ИСПАНИЯ (XVI‒XVII ВВ. - ЧАСТЬ 2)

Ч. 6. Испания в XVI—XVII вв.: часть 2. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

В XVII в. отличительной чертой И. стала особая роль королевских фаворитов (validos), которым монархи передавали важнейшие рычаги внутренней и внешней политики. Наиболее влиятельные из них — герцог Лерма при Филиппе III и граф-герцог Оливарес при Филиппе IV — фактически обладали полномочиями премьер-министра, причем их власть основывалась исключительно на доверии короля и предполагала делегирование части функций помощникам и передачу ключевых должностей клиентеле друзей и родственников.

В 1621—1643 у власти находился граф-герцог Оливарес, талантливый и энергичный политик, выдвинувший программу реформ, имевших целью восстановить могущество И. в Европе, усилить власть короля, оздоровить экономику и управление государством, упорядочить налоги, преодолеть обособленность испанских провинций, унифицировав управление, законодательство и налоговую систему в И. по кастильскому образцу.

В борьбе за преобладание в Европе в рамках Тридцатилетней войны И. столкнулась с Францией. Долгое время военные действия проходили с переменным успехом, причем обе державы в политических целях легко вступали в союзы с протестантами (так, И. поддерживала гугенотов в Ла-Рошели). В условиях войны реформы в И. были отложены, а неизбежный рост налогов и попытки унифицировать по кастильскому образцу управление и налогообложение в стране вызвали ожесточенное сопротивление. Вспыхнули восстания в Португалии (особенно крупным было восстание в Эворе в 1637, а в 1640 Португалия отложилась от Испанской монархии), в Каталонии (1640—1652), которую удалось удержать лишь вооруженной силой, на Сицилии (1646—1647), в Неаполе (1647). По Вестфальскому миру (1648) И. признала независимость Республики Соединенных провинций и переход к ней ряда территорий в Нидерландах и ранее захваченных голландцами колоний. Освободившись от необходимости воевать в Германии и в Соединенных провинциях, И. попыталась вернуть Португалию и продолжить войну с Францией, но в обоих случаях потерпела поражение. По условиям Пиренейского мира (1659) И. уступила Франции Люксембург, Артуа, Руссильон и Сердань, а в 1668 ей пришлось признать независимость Португалии.

В условиях почти непрерывных войн правительство пыталось изыскивать новые источники пополнения казны (новые налоги, продажа должностей, рент, систематические неплатежи по государственным процентным бумагам), прибегало к порче монеты, что имело последствиями инфляцию, кризис доверия населения к правительству и рост напряженности. Государство не справлялось с финансовыми трудностями, периодически объявляя о банкротстве. В отдаленных регионах, входивших в состав Испанской монархии и не получавших помощи из центра, нарастали настроения сепаратизма; волнения и заговоры знати едва не привели в 1640 к распаду монархии. В то же время стремление сеньоров в условиях революции цен любыми способами обеспечить рост доходности земли вызвало в XVI—XVII вв. так называемую сеньориальную реакцию — наступление на права крестьян. Вместе с растущим налоговым гнетом и неурожаями это привело к упадку крестьянского хозяйства. Показателем социальной напряженности стали восстания в деревнях и городах (в 1631 в Бильбао, в 1693 в Валенсии и др.), направленные против роста налогов и цен на продовольствие, злоупотреблений сеньоров, а также разбой.

Церковь в И. в XVII в. сохранила и даже укрепила свое влияние. Повышенный накал религиозной жизни проявлялся в многочисленных религиозных праздниках и процессиях, в проповедях, на которых собирались толпы людей, в необыкновенной популярности театрального жанра «ауто сакраменталь», когда в спектаклях затрагивались сложнейшие богословские проблемы (например, свободы воли). Тридентский собор способствовал развитию культа святых, что повлияло на испанскую живопись. Были канонизированы крупнейшие религиозные деятели предшествующего столетия — Игнатий Лойола, Франциск Ксаверий и Тереза Авильская.

При Карле II изменилась внешняя политика И. Стремясь сохранить владения в Европе, Америке, Азии и Африке, И. в поисках союзников против Франции сближается с Англией и Голландией. Однако каждая война приводила И. как более слабого партнера к новым территориальным потерям: в 1668 по Ахенскому миру И. утратила ряд крепостей в Южн. Нидерландах, в 1678 по Нимвегенскому миру — Франш-Конте. За пределами Европы И. потеряла Малые Антильские о-ва, Ямайку, территории в устье р. Ориноко.

При Карле II впервые были установлены прямые дипломатические отношения с Россией. В 1667—1668 И. посетило посольство П. И. Потемкина , за ним последовали посольства А. А. Виниуса (1673), вновь П. И. Потемкина (1681), Я. Ф. Долгорукова (1687—1688). Однако из-за удаленности и отсутствия на тот момент серьезных общих интересов, а также тяжелого состояния И., ответного испанского посольства в Россию не последовало, полноценные двусторонние связи установились лишь в XVIII в.

Карл II, физически и психически слабый человек (что традиционно связывают с близкородственными браками между его предками), всю жизнь серьезно болел; среди современников утвердилось мнение, что на короля наложено заклятие, в историю он вошел с прозванием «Околдованный». Король не мог заниматься управлением, политику страны определяли наиболее влиятельные придворные, группировавшиеся вокруг королевы-матери Марианы Австрийской и ее фаворитов (сначала австрийского иезуита Нитарда, а позже придворного Фернандо Валенсуэлы). Оппозицию возглавил внебрачный сын Филиппа IV дон Хуан Хосе Австрийский (1629—1679), талантливый полководец и государственный деятель. После серии конфликтов с королевой-матерью и ее министрами, в 1677 он пришел к власти, но вскоре умер, успев лишь начать свою программу реформ.

Карл II не мог иметь детей, и уже при его жизни появились претенденты на «испанское наследство», в том числе Филипп Анжуйский, внук короля Франции Людовика XIV, и эрцгерцог Карл, сын императора Леопольда I. В результате начавшейся после смерти короля войны за Испанское наследство (1700—1714) на испанском престоле утвердилась династия Бурбонов.

Культура Испании на протяжении почти всего XVII в. переживала период расцвета, получившего название Золотой век (примерно 1580—1680). Никогда прежде И. не оказывала столь важного и многостороннего влияния на общеевропейские культурные процессы. В то же время различные сферы культуры развивались крайне неравномерно. Если литература, театр, живопись были образцом для других стран Европы, то в сфере философии и особенно науки вклад И. был в это время гораздо более скромным.

На рубеже XVI—XVII вв. на смену Возрождению в И. приходит стиль барокко. Именно с ним связан блестящий расцвет испанского театра, когда творили Лопе де Вега, Тирсо де Молина (ок. 1581—1648), которому мировая культура обязана бессмертным образом Дон-Жуана, Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1681). Крупнейшими представителями барокко в литературе стали Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627), Франсиско де Кеведо (1580—1645), Бальтасар Грасиан (1601—1658); очень популярен был жанр плутовского романа, зародившийся и достигший расцвета именно в И. Расцвет живописи связан с такими именами, как Эль Греко (1541—1614), Хусепе де Рибера (1591—1652), Франсиско Сурбаран (1598—1664), Диего Веласкес (1599—1660), Бартоломе Эстебана Мурильо (1617—1682).

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