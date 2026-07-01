ИСТОРИЧЕСКАЯ ОН-ЛАЙН ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (сайт)

Электронный он-лайн ресурс (сайт) ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ представляет собой открытую электронную информационно-справочную образовательную среду по зарубежной и отечественной истории.

Его цель состоит в том, чтобы представить максимально точную и полную информацию о прошлом, основанную на результатах научных исследований российских и зарубежных ученых, по всем периодам всемирной и российской истории.

Кроме того, здесь размещены статьи по истории, теории, методологии и философии истории, специальным историческим дисциплинам, по истории исторического образования и организации исторической науки в нашей стране и за рубежом.

Бавзовый контент сайта - вышедшие тома «Российской исторической энциклопедии», также на основе соглашений публикуются статьи из «Большой Российской энциклопедии», «Православной энциклопедии» и других ведущих энциклопедических изданий.

При этом наш ресурс носит ОТКРЫТЫЙ характер, то есть он формируется зарегистрированными пользователями, имеющими статус эксперта. Они могут размещать на сайте свои статьи, а также обсуждать уже опубликованные материалы и предлагать дополнения и изменения к ним.

Экспертный статус присваивается по запросу Редакцией портала ИСТОРИЯ.РФ.

Автор статьи: Бобкова М.С.