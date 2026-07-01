ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ - кар­ты, ото­бра­жаю­щие ис­то­рические яв­ле­ния и со­бы­тия прош­ло­го в их вза­имо­свя­зи с гео­гра­фическими фак­то­ра­ми.

По со­дер­жа­нию исторические карты под­раз­де­ля­ют­ся на ис­то­ри­ко-эко­но­ми­че­ские, ис­то­ри­ко-по­ли­ти­че­ские, во­ен­но-ис­то­ри­че­ские, ис­то­ри­ко-куль­тур­ные, а так­же эт­но­гра­фические кар­ты. По этим от­рас­лям исторические карты мо­гут быть об­щи­ми, ха­рак­те­ри­зую­щи­ми про­цес­сы в це­лом, и ча­ст­ны­ми, по­ка­зы­ваю­щи­ми отдельные сто­ро­ны яв­ле­ний, со­бы­тий или фак­тов. По на­зна­че­нию исторические карты обыч­но под­раз­де­ля­ют­ся на на­уч­но-спра­воч­ные, учеб­ные и на­уч­но-по­пу­ляр­ные (про­па­ган­ди­ст­ские).

При­ня­то счи­тать, что исторические карты на­чал со­став­лять фламандский кар­то­граф А. Ор­те­лий, ко­то­рый с 1579 года при­ла­гал кар­ты ан­тич­но­го ми­ра к оче­ред­ным из­да­ни­ям (до 1609 года - бо­лее 20 на различных язы­ках) сво­его зна­ме­ни­то­го ат­ла­са «Theаtrum Or­bis Terrarum» («Зре­ли­ще ми­ра зем­но­го»). В 1624 году 30 ис­то­рических карт Ор­те­лия вы­шли в ви­де отдельного ат­ла­са. На од­ной из них («Древ­няя Ев­ро­па, I век», со­став­ле­на в 1595 году) впер­вые ото­бра­же­на тер­ри­то­рия Ев­ро­пы до Ураль­ских городов. В по­следую­щее вре­мя наи­боль­шее при­зна­ние по­лучи­ли исторические карты Н. Сан­со­на (1600-1667 годы), Г. Де­ли­ля (1675-1726 годы), Ж. Д’Анвиля (1697-1782 годы; все - Фран­ция).

Чис­ло из­да­ний исторических карт ин­тен­сив­но рос­ло со второй половины XX века. Прак­ти­че­ски во всех раз­ви­тых стра­нах ми­ра из­да­ны сво­ды исторических карт или ста­рых карт собственной тер­ри­то­рии. Не­ко­то­рые го­су­дар­ст­ва ре­гу­ляр­но их пе­ре­изда­ют [например, «Atlas historyczny Pol­ski» («Поль­ский ис­то­ри­че­ский ат­лас», 11-е издание, 1991)]. В не­ко­то­рых стра­нах Исторические карты и ис­то­рические ат­ла­сы пе­рио­ди­че­ски пуб­ли­ку­ют­ся мас­со­вы­ми ти­ра­жа­ми: в Ве­ли­ко­бри­та­нии - «The Times Atlas of World History» («Ат­лас ми­ро­вой ис­то­рии Тайм­са»); в США - «Hammond Historical World Atlas» («Ис­то­ри­че­ский ат­лас ми­ра Хем­мон­да»). Кар­то­гра­фический от­дел Гео­гра­фического общества США еже­год­но из­да­ёт по 2-3 исторические карты как при­ло­же­ние к еже­ме­сяч­ни­ку «National Geogra­phic». Сре­ди них - се­рии карт «Great Peoples of the Past» («Ве­ли­кие на­ро­ды про­шло­го») [«The Mon­gols» («Мон­го­лы»), 1996; «The Ro­man Em­pire» («Рим­ская им­пе­рия»), 1997, и др.]; «Millennium in Maps» («Ты­ся­че­ле­тие в кар­тах») [«Po­pula­tion» («На­се­ле­ние»), 1998; «Bio­di­ver­sity» («Эво­лю­ция био­ло­ги­че­ско­го раз­но­об­ра­зия»), 1999, и др.].

В Рос­сии про­то­ти­пы исторических карт поя­ви­лись на ико­нах : «Ви­де­ние по­но­ма­ря Та­ра­сия» (около 1505 года, по­ка­за­ны озеро Иль­мень, река Вол­хов, наи­бо­лее зна­чи­мые нов­го­род­ские мо­на­сты­ри, ото­бра­же­ны со­бы­тия, свя­зан­ные с эпи­де­ми­ей в Нов­го­роде), «Сер­гий Ра­до­неж­ский в жи­тии» (около 1680 года, по­ка­за­ны эта­пы Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года), ико­на Бо­го­ма­те­ри из Тро­иц­ко­го монастыря Чер­ни­го­ва (начало XVIII века, вос­про­из­ве­де­на кар­та оса­ды Азо­ва в 1696 году, в хо­де Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов); со­хра­ни­лась и це­лая се­рия карт-икон Пско­ва с изо­бра­же­ни­ем Псков­ской обо­ро­ны 1581-1582 годов. Пер­вым на­пе­ча­тан­ным в Рос­сии ат­ла­сом с историческими картами отечественной ра­бо­ты стал ат­лас карт сра­же­ний Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов - «Кни­га Мар­со­ва» (1713-1714 годы; 18 карт, 15 ви­дов го­ро­дов); ва­ри­ан­ты не­ко­то­рых карт пуб­ли­ко­ва­лись ра­нее, например «Штурм Но­те­бур­га» А. Шхо­не­бе­ка (1703). В 1728 году в 1-м то­ме «Крат­ко­го опи­са­ния ком­мен­та­ри­ев Санкт-Пе­тер­бург­ской ака­де­мии на­ук на 1726 год» опуб­ли­ко­ва­на кар­та Ски­фии (по све­де­ни­ям Ге­ро­до­та). Из­вест­ны по­пыт­ки со­став­ле­ния ис­то­рических карт В.Н. Та­ти­щевым (1745-1750 годы). В 1753 году вы­шел в свет ака­де­мический «Ат­лас древ­не­го оби­тае­мо­го све­та». Три кар­ты из 28 по­свя­ще­ны древ­ним го­су­дар­ст­вам на тер­ри­то­рии Рос­сии – «Сар­ма­ция», «Бос­пор Ме­о­ти­че­ский», «Ски­фия и Се­ри­ка» (их ав­тор, ар­хи­ва­ри­ус Пе­тербургской академии наук - И.И. Ста­фен­га­ген, на­нёс све­де­ния о рас­се­ле­нии на­ро­дов в VI-V веках до н.э. на гео­гра­фическую ос­но­ву XVI века). С 1750-х годов в Пе­тербургской академии наук на­ча­ли из­да­вать­ся исторические карты по ис­то­рии гео­гра­фичесих от­кры­тий (например, в 1754 году из­да­на кар­та академика Г.Ф. Мил­ле­ра «Изо­бре­те­ния рос­сий­ски­ми мо­ре­пла­ва­те­ля­ми Се­вер­ной час­ти Аме­ри­ки с око­ло ле­жа­щи­ми мес­та­ми»; не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась на русском и латинских язы­ках).

Однако тра­ди­ци­он­но пер­вой русской исторической картой на­зы­ва­ет­ся из­дан­ная в 1793 году Гео­гра­фическим департаментом Пе­тербургской академии наук кар­та, ото­бра­жаю­щая при­рост тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии в XVIII веке (мас­штаб 1:11000000). В 1794 году в при­ло­же­нии к сво­ей книге «Ис­то­ри­че­ское ис­сле­до­ва­ние о ме­сто­по­ло­же­нии древ­не­го Рос­сий­ско­го Тму­та­ра­кан­ско­го кня­же­ст­ва» граф А.И. Му­син-Пуш­кин опуб­ли­ко­вал «Чер­тёж, изо­бра­жаю­щий часть древ­ней Рос­сии до на­ше­ст­вия та­тар», на ко­то­ром на­не­се­ны различные наи­ме­но­ва­ния од­них и тех же объ­ек­тов в различные эпо­хи, ука­за­ны мес­та важ­ней­ших сра­же­ний. В конце XVIII века поя­ви­лись пер­вые отечественные учеб­ные исторические карты, со­став­лен­ные П.О. Ше­ле­хо­вым и М.А. Ма­тин­ским (1799 год; 3 кар­ты - при­ло­же­ние к «Крат­кой рос­сий­ской ис­то­рии» Ф.И. Ян­ко­ви­ча де Ми­рие­во).

В XIX веке на­ча­лись ин­тен­сив­ная раз­ра­бот­ка и из­да­ние учеб­ных исторических карт и ис­то­рических ат­ла­сов. Пер­вым сре­ди них из­дан под­го­тов­лен­ный И. Ах­ма­то­вым «Ат­лас ис­то­ри­че­ский, хро­но­ло­ги­че­ский и гео­гра­фи­че­ский Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­ва, со­став­лен­ный на ос­но­ве ис­то­рии Ка­рамзи­на» (71 кар­та; ч. 1-2, 1829-1831; 2-е издание, 1845). Вы­со­ко­го ка­че­ст­ва ил­лю­ми­но­ван­ные от ру­ки гра­вю­ры на ме­тал­ле (39×42 см) фик­си­ро­ва­ли из­ме­не­ния гра­ниц тер­ри­то­рий с IX до начала XVI ввека. В 1845 году вы­шло 1-е издание «Ис­то­ри­че­ско­го ат­ла­са Рос­сии» Н.И. Пав­ли­ще­ва (16 карт; пе­ре­из­дан в 1873 году). В 1846 году по рас­по­ря­жению императора Ни­ко­лая I из­да­на кол­лек­ция гра­ви­ро­ван­ных на ме­тал­ле пла­нов Санкт-Пе­тер­бур­га [(пе­ре­из­да­ва­лись в 1900, 1977 годах); мас­штаб 1:33600]. Они со­став­ле­ны по ис­то­рическим све­де­ни­ям в Во­ен­но-то­по­гра­фического де­по на 8 дат (1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799 и 1840 годы).

Во второй половине XIX - начале XX веков исторические карты из­да­ва­лись в ви­де при­ло­же­ний к различным ис­то­рическим ис­сле­до­ва­ни­ям, в ча­стно­сти к ис­сле­до­ва­ни­ям Н.Г. Уст­ря­ло­ва («Ис­то­рия цар­ст­во­ва­ния Пет­ра Ве­ли­ко­го», 1858-1863), Н.В. За­крев­ско­го («Опи­са­ние Кие­ва», 1868), А.М. Ан­д­рия­ше­ва («Ма­те­риа­лы по ис­то­ри­че­ской гео­гра­фии Нов­го­род­ской зем­ли», 1913-1914). Бы­ли из­да­ны ат­ла­сы исторических карт генерал-лейтенанта И.А. Стрель­биц­ко­го («Зе­мель­ные при­об­ре­те­ния Рос­сии в цар­ст­во­ва­ние Алек­сан­д­ра II», 1881; «Вла­де­ния ту­рок на ма­те­ри­ке Ев­ро­пы», 1879) и М.А. Те­рен­ть­е­ва («Ис­то­рия за­вое­ва­ния Сред­ней Азии», 1906).

Од­но­вре­мен­но воз­рос ин­те­рес ис­сле­до­ва­те­лей к соз­да­нию круп­но­мас­штаб­ных исторических карт ре­гио­наль­но­го уров­ня. Од­ним из пер­вых опы­тов рет­ро­спек­тив­ных кар­то­гра­фических изо­бра­же­ний, ко­то­рые бы со­дер­жа­ли дос­то­вер­ную ин­фор­ма­цию о по­ло­же­нии административных гра­ниц в оп­ре­де­лён­ную эпо­ху, ста­ла со­став­лен­ная К.А. Не­во­ли­ным «Кар­та пя­тин нов­го­род­ских в XVI ве­ке с по­ка­за­ни­ем в них го­ро­дов и по­гос­тов» (1851; мас­штаб 1:1680000), вклю­чён­ная в его книгу «О пя­ти­нах и по­го­стах нов­го­род­ских в XVI веке». В 1906 году Ю.В. Го­тье опуб­ли­ко­вал как при­ло­же­ние к сво­ей мо­но­гра­фии «За­мос­ков­ный край в XVII ве­ке» «Кар­ту древ­ня­го ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го де­ле­ния За­мос­ков­но­го края око­ло 1650 го­да» (1:1050000), в ко­то­рой пред­при­нял пер­вую по­пыт­ку на­не­се­ния гра­ниц ста­нов и во­лос­тей внут­ри уез­дов.

В 1859 году А.А. Иль­и­ным (1834-1889 годы) от­кры­то круп­ней­шее ча­ст­ное кар­то­из­да­тель­ст­во Рос­сии - «Кар­то­гра­фи­че­ское за­ве­де­ние А. Иль­и­на», его де­ло про­дол­жил сын А.А. Иль­ин (1857-1942 годы). С 1878 года кар­то­гра­фическое от­де­ле­ние дей­ст­во­ва­ло в со­ста­ве кни­го­из­да­тель­ст­ва А.Ф. Мар­кса. В 1893-1904 годы Мар­ксом, а по­сле его смер­ти «То­ва­ри­ще­ст­вом А.Ф. Маркса» из­да­ны «Учеб­ный ис­то­ри­че­ский ат­лас» в 3 час­тях [«Древ­няя ис­то­рия», «Сред­няя ис­то­рия», «Но­вая ис­то­рия»; 1-я часть вы­дер­жа­ла 16 из­да­ний, вто­рая - 12, тре­тья - 11 (к 1916 году)] и «Учеб­ный ат­лас по рус­ской ис­то­рии» (14 из­да­ний, 1896-1916), а в 1914 году один из луч­ших отечественных ат­ла­сов - «Ат­лас Ази­ат­ской Рос­сии» (впер­вые снаб­жён су­ще­ст­вен­ным ис­то­рическим вве­де­ни­ем в ви­де вос­про­из­ве­де­ния не­сколь­ких ста­рых карт Си­би­ри и ис­то­рической «Кар­той об­ще­го рас­про­стра­не­ния рус­ско­го вла­ды­че­ст­ва в Ази­ат­ской Рос­сии», мас­штаб 1:12000000).

В СССР К.В. Куд­ря­шов и С.Ф. Плато­нов­ раз­ви­ли ис­то­ри­ко-эко­но­мическую те­му в со­дер­жа­тель­ном «Рус­ском ис­то­ри­че­ском ат­ла­се» (1928). В 1937 году был вы­пу­щен круп­ней­ший ат­лас современной эпо­хи - «Боль­шой со­вет­ский ат­лас ми­ра» (10 лис­тов ис­то­рических карт, в том числе «То­ва­рищ Ста­лин на фрон­тах Гра­ж­дан­ской вой­ны» и «То­ва­рищ Во­ро­ши­лов на фрон­тах Гра­ж­дан­ской вой­ны»).

С 1940-х годов ста­ли ак­тив­но из­да­вать­ся во­ен­но-ис­то­рические на­уч­но-спра­воч­ные кар­ты. В 1946 году под руководством Л.Г. Бес­кров­но­го опуб­ли­ко­ван «Ат­лас карт и схем по рус­ской во­ен­ной ис­то­рии» (169 карт; со­бы­тия от IX века до 1905 года). Бы­ли из­да­ны та­кие ка­пи­таль­ные про­из­ве­де­ния, как «Ат­лас офи­це­ра» (1947, 1974 и 1984 годы; бо­лее 200 исторических карт), «Мор­ской ат­лас» (т. 1-3, 1950-1963; 3-й том в двух час­тях - 1959 и 1963 - пол­но­стью по­свя­щён ис­то­рии, бо­лее 700 карт). В от­ли­чие от боль­шин­ст­ва ис­то­рических ат­ла­сов, к 1-й час­ти 3-го то­ма «Мор­ско­го ат­ла­са» при­ло­же­на мо­но­гра­фия - «Опи­са­ния к кар­там». Бо­лее 100 карт по­ме­ще­но в «Ис­то­рии Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны Со­вет­ско­го Сою­за 1941-1945 го­дов» (т. 1-6, 1960-1965). Для мно­го­том­ных «Очер­ков по ис­то­рии СССР» (1953-1957) се­рия карт бы­ла под­го­тов­ле­на И.А. Го­луб­цо­вым. Многие го­ды в Институте ис­то­рии Академии наук СССР, а с 1968 года в Институте ис­то­рии СССР Академии наук СССР (с 1992 года - Институт российской истории Российской академии наук) ве­лась ра­бо­та по соз­да­нию фун­даментального ис­то­рического ат­ла­са стра­ны. В 1967 году был опуб­ли­ко­ван спи­сок карт его 1-го то­ма (263 кар­ты до­со­вет­ско­го пе­рио­да), од­на­ко до сих пор этот труд не за­вер­шён. В 1977 году Я.Е. Во­дар­ский в при­ло­же­нии к сво­ей мо­но­гра­фии «На­се­ле­ние Рос­сии в кон­це XVII - на­ча­ле XVIII ве­ков» опуб­ли­ко­вал на­бор кар­то­гра­фических изо­бра­же­ний под названием «Схе­мы уез­дов Рос­сии кон­ца XVII - на­ча­ла XVIII веков с ука­за­ни­ем ста­нов и во­лос­тей» (мас­штаб 1:3000000; в ос­но­ве ле­жа­ла кар­та Ю.В. Го­тье, под­верг­ну­тая вы­бо­роч­ной про­вер­ке).

В це­лом, в СССР го­то­ви­лись главным образом ис­то­ри­че­ские, на­уч­но-по­пу­ляр­ные и учеб­ные кар­ты. Не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись ат­ла­сы «Ис­то­рия КПСС», «Ле­нин. Ис­то­ри­ко-био­гра­фи­че­ский ат­лас» и др. По­след­ним в этой се­рии пуб­ли­ка­ций стал ат­лас «Ве­ли­кий Ок­тябрь» (1987).

С начала 1990-х годов в Рос­сии за­мет­но вы­рос­ло чис­ло из­да­вае­мых ре­гио­наль­ных исторических карт , рас­ши­ри­лась их те­ма­ти­ка. Су­ще­ст­вен­ным сти­му­лом для это­го яви­лось ос­во­бо­ж­де­ние от из­лиш­ней идео­ло­ги­зи­ро­ван­но­сти и по­яв­ле­ние ре­гио­наль­но­го ком­по­нен­та в об­ра­зо­ва­тель­ном про­цес­се сред­ней шко­лы. Из­да­ны та­кие атла­сы, как «Мо­ск­ва. Ис­то­ри­ческие гра­ни­цы» (1999 год), «Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ский ат­лас Ки­ров­ской об­лас­ти» (1998 год), «Ат­лас ис­то­рии Та­тар­ста­на и та­тар­ско­го на­ро­да» (1999 год), «Ис­то­ри­че­ский ат­лас Смо­лен­ской об­лас­ти» (2003 год), «Ис­то­рия Ку­ба­ни» (2005 год), «Мон­голь­ские на­ро­ды. Ат­лас ис­то­рии и эт­но­гра­фии» (2005 год) и др.

Поя­ви­лись так­же фун­даментальные ат­ла­сы «Кам­чат­ка XVII–XX веков» (1997 год), «Озе­ро Бай­кал. Про­шлое, на­стоя­щее, бу­ду­щее» (2004 год), «Мо­с­ков­ская об­ласть. Ис­то­рия. Куль­ту­ра. Эко­но­ми­ка» (2005 год) и другие. Уве­ли­че­ние ко­ли­че­ст­ва ре­гио­наль­ных из­да­ний спо­соб­ст­ву­ет рос­ту ин­те­ре­са и по­яв­ле­нию но­вых про­из­ве­де­ний стра­но­ведческого уров­ня: «Пол­ный эн­цик­ло­пе­ди­че­ский спра­воч­ник. Ис­то­рия Рос­сии в кар­тах, схе­мах, таб­ли­цах» (2003 год), «Боль­шой ат­лас Рос­сии» (2005 год). Вни­ма­ние ис­то­рической те­ма­ти­ке уде­ля­ет­ся в «На­цио­наль­ном ат­ла­се Рос­сии» (т. 1-2-, 2004-2007 годы).

В 1993 году в Институте российской истории Российской академии наук опубликованы ар­хив­ные кар­то­гра­фические ма­те­риа­лы С.Б. Ве­се­лов­ско­го и В.Н. Пер­цо­ва (мас­штаб 1:163000) с ги­по­те­тическими ли­ния­ми гра­ниц зе­мель древ­них ста­нов и во­ло­стей Под­мо­ско­вья, в 2007 году В.С. Ку­со­вым из­да­на их рет­ро­спек­тив­ная кар­та (на­не­се­ны гра­ни­цы 100 ста­нов и 12 во­ло­стей; мас­штаб 1:450000).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)