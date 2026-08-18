ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Историческая психология — научная дисциплина, формирующаяся на стыке истории и психологии во 2-й половине XIX в. и оформляющаяся в качестве самостоятельной дисциплины в 1940-е.

Предмет И. п. — особенности психологии личности и социальных общностей в разные исторические эпохи и в различных культурах и их исторические детерминанты; в предмет И. п. также входит воздействие психологических факторов на исторический процесс (например, психологические основы формирования тоталитарных режимов; психологическая характеристика исторических деятелей и т. п.). Становление И. п. на рубеже XIX—XX вв. обусловлено несколькими факторами: 1) философской концепцией «исторического разума» (В. Дильтей); 2) развитием этнографии, что вело к образованию предметной области психологии народов; 3) дисциплинарным оформлением психологии; 4) поиском в психологии эпистемологических оснований истории как науки о духе (В. Дильтей); 5) потребностями исторического знания в понимании человека прошлого как Другого; 6) новым пониманием исторического источника как «предметного продукта психической жизни» (В. Дильтей) или «реализованного продукта человеческой психики» (А. С. Лаппо-Данилевский ). В становлении и развитии И. п. можно выделить два вектора. Первый — движение от психологии к истории: историческое знание востребуется психологией народов и социальной психологией (психологией масс).

В России эта проблематика наиболее последовательно рассмотрена М. О. Кояловичем (1828—1891) в «Истории русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» (СПб., 1884). В европейской науке следует выделить социологические труды Г. Спенсера (1820—1903), Э. Дюркгейма (1858—1917), работы Г. Лебона (1841—1921) «Психология толп» (1895), В. Вундта (1832—1920) «Проблемы психологии народов» (1911) и исследование первобытного мышления Л. Леви-Брюлем (1857—1939). Интерес к психологии масс был проявлен и в криминологии в связи с изучением проблемы индивидуальной ответственности. В России в 1-й половине XX в. проблемы психологии с привлечением исторического материала разрабатывались основателем культурно-исторической школы в психологии Л. С. Выготским (1896—1934). Второй вектор — востребование историей психологии. В России Б. Ф. Поршнев разрабатывал проблемы палеопсихологии, А. Р. Лурия (1902—1977) исследовал историческое развитие познавательных процессов. В европейской науке задачу синтеза истории и психологии как науки, «изучающей ментальные функции», сформулировал представитель первого поколения школы «Анналов» Л. Февр (1938). В середине — второй половине XX в. И. п. связана с историей ментальностей — изучением социально-психологических черт «большой длительности», способов восприятия, поведения и выражения, историей эмоций, оценкой отношения индивида и общества и т. д. Ученик А. Р. Лурии и переводчик Л. С. Выготского М. Коул предложил поле культурно-исторической психологии, предмет которой — роль культуры в психической жизни человека.

Лит.: Вундт В. Проблемы психологии народов / Пер. с нем. изд. 3-е. М., 2010; Дильтей В. Описательная психология / Пер. с нем. СПб., 1996; Кольцова В. А. Историческая психология; Коул М. История ментальностей и историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996; Его же. Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997; Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884 (переизд.: М., 2011); Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е, доп. и испр. М., 1979; Его же. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). СПб., 2007.