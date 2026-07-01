ИСПАНИЯ (И. В 1902‒1939)

Ч. 9. Испания в 1902—1939 гг. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Испания (1931‒2017 гг.) .

И. в 1902—1939 гг. Испанская революция 1931—1939 и Гражданская война 1936—1939.

17 мая 1902 Альфонсо XIII присягнул конституции перед кортесами. Его правление было связано с идеями модернизации И. «сверху», которую пытались реализовать два премьер-министра — консерватор А. Маура и либерал Х. Каналехас . И. оставалась на экономической периферии Европы, демографические и социальные изменения сопровождались ростом рабочего движения. В 1903 был создан Институт социальных реформ, цель которого состояла в поиске решений для сложных задач, стоявших перед страной. Реформы Мауры, направленные на борьбу с коррупцией, развитие политической инициативы и общую демократизацию политической жизни страны, пугала оппозицию. Против премьер-министра сложился так называемый блок левых. После подавления волнений в Барселоне, известных как Трагическая неделя , правительство Мауры ушло в отставку. Преемником был назначен С. Морет, а через полгода он был заменен на Х. Каналехаса, который продолжил реформы. Были приняты законы, ограничивавшие рабочий день и регулировавшие труд женщин, смягчены условия призыва в армию и налоговое бремя, готовился пересмотр отношений церкви и государства. 12 ноября 1912 Каналехас был убит. Это событие поставило крест на процессе реформирования и демократизации режима «сверху».

Во внешней политике проявились две тенденции: поиски союзников и попытки вернуть прежнее величие. Интересы И. были связаны с районом Гибралтарского пролива, Канарских и Балеарских о-вов. Еще одной проблемной зоной являлись африканские владения, где И. столкнулась с претензиями французов и англичан. В разгар Танжерского кризиса символом сближения И. и Великобритании стало бракосочетание Альфонсо XIII с британской принцессой Викторией-Евгенией Баттенберг. В 1912 было подписано франко-испанское соглашение о Марокко, по которому И. получала часть марокканского протектората. В 1913 начались секретные переговоры о вступлении И. в Антанту , закончившиеся договоренностью о нейтралитете. Проантантовский курс проводили сменявшие друг друга правительства Дато, Романонеса, Гарсиа Прието. Были подписаны торговые соглашения с Великобританией и США, шли переговоры о заключении торгового соглашения с Францией. К началу 1918 И. превратилась в «нейтрального союзника» Антанты.

Война оказала существенное влияние на экономику страны. Внутренние проблемы привели к политическому кризису 1917. Проблемы с региональным движением Каталонии, анархистами и синдикалистами привели к введению военного положения и были усугублены всеобщей забастовкой в августе 1917. На радикализацию пролетарского движения повлияли четыре фактора: ухудшение материального положения рабочих, известия о Февральской революции в России, растущий приток бывших крестьян в города и на рудники, а также политическая деятельность ведущих профсоюзных организаций страны: Национальной конфедерации труда (НКТ) и Всеобщего союза трудящихся (ВСТ). Забастовка 1917 была жестоко подавлена, но дала новый импульс развитию рабочего движения. В это же время прекратил свое существование «Пакт дель Пардо». В 1918 к власти вернулся Маура, возглавивший «Национальное правительство», в которое вошли и консерваторы, и либералы. По Версальскому мирному договору И. стала одним из четырех «непостоянных» членов Совета Лиги Наций .

В послевоенные годы на многочисленные крестьянские бунты власть отвечала введением военного положения и арестами активистов. Среди социалистов развернулись дебаты о вступлении в Коммунистический интернационал . 15 апреля 1920 Федерация социалистической молодежи основала Испанскую коммунистическую партию (ИКП). В 1921 от ИСРП откололась Испанская коммунистическая рабочая партия. 14 ноября 1921 обе группировки объединились в Коммунистическую партию Испании (КПИ), которая вступила в Коминтерн.

В 1917 была создан католический профсоюз — Национальная католическая аграрная конфедерация. В 1919 появилась Социальная народная партия.

Несмотря на неоднократные попытки решения рабочего вопроса, казалось, государство бессильно восстановить социальный мир. За пять лет (1919—1923) в И. сменилось 9 правительств. Внутренний кризис негативно сказывался и на положении И. в Марокко. 1921 начиналась новая Марокканская война , которая также получила название Рифской, и закончилась поражением — «катастрофой при Аннуале». Глубокий политический кризис сопровождался критикой государственной власти и самого короля Альфонсо XIII. Эта ситуация способствовала консолидации военных. Утром 13 сентября 1923 войска капитана-генерала М. Примо де Ривера заняли телеграф и телефон и объявили Каталонию на осадном положении. Генерал обратился к стране с манифестом, где призывал к переменам во имя спасения страны. Альфонсо ХIII подтвердил свершившийся факт государственного переворота. Правительство подало в отставку. 15 сентября в Мадриде Примо де Ривера образовал Военную директорию. Часть политических сил приветствовала новый режим, другие заняли выжидательную позицию. В декабре 1925 Военная директория была заменена Гражданской директорией. Во внешней политике новый режим получил поддержку со стороны Италии и Португалии. Примо де Ривере удалось изменить в пользу И. ход военных действий в Сев. Африке. В 1926 диктатор выступил с инициативой создания «Панамериканского союза», целью которого было продвижение идеи паниспанизма в Латинской Америке.

Вмешательство государства во все стороны экономической жизни принесло свои плоды, способствуя росту промышленного производства. Но масштабные планы диктатуры не соответствовали ее финансовым возможностям, несмотря на увеличение налогового бремени, положение страны было тяжелым, эта ситуация в итоге способствовала падению режима Примо де Риверы.

В сентябре 1926 при поддержке «Патриотического союза» в целях демонстрации всенародной поддержки диктатуры был проведен плебисцит. Примо де Ривера объявил о намерении созвать Национальную ассамблею, в которой должны быть представлены все классы и социальные слои. В это же время начались активные выступления против диктатуры. Военные и монархические круги перешли к открытой политической борьбе с режимом Примо де Риверы. В республиканском лагере также происходила консолидация. 11 февраля 1926 был создан Республиканский альянс, объединивший ряд республиканских партий: «Республиканское действие» М. Асанья , Республиканскую федеральную партию И. Аюсо, Каталонскую республиканскую партию М. Доминго и Радикальную республиканскую партию А. Лерруса. Альянс опубликовал воззвание, призывавшее всех недовольных диктатурой объединиться вокруг республиканского движения. ИСРП и ВСТ также перешли в лагерь оппозиции.

Примо де Ривера настоял на созыве Национальной ассамблеи, об учреждении которой было объявлено 12 сентября 1927, но это не принесло ожидаемых результатов. В течение 1928 не прекращалось брожение в армии, где был раскрыт ряд заговоров. В подготовке свержения диктатуры, наряду с монархистами, принимали участие республиканцы и националистические движения Каталонии. 7 марта 1929 началась всеобщая студенческая забастовка, переросшая в массовые беспорядки. К этому времени от диктатора отвернулись практически все слои населения. 29 января 1930 Примо де Ривера подал прошение об отставке и сразу после того, как она была принята королем, покинул Мадрид. В тот же день, с ведома короля, новый глава правительства генерал Д. Беренгер заявил, что его кабинет намерен управлять на основе Конституции 1876.

17 августа 1930 лидеры республиканских партий, встретившись в Сан-Себастьяне, заключили пакт, направленный на свержение монархии (неофициально к ним присоединился И. Прието от ИСРП). Был создан Революционный комитет, который при участии офицеров-республиканцев готовил переворот. В феврале 1931 правительство возглавил адмирал Х. Б. Аснар. Одним из первых шагов нового правительства стал декрет о проведении 12 апреля 1931 муниципальных выборов. Формально на них победили монархисты, однако 70 % избирателей больших городов и промышленных центров страны отдали голоса блоку республиканцев и социалистов. На улицы Мадрида, Барселоны, Валенсии и других городов вышли массы горожан, которые потребовали провозглашения республики. Началась Испанская революция 1931—1939 . 14 апреля на Дворце связи в Мадриде демонстранты подняли республиканский флаг. Вечером того же дня Республика была официально провозглашена вышедшим на свободу Н. Алькала Саморой, а бывший Революционный комитет стал Временным правительством. Король покинул страну, заявив в последнем своем манифесте, что не отказывается от своих прав на престол.

Начало ХХ в. преобразило культуру Испании, обозначив новую веху в ее развитии. Философское, поэтическое и художественное возрождение, по аналогии с эпохой испанского Золотого века, получило название Серебряного века испанской культуры. Этот период вмещает три поколения представителей испанской культуры — «Поколение 1898 года», «Поколение 1914 года» и «Поколение 1927 года». Среди представителей «Поколения 1898 года» выделяются М. де Унамуно, П. Бароха-и-Несси, А. Мачадо, Асорин, Р. де Маэсто, Х. Бенавенте, А. Ганивета. К ним примыкают также близкие по духу ученые, художники и музыканты. Национальная традиция, преображенная новыми возможностями искусства, спровоцировала мощный художественный подъем, связанный с творчеством таких художников, как Х. Соролья-и-Бастида, И. Сулоага-и-Саболет, Х. Гутьеррес Солана. Испанская архитектура изменялась под влиянием стиля модерн. Самым ярким образцом этого процесса стал каталонский модернизм, проявившийся в архитектурных шедеврах А. Гауди. Вдохновителями национального музыкального возрождения стали композиторы Ф. Педрель, И. Альбенис, М. де Фалья. В 1915 в Мадриде было создано Национальное музыкальное общество. Формирование «Поколения 1914 года» проходило в условиях Первой мировой войны и связанно с именем Х. Ортеги-и-Гассета . В некоторой степени, к представителям «Поколения 1914», можно отнести П. Пикассо, но масштаб его вклада в мировое искусство не укладывается в рамки одного направления. Формирование «Поколения 1927 года» замыкает дореспубликанский этап в истории испанской культуры. Определяющим моментом для него стало утверждение диктатуры Примо де Риверы, а поэзия стала главным способом самовыражения для представителей этого поколения, среди которых Ф. Гарсиа Лорка, Р. Альберти, П. Салинас. Условно к этому поколению можно отнести сюрреалистов Л. Бунюэля и С. Дали. В эти годы происходят заметные изменения в испанской архитектуре, так в работах М. Санчеса Аркаса и Л. Лакасы чувствуется влияние европейского функционализма и идей советских конструктивистов. Качественные трансформации интеллектуальной и художественной жизни Испании первой трети ХХ в. положили начало духовному освобождению, изменению роли интеллигенции в жизни общества, формированию гражданской активности. Распространение левых идей, как в области политики, так и в сфере искусства, жажда обновления и перемен привели к свержению монархии и провозглашению Второй республики в 1931.

Временное правительство возглавил Н. Алькала Самора. Несмотря на легкую победу республиканцев, обстановка в стране оставалась напряженной. Монархисты 10 мая в Мадриде спровоцировали столкновение, что повлекло за собой поджоги церквей, закрытие консервативных изданий, аресты. Вышли декреты о конфискации личной собственности короля и ликвидации привилегий дворянства.

По результатам выборов в Кортесы, состоявшихся 28 июня, Республика обрела легитимность, а большинство мандатов получили левореспубликанские партии и социалисты. Конституция, принятая 9 декабря 1931, определила форму государства как интегральную республику. Цветами флага стали красный, желтый и фиолетовый. Все испанцы объявлялись равными перед законом, провозглашались демократические свободы. Законодательная власть принадлежала однопалатному парламенту, избираемому на 4 года всеобщим прямым и тайным голосованием. Главой государства объявлялся президент, которого избирала коллегия из депутатов и выборщиков. Президент назначал председателя правительства, но правительство было подотчетно парламенту. Острые споры вызвала ст. 26 Конституции, провозгласившая отделение церкви от государства. 15 декабря 1931 Алькала Самора принял пост президента Республики, правительство возглавил М. Асанья. Правительство взяло курс на совершенствование социального законодательства, проводились аграрная и военная реформы, решался региональный вопрос. 24 мая 1931 Женералитат Каталонии создал комиссию по выработке статута.

Однако реформы столкнулись с сопротивлением правых. В стране стали появляться организации так называемого социального католицизма («Национальное действие», «Народное действие», «Испанская конфедерация автономных правых», «Испанское возрождение»). В это же время о себе заявили сторонники фашистских взглядов. Манифест «Завоевание государства» публикует Р. Ледесма Рамос , объявляет о своем существовании «Кастильская хунта испанского действия», созданная О. Редондо. Обе группы приняли решение о слиянии в рамках Хунты наступления национал-синдикализма (ХОНС). Используя в своем знамени сочетание красно-черных полос, традиционных для испанских анархистов, и некоторые синдикалистские идеи, они настаивали на полном подчинении государственной власти. Из герба католических королей ХОНС взяли скрещенные пучок стрел и ярмо, эта символика и лозунги ХОНС вошли в арсенал испанского фашизма. После победы национал-социалистов в Германии за организацию фашистской партии взялся Х. А. Примо де Ривера, старший сын диктатора. 29 октября 1933 была учреждена «Испанская фаланга» .

В это же время Республика противостояла нападкам левых из НКТ и ФАИ, жестоко подавив восстание боровшихся за «либертарный коммунизм» крестьян из Касас Вьехас. Мировой экономический кризис усиливал социальную напряженность. 20 октября 1931 был принят Закон о защите Республики, расширивший возможности применения репрессивных мер. Рост забастовочной активности, в том числе и под руководством профсоюзов ВСТ, повлиял на радикализацию ИСРП. В марте 1932 произошла смена руководства КПИ, ее возглавили Х. Диас , Д. Ибаррури и П. Чека. Левые социалисты и анархо-синдикалисты считали, что фаза буржуазной демократической республики исчерпала себя и настало время социалистической революции. 23 апреля 1933 состоялись частичные муниципальные выборы. Радикалы потребовали отставки правительства, что и произошло 8 июня. Одним из последних мероприятий правительства Асаньи было решение об установлении дипломатических отношений с СССР, но переговоры были приостановлены. 9 октября президент Алькала Самора подписал указ о роспуске Кортесов и назначении новых выборов. Они закончились победой консерваторов, и президент поручил формирование правительства А. Леррусу. Началось «двухлетие контрреформ». Правительство правых фактически остановило аграрную реформу, отменило социальные выплаты и возобновило финансирование церкви.

В этих условиях в ИСРП усилилось влиянием левого крыла во главе с Ф. Ларго Кабальеро , росла социально-политическая напряженность. Правые продолжали консолидировать свои силы. В феврале 1934 Х. А. Примо де Ривера учредил новую партию «Испанская фаланга и ХОНС»; она начала создавать боевые группы.

Включение в правительство Лерруса трех министров от Испанской конфедерации автономных правых (СЭДА) накалило обстановку в стране. 5 октября 1933 ВСТ начал всеобщую забастовку, которую поддержали коммунисты, каталонские националисты и рабочие Астурии. В Астурии власть перешла к рабочим альянсам и советам. Каталонию возглавил Л. Компанис , президент Женералитата, который 6 октября зачитал акт о провозглашении каталонского государства. В подавление очагов восстания активную роль играл генерал Ф. Франко . 8 октября Компанис капитулировал, после чего социалисты прекратили сопротивление. Но в Астурии бои продолжались, рабочие альянсы провозгласили социалистическую республику. Астурийский революционный комитет возглавили депутаты-социалисты Б. Томас и Р. Гонсалес Пенья. В Астурию был направлен марокканский легион во главе с полковником Х. Ягуэ, подчиненным Франко. Когда у повстанцев кончились боеприпасы, они прекратили сопротивление. Оппозиционные лидеры оказались в тюрьме. Все левые газеты, штаб-квартиры социалистов, коммунистов и НКТ были закрыты, запрещены любые демонстрации. Франко за успех в Астурии был награжден Большим крестом и назначен командующим войсками в Марокко, а позднее получил пост начальника Генштаба.

Все большее влияние приобретала идея формирования блока левых партий и организаций, который сможет остановить наступление правых. Эту идею отстаивала КПИ, а также Объединенная рабочая марксистская партия (ПОУМ) возникшая в 1935 как объединение коммунистов-антисталинистов.

В октябре 1935 Леррус был отправлен в отставку. 4 января 1936 были назначены внеочередные выборы и сняты ограничения на деятельность левых партий. 15 января 1936 социалисты, коммунисты, ПОУМ, республиканцы, каталонские и баскские националисты, а также ряд других организаций подписали соглашение о создании Народного фронта .

По итогам выборов перевес левых над правыми был минимален. К власти пришло правительство М. Асаньи, которое объявило политическую амнистию. 23 февраля был восстановлен Женералитат Каталонии. 10 мая Кортесы избрали М. Асанью президентом страны. Правительство возглавил либерал С. Касарес Кирога. Ускорилась аграрная реформа, но нарастали были перебои с продовольствием, вызывавшие народные волнения. Профсоюзы развернули кампанию наступления на капитал, появились первые опыты рабочего самоуправления.

Противоборство правых и левых нарастало. Консервативно настроенные генералы стали готовить переворот сразу, как только победил Народный фронт. Во главе заговора стояли Х. Санхурхо , Э. Мола и Ф. Франко . 11 июля фалангисты захватили радиостанцию и призвали к вооруженным действиям против правительства. Примо сообщил, что Фаланга поддержит военный переворот. 17 июля мятеж начался с Испанского Марокко, 18 июля была охвачена вся Испания. Так началась Гражданская война в Испании 1936—1939 .

19 июля премьер-министром стал либерал Х. Хираль . Профсоюзы и левые партии взяли на себя мобилизацию населения, они ждали повода для развертывания революционных действий и имели запасы оружия. Центрами сопротивления мятежу стали Мадрид и Барселона, здесь мятежные войска после ожесточенных боев капитулировали. Флот и авиация поддержали Республику. На большей части территории страны франкистам дали отпор. Командование мятежниками взяла на себя Хунта во главе с генералом М. Кабанельясом. Фактическое руководство осуществлял генерал Франко, сумевший установить контакты с Германией и Италией. Первые поставки военной помощи от стран «Оси» начались уже 27 июля. Германия вмешалась в конфликт, направив в Испанию военно-воздушный легион «Кондор», Италия отправляла десятки тысяч «добровольцев».

Перед Республикой остро встала проблема вооружений. Военная промышленность Испании была слабо развита. Франция под давлением Великобритании объявила о невмешательстве во внутренние дела И. и отказалась выполнять действующее соглашение о поставках оружия. 9 сентября 1936 в Лондоне был создан Международный комитет по невмешательству в испанские дела, в который вошло 27 государств. Выгоду от «невмешательства» получил Франко, так как контролировать переброску грузов через португальско-испанскую границу было практически невозможно. В этой ситуации СССР посчитал себя свободным от обязательств и начал активно помогать Республике. Поставки советского оружия оплачивались за счет золотого запаса И., и только в конце войны оружие поставлялось в кредит. Распределение помощи осуществлялось под контролем Москвы, поэтому фактически ее контролировала КПИ, и оружие не поступало в районы, где доминировали анархисты и сторонники ПОУМ. В октябре было санкционировано формирование интернациональных бригад , состоявших из зарубежных добровольцев, прибывавших в И. в основном по линии Коминтерна. Всего на стороне Республики воевало около 40 тыс. интернационалистов из 54 стран.

4 сентября было сформировано правительство во главе с лидером ИСРП Ф. Ларго Кабальеро. Перемены произошли и в руководстве мятежников. 28 сентября на совещании Хунты национальной обороны Франко был избран главой правительства испанского государства, утвержден в звании главнокомандующего и провозглашен «каудильо». 1 октября Франко объявил о создании собственного правительства — Государственно-исполнительной хунты. 6 октября франкисты пошли в наступление на Мадрид. 16 октября Ларго Кабальеро начал реорганизацию армии, призванную усилить ее управляемость. Угроза падения столицы становилась все реальнее, и 5 ноября правительство отбыло из Мадрида в Валенсию. Командование войсками, оборонявшими Мадрид, перешло к генералу Х. Миахе , и столицу удалось отстоять. С начала 1937 война из маневренной превратилась в позиционную.

В начале февраля 1937 франкисты взяли Малагу, в марте прорвали фронт республиканцев и двинулись на Гвадалахару. Туда прибыл командующий Центральным фронтом Миаха, возглавив контрнаступление республиканцев.

В апреле Франко обнародовал Декрет об унификации, объединявший его сторонников в единую партию «Испанская фаланга традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления» во главе с каудильо.

В республиканском лагере в это время шла жесткая внутренняя борьба, новый виток которой был связан с обострением ситуации в Каталонии. Противники НКТ вступили в борьбу с анархо-синдикалистами, что вызвало всеобщую забастовку в Барселоне, начались вооруженные столкновения. 6 мая было достигнуто соглашение о прекращении огня, 7 мая в Барселону вошли правительственные войска. Представители НКТ и ПОУМ подверглись репрессиям. Майские события разрушили широкую антифашистскую коалицию. Президент М. Асанья поручил формирование правительства социалисту Х. Негрину , готовому тесно сотрудничать с КПИ, был взят курс на усиление государственных структур и прекращение революции самоуправления. Каталонская автономия с конца 1937 стала практически формальной. События в Барселоне были объявлены мятежом анархистов и троцкистов. Члены ЦК ПОУМ обвинялись в связях с франкистами, были распущены рабочие патрули НКТ, введена правительственная монополия на радио, создавлись политические трибуналы, была официально запрещена публичная критика СССР. В ходе репрессивной волны мая—июня 1937 А. Нин, лидер ПОУМ, был убит. Арагонский совет, контролировавшийся анархистами, был запрещен. Внедрение бюрократического управления экономикой и вытеснение ею синдикализма усугубило социально-экономическое положение Республики и ситуацию в военном производстве. Серьезно осложнилось положение с продуктами питания.

Обстановка на фронте и в тылу вела к росту пессимистических настроений по поводу способности Республики выиграть войну. 1 мая 1938 Негрин выступил с программой правительства, подразумевавшей предложение компромисса Франко. Боеспособность республиканских сил падала, попытка прорвать фронт противника под Брунете окончилась неудачей, в июне и августе республиканцы безуспешно пытались наступать на Сарагосу. 1 апреля 1937 Франко начал наступление на Страну Басков с востока. 26 апреля авиалегион «Кондор» разрушил Гернику. 19 июня пал Бильбао. 14 августа франкисты и итальянцы начали наступление на Рейносу, рассекая территорию республиканцев. Почти половина баскских сил не стала отступать дальше и капитулировала у Сантоньи. 24 августа Сантандер был окружен. В сентябре началось наступление в Астурии. К концу сентября север был захвачен франкистами. Попытка республиканцев ответить франкистам при Теруэле после долгих и жестоких боев обернулась разочарованием. Следующий удар Франко нанес в Арагоне, затем франкисты вышли к Средиземному морю, отрезав центральную территорию от Каталонии. Летом 1938 Республика попыталась взять реванш на р. Эбро, обернувшийся борьбой на истощение. После подписания Мюнхенского соглашения значение Испании в международных отношениях стало снижаться. Социально-экономическая ситуация внутри страны еще сильнее ухудшилась. В конце декабря Франко начал наступление на Каталонию. 26 января Барселона пала. Вместе с войсками в сторону Франции уходило население. Несмотря на то, что оборона центральной зоны не была прорвана, поражение в Каталонии произвело сильное впечатление на руководство Республики. Возможности сопротивления были исчерпаны, республиканцы искали возможность договориться об условиях мира. 27 февраля Великобритания и Франция признали правительство Франко. В тот же день Асанья подал в отставку, Республика осталась без легитимного президента. В конце января — начале февраля полковник С. Касадо установил связь с франкистами. Но Негрин продолжал сопротивление. 6 марта Касадо выступил против правительства. Негрин вылетел во Францию, не оказав сопротивления перевороту, но коммунисты дали ему отпор и под командованием Барсело установили почти полный контроль над Мадридом. В ответ авиация касадистов бомбила штаб-квартиру КПИ. 12 марта коммунисты прекратили сопротивление, потребовав заключить почетный мир, гарантирующий независимость Испании. Франко соглашался только на безоговорочную капитуляцию. Начался исход политических лидеров и офицеров с территории Республики. 27 марта франкисты перешли во всеобщее наступление, 28 марта без сопротивления заняли Мадрид. 1 апреля организованное сопротивление республиканцев прекратилось.