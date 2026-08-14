ИСПАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (1725 ‒ 1726)

Планы и их реализация

В первой четверти XVIII в. российские моряки совершали плавания в Англию и Голландию, где покупали суда. В 1711 г. впервые задумались о дальней экспедиции. В 1717 – 1719 гг. русский корабль «Армонт» проплыл по маршруту Санкт-Петербург – Венеция. В начале 1720-х гг. вновь вернулись к вопросу о плавании к дальним берегам.

31 мая 1723 г. адмиралу К. Крюйсу было дано задание подготовить «Девоншир», «Эсперанс» и «Кроншлот» для экспедиции. Руководителем похода и капитаном «Девоншира» назначили И. Кошелева. В условиях секретности экспедиции план и маршрут доподлинно неизвестны. Сохранившиеся документы говорят о том, что И. Кошелев планировал поход в океан в обход Британских о-вов с запада.

На время начало экспедиции было отложено. Причины установить достаточно сложно. По одной из версий, вице-адмирал Д. Вильстер хотел отправить Индийскую экспедицию для организации на Мадагаскаре русской перевалочной базы для морских походов в Индию.

Возобновили подготовку экспедиции в Испанию в конце февраля 1724 г., но уже в августе по приказу Петра Великого работы вновь отложили. Только в декабре было принято решение о подготовке к отплытию судов к 1 апреля 1725 г. В состав группы кораблей вошли «Девоншир», «Амстердам-Галей» и «Декронделивде» (последние два участвовали в неудавшейся Индийской экспедиции, из-за которой была отложена Испанская экспедиция). По-прежнему вощглавить поход должен был И. Кошелев.

Корабли загрузили товарами. 11 мая 1725 г. они встали на рейд Ревельской гавани.

К дальним берегам

14 мая 1725 г. экспедиция вышла из Ревеля. Прошла Эльсинор, о-ва Тромзунд, Баррей, Льюис, Голуэйский залив, мыс Сан-Висенте и прибыла в Кадис 18 августа. О своем путешествии И. Кошелев отправил письмо в Адмиралтейств-коллегию.

В Испании экспедиция выгрузила товары, погрузила соль. 30 сентября отряд вышел в обратный путь. По дороге зашли в Лиссабон, затем – в порт Сантандер, где зазимовали. Возобновили путь только 11 марта 1726 г. Пройдя западнее Великобританию, 15 апреля отряд был в Эльсиноре. 20 апреля суда зашли в Копенгаген, спустя десять дней были в Ревеле, а 15 мая – в Кронштадте.

Результаты

16 мая 1726 г. Указом Екатерины I И. Кошелев был повышен до капитана 1-го ранга, поскольку ему первому удалось провести российские корабли до Испании. Обер- и унтер-офицеров по достижении четырех лет выслуги в текущем чине освободили от сдачи экзамена при производстве в следующий чин. Качество русской парусины было высоко оценено испанцами, которые заказали ее вновь.