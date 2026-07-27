ИСТОК, УСАДЬБА

Городская усадьба, Этнографический центр и Художественная мастерская «Исток».

Основу существующего в настоящее время здания составляет сравнительно небольшая постройка конца XVIII века.

В XIX веке особняк принадлежал купцам Арбузовым. Основатель этой купеческой династии в начале XIX века оплатил постройку в Торжке самотечного водопровода.

В настоящее время в здании и на территории усадьбы проводятся интерактивные программы. Здесь празднуется Новолетие, масленица , святки, Татьянин день, Иван Купала, устраиваются гуляния на Красную горку, чаепития, выпускные для начальной школы и деревенские забавы. «Русь живая и легендарная» - этнографическая экспозиция, отражающая все стороны жизни, традиционной культуры и быта русского народа. На экспозиции «Не пьянства ради…» Вас ждет увлекательный рассказ об истории появления хмельных напитков на Руси, о том, какую роль они играли в ритуалах и семейных обрядах. Здесь Вам расскажут о возникновении питейных заведений, о правилах их посещения и о том, какой «славой» они пользовались у населения. Экспозиция «Связь времен» представляет образцы знаменитого новоторжского золотного шитья и образцы ткачества созданные по старинным технологиям с использованием современных дизайнерских решений. Здесь же находится художественная мастерская «Исток». Цель ее работы - возрождение русского народного художественного творчества, старинных технологий ткачества и приобщение людей к культурным традициям русского народа. В мастерской проводятся мастер-классы, где Вы узнаете тайны золотного шитья, попробуете вышить тот или иной узор. Также Вы сможете своими руками изготовить на старинном ткацком стане домотканый коврик, шарф, пояс, или соткать на бёрдышке ароматное панно из трав.

Иллюстрации:

Городская усадьба, Этнографический центр и Художественная мастерская «Исток».