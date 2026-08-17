ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА 1898

Испано-американская война 1898 — военный конфликт между Испанией и США, завершившийся захватом США оставшихся у Испании колониальных владений (Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины).

В отечественной историографии рассматривается как первая война эпохи империализма за захват новых рынков и колониальных владений. Стремление США утвердиться в Карибском бассейне для осуществления своей экспансионистской политики в странах Латинской Америки и Азии, вынашиваемое с начала XIX в., получило реальное воплощение в период развернувшейся на Кубе (1895—1898) и Филиппинах (1896) борьбы за независимость против испанского колониализма. США, поддерживая патриотов, в своих интересах использовали беспроигрышный с юридической точки зрения вопрос о нарушении прав человека на Кубе (жестокость ведения войны, Вейлеровская политика геноцида кубинского населения, создание концлагерей, угроза американской собственности на Кубе). Эти моральные постулаты удивительным образом совпали в данный момент с политическими и экономическими планами американской буржуазии, стремившейся завладеть этим важным в стратегическом плане регионом. Непосредственным поводом к развязыванию военных действий послужил взрыв 15 февраля 1898 в Гаванском порту американского броненосца «Мэйн», считавшегося экспериментальной боевой единицей, непригодной для ведения боев на море. Прибывшая на остров военная комиссия США, не выяснив причин трагедии, поспешила взвалить ответственность за случившееся на Испанию и соответственным образом подготовить общественное мнение США. 18 апреля американское правительство приняло совместную резолюцию, в которой ультимативно потребовало от Испании признать независимость Кубы и вывести с острова войска. Испания, отвергнув ультиматум, 23 апреля объявила войну США, а те, официально объявив войну Испании 25 апреля, уже с 21 апреля начали задерживать испанский транспорт. Основные военные действия развернулись на море в Вест-Индии (Куба и Пуэрто-Рико) и на Филиппинах (азиатский театр). Первый удар США решили нанести по Маниле. Азиатская эскадра коммодора Дж. Дьюи (4 крейсера и 2 канонерки), без потерь пройдя минные заграждения и используя эффект внезапности, проникла в бухту и за 7 часов боя потопила все малопригодные для боя деревянные крейсера Испании. Испанцы потеряли 7 кораблей, был убит 161 моряк, свыше 200 ранены. Американские потери — 9 раненых. 30 июня в Манилу прибыл 6-тысячный десант. Американские войска, поддерживаемые филиппинскими повстанцами, 13 августа захватили Манилу. На театре военных действий в Вест-Индии с 21 апреля 1898 эскадра контр-адмирала У. Сэмпсона (2 броненосца, 1 броненосный крейсер, 9 крейсеров, 5 мониторов) блокировала северо-восточное побережье Кубы. В середине мая к ней присоединилась эскадра коммодора У. Шлея (2 броненосца, 1 броненосный крейсер, 3 крейсера). По приказу испанского правительства испанская эскадра адмирала П. Серверы (4 броненосца, 3 миноносца), совершив переход через Атлантический океан, 19 мая вошла в порт Сантьяго-де-Куба, чтобы, пополнив запасы угля, направиться на помощь гаванскому гарнизону, но была заблокирована американским флотом и при попытке выйти из бухты 3 июля 1898 уничтожена. Испанцы потеряли все корабли, 375 человек погибло, 1732 были ранены или попали в плен. Потери американцев — 1 убитый и 10 раненых. Одновременно высадившийся в Дайкири (недалеко от Сантьяго-де-Куба) 19—22 июня 16-тысячный американский десант начал при поддержке повстанческих сил наступление на Сантьяго-де-Куба и 16 июля испанский гарнизон города капитулировал. Вскоре испанцы без боя сдали Гавану. Поражение Испании на море определило исход войны. После победы над испанским флотом и капитуляции Сантьяго-де-Куба и Гаваны США перешли к активным действиям в Пуэрто-Рико. В течение нескольких дней (25—31 июля) в различных районах Пуэрто-Рико (Гуаника, Яуко, Понсе, Арройо) высадилась американская морская пехота. Общая численность экспедиционных сил США к августу возросла до 16 тыс. человек. В течение нескольких дней вся южная часть острова была оккупирована американскими войсками. Не встречая на пути серьезного сопротивления, американские оккупационные силы стали быстро продвигаться в северном направлении. Военные действия в Пуэрто-Рико длились 19 дней. Эта операция вошла в историю под названием «пикник» или «прогулка». Потери американских войск составили 3 человека убитыми и 40 ранеными. И.-а. в. длилась 3,5 месяца. 12 августа 1898 между Испанией и США был подписаны предварительные условия о мире. 10 декабря 1898 в Париже был подписан договор, согласно которому Испания отказывалась от своих прав на Кубу, Пуэрто-Рико с прилегающими островами Кулебра, Кулебрита, Вьекес и Мона, а также о. Гуам. Филиппины Испания уступала за 20 млн долларов. Одновременно она должна была эвакуировать свои войска со всех островов. Конгресс США ратифицировал Парижский договор 6 февраля 1899. В результате И.-а. в. 1898 на Кубе был установлен военно-оккупационный режим, длившийся почти три с половиной года, Пуэрто-Рико получил статус «территории» США, а Филиппины стали собственностью США.

Лит.: Слезкин Л. Ю. Испано-американская война 1898 года. М., 1956; Лан В. И. США: От испано-американской до первой мировой войны. Москва, 1975; Очерки истории Кубы. М., 1978; Фонер Ф. С. Испано-кубино-американская война и рождение американского империализма. Т. 1—2. М., 1977; История Латинской Америки. 70-е годы XIX в. — 1918 г. М., 1993; Кондратенко Р. В. Испано-американская война (1898). СПб., 2000; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Pratt J. W. Expansionists of 1898. New York, 1951. Portell Vilа H. Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España. T. I—IV. La Habana, 1939—1941. Brau S. Historia de Puerto Rico. Rio Piedras,1974;. Escalante. Beatón A. Calixto García. Su Campaña en el 95. La Habana,1978. Cierva R. de La Historia militar de España. T. 8. Madrid, 1979. Elorza A., Hernаndez Sandoica E. La Guerra de Cuba (1895—1898): Historia Política de una Derrota. Madrid, 1998.