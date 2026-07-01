ИСПАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1931-1939
Социально-политический конфликт в Испании; в 1936–39 имел форму гражданской войны.
В ходе И. р. блоку земельной аристократии, пром.-финансовой олигархии, высших воен. кругов (его господство первоначально олицетворяла исп. монархия, а затем военно-фашистская хунта) противостояла часть исп. общества (гор. средние слои, интеллигенция), выступавшая за установление республики и проведение широких демократич. преобразований. Экономич. кризис, охвативший Испанию в сер. 1930, а также сложная внутриполитич. ситуация ускорили процесс оформления противоборствующих коалиций.
17.8.1930 представители республиканских партий (Республиканский альянс, Радикал-социалистич. партия, правая Либеральная республиканская партия, республиканские партии Каталонии и Галисии и др.) подписали т. н. Сан-Себастьянский пакт. Был образован Революц. к-т (его руководителями стали правые республиканцы Н. Алькалá Самора-и-Торрес и М. Маура), принято решение о свержении монархии путём воен. переворота. Однако планы мятежников провалились – они не смогли заручиться поддержкой военных и действовали крайне нерешительно. Восстание под рук. Ф. Галана Родригеса и А. Гарсия Эрнандеса, поднятое 12.12.1930 в г. Хака, было подавлено правительств. войсками. В Мадриде 15.12.1930 выступили лишь воен. лётчики аэродрома «Куатро Вьентос» под рук. Рамона Франко – брата Ф. Франко.
В обстановке нарастающего политич. кризиса правительство адм. Х. Б. Аснара-Кабаньяса (сформировано 18.2.1931) назначило на 12.4.1931 муниципальные выборы и официально восстановило конституц. гарантии, не действовавшие со времён диктатуры М. Примо де Риверы. На муниципальных выборах 12.4.1931 в крупных городах и пром. центрах св. 70% избирателей отдали свои голоса блоку республиканцев и социалистов. В Мадриде победа республиканцев была более внушительной – они получили 88758 голосов (монархисты – всего 33939). Вечером 14.4.1931 республика была провозглашена официально. Тогда же образовалось врем. республиканское правительство, состоявшее из представителей либеральных партий (Н. Алькала́ Самора-и-Торрес – глава правительства, М. Асанья-и-Диас, А. Леррус и др.) и трёх членов Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП; Ф. Ларго Кабальеро, Ф. де лос Риос, И. Прието). Альфонсо XIII покинул страну, не отказавшись, однако, от своих прав на исп. корону. Республика была установлена мирным путём.
28.6.1931 состоялись выборы в Учредительные кортесы. Республиканские партии и социалисты получили 394 из 470 мандатов. 9.12.1931 кортесы приняли новую конституцию страны. Испания была объявлена «демократич. республикой трудящихся всех классов», а по форме гос. устройства – «интегральной республикой, совместимой с автономией муниципиев и регионов». Конституция утверждала свободу совести, слова, собраний и союзов, отменяла дворянские привилегии. Законодат. власть передавалась однопалатным кортесам, избираемым каждые 4 года всеобщим, тайным и прямым голосованием (впервые избират. право получили женщины).
Разногласия в лагере республиканцев выявились уже в ходе обсуждения проекта конституции. Принятие 26-й статьи (178 голосами против 59), провозгласившей отделение церкви от государства, роспуск ордена иезуитов на территории Испании с последующей национализацией его имущества, запрещение др. религ. конгрегациям заниматься пром., торговой или преподавательской деятельностью, спровоцировало выход правых во главе с Н. Алькал ́a Саморой-и-Торресом из состава правительства. Попытка восстановить единство республиканского лагеря (2.12.1931 Алькалá Самора-и-Торрес был избран президентом республики, в т. ч. голосами левых депутатов) закончилась неудачей – правые республиканцы и радикалы отказались войти в сформированное в окт. 1931 правительство М. Асаньи-и-Диаса.
Правительства республики декларировали широкую программу демократич. преобразований. 1.5.1931 правительство ратифицировало междунар. конвенцию МОТ об ограничении рабочего дня 8 часами. В начале июля 1932 издан декрет об установлении гарантированной заработной платы в ряде отраслей пром-сти. Закон об аграрной реформе от 9.9.1932 предполагал экспроприацию владений земельной аристократии (земли нетитулованных лиц отчуждались только за выкуп). Проведение в жизнь этих законов, однако, натолкнулось на сопротивление крупных землевладельцев и буржуазии. Началось «бегство» капитала за границу. До дек. 1934 было экспроприировано лишь 1118 тыс. га земли, землю получили 12260 крестьянских семей. Воен. реформа 1931, предусматривавшая существенное сокращение офицерского корпуса, вызвала недовольство в рядах армии и стала одной из причин мятежа под рук. ген. Х. Санхурхо 10.8.1932 (мятеж был подавлен). Принятый кортесами в сент. 1932 «Каталонский статут», по которому Каталония получила автономию, вызвал недовольство жителей Басконии и Галисии, поскольку аналогичные права им предоставлены не были.
Противоречивая и непоследовательная политика республиканско-социалистич. блока привела в сер. 1933 к расколу республиканского движения и способствовала консолидации правых сил. 9.9.1933 правительство М. Асаньи-и-Диаса ушло в отставку, три дня спустя было образовано новое правительство А. Лерруса, состоявшее в осн. из представителей правой Республиканской радикальной партии. 22.10.1932 неск. правых партий, групп и католич. организаций оформились в Исп. конфедерацию автономных правых (СЭДА). В окт. 1933 была создана Испанская фаланга, объединившаяся затем с др. партией фашистского толка – Хунтой наступления национал-синдикализма (ХОНС). На парламентских выборах 19.11 и 3.12.1933 (проходили в 2 тура) из 473 мест левореспубликанские партии получили всего 70, социалисты – 60, СЭДА – 98, радикалы – 100.
1.10.1934 в Мадриде открылась очередная сессия кортесов. СЭДА и радикалы отказали правительству Р. Сампера (сформировано 28.4.1934) в доверии, 4.10.1934 было образовано новое правительство, в которое вошли восемь радикалов и три представителя СЭДА (М. Хименес Фернандес, Р. Айспун, Ангера де Сохо). В ответ на это 5.10.1934 комитет ИСРП организовал всеобщую забастовку. В Астурии она переросла в вооруж. восстание, которое было жестоко подавлено правительств. войсками под команд. Ф. Франко.
С кон. 1934 в Испании развернулось широкое антифашистское движение. Назначение досрочных выборов в кортесы на 16.2.1936 ускорило политич. объединение левых. 15.1.1936 был подписан Избирательный пакт левых партий, вошедший в историю как Пакт о Народном фронте (см. в ст. Народный фронт). В его состав вошли ИСРП, Коммунистическая партия Испании, Объединённый союз социалистич. молодёжи, Всеобщий союз трудящихся (ВСТ), Левореспубликанская партия, Республиканский союз и др. Программа Нар. фронта включала требования амнистии политич. заключённым, арестованным начиная с нояб. 1934, уменьшения арендной платы за землю, наделения участками безземельных крестьян и пр. На выборах в кортесы Нар. фронт получил 4654116 голосов, правые партии – 4405523, баскские националисты – 12714, центристские партии – 400901. Мажоритарная система позволила Нар. фронту получить 268 мандатов, правым и центристским партиям досталось 205 мест в парламенте.
Сформированные после победы Нар. фронта правительства М. Асаньи-и-Диаса (19.2–12.5.1936) и Касареса Кироги (12.5–18.7.1936) попытались продолжить некоторые реформы республики. Был издан декрет о прекращении выплаты компенсаций крупным земельным собственникам за конфискованные земли, введено частичное страхование от несчастных случаев, пенсии по старости, отпуска рабочим и др. В конце апр. 1936 правительство провозгласило право всех народов Испании на самоуправление. Декларированные преобразования, однако, не проводились в жизнь, законодат. деятельность кортесов была парализована обструкцией правых.
Правые силы не смирились с потерей власти и начали подготовку к перевороту. Идею вооруж. переворота поддерживала небольшая часть высшего командного состава армии (Ф. Франко, Х. Санхурхо, М. Годед и др.), крупные землевладельцы, церковные иерархи. 12.7.1936 в Мадриде был убит лейтенант штурмовой гвардии антифашист Х. дель Кастильо, на следующий день – лидер правого Нац. блока Х. Кальво Сотело. Эти события ускорили выступление мятежников. 17.7.1936 восстали расквартированные в Марокко исп. войска [ок. 47 тыс. солдат и офицеров, часть из которых служила в Иностр. легионе (11 тыс.)]. Они быстро овладели городами Мелилья, Сеута и Тетуан. 18.7.1936 их поддержали военные Кадиса и Севильи. В стране началась гражд. война. В первые дни боёв правым удалось закрепиться на юге (Кадис, Уэльва, Севилья) и севере страны (Галисия, Наварра, старая Кастилия и Арагон). Центр. районы Испании остались в руках республиканцев.
В условиях, когда б. ч. армии выступила на стороне мятежников (Республике остались верными лишь 3,5 тыс. офицеров, авиация и воен. флот), правительство левого республиканца Х. Хираля (сформировано 19.7.1936) приняло решение вооружить народ. К 20.10.1936 все отряды нар. милиции были преобразованы в воинские части. В начале авг. 1936 началась передача во врем. управление профсоюзов – ВСТ и Нац. конфедерации трудящихся (НКТ) – фабрик и заводов, принадлежавших предпринимателям, которые бежали к франкистам.
Воен. силы националистов были организованы в три армии: северную (команд. – ген. Э. Мола), южную (ген. Кейпо де Льяно) и центральную (ген. Х. Москардо Итуарте). 6.8.1936 началось наступление франкистских сил на Мадрид. 3.9.1936 они захватили г. Ирун, после чего республиканский север оказался отрезанным от франц. границы. 28.9.1936 пал Толедо. В начале нояб. 1936 силы франкистов во главе с ген. Э. Мола захватили аэродром Хетафе, близ Мадрида, намереваясь овладеть столицей, но взять её не удалось. Добившись воен. успеха, правые приступили к созданию своего гос. аппарата. 29.9.1936 Ф. Франко возглавил т. н. Технич. хунту (прообраз будущего правительства националистов), 1.10 был объявлен главой государства и генералиссимусом. 18.11.1936 Германия и Италия официально признали правительство Ф. Франко.
События в Испании получили широкий междунар. резонанс. В авг. 1936 под эгидой Лиги Наций в Лондоне был создан Комитет по невмешательству в испанские дела (в него вошли представители 27 европ. стран; СССР представлял И. М. Майский). Соглашение о невмешательстве предусматривало запрет европ. странам экспорта и транзита оружия и воен. материалов в Испанию. О своём нейтралитете объявило также правительство США. Однако К-т по невмешательству не смог решить поставленные перед ним задачи.
Тесные контакты исп. антиреспубликанских сил с правящими кругами фашистской Италии были установлены ещё в 1934. 28.11.1936 было подписано итало-исп. соглашение. В ходе гражд. войны 1936–39 Германия и Италия оказывали прямую воен. помощь франкистам. На стороне Франко в Испании воевало ок. 150 тыс. итал. солдат (в т. ч. неск. дивизий, имевших опыт войны в Эфиопии), флот Италии оперировал в интересах исп. хунты в Средиземном море. Итал. авиация, дислоцировавшаяся в Испании, совершила 86420 вылетов, произвела 5319 бомбардировок, во время которых на исп. населённые пункты было сброшено 11585 т взрывчатых веществ. Гитлеровская Германия также направила Франко значит. количество самолётов, танков, артиллерии, средств связи. О размахе герм. интервенции свидетельствует тот факт, что св. 26 тыс. герм. военнослужащих были награждены Гитлером за заслуги в войне в Испании. В нояб. 1936 в Германии специально для участия в боях против республики был сформирован легион «Кондор» (насчитывал до 5,5 тыс. военнослужащих) под команд. ген.-м. Г. Шперле (с 1940 ген.-фельдм.), позднее – ген.-м. В. фон Рихтгофена (с 1943 ген.-фельдм.). 26.4.1937 легион «Кондор» подверг варварской бомбардировке г. Герника. Помощь правительству Франко поставками горючего, грузовиков и пр. оказывали также ведущие компании США («Standard Oil Company», «Ford», «General Motors» и др.).
Перед лицом открытого вмешательства Италии и Германии в исп. дела 29.9.1936 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о проведении операции «Х», предусматривавшей оказание воен. помощи республиканскому правительству. Из СССР в исп. порты было доставлено 500 тыс. тонн вооружений (поставки оружия осуществлялись через третьи страны), за что Республика передала сов. правительству значит. часть своего золотого запаса. На стороне Республики сражались сов. добровольцы, гл. обр. танкисты и лётчики. Движение солидарности с исп. республиканцами развернулось во многих др. странах мира. В боевых действиях на стороне республиканского правительства участвовало 7 интернациональных бригад (ок. 35 тыс. чел.), сформированных из граждан 54 стран мира.
Воен. неудачи стали причиной отставки правительства Х. Хираля. 4.9.1936 было образовано новое правительство республики во главе с социалистом Ф. Ларго Кабальеро, которому удалось организовать оборону Мадрида и заставить франкистов отступить (7–25.11.1936). Ларго Кабальеро продолжил экономич. политику Хираля. Декретом от 7.10.1936 была узаконена экспроприация земель, владельцы которых встали на сторону националистов. Б. ч. земель перешла во владение профсоюзов – НКТ и Федерации трудящихся земли, входившей в ВСТ, хотя декрет предоставил одинаковые права коллективам с.-х. рабочих и крестьянам-собственникам.
Весной 1937 начался новый этап гражд. войны. Наступление франкистов на Мадрид с юга провалилось. Республиканцы нанесли им поражения в боях на р. Харама (февр. 1937) и при Гвадалахаре (март 1937). В мае 1937 Республика пережила острый политич. кризис, вызванный антиправительственным мятежом в Барселоне левацких и анархистских сил из НКТ. После его подавления было сформировано новое правительство (с участием ИСРП, КПИ и республиканцев) под рук. социалиста Х. Негрина (17.5.1937).
В отличие от республиканцев, в лагере которых продолжались разногласия, антиреспубликанские силы всё больше консолидировались. 19.4.1937 опубликован декрет о слиянии Исп. фаланги, традиционалистов (карлистов) и др. правых организаций в единую партию, принявшую назв. Исп. фаланга традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления. 30.1.1938 было создано правительство националистов, в которое вошли два монархиста, два карлиста, три фалангиста и неск. военных. Главой правительства стал Ф. Франко. Декретом от 8.8.1938 были созданы т. н. вертикальные синдикаты, объединившие предпринимателей и рабочих по отраслям пром-сти. Рабочие потеряли право на забастовки. Регулирование трудовых отношений было объявлено прерогативой государства.
Весной 1937 националисты перенесли воен. действия на север, где им удалось добиться значит. успеха. 20.6.1937 был захвачен Бильбао, 26.8.1937 итал. части вошли в Сантандер. К концу октября франкисты захватили Астурию. Нанеся поражение республиканцам под Теруэлем (дек. 1937 – февр. 1938) и на Арагонском фронте (март 1938), войска националистов 15.4.1938 вышли к Средиземному м., разрезав надвое территорию Республики.
Трагический для республиканцев исход битвы на р. Эбро (25.7–15.11.1938) приблизил завершение борьбы. 23.12.1938 началось наступление франкистов на Каталонию, 26.1.1939 пала Барселона. 27.2.1939 Великобритания и Франция заявили о признании правительства Ф. Франко и о разрыве дипломатич. отношений с республиканской Испанией. 27.2.1939 М. Асанья-и-Диас подал в отставку с поста президента страны. 5.3.1939 в Мадриде была создана Хунта самообороны во главе с полк. Касадо, в которую вошли лидеры социалистов и анархистов. 19.3.1939 Хунта предложила Франко начать переговоры о заключении мира и открыла националистам дорогу на Мадрид. 28.3.1939 войска Франко без боя вошли в город.
И. р. завершилась победой правых сил. Хотя монархия в Испании была свергнута, однако установился авторитарный режим фашистского типа, отменивший значит. часть реформ, проведённых в период существования демократич. республики. В ходе И. р. погибло 300 тыс. чел. (из них на фронтах – 140 тыс.), 500 тыс. испанцев эмигрировали во Францию и др. страны (из них 300 тыс. не вернулись на родину). События в Испании в 1931–1939 оказали дестабилизирующее влияние на обстановку в Европе и мире; совместная поддержка фашистской Италией и нацистской Германией франкистов положила начало формированию агрессивного блока этих держав.
Иллюстрации:
Провозглашение Республики. Мадрид, площадь Пуэрта-дель-Соль. 14.4.1931. Архив БРЭ;
Передовой пост народной милиции обстреливает позиции националистов. 1936. Архив БРЭ;
Отряд республиканской армии вступает в Бриуэгу (Гвадалахарский фронт). 1937. Архив БРЭ.
Автор статьи: С. П. Пожарская.