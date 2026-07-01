ИСПОЛЬЩИНА (ПОЛОВНИЧЕСТВО)

Испольщина (половничество) — форма аренды земли, при которой арендная плата составляла половину урожая; переходная форма организации сельского хозяйства от феодализма к капитализму.

Арендатор (чаще всего крестьянин) вкладывал в хозяйство свой труд и часть своих средств, землевладелец — другую часть средств в виде семян, инвентаря, рабочего скота. Заключение арендной сделки могло сопровождаться внесением арендатором части арендной платы в виде задатка. Выплата полной суммы происходила: 1) до вывоза хлеба с поля или при свозе хлеба на гумно владельца; 2) после обмолота и продажи зерна арендатором. Выгоды И. заключались в том, что от землевладельца не требовалось значительных капиталовложений в свое хозяйство, арендатор же при неурожае терял только свой труд, а не деньги.

Лит.: Кузьмина И. В. Аренда земли в структуре крестьянского хозяйства в Нижнем Поволжье во второй половине XIX — начале XX века // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2016. № 2 (47). С. 47—55; Ульянов А. Е. Развитие арендных отношений в Пензенской губернии в последней трети XIX — начале XX века // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. 2012. № 5—3. С. 108—113.