ИСПАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1931-1939

Со­ци­аль­но-по­ли­тический кон­фликт в Ис­па­нии; в 1936–39 имел фор­му гражданской вой­ны.

В хо­де И. р. бло­ку зе­мель­ной ари­сто­кра­тии, пром.-фи­нан­со­вой оли­гар­хии, выс­ших во­ен. кру­гов (его гос­под­ство пер­во­на­чаль­но оли­це­тво­ря­ла исп. мо­нар­хия, а за­тем во­ен­но-фа­ши­ст­ская хун­та) про­ти­во­стоя­ла часть исп. об­ще­ст­ва (гор. сред­ние слои, ин­тел­ли­ген­ция), вы­сту­пав­шая за ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­ки и про­ве­де­ние ши­ро­ких де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний. Эко­но­мич. кри­зис, ох­ва­тив­ший Ис­па­нию в сер. 1930, а так­же слож­ная внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ция ус­ко­ри­ли про­цесс оформ­ле­ния про­ти­во­бор­ст­вую­щих коа­ли­ций.

17.8.1930 пред­ста­ви­те­ли рес­пуб­ли­кан­ских пар­тий (Рес­пуб­ли­кан­ский аль­янс, Ра­ди­кал-со­циа­ли­стич. пар­тия, пра­вая Ли­бе­раль­ная рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия, рес­пуб­ли­кан­ские пар­тии Ка­та­ло­нии и Га­ли­сии и др.) под­пи­са­ли т. н. Сан-Се­басть­ян­ский пакт. Был об­ра­зо­ван Ре­волюц. к-т (его ру­ко­во­ди­те­ля­ми ста­ли пра­вые рес­пуб­ли­кан­цы Н. Аль­ка­лá Са­мо­ра-и-Тор­рес и М. Мау­ра), при­ня­то ре­ше­ние о свер­же­нии мо­нар­хии пу­тём во­ен. пе­ре­во­ро­та. Од­на­ко пла­ны мя­теж­ни­ков про­ва­ли­лись – они не смог­ли за­ру­чить­ся под­держ­кой во­ен­ных и дей­ст­во­ва­ли край­не не­ре­ши­тель­но. Вос­ста­ние под рук. Ф. Га­ла­на Род­ри­ге­са и А. Гар­сия Эр­нан­де­са, под­ня­тое 12.12.1930 в г. Ха­ка, бы­ло по­дав­ле­но пра­ви­тельств. вой­ска­ми. В Мад­ри­де 15.12.1930 вы­сту­пи­ли лишь во­ен. лёт­чи­ки аэ­ро­дро­ма «Ку­ат­ро Вьен­тос» под рук. Ра­мо­на Фран­ко – бра­та Ф. Фран­ко .

В об­ста­нов­ке на­рас­таю­ще­го по­ли­тич. кри­зи­са пра­ви­тель­ст­во адм. Х. Б. Ас­на­ра-Ка­бань­яса (сфор­ми­ро­ва­но 18.2.1931) на­зна­чи­ло на 12.4.1931 му­ни­ци­паль­ные вы­бо­ры и офи­ци­аль­но вос­ста­но­ви­ло кон­сти­туц. га­ран­тии, не дей­ст­во­вав­шие со вре­мён дик­та­ту­ры М. При­мо де Ри­ве­ры. На му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах 12.4.1931 в круп­ных го­ро­дах и пром. цен­трах св. 70% из­би­ра­те­лей от­да­ли свои го­ло­са бло­ку рес­пуб­ли­кан­цев и со­циа­ли­стов. В Мад­ри­де по­бе­да рес­пуб­ли­кан­цев бы­ла бо­лее вну­ши­тель­ной – они по­лу­чи­ли 88758 го­ло­сов (мо­нар­хи­сты – все­го 33939). Ве­че­ром 14.4.1931 рес­пуб­ли­ка бы­ла про­воз­гла­ше­на офи­ци­аль­но. То­гда же об­ра­зо­ва­лось врем. рес­пуб­ли­кан­ское пра­ви­тель­ст­во, со­сто­яв­шее из пред­ста­ви­те­лей ли­бе­раль­ных пар­тий (Н. Аль­ка­ла́ Са­мо­ра-и-Тор­рес – гла­ва пра­ви­тель­ст­ва, М. Аса­нья-и-Ди­ас, А. Лер­рус и др.) и трёх чле­нов Ис­пан­ской со­циа­ли­сти­че­ской ра­бочей пар­тии (ИСРП; Ф. Лар­го Ка­баль­е­ро, Ф. де лос Ри­ос, И. Прие­то). Аль­фон­со XIII по­ки­нул стра­ну, не от­ка­зав­шись, од­на­ко, от сво­их прав на исп. ко­ро­ну. Рес­пуб­ли­ка бы­ла ус­та­нов­ле­на мир­ным пу­тём.

28.6.1931 со­стоя­лись вы­бо­ры в Уч­реди­тель­ные кор­те­сы. Рес­пуб­ли­кан­ские пар­тии и со­циа­ли­сты по­лу­чи­ли 394 из 470 ман­да­тов. 9.12.1931 кор­те­сы при­ня­ли но­вую кон­сти­ту­цию стра­ны. Ис­па­ния бы­ла объ­яв­ле­на «де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­кой тру­дя­щих­ся всех клас­сов», а по фор­ме гос. уст­рой­ст­ва – «ин­те­граль­ной рес­пуб­ли­кой, со­вмес­ти­мой с ав­то­но­ми­ей му­ни­ци­пи­ев и ре­гио­нов». Кон­сти­ту­ция ут­вер­жда­ла сво­бо­ду со­вес­ти, сло­ва, со­б­ра­ний и сою­зов, от­ме­ня­ла дво­рян­ские при­ви­ле­гии. За­ко­но­дат. власть пе­ре­да­ва­лась од­но­па­лат­ным кор­те­сам, из­би­рае­мым ка­ж­дые 4 го­да все­об­щим, тай­ным и пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем (впер­вые из­би­рат. пра­во по­лу­чи­ли жен­щи­ны).

Раз­но­гла­сия в ла­ге­ре рес­пуб­ли­кан­цев вы­яви­лись уже в хо­де об­су­ж­де­ния про­ек­та кон­сти­ту­ции. При­ня­тие 26-й ста­тьи (178 го­ло­са­ми про­тив 59), про­воз­гла­сив­шей от­де­ле­ние церк­ви от го­су­дар­ст­ва, рос­пуск ор­де­на ие­зуи­тов на тер­ри­то­рии Ис­па­нии с по­сле­дую­щей на­цио­на­ли­за­ци­ей его иму­ще­ст­ва, за­пре­ще­ние др. ре­лиг. кон­гре­га­ци­ям за­ни­мать­ся пром., тор­го­вой или пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, спро­во­ци­ро­ва­ло вы­ход пра­вых во гла­ве с Н. Аль­ка­л ́a Са­мо­рой-и-Тор­ре­сом из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва. По­пыт­ка вос­ста­но­вить един­ст­во рес­пуб­ли­кан­ско­го ла­ге­ря (2.12.1931 Аль­ка­лá Са­мо­ра-и-Тор­рес был из­бран пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки, в т. ч. го­ло­са­ми ле­вых де­пу­та­тов) за­кон­чи­лась не­уда­чей – пра­вые рес­пуб­ли­кан­цы и ра­ди­ка­лы от­ка­за­лись вой­ти в сфор­ми­ро­ван­ное в окт. 1931 пра­ви­тель­ст­во М. Аса­ньи-и-Диа­са.

Пра­ви­тель­ст­ва рес­пуб­ли­ки дек­ла­ри­ро­ва­ли ши­ро­кую про­грам­му де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний. 1.5.1931 пра­ви­тель­ст­во ра­ти­фи­ци­ро­ва­ло меж­ду­нар. кон­вен­цию МОТ об ог­ра­ни­че­нии ра­бо­че­го дня 8 ча­са­ми. В на­ча­ле ию­ля 1932 из­дан де­крет об ус­та­нов­ле­нии га­ран­ти­ро­ван­ной за­ра­бот­ной пла­ты в ря­де от­рас­лей пром-сти. За­кон об аг­рар­ной ре­фор­ме от 9.9.1932 пред­по­ла­гал экс­про­приа­цию вла­де­ний зе­мель­ной ари­сто­кра­тии (зем­ли не­ти­ту­ло­ван­ных лиц от­чу­ж­да­лись толь­ко за вы­куп). Про­ве­де­ние в жизнь этих за­ко­нов, од­на­ко, на­толк­ну­лось на со­про­тив­ле­ние круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и бур­жуа­зии. На­ча­лось «бег­ст­во» ка­пи­та­ла за гра­ни­цу. До дек. 1934 бы­ло экс­про­прии­ро­ва­но лишь 1118 тыс. га зем­ли, зем­лю полу­чи­ли 12260 кре­сть­ян­ских се­мей. Во­ен. ре­фор­ма 1931, пре­ду­смат­ри­вав­шая су­ще­ст­вен­ное со­кра­ще­ние офи­цер­ско­го кор­пу­са, вы­зва­ла не­до­воль­ст­во в ря­дах ар­мии и ста­ла од­ной из при­чин мя­те­жа под рук. ген. Х. Сан­хур­хо 10.8.1932 (мя­теж был по­дав­лен). При­ня­тый кор­те­са­ми в сент. 1932 «Ка­та­лон­ский ста­тут», по ко­то­ро­му Ка­та­ло­ния по­лу­чи­ла ав­то­но­мию, вы­звал не­до­воль­ст­во жи­те­лей Бас­ко­нии и Га­ли­сии, по­сколь­ку ана­ло­гич­ные пра­ва им пре­дос­тав­ле­ны не бы­ли.

Про­ти­во­ре­чи­вая и не­по­сле­до­ва­тель­ная по­ли­ти­ка рес­пуб­ли­кан­ско-со­циа­ли­стич. бло­ка при­ве­ла в сер. 1933 к рас­ко­лу рес­пуб­ли­кан­ско­го дви­же­ния и спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции пра­вых сил. 9.9.1933 пра­ви­тель­ст­во М. Аса­ньи-и-Диа­са уш­ло в от­став­ку, три дня спус­тя бы­ло об­ра­зо­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во А. Лер­ру­са, со­сто­яв­шее в осн. из пред­ста­ви­те­лей пра­вой Рес­пуб­ли­кан­ской ра­ди­каль­ной пар­тии. 22.10.1932 неск. пра­вых пар­тий, групп и ка­то­лич. ор­га­ни­за­ций офор­ми­лись в Исп. кон­фе­де­ра­цию ав­то­ном­ных пра­вых (СЭДА). В окт. 1933 бы­ла соз­да­на Ис­пан­ская фа­лан­га, объ­е­ди­нив­шая­ся за­тем с др. пар­ти­ей фа­ши­ст­ско­го тол­ка – Хун­той на­сту­п­ле­ния на­цио­нал-син­ди­ка­лиз­ма (ХОНС). На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 19.11 и 3.12.1933 (про­хо­ди­ли в 2 ту­ра) из 473 мест ле­во­рес­пуб­ли­кан­ские пар­тии по­лу­чи­ли все­го 70, со­циа­ли­сты – 60, СЭДА – 98, ра­ди­ка­лы – 100.

1.10.1934 в Мад­ри­де от­кры­лась оче­ред­ная сес­сия кор­те­сов. СЭДА и ра­ди­ка­лы от­ка­за­ли пра­ви­тель­ст­ву Р. Сам­пера (сфор­ми­ро­ва­но 28.4.1934) в до­ве­рии, 4.10.1934 бы­ло об­ра­зо­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­рое во­шли во­семь ра­ди­ка­лов и три пред­ста­ви­те­ля СЭДА (М. Хи­ме­нес Фер­нан­дес, Р. Айс­пун, Ан­ге­ра де Со­хо). В от­вет на это 5.10.1934 ко­ми­тет ИСРП ор­га­ни­зо­вал все­об­щую за­бас­тов­ку. В Ас­ту­рии она пе­ре­рос­ла в воо­руж. вос­ста­ние, ко­то­рое бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но пра­ви­тельств. вой­ска­ми под ко­манд. Ф. Фран­ко.

С кон. 1934 в Ис­па­нии раз­вер­ну­лось ши­ро­кое ан­ти­фа­ши­ст­ское дви­же­ние. На­зна­че­ние дос­роч­ных вы­бо­ров в кор­те­сы на 16.2.1936 ус­ко­ри­ло по­ли­тич. объ­е­ди­не­ние ле­вых. 15.1.1936 был под­пи­сан Из­би­ра­тель­ный пакт ле­вых пар­тий, во­шед­ший в ис­то­рию как Пакт о На­род­ном фрон­те (см. в ст. На­род­ный фронт ). В его со­став во­шли ИСРП, Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ис­па­нии, Объ­е­ди­нён­ный со­юз со­циа­ли­стич. ­молодё­жи, Все­об­щий со­юз тру­дя­щих­ся (ВСТ), Ле­во­рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия, Рес­пуб­ли­кан­ский со­юз и др. Про­грам­ма Нар. фрон­та вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния ам­ни­стии по­ли­тич. за­клю­чён­ным, аре­сто­ван­ным на­чи­ная с но­яб. 1934, умень­ше­ния аренд­ной пла­ты за зем­лю, на­де­ле­ния уча­ст­ка­ми без­зе­мель­ных кре­сть­ян и пр. На вы­бо­рах в кор­те­сы Нар. фронт по­лу­чил 4654116 го­ло­сов, пра­вые пар­тии – 4405523, ба­ск­ские на­цио­на­ли­сты – 12714, цен­три­ст­ские пар­тии – 400901. Ма­жо­ри­тар­ная сис­те­ма по­зво­ли­ла Нар. фрон­ту по­лу­чить 268 ман­да­тов, пра­вым и цен­три­ст­ским пар­ти­ям дос­та­лось 205 мест в пар­ла­мен­те.

Сфор­ми­ро­ван­ные по­сле по­бе­ды Нар. фрон­та пра­ви­тель­ст­ва М. Аса­ньи-и-Диа­са (19.2–12.5.1936) и Ка­са­ре­са Ки­ро­ги (12.5–18.7.1936) по­пы­та­лись про­дол­жить не­ко­то­рые ре­фор­мы рес­пуб­ли­ки. Был из­дан дек­рет о пре­кра­ще­нии вы­пла­ты ком­пен­са­ций круп­ным зе­мель­ным соб­ст­вен­ни­кам за кон­фи­ско­ван­ные зем­ли, вве­де­но час­тич­ное стра­хо­ва­ние от не­сча­ст­ных слу­ча­ев, пен­сии по ста­рос­ти, от­пус­ка ра­бо­чим и др. В кон­це апр. 1936 пра­ви­тель­ст­во про­воз­гла­си­ло пра­во всех на­ро­дов Ис­па­нии на са­мо­управ­ле­ние. Дек­ла­ри­ро­ван­ные пре­об­ра­зо­ва­ния, од­на­ко, не про­во­ди­лись в жизнь, за­ко­но­дат. дея­тель­ность кор­те­сов бы­ла па­ра­ли­зо­ва­на об­струк­ци­ей пра­вых.

Пра­вые си­лы не сми­ри­лись с по­те­рей вла­сти и на­ча­ли под­го­тов­ку к пе­ре­во­ро­ту. Идею воо­руж. пе­ре­во­ро­та под­держива­ла не­боль­шая часть выс­ше­го ко­мандного со­ста­ва ар­мии (Ф. Фран­ко, Х. Сан­хурхо, М. Го­дед и др.), круп­ные зем­ле­вла­дель­цы, цер­ков­ные ие­рар­хи. 12.7.1936 в Мад­ри­де был убит лей­те­нант штур­мо­вой гвар­дии ан­ти­фа­шист Х. дель Кас­ти­льо, на сле­дую­щий день – ли­дер пра­во­го Нац. бло­ка Х. Каль­во Со­те­ло. Эти со­бы­тия ус­ко­ри­ли вы­сту­п­ле­ние мя­теж­ни­ков. 17.7.1936 вос­ста­ли рас­квар­ти­ро­ван­ные в Ма­рок­ко исп. вой­ска [ок. 47 тыс. сол­дат и офи­це­ров, часть из кото­рых слу­жи­ла в Иностр. ле­гио­не (11 тыс.)]. Они бы­ст­ро ов­ла­де­ли го­ро­да­ми Ме­ли­лья, Се­ута и Те­ту­ан. 18.7.1936 их под­дер­жа­ли во­ен­ные Ка­ди­са и Се­вильи. В стра­не на­ча­лась гражд. вой­на. В пер­вые дни бо­ёв пра­вым уда­лось за­кре­пить­ся на юге (Ка­дис, Уэль­ва, Се­ви­лья) и се­ве­ре стра­ны (Га­ли­сия, На­вар­ра, ста­рая Кас­ти­лия и Ара­гон). Центр. рай­оны Ис­па­нии ос­та­лись в ру­ках рес­пуб­ли­кан­цев.

В ус­ло­ви­ях, ко­гда б. ч. ар­мии вы­сту­пи­ла на сто­ро­не мя­теж­ни­ков (Рес­пуб­ли­ке ос­та­лись вер­ны­ми лишь 3,5 тыс. офи­це­ров, авиа­ция и во­ен. флот), пра­ви­тель­ст­во ле­во­го рес­пуб­ли­кан­ца Х. Хи­ра­ля (сфор­ми­ро­ва­но 19.7.1936) при­ня­ло ре­ше­ние воо­ру­жить на­род. К 20.10.1936 все от­ря­ды нар. ми­ли­ции бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в во­ин­ские час­ти. В на­ча­ле авг. 1936 на­ча­лась пе­ре­да­ча во врем. управ­ле­ние проф­сою­зов – ВСТ и Нац. кон­фе­де­ра­ции тру­дя­щих­ся (НКТ) – фаб­рик и за­во­дов, при­над­ле­жав­ших пред­при­ни­ма­те­лям, ко­то­рые бе­жа­ли к фран­ки­стам.

Во­ен. си­лы на­цио­на­ли­стов бы­ли ор­гани­зо­ва­ны в три ар­мии: се­вер­ную (ко­манд. – ген. Э. Мо­ла), юж­ную (ген. Кей­по де Лья­но) и цен­траль­ную (ген. Х. Мос­кар­до Иту­ар­те). 6.8.1936 на­ча­лось на­сту­п­ле­ние фран­ки­ст­ских сил на Мад­рид. 3.9.1936 они за­хва­ти­ли г. Ирун, по­сле че­го рес­пуб­ли­кан­ский се­вер ока­зал­ся от­ре­зан­ным от франц. гра­ни­цы. 28.9.1936 пал То­ле­до. В на­ча­ле но­яб. 1936 си­лы фран­ки­стов во гла­ве с ген. Э. Мо­ла за­хва­ти­ли аэ­ро­дром Хе­та­фе, близ Мад­ри­да, на­ме­ре­ва­ясь ов­ла­деть сто­ли­цей, но взять её не уда­лось. До­бив­шись во­ен. ус­пе­ха, пра­вые при­сту­пи­ли к соз­да­нию сво­его гос. ап­па­ра­та. 29.9.1936 Ф. Фран­ко воз­гла­вил т. н. Тех­нич. хун­ту (про­об­раз бу­ду­ще­го пра­ви­тель­ст­ва на­цио­на­ли­стов), 1.10 был объ­яв­лен гла­вой го­су­дар­ст­ва и ге­не­ра­лис­си­му­сом. 18.11.1936 Гер­ма­ния и Ита­лия офи­ци­аль­но при­зна­ли пра­ви­тель­ст­во Ф. Фран­ко.

Со­бы­тия в Ис­па­нии по­лу­чи­ли ши­ро­кий ме­ж­ду­нар. ре­зо­нанс. В авг. 1936 под эги­дой Ли­ги На­ций в Лон­до­не был соз­дан Ко­ми­тет по не­вме­ша­тель­ст­ву в ис­пан­ские де­ла (в не­го во­шли пред­ста­ви­те­ли 27 ев­роп. стран; СССР пред­став­лял И. М. Май­ский). Со­гла­ше­ние о не­вме­ша­тель­ст­ве пре­ду­смат­ри­ва­ло за­прет ев­роп. стра­нам экс­пор­та и тран­зи­та ору­жия и во­ен. ма­те­риа­лов в Ис­па­нию. О сво­ём ней­тра­ли­те­те объ­я­ви­ло так­же пра­ви­тель­ст­во США. Од­на­ко К-т по не­вме­ша­тель­ст­ву не смог ре­шить по­став­лен­ные пе­ред ним за­да­чи.

Тес­ные кон­так­ты исп. ан­ти­рес­пуб­ли­кан­ских сил с пра­вя­щи­ми кру­га­ми фа­ши­ст­ской Ита­лии бы­ли ус­та­нов­ле­ны ещё в 1934. 28.11.1936 бы­ло под­пи­са­но ита­ло-исп. со­гла­ше­ние. В хо­де гражд. вой­ны 1936–39 Гер­ма­ния и Ита­лия ока­зы­ва­ли пря­мую во­ен. по­мощь фран­ки­стам. На сто­ро­не Фран­ко в Ис­па­нии вое­ва­ло ок. 150 тыс. итал. сол­дат (в т. ч. неск. ди­ви­зий, имев­ших опыт вой­ны в Эфио­пии), флот Ита­лии опе­ри­ро­вал в ин­те­ре­сах исп. хун­ты в Сре­ди­зем­ном мо­ре. Итал. авиа­ция, дис­ло­ци­ро­вав­шая­ся в Ис­па­нии, со­вер­ши­ла 86420 вы­ле­тов, про­из­ве­ла 5319 бом­бар­ди­ро­вок, во вре­мя ко­то­рых на исп. на­се­лён­ные пунк­ты бы­ло сбро­ше­но 11585 т взрыв­ча­тых ве­ществ. Гит­ле­ров­ская Гер­ма­ния так­же на­пра­ви­ла Фран­ко зна­чит. ко­ли­че­ст­во са­мо­лё­тов, тан­ков, ар­тил­ле­рии, средств свя­зи. О раз­ма­хе герм. ин­тер­вен­ции сви­де­тель­ст­ву­ет тот факт, что св. 26 тыс. герм. во­ен­но­слу­жа­щих бы­ли на­гра­ж­де­ны Гит­ле­ром за за­слу­ги в вой­не в Ис­па­нии. В но­яб. 1936 в Гер­ма­нии спе­ци­аль­но для уча­стия в бо­ях про­тив рес­пуб­ли­ки был сфор­ми­ро­ван ле­ги­он «Кон­дор» (на­счи­ты­вал до 5,5 тыс. во­ен­но­слу­жа­щих) под ко­манд. ген.-м. Г. Шпер­ле (с 1940 ген.-фельдм.), позд­нее – ген.-м. В. фон Рихт­го­фе­на (с 1943 ген.-фельдм.). 26.4.1937 ле­ги­он «Кон­дор» под­верг вар­вар­ской бом­бар­ди­ров­ке г. Гер­ни­ка. По­мощь пра­ви­тель­ст­ву Фран­ко по­став­ка­ми го­рю­че­го, гру­зо­ви­ков и пр. ока­зы­ва­ли так­же ве­ду­щие ком­па­нии США («Standard Oil Compa­ny», «Ford», «General Motors» и др.).

Пе­ред ли­цом от­кры­то­го вме­ша­тель­ст­ва Ита­лии и Гер­ма­нии в исп. де­ла 29.9.1936 По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) при­ня­ло ре­ше­ние о про­ве­де­нии опе­ра­ции «Х», пре­ду­смат­ри­вав­шей ока­за­ние во­ен. по­мо­щи рес­пуб­ли­кан­ско­му пра­ви­тель­ст­ву. Из СССР в исп. пор­ты бы­ло дос­тав­ле­но 500 тыс. тонн воо­ру­же­ний (по­став­ки ору­жия осу­ще­ст­в­ля­лись че­рез тре­тьи стра­ны), за что Рес­пуб­ли­ка пе­ре­да­ла сов. пра­ви­тель­ст­ву зна­чит. часть сво­его зо­ло­то­го за­па­са. На сто­ро­не Рес­пуб­ли­ки сра­жа­лись сов. доб­ро­воль­цы, гл. обр. тан­ки­сты и лёт­чи­ки. Дви­же­ние со­ли­дар­но­сти с исп. рес­пуб­ли­кан­ца­ми раз­вер­ну­лось во многих др. стра­нах ми­ра. В бое­вых дей­ст­ви­ях на сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва уча­ст­во­ва­ло 7 ин­тер­на­цио­наль­ных бри­гад (ок. 35 тыс. чел.), сфор­ми­ро­ван­ных из гра­ж­дан 54 стран ми­ра.

Во­ен. не­уда­чи ста­ли при­чи­ной от­ставки пра­ви­тель­ст­ва Х. Хи­ра­ля. 4.9.1936 бы­ло об­ра­зо­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во рес­пуб­ли­ки во гла­ве с со­циа­ли­стом Ф. Лар­го Ка­баль­е­ро, ко­то­ро­му уда­лось ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну Мад­ри­да и за­ста­вить фран­ки­стов от­сту­пить (7–25.11.1936). Лар­го Ка­баль­е­ро про­дол­жил эко­но­мич. по­ли­ти­ку Хи­ра­ля. Дек­ре­том от 7.10.1936 бы­ла уза­ко­не­на экс­про­приа­ция зе­мель, вла­дель­цы ко­то­рых вста­ли на сто­ро­ну на­цио­на­ли­стов. Б. ч. зе­мель пе­ре­шла во вла­де­ние проф­сою­зов – НКТ и Фе­де­рации тру­дя­щих­ся зем­ли, вхо­див­шей в ВСТ, хо­тя дек­рет пре­дос­та­вил оди­на­ко­вые пра­ва кол­лек­ти­вам с.-х. ра­бо­чих и кре­сть­я­нам-соб­ст­вен­ни­кам.

Вес­ной 1937 на­чал­ся но­вый этап гражд. вой­ны. На­сту­п­ле­ние фран­ки­стов на Мад­рид с юга про­ва­ли­лось. Рес­пуб­ли­кан­цы на­нес­ли им по­ра­же­ния в бо­ях на р. Ха­ра­ма (февр. 1937) и при Гва­да­ла­ха­ре (мар­т 1937). В мае 1937 Рес­пуб­ли­ка пе­ре­жи­ла ост­рый по­ли­тич. кри­зис, вы­зван­ный ан­ти­пра­ви­тель­ствен­ным мя­те­жом в Бар­се­ло­не ле­вац­ких и анар­хи­ст­ских сил из НКТ. По­сле его по­дав­ле­ния бы­ло сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во (с уча­сти­ем ИСРП, КПИ и рес­пуб­ли­кан­цев) под рук. со­циа­ли­ста Х. Нег­ри­на (17.5.1937).

В от­ли­чие от рес­пуб­ли­кан­цев, в ла­ге­ре ко­то­рых про­дол­жа­лись раз­но­гла­сия, ан­ти­рес­пуб­ли­кан­ские си­лы всё боль­ше кон­со­ли­ди­ро­ва­лись. 19.4.1937 опуб­ли­ко­ван дек­рет о слия­нии Исп. фа­лан­ги, тра­ди­цио­на­ли­стов (кар­ли­стов) и др. пра­вых ор­га­ни­за­ций в еди­ную пар­тию, при­няв­шую назв. Исп. фа­лан­га тра­ди­цио­на­ли­стов и хунт на­цио­нал-син­ди­ка­ли­ст­ско­го на­сту­п­ле­ния. 30.1.1938 бы­ло соз­да­но пра­ви­тель­ст­во на­цио­на­ли­стов, в ко­то­рое во­шли два мо­нар­хи­ста, два кар­ли­ста, три фа­лан­ги­ста и неск. во­ен­ных. Гла­вой пра­ви­тель­ст­ва стал Ф. Фран­ко. Дек­ре­том от 8.8.1938 бы­ли соз­да­ны т. н. вер­ти­каль­ные син­ди­ка­ты, объ­е­ди­нив­шие пред­при­ни­ма­те­лей и ра­бо­чих по от­рас­лям пром-сти. Ра­бо­чие по­те­ря­ли пра­во на за­бас­тов­ки. Ре­гу­ли­ро­ва­ние тру­до­вых от­но­ше­ний бы­ло объ­яв­ле­но пре­ро­га­ти­вой го­су­дар­ст­ва.

Вес­ной 1937 на­цио­на­ли­сты пе­ре­не­сли во­ен. дей­ст­вия на се­вер, где им уда­лось до­бить­ся зна­чит. ус­пе­ха. 20.6.1937 был за­хва­чен Биль­бао, 26.8.1937 итал. час­ти во­шли в Сан­тан­дер. К кон­цу ок­тяб­ря фран­ки­сты за­хва­ти­ли Ас­ту­рию. На­не­ся по­ра­же­ние рес­пуб­ли­кан­цам под Те­ру­элем (дек. 1937 – февр. 1938) и на Ара­гон­ском фрон­те (март 1938), вой­ска на­цио­на­ли­стов 15.4.1938 вы­шли к Сре­ди­зем­но­му м., раз­ре­зав на­двое тер­ри­то­рию Рес­пуб­ли­ки.

Тра­ги­че­ский для рес­пуб­ли­кан­цев ис­ход бит­вы на р. Эб­ро (25.7–15.11.1938) при­бли­зил за­вер­ше­ние борь­бы. 23.12.1938 на­ча­лось на­сту­п­ле­ние фран­ки­стов на Ка­та­ло­нию, 26.1.1939 па­ла Бар­се­ло­на. 27.2.1939 Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция зая­ви­ли о при­зна­нии пра­витель­ст­ва Ф. Фран­ко и о раз­ры­ве ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний с рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­ни­ей. 27.2.1939 М. Аса­нья-и-Ди­ас по­дал в от­став­ку с по­ста пре­зи­ден­та стра­ны. 5.3.1939 в Мад­ри­де бы­ла соз­да­на Хун­та са­мо­обо­ро­ны во гла­ве с полк. Ка­са­до, в ко­то­рую во­шли ли­де­ры со­циа­ли­стов и анар­хи­стов. 19.3.1939 Хун­та пред­ло­жи­ла Фран­ко на­чать пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии ми­ра и от­кры­ла на­цио­на­ли­стам до­ро­гу на Мад­рид. 28.3.1939 вой­ска Фран­ко без боя во­шли в го­род.

И. р. за­вер­ши­лась по­бе­дой пра­вых сил. Хо­тя мо­нар­хия в Ис­па­нии бы­ла сверг­ну­та, од­на­ко ус­та­но­вил­ся ав­то­ри­тар­ный ре­жим фа­ши­ст­ско­го ти­па, от­ме­нив­ший зна­чит. часть ре­форм, про­ве­дён­ных в пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ки. В хо­де И. р. по­гиб­ло 300 тыс. чел. (из них на фрон­тах – 140 тыс.), 500 тыс. ис­пан­цев эмиг­ри­ро­ва­ли во Фран­цию и др. стра­ны (из них 300 тыс. не вер­ну­лись на ро­ди­ну). Со­бы­тия в Ис­па­нии в 1931–1939 ока­за­ли дес­та­би­ли­зи­рую­щее влия­ние на об­ста­нов­ку в Ев­ро­пе и ми­ре; со­вмест­ная под­держ­ка фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей и на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей фран­ки­стов по­ло­жи­ла на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию аг­рес­сив­но­го бло­ка этих дер­жав.

Иллюстрации:

Про­воз­гла­ше­ние Рес­пуб­ли­ки. Мад­рид, пло­щадь Пу­эр­та-дель-Соль. 14.4.1931. Архив БРЭ;

Пе­ре­до­вой пост на­род­ной ми­ли­ции об­стре­ли­ва­ет по­зи­ции на­цио­на­ли­стов. 1936. Архив БРЭ;

От­ряд рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии всту­па­ет в Бриу­эгу (Гва­да­ла­хар­ский фронт). 1937. Архив БРЭ.

Автор статьи: С. П. По­жар­ская.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)