ИСПАНСКАЯ МАРКА (лат. marca hispanica)

Область в Испании, занимающая территорию между Пиренеями и рекой Эбро. Испанская марка являлась своеобразной буферной зоной между Королевством Франков и испанскими владениями арабов. Кроме того, под Испанской маркой часто подразумевают совокупность ранних Иберийских и транс-Пиренейских графств, находившихся под франкским влиянием.

Испанская марка образовалась в результате расширения Франкского королевства на юг, что стало возможным после того, как Карл Мартелл в 732 г. разгромил Омейядов. В 778 г. Карл Великий вторгся в арабские владения в северо-восточной части Пиренейского полуострова и сумел завоевать их. Однако прочно закрепиться на приобретенных землях не удалось. С 778 г. по 811 г. территория будущей Испанской марки неоднократно переходила от Каролингов к арабам и наоборот. Противостояние завершилось победой франков. Таким образом, Испанская марка стала представлять собой комплекс графств, подконтрольных империи Карла Великого. Население марки было очень разнообразным и включало в себя басков, иберо-римлян, мусульман, евреев и готов. Территория марки дробилась на административные единицы, в каждой из которых был свой правитель и свои вооруженные силы.

После распада империи Карла Великого власть франков над Испанской маркой постепенно ослабевала. Во владениях Карла Лысого Испанская марка являлась самостоятельной административной единицей. Особым стремлением к самостоятельности выделялось графство Барселонское. Графам, владевшим Барселоной, удалось собрать под своей властью костяк земель, которые стали основой для образования Каталонии . В X – XIII вв. графы Барселоны стремились к большей политической независимости и усилению своей власти в регионе. С конца IX в. графы Барселоны отказываются от принесения присяги Капетингам . Юридически распад Испанской марки, а также фактический суверенитет Каталонии были подтверждены только в 1258 г. договором, заключенным между правителями Франции и Каталонии.

Иллюстрация:

Карта Испанской марки.

Автор статьи: Медведь А.О.