ИССЕРСОН ГЕОРГИЙ САМОЙЛОВИЧ

Полковник, советский военный теоретик, один из создателей теории глубоких операций.

Иссерсон родился в Ковно (ныне Каунас, Литва) в еврейской семье. Его отец был военным врачом. Мать хорошо знала немецкий и обучила сына этому языку. С началом Первой мировой войны семье пришлось бежать из Ковно в Петроград. Некоторое время Иссерсон учился в Петроградском университете, однако в 1917 году его зачислили в армию прапорщиком. Русская армия к тому моменту была близка к разложению из-за начавшейся революции, и Иссерсон дезертировал, как делали тогда многие другие солдаты.

С началом Гражданской войны, летом 1918 года, Иссерсон вступил в ряды Красной армии в качестве комиссара. В 1919 году он вступил в партию большевиков. Он участвовал в войне на Европейском севере, а затем принял участие в Советско-польской войне 1919-1921 годов. Во время этой последней войны Иссерсон переквалифицировался из комиссаров в командиры.

В 1924 году он окончил Военную академию РККА, после чего работал на штабных должностях в армии под руководством М.Н. Тухачевского, В.К. Триандафиллова, Б.М. Шапошникова, С.К. Тимошенко, И.П. Уборевича, Р.П. Эйдемана и др. Кроме того, Иссерсон преподавал в Академии РККА и издал несколько военно-исторических и военно-теоретических работ.

В отличие от многих других советских военных теоретиков, Иссерсон почти не был связан с царской армией. Кроме того, он глубоко и искренне принял марксистские взгляды и подходы. Вместе со своими коллегами Иссерсон стал одним из авторов теории глубоких операций, ставшей военной доктриной Красной армии в 1930-е годы. Его интересовал, прежде всего, вопрос избежания позиционного тупика, характерного для Первой мировой войны. Начавшаяся в СССР индустриализация должна была дать армии мощную промышленную базу и новые средства борьбы — танки, самолеты и тяжелую артиллерию. Именно в новой технике Иссерсон, как и многие другие теоретики, видел средство преодоления обороны противника.

В книге «Эволюция оперативного искусства» (1932) Иссерсон проследил историю развития операций. По его мнению, во времена Наполеона оперативное искусство сводилось к сосредоточению главных сил в одной, решающей точке. К началу ХХ века, и особенно во время Первой мировой войны, оперативное искусство стало полагаться, прежде всего, на фланговый обход, а это вызвало удлинение фронтов. Оперативное искусство стало линейным. После Первой мировой войны в армии стали широко внедряться новые средства борьбы. Танки, самолеты и тяжелая артиллерия теперь позволяли достать до глубокого тыла противника, и это означало, что нужно переходить к глубоким операциям.

В дальнейших работах Иссерсон разработал детальные инструкции для встречных, наступательных и оборонительных операций. Для прорыва обороны он предлагал использовать ударные армии, которые прорывали бы оборону противника на всю глубину, сочетая действия авиации, механизированных и моторизованных войск, кавалерии и пехоты. Точно так же для успешной оборонительной операции необходимо глубокое эшелонирование сил.

В 1937 году начались чистки в Красной армии, и под удар попали многие авторы теории глубоких операций. Однако Иссерсон не был затронут этими репрессиями, несмотря на то, что на него поступили доносы. В 1939 году он принял участие в Советско-финской войне, став начальником штаба 7-й армии, которая штурмовала линию Маннергейма. Штурм стоил больших потерь, и только в феврале 1940 года 7-я армия решила свою задачу. Иссерсон был понижен в звании.

Накануне Великой Отечественной войны Иссерсон издал книгу «Новые формы борьбы» (1940), в которой проводился анализ боевых действий в ходе Гражданской войны в Испании и кампании немцев в Польше в 1939 году. В этой книге Иссерсон верно указал многие новые черты военного искусства, продемонстрированные немцами. Он отмечал, что традиционные периоды мобилизации, сосредоточения и развертывания отходят в прошлое, а нападение может быть совершенно внезапным. Тем самым, он фактически предсказал то, что произойдет в начале Великой Отечественной войны. Однако книга подверглась резкой критике на совещании высшего командного состава РККА в декабре 1940 года, и выводы, к которым пришел Иссерсон, не были учтены.

Иссерсону не суждено было принять участие в Великой Отечественной войне. Он был арестован 7 июня 1941 года, за две недели до вторжения Германии. Ему были предъявлены обвинения в участии в заговоре и преступных действиях во время Финской войны. Несмотря на применявшиеся пытки, Иссерсон не признал вины. В январе 1942 года его приговорили к смерти, но приговор по неясной причине был заменен на 10 лет лагерей с последующей 5-летней ссылкой. Только в 1955 году Иссерсон был реабилитирован и выпущен на волю. Его здоровье было сильно подорвано во время отбывания наказания. В период «оттепели» Иссерсон смог издать несколько статей о Тухачевском и довоенной армии. В 1976 году он умер.

Хотя Иссерсон не принял непосредственного участия в Великой Отечественной войне, операциями в годы войны руководили многие его ученики по Академии и читатели его научных работ. Поэтому не удивительно, что специалисты отмечают влияние теоретических взглядов Иссерсона на некоторые операции Красной армии в Великую Отечественную войну, а также в ходе войны против Японии 1945 года.

Сочинения:

Эволюция оперативного искусства (1932)

Новые формы борьбы (1940)