ИСПАНИЯ (Espana), Королевство Испания (Reino de Espana)
Государство на юго-западе Европы и частично в Африке.
Общие сведения
И. – государство на юго-западе Европы. Занимает б. ч. Пиренейского п-ова, а также Балеарские и Питиузские о-ва в Средиземном м. и Канарские о-ва в Атлантическом ок. На севере омывается Бискайским зал., на северо-западе и юго-западе – Атлантическим ок., на востоке и юге – Средиземным м. (длина береговой линии 4964 км). На северо-востоке Пиренейские горы образуют естеств. границу И. с Францией и Андоррой. На западе граничит с Португалией, на юге с Гибралтаром. Пл. 505,99 тыс. км2 (включая Сеуту и Мелилью – 506,03 тыс. км2). Нас. 44,9 млн. чел. (2007). Столица – Мадрид. Офиц. язык – испанский; в автономных сообществах статус официальных имеют также баскский яз. (Страна Басков и Наварра), галисийский яз. (Галисия), каталанский яз. (Каталония, Балеарские о-ва, Валенсия), валенсийское наречие (Валенсия). В адм. отношении страна разделена на 17 автономных сообществ (областей), состоящих из одной или нескольких провинций (всего 50) (табл. 1). Под прямым управлением И. (управляются как автономные сообщества) находятся 2 города на сев. побережье Африки – Сеута и Мелилья (вместе с прилегающими к ним небольшими островами Алусемас, Велес-де-ла-Гомера, Чафаринас). Денежная единица – евро.
И. – член ООН (1955), Совета Европы (1977), ОБСЕ (1973), МВФ (1958), МБРР (1958), ВТО (1995), НАТО (1982), ЕС (1986).
Автор раздела: Д. Л. Лопатников.
Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Конституция утверждена на референдуме 6.12.1978. Форма правления – парламентарная монархия.
Глава гос-ва – король. Наследование трона осуществляется по кастильской системе: в соответствии с правилами первородства и представительности с предпочтением предшествующей родственной линии более дальней; в случае одинаковой линии – более близкого родства более дальнему; при одной и той же степени родства – мужчины перед женщиной, а в случае одного пола – старшего по возрасту перед младшим. Акты короля контрасигнуются пред. правительства или министрами, которые несут ответственность за эти акты.
Высший законодат. орган – Генеральные кортесы (двухпалатный парламент). Состоят из Конгресса депутатов (нижней палаты) и Сената (верхней палаты). Депутаты Конгресса числом от 300 до 400 избираются всеобщим свободным равным прямым и тайным голосованием на 4 года по системе пропорционального представительства. Сенаторы представляют провинции, включая островные, а также города Сеута и Мелилья, и избираются на 4 года проживающими там избирателями. Генеральные кортесы принимают органические и обычные законы, а также базовые законы, посредством которых законодат. полномочия могут делегироваться правительству. Король подписывает законы, промульгирует их и распоряжается об их немедленном опубликовании; права вето у него нет.
Исполнит. власть осуществляет правительство. Король после консультаций с представителями парламентских политич. групп (фракций) вносит в Конгресс через его председателя кандидатуру пред. правительства, которому Конгресс депутатов должен выразить доверие. Министры назначаются и смещаются королём по представлению пред. правительства. За свою политику правительство несёт солидарную ответственность перед Конгрессом депутатов.
Согласно Конституции в И. образуются автономные сообщества. Конституция определяет предметы исключит. ведения гос-ва и предметы, которые могут быть отнесены к ведению автономных сообществ. Уставы автономных сообществ утверждаются Генеральными кортесами в форме закона. Конституционными законами им могут делегироваться полномочия гос-ва. В рамках автономных сообществ действуют самоуправляющиеся провинции и муниципалитеты, пользующиеся адм. автономией.
В И. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии – Исп. социалистич. рабочая партия (ИСРП), Нар. партия (НП), каталонская партия Конвергенция и Союз, Националистич. партия басков, Объединённые левые.
Автор раздела: Б. А. Страшун.
Природа
Рельеф. Территория И. занимает св. 5/6 Пиренейского полуострова, Балеарские острова в Средиземном м. и Канарские острова у атлантич. побережья Африки. Береговая линия полуостровной И. в целом слабо расчленена. Наиболее изрезаны берега Атлантического ок. в сев.-зап. части (многочисл. риасовые заливы – бухты Ароса, Виго и др.); у Бискайского зал. берега преим. выровненные, скалистые и обрывистые; между устьем р. Гвадиана и мысом Марроки – низменные, с большим количеством дюн; у Средиземного м. – в юж. части высокие и каменистые с небольшими ровными участками в устьях рек; на востоке – гл. обр. абразионно-аккумулятивные, прямолинейных очертаний, более изрезанные на крайнем северо-востоке (зал. Росас). К северу от мыса Палос и вдоль Валенсийского зал. сформировались участки низменных песчаных берегов с пляжами и мелководными лагунами.
И. – одна из наиболее возвышенных стран зарубежной Европы. Б. ч. территории занимают горы и плоскогорья, св. 1/3 поверхности расположено на выс. более 1000 м над уровнем моря.
Внутр. часть И. занимает обширное плоскогорье Месета, рельеф которого отличается сложным устройством. В сев.-зап. части Месеты распространены глыбовые сильнорасчленённые плоскогорья (Галисийский массив), на юго-западе – денудационные плоскогорья и возвышенности выс. 500–800 м, осложнённые невысокими глыбовыми или структурно-денудационными хребтами (Сьерра-де-Гуадалупе, Сьерра-де-Сан-Педро и др.). Юж. край Месеты приподнят в виде асимметричной горной гряды Сьерра-Морена, крутым сбросовым уступом обрывающейся на юге к Андалусской низменности. Восточная, более выровненная часть Месеты представлена обширными сильнозакарстованными плато: возвышенным (ок. 800 м) Старокастильским на севере и относительно невысоким (500–600 м) Новокастильским на юге. Эти плато разделены системой глыбовых хребтов Центральной Кордильеры (Сьерра-де-Гвадаррама, Сьерра-де-Гредос, Сьерра-де-Гата и др.), пересекающей Месету с северо-востока на юго-запад на протяжении 700 км.
Месета со всех сторон окружена крупными горными системами. По сев. окраине Месеты вдоль Бискайского зал. протянулись Кантабрийские горы, в вост. части (т. н. Баскские горы) низковысотные и закарстованные, на западе достигающие выс. 2648 м в массиве Пикос-де-Эуропа (гора Серредо). В Кантабрийских горах расположена одна из наиболее протяжённых карстовых пещер мира Охо-Гуаренья. К северо-востоку от Месеты возвышаются средневысотные Иберийские горы. Вдоль средиземноморского побережья на северо-востоке И. протягиваются Каталонские горы, сильно раздробленные сбросами. Юго-вост. часть И. занимают Андалусские горы выс. до 3482 м (гора Муласен в массиве Сьерра-Невада – высшая точка Пиренейского п-ова). Крайний северо-восток И. расположен в пределах юж. макросклона Пиренеев (пик Ането, 3404 м).
Низменности распространены не более чем на 1/10 площади страны. Юго-запад И. занимает крупнейшая Андалусская низменность. Между Пиренеями, Иберийскими горами и прибрежной цепью Каталонских гор расположена обширная замкнутая Арагонская равнина. В центр. части Арагонской равнины распространены аллювиальные низменности; у подножий окаймляющих гор – возвышенные эрозионные равнины. На востоке И. вдоль средиземноморского побережья узкой полосой протягиваются Валенсийская и Мурсийская низменности.
Низковысотные Балеарские о-ва являются структурным продолжением Андалусских гор. Канарские о-ва вулканические, в зап. части гористые (выс. до 3718 м, вулкан Тейде на о. Тенерифе – высшая точка И.), глубоко расчленённые; в вост. части – холмистые с небольшими участками низменностей.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Б. ч. территории И. относится к молодой платформе, гл. обр. с герцинским складчатым основанием, выступающим на поверхность в зап. части Месеты в Кантабрийских и Иберийских горах, в хребтах Центр. Кордильера и Сьерра-Морена. Среди герцинид наблюдаются фрагменты более древнего основания кадомского (байкальского) возраста. В строении герцинского комплекса выделяют ряд структурных зон (сходны с таковыми в Центр. Европе), многие из которых имеют чешуйчато-покровное строение и разделены офиолитовыми сутурами (шовными зонами) и крупными разломами (сдвигами). Сев. зона, охватывающая Кантабрийские и Иберийские горы, сложена мощными терригенными толщами раннего палеозоя, карбонатно-терригенными отложениями среднего палеозоя и (в Астурийском бассейне) угленосной толщей карбона. В строении Центр. зоны, протягивающейся от Галисийского массива в юго-вост. направлении, большую роль играют гнейсы и кристаллич. сланцы, прорванные позднепалеозойскими гранитоидами. Юж. зона (Сьерра-Морена) сложена преим. вулканич. породами основного состава и граувакками. Заключит. деформации, приведшие к становлению герцинского складчатого основания, произошли в конце среднего – начале позднего карбона (астурийская фаза герцинского тектогенеза). Деформации сопровождались внедрением гранитоидных плутонов. Осадочный чехол мезозойско-кайнозойского возраста развит в вост. части Месеты; образован преим. карбонатными отложениями.
На северо-востоке эпигерцинская платформа через передовой молассовый прогиб Эбро граничит с альпийским складчато-покровным горным сооружением Пиренеев. Осевая зона Пиренеев сложена дислоцированными герцинскими и глубокометаморфизованными, возможно кадомскими, комплексами и гранитами, также выступающими на поверхность в Каталонских горах. В строении юж. крыла орогена принимают участие гл. обр. флишевые толщи мезозоя – палеоцена, а также фрагменты фундамента и осадочного чехла эпигерцинской платформы. Прогиб Эбро заполнен олигоцен-четвертичными обломочными отложениями и соляными породами.
На юге И. расположено складчато-покровное горное сооружение Андалусских гор, или Бетских Кордильер, представляющее собой сев. звено Бетско-Рифской структурной дуги, объединяющей Сев.-Зап. Африку и Юго-Зап. Европу. На северо-западе ороген отделён от герцинид Месеты Гвадалквивирским передовым прогибом; восточнее – надвинут на молодую платформу. Внутр. зона Андалусских гор сложена покровными комплексами пород возрастом от палеозоя до раннего миоцена, включающими линзу ультраосновных мантийных пород (массив Ронда), а также реликты океанич. коры юрского возраста (офиолиты). Внешние зоны сложены нижнемеловыми – нижнемиоценовыми отложениями, которые рассматривают как аккреционную призму, возникшую над Гибралтарской зоной поддвига (субдукции) литосферы Атлантического ок. под зап. окраину Средиземного моря. Формирование орогена Андалусских гор началось в конце олигоцена, а гл. дислокации, приведшие к активному воздыманию и формированию горного рельефа, произошли в среднем миоцене. Территория И., особенно юго-вост. районы, характеризуется довольно интенсивной сейсмич. активностью.
Важнейшие полезные ископаемые И. – руды меди, свинца, цинка, золота, серебра, никеля; нефть, природный горючий газ, каменный и бурый уголь. Б. ч. запасов меди заключена в медесодержащих колчеданно-полиметаллич. месторождениях (Рио-Тинто, Серро-Колорадо), а также в медно-порфировых золото- и серебросодержащих месторождениях. Многочисл. свинцово-цинковые месторождения (напр., Реосин, Рубьялес) известны в сев. и юж. районах страны; в них сконцентрированы также значит. запасы золота и серебра. Имеются месторождения руд никеля (Агуабланка). Осн. месторождения нефти и природного горючего газа расположены в акваториях Средиземного м. (Алжиро-Прованский бассейн) и Атлантического ок. (Андалусский бассейн на юге и Аквитанский бассейн на севере); часть месторождений находится в предгорьях Пиренеев. Гл. угольные бассейны локализуются на севере (Астурийский угольный бассейн и бассейн юж. склона Кантабрийских гор), на юге (каменноугольный бассейн хребта Сьерра-Морена) и на северо-востоке (Каталонский и Теруэльский буроугольные бассейны). Известны месторождения руд ртути (крупнейшее в мире месторождение Альмаден), сурьмы, олова, вольфрама, урана, железа, титана, алюминия, редких металлов и рассеянных элементов, а также апатита. Пром. значение имеют месторождения каменной и калийных солей, глауберита, тенардита, пирита, магнезита, доломита, бентонита, флюорита, талька, слюды, барита, природных строит. материалов и сырья для произ-ва строит. материалов (мраморы, граниты, базальты, пески, гравий, гипс, диатомит, пемза, кварциты, полевые шпаты, каолин, известняки, мел, мергели, глины). Многочисленны источники термальных вод, на базе которых функционируют бальнеологич. курорты.
Климат. В целом И. расположена в области субтропич. средиземноморского климата. Преобладание горного и возвышенного рельефа, влияние Атлантического ок. и Африки обусловливают разнообразие климата И. В горах проявляется вертикальная климатич. зональность. Наиболее значительны различия между ровным и влажным климатом сев.-зап. и сев. частей И. (т. н. влажная И.) и сухим климатом б. ч. страны (т. н. сухая И.). Для сев.-зап. и сев. частей И. характерен морской климат, с мягкой зимой и нежарким летом (ср. темп-ры января 8–10 °С, июля 18–20 °С). В течение всего года наблюдается сильная облачность, часты и обильны осадки (на побережьях до 1000 мм в год, в горных районах 1500–2000 мм в год), с небольшим летним минимумом. Безморозный период длится ок. 300 дней в году. В Пиренеях чётко выражена вертикальная климатич. зональность, режим увлажнения имеет сходство с сев.-зап. частью И., но количество осадков снижается с севера на юг и с запада на восток от 2000 до 700 мм в год. В высокогорьях ср. темп-ры января опускаются до 0 °С и ниже, июля – до 14 °С. Приподнятые и замкнутые внутр. плато и плоскогорья Месеты, а также Арагонская равнина отличаются континентальным климатом, с резкими контрастами между жарким летом и прохладной зимой и высокими суточными амплитудами темп-р. Ср. темп-ры января 3–6 °С, июля 21–24 °С. В наиболее высоких частях плоскогорий период с отрицательными темп-рами продолжается св. 4 мес. Осадков в год не выше 500 мм (на Арагонской равнине до 300 мм), максимум приходится на осень и весну. Наиболее отчётливо субтропич. средиземноморский климат, с очень жарким сухим летом и мягкой дождливой зимой, выражен на юго-западе и юго-востоке И. Ср. темп-ры января 10–11 °С, июля 26–27 °С. На Андалусской низменности выпадает 600–700 мм осадков в год; наиболее засушлива юго-вост. часть И. (осадков 300–500 мм в год).
Совр. горное оледенение развито только в центр. части Пиренеев (высота снеговой линии 2900–3100 м), где известно 10 ледников общей пл. ок. 3 км2 (2000). Все они находятся в стадии отступания.
Внутренние воды. Ресурсы поверхностных вод (112 км3 воды в год) крайне неравномерно распределены по территории страны. Б. ч. речного стока обеспечивают реки бассейна Атлантического ок. – крупнейшие на Пиренейском п-ове: Дуэро, Тахо, Гвадиана, Гвадалквивир с притоками Хениль, Малая Гвадиана, Гуадалимар. Осн. реками бассейна Средиземного м. являются Эбро с притоками Халон, Сегре, Арагон и др., а также Хукар, Сегура, Турия на востоке и юго-востоке; на юге – Гуадалорсе и др. Реки в осн. имеют дождевое питание при подчинённой роли снегового и ледникового питания. Характерен крайне непостоянный водный режим с осенне-зимним максимумом и летним минимумом стока. Небольшие реки т. н. сухой И. летом практически полностью пересыхают.
Много небольших озёр, преим. лагунных и карстовых, в Пиренеях и Андалусских горах – ледниковых. Для нужд ирригации и гидроэнергетики создано ок. 1000 водохранилищ, в т. ч. Алькантара на р. Тахо (объём 3137 млн. м3, пл. 105 км2). Наибольшим количеством водохранилищ отличаются бассейны рек Эбро, Дуэро, Миньо и коротких рек, впадающих в Атлантический ок. на севере страны.
На каждого жителя И. приходится 2,7 тыс. м3 воды в год. Для хозяйств. нужд используется 32% имеющихся водных ресурсов, из них 68% – для нужд с. х-ва, 19% потребляют пром. предприятия, 13% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение.
Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров очень разнообразен. В пределах т. н. влажной И. распространены бурозёмы различной степени оподзоленности, часто заболоченные; много торфяников. На территории т. н. сухой И. преобладают коричневые почвы, местами (на красноцветных корах выветривания и terra rossa) имеющие красный оттенок. Широко распространены рендзины, встречаются слитозёмы. В наиболее засушливых внутр. районах И. имеются участки серокоричневых почв в сочетании с солончаками по понижениям рельефа. Эрозия почв является одной из осн. экологич. проблем И. На 1/5 территории страны ежегодные потери почв вследствие эрозии составляют св. 50 тыс. т /га.
В составе флоры насчитывается св. 6 тыс. видов высших растений, в т. ч. 1500 эндемиков. Осн. центрами эндемизма флоры являются высокогорья Пиренеев и Андалусских гор, а также Канарские о-ва. В целом преобладают многолетние растения, кустарники и полукустарники, велико число вечнозелёных древесных пород. Коренные и вторичные леса занимают до 30% площади И. На севере и северо-западе распространены широколиств. леса (бук, листопадные дубы, каштан и др.) и верещатники. В Пиренеях чётко выражена высотная поясность: в предгорьях и низкогорьях типичны леса из пробкового дуба; в среднегорьях – заросли чёрной сосны, вершины занимают альпийские низкотравные луга. В среднегорьях Иберийских гор встречаются в осн. буковые леса. Плато сев. части Месеты практически безлесны, в юж. части Месеты распространены заросли вечнозелёных кустарников (гарига, томилляры). Для наиболее засушливой юго-вост. части Новокастильского плато (Ла-Манча) характерны участки сухих кустарниковых степей. В юж. части И. сохранились небольшие массивы пробкового дуба, на Андалусской низменности – пальмито (заросли карликовой пальмы хамеропс) и маквис. Для вост. средиземноморской части характерны ковыль эспарто, пальмитос, а также формации маквиса и гариги. Растительность Балеарских о-вов представлена пальмито, маквисом, гаригой, небольшими рощами алеппской сосны. На Канарских о-вах в горах произрастают сосновые и лавровые леса; в долинах и на побережьях – канарская пальма.
В И. насчитывается св. 130 видов млекопитающих, в т. ч. 20 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Из эндемичных видов встречается пиренейская выхухоль, генета и др. Практически исчез с территории И. пиренейский козёл, под угрозой исчезновения находится испанская рысь. В Пиренеях сохранились небольшие популяции бурого медведя, волка. Многочисленны пресмыкающиеся (ок. 70 видов), особенно черепахи и ящерицы. Орнитофауна И. – одна из самых разнообразных в Европе. Насчитывается св. 500 видов птиц, в т. ч. 20 видов находящихся под угрозой исчезновения (фламинго, цапля, белый аист, мраморный чирок, голубая сорока и др.).
Для охраны биологич. и ландшафтного разнообразия в И. создано св. 550 охраняемых природных территорий, занимающих 8% площади страны, в т. ч. св. 30 нац. парков (Айгуэс-Тортес-и-Лаго-де-Сан-Маурисио, Ордеса в Пиренеях, Кавадонга в Кантабрийских горах) и заповедников (Кото-де-Доньяна в дельте р. Гвадалквивир и др.). Наиболее разветвлённой сетью охраняемых природных территорий отличаются Канарские о-ва (доля охраняемых территорий до 40%) и Андалусская низменность (до 17%). В список Всемирного наследия включены нац. парки Гарахонай, Тейде (оба – на Канарских о-вах), Доньяна (Андалусская низменность). К участкам природно-культурного наследия отнесены гора Монте-Пердидо в Пиренеях (совм. с Францией), Пальмераль – рощи финиковых пальм у г. Эльче, а также о. Ивиса.
Авто(ы) статьи: А. А. Сафонова, А. Ф. Лимонов (геологическое строениеи полезные ископаемые).
Население
90,7% населения – испанцы. Всего в И. проживает более 4,14 млн. иностранцев (9,3% нас. страны, один из самых высоких показателей для стран ЕС, 2006; 3,73 млн. чел. в 2005; 1,55 млн. чел. в 2001; 0,6 млн. чел. в 1998). Среди них наиболее многочисл. группы представляют марокканцы (13,6%), эквадорцы (11,1%), англичане (6,6%), колумбийцы (6,4%), немцы (3,6%). После расширения ЕС резко возрос приток иммигрантов из Румынии (9,8%) и Болгарии (2,5%).
В 20 в. численность населения И. увеличилась более чем вдвое (18,6 млн. чел. в 1900; 28,1 млн. чел. в 1950; 35,6 млн. чел. в 1975; 40,5 млн. чел. в 2000), гл. обр. за счёт естеств. прироста. В 1990-х гг. наблюдались низкие темпы роста населения (в среднем 0,3% в год). В нач. 21 в. общий рост населения страны (ок. 1,5% в год в 2000–06) в значит. степени происходит за счёт резко увеличившегося притока иммигрантов (ок. 70% от общего прироста, 2006).
Естеств. динамика населения в нач. 21 в. более благоприятна, чем в большинстве стран ЕС, но осн. демографич. показатели близки к среднеевропейским. С сер. 1970-х гг. почти вдвое сократилась рождаемость (18,8 на 1000 жит. в 1975; 9,2 в 1995), уменьшился показатель фертильности (в среднем 2,9 ребёнка на 1 женщину в 1970–75; 1,2 в 1995). Естеств. прирост нас. 0,18% (2006). В сер. 2000-х гг. в целом наблюдается некоторое увеличение рождаемости (10,7 на 1000 жит., 2006), показатель фертильности составил 1,35 ребёнка на 1 женщину. Рождаемость в семьях иммигрантов выше, чем в среднем по стране; в 2005 ок. 15% новорождённых появилось в семьях иностранцев (4,9% в 1999). Увеличивается число детей, рождённых вне брака (27% в 2006). Уровень смертности 8,9 на 1000 жит.; младенческая смертность 3,8 на 1000 живорождённых (2006).
В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 14,3%, людей трудоспособного возраста (15–64 года) 69%, лиц 65 лет и старше 16,7%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 77,4 года, у женщин – самая высокая для стран ЕС – 83,9 года (2006). 51% нас. составляют женщины, 49% – мужчины.
По ср. плотности населения (88,7 чел./км2 в 2007) И. уступает большинству европ. стран. Наименее плотно заселены центр. районы страны (за исключением Мадрида); ср. плотность населения в Кастилии-Ла-Манче и Эстремадуре составляет 24–26 чел./км2. Наибольшая плотность населения характерна для Страны Басков (св. 300 чел./км2), Каталонии (222 чел./км2) и Валенсии (207 чел./км2). В целом в приморских районах, где сконцентрированы осн. производств. мощности, важнейшие земледельч. районы и туристич. зоны, сосредоточено св. 2/3 нас. страны.
Доля гор. нас. 76,6% (2004; 69,6% в 1975) увеличивается из-за продолжающегося оттока сельского населения в города. Крупнейшие города (тыс. чел., 2007): Мадрид 3183 (в агломерации 6097), Барселона 1606 (4853), Валенсия 815,3 (1759,4), Севилья 705,2 (1293,3), Сарагоса 665,4 (683,0), Малага 558,8, Мурсия 423,7. Экономически активное нас. 21,58 млн. чел. (2006). Всего в экономике занято 19,75 млн. чел., в т. ч. в сфере услуг – 65,6%, пром-сти – 16,7%, строительстве – 12,9%, сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве – 4,8%. Уровень безработицы 8,5% – выше среднего для стран ЕС (в т. ч. среди женщин 11,5%; 2006).
Автор раздела: Д. Л. Лопатников.
Религия
Ок. 95% (2007) населения И. – католики; ок. 5% – представители др. конфессий (преим. протестантских) и религ. групп. В нач. 21 в. в И. имеется тенденция к увеличению доли населения, исповедующего ислам (преим. в результате иммиграции из стран Магриба, Сев.-Зап. Африки). Имеются также иудаистские общины, немногочисл. общины бахаитов.
Распространение христианства на территории И. относится к 1–3 вв. Согласно преданию, там проповедовали апостолы Павел и Иаков Зеведеев. В нач. 4 в. в соборе в Эльвире (ныне Гранада) участвовали уже 19 епископов и 24 пресвитера. В 325 исп. епископ Осий Кордубский, советник рим. имп. Константина Великого, председательствовал на 1-м Никейском соборе (см. Вселенские соборы).
В нач. 21 в. на территории И. действуют 14 митрополий Римско-католич. церкви (в Барселоне, Бургосе, Валенсии, Вальядолиде, Гранаде, Мадриде, Мериде, Овьедо, Памплоне, Сантьяго-де-Компостела, Сарагосе, Севилье, Таррагоне, Толедо), более 12 тыс. католич. организаций. Крупнейшие монастыри: Эскориал, Санта-Мария-де-Монтсеррат (близ Барселоны), Сан-Мильян-де-ла-Коголья (пров. Ла-Риоха), Санта-Мария-де-Риполь (пров. Жерона) и др. Гл. святыни – мощи апостола Иакова Зеведеева в Сантьяго-де-Компостела, св. Исидора Севильского в Леоне, св. мученицы Евлалии в Барселоне и др.
Протестантские деноминации представлены Исп. евангелич. церковью, Исп. федерацией независимых евангелич. церквей, Исп. реформированной епископальной церковью, общинами баптистов, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы.
На территории И. действуют приходы в юрисдикции Испано-Португальского благочиния Корсунской епархии РПЦ.
Исторический очерк
Испания с древнейших времён до нач. 3 в. до н. э. Самые ранние археологич. находки, свидетельствующие о заселении Пиренейского п-ова, относятся к олдувайской культуре (см. Атапуэрка). Каменные орудия, обнаруженные на северо-востоке И. (близ Жероны), на Месете (в районе слияния рек Мансанарес и Тахо), соответствуют разным периодам Ашеля. Находки с берегов р. Гвадалквивир позволяют сделать заключение о близости местных культур африканским. Мустье представлено несколькими разновидностями кремнёвой индустрии. Тогда на полуострове расселились неандертальцы (стоянки в Пиренеях, Леванте и Андалусии; в пещере Морин, близ Сантандера, найдены захоронения неандертальцев со следами похоронного обряда), в эпоху верхнего палеолита – кроманьонцы. Верхний палеолит представлен в осн. пещерными стоянками; памятники искусства относят к двум культурным провинциям: франко-кантабрийской на северо-востоке (Альтамира и др.) и средиземноморской на юго-востоке (Ла-Пилета, Нерия и др.). Этим же периодом датируются глиняные «Венеры палеолита»; появляются фигуры людей, сцены охоты (ущелье Вальторга, грот Ремигия в пров. Кастельон-де-ла-Плана). В конце палеолита – раннем мезолите на северо-востоке была распространена азильская культура, происходящая от пиренейского Мадлена, в позднем мезолите – астурийская культура, для которой характерны массивные орудия, и культура Тарденуа. В мезолите и особенно неолите создавалась наскальная живопись, развивавшаяся от реалистич. изображений к схематическим.
В раннем неолите (с 6-го тыс. до н. э.) на средиземноморском побережье распространилась культура штампованной керамики (характерны сосуды, орнаментированные оттисками морских раковин), с которой связывают появление животноводства и земледелия; считается, что её носители прибыли из Вост. Средиземноморья через Сев. Африку. На территории совр. Каталонии эта культура испытала влияние пиренейского населения, не исключено и проникновение групп населения из Балкано-Дунайского региона. В центр. части территории И. сложилась т. н. культура пещер (в пещерах найдены не только стоянки, но и скорченные трупоположения), имеющая сильные пережитки мезолита. На юж. побережье известна альмерийская культура (поселения на вершинах холмов, иногда окружены каменными стенами; глинобитные, округлые в плане жилища; коллективные погребения в пещерах, в могилах с каменными стенами и каменных ящиках, иногда под курганами), продолжавшая традиции Тарденуа и имевшая тесные связи с Сев. Африкой, особенно с Египтом. Развитие её традиций – энеолитическая культура Лос-Мильярес (2-я пол. 3-го – нач. 2-го тыс.): появляются прямоугольные каменные дома, медные орудия и оружие, расписная керамика. В кон. 3-го тыс. на всей территории И. распространяется колоколовидных кубков культура, в формировании которой участвовала культура штампованной керамики. Неолитом датируются и первые дольмены (близ Антекеры и в пров. Альмерия).
В бронзовом веке (наступил на территории И. ок. 1800 до н. э.) и позднее активно разрабатывались месторождения меди, олова, серебра; изделия из этих металлов распространялись до Сев. Италии, Британии, Скандинавии. На юго-востоке и в центре выделяют культуру Эль-Аргар, постепенно она ассимилирует культуру колоколовидных кубков. Для конца бронзового века (ок. 1200–700) на северо-западе И. показательны многочисл. клады бронзовых изделий (т. н. культура атлантической бронзы), на северо-востоке – памятники, отражающие влияние и распространение культур Гальштата. На этой основе при участии местного населения сформировались иберы.
Согласно античной традиции (Геродот, Страбон, Полибий, Авиен и др.), древнейшим гос. образованием на Пиренейском п-ове был Тартесс (сложилось на рубеже 2–1-го тыс. до н. э. в низовьях Гвадалквивира). В 12 в. началась колонизация юж. и вост. побережья И. финикийцами, был заложен г. Гадир (Гадес; ныне Кадис), позднее – колонии Секси (ныне Альмуньекар) и Абдера (ныне Адра). Контакты народов полуострова с финикийцами укрепились в 9 в. после основания в Сев. Африке Карфагена. Финикийцы продавали местному населению ювелирные изделия, ткани, благовония и покупали металлы – медь, олово, золото и серебро. Предположительно финикийцы принесли в И. культуру возделывания оливы. Назв. «И.», вероятно, также финикийского происхождения. В 7 в. вост. побережье И. стали осваивать греки, торговавшие с местным населением. Заселение греч. колоний Эмпорион (’Εμπόριον; ныне Ампурьяс), Рода (‘Ρόδα; ныне Росас), Гемероскопейон (‘Ημεροσϰοπετον; ныне Дения) происходило из фокейской колонии Массалия (Μασσαλία; ныне Марсель).
Для 6–5 вв. отмечается неск. волн вторжений кельтов. Ок. сер. 1-го тыс. до н. э. сложилось неск. культур, часть которых (в осн. на востоке и в центре) связана с иберами, другие (гл. обр. на северо-западе, в т. ч. культура городищ, имеющая черты позднего Гальштата и Латена) – с кельтами и кельтиберами. Практически не подверглись кельт. влиянию горные народы севера – астуры, кантабры, васконы и др., а также население юга и востока полуострова.
В 3 в. до н. э. правители Карфагена Гамилькар Барка, его зять Гасдрубал и сын Ганнибал предприняли попытку воен. проникновения в глубь полуострова. В 220-е гг. Гасдрубал основал на юго-вост. побережье И. г. Новый Карфаген (ныне Картахена), ставший важным опорным пунктом завоевателей.
Испания в кон. 3 в. до н.э. – нач. 8 в. н.э. В ходе Пунических войн к 206 до н. э. карфагеняне были вытеснены из И. римлянами. Они разделили И. на 2 провинции – Испания Ближняя (Hispania Citerior; вост. и юж. часть полуострова) и Испания Дальняя (Hispania Ulterior; зап. и сев. часть полуострова). Местное население упорно сопротивлялось Риму. Важнейшими эпизодами этого противостояния стали восстание лузитан во главе с Вириатом (147–139), осада и сожжение римлянами г. Нуманция (133), мятеж местных племён в союзе с частью рим. войска под рук. полководца Квинта Сертория (80–71). Покорение И. было завершено лишь в 29–19 при имп. Августе. Тогда же И. была разделена на 3 провинции: Бетику (юг), Лузитанию (запад) и Таррагону (восток). Наибольшей романизации подверглись юж. и вост. побережье И. В центр. районах влияние римлян было значительно слабее, в горах на севере и северо-западе полуострова сохранились независимые племена (васконы и др.). Со времён Юлия Цезаря получила распространение практика вывода колоний в И. и заселения их ветеранами (Эмерита-Аугуста, Emerita Augusta, ныне Мерида; Цезараугуста, Caesaraugusta, ныне Сарагоса). Во 2 в. н. э. в И. возникли первые христианские общины. В результате общеимперских гонений на христиан 3 – нач. 4 вв. в И. появились первые местные святые-мученики (св. Эулалия, святые Валерио и Висенте, св. Эухения и др.). И. стала важной составной частью Рим. империи, её уроженцами были императоры Траян и Адриан, оратор Квинтилиан, поэт Марциал, философ Сенека.
В нач. 5 в. в ходе Великого переселения народов на Пиренейский п-ов вторглись свевы, аланы, вандалы; в сев.-зап. части И. сложилось королевство свевов. В борьбе с варварскими племенами рим. власти опирались на помощь вестготов. Последние вытеснили аланов и вандалов на юг И., затем – в Сев. Африку; вели войны со свевами.
Во 2-й пол. 5 в. вестготы, разорвав союз с Римом, завоевали почти всю территорию И. В нач. 6 в. их владения в Галлии были захвачены франками, осн. часть вестготов ушла из Аквитании на территорию И., куда сместился центр Вестготского королевства, с сер. 6 в. столицей гос-ва стал г. Толедо. Королю Леовигильду (568–586) удалось подавить сопротивление исп.-рим. знати, вытеснить с юга полуострова византийцев (установили контроль над этими территориями при имп. Юстиниане I), подчинить себе королевство свевов и ряд племён Кантабрии. К кон. 6 в. Вестготское королевство объединяло почти весь Пиренейский п-ов. В 587 Рекаред I перешёл из арианства в ортодоксальное христианство, в 589 объявил его обязательным для всех христиан королевства. Особую роль в управлении королевством с кон. 6 в. играли Толедские соборы (всего их известно 18), в работе которых принимали участие представители духовенства и светской власти. На соборах обсуждались дела Церкви, утверждались королевские законы, рассматривался порядок избрания короля (королевская власть у вестготов оставалась выборной) и пр. В разработке концепции королевской власти и её отношений с Церковью важную роль сыграл богослов и историк Исидор Севильский. В 654 Рецесвинд (649–672) ввёл на всей территории королевства свод законов «Liber Judiciorum» («Книга судей», или «Вестготская правда») – один из самых ранних ср.-век. сводов территориального права [до этого момента испано-римляне и вестготы имели отд. правовые своды – соответственно Бревиарий Алариха и Кодекс Эйриха (Эвриха)]. Реформа церковной организации, законодат. деятельность королей, а также использование вестготами адм. структур Рим. империи способствовали укреплению Вестготского королевства.
Мусульманская Испания. В 8 в. в ходе арабских завоеваний началась экспансия мусульман из Сев. Африки на территорию И. В 711 арабо-берберские племена во главе с Тариком ибн Сеидом переправились через Гибралтар и в сражении на р. Гуадалете разбили войско короля Родриго. В течение года мусульмане завоевали ряд крупных городов, включая Кордову и Толедо. Мн. крепости сдавались им без боя на условиях выплаты дани, сохранения самоуправления и свободы вероисповедания. К 714 мусульмане достигли сев. районов полуострова, но не захватили их; позднее там возникли христианские королевства. Завоёванная И. вошла в состав Халифата и стала именоваться Андалус (аль-Андалус). После того как власть в Халифате захватили Аббасиды, представитель свергнутой династии Омейядов – Абд ар-Рахман I утвердился на полуострове и провозгласил себя эмиром (756). Столицей эмирата стал г. Кордова.
Завоевание Вестготского королевства привело к перераспределению земельной собственности и изменению этнич. состава населения Пиренейского п-ова. Наиболее плодородные земли на юге и юго-востоке заняли арабы, в центр. и сев. районах расселились берберские племена. Часть местного населения приняла ислам (мусульм. население И. постоянно росло также за счёт переселения берберов из Сев. Африки). Новообращённые мусульмане (мулади) освобождались от платежей, которые выплачивали властям иудеи и христиане. Последние со временем усвоили культуру и язык завоевателей и стали именоваться мосарабами. Внутриполитич. историю эмирата определяла постоянная борьба центра с представителями местных элит (часто берберского происхождения или из мулади).
Расцвет Андалуса пришёлся на годы правления Абд ар-Рахмана III, который в 929 провозгласил себя халифом и окончательно утвердил политич. независимость И. Араб. Испания являлась экономически развитым регионом ср.-век. Европы. Андалус был включён в систему торговых связей как мусульманского, так и христианского мира, на его территории постоянно поддерживалось обращение золотой и серебряной монеты. Развитие получило ремесло: кожевенное в Кордове, оружейное в Толедо. Были созданы сложные ирригац. системы, обеспечивавшие высокую урожайность как традиционных (зерновые, виноград), так и новых для этого региона культур (рис, сахарный тростник, гранаты, хлопок, финики).
Во 2-й пол. 10 в. Мухаммад ибн Абу Амир аль-Мансур, управлявший двором халифа Хишама II (976–1013), предпринял ряд успешных походов против христианских государств И. С нач. 11 в. кордовские халифы начали терять контроль над территорией страны. В 1031 в результате смут и ожесточённой борьбы за власть Кордовский халифат распался на неск. десятков тайф – независимых политич. образований с центрами в крупных городах Андалуса (Севилья, Гранада, Кордова, Толедо, Сарагоса и др.). Последующие попытки централизации и укрепления Андалуса были связаны с установлением власти берберских династий Альморавидов (кон. 11 в.) и Альмохадов (сер. 12 в.). Поражение от объединённых войск Кастилии, Арагона и Наварры в 1212 при Лас-Навас-де-Толоса привело к утрате мусульманами б. ч. их владений в Андалусе. К сер. 13 в. мусульмане сохранили на полуострове лишь область на юге с центром в Гранаде (см. Гранадский эмират).
Христианские королевства Испании в 8–13 вв. В ходе завоевания Пиренейского п-ова мусульманам не удалось покорить сев. горные районы И. (между Кантабрийскими горами, Пиренеями и Бискайским зал.), где от завоевателей укрылись остатки вестготов. Возникшие здесь новые христианские королевства начали борьбу с мусульманами (см. Реконкиста). В 718 в битве при Ковадонге христианское войско одержало первую победу. Во главе христиан стоял Пелайо, родоначальник правящей династии королевства Астурия. К кон. 8 в. астурийские короли вытеснили мусульман из сев. районов полуострова, заняли Галисию (окончательно – к нач. 10 в.) и вышли к юж. предгорьям Кантабрийских гор. Центром их королевства стал г. Овьедо. В нач. 10 в. центр Астурийского королевства был перенесён в Леон (Астуро-Леонское королевство; см. Леон). Дальнейшему продвижению на юг и колонизации отвоёванных земель препятствовали нехватка людских и материальных ресурсов, а также традиция разделов гос-ва между сыновьями умершего короля, нередко с последующими усобицами.
В 1-й пол. 10 в. при гр. Фернане Гонсалесе началось возвышение Кастилии, её земли в верховьях р. Дуэро были значительно расширены. В 1035 Кастилия стала королевством. В 1037 Фернандо I объединил под своей властью Кастилию и Леон (Леоно-Кастильское королевство). Заселению Леона и Кастилии начиная с 9 в. способствовали паломничества к гробнице св. Иакова (в г. Сантьяго-де-Компостела). Поток паломников, особенно из Франции (отсюда назв. маршрута – Дорога франков), усилился в 11 в., многие из них оседали в Испании.
В кон. 8 в. на северо-востоке И. сложились ещё два политич. центра христиан. Первый из них возник на землях, отвоё- ванных у арабов франками в 785–811 (см. Испанская марка). С распадом империи Каролингов началось возвышение Барселонского графства, которое в кон. 9 в. объединило вокруг себя ряд каталонских графств. Новое усиление Каталонии пришлось на годы правления гр. Рамона Беренгера I и его наследников (11 в.).
Во 2-й пол. 8 в. произошло объединение земель Наварры. Первоначально местные правители из рода Ариста поддерживали союзнич. отношения с мусульм. династией Бану-Каси из Сарагосы. С нач. 10 в. при королях из рода Химена началось сближение с Астуро-Леонским королевством. Расцвет Наварры пришёлся на правление короля Санчо III Великого, подчинившего своей власти б. ч. христианских земель полуострова – ряд каталонских графств, Кастилию, графство Арагон, Леон. В 1035 Арагон стал независимым королевством. В 1076–1135 короли Арагона правили в Наварре, объединённой с ним личной унией.
В 11 в. христианские государства, пользуясь политич. и воен. слабостью тайф, значительно расширили свои владения (в 1085 был взят Толедо), вынудив правителей некоторых из них выплачивать дань. Продвижение христиан на юг было ненадолго приостановлено Альморавидами. Однако уже в 1118 король Арагона Альфонсо I Воитель взял Сарагосу. Признание воен. действий против мусульман на полуострове крестовыми походами способствовало участию в них рыцарства из др. стран Европы. Со 2-й пол. 12 в. значит. роль играли возникшие на полуострове духовно-рыцарские ордена – Калатрава, Сантьяго и Алькантара. С кон. 11 в. всё более заметным стало участие в Реконкисте графства (с 1139 королевства) Португалия. Используя успехи Реконкисты для укрепления своих политич. позиций, короли Леона и Кастилии в 11–12 вв. нередко принимали титул императора.
Необходимость привлечения населения для колонизации отвоёванных земель в 11–12 вв. вынуждала правителей Леоно-Кастильского королевства, светских и духовных сеньоров жаловать жителям селений и городов, расположенных между реками Дуэро и Тахо, разл. привилегии (см. Фуэро). Несколько позднее на вновь заселяемых территориях стали возникать бегетрии – поселения, где жили лично свободные крестьяне, обладавшие правом выбирать себе сеньора. Важной обязанностью жителей городов и сёл, получивших королевские привилегии, было участие в воен. походах и в обороне крепостей. Форма участия в воен. операциях (в качестве конного или пешего воина) определяла социальный статус человека. Конные воины причислялись к кабальеро, пешие – к пеонам. К кон. 12 в. роль городов, обладавших фуэро, значительно усилилась, их представители получили возможность влиять на политич. жизнь страны (прежде всего в вопросе о сборе платежей) путём участия в кортесах – сословно-представительных собраниях, появившихся в И. раньше, чем в др. странах Европы. С кон. 12 в. создавались эрмандады – вооруж. союзы городов друг с другом и с частными лицами. С сер. 13 в. королевская власть начала предпринимать попытки унификации системы управления; при Альфонсо X Мудром был составлен свод кастильских законов «Семь партид». Политика централизации встретила сопротивление знати и эрмандад.
Значит. социальную силу как в Леоно-Кастильском королевстве, так и в арагоно-каталонских землях представляло благородное сословие. В 13 в. оформилась социальная группа рикос омбрес; её представители обладали обширными владениями и получали от короля разл. титулы и привилегии, включая право майората. В Кастилии в состав благородного сословия входили также кабальеро, инфансоны и идальго.
Гл. отраслями экономики христианских государств полуострова являлись земледелие (прежде всего культивирование пшеницы, оливок и винограда) и перегонное овцеводство. В 13 в. владельцы овечьих отар Леона и Кастилии создали союз – Месту.
Социально-политич. развитие Арагона и Каталонии (с 1137 объединены в династич. унию) определяло господство на всей территории сеньориального режима. Повинности, обусловленные личной зависимостью, распространялись на значит. часть населения и были закреплены как общекоролевские (см. «Дурные обычаи»). В 13 в. королевская власть подтвердила фуэро Арагона, закрепив таким образом привилегии знати и городов. Барселонское графство и королевство Арагон долгое время сохраняли значит. автономию в управлении; их кортесы собирались по отдельности.
13 в. стал временем решающих побед Реконкисты. Вскоре после окончат. объединения в 1230 Леона и Кастилии король Фернандо III Святой овладел Кордовой (1236), Хаэном (1246) и Севильей (1248). В это же время арагонский король Хайме I Завоеватель захватил Балеарские о-ва (1229–35), области Валенсия (1232–53) и Мурсия (1265–66; вскоре передана Кастилии). Дальнейшая экспансия Арагона развивалась в осн. в вост. направлении. В 1282 была захвачена Сицилия, в 1323–24 – Сардиния. К 14 в. Арагон превратился в крупную средиземноморскую державу с сильным торговым и воен. флотом. В ходе Реконкисты под властью христиан оказалось множество мусульман, которые, сохраняя ислам и значит. автономию в делах управления, платили налоги в казну и пользовались защитой королевской власти (см. Мудехары).
Христианские королевства Испании в 14–15 вв. В 14 в. короли Арагона и Леоно-Кастильского королевства предприняли ряд попыток централизовать гос. управление и укрепить свою власть. В Арагоне получил развитие институт королевских наместников, обладавших адм. и судебными полномочиями на местах. Политике централизации препятствовали сохранение системы арагонских фуэро, а также автономия в управлении королевства Арагон и Валенсия (с 1319 в личной унии) и Барселонского графства (с 14 в. принципат Каталония). Опираясь на поддержку знати Барселонского графства, арагонские правители всё же смогли установить эффективный контроль над территорией королевства (решения кортесов Сарагосы 1348).
В Леоно-Кастильском королевстве были созданы единые органы управления – Аудиенсия и Королевский совет. Короли стремились подчинить себе гор. советы (см. Консехо) путём ввода в их состав представителей центр. власти – коррехидоров. К кон. 14 в. снижается значение кортесов. Попытки унификации системы управления королевством стали особенно активными после смены правящего дома – в 1369 на кастильском троне утвердилась династия Трастамара. Вследствие эпидемии чумы (см. «Чёрная смерть»), войн с Гранадским эмиратом, а также социальных конфликтов, сопровождавших смену династии, мн. роды старой знати исчезли; возвысившаяся новая знать стала прочной опорой престола.
На протяжении 14 и б. ч. 15 вв. войны христианских государств с Гранадским эмиратом имели эпизодич. характер, но были успешными для христиан. В 1340 христиане одержали победу при р. Саладо (Рио-Саладо), в 1410 взяли Антекеру. Однако конфликты в семье правителей Леоно-Кастильского королевства, постоянные столкновения королей со знатью, междоусобные войны между христианскими государствами полуострова не позволяли завершить Реконкисту вплоть до кон. 15 в. В Кастилии в период правления Хуана II и Энрике IV знать узурпировала мн. королевские доходы и прерогативы, активно вмешивалась в вопрос о престолонаследии, магнаты окраинных провинций (Мурсии, Галисии) проводили фактически независимую от центра политику. Междоусобицы знати сопровождались постоянными конфликтами внутри королевского дома. После пресечения в 1410 прежней династии в Арагоне корона в 1412 была передана Фернандо Антекерскому, младшему брату Энрике III Кастильского. Новый король Арагона и его сыновья – арагонские инфанты – сохранили огромное влияние в Кастилии и вели борьбу с группировкой знати, которую возглавлял коннетабль Кастилии Альваро де Луна.
В 1442 король Арагона Альфонсо V Великодушный завоевал Неаполитанское королевство. После смерти Альфонсо V Неаполь унаследовал его побочный сын Ферранте, а Арагон – младший брат Хуан II, который в результате брака с наследницей наваррского престола в 1425 стал королём Наварры (правил под именем Хуан I). В 1458 он на время объединил Арагон и Наварру.
В связи с приостановкой Реконкисты обострились отношения между сеньорами и крестьянами, что стало причиной ряда восстаний в Галисии, Старой Кастилии и особенно в Каталонии (гражд. война 1461/62–1472). Восстание крестьян-ременсов (руководитель – Пере Сала, 1482–85) потерпело поражение, однако заставило короля Фердинанда II Арагонского отменить в Каталонии «дурные обычаи» (см. Гуадалупская сентенция 1486); в Арагоне тяжёлые формы личной зависимости крестьян сохранялись ещё некоторое время.
В кон. 14 в. обострились прежде относительно мирные отношения между христианами и иудеями. В 1391 по всему полуострову прокатилась волна евр. погромов. Последовавший массовый переход иудеев в христианство (см. Мараны) не изменил враждебного отношения к ним значит. части христиан. С сер. 15 в. в Кастилии принимались ограничит. законы против конверсо (обращённых; см. «Чистоты крови» статуты), которых подозревали в тайном исповедании иудаизма.
В 1469 был заключён брак между сестрой Энрике IV – принцессой Изабеллой (см. Изабелла I Католическая) и арагонским принцем Фернандо (см. Фернандо II). В 1474 Изабелла I унаследовала кастильский трон, в 1479 Фернандо II – арагонский. Тем самым оформилась династич. уния между Кастилией и Арагоном. Их объединение не привело к политич. консолидации. Королевства сохраняли собственные политич. институты, законы, системы налогообложения и судопроизводства. Реформы Изабеллы I и Фернандо II, направленные на централизацию управления гос-вом, затронули гл. обр. кастильские земли. Был реорганизован Королевский совет (за счёт усиления в нём влияния зависимых от короны чиновников-летрадо), упорядочены гос. финансы, расширены полномочия коррехидоров. Фернандо II, возглавив кастильские духовно-рыцарские ордена, поставил их ресурсы на службу короне.
Изабелла I и Фернандо II проводили активную внешнюю политику. В 1481–1492 был завоёван Гранадский эмират и завершена Реконкиста. В 1494 кастильцы подчинили Канарские о-ва (частично контролировавшиеся Кастилией ещё с нач. 15 в.), истребив при этом местных жителей – гуанчей. После открытия Х. Колумбом Америки в 1492 началась её колонизация; были заложены основы Испанской колониальной империи. Соперничество с Португалией за сферы влияния в Атлантике урегулировали договор 1479 в Алкасовасе (Алкасоваше) и Тордесильясский договор 1494. В ходе начавшихся в 1494 Итальянских войн И. завоевала Неаполитанское королевство. Династич. браки детей Изабеллы I и Фернандо II укрепили связи И. с Габсбургами, Португалией и Англией.
В кон. 15 в. в условиях нараставшей нетерпимости христиан по отношению к иудеям и мусульманам Изабелла I и Фернандо II провели церковную реформу, усилив зависимость Церкви от короны. В 1480 была учреждена инквизиция, которая первоначально наиболее активно преследовала конверсо. В 1492 из И. были изгнаны все иудеи, не пожелавшие перейти в христианство, а вскоре их судьбу разделили мусульмане Гранады и мудехары. Формально в стране было достигнуто единство веры, но мн. конверсо, а также принявшие крещение мусульмане (см. Мориски) втайне продолжали исповедовать веру своих предков. За заслуги в распространении христианства папа Александр VI удостоил Фернандо II и Изабеллу I поч. титула «Католич. королей».
Испания в 16–17 вв. После смерти Изабеллы I в 1504 династич. уния Кастилии и Арагона на время распалась. Кастильский трон перешёл к дочери Фернандо II и Изабеллы I – Хуане Безумной, жене Филиппа I Габсбурга. В 1506 после смерти мужа Хуана Безумная была признана недееспособной; регентом стал Фернандо II. В эти годы усилилась экспансия И. на сев.-афр. побережье (см. Испано-португальская агрессия в Северной Африке). В 1512 была завоёвана часть Наварры (к югу от Пиренеев). В 1516 на исп. престол взошёл сын Хуаны Безумной – Карл V Габсбург (в И. правил под именем Карла I), окончательно объединивший Кастилию и Арагон. От отца Филиппа I Габсбурга и деда имп. Максимилиана I Габсбурга Карл V унаследовал также владения Габсбургов в Германии и Австрии, Нидерланды и др. территории. В 1519 Карл V добился своего избрания на престол Священной Рим. империи. И. стала ядром империи Габсбургов, в состав которой входили огромные территории в Европе, Америке и Азии.
Смена правящей династии в И. сопровождалась социально-политич. потрясениями. Авторитарные методы правления Карла V, нарушение им обычаев и вольностей исп. городов и прав кортесов стали причиной широких нар. движений: Комунерос восстания в Кастилии и движения Херманий в Валенсии и на Балеарских о-вах. Их поражение способствовало дальнейшему усилению королевской власти и ослаблению исп. городов. Правление Карла V прошло в непрерывных войнах с Францией, Османской империей и герм. протестантами, дорого стоивших экономике И. и её владений.
В результате раздела империи Карла V в 1555–56 его сын Филипп II получил И., Нидерланды, Франш-Конте и Шароле, земли в Италии, колониальные владения в Америке, Азии и Африке. Земли Габсбургов в Германии и Австрии отошли, как и титул императора, к брату Карла V – Фердинанду I. В результате победы в Итальянских войнах в 1559 И. утвердила своё господство в Италии. Разгром турок в 1571 при Лепанто позволил остановить их экспансию в Зап. Средиземноморье. В 1580 к И. была присоединена Португалия. К кон. 16 в. в состав Исп. монархии, помимо Пиренейского п-ова, входили Нидерланды, Франш-Конте и Шароле, Миланское герцогство, юг Италии, Сицилия, Сардиния, обширные колониальные владения в Америке (от Калифорнии и Флориды до архипелага Огненная Земля), Филиппины, а также португ. колонии. Трудности управления огромной державой заставляли власти постоянно совершенствовать аппарат управления и привлекать материальные и людские ресурсы всех стран, входивших в состав Исп. монархии. В 16 в. произошло дальнейшее усиление королевской власти. Получил развитие институт советов при короле. Часть советов была организована по региональному принципу (советы по делам Кастилии, Арагона, Италии, Фландрии, Португалии, Индий), часть – по функциональному (советы – военный, по делам инквизиции и духовно-рыцарских орденов). Особое место в адм. системе И. занимал Гос. совет, ведавший вопросами внешней политики. В 1561 И. обрела постоянную столицу – Мадрид. Были предприняты попытки упорядочить законодательство. Укрепление авторитарных тенденций в управлении сопровождалось сокращением влияния кастильских кортесов, из которых после 1538 были исключены представители дворянства и духовенства. Эффективность аппарата управления снижали частые разногласия советов с представителями короны на местах – вице-королями.
С кон. 15 в. И. играла важную роль в Великих географических открытиях, оказав огромное влияние на последующее развитие Лат. Америки. В условиях благоприятной экономич. конъюнктуры колониальная экспансия И. в 1-й пол. 16 в., сопровождавшаяся приобретением широких рынков сбыта и источников сырья и драгоценных металлов, способствовала экономич. росту страны; в некоторых отраслях хозяйства получили развитие мануфактуры. С сер. 16 в. гл. задачей короны в Америке стала организация добычи и доставки серебра из рудников Мексики и Перу. Связанная с ввозом серебра «революция цен» проявилась в И. раньше и сильнее, чем в др. странах Европы, но не способствовала здесь развитию капитализма. Более того, политика ограничения цен на хлеб (с 1503) на фоне быстрого роста цен на др. продукты питания сделала выращивание зерновых невыгодным и привела к сокращению посевов. И. стала ввозить значит. часть потребляемого зерна из-за границы.
С началом Контрреформации И. сделалась её гл. оплотом. Жертвами религ. нетерпимости стали, наряду с малочисленными в И. протестантами, мориски, которых власти пытались насильственно ассимилировать. Восстание морисков Гранады 1568–71 было жестоко подавлено, многие из них покинули страну, а оставшихся власти насильно переселили из Гранады в менее плодородные районы Кастилии. В 1609–14 власти изгнали морисков из И., что имело тяжёлые демографич. и экономич. последствия, прежде всего для Валенсии. Страна потеряла ок. 300 тыс. земледельцев и ремесленников. Ещё одной жертвой инквизиции были конверсо. «Чистота крови» стала в И. Нового времени фактором социальной стратификации.
Исп. общество 16–17 вв. во многом сохраняло ср.-век. черты. И. оставалась сравнительно бедной страной с незначительным для её территории населением (в кон. 16 в. – ок. 8 млн. чел.). Б. ч. земли принадлежала привилегиров. сословиям – духовенству и дворянству, удельный вес которого в И. был очень высок (в Кастилии в 1591 – 10,2%). Дворянство (его верхний слой составляли гранды и титулованная знать, ср. слои – кабальеро, низшие слои – идальго) пользовалось огромной властью и было мало подвержено социально-экономич. переменам. Жёсткие правила майората защищали аристократию от разорения и сужали земельный рынок, препятствуя развитию земледелия. Представители экономически слабых и плохо организованных предпринимательских слоёв города и деревни часто считали лучшим путём социального возвышения аноблирование.
В кон. 16 в. наметились тенденции к социально-экономич. упадку И. и ослаблению её позиций на междунар. арене. В 1566 началось восстание против власти И. в Нидерландах (см. Нидерландская революция 16 в.), за которым последовали голландско-испанские войны 16–17 вв. В 1588 мор. противостояние с Англией привело к гибели «Непобедимой армады». Неудачной оказалась попытка вмешаться во внутр. дела Франции [см. Религиозные (гугенотские) войны]. В кон. 16 – нач. 17 вв. И. вынуждена была заключить мирные договоры со своими гл. противниками – Францией (Вервенский мир 1598), Англией (мир 1604), Республикой Соединённых провинций (Двенадцатилетнее перемирие 1609–21).
Годы правления Филиппа III и Филиппа IV в И. прошли под знаком глубокого спада, охватившего все отрасли экономики. Стремление знати увеличить свои доходы в кон. 16–17 вв. вызвало т. н. сеньориальную реакцию – широкое наступление сеньоров на права крестьян. Продолжавшийся процесс экспроприации крестьянства, ускоренный быстрым ростом налогов, привёл, наряду с неурожаями и эпидемиями, к резкому сокращению населения в некоторых районах страны. Покровительство исп. властей Месте, заинтересованной в вывозе шерсти из И., лишало исп. сукноделие дешёвого сырья и способствовало его упадку. Внешняя торговля, как средиземноморская, так и атлантическая, сокращалась и переходила в руки иностранцев. С 1620-х гг. наметился спад колониальной торговли.
С кон. 16 в. особую роль в управлении гос-вом стали играть королевские фавориты. Фаворит Филиппа IV – граф-герцог Оливарес, стремясь восстановить утраченные И. позиции, выдвинул программу реформ. Однако в условиях, вызванных войной, быстрого роста налогов, порчи монеты и систематич. гос. банкротств попытки унифицировать управление, налогообложение и распространить на все территории И. кастильскую практику набора войск вызвали ожесточённое сопротивление населения и не имели успеха.
В 17 в. позиции И. на междунар. арене продолжали ослабевать. Участие И. в Тридцатилетней войне 1618–48 на стороне Габсбургов не принесло ей желаемых результатов. Тяготы войны усиливали недовольство и способствовали развитию сепаратистских настроений в разных концах Исп. монархии. В 1640 от И. отложилась Португалия. В 1668 И. была вынуждена признать её независимость и отказаться от прав на все португ. колонии, получив взамен лишь Сеуту. В 1640–52 И. с помощью воен. силы удерживала Каталонию, также пытавшуюся отделиться, в 1646–47 подавила восстание на Сицилии, в 1647 – в Неаполе. В соответствии с Мюнстерским договором от 30.1.1648 И. признала независимость Республики Соединённых провинций; к последней отошли некоторые территории в Нидерландах, а также заморские приобретения нидерл. Ост-Индской и Вест-Индской компаний. По условиям Пиренейского мирного договора 1659 И. уступила Франции Люксембург, Артуа, Руссильон и Сердань.
Правление Карла II ознаменовалось рядом гор. и крестьянских восстаний, направленных против злоупотреблений сеньоров, роста налогов и цен на продовольствие. Сменявшие друг друга правительства безрезультатно пытались стабилизировать внутр. положение и остановить дальнейший распад Исп. монархии. В поисках союзников против Франции И. предприняла шаги по сближению с Англией и Нидерландами, что, однако, не спасло её от новых территориальных потерь. По условиям Ахенского мира 1668 И. утратила ряд крепостей в Нидерландах, по Нимвегенским мирным договорам 1678–79 – Франш-Конте. Во 2-й пол. 17 в. И. вынуждена была уступить часть своих колониальных владений Франции (зап. часть о. Гаити) и Англии (о. Ямайка). В 1667–68 были установлены прямые дипломатич. отношения между И. и Россией (посольство П. И. Потёмкина).
Испания в 1700–1913. От «старого порядка» к современному обществу. В нояб. 1700, согласно завещанию бездетного Карла II, исп. трон получил внук франц. короля Людовика XIV Филипп Анжуйский из династии Бурбонов (см. Филипп V). Права на престол Филиппа оспорил имп. Священной Рим. империи Леопольд I Габсбург (1658–1705), предложивший кандидатуру своего сына, эрцгерцога Карла. Леопольда I Габсбурга поддержали Англия и Соединённые провинции, начавшие в мае 1702 войну против Франции (см. Испанское наследство). Её результатом стало признание прав Филиппа V на исп. корону, однако И. лишилась Гибралтара и потеряла все свои владения в Италии и Нидерландах.
Утвердившись на исп. престоле, Бурбоны реформировали гос. устройство И. по франц. образцу. Высшим органом власти стал Кастильский совет, развитие получил институт интендантов. В 1714 исп. власти лишили Каталонию её привилегий. В годы правления Фердинанда VI и особенно Карла III в И. были проведены некоторые преобразования в духе просвещённого абсолютизма: введены протекционистские пошлины, в 1765 отменена монополия Кадиса на торговлю с колониями (это право было предоставлено 9 исп. портам, с 1778 – 13), ограничены привилегии Месты, разрешено огораживание земель под сады и виноградники (1788), учреждён нац. банк (1782). В 1767 по настоянию Ватикана из И. и её амер. владений были изгнаны иезуиты, их имущество конфисковано. Эти меры способствовали улучшению экономич. положения страны.
Во внешней политике первые исп. Бурбоны ориентировались на Францию. В 1733 и 1743 были заключены франко-исп. союзные договоры. В 1762 И. вступила на стороне Франции в Семилетнюю войну 1756–63 (см. Фамильный пакт 1761). По Парижскому мирному договору 1763 И. уступила Великобритании вост. часть Флориды. Франция, боясь потерять союзника в лице И., компенсировала эти потери, передав Испании Луизиану. В союзе с Францией И. приняла участие в Войне за независимость в Северной Америке 1775–83, получив по её окончании Флориду, Сакраменто и Менорку. Пытаясь уравновесить естеств. союз с Францией сближением с сев. странами – Швецией и Россией, И. по завершении Северной войны 1700–1721 выступила в роли посредника между ними. В 1722 Пётр I назначил кн. С. Д. Голицына постоянным дипломатич. представителем России в И.; послом И. в России стал герцог де Лирия. Особой активностью исп.-рос. отношения отличались в правление Карла III (интересы России в И. представлял в этот период посланник С. С. Зиновьев).
Французская революция 18 в. нанесла удар по попыткам исп. реформаторов модернизировать страну. В годы правления Карла IV власть фактически была сосредоточена в руках придворной камарильи, возглавляемой королевой Марией Луизой Пармской и её фаворитом М. де Годоем. После казни Людовика XVI И. объявила войну Франции и приняла участие в 1-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции). Война завершилась Базельским миром 1795, по условиям которого И. уступила Франции часть о. Гаити. В 1796 между И. и Францией в Сан-Ильдефонсо был заключён договор об оборонит. и наступат. союзе, направленном прежде всего против Великобритании. Следуя условиям этого договора, И. участвовала в войнах с Великобританией (1796–1802, 1804–08; см. Наполеоновские войны) и Португалией (см. Испано-португальская война 1801). В 1807 И. присоединилась к континентальной блокаде, что отрицательно сказалось на экономич. положении страны.
По условиям секретного франко-исп. пакта (27.10.1807) допускался проход франц. войск через территорию И. с целью завоевания Португалии – союзницы Великобритании, а также предполагался в дальнейшем раздел Португалии между И. и Францией. В ноябре объединённые франко-исп. силы захватили Португалию, а в марте 1808 началась франц. агрессия против самой И. 19.3.1808 в результате нар. восстания в Аранхуэсе (см. Аранхуэсское выступление 1808) Карл IV отрёкся от престола в пользу своего сына Фердинанда VII. Новый король не смог организовать сопротивление франц. силам, которые 23.3.1808 вошли в Мадрид.
В предместье Мадрида 2.5.1808 вспыхнуло восстание, положившее начало первой исп. революции, проходившей в условиях борьбы с франц. оккупацией (о революции 1808–14 и о последующих революциях 19 в. в И. см. в ст. Испанские революции 19 в.). 10.5.1808 Фердинанд VII отрёкся от престола (см. Франко-испанское соглашение 1808) и покинул И. Королём И. стал брат Наполеона I Бонапарта – Жозеф I. 15.6.1808 в Байонне в присутствии немногочисл. представителей знати, т. н. офранцуженных, И. была дарована конституция (см. Байоннская конституция 1808). Форма гос. устройства И. определялась как конституц. монархия.
Летом 1808 в стране развернулась освободит. война, в ходе которой против франц. оккупантов действовали остатки регулярной исп. армии и партизанские отряды. В июле 1808 франц. войска потерпели поражение в битве при Байлене, после чего б. ч. территории И., в т. ч. Мадрид, была освобождена, 25.9.1808 сформировано исп. правительство (Центр. хунта), взявшее на себя руководство освободит. борьбой. В нояб. 1808 в И. во главе 150-тысячной армии прибыл сам Наполеон I Бонапарт, 4 дек. французы вновь взяли Мадрид, исп. армия была практически полностью уничтожена. Сопротивление оккупации продолжили исп. партизаны, 22.4.1809 в Португалии высадился экспедиц. корпус А. Веллингтона, 3.7.1809 он вступил на территорию Испании.
На о. Леон, близ Кадиса (с 20.2.1811 в Кадисе), 24.9.1810 были созваны Учредит. кортесы (Кадисские кортесы). Кортесы объявили об отмене феод. повинностей и привилегий, разделе пустошей и общинных земель, упразднении инквизиции, конфискации и распродаже ряда церковных владений. 19.3.1812 была принята конституция И. (см. Кадисская конституция 1812), в основу которой положен принцип нац. суверенитета. Первой страной, признавшей Кадисскую конституцию, была Рос. империя [договор в Великих Луках 8(20).7.1812].
Брит. войска под команд. А. Веллингтона и исп. партизаны во главе с Х. М. Эмпесинадо (Хуан М. Диас) 22.7.1812 разбили французов в битве у Арапилеса (близ Саламанки). 12 авг. Веллингтон и Эмпесинадо вступили в Мадрид. Разгром армий Наполеона I в России (см. Отечественная война 1812) также способствовал успехам объединённых англо-исп. сил. 21.6.1813 они нанесли тяжёлое поражение французам близ Витории. 11.12.1813 был подписан Валенсийский мир, по которому Наполеон I признал королём И. Фердинанда VII. В марте 1814 Фердинанд VII вернулся в И. Декретом от 4.5.1814 он объявил конституцию 1812 недействительной и аннулировал законы, принятые Кадисскими кортесами.
В 1814–20 в И. было предпринято неск. попыток воен. переворота (в сент. 1814 под рук. Ф. Мины в Памплоне, в сент. 1815 под рук. Д. Порлье в Ла-Корунье, в апр. 1817 под рук. Л. Ласи в Каталонии). Заговоры против короля возглавляли, как правило, герои освободит. войны 1808–13, стремившиеся к возобновлению прогрессивных реформ. Углублению внутриполитич. кризиса способствовали также неудачи И. в борьбе с восставшими амер. колониями (см. Война за независимость в Латинской Америке). Очередная попытка воен. переворота, предпринятая Р. Риего-и-Нуньесом близ Кадиса в янв. 1820, послужила сигналом к восстаниям в др. городах и переросла в революцию. 9.3.1820 Фердинанд VII признал Кадисскую конституцию 1812. В 1820–23 (период т. н. конституц. трёхлетия) были приняты законы, упразднившие майорат и сеньориальные права землевладельцев, изданы распоряжения о продаже пустошей и части королевских владений, отменены внутр. таможни, закрыты все воен.-религ. ордена, а также монастыри, в которых число монахов не превышало 24 чел. Большинство сельского населения относилось безразлично и даже враждебно к проводимым в И. реформам, что стало причиной гражд. войны 1822.
Страны Священного союза (Россия, Австрия, Пруссия, Франция) 19.11.1822 подписали договор об интервенции в И., 7.4.1823 в И. высадился 100-тысячный контингент франц. войск. В конце сентября конституционалисты капитулировали перед интервентами. По декрету Фердинанда VII от 1.10.1823 все акты революц. правительства лишались силы. Завершение 2-й исп. революции совпало с решающими поражениями И. в Войне за независимость в Лат. Америке. В 1824 испанцы были разбиты при Хунине (6 авг.) и Аякучо (9 дек.) в Перу, через два года капитулировал последний исп. гарнизон на Амер. континенте. И. сохранила за собой лишь Кубу и Пуэрто-Рико.
На путь реформ И. вернулась после смерти Фердинанда VII. Согласно обнародованной 29.3.1830 «Прагматической хартии», позволявшей королю, не имевшему наследников мужского пола, завещать престол своей старшей дочери, 29.9.1833 королевой стала 3-летняя дочь Фердинанда – Изабелла II. Регентом назначалась её мать Мария Кристина (1806–78). Права Изабеллы II на престол оспорил брат короля Дон Карлос (1788–1855), который в начале окт. 1833 призвал своих сторонников к оружию. Началась затяжная гражд. война, получившая назв. 1-й карлистской (см. Карлистские войны). Карлистов поддерживали широкие обществ. круги Страны Басков, Наварры, Каталонии, мечтавшие восстановить старинные вольности, земельная аристократия и католич. духовенство. Мария Кристина опиралась на коммерсантов и промышленников, часть белого духовенства, крестьян центра и юга страны.
Союз Марии Кристины с либеральными силами сделал возможным проведение прогрессивных преобразований, положивших начало 3-й исп. революции. «Королевский статут» 1834 установил в стране режим конституц. монархии. Согласно принятой в 1837 конституции, власть монарха ограничивалась 2-палатными кортесами, нижняя палата которых избиралась прямым голосованием (сохранялся высокий имуществ. ценз), а верхняя (сенат) назначалась. Декретом 1834 была отменена монополия цехов, создана нар. милиция. В 1836–37 восстановлены законы, принятые в период конституц. трёхлетия, проведена дезамортизация.
Попытка в 1840 приостановить политику реформ привела к новым нар. восстаниям, отказу Марии Кристины от регентства (12.10.1840) и её изгнанию из страны. Власть в И. на некоторое время перешла в руки нового регента Изабеллы II – Б. Эспартеро, стремившегося продолжить курс реформ. 23.7.1843 в результате воен. переворота власть захватил ген. Р. Нарваэс, установивший диктаторский режим (в нояб. 1843 Изабелла II была признана совершеннолетней, однако до конца своего правления находилась под влиянием генерала). В 1845 принята новая конституция, самая консервативная в истории И. В 1846 в результате введения высокого имуществ. ценза избират. корпус в И. сократился с 442 тыс. до 83 тыс. чел. В 1846 вместо распущенной в 1844 нар. милиции создана «гражд. гвардия», призванная защищать интересы Нарваэса. В 1851 исп. правительство заключило конкордат с Ватиканом.
Реакционная политика Р. Нарваэса стала причиной 4-й исп. революции. 31.7.1854 Изабелла II назначила премьером Б. Эспартеро, который в 1855 подготовил новый проект конституции (повторял осн. положения конституции 1837). Однако уже в 1856 в результате контрреволюц. переворота к власти вернулся Нарваэс. Его повторное пребывание у власти сопровождалось постоянными выступлениями оппозиции, требовавшей, помимо проведения реформ, переустройства И. на федеративных принципах. Наибольшей активностью отличались республиканцы Каталонии. В 1857, 1861 и 1863 в И. прошли крупные крестьянские волнения. Смерть Нарваэса 23.4.1868 послужила сигналом к началу 5-й исп. революции, получившей назв. «демократического семилетия». 18.9.1868 Изабелла II была свергнута и 30 сент. того же года изгнана из страны (в июне 1870 отреклась от престола в пользу своего сына Альфонсо; см. Альфонсо XII Умиротворитель).
Новая конституция И., принятая 1.6.1869, провозгласила принцип нац. суверенитета, предоставила право голоса на выборах всем мужчинам старше 25 лет. Конституция объявила И. наследственной конституц. монархией, при этом допускала выборы короля кортесами, вводила ряд демократич. свобод и гражд. брак, декларировала свободу вероисповедания. 16.11.1870 на исп. престол был избран принц Амадей Савойский (короновался под именем Амадей I) – сын короля Италии Виктора Эммануила II. Это, однако, не привело к стабилизации ситуации в стране. В 1872 в И. началась 3-я карлистская война. Впервые на политич. сцене заявила о себе новая сила – рабочие организации. В дек. 1868 с миссией создания исп. секций Интернационала 1-го в И. прибыл сторонник М. А. Бакунина – Х. Фанелли. В 1869 в И. насчитывалось уже 195 секций, объединявших 25 тыс. членов. В 1870 на 1-м конгрессе исп. интернационалистов была основана Исп. федерация 1-го Интернационала.
11.2.1873 Амадей I передал нижней палате кортесов акт об отречении. В этот же день обе палаты кортесов провозгласили И. республикой. Неск. месяцев республиканского правления были наполнены гражд. смутами. Власть центра не распространялась дальше Мадрида, трижды в Барселоне провозглашалось независимое каталонское гос-во; кантонами, независимыми от центра, объявили себя Валенсия, Авила, Саламанка, Мальта, Севилья и Кадис. В стране свирепствовал голод, началась эпидемия холеры. Республика не нашла поддержки и на междунар. арене, её признали лишь США и Швейцария.
В середине – 2-й пол. 19 в. в экономике И. по-прежнему превалировал аграрный сектор, 72% нас. было занято в с. х-ве. В 1840-х гг. в И. начался пром. переворот. В 1860 в стране насчитывалось 3600 фабрик (125 тыс. рабочих). В 1860–65 построено 3675 км железных дорог (первая ж.-д. линия соединила Барселону и Матаро в 1848), что стало стимулом для развития металлургич. и машиностроит. пром-сти (осн. центры в Барселоне, Валенсии, Малаге, Сантандере и городах Астурии). Сравнительно быстро развивалась горнодобывающая пром-сть. Шёл процесс создания финансовой инфраструктуры, функционировали биржа (создана в 1831), банки и страховые компании. К сер. 19 в. исп. сословное общество окончательно распалось. Новую социальную элиту составили представители земельной аристократии, формирующаяся торговая и финансовая буржуазия. Пролетаризация ремесленников после роспуска цехов и увеличение в результате дезамортизации числа безземельных крестьян способствовали формированию класса наёмных рабочих.
В результате воен. переворота 29.12.1874 монархия в И. была восстановлена. В 1876 принята новая конституция, согласно которой И. признавалась наследств. конституц. монархией. В том же году были упразднены фуэрос в Стране Басков, как и в Каталонии, что дало толчок формированию баскских (вслед за каталонскими) нац. партий и организаций. По инициативе правительства началось формирование двухпартийной политич. системы. В 1875 усилиями А. Кановаса дель Кастильо была создана Либерально-консервативная партия, в том же году П. М. Сагаста основал Либерально-конституционную партию. В 1885 руководители этих партий заключили неофициальное соглашение (т. н. Пакто дель Пардо), предусматривавшее поддержку монархии, мирный переход власти от одной партии к другой, отказ от сотрудничества с др. политич. силами. 16.8.1876 королевским декретом основан Ин-т свободного образования, объединивший мн. заведующих кафедрами и профессоров университетов (во главе с философом Ф. Хинером де лос Риосом). Институт был призван стать опорой монархич. режима, однако со временем его члены стали выступать за проведение широких демократич. преобразований.
В последней четв. 19 в. возникли и открыто оппозиционные организации: 2.5.1879 учреждена Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), в авг. 1888 – тесно связанный с ней Всеобщий союз трудящихся (ВСТ). В 1881 сторонники М. А. Бакунина основали Федерацию трудящихся И., в 1911 – анархо-синдикалистскую Национальную конфедерацию труда (НКТ). В это же время оформилось нац. движение каталонцев, басков и галисийцев. В 1892 на ассамблее каталонских националистов в г. Мансера была принята программа нац. движения – «Основы Мансера». В 1894 возникла Националистич. партия басков, в 1896 – Галисийская лига. В кон. 19 в. активно создавались и др. политич. организации – Аграрная лига, ассоциации рабочих-католиков и др.
В кон. 19 в. экономич. развитие И. ускорилось, однако она по-прежнему отставала от др. стран Зап. Европы. Рост производства наблюдался прежде всего в добывающей, металлургич. и текстильной пром-сти. Успешно развивалось судостроение. В 1870-х гг. появились первые предприятия химич. пром-сти, началось строительство тепловых электростанций, в 1890 сооружена первая ГЭС. К нач. 20 в. завершилось создание ж.-д. сети (13 тыс. км). Развитие исп. пром-сти во многом зависело от иностр. капитала, преим. британского и французского. Развитию с. х-ва страны препятствовало сохранение полуфеодальных латифундий и докапиталистич. форм земельной аренды.
Гл. задачей И. во внешней политике кон. 19 в. оставалось сохранение своих колониальных владений. Соперничество с Францией за колонии в Сев. Африке способствовало сближению И. со странами Тройственного союза (см. Мадридские секретные соглашения 1887, 1891). Это, однако, не смогло приостановить процесс дальнейшего распада колониальной империи. Начались освободительные войны на Кубе (1895) и Филиппинах (1896), в ход которых вмешались США. В результате испано-американской войны 1898 И. утратила свои заокеанские владения – Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины, о. Гуам. В 1899 Германия вынудила И. продать ей Каролинские, Марианские о-ва, о-ва Палау и о. Самоа.
Утрата большинства колониальных владений была воспринята в И. как нац. катастрофа и вызвала затяжной внутриполитич. кризис. Настроения исп. общества нашли отражение в деятельности поколения 1898 года – группы учёных, писателей, требовавших проведения либеральных реформ. В нач. 20 в. окрепли республиканское и рабочее движения, в 1903 возникла партия Республиканский союз, в 1906 – Республиканская радикальная партия. Под давлением рабочего движения власти пошли на осуществление некоторых реформ в области трудовых отношений. В 1900 был запрещён труд детей младше 10 лет, введён 6-часовой рабочий день для подростков, в 1904 принят закон о воскресном отдыхе, в 1908 – о защите женщин-работниц.
Стремясь компенсировать потерю своих заокеанских владений, И. начала активную экспансию в Сев.-Зап. Африке. Франко-исп. соглашения 1900, 1904 зафиксировали права И. на часть территории Марокко. Колониальная война в Марокко, однако, вызвала протест широких слоёв населения И. Поражение исп. армии в июле 1909 стало причиной антивоенной забастовки в Барселоне 26.7–2.8.1909, жестоко подавленной правительств. войсками («барселонская кровавая неделя»). Проникновение в Сев.-Зап. Африку было временно приостановлено, но уже в 1911 И. вновь ввела войска в Марокко. В 1912 был подписан ещё один договор И. с Францией, определивший границы исп. и франц. протекторатов.
Испания в 1914–75. 1.8.1914 И. объявила о своём нейтралитете в начавшейся мировой войне. Темпы экономич. развития И., превратившейся в «мастерскую» для воюющих европ. стран, значительно ускорились. В то же время резкое увеличение экспорта сопровождалось ростом стоимости жизни, инфляцией, возникновением дефицита продуктов питания. Летом 1916 в И. прошла всеобщая стачка железнодорожников, 13–19.8.1917 – всеобщая забастовка. Ситуация ещё больше обострилась с окончанием войны. Сокращение производства в ряде отраслей и рост безработицы вызвали подъём стачечного движения, охватившего всю страну. В 1919 правительство было вынуждено издать декрет о введении 8-часового рабочего дня, страховании по старости, начать выплату пособий по безработице.
В 1921 при Анвале в Марокко исп. армия потерпела поражение от рифских племён (см. Рифская республика), потеряв убитыми и ранеными ок. 10 тыс. солдат. Анвальский разгром вызвал очередной внутриполитич. кризис. 13.9.1923 капитан-генерал Каталонии М. Примо де Ривера совершил гос. переворот и установил воен. диктатуру. Возглавленная им воен. директория распустила кортесы, запретила деятельность политич. партий и профсоюзов, за исключением ИСРП и ВСТ. До мая 1925 в стране сохранялось воен. положение. В 1925 воен. директорию сменило гражд. правительство, сформированное из представителей Патриотич. союза – партии Примо де Риверы, основанной в 1924. Члены анархистских и анархо-синдикалистских организаций подверглись жестоким репрессиям. 10.10.1927 начала работу Нац. ассамблея (её члены назначались правительством) – консультативный орган, призванный разработать «общее и полное законодательство» И. Относительной стабильности диктаторского режима способствовали экономич. подъём, который переживала И. в сер. 1920-х гг., а также успехи исп. военных (в 1926 завершилось завоевание исп. зоны Марокко). С началом мирового экономич. кризиса 1929–33 в И. стало шириться движение против диктатуры и монархии. 28.1.1930 Примо де Ривера был вынужден отказаться от власти. Правительства ген. Д. Беренгера (30.1.1930–14.2.1931) и адм. Х. Б. Аснара (18.2–13.4.1931), восстановившие некоторые демократич. свободы, не смогли справиться с антимонархич. движением в стране.
17.8.1930 в Сан-Себастьяне был оформлен союзнич. пакт всех республиканских партий. Его участники создали Революц. к-т, в который вошли также представители нац. движений Каталонии и Галисии, а в окт. 1930 представители ИСРП. Комитет принял решение свергнуть монархию путём воен. переворота. Однако попытки организовать выступления армии в Хаке (пров. Уэска; 12.12.1930) и Мадриде (15.12.1930) закончились неудачей.
Республиканцы пришли к власти мирным путём. На муниципальных выборах 12.4.1931 св. 70% нас. крупных городов отдали голоса блоку республиканцев и социалистов. 14.4.1931 было объявлено о ликвидации монархии и установлении в И. республики, сформировано правительство из представителей либеральных партий и ИСРП. Провозглашение республики знаменовало начало 6-й исп. революции (см. Испанская революция 1931–39). 9.12.1931 принята новая конституция страны. В И. вводилось всеобщее избират. право для мужчин и женщин, Церковь отделялась от государства. В 1932 издан закон о проведении аграрной реформы, в рамках которой предусматривалось отчуждение за выкуп части крупных земельных владений. В сент. 1932 Каталонии был предоставлен статус автономии. Однако претворение в жизнь решений, принятых правительством, осуществлялось крайне медленно; многие из них вызывали недовольство населения.
В этих условиях окрепли позиции правых сил. 22.10.1932 Х. М. Хиль Роблес основал Конфедерацию автономных правых (СЭДА), объединившую многочисл. правые и католич. организации. В окт. 1933 создана фашистская партия Испанская фаланга. На парламентских выборах 1933 победили правые партии. В период с кон. 1933 по февр. 1936 у власти в И. находились правые силы, приостановившие действие законов, принятых в 1931–33.
15.1.1936 левые республиканцы, социалисты и члены Коммунистической партии Испании подписали Избират. пакт левых партий, вошедший в историю как Пакт о Нар. фронте. На выборах в кортесы 16.2.1936 Нар. фронт одержал победу. Радикальные экстремисты в лагере правых не смирились с потерей власти и начали готовить гос. переворот. 17.7.1936 в Марокко подняли восстание военные, что положило начало гражд. войне в И. – вооруж. противостоянию республиканцев и националистов (франкистов).
Националисты, на стороне которых была б. ч. исп. армии, быстро овладели юж. и сев. районами страны. 29.9.1936 в Бургосе они сформировали т. н. Технич. хунту (правительство для подконтрольных им районов И.) во главе с Ф. Франко. 7–25.11.1936 армия националистов предприняла наступление на Мадрид, однако получила отпор со стороны республиканских сил. Весной 1937 франкисты вновь попытались захватить столицу, но потерпели неудачу, после чего перенесли воен. действия на север полуострова.
На территории, находившейся под властью франкистов, был установлен репрессивный режим, запрещены все политич. организации, кроме созданной в апр. 1937 партии Исп. фаланга традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления (ХОНС), возглавляемой самим Ф. Франко. 30.1.1938 Технич. хунту сменило первое франкистское правительство.
По инициативе Великобритании и Франции 27 европ. государств подписали 5.8.1936 Соглашение о невмешательстве в гражд. войну в И. (см. Комитет по невмешательству в испанские дела), однако оно практически не выполнялось. На стороне националистов воевал многотысячный итал. экспедиц. корпус, герм. авиац. легион «Кондор». Республиканцы получали вооружение из СССР, в рядах республиканской армии сражались 7 интернац. бригад и сов. добровольцы.
Наступление франкистов на севере И. оказалось успешным. 20.6.1937 они взяли Бильбао, 26.8.1937 – Сантандер, к концу октября того же года захватили Астурию, в марте 1938 прорвали Арагонский фронт и 15.4.1938 вышли к Средиземному м., в результате чего территория Республики была разделена на две части. Воен. победы укрепили междунар. позиции правительства Ф. Франко. В течение 1936–38 его признали де-юре 9 стран (Германия, Италия, Ватикан, Япония и др.), де-факто – 16 (Великобритания, Югославия, Швеция, Польша, Чехословакия, Эстония и др.).
Решающее значение для судьбы Республики имел исход битвы на р. Эбро 25.7–15.11.1938. В ней республиканцы, лишившиеся практически всего своего вооружения, потеряли 75 тыс. чел. (потери франкистов составили 60 тыс. чел.). 26.1.1939 армия Франко захватила Барселону, к середине февраля – всю Каталонию, 28.3.1939 вошла в Мадрид.
Гражд. война в И. завершилась победой франкистов (1.4.1939). В И. был установлен авторитарный режим фашистского типа (см. Франкизм). Декретом от 9.2.1939 лица, участвовавшие в революц. движении с 1.10.1934, подверглись судебному преследованию. По признанию самого Ф. Франко в новогодней речи 31.12.1939, репрессии затронули значит. часть населения И. Франкисты объявили недействительным законодательство периода Республики, в т. ч. отменили проведённые аграрные преобразования, ликвидировали автономию Каталонии и Страны Басков. Декретом от 8.8.1939 Франко был наделён неограниченной законодат., исполнит. и судебной властью. В 1942 принят закон, по которому кортесы стали формироваться по корпоративному принципу, что лишило их реальных полномочий.
В экономич. сфере режим Ф. Франко проводил политику автаркии. В 1939–1941 была создана законодат. база для активного вмешательства гос-ва в хозяйств. жизнь, сформирован орган гос. регулирования экономики – Ин-т нац. индустрии (ИНИ). Декрет от 8.8.1939 положил начало формированию т. н. вертикальных синдикатов – централизованных корпораций, объединявших всех лиц (от предпринимателей до рабочих), занятых в той или иной отрасли. Всего было создано 26 «вертикальных синдикатов», руководство которых состояло исключительно из фалангистов.
Ф. Франко 4.9.1939 подписал декрет о нейтралитете И. во 2-й мировой войне, 13.6.1940 – декрет о замене статуса нейтралитета на статус «невоюющей стороны». И. активно содействовала Германии и Италии, поставляла им медь, ртуть и др. виды стратегич. сырья, предоставляла свои порты и аэродромы под их воен. базы. В 1941–43 на сов.-герм. фронте сражалась укомплектованная исп. добровольцами «Голубая дивизия».
К 1943 во внешней политике И. под влиянием успехов антигитлеровской коалиции наметились перемены. 10.10.1943 Ф. Франко объявил о возврате И. к политике нейтралитета. 2.12.1944 было подписано соглашение, по которому амер. гражд. самолёты получили право на взлёт и посадку на территории И. (см. Американо-испанское соглашение 1944).
Изменение внешнеполитич. курса на заключит. этапе 2-й мировой войны не спасло И. от санкций стран-победительниц в послевоенный период. На Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 и Сан-Францисской конференции 1945 франкистский режим был осуждён. 12.12.1946 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой рекомендовала странам – членам ООН отозвать своих послов из Мадрида, не принимать И. в ООН и её специализир. учреждения.
В поисках выхода из междунар. изоляции правительство И. провело ряд конституц. реформ. 17.7.1945 принята Хартия Испанцев (подобие конституции). Плебисцит 6.7.1947 одобрил Закон о наследовании поста главы государства (из 17178812 голосовавших 14145165 высказались за монархию). 26.7.1947 Ф. Франко подписал закон, провозгласивший И. королевством (Франко пожизненно сохранил за собой пост главы гос-ва).
В 1952 И. была принята в ЮНЕСКО. 27.8.1953 исп. правительство подписало конкордат с Ватиканом, 26.9.1953 заключило пакт об обороне, экономич. помощи и обеспечении взаимной безопасности с США (см. Американо-испанские соглашения 1953), 14.12.1955 стала членом ООН, в мае – июне 1958 вошла в МВФ, 10.1.1958 – в Орг-цию европ. экономич. сотрудничества [ОЕЭС; с 1960 – Орг-ция экономич. сотрудничества и развития (ОЭСР)]. 17.6.1959 в Вашингтоне было подписано соглашение о «стабилизации исп. экономики», предусматривавшее предоставление И. финансовой помощи. Средства, полученные И. от МВФ, правительства США, частных амер. банков и банков др. стран, а также доходы от туризма позволили правительству Ф. Франко в кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. начать модернизацию экономики.
Экономич. подъём, однако, затронул лишь некоторые отрасли пром-сти, прежде всего электроэнергетику, добывающую пром-сть, транспортное машиностроение. Около половины самодеятельного населения И. по-прежнему было занято в аграрном секторе, при этом осн. массивы плодородной земли оставались в руках крупных землевладельцев. Попытка решить аграрный вопрос путём т. н. политики колонизации (покупка гос-вом у латифундистов засушливых земель, проведение на них мелиоративных работ и последующая продажа их в рассрочку крестьянам) не принесла ожидаемых результатов.
В нач. 1960-х гг. в И. начало нарастать забастовочное движение, вновь заявили о себе националистич. баскские и каталонские организации. В 1959 в Стране Басков была создана подпольная террористич. организация ЭТА. Забастовочная волна весны 1962 привела в движение всё исп. общество. 5–6.6.1962 ок. 100 лидеров оппозиции (от представителей СЭДА до социалистов), собравшись в Мюнхене, выступили с заявлением о необходимости восстановления в И. политич. свобод. Власти были вынуждены пойти на проведение ряда реформ.
15.3.1966 кортесы приняли Закон о печати (его автором был мин. информации и туризма М. Фрага Ирибарне), который отменял предварит. цензуру и допускал конфискацию тиража только по решению суда. В 1966 был учреждён пост главы правительства (оставался вакантным до сер. 1972); в июле 1972 издан закон, по которому в случае смерти или недееспособности Ф. Франко предусматривалось назначение его преемника. В 1966 принят «Органический закон», допустивший частичную выборность кортесов (из 564 депутатов кортесов 104 стали избираться). Закон подтвердил принципы назначения короля – им мог стать испанец и католик королевской крови в возрасте старше 30 лет. 22.7.1969 Франко назначил Хуана Карлоса де Бурбона (см. Хуан Карлос I), внука свергнутого в 1931 Альфонсо XIII, офиц. преемником – принцем И. и наследником исп. престола. В том же году в результате реорганизации правительства большинство министров-фалангистов ушли со своих постов. Ведущие места в новом кабинете заняли представители католич. орг-ции «Opus Dei».
Испания после 1975. Через два дня после смерти Ф. Франко, 22.11.1975, Хуан Карлос I был утверждён кортесами королём И. 5.7.1976 приведено к присяге новое правительство, которое возглавил А. Суарес Гонсалес, начался процесс ликвидации аппарата франкизма. В соответствии с декретом об амнистии свободу получили находившиеся в тюрьмах противники франкистского режима. 15.12.1976 состоялся референдум по законопроекту о политич. реформе. Только 2,6% участвовавших в голосовании выступили против проведения реформ. В 1976–77 были легализованы все политич. партии, включая ИСРП, КПИ, центр. профсоюзы – Рабочие комиссии (РК) и ВСТ. 9.2.1977 исп. правительство восстановило дипломатич. отношения с СССР, прерванные в марте 1939. 15.6.1977 состоялись выборы в Учредит. кортесы. Победу одержала проправительственная партия Союз демократич. центра (СДЦ). Перед лицом сложных внутриполитич. проблем и ухудшения экономич. ситуации правительство и партии И. заключили т. н. пакт Монклоа, предусматривавший объединение всех политич. сил и выработку ими общей позиции по вопросу о путях выхода из кризиса. 31.10.1978 Учредит. кортесы приняли Конституцию страны (вступила в силу 29.12.1978), узаконившую в И. конституц. монархию. В 1979 Каталонии и Стране Басков был предоставлен статус автономий.
На выборах в кортесы 1979 СДЦ получил большинство голосов. Однако на муниципальных выборах в том же году левые и националистич. партии одержали победу в ряде регионов страны. В 1981–83 мн. исп. регионы получили статус автономий. В нач. 1981 А. Суарес Гонсалес был вынужден уйти в отставку. Ситуацией воспользовались военные, попытавшиеся захватить власть. 23.2.1981 здание кортесов, собравшихся для утверждения нового правительства во главе с Л. Кальво Сотело, было захвачено 200 гражд. гвардейцами под предводительством подполковника А. Техеро Молины. Однако попытка воен. переворота провалилась.
В 1982 победу на всеобщих выборах в кортесы одержала ИСРП, правительство возглавил её лидер Ф. Гонсалес. Второй политич. силой страны стала партия правоцентристского толка Нар. альянс [создана в 1976 членами Нац. движения (назв. Исп. фаланги с 1956)], объединившая политич. организации консервативного толка. Гонсалес приступил к реконверсии исп. пром-сти, что привело к закрытию мн. технически отсталых и неконкурентоспособных предприятий, преим. в добывающей и металлургич. пром-сти, а также к приватизации части гос. предприятий. В 1982 И. присоединилась к НАТО. 1.1.1986 И. вступила в ЕЭС (с 1993 – ЕС).
На выборах в кортесы 22.6.1986 ИСРП вновь одержала победу, получив 184 депутатских мандата (Нар. альянс – 107). В 1989 Нар. альянс был преобразован в Народную партию (НП), её лидером стал Х. М. Аснар. На досрочных выборах в кортесы 1989 ИСРП снова получила большинство голосов. Участие И. на стороне США в войне против Ирака в период Кувейтского кризиса 1990–91, а также ряд коррупц. скандалов, в которых были замешаны видные деятели ИСРП, привели к падению популярности социалистов. В марте 1996 на выборах в кортесы исп. избиратели отдали предпочтение НП. Она получила 156 мандатов, что, однако, не позволило ей сформировать однопартийное правительство. В состав правящей коалиции вошли политич. организации: каталонская партия Конвергенция и Союз, Националистич. партия басков, Канарская коалиция. Результатом этого союза стало расширение самоуправления Каталонии и Страны Басков, выдвинувших требование предоставить им статус наций.
Правительство Х. М. Аснара добилось снижения темпов инфляции до 1,8% (1997; в 1990 – 6,7%) и уменьшения дефицита бюджета до 2,6% (1997; в 1995 – 7,3%). Уровень безработицы сократился с 23% (1996) до 15% (2000) экономически активного населения. К 2000 И. вышла на 8-е место в мире по размерам ВВП, на 9-е место по индексу человеческого развития, на 6-е место по объёму иностр. капиталовложений. Аснар продолжил политику активной приватизации – в собственности гос-ва остались лишь железные дороги, почта, отд. каналы телевидения и радио. Началась воен. реформа, целью которой являлся перевод Вооруж. сил И. на контрактную основу. Во внешней политике укрепились связи с США и странами Лат. Америки, включая Кубу.
На выборах 2000 НП вновь одержала победу (получила 184 мандата). Несмотря на экономич. успехи правительства НП, в стране росло недовольство его внешней политикой. Протест испанцев вызывало участие И. на стороне США и Великобритании во вторжении в Ирак весной 2003. В многочисл. манифестациях, проходивших под лозунгом вывода исп. войск из Ирака, приняли участие сотни тысяч человек.
Террористич. акт 11.3.2004 (ответственность за его проведение взяла на себя Аль-Каида), унёсший жизни более 190 испанцев, ослабил позиции НП. На выборах в кортесы 14.3.2004 победу одержала ИСРП. Одним из первых шагов правительства социалистов под председательством Х. Л. Родригеса Сапатеро стал вывод исп. контингента из Ирака. В сфере внутр. политики правительство Родригеса Сапатеро во многом продолжило курс кабинета Х. М. Аснара. Социалисты поддержали процесс автономизации отд. регионов И., продолжили борьбу с террористич. деятельностью ЭТА. 18.6.2006 на референдуме был одобрен новый Статут Каталонии, которая признавалась нацией, обладающей суверенитетом в вопросах внутр. политики, культуры и пр. Взнос Каталонии в общенациональный бюджет был существенно снижен. В нояб. 2006 кортесы приняли Статут Андалусии (за его утверждение проголосовали и депутаты от НП во главе с её новым лидером М. Рахоем). В вопросах внешней политики правительство Родригеса Сапатеро проводило курс на интеграцию И. в структуры ЕС. 20.2.2005 испанцы одобрили проект общеевропейской конституции. На выборах в марте 2008 победу одержала ИСРП, пост премьер-министра страны вновь занял Х. Л. Родригес Сапатеро.
В 1990-х гг. рос.-исп. отношения вышли на новый уровень развития. В 1994 был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве двух стран. РФ и И. конструктивно взаимодействуют в вопросах укрепления стабильности и безопасности в Европе, урегулирования региональных конфликтов (на Ближнем Востоке, в Зап. Сахаре и др.), борьбы с междунар. терроризмом, национализмом, сепаратизмом, наркобизнесом и организованной преступностью. Успешно реализуется заключённое в 1994 двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования. С 1995 действует межправительств. смешанная рос.-исп. комиссия по экономич. сотрудничеству. В 2005 товарооборот между двумя странами составил ок. 3,7 млрд. долл. Подписанный в 2007 рос.-исп. Меморандум о взаимопонимании положил начало работе двустороннего форума «Диалог гражд. обществ». Положительную динамику имеет рос.-исп. сотрудничество на межрегиональном уровне, в т. ч. между Москвой и Мадридом, С.-Петербургом и Барселоной. В 1997, 2001, 2002, 2005, 2006 состоялись визиты в Россию короля И. Хуана Карлоса I. В ходе офиц. визитов президента РФ В. В. Путина в И. 13–14.6.2000 и 8–9.2.2006 подробно обсуждались перспективы развития торгово-экономич. и инвестиц. сотрудничества, реализации ряда совместных проектов в электроэнергетике, нефтегазовой и др. отраслях.
Исторические источники:
Россия и Испания. Документы и материалы. 1667–1917 гг. М., 1991–1997. Т. 1–2;
Коминтерн и гражданская война в Испании. Документы. М., 2001.
Дополнительная литература:
Трачевский А. Испания девятнадцатого века. М., 1872;
Historia de España / Fundada por R. Menéndez Pidal. Dir. por J. M. Jover Zamora. Madrid, 1935–2007–. Vol. 1–42–;
Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. М., 1951. Т. 1–2;
он же. История средневековой Испании. СПб., 2003;
Мильская Л. Т. Очерки из истории деревни в Каталонии X–XII вв. М., 1962;
Domínguez Ortiz A. La sociedad española en el siglo XVII. Madrid, 1963–1970. Vol. 1–2;
idem. España Tres milenios de historia. 2 ed. Madrid, 2005;
Социально-экономические проблемы истории Испании. М., 1965;
Гарсиа Х. Испания XX в. М., 1967;
Корсунский А. Р. Готская Испания. М., 1969;
он же. История Испании IX– XIII вв. М., 1976;
Elliott J. H. Imperial Spain, 1469–1716. N. Y., 1970;
Пожарская С. П. Тайная дипломатия Мадрида. (Внешняя политика Испании в годы Второй мировой войны). М., 1971;
она же. Ф. Франко и его время. М., 2007;
Проблемы испанской истории. М., 1971–1992. [Сб. 1–6];
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973;
он же. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М., 1974;
Maravall J. A. Estado moderno y mentalidad social. Madrid, 1972. Vol. 1–2;
Испания 1918–1972. Исторический очерк. М., 1975;
Кулешова В. В. Испания и СССР. Культурные связи. 1917–1939. М., 1975;
Gil Novales A. Las sociedades patrióticas (1820–1823). Madrid, 1975. Vol. 1–2;
Tuñón de Lara M. La España del siglo XIX. 7 ed. Barcelona, 1975. Vol. 1–2;
Уотт У. М., Какиа П. Мусульманская Испания. М., 1976;
Циркин Ю. Б. Финикийская культура в Испании. М., 1976;
он же. Древняя Испания. М., 2000;
он же. Античные и раннесредневековые источники по истории Испании. СПб., 2006;
La economía agraria en la historia de España: propiedad, explotación, comercialización, rentas. Madrid, 1978;
Lomax D .W. The Reconquest of Spain. L., 1978;
Madariaga S. de. España: Ensayo de historia contemporánea. 13 ed. Madrid, 1979;
Palacio Atard V. España del siglo XIX. Madrid, 1981;
Arié R. España musulmana: (siglos VIII–XV). Barcelona, 1982;
Додолев М. А. Россия и Испания. 1808–1823 гг. М., 1984;
Histoire des Espagnols. P., 1985. Vol. 1–2;
Historia de España / Coord. A. Montenegro Duque. Madrid, 1985–1995. Vol. 1–15;
La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid, 1985–1987. Vol. 1–3;
Россия и Испания: историческая ретроспектива. М., 1987;
Козловская В. И. Происхождение и характер раннеиберийского города (VIII – первая половина IV в. до н. э.) // Вестник древней истории. 1988. № 4;
Enciclopedia de historia de España / Dir. por M. Artola. Madrid, 1988–1993. Vol. 1–7;
Historia de España / Dir. por M. Artola. Madrid, 1988–1994. Vol. 1–7;
García de Cortázar J. A. La sociedad rural en la España medieval. Méx., 1988;
Пономарева Л. В. Испанский католицизм XX в. М., 1989;
Денисенко Н. П. Испанская монархия в последней трети XV – начале XVI в. Иваново, 1991;
Rouillard P. Les Grecs et la péninsule ibérique, du VIIIe au IVe siècle avant Jésus-Christ. P., 1991;
Baer Y. A history of the Jews in Christian Spain. Phil., 1992; Испания и Португалия. М., 1996;
La burguesía espa ̃nola en la Edad Moderna. Valladolid, 1996. Vol. 1–3;
Nobleza y sociedad en la España moderna / Dir. C. Iglesias. Oviedo, 1996–1999. Vol. 1–3;
Reilly B. F. Las Españas medievales. Barcelona, 1996;
Gerbet M.-C. Las noblezas españolas en la Edad Media, siglos XI–XV. Madrid, 1997;
Испанские короли. Ростов н/Д., 1998;
Ladero Quesada M. A. Lecturas sobre la España histórica. Madrid, 1998;
Richardson J. S. Hispania y los romanos. Barcelona, 1998;
Tópicos y realidades de la Edad Media / Coord. E. Benito Ruano. Madrid, 2000–2004. Vol. 1–3;
Варьяш И. И. Правовое пространство ислама в христианской Испании XIII–XV вв. М., 2001;
Pellón J. R. Iberos. La vida en Iberia durante el primer milenio antes de Cristo. Madrid, 2001;
Siret L. España prehist ́orica. Sevilla, 2001;
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М., 2002–2004. Т. 1–3;
Клауде Д. История вестготов. СПб., 2002;
Коротких Л. М. Древняя Иберия в античной традиции и археологии. Воронеж, 2002;
Прокопенко С. А. Население Испании в XVI–XVII вв.: демографическая и социальная характеристика. Историографическое исследование. М., 2002;
García Hernán E. Políticos de la monarquía hispánica (1469–1700). Madrid, 2002;
Ayala Martínez C. de. Las Órdenes militares hispánicas en la Edad Media: (siglos XII–XV). Madrid, 2003;
Каптерева-Шамбинаго Т. П. Испания. История искусства. М., 2003;
Suárez Fernández L. Nobleza y monarquía, entendimiento y rivalidad: el proceso de la construcción de la corona española. Madrid, 2003;
Бласкес Мартинес Х. М. Origines финикийской колонизации в Западном Средиземноморье и Тартессийское царство // Вестник древней истории. 2004. № 4;
Дефурно М. Повседневная жизнь Испании золотого века. М., 2004;
Каро Бароха Х. Баски. М., 2004;
Comellas J. Isabel II. Una reina y un reinado. Barcelona, 2004;
Guerrero A. C., Pérez Garzón J. S., Rueda Hernánz G. Historia política 1808–1874. Madrid, 2004;
Koch M. Tarsis e Hispania. Estudios histórico-geográficos y etimológicos sobre la colonización fenicia de la Península Ibérica. Madrid, 2004;
Yun Casalilla B. Marte contra Minerva: el precio del imperio español, c. 1450–1600. Barcelona, 2004;
Червонов С. Д. Испанский средневековый город. М., 2005;
De Hispania a España: el nombre y el concepto a través de los siglos. Madrid, 2005;
Peces-Barba Martinez G. La España civil. Barcelona, 2005;
Варьяш О. И. Пиренейские тетради. М., 2006;
Вилар П. История Испании. М., 2006;
Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006;
Historia económica de España. Barcelona, 2006;
Lara López E. Historia de las transiciones en España (1808–1978). Ja ́en, 2006;
Jover Zamora J., Gomez-Ferrer G., Fusi J. P. España: sociedad, política y civilización (siglos XIX–XXI). Barcelona, 2006;
La monarquía como conflicto en la corona castellano-leonesa: (1230–1504). Madrid, 2006;
Зеленина Г. С. От скипетра Иуды к жезлу шута: придворные евреи в средневековой Испании. М., 2007;
Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007;
Fernández Albaladejo P. Materia de España: cultura política e identidad en la España moderna. Madrid, 2007;
González Antón L. España y las Españas. Madrid, 2007;
Valdeón Baruque J. Cristianos, judíos y musulmanes. Barcelona, 2007; Viñas A. El escudo de la República. Barcelona, 2007.
Автор(ы) раздела: В. С. Нефёдов (археология), Г. А. Попова, В. А. Ведюшкин, С. П. Пожарская.
Хозяйство
И. входит в группу экономически развитых постиндустриальных стран мира. По объёму ВВП (1232 млрд. долл. по паритету покупательной способности, 2006) занимает 11-е место в мире и 5-е место среди стран ЕС (после Германии, Великобритании, Франции и Италии); ВВП на душу населения ок. 27,9 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,949 (2005; 13-е место среди 177 стран).
Со 2-й пол. 1980-х гг. реформирование и реструктуризация экономики в значит. степени осуществлялись за счёт поступлений из бюджета ЕС (в нач. 2000-х гг. составляли ок. 1% ВВП страны; 74,3 млрд. евро в 2006). Б. ч. средств направлялась в строительство объектов инфраструктуры (в т. ч. автодорог и скоростных железных дорог, портовых комплексов), развитие с. х-ва, подъём экономики депрессивных регионов, создание новых рабочих мест, подготовку кадров.
В нач. 21 в. в И. производится ок. 7,3% совокупного ВВП стран ЕС (2006). Темпы роста ВВП (3,9% в 2006) выше средних по ЕС (ок. 3%). Ведущие позиции в экономике занимает частный капитал. Роль гос-ва наиболее значительна в оборонном, финансовом, банковском секторах и ряде высокотехнологичных производств. Традиционно сильны позиции иностр. капитала (в т. ч. крупнейших корпораций США, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии). По числу компаний с иностр. капиталом (ок. 4 тыс. в 2005) И. занимает 3-е место в Европе (после Бельгии и Франции); их общая доля в произ-ве ВВП оценивается в 15–18%. Прямые иностр. инвестиции в экономику И. сокращаются (38,4 млрд. евро в 2000; 13,2 млрд. евро в 2006; ок. 25% направлено в цементную пром-сть и металлургию, 10% – в торговлю, 9% – в недвижимость, 8% – в страхование). Крупные междунар. корпорации начали перемещение производственных мощностей из И. в страны с более дешёвой рабочей силой; особенно это затронуло такие сектора, как произ-во бытовой электротехники и электроники (компании «Philips», LG, «Kodak», «Samsung» и «Panasonic» перенесли производство из И. в Китай), текстиля, автомобильных комплектующих. Ряд ведущих исп. компаний (8 из них входят в число 500 крупнейших ТНК мира, 2006; табл. 2) также перемещают деятельность в др. регионы мира (в т. ч. в страны Лат. Америки – Чили, Аргентину, Бразилию); 83 исп. корпорации в 2006 имели 770,5 тыс. работников в И. и 512,9 тыс. в др. странах. Сумма прямых зарубежных инвестиций исп. корпораций ок. 58,8 млрд. евро (2006; из них 76% направлено в страны ЕС, 16,2% – в государства Лат. Америки, 5,6% – в США). В целом в 2000-х гг. И. была нетто-экспортёром капитала.
В экономике страны очень велика роль малого и среднего бизнеса (ок. 51% компаний не имеют наёмных работников, в 46% компаний менее 20 работающих, ок. 3% имеют 20 и более занятых); в целом 97% компаний (с числом занятых до 50 чел.) производят ок. 60% ВВП.
Структура экономики И. характерна для развитых стран: в сфере услуг создаётся 67,2% ВВП, в пром-сти и строительстве – 27,9%, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 3,1% (2006).
Промышленность. Испанская пром-сть в нач. 21 в. – динамично развивающийся многоотраслевой сектор экономики (создаётся 17,5% ВВП, занято 2,6 млн. чел., 2005). По стоимости продаж (447,7 млрд. евро, 2006) исп. индустрия занимает 5-е место в ЕС после Германии, Франции, Италии и Великобритании (ок. 7% совокупного пром. произ-ва ЕС). При неуклонном сокращении доли индустриального сектора в структуре ВВП общий объём пром. произ-ва стабильно растёт (в 2006 составил 108% от уровня 2000). В сер. 2000-х гг. среди отдельных отраслей наиболее динамично развивались энергетика (в 2006 120% к уровню 2000), нефтеперерабатывающая (112%), химическая (111%) и пищевая (110%) пром-сть. Спад произ-ва наблюдался в кожевенно-обувной (57% к уровню 2000), текстильной (67%), лесной и деревообрабатывающей (87%) отраслях.
В исп. пром-сти характерны повышенная доля отраслей, работающих на потребительский спрос, сравнительно низкая доля наукоёмкой продукции, значит. диспропорции в региональном размещении произ-ва. Среди регионов страны по уровню индустриального потенциала выделяются Каталония (24,5% пром. продукции И., 2005), столичный регион Мадрид (11,4%), Валенсия (10,4%), Андалусия (10,0%), Страна Басков (9,4%).
В структуре пром. произ-ва ведущие позиции занимают (% стоимости продукции, 2005): машиностроение 25 (в т. ч. транспортное 13,7), пищевая пром-сть 17,8, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 14,6, чёрная и цветная металлургия 13,9, добыча минер. сырья (неметаллического) 6,3, целлюлозно-бумажная и полиграфическая 5,45, энергетика 4,5, произ-во продукции органич. химии (резинотехнич. изделия, пластмассы) 4,1, текстильная, швейная и кожевенно-обувная пром-сть 3,8.
Одна из гл. проблем развития экономики И. – дефицит топливно-энергетич. ресурсов. Энергопотребление в стране неуклонно возрастает (142 млн. т в нефтяном эквиваленте в 2005; 121,5 млн. т в 2000). В его структуре на нефть и нефтепродукты приходится 50,6%, природный газ – 21,4% (3,5% в 1991), уголь (каменный, бурый и лигниты) – 13% (23% в 1991), гидроэнергию – 1,6%, атомную энергию – 11,2%, др. виды (т. ч. энергия ветра, солнца) – 2,2% (2006).
Добыча нефти 164 тыс. т (2006; 1,6 млн. т в 1980; 0,8 млн. т в 1990; 0,23 млн. т в 2000) обеспечивает ок. 0,2% потребностей. Импорт нефти и нефтепродуктов 70,9 млн. т (2006; св. 15% общего исп. импорта), в т. ч. ок. 50% из стран ОПЕК (Саудовской Аравии, Нигерии, Ливии, Ирана и Ирака), ок. 20% из России, ок. 12,5% из Мексики. Потребление нефтепродуктов 73,9 млн. т (2005). Ведущие компании нефтяного сектора – междунар. «Repsol YPF» (крупнейший производитель бензина и дизельного топлива) и «Cepsa». Большинство нефтеперерабатывающих предприятий расположены в районах портов, куда поступает импортная нефть, а также вблизи осн. центров потребления нефтепродуктов внутри страны. Крупнейшие НПЗ созданы в Соморростро (пров. Бискайя; мощность 12 млн. т сырой нефти в год), Таррагоне (пров. Таррагона; 9,4 млн. т), Пуэртольяно (пров. Сьюдад-Реаль; 7,5 млн. т), Ла-Корунье (пров. Ла-Корунья; 6 млн. т), Картахене (пров. Мурсия; 5,5 млн. т; принадлежат компании «Repsol YPF» и её дочерним структурам), а также близ Альхесираса (до 12 млн. т нефти), в Ла-Рабиде (близ г. Палос-де-ла-Фронтера, пров. Уэльва; 5 млн. т), Санта-Крус-де-Тенерифе (4,5 млн. т; принадлежат компании «Cepsa»), а также в Бальбоа (пров. Бадахос; более 5 млн. т; принадлежит «Grupo Alfonso Gallardo»).
Добыча природного газа 216 млн. м3 (2005), потребление 33,4 млрд. м3 (2006). И. импортирует газ (стоимость закупок 7,2 млрд. евро, 2006), в осн. из Алжира (ок. 33%), Нигерии (ок. 22%), Катара (ок. 14%), Египта (ок. 12%), Тринидада и Тобаго (ок. 8%), Норвегии (ок. 6%). Из Алжира газ поступает по газопроводу «Magrib – Europa»; транспортировка сжиженного газа осуществляется танкерами. Крупнейшая компания – «Gas natural S. A.».
Добыча угля в нач. 21 в. не обеспечивает потребностей; продолжает снижаться из-за истощения месторождений и высокой себестоимости. Добывают 16,1 млн. т каменного и бурого угля (в т. ч. антрацит ок. 3,9 млн. т, битуминозные угли 4,6 млн. т, лигниты 7,6 млн. т), 2,5 млн. т коксующегося угля (2005). Месторождения лигнитов разрабатываются на северо-западе страны (пров. Ла-Корунья; добычу ведёт компания «Endesa»). Осн. база добычи битуминозных углей и антрацитов – Астурийский бассейн (центры – Овьедо и Леон); другие – Леоно-Паленсийский (южное продолжение Астурийского бассейна; преим. антрациты; большинство шахт закрыто) и Пуэртольянский (пров. Сьюдад-Реаль, Кордова) бассейны. И. импортирует уголь (св. 14 млн. т в 2005), в осн. из ЮАР, России, Австралии.
Произ-во электроэнергии 229,6 млрд. кВт·ч, потребление 226,9 млрд. кВт·ч (2006); 52,3% произ-ва приходится на ТЭС (в т. ч. 28% – на ТЭС, работающие на угле), 25,2% – на ГЭС, 14,9% – на АЭС, 7,6% – на др. источники (гл. обр. на ветровые и солнечные энергоустановки). Крупнейшие ТЭС: «La Central de As Pontes» (пров. Ла-Корунья; 1468 МВт), «Central Compostela» (1341 МВт), «Central Termica Teruel» (пров. Теруэль; 1101 МВт, обслуживает преим. Андорру), «Central Litoral» (пров. Альмерия; 1159 МВт, работает в осн. на импортном угле); ТЭЦ «San Andrian» (Барселона; 1050 МВт, на газе).
Атомная энергетика базируется на собственных ресурсах урановых руд. Добычу урановых руд (ок. 200 кг по содержанию U3O8; в провинциях Саламанка, Касерес и Гвадалахара) и обогащение урана (заводы в Андухаре, пров. Хаэн и Хусбадо, пров. Саламанка) осуществляет гос. компания «Empresa Nacional de Ur ̃ano» (ENUSA). Хранилище радиоактивных отходов расположено в Эль-Кабриле (пров. Кордова). Действуют 6 АЭС (8 энергоблоков): «Santa Maria de Garoña» (пров. Бургос; введена в 1971; мощность 466,5 МВт), «Almaras I» (пров. Касерес; 1981; 981,5 МВт) и «Almaras II» (1983; 987,9 МВт), «Cofrentes» (Валенсия; 1984; 1092 МВт), «Asco I» (пров. Таррагона; 1983; 1032,5 МВт) и «Asco II» (1985; 1027,2 МВт), «Trillo» (пров. Гвадалахара; 1988; 1067,5 МВт) и «Vandell ́os II» (пров. Таррагона; 1987; 1087,1 МВт; готовится к закрытию, 2007). Гидроэнергоресурсы И. невелики, наиболее выгодные уже исчерпаны. Б. ч. действующих ГЭС (всего ок. 800) небольшие; около половины гидроэнергии вырабатывается на 20 гидроэлектростанциях. Крупнейшие гидроузлы созданы на реках Дуэро и Тахо.
И., наряду с Германией и США, входит в число мировых лидеров в области ветроэнергетики. Установленная мощность ветроэнергетических установок ок. 11,7 тыс. МВт в 2006 (крупнейшие парки: в провинциях Уэска, Альбасете, Сарагоса, Луго, Наварра, Ла-Корунья); к 2010 планируется увеличить до 20 тыс. МВт. Исп. компания «Iberdrola» занимает ведущие позиции в мире в области ветроэнергетики (общая мощность ветроэнергоустановок компании св. 3 тыс. МВт в 2004; к 2010 должна достичь 5,5 тыс. МВт). В Монте-Альто (пров. Наварра) создана одна из самых крупных в мире солнечных энергоустановок (на пл. св. 50 га установлено 889 солнечных батарей). Активно развивается произ-во биотоплива на основе биомассы зерновых, масличных и др. культур (к 2010 планируется довести произ-во биоэтанола и биодизельного топлива до 2,2 млн. т нефтяного эквивалента). Крупнейшие компании в области электроэнергетики – транснациональные «Endesa» (контролирует мощности в 47 тыс. МВт, из них около половины – в др. странах, в т. ч. в Чили, Аргентине, Колумбии и Перу) и «Iberdrola».
Модернизация топливно-энергетич. комплекса предусматривает меры по сокращению использования нефтепродуктов и угля в произ-ве электроэнергии путём строительства парогазовых установок, по снижению доли атомной энергетики (закрытие действующих АЭС планируется к 2020) и расширению применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ; осн. упор делается на развитие солнечной энергетики, ветроэнергетики), а также меры по экономии и повышению эффективности использования электроэнергии.
Металлургия – одна из важнейших отраслей пром-сти (13,9% стоимости продукции, в т. ч. добыча и обогащение металлосодержащего сырья 6,5%, произ-во металлопродукции 7,4%; 2005). В нач. 21 в. объёмы добычи металлосодержащего сырья сокращаются из-за истощения месторождений и высокой себестоимости. Для обеспечения потребностей металлургии И. ввозит более дешёвое импортное сырьё (по импорту металлолома занимает одно из ведущих мест в мире). Добыча железной руды (265 тыс. т в 2003) ведётся на севере И. (провинции Бискайя, Луго, Леон, Кантабрия – район г. Сантандер; близ г. Овьедо) и юго-востоке (провинции Гранада, Мурсия). Свыше половины потребностей в руде обеспечивается за счёт импорта (в осн. из Бразилии и Венесуэлы).
Производство чугуна ок. 5 млн. т (2006), стали 18,4 млн. т (ок. 3/4 выплавляется в электропечах). Чёрная металлургия производит почти всю номенклатуру изделий, включая горячекатаный (св. 15 млн. т) и холоднокатаный прокат, трубы, металлоизделия (профили, заготовки и др.). Б. ч. производственных мощностей сконцентрирована в трёх сев. областях страны – Астурии, Кантабрии и Стране Басков. Крупнейшие центры металлургич. произ-ва – Барселона, Авилес, Хихон, Бильбао, Сантандер, Сагунто, Сестао, Кадис. Ведущие производители стали – «Arcelor España S. A.», «Aceros Inoxidables Olarra S. A.» (Лоиу, пров. Бискайя); стальных труб – «Productos Tubularos S. A.» (Бильбао), «Tubonor S. A.» (Хихон). Рост произ-ва металлопродукции во многом определяется возрастающим спросом со стороны строит. сектора и автомобильной пром-сти. Ок. 75% продукции отрасли потребляется внутри страны (в т. ч. в строит. секторе – ок. 32%, в автомобильной пром-сти – ок. 13,5%, в произ-ве металлургич. оборудования – 12,6%, труб – 12,2%); ок. 25% исп. металлопродукции экспортируется (в т. ч. ок. 17% – в страны ЕС; осн. покупатели – Франция, Италия, Португалия). Одновременно И. является крупным импортёром чугуна (ок. 1,3 млн. т, 2005), стали (1,5 млн. т), листового проката (7,3 млн. т), металлоизделий (3,2 млн. т) и скрапа (металлолом; 6,9 млн. т).
Цветная металлургия, до 2003 развивавшаяся в осн. на базе собств. запасов полиметаллич. руд, ныне зависит от импорта сырья. Добыча ртути сокращается (ок. 70 т в 2005; 236,6 т в 2000; 1520 т в 1984). Месторождение Альмаден в пров. Сьюдад-Реаль – крупнейшее в мире (разрабатывается более 2 тыс. лет; по оценкам, здесь добыто ок. 1/3 всей ртути в мире); к 2011 планируется полное прекращение добычи из-за неблагоприятной экологич. обстановки в районе. Выплавка цинка ок. 600 тыс. т в 2005 (крупнейшее предприятие – близ Авилы, производит 460 тыс. т электролитич. цинка; принадлежит компании «Asturiana de Zinc S. A.», входящей в группу «Xstrata Zinc»); свинца – св. 500 тыс. т (центры: Картахена, Линарес в пров. Хаэн, Сарагоса, Барселона). Б. ч. добычи медной руды (месторождения – Рио-Тинто в пров. Уэльва; Арьентеро, близ г. Сантьяго-де-Компостела) и произ-ва рафинированной меди (302 тыс. т; осн. центр – Уэльва) обеспечивает «Atlantic Copper S. A.». Произ-во глинозёма и выплавку первичного алюминия контролирует компания «Alcoa Inespal S. A.» (подразделение амер. «Alcoa Inc.»). И. экспортирует металлопродукцию (ок. 70% поставок – в страны ЕС, а также в США, Иран и др. государства), однако исп. импорт металлоизделий превышает экспорт.
Машиностроение – одна из ключевых отраслей экономики. Ведущие позиции в машиностроит. комплексе занимает автомобильная пром-сть, одна из отраслей междунар. специализации И. (ок. 6% ВВП, св. 9% занятых в экономике, 2006). По общему произ-ву автомобилей (2777,4 тыс., в т. ч. легковых 2078,6 тыс.; всего ок. 4% мирового произ-ва) И. занимает 7-е место в мире (после Японии, США, Китая, Германии, Южной Кореи и Франции). Действуют 18 автозаводов, принадлежащих гл. обр. филиалам мировых автомобильных концернов, в т. ч. «Peugeot Citroën Automóviles España» (заводы в Виго, Мадриде), «Ford España» (Альмуссафес, пров. Валенсия; Сарагоса), «General Motors España» (Фигеруэлас и Сарагоса), «Renault España» (Вальядолид, Паленсия), «DaimlerChrysler España» (Витория; в т. ч. коммерч. автомобили), «Nissan Motor Ib ́erica» (Барселона, Авила), IVECO (принадлежит итал. группе FIAT, св. 51 тыс. автомобилей в 2005, в осн. грузовые и автобусы; завод в Мадриде выпускает тяжёлые грузовики, в Вальядолиде – лёгкие грузовики, в Барселоне – автобусы), «Volkswagen Navarra» (Ландабен), SEAT (входит в группу компаний «Volkswagen»; Марторель, близ Барселоны) и предприятие нац. компании «Santana Motor» (Линарес, пров. Хаэн). Крупнейшие центры автостроения (совокупно св. 1/2 произ-ва легковых автомобилей) – Виго (9,2 тыс. занятых, 428,3 тыс. автомобилей в 2006), Сарагоса (410,6 тыс. автомобилей), Альмуссафес (392,5 тыс.), Марторель (387,8 тыс.). Св. 82% автомобилей экспортируется (в осн. в страны ЕС). Исп. судостроение с кон. 1970-х гг. до нач. 2000-х гг. находилось в состоянии кризиса; в результате структурной перестройки многие верфи были закрыты, объёмы произ-ва резко сократились (до 0,2 млн. рег. бр.-т в год в кон. 1990-х гг.). В нач. 21 в. объёмы произ-ва растут (0,7 млн. рег. бр.-т в год, сер. 2000-х гг.), в т. ч. за счёт экспортных заказов. Гл. центры судостроения: Бильбао, Хихон, Сантандер, Эль-Ферроль, Виго, Картахена, Валенсия, Севилья, Кадис. Важное значение имеет произ-во ж.-д. подвижного состава (компании: «Talgo» – предприятие в г. Алава, пров. Алава; «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles», CAF; пров. Гипускоа). Среди др. продукции машиностроения – разл. металлообрабатывающие станки, оборудование для металлургии, строительства (металлич. конструкции для строит. лесов и др., башенные краны, дорожно-строительная техника), добывающих отраслей пром-сти (в т. ч. шахтное оборудование), пром. электротехнич. оборудование, вентиляционная техника (пром. и бытовые кондиционеры), с.-х. техника (в т. ч. для переработки с.-х. отходов), оборудование для произ-ва стройматериалов, пищевой пром-сти (в т. ч. для виноделия, молочной и мясной отраслей). Ряд компаний занимают ведущие позиции в выпуске оборудования для предприятий сферы услуг: исп. фирма «Mecalux» – один из ведущих мировых поставщиков складских стеллажей; фирма «Dibal» известна произ-вом торговых весов (св. 1/3 мирового, гл. центр – Дерио, пров. Бискайя); «Fagor» – в т. ч. выпуском оборудования для химчисток, прачечных, предприятий обществ. питания и торговли. Произ-во электронной продукции (компьютеров, электронных компонентов, средств связи, конторского оборудования и др.) ориентировано преим. на внутр. рынок; в отрасли сильны позиции иностр. капитала. По объёмам произ-ва продукции машиностроения среди исп. регионов выделяются Каталония (ок. 25% стоимости), Арагон (ок. 12%) и Валенсия (11%).
В химич. пром-сти (стоимость продукции 55,6 млрд. евро, 2005) снижается доля продукции основной химии и удобрений (15,5 млрд. евро, 2004), растёт произ-во продукции органич. синтеза, синтетич. смол и пластмасс. Произ-во продуктов осн. химии базируется на собств. ресурсах пиритов, калийных солей, флюорита, барита и др. В рамках ЕС страна специализируется также на произ-ве товаров бытовой химии, красок. Крупнейшие районы произ-ва – Каталония (47% стоимости продукции, 2004), столичный регион Мадрид (13,5%), Андалусия (7,7%). Гл. центры – Барселона, Таррагона, Уэльва. Динамично развивается произ-во фармацевтич. продукции (объём продукции 11,3 млрд. евро в 2004; ок. 6% совокупного произ-ва стран ЕС). Ведущие позиции в отрасли принадлежат филиалам иностр. компаний (швейц. «Roche», герм. «Altana», амер. «Zeltia» и др.). Значит. часть продукции экспортируется.
Целлюлозно-бумажная пром-сть и произ-во полиграфич. продукции выделяются исп. статистикой в единую отрасль (общая стоимость продукции 20,7 млн. евро, 2005). Целлюлозно-бумажное произ-во в значит. степени зависит от импорта сырья (ввозится св. 20% используемой древесины и ок. 20% восстановленной бумаги); в нач. 21 в. расширяются посадки эвкалипта и сосны для нужд бумажной индустрии, возрастает использование восстановленной бумаги. И. входит в число крупных европ. поставщиков целлюлозы (ок. 2 млн. т) и бумаги (5,7 млн. т, 2005), по объёмам произ-ва уступает лишь Сканд. странам. Крупные предприятия отрасли расположены в провинциях Уэльва, Овьедо, Понтеведра (принадлежат исп.-амер. компании ENSE, ведущему в мире производителю бумажной массы из древесины эвкалипта). Ок. 50% продукции отрасли экспортируется (по экспорту целлюлозы И. занимает 4-е место в ЕС и 7-е место в мире).
Мебельная пром-сть (стоимость продукции 2,63 млрд. евро, 2006; ок. 10% европ. произ-ва в нач. 21 в.) специализируется на произ-ве высококачественных кухонных и спальных гарнитуров, мебели для ванных комнат, межкомнатных дверей и др. Мебель и комплектующие выпускают св. 13 тыс. предприятий, из них ок. 90% – мелкие (до 20 работающих), производят ок. 40% нац. продукции. Осн. районы произ-ва – Валенсия, Аликанте, Мадрид. Б. ч. исп. мебели экспортируется во Францию, Португалию и Великобританию.
И. – один из ведущих европ. производителей строит. и отделочных материалов. Произ-во базируется на собств. запасах разнообразного природного строит. сырья. Ведётся добыча мрамора (гл. центр – Комарка де Макаэль, Андалусия), известняков, высококачественного мела (пров. Таррагона), доломитов (провинции Валенсия, Барселона), каолина (пров. Гвадалахара) и др. Произ-во цемента 49,3 млн. т (2005; 46,6 млн. т в 2004); ведущие компании – «Cemex España» (подразделение мекс. концерна «Grupo Cemex») и «Holcim España S. A.» (в составе швейц. группы «Holcim»). Потребление цемента 55 млн. т (2006), с нач. 2000-х гг. быстро растёт из-за активного развития жилищного строительства. По импорту цемента (св. 8 млн. т в 2005) И. занимает 2-е место в мире (после США).
Высокой долей экспортной продукции отличается керамич. и фарфоро-фаянсовое произ-во. И. входит в число мировых лидеров по произ-ву строит. керамики (объём продукции 16 млрд. евро, 2004). Ежегодно выпускается ок. 650 млн. м2 разл. видов керамич. покрытий и облицовок (ок. 1/6 мирового и св. 1/3 европ. произ-ва). Исп. группа компаний «Roca» – один из крупнейших в мире производителей санитарного фаянса (св. 36 млн. изделий в год; объём продаж 1,6 млрд. евро, 2006) и керамич. плитки (ок. 48 млн. м2 в год); среди др. ведущих поставщиков керамич. покрытий – компании «Porcelanoca», «Pamesa», «Keraben», «Aparici» и «Tauceramica».
В текстильной пром-сти и произ-ве готовой одежды (стоимость продукции 11,4 млрд. евро, 2005; 3-е место в ЕС после Италии и Германии) сокращаются объёмы произ-ва и число занятых (за 2000–05 сокращено св. 100 тыс. из 400 тыс. занятых). Потребности в искусств. химич. волокнах обеспечиваются в осн. нац. индустрией; б. ч. натурального сырья импортируется (в т. ч. из Индии). Осн. район текстильного произ-ва – Каталония (гл. центр – Барселона и её города-спутники Тарраса и Сабадель). Крупнейший исп. концерн в области разработки, произ-ва и продаж текстиля и одежды – «Inditex Group» («Industrias de Dise ̃no Textil S. A.»), гл. товарные бренды – «Zara» (на предприятиях И. производится ок. 50% продукции, в др. европ. странах ок. 25%), «Massimo Dutti», «Bershka», «Pull and Bear», «Stradivarius».
Кожевенно-обувная пром-сть (объём продукции 3,1 млрд. евро, 2005) – одна из традиц. отраслей экспортной специализации. По произ-ву обуви (126,2 млн. пар в 2005) и её экспорту (96,4 млн. пар; осн. покупатели – Франция, Германия, Великобритания, США) И. уступает в Европе только Италии. Главный район произ-ва – обл. Валенсия (ок. 80 млн. пар ежегодно), крупнейший центр – Эльче (пров. Аликанте), где выпускается ок. 2/3 всей экспортной обуви; среди других – Кастилия-Ла-Манча, Мурсия, Балеарские о-ва, Арагон. В 1990-е гг. из-за экспансии продукции кит. производителей на европейский, в т. ч. на испанский, рынок в отрасли начались кризисные явления (за 2000–04 закрыто 210 фирм, сокращено св. 6 тыс. занятых). В сер. 2000-х гг. объёмы нац. произ-ва и экспорта обуви снижаются. Одновременно растёт импорт обуви: в 2005 в И. ввезено 247,3 тыс. пар (из них ок. 76% объёма и ок. 48% стоимости – из Китая и Вьетнама); в 2006 на кит. и вьетн. обувь введены повышенные импортные пошлины.
Пищевая и табачная пром-сть по масштабам произ-ва занимает одно из важнейших мест в исп. индустрии (объём продаж 77,4 млрд. евро, 2006; ок. 8,3% совокупной продукции отрасли стран ЕС, 5-е место после Германии, Франции, Великобритании и Италии). В состав отрасли входят агропромышленные фирмы по первичной обработке с.-х. сырья и предприятия по более глубокой переработке продовольств. продукции. Действуют ок. 21 тыс. предприятий (из них ок. 87% выпускают продукты питания, 13% – вино, крепкие спиртные и безалкогольные напитки), б. ч. – мелкие и средние предприятия (до 50 работающих). В структуре отрасли выделяются произ-во мясной (20,6% стоимости продаж в 2005), вина и др. алкогольных напитков (12,5%, в т. ч. вина 6,4%), молочной продукции (10,7%); среди других – произ-во кормов для животноводства (8,6%), масел и жиров (8,1%), фруктовых и овощных консервов (8,1%), хлебобулочных изделий (7,4%), безалкогольных (соки, минер. вода и др.) напитков (6,9%), рыбных и морепродуктов (4,5%).
Экспорт продовольств. товаров (13,5 млрд. евро, 2005) традиционно меньше импорта (16,3 млн. евро). Гл. экспортные продукты И. – оливковое масло и столовые оливки, вина, мясные копчёности, рыбные и плодоовощные консервы. В территориальном отношении осн. производители продуктов питания – Каталония (ок. 22% стоимости продаж), Андалусия (15,6%), Кастилия-Леон (9,5%), Валенсия (8,1%), Кастилия-Ла-Манча (7,5%). Наиболее крупные и технически оснащённые предприятия отрасли расположены в Барселоне, Мадриде и Валенсии.
И. – крупнейший в мире производитель (св. 1,1 млн. т нерафинированного масла, 2006; ок. 1/3 мирового) и экспортёр оливкового масла и столовых (солё- ных и маринованных) оливок. Экспорт масла 590 тыс. т, оливок св. 320 тыс. т (2006); св. 75% продукции вывозится в страны ЕС. Осн. районы произ-ва – Андалусия (ок. 80% исп. произ-ва; в осн. в пров. Хаэн), Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Каталония. Ведущий производитель оливкового масла и оливок – компания «Olive Line International, S. L.» (продукты под торговыми марками «Maestro de Oliva», «Iberica», «Bandolero», «Acenorca»).
По произ-ву вина (43 млн. гл в 2005) И. занимает 3-е место в Европе (после Италии и Франции). В 46 винодельч. зонах (т. н. Denominaci ́on de Origen) производятся вина, соответствующие высоким стандартам качества. Всего насчитывается ок. 4 тыс. винодельч. предприятий. Осн. «винные» регионы – Ла-Риоха (св. 46%; гл. район – долина р. Эбро; производятся в осн. красные сухие вина разл. выдержки, в т. ч. «темпранильо»; на юге, в регионе Риоха-Баха, – преим. столовые вина, на севере, в Риоха-Альта, – б. ч. вин дорогих марок), Кастилия-Ла-Манча (св. 37%; столовые красные и розовые вина), Валенсия. Среди лидеров винодельч. сектора – «Bodegas Miguel Torres», «Grupo Freixenet» (в т. ч. игристое вино кава; один из самых известных исп. брендов Freixenet занимает 2-е место в мире по продажам после франц. шампанского; производится ок. 10 млн. бутылок в год), «Bodegas González Byass», «Grupo Codorniu». Ок. 3/4 экспорта (14,4 млн. гл, 2005) приходится на страны ЕС; осн. покупатели – Франция, Германия, Португалия, Великобритания и Италия (вместе св. 60%).
Произ-вом мясных изделий (включая мясные полупродукты, колбасы, копчё- ности, деликатесы) занято ок. 4,4 тыс. предприятий (2005). Один из наиболее известных в мире исп. мясных деликатесов – хамон (сыровяленый свиной окорок), которым славятся Арагон (провинции Теруэль и Уэска), Эстремадура, Андалусия, Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-Манча. Около половины молочной продукции производится в Астурии; б. ч. плодоовощеконсервных фабрик расположена в Мурсии (ок. 43% стоимости продукции) и Наварре (ок. 30%). Осн. район произ-ва рыбных консервов (ежегодно перерабатывается ок. 1/4 улова) – Галисия; один из ведущих производителей – компания «Bernardo Alfageme».
По стоимости продаж продуктов питания на исп. рынке лидируют компании (млрд. евро, 2004; * отмечены далее нац. компании и компании с преобладанием исп. капитала): «Сoca Сola España» (ок. 2,5; безалкогольные напитки), «Ebro puleva»* (2,1; рис, молоко, сахар), «Nestl ́e Espa ̃na» (2,0; молочные продукты, замороженные продукты), «Danon» (1,1; молочные продукты), «Grupo SOS»* (1,0; растительное масло, печенье, рис), «Grupo Heineken» (1,0; пиво), «Grupo Campofrio»* (1,0; мясо, готовые продукты), «Cargill Espa,na» (0,95; корма), «Рescanova»* (0,95; рыба, замороженные продукты), «Unilever» (0,9; мороженое, замороженные продукты), «Grupo Leche Pascual»* (0,85; молочные продукты, соки, воды). Среди др. крупных производителей продуктов питания – компании «Preparados Alimenticios» (в т. ч. произ-во пищевых добавок и растворимых супов под торговой маркой «Gallina Blanca»), «Grupo Gallo», «Grupo Chupa Chups», «Grupo Nutrexpa», «Dulces y conservas Helios» (плодоовощные консервы, соусы), JOYCO (кондитерские изделия, жевательная резинка), «Grupo García Baquero» (сыры и др.).
По выпуску табачных изделий И. входит в десятку крупнейших мировых производителей, однако объёмы выпуска сигарет сокращаются (в т. ч. из-за активной антитабачной кампании нач. 2000-х гг.). Крупнейший производитель – компания «Tabacalera» (после её слияния в 1999 с франц. компанией «Seita» создана франко-исп. группа «Altadis S. A.»; объём продаж 3,97 млрд. евро, 2006, 5-е место в мире; осн. марки – «Gauloises», «Gitanes», «Ducados», «Fortuna»; с 2007 «Altadis S. A.» в составе брит. группы компаний «Imperial Tabaco»).
Сельское хозяйство. На долю с.-х. произ-ва (включая лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыборазведение) приходится 3,1% ВВП (2006; 7% в 1990) и 5,3% занятых в экономике. По произ-ву с.-х. продукции И. занимает 4-е место в ЕС после Франции, Италии и Германии (ок. 12% совокупной с.-х. продукции стран Евросоюза; сер. 2000-х гг.). Собств. произ-во не обеспечивает внутр. потребности в продовольствии; И. импортирует зерно, мясо, молочные продукты и др.
С кон. 1980-х гг. в результате реформирования аграрного сектора в рамках единой с.-х. политики ЕС с. х-во было модернизировано и диверсифицировано, но из-за квотирования объёмов произ-ва с.-х. продукции площади обрабатываемых земель, как и в целом в ЕС, в нач. 21 в. сокращались (19,1 млн. га в 1995; 16,2 млн. га в 2005). Продолжается углубление производственной специализации, укрупнение хозяйств. За 1989–2005 общее число хозяйств сократилось более чем на четверть, но их ср. размер увеличился (22,1 га в 2005, ниже среднего по ЕС). Общее число хозяйств 1,08 млн. (2005), преобладают мелкие частные семейные фермы. 54,2% всех хозяйств имеют наделы менее 5 га, 26,8% – от 5 до 20 га, 10,1% – от 20 до 50 га, 4,4% – от 50 до 100 га, 4,5% – более 100 га. Наиболее крупные хозяйства – в областях Кастилия-Леон (в ср. 54,3 га), Арагон (46,4 га), в столичном регионе Мадрид (38,8 га), в области Эстремадура (38,6 га); самые мелкие – на Канарских о-вах (3,8 га), в областях Валенсия (4,9 га) и Галисия (8,0 га).
В земельном фонде страны (33,1 млн. га в 2005) с.-х. угодья занимают 24,86 млн. га, из них обрабатывается 65%, на луга и пастбища приходится 35%. Важное значение имеет орошение (ок. 60% пл. страны относится к засушливым территориям). По площади орошаемых земель (ок. 4 млн. га в 2005) И. занимает одно из первых мест среди европ. стран. Приоритетным направлением развития аграрного сектора в нач. 21 в. стало внедрение прогрессивных, экологически чистых технологий; под произ-вом экологически чистой продукции занято 807,6 тыс. га (2005; 4,2 тыс. га в 1991; 380,9 тыс. га в 2000); б. ч. этих земель расположена в Андалусии (ок. 45%), Эстремадуре (12,5%), Арагоне (10,4%).
Гл. отрасль – растениеводство (65,5% стоимости аграрной продукции, 2005). И., наряду с Италией, специализируется на произ-ве цитрусовых и разнообразных фруктов, овощей (св. 60% стоимости продукции растениеводства, или св. 1/3 всей продукции с. х-ва), винограда и оливок, а также зерновых культур. В структуре обрабатываемых земель приходится на пашню 73,7%, посадки оливы 13,2%, фрукты и овощи 6,8%, виноградники 6,3%. Выращивают апельсины (сбор 2,1 млн. т в 2005, ок. 3% мирового сбора; экспорт ок. 1,5 млн. т в год, ок. 1/4 мирового), лимоны и лаймы (св. 0,73 млн. т, экспорт св. 0,5 млн. т; соответственно ок. 14% и ок. 1/4; по потреблению лимонов – св. 11 кг на душу населения в год – И. занимает 1-е место в мире), мандарины, танжерины, миниолы (уншиу), клементины (1,95 млн. т в 2005). Б. ч. урожая цитрусовых дают юж. и юго-зап. области (Андалусия, Мурсия). И. входит в десятку мировых лидеров по произ-ву персиков и нектаринов (1,13 млн. т в 2005), груш (ок. 680 тыс. т), абрикосов (ок. 133 тыс. т), слив (217,5 тыс. т), вишни и черешни, киви, авокадо и др. Выращивают фрукты повсеместно; из отд. областей особенно выделяется Каталония.
Ежегодный сбор овощей св. 13,5 млн. т; по произ-ву мн. видов овощей страна также входит в число ведущих мировых производителей. Выращивают томаты (3,7 млн. т в 2006; 4,6 млн. т в 2005; в осн. в Валенсии), лук (1,04 млн. т), чеснок (145,3 тыс. т), артишоки (189 тыс. т; 2-е место в мире после Италии), разл. сорта салата (в т. ч. салат-латук 920 тыс. т), цветную капусту (439 тыс. т), спаржу (47,6 тыс. т), перцы овощные, огурцы, грибы (165 тыс. т, 2-е место в Европе после Нидерландов), баклажаны, зелё- ный горошек и др. Наиболее крупные овощеводческие хозяйства – в Мурсии, Валенсии (пров. Аликанте), Наварре, Ла-Риохе, Эстремадуре (пров. Бадахос). Сбор картофеля 2,7 млн. т. И. – крупный экспортёр фруктов и овощей (ок. 85% объёма и 90% стоимости приходится на страны ЕС).
Традиц. культуры исп. растениеводства – виноград и олива. И. занимает одно из первых мест в мире по площадям виноградников (св. 1 млн. га) и посадок оливы (2,4 млн. га; ок. 309 млн. деревьев); в нач. 21 в. они продолжают увеличиваться. Сбор винограда 5,9 млн. т (2005, гл. обр. винные сорта; 4-е место в мире после Италии, Франции и США). Обширные виноградники (расположены в осн. в долинах рек Эбро и Дуэро) в Кастилии-Ла-Манче, Мурсии, Валенсии, Каталонии, Арагоне, Ла-Риохе, Кастилии-Леоне (пров. Вальядолид), Эстремадуре (пров. Бадахос). По сбору оливок (3,7 млн. т в 2005; ок. 5 млн. т в 2004; 7,5 млн. т в 2003) И., долгое время лидировавшая в мире, ныне уступила первенство Италии. Б. ч. урожая собирают на юге страны, в Андалусии (оливковые рощи занимают св. 40% площади пров. Хаэн); плантации оливы распространены также в Кастилии-Ла-Манче, Эстремадуре, Каталонии (пров. Таррагона).
Заметное место в мире И. занимает по сбору ягод (ок. 310 тыс. т клубники в год; 2-е место после США; преим. на средиземноморском побережье, в провинциях Уэльва и Альбасете; также голубика и малина) и орехов (св. 204 тыс. т миндального ореха в год; 2-е место в мире после США; в осн. в Андалусии; также фундук, грецкий орех), дынь и арбузов (ок. 1,9 млн. т в год). На юге страны (в осн. в Андалусии) выращивают инжир, гранаты, финики и бананы, сахарный тростник. Развивается товарное цветоводство (Валенсия, пров. Аликанте, и Галисия, пров. Понтеведра).
Произ-во зерновых ориентировано на внутр. рынок и не обеспечивает потребностей страны (оцениваются в 25–30 млн. т в год; в нач. 2000-х гг. И. ежегодно импортировала 5–10 млн. т зерна, гл. обр. фуражного). Общий сбор зерновых ок. 18 млн. т в год, в т. ч. ячменя 4,4, кукурузы ок. 4,0, пшеницы 3,8, риса 0,9 (2-е место в ЕС после Италии); выращивают также сорго, овёс. Гл. район возделывания зерновых – плоскогорье Месета: неорошаемые земли Кастилии-Леона (более 1/3 площади провинций Паленсия и Вальядолид), Кастилии-Ла- Манчи, Андалусии. На орошаемых землях зерновые выращиваются в долине р. Эбро (Арагон, Каталония). Рис культивируют на орошаемых землях в низовьях р. Эбро (Каталония, пров. Таррагона), долине р. Гвадалквивир (Андалусия, пров. Севилья).
Гл. технич. культуры – сахарная свёкла (сбор 6,7 млн. т в 2005) и подсолнечник (0,8 млн. т в год), которые возделывают преим. в долине р. Дуэро (Кастилия-Леон). Выращивают также хлопчатник (в долине р. Гвадалквивир, Андалусия; ок. 90% сбора дают провинции Кадис, Севилья, Кордова), табак (осн. районы – Андалусия и Эстремадура; площади посевов уменьшаются). В нач. 21 в. произ-во пшеницы, картофеля, сахарной свёклы сокращается; сбор кукурузы и риса увеличивается.
Животноводство преим. экстенсивное; его развитие сдерживается низкой продуктивностью естеств. пастбищ (особенно в засушливых районах страны). В кон. 20 – нач. 21 вв. происходит укрупнение животноводческих хозяйств: за 1985–2005 при сокращении их общего числа поголовье скота и птицы в одном хозяйстве возросло в ср. в 2–3 раза. Поголовье (млн., 2005): крупного рогатого скота 5,9, овец 19,7 (2-е место в ЕС после Великобритании), коз 2,5 (2-е место в ЕС после Греции), свиней 22,8 (2-е место после Германии), домашней птицы (куры, утки, гуси и др.) 174,3. Важнейшие районы животноводства – Кастилия-Леон (осн. специализация – скотоводство и овцеводство) и Каталония (свиноводство и птицеводство). Мясо-молочное скотоводство развито на северо-западе страны, где более влажный климат (на Кастилию-Леон приходится св. 1/5 поголовья крупного рогатого скота, Галисию – ок. 1/6, Эстремадуру – 1/9; 2005). Свиней и птицу разводят в осн. в крупных специализир. хозяйствах; гл. район – Каталония (св. 1/4 общего поголовья свиней и птицы). Др. крупные районы свиноводства – Арагон и Кастилия-Леон; птицеводства – Кастилия-Ла-Манча (ок. 1/6 поголовья птицы) и Андалусия (св. 1/8). Традиционно в И. больше, чем в др. европ. странах, развито овцеводство, гл. обр. в горных районах Кастилии-Леона (сосредоточено ок. 1/4 всего поголовья), Эстремадуры (ок. 1/5) и в Кастилии-Ла-Манче (св. 1/7). Разводят мулов (ок. 28 тыс. голов в нач. 2000-х гг.) и ослов (св. 55 тыс.), бойцовых быков для корриды. Произ-во мяса св. 5,5 млн. т (2005), в т. ч. свинины 3,2 млн. т (в нач. 21 в. активно развивается выращивание молочных поросят), мяса птицы 1,3 млн. т (3-е место в Европе после Франции и Великобритании); молока 7,3 млн. т (2003; в т. ч. св. 12% – козье и овечье молоко, которое идёт на произ-во сыра), шерсти 30,3 тыс. т. Развито пчеловодство (в осн. на западе, юго-западе и востоке страны); произ-во мёда св. 35 тыс. т, воска ок. 1,9 тыс. т в год. В структуре продукции животноводства (по стоимости) ок. 30% составляет свинина (за 1995–2005 экспорт свинины возрос в 5 раз; св. 20% нац. произ-ва), ок. 18% – говядина, 17,5% – молоко, 13% – продукция овцеводства и козоводства, 11% – мясо птицы, 5,3% – яйца.
Лесом покрыто 13,9 млн. га (ок. 33% территории И., 2005), из них в частной собственности 9,4 млн. га. Одна из гл. проблем лесного хозяйства – ежегодные пожары, уничтожающие ок. 188 тыс. га леса (в ср. за 1980–2005). По темпам лесовосстановления И. занимает 1-е место в ЕС и одно из первых в мире; в 1990–2005 ежегодный рост покрытых лесом площадей составлял ок. 2%. Увеличиваются лесопосадки хозяйственного значения (эвкалипт, пробковый дуб). Осн. массивы эксплуатац. лесов – на севере и северо-западе страны (Валенсия, Галисия, Астурия, Кантабрия, Кастилия-Леон).
В рыболовстве занято ок. 52 тыс. чел., рыболовный флот насчитывает 16,2 тыс. судов (2006). По общему мор. улову рыбы (803,4 тыс. т в 2004, ок. 0,85% мирового улова; в осн. сардина, тунец, анчоус) И. занимает лишь 25-е место в мире, однако, наряду с Данией и Норвегией, заметно выделяется среди европ. стран. Гл. рыболовные порты на северо-западе страны – Виго и Ла-Корунья, на севере – Пасахес, на юге – Уэльва, Кадис, Альхесирас; осн. мощности по переработке рыбы сконцентрированы в районах портов. В активно развивающемся искусственном рыборазведении упор делается гл. обр. на выращивание двустворчатых моллюсков. Гл. район – Галисия (прибрежные районы и озёра); крупные хозяйства имеются в Ла-Корунье, Эстремадуре (озёрные), на Канарских о-вах (прибрежная зона). Объём продукции сектора составляет 362 тыс. т (2004; 0,8% мирового, 15-е место; св. 26% совокупного произ-ва стран ЕС – 1-е место), в т. ч. 294 тыс. т – мидии, 30,1 тыс. т – форель, 13,8 тыс. т – дорада, а также карп, угорь и др.
В целом по объёму продукции рыболовства и рыборазведения (ок. 1,21 млн. т в 2004; ок. 17% продукции стран ЕС) И. занимает 1-е место в Европе. По потреблению (св. 37 кг на душу населения в год) и торговле рыбопродукцией И. входит в десятку мировых лидеров. Импорт рыбопродуктов (1,58 млн. т; ок. 7% мирового, ок. 35% совокупного импорта стран ЕС) превышает экспорт (864 тыс. т, 2004, в т. ч. 75% в страны ЕС).
Сфера услуг. Ведущий и наиболее динамично развивающийся сектор исп. экономики: в нём создаётся 67,2% ВВП (2006) и занято 64,9% работающих (8,5 млн. чел. в 2006; в т. ч. в торговле – 38%, в сегменте деловых услуг – 21,3%, в индустрии туризма – 15,5%, на предприятиях транспорта – 10,6%). Насчитывается более 2 млн. предприятий (из них 99% с числом занятых менее 50 чел.). Общий объём продаж в секторе превышает 1 трлн. евро в год, из них св. 90% – на внутр. рынке (2/3 оборота приходится на 4 автономные области – столичную, Каталонию, Андалусию и Валенсию). Наиболее значимые сектора – туризм и связанные с ним гостиничный бизнес и обществ. питание, а также торговля, деловые (в т. ч. финансовые, страховые) услуги, образование и здравоохранение.
Рекреационные услуги – одна из важнейших отраслей междунар. специализации И. В нач. 21 в. в секторе создаётся ок. 12% ВВП; обслуживанием туристов занято ок. 2,5 млн. чел. (2006; 12,8% работающих), из них в гостиничном хозяйстве – ок. 1,5 млн. чел. Принимая ежегодно 50–60 млн. чел., И. по числу иностр. туристов занимает 2-е место в мире после Франции. В 2006 страну посетили 58,5 млн. чел. (7% мирового турпотока), из них 46% – в летние месяцы (июнь – сентябрь; в т. ч. 26% – в июле – августе). Ок. 94% отдыхающих – из стран Европы (в т. ч. ок. 50% из Великобритании и Германии). В 2006 иностр. туристы потратили в И. 48 млрд. евро (857 евро на 1 чел.). Доходы от туризма (38,5 млрд. евро в 2005; 2-е место в мире после США) более чем втрое превышают расходы на поддержание и развитие туриндустрии. Быстро развивается внутр. туризм: в 2006 св. 34% испанцев совершили хотя бы 1 длительную (более 4 ночёвок) поездку по стране. По общему числу гостиниц (17,6 тыс. в 2005) И. занимает 5-е место в ЕС (после Германии, Великобритании, Италии и Франции); по числу гостиничных мест (1580 тыс.) – 4-е место (после Италии, Франции и Германии). Всего зарегистрировано 266,9 млн. ночёвок (2005; в т. ч. 57% – иностранцы; 43% – испанцы). Крупнейшие сети отелей (контролируются исп. и транснациональными компаниями): «Sol Meliá», «NHHoteles», «Riu», «Barceló», «Iberostar», «Husa», «Occidental», «Mariott», «Hilton».
Гл. туристич. зоны страны – средиземноморское побережье (области Каталония, Валенсия, Андалусия), Балеарские о-ва, Канарские о-ва – принимают св. 83% туристов. В этих регионах туризм стал важной отраслью экономики, сформировались районы рекреационной специализации. На cредиземноморском побережье преобладает мор. лечебно-оздоровит. (пляжный) туризм. В пределах Каталонии (15 млн. туристов, 2006) рекреационные зоны сформировались в пределах пляжных районов Коста-Брава (пров. Жерона) и Коста-Дорада (пров. Таррагона); в Андалусии (8,5 млн. чел.) – Коста-дель-Соль (в осн. в пределах пров. Малага), Коста-де-ла-Лус (провинции Уэльва, Кадис), Коста-де-Альмерия (провинции Альмерия, Гранада); в Валенсии (5,5 млн. чел.) протянулись пляжные полосы Коста-Бланка (пров. Аликанте) и Коста-дель-Асаар (пров. Кастельон-де-ла-Плана). Балеарские о-ва (ок. 10,1 млн. чел.) – один из крупнейших в мире центров междунар. летнего туризма: пляжного, спортивно-развлекательного (яхтинг, гольф), познавательного, экологического. На Канарских о-вах (9,6 млн. чел.), где туризм стал ведущим фактором развития хозяйства, преобладают пляжный, спортивный и экологич. туризм (в т. ч. в зимний период). Др. виды туризма – культурно-познавательный (наиболее часто посещаемые туристами города – Барселона, Мадрид, Толедо, Валенсия, Гранада, Саламанка, Кордова, Севилья, Сарагоса, Сеговия), религиозно-паломнический (осн. объекты – кафедральный собор в г. Сантьяго-де-Компостела, мон. Санта-Мария-де-Гуадалупе близ г. Касерес, монастырь Эскориал в 45 км от Мадрида), винный (гл. центры – Ла-Риоха, Малага, Херес-де-ла-Фронтера), лечебно-оздоровительный (в И. ок. 120 бальнеологич. курортов, в т. ч. Арчена, пров. Мурсия; Ланхарон, пров. Гранада; Пантикоса, пров. Уэска; Солан-де-Кабрас, провинции Куэнка, Виши-Каталан, Жерона и др.), спортивный (горнолыжные центры Пиренеев и Сьерра-Невады). В связи с увеличением интереса к «зелёному» (горному, сельскому и т. д.) туризму в кон. 20 – нач. 21 вв. началось формирование новых рекреационных зон во внутренних, в осн. горных, районах страны.
Крупнейшие торговые группы И. – исп. «El Corte Inglés» (владеет сетью супермаркетов, ей принадлежат также турагентства, фирмы по оказанию финансовых и страховых услуг и др., объём продаж 15,9 млрд. евро, 2006) и «Mercadona» (сеть супермаркетов; объём продаж 12,2 млрд. евро, 2006); активно усиливается присутствие франц. группы «Carrefour». И. – один из европ. лидеров в области электронных продаж (св. 5 тыс. компаний выпускают в месяц более 5 млн. электронных счетов-фактур).
Финансово-кредитная система И. (ок. 243,5 тыс. занятых) – одна из самых стабильных, рентабельных и диверсифицированных в мире; подчинена строгому регламентированию и контролю со стороны центр. банка страны – Banco de España (гос. с 1962; в 1994 получил статус автономного). В 2006 совокупные денежно-кредитные активы И. составляют 1507,9 млрд. евро (5-е место в ЕС), в т. ч. активы страховых компаний 178,9 млрд. евро, активы под управлением пенсионных фондов 57,2 млрд. евро; ипотечные займы 277,6 млрд. евро. Общее число финансово-кредитных институтов 361, в т. ч. 144 частных коммерч. банка (из них 83 – иностранные), 47 сберегат. касс, 87 кредитных кооперативов, 83 специализир. кредитных института. На частные коммерч. банки приходится 46,2% денежных активов И., на сберегат. кассы – 38,1%. Для финансово-кредитной системы страны характерен исключительно высокий уровень концентрации и централизации банковского капитала, разветвлённая сеть банковских филиалов и ассоциированных компаний. В консолидированные финансовые группы, возглавляемые ведущими нац. банками и сберегат. кассами, входят 116 кредитных учреждений, из них 51 – под эгидой 4 ведущих исп. банков – Banco Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Popular и Banco Sabadell, которые контролируют св. 63% банковских депозитов и около половины кредитных ресурсов И. По объёму капитализации Banco Santander Central Hispano (334,8 млрд. долл., 2004) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (288,5 млрд. долл.) входят в десятку крупнейших европ. банков. Около трети активов банковской системы И. находится за границей (преим. в странах Лат. Америки и Европы). Ведущие сберегат. кассы И. – Caja Madrid и Caja de Catalu ̃na (возглавляют консолидированные группы из 3 и 6 финансовых учреждений соответственно). В целях укрепления банковской системы созданы фонды гарантирования вкладов. Исп. биржи (в Мадриде, Барселоне, Бильбао и Валенсии) – одни из самых динамичных в мире; через них ежегодно проходит до 30% иностр. капиталовложений И. Ведущие исп. страховые компании: «Mapfre» (страхование здоровья), «Axa- Winterthur España» (страхование жизни, недвижимости, рисков, автострахование и др.), «Espa ̃na S. A.» (персональное и коллективное страхование и др.), «Peris España» (автострахование), «Regal Seguros España» (страхование автомобилей, недвижимости и др.) и «BBVA Seguros».
В области НИОКР (особенно в инновац. деятельности) И. отстаёт от ведущих стран ЕС; экономика страны в значит. степени зависит от импорта иностр. технологий. Гос. финансирование науч. и инновац. деятельности составляет 8,1 млрд. евро (2007; 2,8 млрд. евро в 2000), или ок. 0,85% ВВП (ок. 47% всех инвестиций). Наибольшие финансовые ресурсы направляются в столичный регион Мадрид (28,6%), Каталонию (22,6%), Андалусию (10,3%), Валенсию (8,5%) и Страну Басков (8,1%). К 2010 планируется довести гос. вложения до 2% ВВП, более активно привлекать частные нац. и иностр. инвестиции (должны составить ок. 55% всех затрат). Принят нац. план науч. исследований, развития и технологич. инноваций 2008–11, предусматривающий поддержку конкурентоспособных направлений НИОКР, в т. ч. в сфере произ-ва продуктов питания, охраны окружающей среды, биотехнологий, фармацевтики, энергетики, туризма.
И. активно участвует в междунар. науч.-технич. программах (прежде всего совм. со странами ЕС и Лат. Америки); в рамках междунар. сотрудничества ведётся ок. 45% науч. разработок. В стране действует сеть н.-и. центров разл. профиля, б. ч. которых сконцентрирована в столичном регионе Мадрид и в Каталонии. Среди крупных инновац. науч. центров: «Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo», «Dispositivo de Fusion Thermonuclear TJ-II», «Red IRIS de Servicios Telem ́aticos Avanzadas» (все – Мадрид), «Centro Astron ́omico de Yebes» (Кастилия-Ла-Манча), «Centro Nacional de Microelectr ́onica» (Каталония), «Plataforma Solar de Almeria» (Альмерия), «Centro Nacional de Supercomputacion» (Каталония), «Instalación de Biología Estructural Proteómica» (Каталония), «Centro Nacional de Aceleradores» (Андалусия), «Instalaci ́on Oceanográfica y de Acuicultura» (Мурсия), «Gran Telescopio Canarias» (Канарские о-ва), «Centro Nacional de Energías Renovables» и «Instalaci ́оn sobre Biocombustibles» (Наварра).
Транспорт. Один из наиболее динамично развивающихся секторов исп. экономики (занято ок. 0,9 млн. чел.; насчитывается ок. 97 тыс. предприятий, из них перевозками пассажиров заняты 66 тыс., грузов – 31 тыс.). С сер. 1990-х гг. транспортная сеть И. активно модернизируется для интеграции в единую транспортную сеть ЕС. В нач. 21 в. формируются комплексные инфраструктурные линии (полимагистральные коридоры, включающие скоростные автотрассы, ж.-д. магистрали, нефте- и газопроводы, ЛЭП); основные – Мадрид – Сарагоса – Барселона, Мадрид – Бургос – Бильбао, Мадрид – Валенсия, Мадрид – Севилья. Каркас транспортной сети из-за удалённости столицы от приморских провинций имеет выраженную радиальную структуру с центром в Мадриде.
Из общего объёма внутр. перевозок грузов на автомобильный транспорт приходится 84,4%, мор. каботаж – 10%, ж.-д. транспорт – 3%, трубопроводный – 2,6%. В перевозках пассажиров преобладает автотранспорт – 90,6%, на ж.-д. транспорт приходится 4,6%, авиационный – 4,5%, др. виды – 0,3% (2004). Внешние перевозки пассажиров осуществляются преим. автомобильным (ок. 50% в 2006) и авиационным (ок. 47%) транспортом; перевозки грузов – автомобильным (68%), воздушным (17%) и морским (14%).
Общая протяжённость автомобильных дорог 666,3 тыс. км, из них 12 тыс. км – скоростные многополосные автотрассы (3-е место в ЕС после Германии и Франции; 2006). За 1982–2005 протяжённость многополосных скоростных автомагистралей увеличилась втрое; к 2010 планируется довести её до 13 тыс. км, к 2020 – до 15 тыс. км. Св. 70% автомагистралей – государственные (управляющая компания «La Red de Carreteras del Estado», RCE). Гл. автотрассы расходятся из Мадрида на Ла-Корунью, Ирун, Ла-Хункера (пров. Жерона), Валенсию, Севилью, Бадахос. Среди др. важнейших автотрасс: широтные Кантабрийская на севере страны (Ирун – Овьедо – Ла-Корунья – Tуй) и Средиземноморская вдоль вост. побережья на юго-востоке (Ла-Хункера – Малага); меридиональные Хихон – Саламанка – Касерес – Кадис и Миранда-де-Эбро – Витория – Сарагоса – Валенсия. И. связана с Португалией скоростными трассами Севилья – Лиссабон (2001) и Ла-Корунья – Лиссабон (2003); строится (2007) автодорога Вальядолид – Лиссабон. Автопарк И. насчитывает 28,9 млн. транспортных средств (2006), в т. ч. ок. 21 млн. легковых автомобилей, 4,9 млн. грузовых, 59 тыс. автобусов. Обеспеченность населения легковыми автомобилями 646,5 шт. на 1000 жит. (2006; близка к ср. показателю по ЕС; 535 в 2002).
Длина железных дорог 14,97 тыс. км (в т. ч. 1052 км – скоростные линии AVE, 2006), из них 11,92 тыс. км с широкой (1668 мм) колеёй, ок. 1,2 тыс. км – со стандартной (1435 мм), 1,93 тыс. км – с узкой (1000 мм); электрифицировано ок. 7,7 тыс. км железных дорог. Б. ч. дорог со стандартной колеёй – на севере И., в приграничных с Францией районах (эксплуатируются компанией «Ferrocarriles de Via Estrecha», FEVE). С нач. 2000-х гг. на ж.-д. транспорте проводится активная модернизация (направляется ок. 42% всех инвестиций в транспортный сектор). Для организации сквозного скоростного движения между И. и др. европ. странами новые скоростные железные дороги строятся со стандартной шириной колеи (1435 мм); одновременно модернизируются под высокоскоростное движение старые широкие пути. Ведущие компании (с 2005) – гос. «RENFE Operadora» и ADIF («Administrador de Infraestructuras Ferroviarias»). Действуют скоростные магистрали: Мадрид – Толедо – Сьюдад-Реаль – Пуэртольяно – Севилья (с 1992; скорость движения 250 км/ч), Мадрид – Уэска, Мадрид – Кордова – Малага (участок Антекера – Малага достраивается, 2007), Мадрид – Гвадалахара – Сарагоса – Лерида – Таррагона – Барселона (2007). С 2006 действует линия «Euromed» (Барселона – Таррагона – Кастельон-де-ла-Плана – Валенсия – Аликанте; скорость до 220 км/ч); с дек. 2007 – новая скоростная линия исп. сети AVE Мадрид – Сеговия – Вальядолид. Строятся линии AVE Севилья – Кадис, Бильбао – Витория – Сан-Себастьян, Мадрид – Валенсия – Аликанте и междунар. скоростные ж.-д. линии: Барселона – Фигерас – Перпиньян (Франция; окончание строительства в 2008); Мадрид – Витория – Ирун/Андай-Дакс (Франция; 2010); Ла-Корунья – Лиссабон – Синиш (Португалия; 2010); Лиссабон – Вальядолид (2010); Лиссабон – Порту (Португалия) – Мадрид (2011).
Возд. транспортом в 2006 перевезено 191,1 млн. пассажиров (в т. ч. 81,5 млн. внутри страны) и 582,9 тыс. т грузов (213 тыс. т внутри страны). В И. насчитывается 157 аэропортов, в т. ч. 47 международных. Крупнейшие междунар. аэропорты – в Мадриде (Барахас; 42 млн. чел. в 2006; входит в пятёрку крупнейших аэропортов ЕС), Барселоне (Эль-Прат; 30 млн. чел.; 9-е место в ЕС), Пальме (о. Мальорка; 21,2 млн. чел.), Малаге (12,7 млн. чел.), Лас-Пальмасе (на о. Гран-Канария; 9,8 млн. чел.), Аликанте (8,8 млн. чел.). Авиакомпания «Iberia LAE» входит в пятёрку крупнейших авиакомпаний ЕС (200 возд. судов; перевезено 32,4 млн. пассажиров и 234 тыс. т грузов в 2005); др. крупные компании – «Spanair» (10,5 млн. пассажиров), «Air Europa», «Air Madrid». Один из крупных внутр. авиаперевозчиков – ирл. бюджетная авиакомпания «Ryanair» (до 20% пассажироперевозок), гл. конкурент компании «Iberia LAE» на исп. рынке.
Мор. транспорт осуществляет осн. часть внешнеторговых грузоперевозок (51% экспорта и 78% импорта товаров), обслуживает 52% товарооборота со странами ЕС. В 2006 мор. порты страны приняли 117 тыс. судов, обработали 474,9 млн. т грузов (в т. ч. 365,9 млн. т – внешнеторговые) и 11 млн. контейнеров ДФЭ; пассажирооборот составил 28,2 млн. чел. (из них 7,7 млн. чел. – на междунар. линиях). Крупнейшие универсальные порты – Альхесирас (грузооборот 71 млн. т в 2006), Валенсия (48 млн. т), Барселона (48 млн. т), Бильбао (38 млн. т), Таррагона (32 млн. т), Картахена (25 млн. т), Санта-Крус-де-Тенерифе (20 млн. т). Среди специализир. портов крупнейшие нефтяные терминалы в Альхесирасе, Таррагоне, Бильбао, Картахене, Уэльве, Ла-Корунье; контейнерные терминалы – в Альхесирасе (3,2 млн. контейнеров ДФЭ, 2005), Валенсии (2,4 млн.) и Барселоне (2,1 млн.). Крупнейшие пассажирские порты (принимают круизные лайнеры) – Лос-Кристьянос (Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе; 5164 тыс. пассажиров в 2004), Альхесирас (4623 тыс.), Сеута (2145 тыс.), Барселона (1968 тыс. пассажиров, из них 1403 тыс. с круизных судов), Альмерия (1133 тыс.).
Под исп. флагом ходят 167 мор. торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 2365,4 тыс. рег. бр.-т, или 2282,2 тыс. т дедвейта, 2006), из них 33 судна принадлежат иностр. судовладельцам; под флагами др. стран ходят 106 исп. мор. торговых судов. Длина внутр. водных путей ок. 1000 км. Внутр. водный транспорт развит слабо в связи с неблагоприятным режимом рек.
Протяжённость магистральных газопроводов 7,2 тыс. км (из них 5,9 тыс. км принадлежат гл. газотранспортной компании Enagas), нефтепроводов 730 км, нефтепродуктопроводов 3,5 тыс. км (2006). В 2006 по исп. нефтепроводам пропущено 39 млн. т нефти. Гл. линии нефтепроводов расходятся из портов, куда поступает импортная нефть и где расположены крупнейшие НПЗ: Бильбао – Саламанка, Бильбао – Сарагоса – Таррагона – Барселона – Жерона, Уэльва – Севилья – Малага, Кадис – Пуэртольяно – Сарагоса, Валенсия – Кастельон. Газ в И. поступает по 2 ключевым газопроводам: из Франции (1993; Лак – Серрабло, пров. Уэска) и Алжира (через Марокко и Гибралтар, 1996; до Мадрида, Барселоны, Валенсии, Бильбао и Хихона). Порты Барселоны и Бильбао принимают сжиженный газ (ёмкость газохранилищ 1,7 млн. м3 сжиженного газа в 2005).
Метрополитены действуют в Мадриде (1919; 13 линий общей протяжённостью 309 км, 281 станция в 2007; 619 млн. пассажиров в 2004), Барселоне (1924; 115 км, 150 станций; 480 млн. пассажиров в 2006), Бильбао (1995; 36,4 км, 34 станции; 80 млн. пассажиров), Валенсии (1988; «лёгкий» метрополитен, включает обширную сеть пригородных линий; всего 143,9 км, в т. ч. подземные 24,2 км; 64,6 млн. пассажиров), Пальме (2007; 8,5 км). Строится (2008) «лёгкий» метрополитен в Севилье. Линии скоростного трамвая действуют в Валенсии (1999), Бильбао (2002), Аликанте (2003), Мадриде (2003), Барселоне (2004), Велес-Малаге (2005), Парле (юж. город-спутник Мадрида; с 2007), Санта-Крус-де- Тенерифе (2007). Строятся новые линии скоростного трамвая в Гранаде (открытие намечено на 2011), Малаге, Сарагосе, Хихоне.
Внешняя торговля. Традиционно характерен дефицит внешнеторгового баланса: стоимость товарного экспорта 169,9 млрд. евро, импорта – 259,6 млрд. долл. (2006). В товарной структуре экспорта и импорта преобладает пром. продукция. Гл. статьи товарного экспорта (% стоимости): пром. оборудование, включая транспортное, 22,1%, продукты питания 13,6%, продукция автомобилестроения 11,8%, пром. полуфабрикаты (без химич.) 12,5%, продукция химич. пром-сти 12,7%, потребительские товары 11,9%. Почти половина экспортной продукции производится в регионах Каталония (ок. 27% стоимости), Валенсия (10,7%), Мурсия (10,5%). Осн. статьи импорта: продукция машиностроения 38% (в т. ч. пром. и др. оборудование 23,6%), энергоносители 15,6%, потребительские товары 12,8%, продукты питания 8,4%, химич. продукция и др. Ок. 70% внешнеторгового оборота И. приходится на европ. государства, в т. ч. на страны ЕС св. 72% исп. экспорта и ок. 61% импорта (2005). Из отд. стран гл. торговые партнёры И. – Франция (19,2% исп. экспорта и 14,2% импорта), Германия (соответственно 11,4% и 11,6%), Италия (8,4% и 8,6%), Португалия, Великобритания, Нидерланды; на США приходится 4,4% исп. экспорта и 3,3% импорта. Значит. место во внешней торговле И. занимают Китай (1% исп. экспорта и 5% импорта) и Япония (0,8% и 2,5%), в торговле с которыми И. имеет резко отрицательный баланс, что обусловлено гл. обр. значит. закупками дешёвой продукции кит. лёгкой пром-сти и дорогих япон. электронных изделий.
Россия не относится к числу крупных внешнеторговых партнёров И. В нач. 21 в. товарооборот между РФ и И. быстро растёт в осн. за счёт расширения рос. экспорта энергоресурсов (составляют ок. 75% стоимости). Россия поставляет в И. чёрные (ок. 14%) и цветные (никель, алюминий) металлы, удобрения, драгоценные и полудрагоценные камни и др. Исп. импорт более диверсифицирован; включает продукты питания (ок. 20% стоимости), котлы и котельное оборудование, транспортные средства, керамич. изделия, мебель, машины и оборудование, чёрные металлы, изделия из пластмасс, бумагу и картон, текстиль, одежду, обувь и др.
Автор раздела: Д. Л. Лопатников.
Вооружённые силы
Численность Вооруж. сил (ВС) И. 136 тыс. чел. (2006); состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеются также военизир. формирования, в которых насчитывается 73,4 тыс. чел. (гражд. гвардия – 72,6 тыс. чел. и силы наблюдения за обстановкой на море – ок. 0,8 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 9 млрд. долл. (2005).
Верховным главнокомандующим ВС является король. Непосредств. руководство ВС в мирное время осуществляет мин. обороны (гражд. лицо), а оперативное управление войсками (силами) возложено на начальника ГШ ВС.
СВ (95 тыс. чел.) включают боевые силы (манёвренные и территориальной обороны) и силы обеспечения. Гл. компонентом боевых сил являются манёвренные силы, в которые входят силы быстрого реагирования (1 механизир. дивизия и 5 отд. бригад). Всего в боевом составе СВ 1 дивизия, 8 отд. бригад, 13 отд. полков, 7 отд. батальонов армейской авиации и 20 отд. полков боевого обеспечения. На вооружении СВ 600 танков; ок. 1,2 тыс. орудий полевой артиллерии, миномётов и РСЗО; 1,1 тыс. боевых брониров. машин; св. 550 ПУ ПТУР; 900 зенитных средств (в т. ч. 55 ПУ ЗУР и 108 ПЗРК); 150 вертолётов армейской авиации (из них 28 ударных). В составе СВ сформирован исп. армейский корпус быстрого развёртывания (Валенсия), который включён в ОВС НАТО. В «Еврокорпус» быстрого реагирования (Страсбур, Франция) входит механизир. дивизия. ВВС (22 тыс. чел.) организационно состоят из боевых сил и сил обеспечения. В их составе 14 эскадрилий самолётов боевой авиации, 25 эскадрилий вспомогат. авиации и 3 вертолётные эскадрильи. На вооружении ВВС ок. 200 боевых самолётов, св. 300 самолётов вспомогат. авиации и 40 вертолётов. Осн. воен.-возд. базы – Торрехон, Хетафе, Вильянубла, Морон, Сарагоса, Гандо. ВМС (19 тыс. чел.) состоят из боевых сил, сил обеспечения и командования мор. пехоты. В боевом составе ВМС 2 бригады фрегатов УРО, флотилия ПЛ, авианосная флотилия, амфибийные и минно-тральные силы, авиация ВМС, бригада мор. пехоты. На вооружении ВМС 40 боевых кораблей, 6 дизельных ПЛ, 18 фрегатов УРО, 38 боевых катеров, 30 вспомогательных судов, 20 самолётов и 35 вертолётов. Осн. воен.-мор. базы – Рота, Кадис, Картахена.
Комплектование ВС осуществляется на контрактной основе. Миним. срок первоначального контракта составляет 1 год с возможностью его продления на 3–7 лет. Резерв 319 тыс. чел., мобилизац. ресурсы 10,5 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 8,3 млн. чел.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится 330 врачей, 768 лиц ср. мед. персонала, 49 стоматологов, 87 фармацевтов, 15 акушерок; 35 больничных коек на 10 тыс. жит. (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 8,1% ВВП (бюджетное финансирование – 70,9%, частный сектор – 29,1%) (2004). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией, королевским декретом о Мин-ве здравоохранения (2000), законами о курении (2005), о биомедицинских исследованиях (2007). Система здравоохранения финансируется из налоговых поступлений, ответственность за мед. помощь несут администрации областей, гос. мед. страхование охватывает 99,8% нас., 18% имеют дополнительно частную мед. страховку. Роль муниципальной власти ограничена мероприятиями в области гигиены среды обитания. В системе здравоохранения ок. 40% гос. больниц, сеть центров амбулаторной помощи. Заболеваемость на 100 тыс. жит. составляет: болезни системы кровообращения 173,5 случая, злокачественные новообразования 164,2, травмы и отравления 32,9, туберкулёз лёгких 14,2 случая (2005). Осн. причины смерти взрослого населения: болезни системы кровообращения (32%), ишемич. болезнь сердца (20%), болезни органов дыхания (9%), рак (6%) (2004). Бальнеологич. курорты – Арчена, Верин, Вильятоя, Кальдас-де-Рейес, Карратрака, Трильо и др.; приморские климатические – Лас-Пальмас, Сан-Себастьян, Санта-Крус-де-Тенерифе и др.; курортные зоны – Коста-Бланка, Коста-Брава, Коста-дель-Соль.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
Олимпийский к-т И. основан и признан МОК в 1912. В 1938 образован Нац. совет спорта, переименованный в 1956 в Нац. отдел по физич. воспитанию и спорту. Преподавателей и инструкторов физич. воспитания готовит кафедра физиологии мед. ф-та университета Мадрида; спортивные тренеры получают подготовку на курсах в спортивных федерациях.
Спортсмены И. дебютировали на Олимпийских играх в 1900 (Париж) и на Олимпийских зимних играх в 1936 (Гармиш-Партенкирхен). Всего (в 1900–2008) завоевали 116 медалей (35 золотых, 50 серебряных, 31 бронзовую), в т. ч. 2 медали на Олимпийских зимних играх (в 1972 в Саппоро горнолыжник Ф. Фернандес Очоа завоевал золотую медаль в слаломе, его сестра Б. Фернандес Очоа в той же дисциплине заняла 3-е место в Альбервиле, 1992).
Наиболее успешно спортсмены И. выступали на Олимпийских играх в Барселоне (1992), где завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали. Х. Самаранч в 1980–2001 был президентом МОК, с 2001 пожизненный поч. президент МОК.
Среди популярных видов спорта – футбол, баскетбол, теннис, велосипедный спорт, гольф, шахматы, автогонки, волейбол, гандбол, хоккей на траве, лёгкая атлетика, водное поло, дзюдо, бокс, худож. гимнастика, разл. водные виды спорта, горнолыжный спорт и др.
Сборная команда И. по футболу – чемпион Олимпийских игр (1992) и Европы (1964, Мадрид; 2008, Вена). В гл. футбольной лиге выступают 20 команд; сильнейшие из них – «Атлетико» (Мадрид), «Барселона», «Валенсия», «Реал» (Мадрид), «Севилья» – обладатели мн. престижных междунар. призов. Сильнейшие футболисты И.: вратари Р. Замора, Х. Ирибар, Л. Арконада, А. Субисаррета, С. Канисарес, И. Касильяс; защитники Х. А. Камачо, В. Муньос, Р. Гордильо, А. Гойкоэчеа, Ф. Йерро; нападающие и полузащитники Т. Сарра, А. ди Стефано, Ф. Лопес Хенто, К. Сантильяна, Э. Бутрагеньо, М. Мичел, Х. Салинас, Л. Энрике, Рауль Гонсалес, Ф. Торрес, Ф. Морьентес, Д. Вилья.
В 2006 мужская сборная И. по баскетболу выиграла чемпионат мира; в чемпионатах Европы (2007) мужская и женская сборные И. заняли вторые места, уступив в финале сборным России. Один из сильнейших исп. игроков П. Газоль выступает в клубе Нац. баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетбольные клубы «Барселона» и «Реал» (Мадрид) неоднократно выигрывали крупные междунар. состязания.
В 2007 мужская сборная И. по волейболу впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы. Женская сборная И. по худож. гимнастике – одна из сильнейших в мире, о чём свидетельствует её победа на Олимпийских играх в Атланте (1996) в групповом многоборье; Г. Деферр выиграл золотую медаль в вольных упражнениях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Сиднее (2000).
В И. проводятся престижные теннисные турниры, в т. ч. традиц. мужские турниры в Валенсии, Барселоне, Мадриде и женский турнир в Барселоне. В 2007 в Мадриде прошёл турнир с участием 8 сильнейших теннисисток мира по итогам года. Четырёхкратный победитель Открытого чемпионата Франции (2005, 2006, 2007, 2008), чемпион Уимблдонского турнира (2008) и Олимпийских игр в Пекине (2008) Р. Надаль в августе 2008 стал первым теннисистом мира в рейтинге АТР (Ассоциации проф. теннисистов). Мужская сборная И. по теннису дважды выигрывала Кубок Дэвиса (2000 и 2004), победив в финалах сборные Австралии и США. Среди сильнейших теннисистов – С. Бругера (двукратный победитель Открытого чемпионата Франции 1993 и 1994, серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте, 1996), А. Корретха, А. Коста, К. Мойя, Х. К. Ферреро, Д. Ферер. А. Санчес-Викарио – победительница мн. турниров «Большого шлема» в одиночном (4 раза) и парном (6) разрядах, в миксте (4), участница четырёх Олимпийских игр (Сеул, 1988, – Сидней, 2000), на которых завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали; вместе с К. Мартинес (победительницей Уимблдонского турнира, 1988) выиграла Кубок Федерации (1991) – неофициальный женский командный чемпионат мира. В 1994 Санчес-Викарио признана Междунар. теннисной федерацией (ITF) лучшей теннисисткой года. В И. ок. 30 теннисных школ, в которых обучаются лучшие юные теннисисты Европы, в т. ч. рос. теннисисты (М. М. Сафин, С. А. Кузнецова и др.).
В И. богатые шахматные традиции. В 1283 в И. создана книга игр Альфонсо X Мудрого, 1-я часть которой посвящена шахматам; считается первой шахматной книгой в Европе. В кон. 15 в. в И. возникли правила совр. шахмат, сменившие ср.-век. шатрандж. В 1575 в Мадриде при дворе короля Филиппа II состоялось состязание с участием исп. (Р. Лопес, А. Серон) и итал. шахматистов – первый в истории шахмат междунар. турнир. Один из самых популярных дебютов называется исп. партией или дебютом Рюи Лопеса (разработан в 1561). В 20–21 вв. в И. проведено много крупных шахматных состязаний, в т. ч. матч на первенство мира Г. К. Каспаров – А. Е. Карпов (Севилья, 1987). В Линаресе с 1979 проводятся междунар. турниры с участием сильнейших шахматистов мира. Мужская сборная И. – участница Всемирных шахматных олимпиад с 1927 (за исключением 1933–1956); сильнейшие шахматисты страны: А. Медина, Ф. Перес, А. Помар, Р. Торан, Х. Диес дель Корраль, М. Ильескас, Ф. Вальехо Понс.
Автогонки и велоспорт становятся всё более популярными благодаря успешному выступлению пилота Ф. Алонсо (р. 1981), выигравшего два чемпионата «Формула-1» (2005, 2006) в составе команды «Рено», и велогонщика М. Индурайна – пятикратного победителя «Тур де Франс» и чемпиона Олимпийских игр в Атланте (1996). Трёхкратным чемпионом мира в шоссейной гонке (1999, 2001, 2004) стал О. Фрейре. Победителями «Тур де Франс» в разл. годы становились Ф. Баамонтес, Л. Оканья, П. Дельгадо, О. Перейро, А. Контадор. С 1991 проводятся традиц. этап «Формулы-1» – Гран-при Испании на автодроме «Каталунья» близ Барселоны (в 1969, 1971, 1973 и 1975 Гран-при Испании проходил на трассе Монжуик-Парк, в 1951 и 1954 – на трассе Педральбес, также близ Барселоны) и велогонка «Вуэльта». Др. известный автодром расположен в Хересе, где проведено (1986–97) пять Гран-при Испании и два Гран-при Европы.
С 1985 до 2007 число полей для гольфа в И. увеличилось более чем в 3 раза (с 81 до 254); особой популярностью пользуются гольф-поля: Королевского гольф-клуба (близ Мадрида), Эль-Салер (Валенсия), Вальдеррама (Кадис), Ла-Манга (Картахена) и др. С. Бальестерос и Х. М. Оласабаль – одни из сильнейших в мире игроков в 1970–1980-е гг., победители ряда турниров «Мейджор» и командных состязаний на Кубок Райдера. Раз в два года в И. проходит матч на «Кубок Севе» (им. С. Бальестероса) между командой континентальной Европы и сборной командой Великобритании и Ирландии.
Во франц. манускриптах 13 в. упоминается популярная нац. игра испанцев – «баскский мяч», или баскская пелота (участвуют два игрока или две команды по два игрока на спец. корте со стеной, в которую бросается мяч). В 1900 на Олимпийских играх в Париже игра входила в программу показательных видов спорта, и мужская команда И. была удостоена золотой медали. С 1952 проводятся чемпионаты мира по баскской пелоте.
Виндсёрфинг, дайвинг, гребной и парусный спорт также пользуются большой популярностью. Крупнейшая парусная регата Кубок Америки в 2007 стартовала в Валенсии, которую называют яхтенной столицей Средиземного моря. С 1989 проводятся яхтенные регаты на Кубок Королевы Испании, участвуют ок. 160 экипажей.
В И. более 30 горнолыжных центров (среди самых популярных – Сьерра-Невада, Ла-Молина и Массея, Бакейра-Берет).
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Шахматы. Энциклопедический словарь. М., 1990;
Спорт. Большая иллюстрированная энциклопедия. М., 2003;
Фоменко Б. И. Кубок Дэвиса. 99 ступеней к вершине. М., 2003;
Гольф. Полная энциклопедия. М., 2007;
Атлас горнолыжника и сноубордиста. 2008. М., 2007.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения наукии культуры
Управление системой образования децентрализовано. Гл. нормативные функции закреплены за Мин-вом просвещения и науки. Ответственность за работу образоват. учреждений всех уровней несут администрации автономных сообществ. С 2000 в стране осуществляется глубокая реформа систем общего и высшего образования. Осн. регламентирующими документами являются законы: об университетах (2001), о качестве образования (2002, поправки 2006). Система образования включает дошкольное воспитание детей до 6 лет (необязательное), базовое образование – начальное (для детей от 6 до 12 лет) и обязательное среднее (для детей от 12 до 18 лет); общее среднее образование и среднее специальное образование для детей от 16 до 18 лет. Для молодёжи от 15–16 лет и старше, не сумевшей успешно закончить обязательную 10-летнюю школу (св. 30%), предусматривается обучение по социальным программам начальной проф. подготовки. В 2006/07 учебном году в дошкольных учреждениях воспитывались 1,5 млн. детей (из них в гос. детских садах – 64,5%); в системе полного среднего образования – 7 млн. уч-ся. Особенность исп. системы образования – наличие частнодоговорных учебных заведений, являющихся частными по адм. статусу, но получающих значит. гос. дотации. На уровне дошкольного, начального и обязательного среднего образования их доля составляет 35%, общего среднего и среднего специального образования – 25%. В системе высшего образования преобладают гос. вузы; в неё также входят университетские центры, интегрированные факультеты, высшие школы, институты. Крупнейшие гос. ун-ты: в Саламанке (1218; реорганизован в 1254), Вальядолиде (1346; совр. статус с 1589), Барселоне (1450), Валенсии (1501), Севилье (1505), Мадриде (Комплутенсе, 1508), Гранаде (1531), Сарагосе (1542), Овьедо (1608), в г. Ла-Лагуна на о. Тенерифе (1792), ун-т Страны Басков в г. Бильбао (1968; реорганизован в 1980) и др. Политехнич. ун-ты: в Валенсии (1968), Мадриде (1971), Барселоне (1971) и др. Консерватории – в Барселоне (1838), Кордове (1862), Валенсии (1878), Мурсии (1916), Севилье (1935) и др. Королевская академия музыки (1830) и Королевская школа драматич. иск-ва (1831) – обе в Мадриде. Среди частных вузов – ун-т Деусто в г. Бильбао (1886), Епископальный ун-т Комильяс (основан в 1890 папой Римским Лео III в Сантандере, с 1960 в Мадриде), Наваррский ун-т в г. Памплона (1952), св. 10 учебных академий в Бильбао, в т. ч. Академия да Винчи (1985). Особый статус имеет Нац. ун-т дистанционного обучения (УНЕД) в Мадриде, располагающий св. 60 филиалами в И. и 20 – за рубежом (1972, 160 тыс. уч-ся).
Науч. исследования в И. организуются и координируются Высшим советом науч. исследований (1939; Мадрид). Совет руководит деятельностью св. 100 науч. институтов и центров. Функции АН выполняет Ин-т Испании (1938), который объединяет: Королевскую академию Испании (1713), Королевскую академию юридич. наук (основана в 1730; совр. назв. с 1882), Королевскую нац. академию медицины (основана в 1734; совр. назв. с 1861), Королевскую академию истории (1738), Королевскую академию изящных искусств «Сан-Фернандо» (1752), Королевскую академию точных, физич. и естеств. наук (1847), Королевскую академию моральных и политич. наук (1857), Королевскую нац. академию фармации (1932), все – в Мадриде. Среди др. науч. учреждений – Королевская академия наук и искусств (1764), Королевская академия изящных искусств Каталонии (1849), Каталонская академия медицины (1898), все – в Барселоне; Академия медицины (1895), Академия баскского языка (1919), обе – в Бильбао.
Гл. библиотеки: Нац. б-ка в Мадриде (1712), Б-ка Каталонии в Барселоне (1914). Крупные музеи: Нац. музей естеств. наук (1771), Прадо, Нац. археологич. музей (1867), Нац. антропологич. музей (1910), Нац. музей декоративного иск-ва (1912), Муниципальный музей (1929), все – в Мадриде; Музей С. Гуггенхейма в Бильбао; музеи П. Пикассо – в Барселоне и Малаге; Театр-музей С. Дали в Фигерасе (Каталония), Музей исп. скульптора Ф. Сальсильо в Мурсии; худож. музеи – в Барселоне, Кордове, Валенсии, Севилье, Гранаде, Бильбао и др. городах, археологич. музеи – в Барселоне, Ибице, Ла-Эскале, Лериде, Картахене, Севилье, Сантандере и др.; дома-музеи: Ф. Гарсии Лорки, М. де Фальи (оба – в Гранаде), Х. Сорольи (Мадрид), Эль Греко (Толедо) и др.
Дополнительная литература:
Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века. М., 2006;
Datos básicos de la educación en España en el curso. 2006/07. [Madrid], 2007;
Datos y cifras del sistema universitario español. 2006/07. [Madrid], 2007.
Автор раздела: Э. Г. Ермольева.
Средства массовой информации
Первая исп. газета «La Gaceta» была основана в 1661 (с 1697 «Gaceta de Madrid»; с 1762 издавалась гос-вом); с 1986 выходит под назв. «Boletín Oficial del Estado» (BOE) и является офиц. правительств. органом. Ведущие общенациональные издания (2006): «ABC» (выпускается с 1905; тираж 319 тыс. экз., придерживается консервативной ориентации), «El País» (с 1976; 567 тыс. экз., поддерживает ИСРП), либеральная «El Mundo» (с 1989; 434 тыс. экз.), правая «La Raz ́on» (с 1998; 199 тыс. экз.); спортивные – «Маrса» (с 1938; 440 тыс. экз.) и «As» (317 тыс. экз.); экономическая «Expansi ́on» (с 1986; 80 тыс. экз.). Популярные еженедельные журналы: «Interviú» (с 1976; 178 тыс. экз.), «Tiempo de Hoy» (с 1982; 100 тыс. экз.) и др. Издаётся большое количество ежедневных региональных газет, в т. ч. в Барселоне – «La Vanguardia» (с 1881; 249 тыс. экз., часть материала выходит на каталанском яз.), «El Peri ́odico de Catalunya» (с 1978; 218 тыс. экз., на исп. и каталанском языках), «Avui» (с 1976; 43 тыс. экз., на каталанском яз.); в Бильбао – «El Correo» (с 1910; 142 тыс. экз.), в Сан-Себастьяне – «Diario Vasco» (с 1934; 100 тыс. экз., на исп. и баскском языках), в Ла-Корунье – «La Voz De Galicia» (с 1882; 118 тыс. экз.), в Овьедо – «La Nueva España» (с 1936; 69 тыс. экз.), в Валенсии – «Levante-EMV» (с 1872; 60 тыс. экз.), в Сарагосе – «Heraldo de Aragón» (с 1895; 65 тыс. экз.), в Наварре – «Diario de Navarra» (с 1903; 68 тыс. экз.). Большинство исп. изданий имеют электронные версии. Крупнейшее информац. агентство – EFE (с 1939, штаб-квартира – в Мадриде).
Радиовещание с 1924, телевидение с 1956 (экспериментальное с 1948). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет гос. корпорация «Corporación Radiotelevisión Española» (RTVE; создана в 1980, совр. назв. с 2006), которая объединяет гос. службу радиовещания (Radio Nacional de España; RNE, 1937) и телевидения (Televisi ́on Espa ̃nola, TVE, 1956). Деятельность служб теле- и радиовещания автономных территориальных образований координирует «Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos» (FORTA, с 1989). Частное телевидение с 1989 (наибольшей популярностью пользуются каналы «Antena 3 TV», «Tele 5» и др.).
Крупнейшие исп. медиахолдинги: «Vocento» (основан в 2001, газеты «ABC», «El Correo», «El Diario Vasco», телеканалы Telecino, Punto TV, радио «Puntо Radio»), «Prisa» (газеты «El País», «As», радиостанции «Unión Radio», «La Ser», телесеть «Sogecable»), «Recoletos» (1992, газеты «Marca», «Expanci ́on», радио «Marca»), «Godó» (1998, газеты «Vanguardia», «Avui», телеканалы 8tv, Vida TV, радио «RAC1», «RAC105»), «Zeta» (1976, газ. «El Periódico de Catalunya», ж. «Tiempo de Hoy»).
Философия
Специфич. особенностями исп. философии являются преимущественный интерес к социально-этич. проблематике, культивирование интуитивного постижения мира, сочетающееся с тенденцией к эклектич. объединению мистицизма и рационалистич. построений, преобладание неакадемического, «живого» философствования, часто выражающегося в худож. форме.
В античный период выходцами из И. были такие представители рим. философии, как ритор Квинтилиан, родившийся в Кордове стоик Сенека и др. Видныe представители патристики в И. 5–7 вв. – уроженец г. Брага Павел Орозий, ученик блж. Августина, написавший под его влиянием «Историю против язычников», св. Мартин де Брага (ум. 579/580), Исидор Севильский, автор энциклопедич. труда «Этимологии, или Начала» (кн. 1–20), широко использовавшегося на протяжении всего Средневековья.
После араб. завоевания И. начиная с 10 в. Кордова и Севилья стали крупнейшими центрами арабо-мусульм. философии, расцвет которой в 12 в. связан с именами кордовских аристотеликов Ибн Баджи, Ибн Туфайля и Ибн Рушда. С 10 в. в И. развивалась также евр. философия, центрами которой стали сначала Кордова, затем Севилья, Лусена и, наконец, Толедо. Ортодоксальную линию в евр. религ. философии представлял Иегуда Галеви, для евр. философов 11–12 вв. (Ибн Гебироль, Ибн Эзра и др.) характерна преим. неоплатонич. ориентация, однако в сер. 12 в. широкое распространение получает аристотелизм (Ибн Дауд, Маймонид). Влиянием идей араб. аристотелизма (отчасти также Боэция и Ибн Гебироля) отмечено учение Доменика Гундисальво, возглавлявшего вместе с Хуаном Севильским знаменитую школу переводчиков в Толедо, из которой вышли многочисл. переводы на лат. язык греч., араб. и евр. авторов. Гл. центром схоластич. мысли в И. стал созданный в 1218 университет г. Саламанка. Трактат по логике Петра Испанского (впоследствии папа Римский Иоанн XXI) был популярным учебным пособием в европ. ун-тах в течение трёх веков. Одним из крупнейших представителей европ. схоластики 2-й пол. 13 – нач. 14 вв. явился францисканец Р. Луллий, разработавший оригинальную систему комбинаторной логики («Ars magna» – «Великое искусство») как средство рационального обоснования христианской догматики.
Наиболее значит. периодом в исп. философии был 16 в. Влияние идей Эразма Роттердамского во многом определило деятельность исп. гуманистов – бр. Хуана и Альфонсо де Вальдес, П. де Лермы и прежде всего друга Эразма и Т. Мора – Х. Л. Вивеса, акцентировавшего важность опытного знания. М. Сервет, естествоиспытатель и богослов, выступил с неортодоксальной программой «восстановления христианства». Натуралистич. характер носит психофизиологич. концепция способностей человека у Х. Уарте.
Во 2-й пол. 16 – нач. 17 вв. И. становится центром католич. Контрреформации. Вторая схоластика была создана доминиканцами Ф. де Виторией, основоположником теории междунар. права, Д. де Сото, Д. Баньесом, М. Кано, иезуитами Л. Молиной (учение о совместимости Божественного предопределения и свободы воли), Б. Перейрой, Ф. де Толедо, Г. Васкесом и, наконец, Ф. Суаресом, автором «Метафизических рассуждений» – одного из основополагающих трактатов новоевропейской философии, пользовавшегося большой популярностью не только в католических, но и в протестантских учебных заведениях. Расцвет католич. мистики связан с именами монахов кармелитского ордена св. Терезы Авильской (учение о ступенях восхождения к Богу) и св. Хуана де ла Круса. Мистич. учение М. де Молиноса, основоположника европ. квиетизма, было осуждено папой Римским Иннокентием XI.
В 18 в. под влиянием идей франц. Просвещения протекала деятельность Б. Х. Фейхоо-и-Монтенегро и Г. М. де Ховельяноса-и-Рамиреса (особенно в области эстетики). С сер. 19 в. в И. получают распространение этич. и правовые идеи нем. философа К. Краузе (Х. Санс дель Рио, Ф. Хинер де лос Риос, основавший в 1876 Свободный ин-т образования), встретившие противодействие церковных инстанций и представителей католич. традиционализма (Д. Кортес, Х. Бальмес, автор 3-томного полемич. труда «Сравнение протестантизма с католицизмом в их отношениях с европейской цивилизацией», 1842–44).
Спор об «испанской науке», возникший после выхода в 1876 одноим. сочинения М. Менендеса-и-Пелайо, постепенно перешёл в спор о «проблеме Испании», самобытности её культуры– центр. проблеме для писателей и мыслителей «поколения 1898», искавших путей духовного возрождения И. (Асорин, А. Ганивет, Р. де Маэсту с его концепцией hispanidad как особой религ. миссии И. и др.). В сочинениях М. де Унамуно, крупнейшего представителя этого поколения, получил развитие своеобразный вариант персоналистич. философии, исходящей из «трагического чувства жизни», обусловленного неразрешимым конфликтом между «жаждой личного бессмертия» и переживанием конечности человеческого существования.
Помимо Унамуно широкую европ. известность получил Х. Ортега-и-Гассет, один из первых теоретиков массового общества и массовой культуры. Восприняв идеи нем. неокантианства и философии жизни, он сформулировал учение о жизни как «радикальной реальности», производным аспектом которой (функцией) является «исторический» разум. Во многом под влиянием Ортеги-и-Гассета сложилась мадридская школа (М. Г. Моренте, К. Субири, Х. Л. Л. Арангурен, Х. Мариас и др.). Субири, ученик Э. Гуссерля и ассистент М. Хайдеггера, разработал оригинальную религ.- филос. концепцию «метафизического реализма», оказавшую значит. влияние на лат.-амер. «теологию освобождения».
На протяжении всего 20 в. продолжали оставаться влиятельными разл. направления неосхоластики (томизм – офиц. доктрина в период франкизма, суаресизм и др.). Наряду с этим получили распространение идеи христианского спиритуализма, марксизма, с кон. 20 в. – аналитической философии и др.
Центры филос. мысли – Ин-т философии, изд-во и ж. «Revista de Occidente» (издаётся с 1923).
Дополнительная литература:
Fernandez de la Mora G. Pensamiento español. Madrid, 1963–1971. [Vol. 1–7];
Quintas A. L. Filosofía española contemporánea. Madrid, 1970;
Fraile G. Historia de la fílosofia española. Madrid, 1971–1972. Vol. 1–2;
Buezas F. El krausismo español desde dentro. Madrid, 1978;
Abellán J. L. La historia critica del pensamiento español. Madrid, 1979–1991. Vol. 1–5;
Díaz Díaz G. Hombres y documentos de la filosofía española. Madrid, 1980–2003–. Vol. 1–7–;
Руткевич А. М. Социальная философия мадридской школы. М., 1981;
Garagorri P. La filosofía española en el siglo XX. Madrid, 1985;
Guy A. Historia de la filosofía española. Barcelona, 1985;
Журавлев О. В. Пути и перепутья: Очерки испанской философии XIX–XX вв. СПб., 1992;
Abellán J. L., Martines Gomes L. El pensamiento español, de Seneca a nuestros dias. Madrid, 1996;
Ф. Суарес и европейская культура XVI–XVII вв. СПб., 1999;
Яковлева Л. Е. Национальные философские традиции Испании и России: опыт компаративистского анализа. М.; Йошкар-Ола, 2006.
Автор раздела: Л. Е. Яковлева.
Литература
Литература И. представлена гл. обр. словесностью на исп. яз., а также на баскском, галисийском и каталанском (см. Каталанская литература) языках. В средние века лит-ра на староиспанском (кастильском) яз. существовала наряду со словесностью на лат., галисийско-португ., еврейском (см. в ст. Еврейская литература), араб. и каталанском языках. Первые записи исп. нар. песен сохранились в форме харджа – припевов, включённых в стихи испано-араб. и испано-евр. поэтов Андалусии 11 в. Наиболее характерным жанром ср.-век. лит-ры был героич. эпос («Песнь о моём Сиде», 12 в.). В хрониках 13–14 вв., а также в романсах дошли фрагменты и пересказы сюжетов не сохранившихся полностью эпич. поэм о гр. Фернане Гонсалесе, осаде Саморы, семи инфантах Лары и др. Носителями устной эпич. традиции были странствующие певцы-хуглары; их творчеству образованные поэты-клирики противопоставляли «учёное» иск-во, в рамках которого в 12–13 вв. создавались литургич. драмы («Действо о царях-волхвах», 12 в.), а также повествовательная и дидактич. поэзия («Книга об Александре», «Книга об Аполонии», «Елена и Мария, или Спор клирика с рыцарем», «Житие святой Марии Египетской»; все 13 в.). Первый известный по имени «учёный» поэт – Г. де Берсео, автор поэмы «Чудеса Богоматери» (13 в.). Универсальным размером «учёной» поэзии («четверной строфой») написана значит. часть «Книги благой любви» Х. Руиса (1343). Первый исп. рыцарский роман – «Рыцарь Сифар» (ок. 1300, опубл. в 1512) соединил мотивы вост. предания о Варлааме и Иоасафе с сюжетами и образами франц. романов 12 в. Двор Альфонсо X Мудрого стал во 2-й пол. 13 в. важнейшим центром культурного обмена христианской, мусульманской и еврейской культур. По его инициативе в Кастилии начали создаваться прозаич. хроники и истории на нац. языке («Первая всеобщая хроника» и др.). Учёный еврей, знаток араб. и лат. языков П. Альфонсо создал сб. поучительных историй «Наставления клирику» (12 в.), в котором использовал традиции вост. обрамлённой повести. По тому же принципу построен первый сб. новелл и притч на исп. яз. «Книга примеров графа Луканора и Патронио» Хуана Мануэля (1335), прославившегося также «Книгой о рыцаре и оруженосце», «Книгой об охоте» и др. Ср.-век. нар. поэзия И. (майские песни, серранильи, вильянсико и др.) сохранилась в виде вкраплений в сочинения поэтов-клириков (Г. де Берсео, Х. Руиса и др.) и в произведениях писателей позднейшего времени. На протяжении 15 в. активно складывалась лирика на кастильском яз., представленная в сб-ках кансьонеро (А. Альварес де Вильясандино, Ф. Империаль и др.). Стремлением перенести в лит-ру И. традиции итал. словесности было ознаменовано творчество исп. поэтов 15 в. маркиза де Сантильяны, Х. де Мены. Поэма Х. Манрике «Строфы на смерть отца» (1476) стала вершиной исп. филос.-элегич. поэзии позднего Средневековья.
Эпистолярный любовно-аллегорич. роман Д. де Сан Педро «Темница любви» (1492) и роман-драма Ф. де Рохаса «Трагикомедия о Калисто и Мелибее, или Селестина» (1499–1502) ознаменовали начало Возрождения в исп. лит-ре. Рыцарский роман «Амадис Гальский» (сохранившееся изд. 1508 – переработка ср.-век. текста 14–15 вв., осуществлённая Г. О. Р. де Монтальво) вызвал к жизни многочисл. продолжения, повествующие о приключениях потомков гл. героя. В кон. 15 в. появились первые пьесы на рождественские и любовные темы («эклоги») Х. дель Энсины, «отца испанского театра». Написанные под влиянием итал. ренессансных драматургов карнавальные фарсы Л. Фернандеса, а также творчество Б. де Торреса Наарро и Л. де Руэды предварили появление в И. проф. театра. В исп. поэзии 1-й пол. 16 в. (Х. Боскан Альмогавер, Г. де ла Вега и др.) преобладало влияние петраркизма. Диалогич. проза Х. де Вальдеса и А. де Вальдеса выдержана в духе Эразма Роттердамского и итал. гуманистов 14 – нач. 16 вв.
Свидетельством кризиса гуманистич. идеалов в И. в сер. 16 в. стала анонимная повесть «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (изд. в 1554) – прообраз жанра плутовского романа (пикарески), расцвет которого пришёлся на эпоху барокко: романы «Гусман де Альфараче» М. Алемана-и-де-Энеро (ч. 1–2, 1599–1604); «Плутовка Хустина» Б. де Наваррете (1605, опубл. анонимно); «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» Ф. де Кеведо-и-Вильегаса (1600-е гг., изд. в 1626); «Жизнь Маркоса де Обрегон» В. Эспинеля (1618) и др. Жанр ренессансного рыцарского романа вытеснялся прозой и поэзией исп. мистиков (Тереса де Хесус, Хуан де ла Крус), а также пасторальным романом («Диана» Х. де Монтемайора, 1559; «Галатея» М. де Сервантеса, 1585). Сервантес создал классич. образец новоевропейского романа «Дон Кихот» (ч. 1–2, 1605–15), а также сб. «Назидательные новеллы» (1613). Попытки возродить античную традицию были предприняты в эпопее «Араукана» А. де Эрсильи-и-Суньиги (1569–89), приключенческом романе Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1617), созданном в духе Гелиодора.
Во 2-й пол. 16 в. основными поэтич. жанрами в лит-ре И. оставались сонет, кансона, эклога, ода, элегия, эпистола; оформились две школы – саламанкская, во главе с Л. де Леоном, и севильская (Ф. де Эррера и др.). Всё большее значение приобретала нац. поэтич. традиция, в т. ч. фольклорная, на основе которой возникли жанры летрильи и «нового» («литературного») романса. В исп. поэзии барокко выделились две стилевые разновидности – консептизм и культеранизм; самыми известными барочными поэтами стали Л. де Гонгора-и-Арготе, Лопе Ф. де Вега Карпьо, Ф. Кеведо-и-Вильегас. В прозе барокко рядом с пикареской, нередко скрещиваясь с ней, развился жанр сатирико-фантастич. «виде́ния»: «Сновидения» Кеведо-и-Вильегаса (опубл. в 1627), «Хромой бес» Л. Велеса де Гевары (1641). Популярностью пользовалось творчество Б. Грасиана-и-Моралеса – собрание остроумных поучительных изречений «Карманный оракул» (1647) и аллегорич. «эпопея в прозе» «Критикон» (1-я ч. – 1651, 2-я ч. – 1653, 3-я ч. – 1657). Театр занимал центральное место в исп. лит-ре барокко. Уже в 1590-е гг. на исп. сцене благодаря усилиям Лопе Ф. де Веги Карпьо утвердилась комедия – состоящий из 3 действий и построенный на увлекательной интриге вид представления, рассчитанный на широкую публику и постановку в т. н. коррале. Последователями Лопе Ф. де Веги Карпьо стали Тирсо де Молина, А. Мира де Амескуа, Л. Велес де Гевара, Х. Руис де Аларкон-и-Мендоса и др. Несколько особняком стоит творчество Гильена де Кастро, ещё не порвавшего с ренессансным классицизмом. Создателем «эмблематических» драм, изобилующих барочной символикой и аллегориями, стал П. Кальдерон де ла Барка («Жизнь есть сон», 1636, и др.).
Начало Просвещения ознаменовано прозой Б. Х. Фейхоо-и-Монтенегро, автора «Всеобщего критического словаря» (1726–29), хотя в творчестве Д. де Торреса-и-Вильярроэля сохраняются жанры барочной прозы, такие как плутовская автобиография («Жизнь…, написанная им самим», 1743–56), сатирич. видение-мениппея («Учительные сновидения», 1737–51). Роман «История знаменитого проповедника брата Херундио из Кампасаса» Х. Ф. де Ислы (1756–68) интересен попыткой соединить опыт пикарески и романа сервантесовского типа. В годы расцвета Просвещения (2-я пол. 18 в.) исп. театральная традиция развивается в малых жанрах (одноактные интермедии Р. де ла Круса); примечательно стремление Н. Ф. де Моратина и Л. Ф. де Моратина утвердить на сцене классицистич. трагедию и комедию. Характерным жанром просветительской словесности стала басня (Ф. Мария де Саманьего, Т. де Ириарте). Рокальные и сентименталистские настроения отразились в прозе Х. Кадальсо-и-Васкеса («Марокканские письма», 1789), в комедиографии крупного гос. деятеля Г. М. де Ховельяноса («Благородный преступник», 1774, и др.). Приобрели популярность просветительские сатиры, героич. поэмы, оды, восхвалявшие реформы, достижения цивилизации, доблесть древних иберов (М. Х. Кинтана, Г. М. Ховельянос и др.). В поэзии Х. Мелендеса Вальдеса, а также др. представителей вновь возникших саламанкской школы (Н. А. Сьенфуэгос, Ф. С. Барберо, Х. Н. Гальегос, М. Х. Кинтана) и соперничающей с ней севильской школы (А. Листа, М. М. де Архон и др.) наметились контуры романтизма, утвердившегося в лит-ре И. к сер. 1830-х гг. Одна из центральных фигур 1-й трети 19 в. – Ф. Мартинес де ла Роса, автор историч. драм («Абен Омайя», 1830; «Заговор в Венеции», 1830).
Ведущими жанрами романтич. лит-ры, пережившей расцвет в 1830–40-х гг., стали историч. драма (М. Х. де Ларра, А. де Сааведра Рамирес, А. Гарсия Гутьеррес, Х. Э. Артсенбуч, Х. Соррилья-и-Мораль и др.) и историч. роман (М. Х. де Ларра, Х. де Эспронседа, Э. Хиль-и- Карраско и др.). Идеализиров. образ героя-богоборца, бунтаря, восстающего против любых авторитетов и запретов, воплотился в мифе о Дон Жуане, слившемся с образом Фауста в романтич. поэмах Х. де Эспронседы «Саламанкский студент» (1837) и «Мир-дьявол» (1839). Романтич. настроения сохранялись в поэзии И. до нач. 20 в. (Г. А. Беккер, Р. Кастро, Э. Пондаль, Р. де Кампоамор, ранний Ф. Гарсия Лорка), а также в неоромантич. драматургии Х. де Эчегарая-и-Эйсагирре. В 1830–1840-х гг. в творчестве М. Х. де Ларры, Р. де Месонеро Романоса, С. Эстебанеса Кальдерона и др. сложился костумбризм. В кон. 1840-х гг. возникла «регионалистская» («областническая») проза: романы Ф. Кабальеро, рассказы А. де Труэвы и др. В 1860-е гг. костумбристский очерк и «областническая» проза эволюционировали к реализму и натурализму (Х. М. де Переда, Х. Валера, П. А. де Аларкон, Э. Пардо Басан, Л. Алас-и-Уренья, А. Паласио Вальдес). Жанр натуралистич. социального романа сохранялся в лит-ре И. до 1920-х гг. (В. Бласко Ибаньес). Крупнейший исп. прозаик последней трети 19 – нач. 20 вв. – Б. Перес Гальдос, автор пяти серий историч. романов «Национальные эпизоды» (1873–1912). Расцвет исп. словесности на рубеже 19–20 вв. был связан с деятельностью писателей «поколения 1898 года» (М. де Унамуно, Р. М. дель Валье-Инклан, А. Мачадо-и-Руис, Х. Р. Хименес, П. Бароха-и-Неси, Асорин, Р. де Маэсту, Х. Бенавенте-и-Мартинес). Опираясь на опыт лат.-амер. модернизма, франц. символизма и исконного исп. фольклора, они выработали новый поэтич. язык, свободный от романтич. штампов. Усилия «поколения 1898 года» были поддержаны философом Х. Ортегой-и-Гассетом, прозаиками Р. Пересом де Айалой и Р. Гомесом де ла Серной, эссеистом Э. д’Орсом-и-Ровирой, а также поэтами «поколения 1927 года» – Ф. Гарсией Лоркой, В. Алейсандре, Р. Альберти, Х. Гильеном, П. Салинасом, Л. Сернудой, Д. Алонсо-и-Редондо, Х. Диего и др.
В 1920-х гг. развитие исп. лит-ры тесно связано с кубизмом и сюрреализмом, а также с авангардистскими школами Лат. Америки. Ответом на франкистскую диктатуру стало направление «тремендизм» (от исп. tremendo – страшный), проявившееся в творчестве К. Х. Селы, К. Лафорет и др. Путевые очерки Селы «Путешествие в Алкаррию» (1948), а также его роман «Улей» (1943, изд. в 1951) положили начало социальному роману («объективной прозе»), оформившемуся в произведениях Х. Гойтисоло, Л. Гойтисоло-Гая, Р. Санчеса Ферлосио, Х. Гарсии Ортелано, Х. Фернандеса Сантоса, А. Гроссо, А. Ферреса, А. Лопеса Салинаса, А. М. Матуте и др. В сер. 1960-х гг. ограниченность в выборе худож. средств и установка на авторское самоустранение привели «объективную прозу» к кризису (роман Гойтисоло «Особые приметы», 1967). Творчеством М. Делибеса, Гроссо и др. представлено «почвенническое» течение в прозе 1950–60-х гг., сосредоточенное на описании жизни патриархальной И. 1940–50-е гг. стали периодом расцвета исп. социальной поэзии (творчество Г. Селайи, Б. де Отеро, Х. Йерро). Создателем театра социального действия стал А. Састре, автор подчёркнуто условных, плакатно-аллегорич. «драм о революции». Самый значит. драматург И. 1950–60-х гг. – А. Буэро Вальехо, тяготел к притче, соединяя её с эстетикой социально-психологич. театра.
Романы «Время молчания» Л. Мартина Сантоса (1962) и «Вернёшься в Край» Х. Бенета (1967) ознаменовали начало активного усвоения опыта «нового романа». Стремление расширить худож. диапазон характерно как для адептов социального романа (роман «Оправдание графа Хулиана» и др. Х. Гойтисоло; позднее творчество А. Гроссо, М. Васкеса Монтальбана), так и для прозаиков-почвенников (романы «Пять часов с Марио», 1966, «Войны отцов наших», 1975, М. Делибеса). В кон. 1960-х гг. возник «метафизический роман», теоретики которого (М. Гарсия-Виньо, А. Прието, К. Рохас, А. Бош) стремились изображать не столько предметно-материальную действительность, сколько внутр. мир человека, разл. измерения бытия. В прозе последней трети 20 – нач. 21 вв. доминирует «сервантесовский», пародийный, сознающий собств. литературность тип повествования, представленный романами Г. Торренте Бальестера, Э. Мендосы, Х. Х. Мильяса, Л. Ландеро, «культурологической» прозой Х. Мариаса и Л. А. де Вильены. Детективная фабула часто включается в историч. или псевдоисторич. повествование, построенное как соединение различных лит. и культурных источников: романы А. Переса-Реверте, А. Муньоса Молины. Одна из основных примет прозы 1980–2000-х гг. – расцвет историч. романа в его разл. модификациях: творчество К. Рохаса, Х. Фернандеса Сантоса, М. Делибеса, Х. Хименеса Лосано и др.
Лит-ра И. на баскском яз. вплоть до 19 в. носила преим. религ. характер и представлена фрагментами эпич. сказаний, песнями, «пасторалями» на библейские сюжеты, религ. лирикой. В 19 в. романтич. настроения отразились в стихотворениях Х. М. Ипаррагирре, И. Бискаррондо и др.; к реализму близка поэзия Х. де Аришимуньо и Э. де Уркиаги, испытавшего сильное влияние Ф. Гарсии Лорки. Словесность 20 в. отличается патриархальным характером и вниманием к социальной тематике (творчество Н. де Ормаэчеа, Х. А. Ирасусты, Г. Арести и др.).
Лит-ра И. на галисийском яз. в средние века представлена в основном лирич. поэзией: в 12–13 вв. на всём Иберийском п-ове куртуазная лирика складывалась преим. на галисийско-португ. яз. (религ. и любовная поэзия Альфонсо X Мудрого, Ж. Айраса, Б. де Бонавала, П. Гомеса Шариньо, П. Меого, Ж. Зоро и др.). В 15–18 вв. словесность бытовала преим. в устной форме. С романтизмом связано «почвенническое» творчество Ф. Аньона-и-Паса, Х. М. Пинтоса, Р. Кастро (сб. «Галисийские песни», 1863, и др.), Э. Пондаля (сб. «Шум сосен», 1886). Социальная тематика и сатирич. пафос характерны для поэзии М. Курроса Энрикеса, В. Ламаса Карвахаля и др. В прозе кон. 19 – нач. 20 вв. развивался историч. и бытоописательный (в духе костумбризма) роман (М. Амор Мейлан, А. Лопес Феррейро, Э. Каре Альдао, В. Мартинес Риско и др.). В лирике 20 в. доминируют социальные мотивы (Р. Кабанильяс, Л. Амадо Карбальо и др.), поэтич. экспериментами отличается творчество Ф. Дельгадо, Х. Видаля; к авангардизму близок по духу М. Антонио. Во 2-й пол. 20 в. значит. явлением стала группа «неотрубадуров» (А. Кункейро Мора и др.), стремящихся воскресить традиции древней галисийской лирики.
Издания:
Испанские повести и рассказы. М., 1958;
Романсеро испанской войны. 1936–1939. М., 1962;
Современная испанская поэзия. М., 1963;
Испанская новелла XX в. М., 1965;
Испанский театр. М., 1969;
Романсеро. М., 1970;
Современная испанская новелла. М., 1971;
Молодые поэты Испании. М., 1975;
Из испанской поэзии XVII в. Л., 1983;
Испанская поэзия в русских переводах. 1789–1980. 2-е изд. М., 1984;
Испанская народная поэзия. М., 1987;
Андалусская поэзия. М., 1988;
Испанская новелла Золотого века. Л., 1989;
Поэзия испанского Возрождения. М., 1990;
Испанская классическая комедия. Л., 1991;
Поэзия трубадуров. Антология галисийской литературы. СПб., 1995;
Современная испанская поэзия. СПб., 1997;
Испанский плутовской роман. М., 2000.
Дополнительная литература:
Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Испанская литература Средних веков и эпохи Возрождения. М., 1961;
Del Rio A. Historia de la literatura española. La Habana, 1968. Vol. 1–2;
Blecua-Perdices J. M. Atlas de literatura española. Barcelona, 1972;
Тертерян И. А. Испытание историей. Очерки испанской литературы XX в. М., 1973;
она же. Современный испанский роман. 2-е изд. М., 1989;
Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 1977;
Силюнас В. Испанская драма XX в. М., 1980;
Historia y crítica de la literatura española. Barcelona, 1980–1992. Vol. 1–9. Suplementos. Barcelona, 1991–2008–. Vol. 1–10–;
Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней. М., 1981;
Valbuena Prat A. Historia de la literatura española. 9 ed. Barcelona, 1981–1983. Vol. 1–6;
Iberica. Кальдерон и мировая культура. Л., 1986;
Alborg J. L. Historia de la literatura española. 2 ed. Madrid, 1992–1996. Vol. 1–5;
Historia de la literatura española. Madrid, 1993–1995. Vol. 1–3;
Плавскин З. И. Литература Возрождения в Испании. СПб., 1994;
Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII вв. М., 1998;
Iberica americans. Праздник в ибероамериканской культуре. М., 2002;
Iberica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб., 2005;
Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб., 2006.
Автор раздела: С. И. Пискунова.
Архитектура и изобразительное искусство
Многообразие и сложность худож. культуры И. обусловлены различиями историч. судеб её отд. областей и этнич. состава населения, наслоениями культурных традиций финикийцев, кельтов, греков, римлян, германцев, а также арабов (или мавров). Древнейшие памятники иск-ва на территории И. относятся к эпохе палеолита: наскальные полихромные росписи и рисунки в пещерах Кантабрии (в т. ч. Альтамира). К неолиту восходят схематич. наскальные изображения охоты и воен. сцен (в пещерах Вост. И.) и лепная керамика с процарапанным примитивным ленточным орнаментом. Гончарное иск-во достигло расцвета в энеолите (см. Колоколовидных кубков культура) и бронзовом веке. К бронзовому веку относятся поселения с земляными крепостными сооружениями, облицованные каменными плитами подземные гробницы с дромосами, прямоугольные в плане каменные жилища. Ок. 8 в. до н. э. возникла культура иберов (сохранились остатки сложенных насухо циклопич. каменных стен Таррагоны, 6 в. до н. э.); в 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. в Юж. и Вост. И. определяющим было влияние финикийского (пунического) и др.-греч. иск-ва (расписные керамич. вазы и др.). Сменившее власть Карфагена владычество Рима привело к глубокой романизации местной культуры в первых веках н. э. (руины театров, храмов, арок, акведуков, мостов в Мериде, Таррагоне, Сеговии и др.; остатки позднеримских фресок и мозаик).
Наиболее ранние памятники ср.-век. иск-ва принадлежат худож. культуре вестготов: тяжёлые по формам церкви с пышным резным декором в интерьере (Сан-Хуан-Баутиста в Баньосе, 661; Санта-Комба-де-Банде близ Оренсе, 7 в.; Сан-Педро-де-ла-Наве в пров. Самора, ок. 700), а также украшения полихромного стиля с яркой эмалью и цветными камнями (вотивная корона короля Рецесвинда, 7 в., Музей Клюни, Париж, и Нац. археологич. музей, Мадрид). Во 2-й пол. 8 – нач. 11 вв. в завоёванной арабами Андалусии развилось иск-во, в котором своеобразно сочетались худож. культура Омейядского халифата и вестготские традиции (Большая мечеть в Кордове, начала строиться в 785). В кон. 11–15 вв. в Юж. И. сложилось т. н. испано-мавританское иск-во с центрами в Валенсии, Гранаде, Севилье и др. городах. Его особенности, наиболее полно выразившиеся в ансамбле Альгамбры и в изделиях из майолики с росписью люстром (13–15 вв.), послужили основой формирования стиля мудехар.
Сложение собственно исп. худож. культуры протекало в условиях Реконкисты. По мере её продвижения к югу различные по своим истокам местные худож. традиции вступали во взаимодействие с культурными влияниями Франции и Италии. Особый отпечаток на иск-во И. наложили аскетизм и фанатич. благочестие, утверждавшиеся в ходе длительной нац.-освободит. борьбы, которая велась под знаменем Церкви. В то же время тяга к яркости и изощрённому богатству форм, шедшая от мавританской цивилизации (см. Мавританское искусство), стала традицией в юж. областях И. и проникала на север с притоком туда беженцев-христиан (мосарабов). Причудливое переплетение противоречивых тенденций породило стилистич. пестроту и яркое своеобразие ср.-век. иск-ва И. Облик городов, выраставших из опорных крепостей времён Реконкисты, ремесленных посёлков при монастырях или торговых колоний у пересечения дорог, а также из др.-рим. или мавританских селений, определялся природными условиями и планировкой старого градообразующего ядра. Общими для этих городов были неупорядоченность плотной застройки, кольца гор. стен с воротами, от которых узкие извилистые улицы вели к площади с ратушей и храмом; города Андалусии с её устойчивым «мавританским» колоритом не имели и такого центра. Тип мавританского жилого дома с внутр. двориком (патио) и галереями, плоской глиняной или несколько покатой черепичной крышей, с интерьерами, отделанными полихромными керамич. плитками (асулехос), получил в средние века распространение почти во всей И. Лишь каменные дома Каталонии близки жилищам Прованса и Бургундии, а у басков и поныне бытуют каменные башнеобразные жилища или фахверковые с каменным заполнением невысокие дома (касерио) с асимметричной 2-скатной крышей. Создатели каменных крепостей и замков И. использовали строит. опыт Франции и крестоносцев.
Со 2-й пол. 15 в. исп. замки превращались в парадные резиденции, их композиция и внутр. убранство становились богаче и живописнее (замок Ла-Кока близ Сеговии, 15 в.). В церковном зодчестве Сев. И. ещё в 8–9 вв. сохранялись вестготские традиции (небольшие каменные церкви в т. н. астурийском стиле близ г. Овьедо, украшенные внутри резьбой и росписью). Но уже в 10–12 вв. мосарабы приносят с собой элементы кирпичной архитектуры: выносные карнизы, консоли, дольчатые купола (ц. Сантьяго-де-Пеньяльба близ Леона, 10 в.). В Каталонии, отвоёванной ранее др. исп. областей и тяготевшей к культуре Италии и Юж. Франции, в нач. 11 в. возводились 3-нефные церкви-крепости (Санта-Мария в Риполе), близкие церквам романского стиля. Их строгие объёмы связаны воедино ломбардским по происхождению декором (глухие арки, аркатурные фризы). Франц. образцам следуют и создатели первых романских церквей (Сан-Висенте в Авиле, строительство начато в 12 в.), построенных по заказу ордена клюнийцев, и крупнейшего сооружения эпохи – собора в Сантьяго-де-Компостеле (ок. 1075–1211, достраивался в 16–18 вв.). Богатый, композиционно ясный скульптурный декор его «Портика славы» (кон. 12 в., мастер Матео) предвосхищает склонность к пышному декоративному убранству, типичному для исп. готики. Но одновременно складывались и местные особенности романской архитектуры: простота форм и тяжесть конструкции, отсутствие в храме хора, контрастное сопоставление богато членённых зап. фасадов с обширными гладкими плоскостями стен (Старый собор в Саламанке, увенчанный куполом собор в Саморе, оба – сер. 12 в.). Характерно также применение 4- и 8-частных сводов на нервюрах, а также монументальных куполов на парусах (симборио) над средокрестием. Скульптура этого времени (каменная и деревянная) отличалась богатством пластич. языка и многообразием композиц. решений. Разделённые на ярусы изображения покрывали обширные плоскости стены (статуи и рельефы портала ц. Санта-Мария в Риполе, сер. 12 в.). В росписях преобладали наивная достоверность и наглядность рассказа (стенопись 12 в. в ц. Сан-Клементе в Тауле, Каталония), которые присущи также алтарным образам и книжной миниатюре 10–12 вв.
Архитектуре готики в И. было свойственно стилистич. многообразие форм. Соборы в Бургосе, Толедо и Леоне (начали строиться в 1-й пол. 13 в.), несколько приземистые по пропорциям, близки готич. храмам Франции. Самобытны церкви Каталонии (часто однонефные или с очень широким ср. нефом), в которых стройные опоры легко несут поднятый на большую высоту огромный свод (собор в Жероне, строился с 1312). Во внешнем облике церквей здесь преобладают почти лишённые декора крупные, нерасчленённые объёмы. В стиле каталонской готики был создан и лучший образец гражд. архитектуры И. – биржа (лонха) в Пальме (строительство начато в 1425), с 8-гранными угловыми башнями, служившая прообразом для многочисл. построек. В др. районах И. архитектура стиля мудехар соперничала и скрещивалась с готикой; применяемые арабами узорная кладка из кирпича, декор из алебастра, стука и изразцов создавали своеобразный декоративный эффект (собор в Сарагосе, строился с 1119). В Арагоне были распространены в изобилии украшенные кирпичным геометрич. узором колокольни-минареты. Обширные позднеготич. соборы в Севилье (строительство начато в 1402; колокольней собора является быв. минарет гл. мечети – «Ла Хиральда», кон. 12 в.; выс. ок. 98 м), Саламанке (Новый собор, строился с 1512, архитекторы Х. Хиль де Онтаньон, Р. Хиль де Онтаньон и Х. Камперо) и Сеговии (строился с 1522, архитекторы Х. Хиль де Онтаньон и Р. Хиль де Онтаньон; портал и купол – 1620-е гг.) сдержанны по декоративному убранству. Художники Каталонии, Валенсии, Арагона создавали пышные живописно-скульптурные алтари (ретабло). Интерес к деталям быта, живая непосредственность поз и лиц присущи росписям капеллы Сан-Мигель в мон. Педральбес в Барселоне (1346, мастер Ф. Басса – основатель каталонской школы живописи), полихромным фигурам ретабло, скульптурным изображениям на гробницах и миниатюрам этого времени.
Завершение Реконкисты к кон. 15 в., объединение исп. земель, открытие Америки и приток золота в И. стимулировали бурную строит. деятельность, рост городов. Но И. не испытала мощного расцвета культуры Возрождения, т. к. экономич. подъём страны совпал с утверждением в ней феодально-клерикального режима, всесилия инквизиции. Традиц. склонность к пышной декоративности породила своеобразную исп. разновидность архитектуры Ренессанса – стиль платереско. Для построек этого стиля характерно наложение на гл. фасады и порталы, лоджии, колонны и арки патио жилых построек обильного, изощрённого и богатого по мотивам скульптурного декора. Под лучами солнца эти ажурные резные орнаментальные композиции, противопоставленные гладким частям стен, создавали живописную игру светотени (коллегия Санта-Крус в Вальядолиде, кон. 15 в., арх. Э. де Эгас; дворец Каса-де-лос-Пикос в Сеговии, 15–16 вв.; новый королевский дворец в Аранхуэсе, 1571, арх. Х. Б. де Толедо). По мере роста великодержавных устремлений исп. монархов в светской архитектуре 16 в. утвердился официальный, холодно-монументальный стиль десорнаментадо («неукрашенный»), называемый также эрререско по имени арх. Х. Б. де Эрреры, строившего резиденцию Филиппа II – Эскориал.
Изобразит. иск-во И., испытавшее в 15 в. значит. воздействие нидерл. и итал. иск-ва, всё же шло своим путём, сохраняя вплоть до 16 в. отдельные ср.-век. черты. Суровый драматизм и внутр. напряжённость образов в картинах Б. Вермехо, Б. Мартореля, X. Уге, Ф. Гальегоса, А. Фернандеса сочетаются с условностью пространственного построения, золотыми фонами и обильной орнаментикой тканей. В 16 в. Э. Яньес де Альмедина, X. де Хуанес, Л. Варгас подражают приёмам итал. живописи; Л. Моралес создаёт произведения, проникнутые спиритуализмом. Необыкновенной экзальтации в передаче душевного смятения человека, свободы и экспрессии живописного языка достигает Эль Греко. Пластика, развивавшаяся в кон. 15 – нач. 16 вв. в общем русле с архитектурой платереско (Д. де Силоэ, Д. Формент, Ф. Бигерни), постепенно усваивает язык ренессансной скульптуры. В 16 в. наряду с усилением драматизма образов в ней появляются черты маньеризма (Д. де Силоэ, А. Берругете). В живописи получает развитие изысканно-декоративный парадный портрет (А. Санчес Коэльо и X. Пантоха де ла Крус), отличающийся остротой передачи характерных черт модели.
В 17 в. в И. развивается барокко. Храмы, а затем и светские сооружения получают сходное с платереско пышное декоративное убранство. Исп. барокко, названное чурригереско (по имени арх. Х. Б. де Чурригеры), уже к нач. 18 в. приобрело характер общенационального стиля. В 18 в. декоративным тенденциям в архитектуре противостояло дворцовое строительство пришедших к власти Бурбонов; в стиле позднего барокко был перестроен дворцово-парковый ансамбль Аранхуэса (архитекторы П. К. Идогро, Дж. Бонавия, Ф. Саббатини и др.). Организованная в 1744 АХ в Мадриде стала проводником академич. классицизма (архитекторы В. Родригес, X. де Вильянуэва). 1-я пол. 17 в. – время расцвета исп. живописи, окрепшей в борьбе с тенденциями итальянизма. Местные, нац. традиции были развиты в произведениях X. де Риберы и Ф. Сурбарана, отмеченных суровым реализмом и драматич. напряжённостью, стремлением утвердить духовную значительность простых, обыденных мотивов. Своё наиболее яркое воплощение они нашли в живописи Д. Beласкеса. Глубокий психологизм, непосредственность худож. видения сочетаются в его творчестве с широким охватом жизненных явлений в их скрытом драматизме и острых противоречиях. Исключит. сложность и богатство живописного строя его картин открывали новые пути развития европ. иск-ва. В традициях нар. полихромной пластики работали скульпторы Г. Фернандес, X. Мартинес Монтаньес, А. Кано, П. де Мена. Со 2-й пол. 17 в. развивается, с одной стороны, изощрённое придворное направление (К. Коэльо), с другой – продолжаются реалистич. традиции 1-й пол. века (Б. Э. Мурильо, А. Пуга, А. Переда). Значит. этапом развития не только исп., но и европ. иск-ва рубежа 18–19 вв. явилось творчество Ф. Гойи, прочно связанного с освободит. борьбой исп. народа; оно явилось предвестником идей романтизма в европ. иск-ве. В 19 в. в живописи И. преобладали салонно-академич. тенденции, историч. и фольклорная тематика (М. Фортуни и др.). Градостроит. идеи 20 в. предвосхищал проект «линейного города» (1892, арх. А. Сорио-и-Мата).
К нач. 20 в. в И. выделяются два худож. центра – Мадрид и Барселона. В последнем формируется сильное течение модернизма, продолжавшее линию ар нуво и проявившееся прежде всего в архитектуре. Ведущим архитектором этого направления был А. Гауди, создавший необычные, почти скульптурные по формам сооружения. В Мадриде в это время господствовала академич. традиция, наиболее видным представителем которой был А. Паласиас-и-Рамило, строивший грандиозные и эклектичные сооружения (Дворец почты и коммуникаций, 1904–18, и др.). В изобразит. иск-ве 1-й четв. 20 в. также лидировала Барселона. Здесь сформировалась сильная группа «модернистов», поддерживавшая связи с Парижем. В Барселоне начинали свою деятельность П. Пикассо, Х. Миро, С. Дали, ставшие вскоре видными фигурами европ. авангардизма. Застой в худож. жизни страны вызвал эмиграцию талантливых мастеров. Страну покинули, также перебравшись в Париж, И. Сулоага, Х. Грис, Х. Гонсалес, М. Бланшар и др., что дало основания говорить об «испанской школе в Париже». В 1920-х гг. возникло движение за возрождение нац. иск-ва (живописцы Ф. Борес, М. А. Ортис, Х. Пейнадо, Э. Виньес). В ряде областей (Галисия, Астурия, Страна Басков) сформировалось направление регионализма, исходившее из местных худож. традиций. К видным живописцам этого периода относятся воспринявший наследие Гойи Х. Солана, работавший в экспрессионистич. манере А. Д. Кастелао, импрессионист Р. Бароха-и-Неси. Среди скульпторов важную роль играли «классицист» Х. Клара, мастер реалистич. направления В. Мачо и воспринявшие новейшие тенденции К. Мальо и М. Эрнандес. Общеевропейскую известность получили скульпторы Х. Гонсалес и П. Гаргальо.
С провозглашением республики в 1931 худож. жизнь в И. активизировалась, оживились авангардные течения. В Барселоне им содействовало объединение АДЛАН (ADLAN, «Друзья нового искусства»; с 1932). Возникшее в 1930 объединение ГАТЕПАК (GATEPAC, «Группа архитекторов и инженеров в целях содействия прогрессу в архитектуре») способствовало распространению функционализма в И. (работы архитекторов Ф. Г. Меркадаля и Х. Л. Серта). По проекту Серта был создан на Всемирной парижской выставке 1937 павильон И., в котором выставлялась «Герника» П. Пикассо. Гражд. война прервала начавшееся развитие по общеевропейскому пути; установившийся в стране авторитарный режим привёл к многолетней культурной изоляции И. и господству офиц. иск-ва, основанного на националистич. идеях и стилистике монументального академизма; новаторские худож. поиски были прекращены, ведущие архитекторы эмигрировали (X. Л. Серт, Ф. Кандела и др.).
Однако уже в 1950-х гг. вновь завязались связи И. с иск-вом европ. стран, возникли новые авангардные группировки. Интернациональный стиль вошёл в архитектуру Мадрида и Барселоны через сооружения, возведённые по проектам архитекторов Х. А. Кодерча, М. Ф. Серны, Х. А. Корралеса, Р. Васкес Молесуна. Проявились тенденции органической архитектуры («Белые башни» в Мадриде, 1960–68, арх. Ф. Х. Саэнс де Ойс). В живописи видную роль сыграло возникшее в Барселоне в 1948 и получившее междунар. известность объединение «Dau al Set» («Седьмая грань игральной кости»), в которое вошли художники А. Тапьес, Х. Х. Тарратс, М. Куиксарт. Позднее появились др. группировки, объединившие художников, творчество которых развивалось в рамках абстракционизма, ар информель, поп-арта, новой фигуративности: «El Paso» («Шаг», 1957), «Equipo 57» («Бригада 57»), «Equipo Cronica» («Бригада хроники», 1964). В них входили А. Саура, М. Мильярес, Р. Каногар, Э. Арройо. В строительстве, наряду с функционализмом, применяются принципы органич. архитектуры (детский дом отдыха Мирафлорес-де-ла-Сьерра близ Мадрида, 1959, архитекторы X. А. Корралес, А. де ла Сота и др.) и брутализма. И. внесла значит. вклад в становление и развитие архитектуры постмодернизма. 1970–90-е гг. отмечены интересом к неоклассическим традициям (Р. Бофилл), минималистским тенденциям (Х. Н. Балдевег, Х. Пиньон), экспрессионизму (С. Калатрава). Олимпийские игры 1992 в Барселоне вызвали к жизни множество новых архит. решений (стадион в Барселоне, арх. В. Греготти).
Дополнительная литература:
Domínguez Bordona J. La miniatura española. Florence, 1930. Vol. 1–2;
Post Ch.R. A history of Spanish painting. Camb. (Mass.), 1930–1966. Vol. 1–14;
Camps Cazorla E. El arte románico en España. Barcelona, 1945;
Малицкая К. М. Испанская живопись XVI–XVII вв. М., 1947;
Proske B. G. Castilian sculpture: Gothic to Renaissance. N. Y., 1951;
Rafols J. F. El arte romántico en España. Barcelona, 1954;
Kubler G., Soria M. Art and architecture in Spain and Portugal and their American Dominions. Harmondsworth, 1959;
Lees-Milne J. Baroque in Spain and Portugal, and its antecedents. L., 1960;
Flores C. Arquitectura española contemporánea. Madrid, 1961;
Chueca Goitia F. Historia de la arquitectura española: Edad Antigua y Edad Media. Madrid, 1965;
Левина И. Искусство Испании XVI–XVII вв. 2-е изд. М., 1966;
Palol P. Arte hispánico de la época visigoda. Barcelona, 1968;
Moreno Galván J. M. La última vanguardia. Madrid, 1969;
Blanch M. Arte gótico en España. Barcelona, 1972; Navascues Palacio P. N. Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Madrid, 1973;
Historia del arte hispánico. Madrid, 1978–1985. Vol. 1–6;
Yarza J. Arte y arquitectura en España, 500–1250. Madrid, 1979;
Rodríguez Gutiérrez de Ceballos A. Arte religioso de los siglos XV y XVI en España. Madrid, 1980;
Barral X. L’art pre-romanic a Catalunya: Segles IX–X. 2 ed. Barcelona, 1981;
Sebastian S. Contrareforma y barroco. Madrid, 1981;
Cuéllar H., Calatrava J. Romanticismo y teoría del arte en España. Madrid, 1982;
Checa F. Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450–1600. Madrid, 1983;
Martín González J. J. Escultura barroca en España, 1600–1770. Madrid, 1983;
Historia de l’art catalа̀. Barcelona, 1983–1987. Vol. 1–8;
Bru E., Mateo J. L. Arquitectura española contemporánea. Barcelona, 1984;
Sureda J. La pintura románica en España. Madrid, 1985;
Bottineau Y. L’Art de cour dans l’Espagne des Lumières, 1746–1808. P., 1986;
Redondo Cantera M. J. El sepulcro en España en el siglo XVI, tipología e iconografía. Madrid, 1987;
Calvo Serraller F. Del futuro al pasado… Madrid, 1988;
idem. Escultura español actual: Una generación para un fin de siglo. Madrid, 1992;
Conceptos fundamentales en la historia del arte español. Madrid, 1989–1990. Vol. 1–3;
Introducción al arte español. Madrid, 1989–1994. Vol. 1–9;
Каптерева Т. П. Искусство Испании. Средние века. Эпоха Возрождения. Очерки. М., 1989;
она же. Испания. История искусства. М., 2003;
она же. Сады Испании. М., 2007;
Ruiz Cabrero G. Spagna: Architettura, 1965–1988. Mil., 1989;
Azcárate J. M. Arte gótica en España. Madrid, 1990;
Reyero C. París y la crisis de la pintura española, 1799–1889. Madrid, 1993.
Автор(ы) раздела: Т. П. Каптерева (изобразительное искусство), Е. И. Кириченко (архитектура), В. А. Крючкова (искусство 20 в.).
Музыка
На развитие местных муз. традиций оказывали влияние цивилизации Древнего Востока, Рима. С принятием христианства распространились лат. литургич. песнопения; Исидор Севильский в трактате «О церковных службах» (7 в.) впервые описывает антифонное и респонсорное пение. В эпоху араб. завоеваний пережила расцвет местная традиция богослужебного пения – т. н. мозарабский распев, отмеченный изощрённой мелизматикой (см. в ст. Григорианский хорал). В 8–15 вв. Кордова стала центром испано-арабской культуры, с нач. 9 в. здесь работали представители т. н. андалусской школы араб. музыки (см. в ст. Арабо-мусульманская культура). Ориентализмы в музыке И. – результат смешанного влияния визант. культовой музыки, иск-ва сефардов, а с 15 в. – цыган.
Реконкиста ускорила формирование исп. общенациональной культуры. В 13 в. распространились героико-эпич. песни (cantares de gesta), исполнявшиеся трубадурами (их иск-во достигло высокого уровня в Каталонии 13–14 вв.) и хуглярами (жонглёрами) в сопровождении виуэлы. В нар. среде в 14–15 вв. эти песни трансформировались в романсы. При дворе Альфонсо X Мудрого были распространены кантиги (в т. ч. посвящённые Деве Марии) и др. жанры паралитургической музыки (аналогичны итал. лаудам). Из др. муз.-поэтич. форм в 13–14 вв. культивировались альбады, серенады, пастурели, ретроэнсы, широко бытовали вильянсико и кантарсильо. В 15 в. они дали начало таким песенным формам исп. музыки, как кансьон, тонада, копла, серранилья. Из танцев в 15–16 вв. были популярны сарабанда, чакона и эскарраман. Позднее распространились фанданго, сегидилья и болеро.
К кон. 15 в. достигла высокого уровня проф. музыка И. (композиторы Х. де Анчиета, Ф. Пеньялоса, Х. дель Энсина). Расцвет исп. вокальной полифонии, гл. обр. культовой, связан с творчеством композиторов эпохи Возрождения К. де Моралеса, Ф. Герреро и особенно Т. Л. де Виктории. Интенсивно развивалась в 16 в. инструментальная музыка, преим. для виуэлы, на основе которой формировалось виртуозное искусство варьирования (диференсиас), принципы которого впервые теоретически обосновал Д. Ортис в «Трактате о глосах…» (1553). Наиболее известные исп. виуэлисты 16 в.: Л. де Милан, Э. де Вальдеррабано, М. де Фуэнльяна, Л. де Нарваэс, А. Мударра. Имитационно-полифонич. стиль и вариац. метод утверждаются в органной музыке 16 в., крупнейшим мастером которой был А. де Кабесон. Среди муз. теоретиков: Б. Рамос де Пареха (трактат «Практическая музыка», 1482), Ф. де Салинас («Семь книг о музыке», 1577; содержит многочисл. записи исп. нар. песен), Х. Бермудо («Книга, именуемая Описание музыкальных инструментов», 1949–55).
Формирование исп. муз. театра относится к раннему Средневековью. Сохранился отрывок из религ. мистерии 12 в. «Поклонение волхвов». В 14 в. зарождаются светские формы муз. театра. В эпоху Возрождения своеобразие исп. муз. театра проявилось в т. н. эклогах – драматич. сценах с музыкой на религ. и светские сюжеты. Основоположник этого жанра – Х. дель Энсина. Специфич. исп. разновидность оперы с разговорными диалогами – сарсуэла (сложилась в 17 в.). Во 2-й пол. 18 в. формируется муз. комедия тонадилья, классич. образцы которой создали Л. Мисон, П. Эстеве, Б. де Ласерна, М. дель П. В. Р. Гарсия. Среди композиторов кон. 17 – нач. 18 вв.: Х. Кабанильес (сочинения для органа), А. Литерес (культовая музыка), органист и клавесинист А. Солер. Значит. роль в развитии исп. инструментальной музыки 18 в. сыграл Д. Скарлатти, долгое время работавший в И. Крупным композитором, автором гл. обр. итал. опер-буффа был В. Мартин-и-Солер (долго работал и умер в России).
С открытием консерваторий в Мадриде (1830), Барселоне (1838) и постоянных оперных театров в Барселоне (1847) и Мадриде (1850) муз. жизнь в И. активизировалась. Сарсуэла достигла расцвета в творчестве М. Эславы, Ф. Барбьери, Ф. Кабальеро, Т. Бретона, Р. Чапи-и-Лоренте, А. Вивеса. К нац. композиторам принадлежат Ф. Таррега, Ф. Пухоль, К. дель Кампо-и-Сабалета. В кон. 19 в. началось движение за возрождение самобытной нац. муз. культуры, т. н. ренасимьенто, которое возглавил Ф. Педрель. Он оказал решающее влияние на формирование исп. муз. школы 20 в., крупнейшие представители которой – И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья. Творчество последнего – одно из высших достижений мировой музыки.
В годы гражд. войны 1936–39 распространилась массовая песня, в т. ч. революционно-патриотическая (С. Бакариссе, Э. К. Чапи, К. Паласио, Э. Касаль). С установлением франкистского режима мн. исп. музыканты эмигрировали. После 2-й мировой войны выдвинулись композиторы Х. Гуриди, О. Эспла, Ф. Момпу, С. Бакариссе, Х. Баутиста, Х. Родриго, Э. и К. Альфтеры, Г. Питталуга, К. Паласио, П. Соросабаль, Ф. Морено-Торроба. Среди исполнителей 20 в.: певцы Ф. Виньяс, М. Гай, Э. де Идальго, К. Супервиа, В. де Лос Анхелес, Т. Берганса, П. Доминго, М. Кабалье, Х. Каррерас, П. Лоренгар; дирижёры Э. Ф. Арбос, Х. Итурби (также пианист), А. Архента; пианисты А. де Ларроча, Х. Турина, Р. Виньес; скрипачи – П. Сарасате, Х. Манен; виолончелисты П. Касальс, Г. Касадо; гитаристы М. Льобет, А. Сеговия, Ф. Таррега, Пако де Лусия; гамбист Й. Саваль (руководитель ансамбля старинной музыки «Гесперион»). Среди музыковедов: Р. Митхана-и-Гордон, А. Саласар, Х. Субира, Э. Л. Чаварри, Э. М. Торнер, И. Англес, Т. Марко.
В И. функционируют (2007): Нац. ассоциация музыки, Ассоциация муз. культуры, об-во «Муз. молодёжь Испании», Симфонич. оркестр Исп. радио и ТВ, Филармонич. оркестр, Исп. ин-т музыковедения (1943), оперный театр «Лисео» – в Барселоне; Нац. конс. (Мадрид). Проводятся разл. фестивали, в т. ч. Недели ср.-век. музыки в Эстелье (Наварра); междунар. конкурсы: музыкантов-исполнителей им. М. Канальс (с 1954), вокалистов им. Ф. Виньяса (с 1963; оба – в Барселоне), разл. конкурсы пианистов, органистов, гитаристов и др.
Дополнительная литература:
Кузнецов К. А. Из истории испанской музыки. Этюды 1–5 // Музыка. 1937. № 20, 23, 29, 32;
Anglès H. La música española desde la edad media hasta nuestros días. Barcelona, 1941;
Araiz Martinez A. Historia de la música religiosa en España. Barcelona, 1942;
Грубер Р. И. Музыкальная культура Испании XV – начала XVII вв. // Грубер Р. И. История музыкальной культуры. М., 1953. Т. 2. Ч. 1;
Subirá J. Historia de la música española e hispano-americana. Barcelona, 1953;
Chase G. The music of Spain. 2nd ed. N. Y., 1959;
Оссовский А. Очерк истории испанской музыкальной культуры // Оссовский А. Избр. статьи, воспоминания. Л., 1961;
Peña y Goñi A. España, desde la ópera a la zarzuela. Madrid, 1967;
Haberkamp G. Die weltliche Vokalmusik in Spanien um 1500. Tutzing, 1968;
Valls i Gorina M. Historia de la música catalana. Barcelona, 1969;
Marco T. Música española de vanguardia. Madrid, 1970;
idem. Historia de la música española. Madrid, 1983–1985. Vol. 1–7;
idem. Spanish music in the XXth century. Camb. (Mass.), 1993;
Фалья М. де. Статьи о музыке и музыкантах. М., 1971;
Мартынов И.И. Музыка Испании. М., 1977;
Le Bordays C. La musique espagnole. P., 1977;
Powell L. A history of Spanish piano music. Bloomington, 1980;
España en la música de occidente. Madrid, 1985–1987. Vol. 1–2;
Huertas Vázquez E. Teatro musical español en el Madrid ilustrado. Madrid, 1989;
Martín L. Nuevas músicas en España. Madrid, 1996;
Historia de la música catalana, valenciana i balear. Barcelona, 1999–2003. Vol. 1–10.
Танец и балет
И. славилась танцевальным иск-вом уже в эпоху эллинизма: в Древнем Риме были известны танцовщицы из Кадиса («гадитанские девы»). В средние века и в эпоху Возрождения танец был любимым развлечением как в народе, так и при дворе. Большой популярностью пользовалась мореска. Танцы включались в муз. представления – сарсуэлы (с 17 в.) и тонадильи (со 2-й пол. 18 в.). Возникали новые формы исп. танца: в 18 в. – болеро, в 19 в. – танго. Сольные, парные, групповые, круговые нар. танцы разл. провинций исчислялись сотнями, имели каждый своё муз. сопровождение (гитара, мандолина, кастаньеты, тамбурин, флейта, свирель и т. д.). Чрезвычайно богата танцами Андалусия, с которой генетически связан танец фанданго, там же распространены гуэнья, ронденья, гранадана и др. Известно до 100 разновидностей хоты (классическая – арагонская). Танцы фламенко, бытующие у цыган на юге И., отличают виртуозное исполнение сложных по ритму «сапатеадо» (дробных выстукиваний каблуками) и разнообразные движения рук и кистей. Наибольшего расцвета исп. танцы достигли в нач. 19 в. Открывались танцевальные школы; создавались трактаты и учебники по танцу. В 1807 была образована Академия театрального танца. Новый этап в развитии исп. сценич. танца наступил в 1920-х гг. благодаря танцовщице и хореографу Архентине, создавшей собств. стиль, сочетавший формы классич. и нар. исп. танца. В 1928 она создала труппу, в которой ставила одноактные балеты («Любовь-волшебница» М. де Фальи, 1925; «Триана» И. Альбениса, 1927, и др.). Большой популярностью пользовалась Архентинита (Э. Лопес Хульвес), которая с 1927 создавала (при участии Ф. Гарсии Лорки) программы танцев в стиле фламенко; в 1939 в Нью-Йорке участвовала в постановке «Испанского каприччио» на музыку Н. А. Римского-Корсакова вместе с Л. Ф. Мясиным (труппа «Балле рюс де Монте-Карло»). Деятельность Архентины продолжила её сестра П. Лопес. В 1946 совм. с Х. Греко она организовала труппу «Испанский балет». В числе др. известных исп. артистов – К. Амайя, Антонио, Розарио, исполнявшие танцы разных стилей. В 1953 Антонио основал труппу «Балет Мадрида», среди постановок – «Таверна быка» и «Сюита сонат» на муз. А. Солера. В 1989 К. Ойoс организовала труппу танца фламенко. В постановках хореографов последней четв. 20 в. активизировался процесс взаимовлияния исп. (чаще фламенко), классич. и совр. танца; появились труппы смешанных стилей.
В Мадриде в 1978 основан Нац. балет Испании (до 1980 худ. рук. А. Гадес), в 1979 создан «Классический балет» (худ. рук. В. Ульяте). В 1983 обе труппы были объединены (худ. рук. М. де Авила), в 1986 вновь образовано два коллектива; одним из них – «Балет нац. лирического театра» – в 1987–90 руководила М. М. Плисецкая (с 1990 переименован в «Нац. театр танца», худ. рук. Н. Дуато). В 1979 Ульяте основал балетную школу в Мадриде, из которой вышли известные классич. танцовщики А. Корельо, Т. Рохо; в 1988 он создал труппу, ставшую в 1997 постоянной балетной труппой Оперного театра Мадрида. В И. также работают танцевальные коллективы: Компания Р. Алонсо (1992), «Ляпсус данса» (1997), «Бубулус» (2000), «Альта Реалитат» (2003) – Барселона; «Мармара» (1999) – Таррагона; «Совр. балет Бургоса» (1994), Труппа неоклассич. танца (Реус), «Балет Каталонии» (Матаро), «Классич. балет Бадалоны» и др. В Мадриде проводятся фестиваль фламенко, Междунар. фестиваль танца. В Барселоне существует Академия классич. танца.
Дополнительная литература:
Levinson A. La Argentina. Essai sur la danse espagnole. P., 1928;
Brunelleschi E. Antonio and Spanish dancing. L., 1958;
Hughes R. M. Spanish dancing. Pittsfield, 1967;
Пуиг Кларамунт А., Альбайсин Ф. Искусство танца фламенко. М., 1984;
Bennahum N. D. A. Mercé, «La Argentina». Flamenco and the Spanish avant garde. L. a. o., 2000.
Автор раздела: Е. Я. Суриц.
Театр
Театральные традиции И. восходят к крестьянским праздникам, и в христианскую эпоху сохранившим элементы языческой обрядности (избрание королевы Мая, праздник Сан-Хуана и др.), а также к карнавалу (с 11 в.), ритуальным формам ср.-век. придворной культуры (коронации, турниры, въезды монархов, свадьбы, шествия и др.) и религиозно-церковной жизни (прежде всего проходивший в крупных городах И. с 13 в. праздник Тела Господня, который объединял элементы церковного обряда, придворного ритуала и карнавала). Меньшее, в сравнении с др. странами Европы, развитие ср.-век. религ. театра в И. обусловлено многовековыми войнами Реконкисты. Известны литургич. драмы 11–14 вв. (созданные в мон. Силос близ Бургоса; в г. Сантьяго-де-Компостела, в мон. Риполь, г. Вик в Каталонии и др.), мистериальные представления 14–15 вв. (в т. ч. «Мистерия о воскресении Девы Марии» в г. Эльче, 15 в., исполняемая доныне). В средние века были популярны выступления шутов-буффонов, потешников, ряженых (сагарронов). Во дворцах Барселоны, Валенсии, Вальядолида в 15 в. ставились интермедии, т. е. забавы «между блюдами» праздничной трапезы (представляли собой сложные красочные действа-аллегории), а также момо – придворные увеселения в масках («Момо доньи Изабеллы» в постановке Х. Манрике, 1467).
Первые опыты ренессансного театра совпали по времени с последней битвой Реконкисты и открытием Америки (1492). Его основоположник, поэт и музыкант Х. дель Энсина, ставил свои «эклоги» во дворце герцога Альбы (близ г. Саламанка) в 1492–1513. В 1-й пол. 16 в. устроителями спектаклей были драматурги; в их творчестве ощутимо итал. влияние. Придворные представления, сочетавшие ср.-век. и ренессансную образность, создавал исп.-португ. драматург Ж. Висенте. Родоначальником исп. сценич. традиции признан Л. де Руэда, драматург и актёр, глава проф. труппы, которая играла в разных городах И. для зрителей всех сословий. На формирование актёрского иск-ва оказали влияние гастроли итал. трупп комедии дель арте.
В эпоху «золотого века» исп. театра (последняя треть 16 – кон. 17 вв.) для проф. сцены работали драматурги Лопе Ф. де Вега Карпьо, Тирсо де Молина, П. Кальдерон де ла Барка и др. Сложилась нац. система жанров, включавшая героич. и историч. комедии, «комедии о святых», «драмы чести», «комедии плаща и шпаги» и др. Значимое место занимал религ. театр, в т. ч. ауто сакраменталь – «священное действо», посвящённое таинству Причастия (исполнялось на площадях в праздник Тела Господня). Театр «золотого века» – это поэтич. театр, представлявший эстетизиров. образ мира, стремящегося к гармонии и совершенству, и человека в единстве чувственного и духовного.
Представления публичного театра ставились в т. н. корралях (первоначально внутр. двор гостиницы). Корраль имел прямоугольный двор без крыши, патио – стоячий партер, касуэлу – отд. ложу для женщин, скамьи и закрытые ложи в боковых стенах для привилегиров. публики, что позволяло разместить зрителей всех социальных групп. В кон. 16 в. в Мадриде действовали «Корраль де ла Крус» (1579) и «Корраль дель Принсипе» (1582); в Севилье – «Корраль де донья Эльвира» (1579); в Валенсии – «Корраль де ла Оливера» и «Эльс Сантетс» (оба 1584); имелись театры в Вальядолиде (1575), Толедо (1576), Барселоне (1579). Сцена в коррале делилась на переднюю, внутреннюю и верхнюю. Внутр. и верхняя сцены членились колоннами на отсеки, которые служили отд. игровыми площадками. Для разл. визуальных эффектов, «чудес» применялась машинерия (поворотные приспособления, подъёмники, люки, устройства для полётов и пр.). Спектакль «золотого века» имел сложную полижанровую структуру: его открывали муз. номер и лоа – обращение к публике; затем следовала осн. трёхактная пьеса с интермедиями в перерывах. Завершало действо музыкально-танцевальное представление (мохиганга либо сайнете – одноактные комич. пьесы с музыкой), призванное придать спектаклю праздничный характер вне зависимости от темы пьесы. Подобный тип представления, видоизменяясь, существовал и в 18–19 вв. Спектакль отличали быстрый темп, контрастное чередование эпизодов, яркость подачи поэтич. текста, владение которым, наряду с певческим и танцевальным даром, составляло основу актёрской профессии. Для современников актёры и особенно актрисы воплощали земную красоту, идеал свободной личности, опасно отдаляющийся от аскетич. модели поведения, диктуемой Церковью и офиц. моралью. Любовью публики пользовались П. Моралес, Д. Ариас де Пеньяфьель, Х. Рана (К. Перес), М. Рикельме, М. Кальдерон, Х. де Бургос, Х. Вака. В И. существовали бродячие и т. н. титульные (королевские) труппы, во главе стоял аутор – первый актёр и директор в одном лице. Официально деятельностью театров управлял Королевский совет Кастилии. Чрезвычайная популярность театра у широкого зрителя вызывала противодействие со стороны светских (особенно при Филиппе II) и церковных властей. Театры неоднократно закрывались (в 1598–1600, 1644–49, и др.). Запрет деятельности театров с 1665 по 1680 привёл к распаду части трупп и к упадку демократич. традиции. Во 2-й пол. 17 в. худож. новации проявились гл. обр. в придворном театре. В королевских резиденциях Эль-Пардо, Буэн-Ретиро были построены закрытые театры с итал. сценой-коробкой и перспективными декорациями, где ставились изысканные зрелища в эстетике барокко (гл. обр. пьесы П. Кальдерона де ла Барки).
В эпоху Просвещения исп. культура развивалась в русле франц. влияния. Государство принимало большое участие в делах театра, однако реформы, направленные на регламентацию театральной жизни, оказались малоуспешными. Мн. труппы были распущены или реорганизованы, худож. уровень спектаклей и популярность театра в обществе снизились. В Мадриде действовали только «Театро дель Принсипе» (с 1849 – «Театро Эспаньоль») и «Театро де ла Крус». Пьесы 16–17 вв. подвергались цензурным запретам либо переработке в классицистич. стиле; на сцене утвердился подражательный классицизм, вошедший в противоречие с нац. традицией. Синтеза декламации и открытой эмоциональности в новом репертуаре достигали лишь крупнейшие актёры: М. Ладвенант, Р. Луна, М. дель Росарио Фернандес (Ла Тирана). Наиболее жизнеспособными в 18 в. оказались связанные с гор. фольклором муз.-драматич. жанры (сайнете, тонадилья, сарсуэла), в которых ярко раскрылся талант актрисы М. А. Фернандес (Ла Карамба).
Реформу исп. исполнительского иск-ва в духе предромантизма осуществил актёр И. Майкес, ученик Ф. Ж. Тальма; его творчество достигло вершины в годы борьбы против наполеоновского господства в И. Важнейшие героико-патетич. роли Майкес сыграл в драмах В. Альфьери, Вольтера, У. Шекспира, М. Х. Кинтаны и др. Новый подъём исп. театра пришёлся на 1830–50-е гг. Потребность в обновлении репертуара восполнила романтич. драма, признающая своё родство с Кальдероном и др. мастерами «золотого века», пьесы которых триумфально возвратились на подмостки в качестве нац. классики. Романтич. стиль формировался в актёрском иск-ве К. Латорре (первый исполнитель драмы Х. Соррильи-и-Мораля «Дон Хуан Тенорио», 1844), Х. Валеро, К. Родригес, Х. Ромеа, М. Диес. Позднеромантич. тенденции определяли иск-во таких мастеров сцены 1860–70-х гг., как Т. Ламадрид, А. Вико, Р. Кальво. Среди новых частных сцен: в Мадриде – «Театро дель Институто» (ок. 1839), «Варьедадес» (1843), «Новедадес» (1857), «Рекрео» (1867), в Барселоне – «Ромеа» (1865); в последней трети 19 в. в Мадриде открылись театры «Эслава» (1871), «Аполо» (1873), «Комедия» (1875), «Лара» (1880).
Общеевропейские процессы обновления сценич. иск-ва кон. 19 в. в исп. театре проявились гл. обр. борьбой с рутиной и косностью, утверждением совр. проблемного репертуара (драмы Б. Переса Гальдоса и др.) в творчестве актёра, режиссёра и педагога Э. Марио в «Театро де ла Принсеса» (Мадрид). Его ученица М. Герреро создала яркие образы героинь прошлого в пьесах Лопе Ф. де Веги Карпьо и др. и современниц, преодолевающих духовные и материальные тяготы (драмы Х. Эчегарая, Переса Гальдоса, Х. Бенавенте-и-Мартинеса). Но театральная система в целом оставалась крайне консервативной.
Модернизм в исп. театре связан с драматургией писателей «поколения 1898 года» (М. де Унамуно, Р. М. дель Валье-Инклан), у которых трагич. миропонимание выражено в острогротесковых либо обобщённо-филос. формах. Режиссёрский театр утверждался в постановках Г. Мартинеса Сьерры, в 1916–1925 объединившего в своём «Театро дель Арте» (на сцене мадридского театра «Эслава») драматургов, сценографов, композиторов (в т. ч. М. де Фалья); С. Риваса Черифа в эксперим. театре Новой школы (Мадрид), в 1928–35 – в «Театро Эспаньоль» и др. Они открыли для исп. зрителя мн. новых авторов, в т. ч. Ф. Гарсию Лорку (1920, первая постановка пьесы Гарсии Лорки «Злые чары бабочки» в театре «Эслава»). Каталонский режиссёр и драматург А. Гуаль cоздал в Барселоне театр «Интим» (1898–1927), где ставил драмы М. Метерлинка, Г. Ибсена, Г. Гауптмана и мировую классику в символистской интерпретации.
В период революции и гражд. войны 1936–39 сложилась концепция театра для народа, возникли просветительские, агитационные, любительские труппы, «театральные геррильи». Особо значимы передвижные труппы: «Ла Баррака» (1931–36) – «театр социального действия» под рук. Ф. Гарсии Лорки, а также Театр педагогич. миссий драматурга А. Касоны (1931–36; до 1933 Нар. театр). Важная роль в театральном процессе принадлежала писательнице и актрисе М. Т. Леон, поэтам Р. Альберти и А. Мачадо, писателю М. Аубу, режиссёру М. Гонсалесу, актёру Э. Боррасу. Трагич. актриса М. Ксиргу, тяготевшая к сценич. эксперименту и поэтич. драме, воплотила мн. образы, созданные Гарсией Лоркой.
С установлением диктатуры Ф. Франко (1939) мн. деятели сцены подверглись репрессиям, эмигрировали. Театральная система была взята под контроль гос-ва. В 1940 мадридские «Театро Эспаньоль» и «Мария Герреро» (быв. «Театро де ла Принсеса») получили статус национальных; в 1952 с просветительскими и пропагандистскими целями организована программа Фестивалей И. В сложных идеологич. условиях режиссёры К. Л. де Тена, Л. Эскобар и др. сосредоточились исключительно на худож. задачах, технич., сценографич. новациях, на совершенствовании актёрского ансамбля. Х. Тамайо, возглавлявший в 1954–62 «Театро Эспаньоль», получил признание как постановщик ауто П. Кальдерона де ла Барки («Великий театр мира», 1952, «Пир Вальтасара», 1953, и др.) и иностр. пьес (в т. ч. «Смерть коммивояжёра» А. Миллера, 1952). С 1949 Тамайо руководил также труппой «Лопе де Вега» в Мадриде. В целом отрыв исп. театра от европ. тенденций был постепенно преодолён к 1960-м гг., ослабла цензура, на сцену пришли пьесы А. Састре, А. Буэро Вальехо, появилась драма абсурда (Ф. Аррабаль), развивалось движение независимых театральных групп, исповедовавших авангардистскую эстетику. На сценах Барселоны и Мадрида в трагич. образах Лопе Ф. де Веги Карпьо и Кальдерона де ла Барки, Еврипида, У. Шекспира, Ж. П. Сартра, Б. Брехта, Ю. О’Нила прославилась актриса Н. Эсперт, которая в 1959 создала собств. передвижную труппу, в 1960–70-х гг. играла в остросовременных постановках аргент. реж. В. Гарсии («Служанки» Ж. Жене, «Йерма» Ф. Гарсии Лорки, и др.), Л. Паскуаля («Другая Федра» С. Эсприу), Х. Лавелли («Донья Росита» Гарсии Лорки).
Смена режима в 1975 позволила деятелям исп. сцены обратиться к освоению мирового опыта, установлению новых отношений с обществом, осмыслению нац. истории. Активно ставилась европ. и амер. драма 20 в., в режиссуре на первый план вышли совр. темы, модернизация классики. В 1986 в Мадриде основана Нац. труппа классич. театра, где работали А. Марсильяк, Х. Л. Алонсо, мн. видные актёры. Среди крупнейших режиссёров кон. 20 – нач. 21 вв.: Х. Л. Гомес («Кровавая свадьба», 1985, «Химера и Любовь дона Перлимплина…», 1990, обе – Гарсии Лорки, «Вертеп алчности» Р. М. дель Валье-Инклана, 1995), Х. К. Перес де ла Фуэнте («Кладбище машин» Ф. Аррабаля, 2000, «История одной лестницы» А. Буэро Вальехо, 2003), Э. Эрнандес («Овечий источник» Лопе Ф. де Веги Карпьо, 1998, «Ромео и Джульетта» А. Онетти по У. Шекспиру, 2003), Х. К. Пласа («Диатриба любви против благоразумного человека» Г. Гарсии Маркеса, 2005, «Федра» Х. Майорги, 2007), Х. Вера («Саломея» О. Уайльда, 1997, «Божественные слова» Валье-Инклана, 2006).
В кон. 20 в. активно развивался самобытный каталонский театр, бывший при Ф. Франко под запретом (Барселона – один из крупнейших театральных центров И.). Его отличит. особенности – двуязычие с преобладанием каталанского яз., интерес к экспериментальным, камерным формам. Сценич. иск-во тяготеет к минимализму и нарративному театральному языку (мн. драматурги являются одновременно и постановщиками). Основоположник нового каталонского театра – Х. Санчис Синистерра, драматург и режиссёр, объединивший в своём «Театро Фронтерисо» («Пограничный театр», 1977) авторов, теоретиков и практиков сцены. В 1989 Санчис Синистерра открыл в Барселоне эксперим. театр «Зал Беккета». Среди его последователей: драматурги Ж. Казас, С. Бельбель (директор Нац. театра Каталонии, Барселона), режиссёр и актриса К. Портасели. Один из ярчайших режиссёров-авангардистов, активно действующих на исп. и европ. сцене (включая Россию), – Л. Паскуаль, основатель и глава эксперим. барселонского театра «Льюре» (1976–2001). Среди его постановок на разл. сценах И.: «В ожидании Годо» С. Беккета (2001), «Эдип ХХI» (2002), «Марьяна Пинеда» Ф. Гарсии Лорки (2003).
В И. также работают: Нац. драматич. центр, театры «Альбенис», «Ла Абадия» и др. (Мадрид); «Эльс Жогларс», «Трисикль», «Ла Кубана» и др. (Барселона); «Театро Эстабле», «Эль Веладор», «Импердибль» (Севилья); Драматич. центр пров. Валенсия, объединяющий более 30 театров; историч. «Корраль де Комедиас» (1601) в г. Алькала-де-Энарес и др. Проводятся: Фестиваль классич. театра в Мериде (с 1954), Фестиваль театра, музыки и танца «Грек» в Барселоне (с 1976), Междунар. фестиваль классич. театра в Альмагро (с 1977), междунар. «Осенний фестиваль» в Мадриде (с 1984), Ибероамериканский театральный фестиваль в Кадисе (с 1985) и др.
Дополнительная литература:
Cotarelo y Mori E. Estudias sobre la historia del arte escenico en España. Madrid, 1896–1902. Vol. 1–3;
Rennert H. A. The Spanish stage at the time of Lope de Vega. N. Y., 1909;
Игнатов С. Испанский театр XVI–XVII. М.; Л., 1939;
Valbuena Prat A. Historia del teatro español. Barcelona, 1956;
Shergold N. D. A history of the Spanish stage from medieval times until the end of the seventeen century. Oxf., 1967;
Ruiz Ramon F. Historia del teatro español. 3 ed. Madrid, 1975–1979. Vol. 1–2;
Oehrlein J. El actor en el teatro español del Siglo de Oro. Madrid, 1993;
Силюнас В. Испанский театр XVI–XVII вв.: От истоков до вершин. М., 1995;
он же. Стиль жизни и стили искусства: (испанский театр маньеризма и барокко). СПб., 2000;
Ruano de la Haza J. M. La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Оro. Madrid, 2000;
Oliva C. Teatro español del siglo XXI. Madrid, 2002.
Автор раздела: И. А. Некрасова.
Кино
Первый киносеанс в И. состоялся 15.5.1896 в Мадриде. В октябре того же года появились первые нац. короткометражные фильмы «Выход с дневной мессы из церкви Пилар в Сарагосе» Э. Химено Пероманте и «Портовая площадь в Барселоне» А. Промио. В 1897 уроженец Каталонии Ф. Хелаберт начал снимать светскую хронику, а также документальные репортажи и игровые фильмы («Ссора в кафе», 1897; «Доротея», 1898; «Пиво даром», 1906). В 1900-х гг. С. де Чомон предпринял первые опыты в жанре эксперим. научного («Солнечное затмение», 1906) и фантастич. («Посещение Юпитера», 1907; «Новое путешествие на Луну», 1908) кино. Фильмы «Дон Хуан Тенорио» (1907), «Дон Педро Жестокий» (1911), «Любовники из Теруэля» (1912), «Кармен» (по П. Мериме, 1914) принесли известность реж. Р. де Баньосу, который работал в основанной в 1906 в Барселоне фирме «Hispano films», а в 1916 там же открыл собств. студию «Royal Films». В 1920-х гг. кинопроизводство развивалось преим. в Мадриде. Среди режиссёров этого периода: Х. Бучс («Искупление», «Неприступная», оба 1920; «Жертва ненависти», 1921; «Дед», 1925), Б. Перохо («На всю жизнь», 1924; «Чёрный с белой душой», 1926), Ф. Дельгадо («Славная дорога», «Да здравствует Мадрид – мой народ», «Сорок восемь песет за такси», все 1929), Ф. Рей («Сестра Сан-Сульписио», 1927; «Проклятая деревня», 1929). В 1928 Э. Хименес Кабальеро и Л. Буньюэль основали в Мадриде первый киноклуб. В этом же году Ф. Элиас Рикельме снял первый исп. звуковой ф. «Тайна Пуэрты дель Соль». В 1932 М. Касанова основал в Мадриде нац. компанию по производству фильмов, в 1933 в Мадриде создан Совет по кинематографии. В 1930-х гг. продолжали работать ведущие исп. режиссёры: Перохо поставил комедию «Заключённый бежал» (1933) и муз. комедию «Ярмарка голубки» (1935), Рей поставил фильмы «Благородство и грубость» (1935) и «Морена Клара» (1936). Начал работать в кино Х. Л. Саэнс де Эредия (мелодрамы «Дочь Хуана Симона», 1935, «Кто меня любит?», 1936). В кинематографе нашло отражение противостояние франкистов и республиканцев, каждая сторона использовала кино как средство пропаганды.
С завершением гражд. войны и установлением в 1939 франкистского режима ужесточилась цензура, производство игровых фильмов сократилось, документальных – увеличилось. Значительно возросла доля импортной кинопродукции (в т. ч. из Италии, Германии и США). Продолжали работать ведущие режиссёры – Б. Перохо («Сыновья ночи», 1939; «Марианела», 1941; «Гойескас», 1942), Ф. Рей («Полицейский на борту», 1941; «Луна стоит миллион», 1945), Х. Бучс («Знаменитый джентльмен», 1942; «Знаменитая Переа», 1943), а также новые лидеры т. н. фалангистского кино – Р. Хиль («Световой след», 1941; «Святая королева», 1946), А. Роман («Свадьба в аду», 1942; «Последние из Филиппин», 1945), Саэнс де Эредиа («Раса», 1942, по сценарию Ф. Франко), Х. де Ордунья («Безумие любви», 1948; «Августина Арагонская», 1950; «Львица Кастилии» и «Заря Америки», оба 1951). В нац. кино пришло новое поколение кинематографистов, обучавшееся в Ин-те изучения и практики кинематографии (открыт в 1947 в Мадриде) и воспитывавшееся на традициях неореализма и сов. кино 1920–30-х гг. С нач. 1950-х гг. влияние неореализма испытывали Х. А. Бардем и Л. Г. Берланга; в 1951 они создали комедию «Эта счастливая пара», ставшую знаменат. событием исп. кинематографа, в дальнейшем работали самостоятельно. Вехой в истории нац. кино стал фильм Буньюэля «Виридиана», снятый в 1961, но из-за цензурного запрета вышедший на экраны в 1976 (гл. пр. Мкф в Канне). Экономич. реформа 1959 позволила увеличить гос. поддержку кинематографа, стали активно развиваться сеть киноклубов и Гос. школа кино, из которой вышла плеяда талантливых режиссёров т. н. мадридской школы: Ф. Регейро («Благая любовь», 1963), М. Суммерс («От розового к жёлтому», 1963), М. Камус («Юный Санчес», 1964; «Пусть говорят», 1968), М. Пикасо («Тётя Тула», 1964). Всемирную известность завоевали фильмы-притчи К. Сауры. Одновременно с мадридской развивалась и барселонская школа, представленная режиссёрами В. Арандой («Фата Моргана», 1965; «Кровавая невеста», 1972), Г. Суаресом («Странный случай с доктором Фаустом», 1969; «Регентша», 1974; «Беатрис», 1976) и Х. Камино («Долгие каникулы 36 года», 1976; «Старое воспоминание», 1978).
Начавшийся в И. после смерти Ф. Франко (1975) процесс демократизации затронул и кинематографию. В это время продолжали снимать классики нац. кино М. Камус («Замужняя девушка», 1975; «Дни прошлого», 1977; «Улей», 1982, гл. пр. Мкф в Зап. Берлине), Л. Г. Берланга («Национальное ружьё», 1978; «Национальное достояние», 1981) и Х. А. Бардем («Семь дней в январе», 1979, пр. Мкф в Москве), а также каталонец Аранда («Девушка в золотых панталонах», 1980; «Турецкая страсть», 1994; «Взгляд другого», 1998; «Безумие любви», 2001). Конец диктатуры парадоксально привёл к кризису творчество К. Сауры, фильмы которого были основаны на языке иносказаний. Уничтожение цензуры вызвало к жизни новые жанры. Так, с кон. 1970-х гг. начал работать в кино мастер эротич. гротеска Х. Х. Бигас Луна («Бильбао», 1978; «Ветчина, ветчина», 1992, пр. Мкф в Венеции; «Золотые яйца», 1993, пр. Мкф в Сан-Себастьяне; «Титька и луна», 1994, пр. Мкф в Венеции; «Шум моря», 2001). За два последних десятилетия 20 в. сформировалась большая группа режиссёров, в той или иной степени олицетворявших новое исп. кино: М. Гутьеррес Арагон («Демоны в саду», 1983; «Середина неба», 1986), В. Эрисе («Юг», 1983; «Солнце в листве айвового дерева», 1992, пр. Мкф в Канне), Э. Алекс де ла Иглесия («Операция мутанты», 1993; «Пердита Дуранго», 1997; «Умереть от смеха», 1999). Яркий талант Х. Медема проявился в первую очередь в поэтич. притчах («Рыжая белка», 1993, пр. Мкф в Канне; «Люсия и секс», 2001; «Небо против камня», 2003; «Год хаоса», 2006). Интерес к особенностям женской натуры и психологии лежит в основе интеллектуальных драм П. Миро («Бельтенброс», 1992, пр. Мкф в Берлине; «Собака на сене», 1995; «Трудное решение», 1996). Нац. колорит отличает трагикомедии Ф. Труэба («Прекрасная эпоха», 1992, пр. «Оскар»; «Двое – это слишком», 1995; «Белое и чёрное», 2003). А. Аменабар отдаёт предпочтение сложным драматич. ситуациям («Диссертация», 1996; «Другие», 2001; «В открытом море», в отеч. прокате – «Море внутри», 2005, пр. «Оскар»). Причудливое сочетание историч. достоверности и сказочной условности характеризует фильмы Г. дель Торо «Хребет дьявола» (2001) и «Лабиринт фавна» (2006). Большой резонанс вызвала кинодрама «Нет вестей от бога» А. Диаса Яньеса (2001). С 1980-х гг. признанным в мире лидером исп. кино стал П. Альмодовар. Среди ведущих актёров И.: Ф. Рей, Ф. В. Рабаль, А. Бандерас, В. Абриль, П. Крус, К. Бардем, А. Молина, А. Белен, С. Монтьель, П. Вега. С 1953 в Мадриде существует Нац. фильмотека. Междунар. кинофестивали: в Сан-Себастьяне (c 1953), Вальядолиде (с 1956); «Fest de Cine de Granada» в Барселоне, документальных и короткометражных фильмов в Бильбао, горных фильмов в Вилья-де-Торельи; в Каталонии (Сиджес), Мадриде и др.
Дополнительная литература:
Mendez-Leite F. Historia del cine español. Madrid, 1965. Vol. 1–2;
Larraz E. El cine español. P., 1973;
Caparrós Lera J. M. El cine español bajo el régimen de Franco, 1936–1975. Barcelona, 1978;
Cine español, 1896–1988. Madrid, 1989;
Турицын В. Н. Кино Испании. М., 1990;
El cine español: historia, actores y directores, géneros, principales películas. Barcelona, 2002.
Автор(ы) раздела: В. В. Миняев, К. Э. Разлогов.
Цирк
Родоначальниками цирка И. были странствующие вольтижёры и берейторы кавалерийских школ, которые во 2-йпол. 18 в. объединялись с ярмарочными артистами (хугларами) и давали представления, содержавшие осн. элементы циркового зрелища. Первыми такие труппы создали берейтор королевского двора П. Майе и наездник Х. Порте. Майе – основатель мн. жанровых разновидностей циркового наездничества; среди его учеников – родоначальники нем. и австр. цирков Х. Бах и Р. Бриллоф. В 1855 в Мадриде было построено стационарное здание, в котором выступала постоянная цирковая труппа. В разные годы ею руководили: Х. Перецофф, М. Фейхоо, А. Кастильи. В 1970 стационарный цирк в Мадриде был закрыт. В 20 в. исп. цирковое иск-во представлено гл. обр. деятельностью передвижных цирков-шапито («Монументаль», «Американо», «Испаньоль», «Атлас», «Мадрид» и др.). В кон. 20 – нач. 21 вв. большой вклад в цирковое иск-во И. внесли: клоуны Ж. Медрано и бр. Ривельс, акробат Л. Амбатос, жонглёры Перецофф, Г. и Ф. Пикасо, М. Альварес, канатоходцы Кирос, Т., Р. и К. Райес.
Автор раздела: В. В. Кошкин.
Иллюстрации:
Кантабрийские горы. Архив БРЭ;
Севилья. Торре-дель-Оро («Золотая башня»). 13 в. Архив БРЭ;
«Кардинал-инквизитор Ниньо де Гевара». Художник Эль Греко. 1600–01. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Королевский дворец в Мадриде. 1738–64. Архитекторы Дж. Б. Сакетти, В. Родригес, Ф. Саббатини (по проекту Ф. Ювары). Архив БРЭ;
Ф. Гойя. «Портрет короля Карла IV с семейством». 1800. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ;
Ф. Франко (справа) и будущий король Испании Хуан Карлос I. Архив БРЭ;
Террористический акт в Мадриде 11.3.2004. Архив БРЭ;
Замок Алькасар в Сеговии. Сер. 14 в. (перестроен в 15 в.). Архив БРЭ;
Собор в Сантьяго-де-Компостеле. Ок. 1075–1211 (достраивалсяв 16–18 вв.). Архив БРЭ;
Университет Барселоны. 1450. Архив БРЭ;
Портал здания Муниципального музея в Мадриде (первоначально – здание богадельни). 1721–26. Архитектор П. де Рибера. Архив БРЭ;
Блюдо. Майолика, кобальтовая роспись, люстр. 1-я пол. 15 в. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ;
Церковь Сан-Педро в Авиле. 12–13 вв. Архив БРЭ;
Дворец Каса-де-лос-Пикос в Сеговии. 15–16 вв. Архив БРЭ;
А. Берругете. «Поклонение волхвов» в церкви Сантьяго в Вальядолиде. Дерево, позолота. 1537. Архив БРЭ;
Б. Марторель. «Святой Георгий, поражающий дракона». Ок. 1425–30. Художественный институт (Чикаго). Архив БРЭ;
С. Дали. «Предчувствие гражданской войны». 1936. Музей искусств (Филадельфия). Архив БРЭ;
П. Пикассо. «Памятник испанцам, павшим за Францию». 1945–47. Национальный центр искусств королевы Софии (Мадрид). Архив БРЭ;
Кадр из фильма «Возвращение». Режиссёр П. Альмодовар. 2006. Архив БРЭ;
Королевский театр в Мадриде (открыт в 1850; вновь воссоздан в 1966 и в сер. 1990-х гг.). Архив БРЭ;
Танец в стиле фламенко. Архив БРЭ;
Х. Миро. Скульптура «Женщина и птица» в Барселоне. Керамическая мозаика. 1982. Архив БРЭ;
Интерьер Дворца каталонской музыки в Барселоне. 1905–08. Архитектор Л. Доменек-и-Монтанер. Архив БРЭ;