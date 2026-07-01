ИСПАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В.

Испанские революции XIX в. — социально-политические конфликты в Испании в 1808—1874, связанные с процессом трансформации испанского общества от сеньориального режима к буржуазному и имевшие форму вооруженного противоборства.

Ведущей силой И. р. XIX в. был блок либерального дворянства и формирующейся буржуазии. И. р. XIX в. были во многом обусловлены провалом попытки проведения реформ в духе просвещенного абсолютизма, предпринятой Карлом III во 2-й половине XVIII в.

1-я Испанская революция (1808—1814) была тесно связана с борьбой испанского народа против французской оккупации. Началась 2 мая 1808 восстанием в предместье занятого французами Мадрида. Летом 1808 по всей стране были созданы новые органы власти — революционные хунты, большинство членов которых являлось представителями провинциального дворянства. 10 мая Наполеон I Бонапарт принудил испанского короля Фердинанда VII отречься от престола, 4 июня 1808 объявил о назначении своего брата Жозефа королем Испании. Образование профранцузского правительства побудило руководителей хунт сформировать альтернативное национальное правительство. В сентябре 1808 была создана Центральная хунта во главе с графом Х. Флоридабланкой.

24 сентября 1810 на о. Леон, близ Кадиса (с 20 февраля 1811 в Кадисе, собрались Учредительские (Кадисские) кортесы (см. Кадисские кортесы ), состоявшие в основном из представителей либерального дворянства, профессоров университетов, высшего духовенства и торговой буржуазии. Кортесы приняли законы о равноправии населения испанских колоний и метрополии (14—15 октября 1811), об отмене феодальных повинностей и привилегий (6 августа 1811), декрет о распродаже и распределении среди крестьян пустовавших и общинных земель (4 января 1813), упразднении инквизиции (22 февраля 1813) и пр. Кульминацией деятельности кортесов стала публикация Кадисской конституции 1812 , объявившей нацию носителем суверенитета и верховной власти. Эти и другие решения кортесов, однако, не были проведены в жизнь, поскольку их власть распространялась только на небольшую территорию, не занятую французскими войсками.

Объединенные англо-испанские силы 12 августа 1812 вступили в Мадрид. 22 марта 1814 в страну вернулся Фердинанд VII. Конституция и все акты кортесов были отменены, наиболее видные деятели кортесов и провинциальных хунт арестованы или изгнаны из страны.

2-я Испанская революция (1820—1823) была вызвана затяжным внутриполитическим кризисом (в 1814 —1820 было предпринято несколько попыток государственных переворотов), связанным в том числе с утратой Испанией колониальных владений в Латинской Америке (см. в ст. Война за независимость испанских владений в Америке ). Началась 1 января 1820 в Лас-Кабесас-де-Сан-Хуан, близ Кадиса, с мятежа Р. Риего-и-Нуньеса. Революционную борьбу возглавили военные, проникшиеся либеральными идеями в ходе войны против французского господства 1808—1813. 9 марта 1820 Фердинанд VII был вынужден восстановить действие Кадисской конституции 1812 и в марте — апреле образовать конституционное правительство, куда вошли деятели революции 1808—1814, члены партии модерадос («умеренные») А. де Аргуэльес, Перес де Кастро, Х. Канга Аргуэльес и др. 9 июля 1820 открылись кортесы. В 1820—1823 были отменены внутренние таможни, упразднена монополия на соль и табак, распущены цехи, введены Генеральный регламент об образовании (разделил образование на начальное, среднее и высшее), Уголовный кодекс, создана народная милиция, вдвое сокращена церковная десятина.

Представители партии левых либералов — эксальтадос («восторженные»; лидеры — Х. Ромеро Альпуэнте, Х. Морено Герра, А. Алькала Гальяно) требовали кардинального решения аграрного вопроса. В 1821, 1822 и 1823 кортесы обсуждали предложенный эксальтадос законопроект, предусматривавший передачу крестьянам большей части сеньоральной земли. В мае 1823 закон вступил в силу.

Большинство сельского населения встретило новые законы враждебно. Эпидемия холеры и засуха 1821 были использованы абсолютистами и католическим духовенством в агитации против политики правительства и кортесов. В 1821 в Галисии была создана католическая организация Апостольская хунта, год спустя так называемые Хунты веры получили широкое распространение в Каталонии, Наварре и Бискайе. К началу 1822 в стране фактически развернулась гражданская война. В июле 1822 была предпринята попытка контрреволюционного переворота, в котором приняли участие многие министры от партии модерадос. В августе 1822 власть перешла в руки правых эксальтадос, однако и они не смогли стабилизировать внутриполитическую ситуацию. 7 апреля 1823 с санкции Священного союза французские войска вторглись в Испанию. Интервенты практически не встретили сопротивления. В этих условиях 11 июня кортесы приняли решение о «моральной невменяемости» Фердинанда VII и о создании регентства. 30 сентября 1823 конституционное правительство, эвакуировавшееся сначала в Севилью, а затем в Кадис, капитулировало. 1 октября 1823 Фердинанд VII восстановил абсолютистский режим.

3-я Испанская революция (1834—1843) была тесно связана с 1-й карлистской войной (см. Карлистские войны ), в ходе которой права на испанский престол Изабеллы II оспаривал ее дядя дон Карлос (1788—1855). В борьбе со сторонниками дона Карлоса, выражавшими интересы высшей земельной аристократии и католического духовенства, регентша Изабеллы II — Мария Кристина (1806—1878) опиралась на либеральное дворянство, буржуазию, а также партию «прогрессистов» (лидеры — Х. А. Мендисабаль, Б. Эспартеро; выражала интересы средней и мелкой городской буржуазии).

В октябре 1833 Мария Кристина опубликовала манифест о сохранении абсолютизма в Испании. Манифест вызвал широкое недовольство, вынудившее регентшу пойти на некоторые уступки. В январе 1834 было образовано правительство модерадос, в апреле издан Королевский статут, предполагавший проведение некоторых либеральных реформ. Политика умеренных не нашла поддержки прогрессистов и стала причиной новых народных выступлений. В сентябре 1835 было сформировано правительство прогрессистов во главе с Х. А. Мендисабалем, осуществившее ряд либеральных преобразований (введение всеобщей воинской повинности, отмена майората и других сеньориальных прав). 15 мая 1836 Мария Кристина отправила в отставку правительство прогрессистов. 12 августа 1836 в Ла-Гранха, где находился двор, восстали охранявшие королевское семейство сержанты (так называемый мятеж сержантов). Они заставили Марию Кристину подписать декрет о созыве (на основе широкого избирательного права) Учредительских кортесов и восстановить правительство прогрессистов. 18 июня 1837 кортесы приняли новую конституцию Испании. Власть монарха ограничивалась двухпалатным парламентом, нижняя палата которого избиралась прямым голосованием (был установлен высокий имущественный ценз), верхняя (сенат) — назначалась монархом. В декабре 1836 Испания официально признала независимость бывших колоний в Латинской Америке. В 1836—1837 проведена дезамортизация. В июне 1837 принято постановление, запретившее деятельность религиозных организаций за исключением тех, что занимались образованием детей бедняков или готовили миссионеров для Филиппин.

В конце 1837 прогрессисты были отстранены от управления. Вплоть до сентября 1840 у власти находились консервативные силы во главе с генералом Р. М. Нарваэсом. Отказ от дальнейших преобразований привел к новым народным выступлениям. 12 октября 1840 Мария Кристина отреклась от регентства и через несколько дней покинула Испанию. В марте 1841 состоялись выборы в кортесы и муниципальные органы, принесшие победу прогрессистам. Б. Эспартеро возобновил распродажу церковных земель, приостановленную последними правительствами регентши. Однако нерешительная политика Эспартеро, его зависимость от военных кругов (правление Эспартеро вошло в историю как либеральный цезаризм), попытки сохранить союз с крупными землевладельцами вызвали недовольство широких слоев населения. 23 июля 1843 Эспартеро был свергнут генералом Нарваэсом, установившим режим диктатуры.

4-я Испанская революция (1854—1856) началась с восстания (28 июня 1854) под руководством генерала Л. О’Доннеля. Повстанцев поддержали крупнейшие города страны. 31 июля 1854 премьером был назначен возвратившийся из эмиграции Б. Эспартеро. 8 ноября 1854 в Мадриде собрались однопалатные Учредительские кортесы, большинство депутатов которых принадлежало к партии Либеральный союз (созданный в 1854 правыми либералами) во главе с О’Доннелем. Левое крыло кортесов составили прогрессисты (сторонники Эспартеро) и группа демократов-республиканцев. В 1855 Учредительские кортесы приняли конституцию, восстановившую основные положения Конституции 1837. В мае 1855 опубликован Закон о всеобщей дезамортизации, завершивший процесс превращения сеньориальных владений в частную собственность. 13 июля 1856 Изабелла II отправила в отставку правительство Эспартеро. Это решение стало причиной восстания народной милиции и рабочих Мадрида, поднятого по призыву прогрессистских депутатов Учредительских кортесов. Через три дня восстание было подавлено. Новое правительство распустило народную милицию и Учредительские кортесы, восстановило Конституцию 1845 и другие законы, действовавшие до революции.

5-я Испанская революция (1868—1874) вошла в историю как «демократическое семилетие», сопровождалась самыми сильными политическими потрясениями, провозглашением Первой республики. Началась 18—19 сентября 1868 в Кадисе с восстания флота во главе с адмиралом Х. Б. Топете-и-Карбальо. 30 сентября 1868 Изабелла II бежала из Испании. 18 октября 1868 образовано временное правительство во главе с генералом Ф. Серрано-и-Домингесом. Власть оказалась в руках сторонников конституционной монархии — унионистов (Серрано, Топете) и прогрессистов (Х. Прим, П. М. Сагаста). 11 февраля 1869 были созваны Учредительские кортесы, 1 июня 1869 принята новая конституция, провозгласившая Испанию наследственной монархией. Власть монарха ограничивалась двухпалатными кортесами, которым принадлежала законодательная инициатива. Впервые верхняя палата кортесов (сенат) стала выборной (по 4 представителя от каждой провинции). Допускалось избрание короля кортесами. Согласно декрету о выборах в Учредительские кортесы от 6 декабря 1868, избирательное право было предоставлено всем мужчинам старше 25 лет. Конституция ввела свободу печати, собраний, ассоциаций, гражданский брак, провозгласила свободу вероисповедания. 16 ноября 1870 на испанский престол был избран 191 голосом против 60 принц Амадей Савойский ( Амадей I , сын короля Италии Виктора Эммануила II).

Избрание Амадея Савойского не остановило революционную борьбу, в которую все активнее включались организации испанских рабочих. В октябре 1868 в Барселоне был образован Федеральный центр рабочих обществ, объединивший свыше 25 тыс. человек. В декабре 1868 в Мадриде основана первая испанская группа первого Интернационала. В 1869 испанские бакунисты (анархисты) приняли активное участие в кантональных региональных восстаниях, целью которых было создание «снизу» федеративной республики. Все эти потрясения проходили на фоне 2-й карлистской войны, начавшейся в апреле 1872. 11 февраля 1873 Амадей отрекся от престола. В тот же день обе палаты кортесов, объявив себя Национальной ассамблеей, провозгласили Испанию республикой.

В июне 1873 открылись новые Учредительские кортесы. Они разработали основные положения проекта конституции, которые предусматривали установление в Испании федеративной республики. Глава исполнительной власти левый республиканец Ф. Пи-и-Маргаль также сформулировал широкую программу демократических преобразований. Проект конституции вызвал недовольство среди республиканцев. В различных районах страны прошли антиправительственные восстания. 3 января 1874 генерал М. Павия-и-Родригес и маршал Ф. Серрано совершили государственный переворот, в стране была установлена военная диктатура. 29 декабря 1874 в результате нового переворота сын Изабеллы II — Альфонсо XII Умиротворитель был признан королем Испании.

В результате И. р. XIX в. произошел переход от абсолютизма к конституционной монархии, был ликвидирован сеньориальный режим. Вместе с тем в ходе И. р. XIX в. не были устранены многие феодальные пережитки и окончательно решен аграрный вопрос. Новая политическая элита (обуржуазившиеся землевладельцы, торгово-промышленная буржуазия и тесно связанные с ними военные круги), добившись удовлетворения своих требований, не проявляла заинтересованности в продолжении преобразований и стала основой политической системы реставрации в Испании.

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