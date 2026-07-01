ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ - карты, отображающие исторические явления и события прошлого в их взаимосвязи с географическими факторами.
По содержанию исторические карты подразделяются на историко-экономические, историко-политические, военно-исторические, историко-культурные, а также этнографические карты. По этим отраслям исторические карты могут быть общими, характеризующими процессы в целом, и частными, показывающими отдельные стороны явлений, событий или фактов. По назначению исторические карты обычно подразделяются на научно-справочные, учебные и научно-популярные (пропагандистские).
Принято считать, что исторические карты начал составлять фламандский картограф А. Ортелий, который с 1579 года прилагал карты античного мира к очередным изданиям (до 1609 года - более 20 на различных языках) своего знаменитого атласа «Theаtrum Orbis Terrarum» («Зрелище мира земного»). В 1624 году 30 исторических карт Ортелия вышли в виде отдельного атласа. На одной из них («Древняя Европа, I век», составлена в 1595 году) впервые отображена территория Европы до Уральских городов. В последующее время наибольшее признание получили исторические карты Н. Сансона (1600-1667 годы), Г. Делиля (1675-1726 годы), Ж. Д’Анвиля (1697-1782 годы; все - Франция).
Число изданий исторических карт интенсивно росло со второй половины XX века. Практически во всех развитых странах мира изданы своды исторических карт или старых карт собственной территории. Некоторые государства регулярно их переиздают [например, «Atlas historyczny Polski» («Польский исторический атлас», 11-е издание, 1991)]. В некоторых странах Исторические карты и исторические атласы периодически публикуются массовыми тиражами: в Великобритании - «The Times Atlas of World History» («Атлас мировой истории Таймса»); в США - «Hammond Historical World Atlas» («Исторический атлас мира Хеммонда»). Картографический отдел Географического общества США ежегодно издаёт по 2-3 исторические карты как приложение к ежемесячнику «National Geographic». Среди них - серии карт «Great Peoples of the Past» («Великие народы прошлого») [«The Mongols» («Монголы»), 1996; «The Roman Empire» («Римская империя»), 1997, и др.]; «Millennium in Maps» («Тысячелетие в картах») [«Population» («Население»), 1998; «Biodiversity» («Эволюция биологического разнообразия»), 1999, и др.].
В России прототипы исторических карт появились на иконах: «Видение пономаря Тарасия» (около 1505 года, показаны озеро Ильмень, река Волхов, наиболее значимые новгородские монастыри, отображены события, связанные с эпидемией в Новгороде), «Сергий Радонежский в житии» (около 1680 года, показаны этапы Куликовской битвы 1380 года), икона Богоматери из Троицкого монастыря Чернигова (начало XVIII века, воспроизведена карта осады Азова в 1696 году, в ходе Азовских походов 1695-1696 годов); сохранилась и целая серия карт-икон Пскова с изображением Псковской обороны 1581-1582 годов. Первым напечатанным в России атласом с историческими картами отечественной работы стал атлас карт сражений Северной войны 1700-1721 годов - «Книга Марсова» (1713-1714 годы; 18 карт, 15 видов городов); варианты некоторых карт публиковались ранее, например «Штурм Нотебурга» А. Шхонебека (1703). В 1728 году в 1-м томе «Краткого описания комментариев Санкт-Петербургской академии наук на 1726 год» опубликована карта Скифии (по сведениям Геродота). Известны попытки составления исторических карт В.Н. Татищевым (1745-1750 годы). В 1753 году вышел в свет академический «Атлас древнего обитаемого света». Три карты из 28 посвящены древним государствам на территории России – «Сармация», «Боспор Меотический», «Скифия и Серика» (их автор, архивариус Петербургской академии наук - И.И. Стафенгаген, нанёс сведения о расселении народов в VI-V веках до н.э. на географическую основу XVI века). С 1750-х годов в Петербургской академии наук начали издаваться исторические карты по истории географичесих открытий (например, в 1754 году издана карта академика Г.Ф. Миллера «Изобретения российскими мореплавателями Северной части Америки с около лежащими местами»; неоднократно переиздавалась на русском и латинских языках).
Однако традиционно первой русской исторической картой называется изданная в 1793 году Географическим департаментом Петербургской академии наук карта, отображающая прирост территории Российской империи в XVIII веке (масштаб 1:11000000). В 1794 году в приложении к своей книге «Историческое исследование о местоположении древнего Российского Тмутараканского княжества» граф А.И. Мусин-Пушкин опубликовал «Чертёж, изображающий часть древней России до нашествия татар», на котором нанесены различные наименования одних и тех же объектов в различные эпохи, указаны места важнейших сражений. В конце XVIII века появились первые отечественные учебные исторические карты, составленные П.О. Шелеховым и М.А. Матинским (1799 год; 3 карты - приложение к «Краткой российской истории» Ф.И. Янковича де Мириево).
В XIX веке начались интенсивная разработка и издание учебных исторических карт и исторических атласов. Первым среди них издан подготовленный И. Ахматовым «Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства, составленный на основе истории Карамзина» (71 карта; ч. 1-2, 1829-1831; 2-е издание, 1845). Высокого качества иллюминованные от руки гравюры на металле (39×42 см) фиксировали изменения границ территорий с IX до начала XVI ввека. В 1845 году вышло 1-е издание «Исторического атласа России» Н.И. Павлищева (16 карт; переиздан в 1873 году). В 1846 году по распоряжению императора Николая I издана коллекция гравированных на металле планов Санкт-Петербурга [(переиздавались в 1900, 1977 годах); масштаб 1:33600]. Они составлены по историческим сведениям в Военно-топографического депо на 8 дат (1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799 и 1840 годы).
Во второй половине XIX - начале XX веков исторические карты издавались в виде приложений к различным историческим исследованиям, в частности к исследованиям Н.Г. Устрялова («История царствования Петра Великого», 1858-1863), Н.В. Закревского («Описание Киева», 1868), А.М. Андрияшева («Материалы по исторической географии Новгородской земли», 1913-1914). Были изданы атласы исторических карт генерал-лейтенанта И.А. Стрельбицкого («Земельные приобретения России в царствование Александра II», 1881; «Владения турок на материке Европы», 1879) и М.А. Терентьева («История завоевания Средней Азии», 1906).
Одновременно возрос интерес исследователей к созданию крупномасштабных исторических карт регионального уровня. Одним из первых опытов ретроспективных картографических изображений, которые бы содержали достоверную информацию о положении административных границ в определённую эпоху, стала составленная К.А. Неволиным «Карта пятин новгородских в XVI веке с показанием в них городов и погостов» (1851; масштаб 1:1680000), включённая в его книгу «О пятинах и погостах новгородских в XVI веке». В 1906 году Ю.В. Готье опубликовал как приложение к своей монографии «Замосковный край в XVII веке» «Карту древняго административного деления Замосковного края около 1650 года» (1:1050000), в которой предпринял первую попытку нанесения границ станов и волостей внутри уездов.
В 1859 году А.А. Ильиным (1834-1889 годы) открыто крупнейшее частное картоиздательство России - «Картографическое заведение А. Ильина», его дело продолжил сын А.А. Ильин (1857-1942 годы). С 1878 года картографическое отделение действовало в составе книгоиздательства А.Ф. Маркса. В 1893-1904 годы Марксом, а после его смерти «Товариществом А.Ф. Маркса» изданы «Учебный исторический атлас» в 3 частях [«Древняя история», «Средняя история», «Новая история»; 1-я часть выдержала 16 изданий, вторая - 12, третья - 11 (к 1916 году)] и «Учебный атлас по русской истории» (14 изданий, 1896-1916), а в 1914 году один из лучших отечественных атласов - «Атлас Азиатской России» (впервые снабжён существенным историческим введением в виде воспроизведения нескольких старых карт Сибири и исторической «Картой общего распространения русского владычества в Азиатской России», масштаб 1:12000000).
В СССР К.В. Кудряшов и С.Ф. Платонов развили историко-экономическую тему в содержательном «Русском историческом атласе» (1928). В 1937 году был выпущен крупнейший атлас современной эпохи - «Большой советский атлас мира» (10 листов исторических карт, в том числе «Товарищ Сталин на фронтах Гражданской войны» и «Товарищ Ворошилов на фронтах Гражданской войны»).
С 1940-х годов стали активно издаваться военно-исторические научно-справочные карты. В 1946 году под руководством Л.Г. Бескровного опубликован «Атлас карт и схем по русской военной истории» (169 карт; события от IX века до 1905 года). Были изданы такие капитальные произведения, как «Атлас офицера» (1947, 1974 и 1984 годы; более 200 исторических карт), «Морской атлас» (т. 1-3, 1950-1963; 3-й том в двух частях - 1959 и 1963 - полностью посвящён истории, более 700 карт). В отличие от большинства исторических атласов, к 1-й части 3-го тома «Морского атласа» приложена монография - «Описания к картам». Более 100 карт помещено в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов» (т. 1-6, 1960-1965). Для многотомных «Очерков по истории СССР» (1953-1957) серия карт была подготовлена И.А. Голубцовым. Многие годы в Институте истории Академии наук СССР, а с 1968 года в Институте истории СССР Академии наук СССР (с 1992 года - Институт российской истории Российской академии наук) велась работа по созданию фундаментального исторического атласа страны. В 1967 году был опубликован список карт его 1-го тома (263 карты досоветского периода), однако до сих пор этот труд не завершён. В 1977 году Я.Е. Водарский в приложении к своей монографии «Население России в конце XVII - начале XVIII веков» опубликовал набор картографических изображений под названием «Схемы уездов России конца XVII - начала XVIII веков с указанием станов и волостей» (масштаб 1:3000000; в основе лежала карта Ю.В. Готье, подвергнутая выборочной проверке).
В целом, в СССР готовились главным образом исторические, научно-популярные и учебные карты. Неоднократно переиздавались атласы «История КПСС», «Ленин. Историко-биографический атлас» и др. Последним в этой серии публикаций стал атлас «Великий Октябрь» (1987).
С начала 1990-х годов в России заметно выросло число издаваемых региональных исторических карт , расширилась их тематика. Существенным стимулом для этого явилось освобождение от излишней идеологизированности и появление регионального компонента в образовательном процессе средней школы. Изданы такие атласы, как «Москва. Исторические границы» (1999 год), «Историко-этнографический атлас Кировской области» (1998 год), «Атлас истории Татарстана и татарского народа» (1999 год), «Исторический атлас Смоленской области» (2003 год), «История Кубани» (2005 год), «Монгольские народы. Атлас истории и этнографии» (2005 год) и др.
Появились также фундаментальные атласы «Камчатка XVII–XX веков» (1997 год), «Озеро Байкал. Прошлое, настоящее, будущее» (2004 год), «Московская область. История. Культура. Экономика» (2005 год) и другие. Увеличение количества региональных изданий способствует росту интереса и появлению новых произведений страноведческого уровня: «Полный энциклопедический справочник. История России в картах, схемах, таблицах» (2003 год), «Большой атлас России» (2005 год). Внимание исторической тематике уделяется в «Национальном атласе России» (т. 1-2-, 2004-2007 годы).
В 1993 году в Институте российской истории Российской академии наук опубликованы архивные картографические материалы С.Б. Веселовского и В.Н. Перцова (масштаб 1:163000) с гипотетическими линиями границ земель древних станов и волостей Подмосковья, в 2007 году В.С. Кусовым издана их ретроспективная карта (нанесены границы 100 станов и 12 волостей; масштаб 1:450000).