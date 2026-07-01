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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ - вспомогательная историческая дисциплина, объектом изучения которой являются произведения живописи, фото- и кинодокументы.
Предмет исторической иконографии - идентификация изображённого лица, определение достоверности изображения лица или события, датировка объекта исследования.
Использует методы иконографии (2), истории, других вспомогательных исторических дисциплин и ряда гуманитарных наук. Как самостоятельная научная дисциплина историческая иконография находится в процессе становления.
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