ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

Институт, созданный в 1478 году в правление католических королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской .

Как и во многих странах, инквизиция существовала на Пиренейском полуострове уже в классическое средневековье. В это время в землях Арагонской короны учреждается папская инквизиция как ответ на события в соседнем южнофранцузском регионе Лангедоке, где получила распространение альбигойская ересь .

К середине XV века эта инквизиция уже потеряла прежнее влияние, поэтому католические короли добились разрешения от понтифика Сикста IV на учреждение нового инквизиционного института. Разрешение было оформлено в виде специальной папской буллы.

Причин создания нового института было несколько. С одной стороны, после заметного роста антисемитских настроений в конце XIV века, многие евреи были вынуждены формального переходить в христианство, при этом тайно продолжая исповедовать веру своих предков. При этом ряд новообращенных делали успешную торговую, ремесленную, финансовую и даже придворную карьеру, что вызывало недовольство многих т.н. старых христиан.

В Испанских королевствах рос уровень нетерпимости по отношению к новообращенным, и все чаще говорилось об их «дурном влиянии» на католическую церковь. С другой стороны, инквизиция, находившаяся под полным контролем короны, могла быть использована как рычаг для подавления дворянской оппозиции. Имущество осужденных передавалось в королевскую казну.

В 1480 году был учрежден инквизиционный трибунал в Севилье, который уже в следующем году предал казни почти 300 еретиков.

Первоначально новая инквизиция действовала только на землях Кастильской короны, однако Фердинанду II Арагонскому удалось в 1483 добиться назначения Томаса Торквемады Великим инквизитором арагонских, каталонских и валенсийских земель. Таким образом, инквизиция, по сути, стала единственным институтом, действовавшим на территории всех испанских земель (кроме того ее влияние распространилось на многочисленные колонии Испании).

Постепенно была создана система инквизиционных трибуналов и разветвленная сеть информаторов. К рассмотрению принимались анонимные доносы.

В ходе процесса обвиняемый не мог оспаривать личную заинтересованность человека, свидетельствовавшего против него. Ему позволялось только до суда, не зная имени автора доноса, представить список своих врагов. В случае, если осужденного не удавалось арестовать, сжигалось его изображение.

На первом этапе инквизиция в основном была нацелена на новообращенных евреев и мавров, подозревавшихся в тайном исповедании своей прежней веры.

В эпоху правления Карла V и его сына Филиппа II важной задачей инквизиции стала борьба против сторонников Реформации .

В эпоху правления последних испанских Габсбургов XVII в. основная масса инквизиционных процессов вновь проходила по делам крещеных мавров. Инквизиция была упразднена только в XIX веке в эпоху Наполеоновских войн (окончательно в 1834 г.).

Иллюстрация:

Педро де Берругете. Ауто-да-фе. Ок. 1500 г.

Автор статьи: Крылов К.Е.