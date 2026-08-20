ИСТМИЙСКИЕ ИГРЫ

Истмийские игры (греч. τὰ Ἴσθμια) — один из четырех панэллинских агонов, проходили на Истме (Коринфском перешейке) в честь Посейдона.

По одной из версий, И. и. были основаны Сизифом в память младенца Меликерта, который погиб в море и превратился в бога Палемона, спасавшего моряков. С 582 до н. э. И. и. проходили раз в два года (весной каждого 2-го и 4-го года Олимпиады). Программа включала гимнастические и конные состязания, а с V в. до н. э. также музыкальные и поэтические. Победителей награждали сосновым венком. И. и. заведовали коринфяне, элейцы были отстранены. Почетное место было у афинян (по одному мифу, И. и. учредил Тесей после победы над разбойником Синидом). В IV в. н. э. были запрещены как языческие Феодосием Ι .

Лит.: Шанин Ю. В. Олимпия: история античного атлетизма. СПб., 2001. Gebhard E. R. The Sanctuary of Poseidon on the Isthmus of Corinth and the Isthmian Games // Mind and Body: Athletic Contests in Ancient Greece / Ed. by O. Tzachou-Alexandri. Athens, 1989. P. 82—88. Idem. The Isthmian Games and the Sanctuary of Poseidon in the Early Empire // The Corinthia in the Roman Period (JRA Suppl., 8) / T. Gregory (ed.). London, 1994. P. 78—94. Idem. The Beginnings of Panhellenic Games at the Isthmus // Olympia 1875—2000, 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen / Hrsg. von H. Kyrieleis. Mainz am Rhein, 2002. S. 221—237; Walton Y. M. The Isthmian Games // Canadian Journal of History of Sport. May. 1982. Vol. 13. Issue 1. P. 74—82.