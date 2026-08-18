ИСС, БИТВА ПРИ

Исс, битва при (333 до н. э.) — второе из трех главных сражений между войсками Александра Македонского и персидской империи Дария III .

Произошло в ходе масштабного продвижения македонской армии вглубь персидских территорий. После успеха в битве на р. Граник Александр решил развить успех и выдвинулся к прибрежным сирийским городам с целью захвата важных портов на Средиземном море. Битва при И. развернулась на берегу. Несмотря на численное превосходство и удобную стратегическую позицию, войско Дария не сумело противостоять удару македонской фаланги и тяжелой конницы и было разбито. Главный удар Александр нанес по отряду греческих наемников, служивших в персидской армии. Исходом сражения стало полное поражение Дария. Его войско было уничтожено, а мать, жена и дочь попали в македонский плен. Победа при И. позволила Александру установить контроль над большей частью Вост. Средиземноморья.

Лит.: Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1984. Bosworth A. B. Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great. New York, 1988. Green P. Alexander of Macedon: 356—323 BC. A Historical Biography. Los Angeles, 1992.