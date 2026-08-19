ИСПАНСКИЕ НИДЕРЛАНДЫ

Испанские Нидерланды - южные провинции Нидерландов, над которыми в ходе Нидерландской революции 1566—1609 Испания сумела сохранить власть.

В 1599 испанский король Филипп II формально предоставил Южн. Нидерландам статус суверенного государства, передав их своей дочери Изабелле Кларе Евгении и ее супругу, своему племяннику эрцгерцогу Альбрехту VII Австрийскому. Однако эта автономия носила во многом номинальный характер: власть правителей была ограничена и при отсутствии у них наследников Южн. Нидерланды после смерти одного из супругов возвращались Испании. Альбрехт VII и Изабелла стремились восстановить и централизовать разобщенные гражданской усобицей провинции, предпринимали дипломатические шаги для прекращения войны между Испанией и Соединенными провинциями, из-за которой экономика Южн. Нидерландов испытывала серьезные трудности. Наместники способствовали открытию католических монастырей, поощряли деятельность художников и музыкантов. Политическим и культурным центром страны стал Брюссель. В 1600 были созваны Генеральные штаты, депутаты которых потребовали уменьшить военные расходы и оздоровить финансы. Однако их мнение проигнорировали, и в ближайшие после этого годы Штаты не созывались.

В 1621 после кончины бездетного Альбрехта формально регентские обязанности были возложены на его вдову Изабеллу, но фактически Южн. Нидерланды вернулись под власть испанских Габсбургов (де-юре с 1648) и стали именоваться И. Н. Государственный совет, состоявший из представителей местной знати, был упразднен: управлением занялись две «чрезвычайные комиссии» из испанских и местных чиновников. Недовольство испанским режимом спровоцировало ряд волнений: в 1631 штаты Брабанта отказались вотировать военные субсидии, а провинциальные штаты Геннегау потребовали созыва Генеральных штатов. После смерти Изабеллы (1633) управление И. Н. перешло к брату короля Филиппа IV Фердинанду Испанскому. По Вестфальскому миру 1648 северная часть Фландрии, Брабанта и Лимбурга вошли в состав так называемых Генералитетских земель Соединенных провинций Нидерландов, но особенно тяжелые последствия для экономики И. Н. имело закрытие для торговли по условиям мирного договора устья р. Шельды. В результате войн Людовика XIV к Франции в 1659, 1668 и 1678 отошли большая часть Артуа, Франш-Конте, южные районы Фландрии, Намюра и Геннегау. В 1692 король Испании Карл II назначил правителем И. Н. своего племянника Максимилиана-Эммануила Баварского, при котором был принят мер для защиты национального рынка и прорыт канала между Брюсселем и Рюпелем. В 1699 вышел эдикт, запрещавший ввоз иностранных тканей в И. Н. и вывоз оттуда шерсти. Однако из-за давления Соединенных провинций и Англии, а также вследствие нежелания отдельных провинций И. Н. действовать согласованно, этот протекционистский закон эффекта не дал. В результате войны за Испанское наследство И. Н. перешли по Раштаттскому миру 1714 под власть австрийских Габсбургов и стали называться Австрийскими Нидерландами .

Лит.: Pirenn. Н. Histoire de Belgique. Vol. 4. Bruxelles, 1927. Grierson E. The Fatal Inheritance. Philip II and the Spanish Netherlands. New York, 1969; La Belgique espagnole et la Princitauté de Liège, 1585—1715 / Éd. par P. Janssens. Bruxelles, 2006. 2 vols.