ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ - вспо­мо­га­тель­ная ис­то­рическая дис­ци­п­ли­на, объ­ек­том изу­че­ния ко­то­рой яв­ля­ют­ся про­из­ве­де­ния жи­во­пи­си , фо­то- и ки­но­до­ку­мен­ты.

Пред­мет исторической иконографии - иден­ти­фи­ка­ция изо­бра­жён­но­го ли­ца, оп­ре­де­ле­ние дос­то­вер­но­сти изо­бра­же­ния ли­ца или со­бы­тия, да­ти­ров­ка объ­ек­та ис­сле­до­ва­ния.

Ис­поль­зу­ет ме­то­ды ико­но­гра­фии (2), ис­то­рии, других вспо­мо­га­тель­ных ис­то­ри­че­ских дис­ци­п­лин и ря­да гу­ма­ни­тар­ных на­ук. Как са­мо­сто­ятельная на­учная дис­ци­п­ли­на историческая иконография на­хо­дит­ся в про­цес­се ста­нов­ле­ния.

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