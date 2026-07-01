ИСТОЧНИК ИСТОРИЧЕСКИЙ

Источник исторический — объективированный результат творческой активности человека / продукт культуры, используемый для изучения / понимания человека, общества, культуры как в исторической, так и в коэкзистенциальной составляющих.

Такое понимание И. и. восходит к разработанной в русской версии неокантианства (А. И. Введенский; А. С. Лаппо-Данилевский ) концепции объекта исторического познания , основанной на принципе «признания чужой одушевленности». Оно нацеливает на исследование жизненного мира Другого, познание исторической и культурной реальности через ее восприятие человеком, зафиксированное в его произведениях — И. и., путем их интерпретации, т. е. общезначимого, методологически осмысленного понимания.

Развитие этой концепции в XX — начале XXI в. привело к осмыслению объекта исторического познания в соотнесении с системой видов И. и., присущей определенной культуре, — и далее как составляющей эмпирической реальности исторического мира (О. М. Медушевская). В научной литературе по-прежнему можно встретить определение «И. и. — все, откуда можно почерпнуть информацию об историческом развитии человечества», или его модификации. Это определение имеет в своей основе фиксированное представление о реальности, свойственное классической философии Нового времени, нацеливает исследователя на максимально точное «воспроизведение» этой реальности на основе достоверных фактов, установленных путем так называемой критики И. и., выделения в них пласта так называемой достоверной информации. Очевидно, что это определение, притягивая часть историков своей простотой, не соответствует эпистемологическому уровню XX и тем более XXI в. Кроме того, оно логически некорректно, поскольку определяет И. и. через местоимение «все», что не позволяет отграничить определяемый класс объектов и не выявляет сущностных характеристик определяемого объекта.

Лит.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. В 2-х тт. М., 2010. Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008; Румянцева М. Ф. Источниковедение в системе актуального гуманитарного знания // Вестник РГГУ. Сер. «Исторические науки». № 4 /08. М., 2008. С. 31—46.