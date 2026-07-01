ИСПАНИЯ (Espana), Королевство Испания (Reino de Espana)

Государство на юго-западе Европы и частично в Африке.

Об­щие све­де­ния

И. – го­су­дар­ст­во на юго-за­па­де Ев­ро­пы. За­ни­ма­ет б. ч. Пи­ре­ней­ско­го п-ова, а так­же Ба­ле­ар­ские и Пи­ти­уз­ские о-ва в Сре­ди­зем­ном м. и Ка­нар­ские о-ва в Ат­лан­ти­че­ском ок. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся Бис­кай­ским зал., на се­ве­ро-за­па­де и юго-за­па­де – Ат­лан­ти­че­ским ок., на вос­то­ке и юге – Сре­ди­зем­ным м. (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 4964 км). На се­ве­ро-вос­то­ке Пи­ре­ней­ские го­ры об­ра­зу­ют ес­теств. гра­ни­цу И. с Фран­ци­ей и Ан­дор­рой. На за­па­де гра­ни­чит с Пор­ту­га­ли­ей, на юге с Гиб­рал­та­ром. Пл. 505,99 тыс. км2 (вклю­чая Сеу­ту и Ме­ли­лью – 506,03 тыс. км2). Нас. 44,9 млн. чел. (2007). Сто­ли­ца – Мад­рид. Офиц. язык – ис­пан­ский; в ав­то­ном­ных со­об­ще­ст­вах ста­тус офи­ци­аль­ных име­ют так­же ба­ск­ский яз. (Стра­на Бас­ков и На­вар­ра), га­ли­сий­ский яз. (Га­ли­сия), ка­та­лан­ский яз. (Ка­та­ло­ния, Ба­ле­ар­ские о-ва, Ва­лен­сия), ва­лен­сий­ское на­ре­чие (Ва­лен­сия). В адм. от­но­ше­нии стра­на раз­де­ле­на на 17 ав­то­ном­ных со­об­ществ (об­лас­тей), со­стоя­щих из од­ной или не­сколь­ких про­вин­ций (все­го 50) (табл. 1). Под пря­мым управ­ле­ни­ем И. (управ­ля­ют­ся как ав­то­ном­ные со­об­ще­ст­ва) на­хо­дят­ся 2 го­ро­да на сев. по­бе­ре­жье Аф­ри­ки – Се­ута и Ме­ли­лья (вме­сте с при­ле­гаю­щи­ми к ним не­боль­ши­ми ост­ро­ва­ми Алу­се­мас, Ве­лес-де-ла-Го­ме­ра, Ча­фа­ри­нас). Де­неж­ная еди­ни­ца – ев­ро.

И. – член ООН (1955), Со­ве­та Ев­ро­пы (1977), ОБСЕ (1973), МВФ (1958), МБРР (1958), ВТО (1995), НАТО (1982), ЕС (1986).

Автор раздела: Д. Л. Ло­пат­ни­ков.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

И. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция ут­вер­жде­на на ре­фе­рен­ду­ме 6.12.1978. Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мен­тар­ная мо­нар­хия.

Гла­ва гос-ва – ко­роль. На­сле­до­ва­ние тро­на осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по ка­стиль­ской си­сте­ме: в со­от­вет­ст­вии с пра­ви­ла­ми пер­во­род­ст­ва и пред­ста­ви­тель­но­сти с пред­поч­те­ни­ем пред­ше­ст­вую­щей род­ст­вен­ной ли­нии бо­лее даль­ней; в слу­чае оди­на­ко­вой ли­нии – бо­лее близ­ко­го род­ст­ва бо­лее даль­не­му; при од­ной и той же сте­пе­ни род­ст­ва – муж­чи­ны пе­ред жен­щи­ной, а в слу­чае од­но­го по­ла – стар­ше­го по воз­ра­сту пе­ред млад­шим. Ак­ты ко­ро­ля кон­тра­сиг­ну­ют­ся пред. пра­ви­тель­ст­ва или ми­ни­ст­ра­ми, ко­то­рые не­сут от­вет­ст­вен­ность за эти ак­ты.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – Ге­не­раль­ные кор­те­сы (двух­па­лат­ный пар­ла­мент). Со­сто­ят из Кон­грес­са де­пу­та­тов (ниж­ней па­ла­ты) и Се­на­та (верх­ней па­ла­ты). Де­пу­та­ты Конг­рес­са чис­лом от 300 до 400 из­би­ра­ют­ся все­об­щим сво­бод­ным рав­ным пря­мым и тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 4 го­да по сис­те­ме про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. Се­на­то­ры пред­став­ля­ют про­вин­ции, вклю­чая ост­ров­ные, а так­же го­ро­да Се­ута и Ме­ли­лья, и из­би­ра­ют­ся на 4 го­да про­жи­ваю­щи­ми там из­би­ра­те­ля­ми. Ге­не­раль­ные кор­те­сы при­ни­ма­ют ор­га­ни­че­ские и обыч­ные за­ко­ны, а так­же ба­зо­вые за­ко­ны, по­сред­ст­вом ко­то­рых за­ко­но­дат. пол­но­мо­чия мо­гут де­ле­ги­ро­вать­ся пра­ви­тель­ст­ву. Ко­роль под­пи­сы­ва­ет за­ко­ны, про­муль­ги­ру­ет их и рас­по­ря­жа­ет­ся об их не­мед­лен­ном опуб­ли­ко­ва­нии; пра­ва ве­то у не­го нет.

Ис­пол­нит. власть осу­ще­ст­в­ля­ет пра­ви­тель­ст­во. Ко­роль по­сле кон­суль­та­ций с пред­ста­ви­те­ля­ми пар­ла­мент­ских по­ли­тич. групп (фрак­ций) вно­сит в Кон­гресс че­рез его пред­се­да­те­ля кан­ди­да­ту­ру пред. пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­ро­му Кон­гресс де­пу­та­тов дол­жен вы­ра­зить до­ве­рие. Ми­ни­ст­ры на­зна­ча­ют­ся и сме­ща­ют­ся ко­ро­лём по пред­став­ле­нию пред. пра­ви­тель­ст­ва. За свою по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­во не­сёт со­ли­дар­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред Кон­грес­сом де­пу­та­тов.

Со­глас­но Кон­сти­ту­ции в И. об­ра­зу­ют­ся ав­то­ном­ные со­об­ще­ст­ва. Кон­сти­ту­ция оп­ре­де­ля­ет пред­ме­ты ис­клю­чит. ве­де­ния гос-ва и пред­ме­ты, ко­то­рые мо­гут быть от­не­се­ны к ве­де­нию ав­то­ном­ных со­об­ществ. Ус­та­вы ав­то­ном­ных со­об­ществ ут­вер­жда­ют­ся Ге­не­раль­ны­ми кор­те­са­ми в фор­ме за­ко­на. Кон­сти­ту­ци­он­ны­ми за­ко­на­ми им мо­гут де­ле­ги­ро­вать­ся пол­но­мо­чия гос-ва. В рам­ках ав­то­ном­ных со­об­ществ дей­ст­ву­ют са­мо­управ­ляю­щие­ся про­вин­ции и му­ни­ци­па­ли­те­ты, поль­зую­щие­ся адм. ав­то­но­ми­ей.

В И. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии – Исп. со­циа­ли­стич. ра­бо­чая пар­тия (ИСРП), Нар. пар­тия (НП), ка­та­лон­ская пар­тия Кон­вер­ген­ция и Со­юз, На­цио­на­ли­стич. пар­тия бас­ков, Объ­е­ди­нён­ные ле­вые.

Автор раздела: Б. А. Стра­шун.

При­ро­да

Рель­еф. Тер­ри­то­рия И. за­ни­ма­ет св. 5/6 Пи­ре­ней­ско­го по­лу­ост­ро­ва, Ба­ле­ар­ские ост­ро­ва в Сре­ди­зем­ном м. и Ка­нар­ские ост­ро­ва у ат­лан­тич. по­бе­ре­жья Аф­ри­ки. Бе­ре­го­вая ли­ния по­лу­ост­ров­ной И. в це­лом сла­бо рас­чле­не­на. Наи­бо­лее из­ре­за­ны бе­ре­га Ат­лан­ти­че­ско­го ок. в сев.-зап. час­ти (мно­го­числ. риа­со­вые за­ли­вы – бух­ты Аро­са, Ви­го и др.); у Бис­кай­ско­го зал. бе­ре­га пре­им. вы­ров­нен­ные, ска­ли­стые и об­ры­ви­стые; ме­ж­ду усть­ем р. Гва­диа­на и мы­сом Мар­ро­ки – низ­мен­ные, с боль­шим ко­ли­че­ст­вом дюн; у Сре­ди­зем­но­го м. – в юж. час­ти вы­со­кие и ка­ме­ни­стые с не­боль­ши­ми ров­ны­ми уча­ст­ка­ми в усть­ях рек; на вос­то­ке – гл. обр. аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные, пря­мо­ли­ней­ных очер­та­ний, бо­лее из­ре­зан­ные на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке (зал. Ро­сас). К се­ве­ру от мы­са Па­лос и вдоль Ва­лен­сий­ско­го зал. сфор­ми­ро­ва­лись уча­ст­ки низ­мен­ных пес­ча­ных бе­ре­гов с пля­жа­ми и мел­ко­вод­ны­ми ла­гу­на­ми.

И. – од­на из наи­бо­лее воз­вы­шен­ных стран за­ру­беж­ной Ев­ро­пы. Б. ч. тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют го­ры и плос­ко­го­рья, св. 1/3 по­верх­но­сти рас­по­ло­же­но на выс. бо­лее 1000 м над уров­нем мо­ря.

Внутр. часть И. за­ни­ма­ет об­шир­ное плос­ко­го­рье Ме­се­та, рель­еф ко­то­ро­го от­ли­ча­ет­ся слож­ным уст­рой­ст­вом. В сев.-зап. час­ти Ме­се­ты рас­про­стра­не­ны глы­бо­вые силь­но­расч­ле­нён­ные плос­ко­го­рья (Га­ли­сий­ский мас­сив), на юго-за­па­де – де­ну­да­ци­он­ные плос­ко­го­рья и воз­вы­шен­но­сти выс. 500–800 м, ос­лож­нён­ные не­вы­со­ки­ми глы­бо­вы­ми или струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ны­ми хреб­та­ми (Сьер­ра-де-Гуа­да­лу­пе, Сьер­ра-де-Сан-Пед­ро и др.). Юж. край Ме­се­ты при­под­нят в ви­де асим­мет­рич­ной гор­ной гря­ды Сьер­ра-Мо­ре­на, кру­тым сбро­со­вым ус­ту­пом об­ры­ваю­щей­ся на юге к Ан­да­лус­ской низ­мен­но­сти. Вос­точ­ная, бо­лее вы­ров­нен­ная часть Ме­се­ты пред­став­ле­на об­шир­ны­ми силь­но­за­кар­сто­ван­ны­ми пла­то: воз­вы­шен­ным (ок. 800 м) Ста­ро­кас­тиль­ским на се­ве­ре и от­но­си­тель­но не­вы­со­ким (500–600 м) Но­во­кас­тиль­ским на юге. Эти пла­то раз­де­ле­ны сис­те­мой глы­бо­вых хреб­тов Цен­траль­ной Кор­диль­е­ры (Сьер­ра-де-Гва­дар­ра­ма, Сьер­ра-де-Гре­дос, Сьер­ра-де-Га­та и др.), пе­ре­се­каю­щей Ме­се­ту с се­ве­ро-вос­то­ка на юго-за­пад на про­тя­же­нии 700 км.

Ме­се­та со всех сто­рон ок­ру­же­на круп­ны­ми гор­ны­ми сис­те­ма­ми. По сев. ок­раи­не Ме­се­ты вдоль Бис­кай­ско­го зал. про­тя­ну­лись Кан­таб­рий­ские го­ры, в вост. час­ти (т. н. Ба­ск­ские го­ры) низ­ко­вы­сот­ные и за­кар­сто­ван­ные, на за­па­де дос­ти­гаю­щие выс. 2648 м в мас­си­ве Пи­кос-де-Эу­ро­па (го­ра Сер­ре­до). В Кан­таб­рий­ских го­рах рас­по­ло­же­на од­на из наи­бо­лее про­тя­жён­ных кар­сто­вых пе­щер ми­ра Охо-Гуа­ре­нья. К се­ве­ро-вос­то­ку от Ме­се­ты воз­вы­ша­ют­ся сред­не­вы­сот­ные Ибе­рий­ские го­ры. Вдоль сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья на се­ве­ро-вос­то­ке И. про­тя­ги­ва­ют­ся Ка­та­лон­ские го­ры, силь­но раз­дроб­лен­ные сбро­са­ми. Юго-вост. часть И. за­ни­ма­ют Ан­да­лус­ские го­ры выс. до 3482 м (го­ра Му­ла­сен в мас­си­ве Сьер­ра-Не­ва­да – выс­шая точ­ка Пи­ре­ней­ско­го п-ова). Край­ний се­ве­ро-вос­ток И. рас­по­ло­жен в пре­де­лах юж. мак­ро­скло­на Пи­ре­не­ев (пик Ане­то, 3404 м).

Низ­мен­но­сти рас­про­стра­не­ны не бо­лее чем на 1/10 пло­ща­ди стра­ны. Юго-за­пад И. за­ни­ма­ет круп­ней­шая Ан­да­лус­ская низ­мен­ность. Ме­ж­ду Пи­ре­нея­ми, Ибе­рий­ски­ми го­ра­ми и при­бреж­ной це­пью Ка­та­лон­ских гор рас­по­ло­же­на об­шир­ная замк­ну­тая Ара­гон­ская рав­ни­на. В центр. час­ти Ара­гон­ской рав­ни­ны рас­про­стра­не­ны ал­лю­ви­аль­ные низ­мен­но­сти; у под­но­жий окайм­ляю­щих гор – воз­вы­шен­ные эро­зи­он­ные рав­ни­ны. На вос­то­ке И. вдоль сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья уз­кой по­ло­сой про­тя­ги­ва­ют­ся Ва­лен­сий­ская и Мур­сий­ская низ­мен­но­сти.

Низ­ко­вы­сот­ные Ба­ле­ар­ские о-ва яв­ля­ют­ся струк­тур­ным про­дол­же­ни­ем Ан­да­лус­ских гор. Ка­нар­ские о-ва вул­ка­ни­че­ские, в зап. час­ти го­ри­стые (выс. до 3718 м, вул­кан Тей­де на о. Те­не­ри­фе – выс­шая точ­ка И.), глу­бо­ко рас­чле­нён­ные; в вост. час­ти – хол­ми­стые с не­боль­ши­ми уча­ст­ка­ми низ­мен­но­стей.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Б. ч. тер­ри­то­рии И. от­но­сит­ся к мо­ло­дой плат­фор­ме, гл. обр. с гер­цин­ским склад­ча­тым ос­но­ва­ни­ем, вы­сту­паю­щим на по­верх­ность в зап. час­ти Ме­се­ты в Кан­таб­рий­ских и Ибе­рий­ских го­рах, в хреб­тах Центр. Кор­диль­е­ра и Сьер­ра-Мо­ре­на. Сре­ди гер­ци­нид на­блю­да­ют­ся фраг­мен­ты бо­лее древ­не­го ос­но­ва­ния ка­дом­ско­го (бай­каль­ско­го) воз­рас­та. В строе­нии гер­ци­нско­го ком­плек­са вы­де­ля­ют ряд струк­тур­ных зон (сход­ны с та­ко­вы­ми в Центр. Ев­ропе), мно­гие из ко­то­рых име­ют че­шуй­ча­то-по­кров­ное строе­ние и раз­де­ле­ны офио­лито­вы­ми су­ту­ра­ми (шов­ны­ми зо­на­ми) и круп­ны­ми раз­ло­ма­ми (сдви­га­ми). Сев. зо­на, ох­ва­ты­ваю­щая Кан­таб­рий­ские и Ибе­рий­ские го­ры, сло­же­на мощ­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми тол­ща­ми ран­не­го па­лео­зоя, кар­бо­нат­но-тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­го па­лео­зоя и (в Ас­ту­рий­ском бас­сей­не) уг­ле­нос­ной тол­щей кар­бо­на. В строе­нии Центр. зо­ны, про­тя­ги­ваю­щей­ся от Га­ли­сий­ско­го мас­си­ва в юго-вост. на­прав­ле­нии, боль­шую роль иг­ра­ют гней­сы и кри­стал­лич. слан­цы, про­рван­ные позд­не­па­ле­о­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми. Юж. зо­на (Сьер­ра-Мо­ре­на) сло­же­на пре­им. вул­ка­нич. по­ро­да­ми ос­нов­но­го со­ста­ва и грау­вак­ка­ми. За­клю­чит. де­фор­ма­ции, при­вед­шие к ста­нов­ле­нию гер­цин­ско­го склад­ча­то­го ос­но­ва­ния, про­изош­ли в кон­це сред­не­го – на­ча­ле позд­не­го кар­бо­на (ас­ту­рий­ская фа­за гер­цин­ско­го тек­то­ге­не­за). Де­фор­ма­ции со­про­во­ж­да­лись вне­дре­ни­ем гра­ни­то­ид­ных плу­то­нов. Оса­доч­ный че­хол ме­зо­зой­ско-кай­но­зой­ско­го воз­рас­та раз­вит в вост. час­ти Ме­се­ты; об­ра­зо­ван пре­им. кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми.

На се­ве­ро-вос­то­ке эпи­гер­цин­ская плат­фор­ма че­рез пе­ре­до­вой мо­лас­со­вый про­гиб Эб­ро гра­ни­чит с аль­пий­ским склад­ча­то-по­кров­ным гор­ным со­ору­же­ни­ем Пи­ре­не­ев. Осе­вая зо­на Пи­ре­не­ев сло­же­на дис­ло­ци­ро­ван­ны­ми гер­цин­ски­ми и глу­бо­ко­ме­та­мор­фи­зо­ван­ны­ми, воз­мож­но ка­дом­ски­ми, ком­плек­са­ми и гра­ни­та­ми, так­же вы­сту­паю­щи­ми на по­верх­ность в Ка­та­лон­ских го­рах. В строе­нии юж. кры­ла оро­ге­на при­ни­ма­ют уча­стие гл. обр. фли­ше­вые тол­щи ме­зо­зоя – па­лео­це­на, а так­же фраг­мен­ты фун­да­мен­та и оса­доч­но­го чех­ла эпи­гер­цин­ской плат­фор­мы. Про­гиб Эб­ро за­пол­нен оли­го­цен-чет­вер­тич­ны­ми об­ло­моч­ны­ми от­ло­же­ния­ми и со­ля­ны­ми по­ро­да­ми.

На юге И. рас­по­ло­же­но склад­ча­то-по­кров­ное гор­ное со­ору­же­ние Ан­да­лус­ских гор, или Бет­ских Кор­диль­ер, пред­став­ляю­щее со­бой сев. зве­но Бет­ско-Риф­ской струк­тур­ной ду­ги, объ­е­ди­няю­щей Сев.-Зап. Аф­ри­ку и Юго-Зап. Ев­ро­пу. На се­ве­ро-за­па­де оро­ген от­де­лён от гер­ци­нид Ме­се­ты Гва­дал­кви­вир­ским пе­ре­до­вым про­ги­бом; вос­точ­нее – над­ви­нут на мо­ло­дую плат­фор­му. Внутр. зо­на Ан­да­лус­ских гор сло­же­на по­кров­ны­ми ком­плек­са­ми по­род воз­рас­том от па­лео­зоя до ран­не­го мио­це­на, вклю­чаю­щи­ми лин­зу ульт­ра­ос­нов­ных ман­тий­ных по­род (мас­сив Рон­да), а так­же ре­лик­ты океа­нич. ко­ры юр­ско­го воз­рас­та (офио­ли­ты). Внеш­ние зо­ны сло­же­ны ниж­неме­ло­вы­ми – ниж­не­мио­це­но­вы­ми от­ло­же­ния­ми, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ют как ак­кре­ци­он­ную приз­му, воз­ник­шую над Гиб­рал­тар­ской зо­ной под­дви­га (суб­дук­ции) ли­то­сфе­ры Ат­лан­ти­че­ско­го ок. под зап. ок­раи­ну Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Фор­ми­ро­ва­ние оро­ге­на Ан­да­лус­ских гор на­ча­лось в кон­це оли­го­це­на, а гл. дис­ло­ка­ции, при­вед­шие к ак­тив­но­му воз­ды­ма­нию и фор­ми­ро­ва­нию гор­но­го рель­е­фа, про­изош­ли в сред­нем мио­це­не. Тер­ри­то­рия И., осо­бен­но юго-вост. рай­оны, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся до­воль­но ин­тен­сив­ной сей­смич. ак­тив­но­стью.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые И. – ру­ды ме­ди, свин­ца, цин­ка, зо­ло­та, се­реб­ра, ни­ке­ля; нефть, при­род­ный го­рю­чий газ, ка­мен­ный и бу­рый уголь. Б. ч. за­па­сов ме­ди за­клю­че­на в ме­де­со­дер­жа­щих кол­че­дан­но-по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ни­ях (Рио-Тин­то, Сер­ро-Ко­ло­ра­до), а так­же в мед­но-пор­фи­ро­вых зо­ло­то- и се­реб­ро­со­дер­жа­щих ме­сто­ро­ж­де­ни­ях. Мно­го­числ. свин­цо­во-цин­ко­вые ме­сто­ро­ж­де­ния (напр., Ре­о­син, Рубь­я­лес) из­вест­ны в сев. и юж. рай­онах стра­ны; в них скон­цен­три­ро­ва­ны так­же зна­чит. за­па­сы зо­ло­та и се­реб­ра. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд ни­ке­ля (Агу­аб­лан­ка). Осн. ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за рас­по­ло­же­ны в ак­ва­тори­ях Сре­ди­зем­но­го м. (Ал­жи­ро-Про­ван­ский бас­сейн) и Ат­лан­ти­че­ско­го ок. (Ан­да­лус­ский бас­сейн на юге и Ак­ви­тан­ский бас­сейн на се­ве­ре); часть ме­сто­ро­ж­де­ний на­хо­дит­ся в пред­горь­ях Пи­ре­не­ев. Гл. уголь­ные бас­сей­ны ло­ка­ли­зу­ют­ся на се­ве­ре (Ас­ту­рий­ский уголь­ный бас­сейн и бас­сейн юж. скло­на Кан­таб­рий­ских гор), на юге (ка­мен­но­уголь­ный бас­сейн хреб­та Сьер­ра-Мо­ре­на) и на се­ве­ро-вос­то­ке (Ка­та­лон­ский и Те­ру­эль­ский бу­ро­уголь­ные бас­сей­ны). Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд рту­ти (круп­ней­шее в ми­ре ме­сто­ро­ж­де­ние Аль­ма­ден), сурь­мы, оло­ва, вольф­ра­ма, ура­на, же­ле­за, ти­та­на, алю­ми­ния, ред­ких ме­тал­лов и рас­се­ян­ных эле­мен­тов, а так­же апа­ти­та. Пром. зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ной и ка­лий­ных со­лей, глау­бе­ри­та, те­нар­ди­та, пи­ри­та, маг­не­зи­та, до­ло­ми­та, бен­то­ни­та, флюо­ри­та, таль­ка, слю­ды, ба­ри­та, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов и сы­рья для про­из-ва стро­ит. ма­те­риа­лов (мра­мо­ры, гра­ни­ты, ба­заль­ты, пес­ки, гра­вий, гипс, диа­то­мит, пем­за, квар­ци­ты, по­левые шпа­ты, као­лин, из­вест­ня­ки, мел, мер­ге­ли, гли­ны). Мно­го­чис­лен­ны ис­точ­ни­ки тер­маль­ных вод, на ба­зе ко­то­рых функ­цио­ни­ру­ют баль­нео­ло­гич. ку­рор­ты.

Кли­мат. В це­лом И. рас­по­ло­же­на в об­лас­ти суб­тро­пич. сре­ди­зем­но­мор­ско­го кли­ма­та. Пре­об­ла­да­ние гор­но­го и воз­вы­шен­но­го рель­е­фа, влия­ние Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и Аф­ри­ки обу­слов­ли­ва­ют раз­но­об­ра­зие кли­ма­та И. В го­рах про­яв­ля­ет­ся вер­ти­каль­ная кли­ма­тич. зо­наль­ность. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны раз­ли­чия ме­ж­ду ров­ным и влаж­ным кли­ма­том сев.-зап. и сев. час­тей И. (т. н. влаж­ная И.) и су­хим кли­ма­том б. ч. стра­ны (т. н. су­хая И.). Для сев.-зап. и сев. час­тей И. ха­рак­те­рен мор­ской кли­мат, с мяг­кой зи­мой и не­жар­ким ле­том (ср. темп-ры ян­ва­ря 8–10 °С, ию­ля 18–20 °С). В те­че­ние все­го го­да на­блю­да­ет­ся силь­ная об­лач­ность, час­ты и обиль­ны осад­ки (на по­бе­режь­ях до 1000 мм в год, в гор­ных рай­онах 1500–2000 мм в год), с не­боль­шим лет­ним ми­ни­му­мом. Без­мо­роз­ный пе­риод длит­ся ок. 300 дней в го­ду. В Пи­ре­не­ях чёт­ко вы­ра­же­на вер­ти­каль­ная кли­ма­тич. зо­наль­ность, ре­жим ув­лаж­не­ния име­ет сход­ст­во с сев.-зап. ча­стью И., но ко­ли­че­ст­во осад­ков сни­жа­ет­ся с се­ве­ра на юг и с за­па­да на вос­ток от 2000 до 700 мм в год. В вы­со­ко­горь­ях ср. темп-ры ян­ва­ря опус­ка­ют­ся до 0 °С и ни­же, ию­ля – до 14 °С. При­под­ня­тые и замк­ну­тые внутр. пла­то и плос­ко­го­рья Ме­се­ты, а так­же Ара­гон­ская рав­ни­на от­ли­ча­ют­ся кон­ти­нен­таль­ным кли­ма­том, с рез­ки­ми кон­тра­ста­ми ме­ж­ду жар­ким ле­том и про­хлад­ной зи­мой и вы­со­ки­ми су­точ­ны­ми ам­пли­ту­да­ми темп-р. Ср. темп-ры ян­ва­ря 3–6 °С, ию­ля 21–24 °С. В наи­бо­лее вы­со­ких час­тях плос­ко­го­рий пе­ри­од с от­ри­ца­тель­ны­ми темп-ра­ми про­дол­жа­ет­ся св. 4 мес. Осад­ков в год не вы­ше 500 мм (на Ара­гон­ской рав­ни­не до 300 мм), мак­си­мум при­хо­дит­ся на осень и вес­ну. Наи­бо­лее от­чёт­ли­во суб­тро­пич. сре­ди­зем­но­мор­ский кли­мат, с очень жар­ким су­хим ле­том и мяг­кой дожд­ли­вой зи­мой, вы­ра­жен на юго-за­па­де и юго-вос­то­ке И. Ср. темп-ры ян­ва­ря 10–11 °С, ию­ля 26–27 °С. На Ан­да­лус­ской низ­мен­но­сти вы­па­да­ет 600–700 мм осад­ков в год; наи­бо­лее за­суш­ли­ва юго-вост. часть И. (осад­ков 300–500 мм в год).

Совр. гор­ное оле­де­не­ние раз­ви­то толь­ко в центр. час­ти Пи­ре­не­ев (вы­со­та сне­го­вой ли­нии 2900–3100 м), где из­вест­но 10 лед­ни­ков об­щей пл. ок. 3 км2 (2000). Все они на­хо­дят­ся в ста­дии от­сту­па­ния.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­сур­сы по­верх­но­ст­ных вод (112 км3 во­ды в год) край­не не­рав­но­мер­но рас­пре­де­ле­ны по тер­ри­то­рии стра­ны. Б. ч. реч­но­го сто­ка обес­пе­чи­ва­ют ре­ки бас­сей­на Ат­лан­ти­че­ско­го ок. – круп­ней­шие на Пи­ре­ней­ском п-ове: Ду­эро, Та­хо, Гва­диа­на, Гва­дал­кви­вир с при­то­ка­ми Хе­ниль, Ма­лая Гва­диа­на, Гуа­да­ли­мар. Осн. ре­ка­ми бас­сей­на Сре­ди­зем­но­го м. яв­ля­ют­ся Эб­ро с при­то­ка­ми Ха­лон, Сег­ре, Ара­гон и др., а так­же Ху­кар, Се­гу­ра, Ту­рия на вос­то­ке и юго-вос­то­ке; на юге – Гуа­да­лор­се и др. Ре­ки в осн. име­ют до­ж­де­вое пи­та­ние при под­чи­нён­ной ро­ли сне­го­во­го и лед­ни­ко­во­го пи­та­ния. Ха­рак­те­рен край­не не­по­сто­ян­ный вод­ный ре­жим с осен­не-зим­ним мак­си­му­мом и лет­ним ми­ни­му­мом сто­ка. Не­боль­шие ре­ки т. н. су­хой И. ле­том прак­ти­че­ски пол­но­стью пе­ре­сы­ха­ют.

Мно­го не­боль­ших озёр, пре­им. ла­гун­ных и кар­сто­вых, в Пи­ре­не­ях и Ан­да­лус­ских го­рах – лед­ни­ко­вых. Для нужд ир­ри­га­ции и гид­ро­энер­ге­ти­ки соз­да­но ок. 1000 во­до­хра­ни­лищ, в т. ч. Аль­кан­та­ра на р. Та­хо (объ­ём 3137 млн. м3, пл. 105 км2). Наи­боль­шим ко­ли­че­ст­вом во­до­хра­ни­лищ от­ли­ча­ют­ся бас­сей­ны рек Эб­ро, Ду­эро, Ми­ньо и ко­рот­ких рек, впа­даю­щих в Ат­лан­ти­че­ский ок. на се­ве­ре стра­ны.

На ка­ж­до­го жи­те­ля И. при­хо­дит­ся 2,7 тыс. м3 во­ды в год. Для хо­зяй­ств. нужд ис­поль­зу­ет­ся 32% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов, из них 68% – для нужд с. х-ва, 19% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 13% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров очень раз­но­об­ра­зен. В пре­де­лах т. н. влаж­ной И. рас­про­стра­не­ны бу­ро­зё­мы раз­лич­ной сте­пе­ни опод­зо­лен­но­сти, час­то за­бо­ло­чен­ные; мно­го тор­фя­ни­ков. На тер­ри­то­рии т. н. су­хой И. пре­об­ла­да­ют ко­рич­не­вые поч­вы, ме­ста­ми (на крас­но­цвет­ных ко­рах вы­вет­ри­ва­ния и ter­ra ros­sa) имею­щие крас­ный от­те­нок. Ши­ро­ко рас­про­ст­ра­не­ны ренд­зи­ны, встре­ча­ют­ся сли­то­зё­мы. В наи­бо­лее за­суш­ли­вых внутр. ра­йо­нах И. име­ют­ся уча­ст­ки се­ро­ко­рич­не­вых почв в со­че­та­нии с со­лон­ча­ка­ми по по­ни­же­ни­ям рель­е­фа. Эро­зия почв яв­ля­ет­ся од­ной из осн. эко­ло­гич. про­блем И. На 1/5 тер­ри­то­рии стра­ны еже­год­ные по­те­ри почв вслед­ст­вие эро­зии со­став­ля­ют св. 50 тыс. т /га.

В со­ста­ве фло­ры на­счи­ты­ва­ет­ся св. 6 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. 1500 эн­де­ми­ков. Осн. цен­тра­ми эн­де­миз­ма фло­ры яв­ля­ют­ся вы­со­ко­го­рья Пи­ре­не­ев и Ан­да­лус­ских гор, а так­же Ка­нарские о-ва. В це­лом пре­об­ла­да­ют мно­го­лет­ние рас­те­ния, кус­тар­ни­ки и по­лу­кус­тар­ни­ки, ве­ли­ко чис­ло веч­но­зе­лё­ных дре­вес­ных по­род. Ко­рен­ные и вто­рич­ные ле­са за­ни­ма­ют до 30% пло­ща­ди И. На се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де рас­про­стра­не­ны ши­ро­ко­ли­ств. ле­са (бук, лис­то­пад­ные ду­бы, каш­тан и др.) и ве­рещат­ни­ки. В Пи­ре­не­ях чёт­ко вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность: в пред­горь­ях и низ­ко­горь­ях ти­пич­ны ле­са из проб­ко­во­го ду­ба; в сред­не­горь­ях – за­рос­ли чёр­ной со­сны, вер­ши­ны за­ни­ма­ют аль­пий­ские низ­ко­трав­ные лу­га. В сред­не­горь­ях Ибе­рий­ских гор встре­ча­ют­ся в осн. бу­ко­вые ле­са. Пла­то сев. час­ти Ме­се­ты прак­ти­че­ски без­лес­ны, в юж. час­ти Ме­се­ты рас­про­стра­не­ны за­рос­ли веч­но­зе­лё­ных кус­тар­ни­ков (га­ри­га, то­мил­ля­ры). Для наи­бо­лее за­суш­ли­вой юго-вост. час­ти Но­во­кас­тиль­ско­го пла­то (Ла-Ман­ча) ха­рак­тер­ны уча­ст­ки су­хих кус­тар­ни­ко­вых сте­пей. В юж. час­ти И. со­хра­ни­лись не­боль­шие мас­си­вы проб­ко­во­го ду­ба, на Ан­да­лус­ской низ­мен­но­сти – паль­ми­то (за­рос­ли кар­ли­ко­вой паль­мы ха­ме­ропс) и ма­к­вис. Для вост. сре­ди­зем­но­мор­ской час­ти ха­рак­тер­ны ко­выль эс­пар­то, паль­ми­тос, а так­же фор­ма­ции ма­к­ви­са и га­ри­ги. Рас­ти­тель­ность Ба­ле­ар­ских о-вов пред­став­ле­на паль­ми­то, ма­к­ви­сом, га­ри­гой, не­боль­ши­ми ро­ща­ми алепп­ской со­сны. На Ка­нар­ских о-вах в го­рах про­из­ра­ста­ют со­сно­вые и лав­ро­вые ле­са; в до­ли­нах и на по­бе­режь­ях – ка­нар­ская паль­ма.

В И. на­счи­ты­ва­ет­ся св. 130 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, в т. ч. 20 ви­дов, на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Из эн­де­мич­ных ви­дов встре­ча­ет­ся пи­ре­ней­ская вы­ху­холь, ге­не­та и др. Прак­ти­че­ски ис­чез с тер­ри­то­рии И. пи­ре­ней­ский ко­зёл, под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дит­ся ис­пан­ская рысь. В Пи­ре­не­ях со­хра­ни­лись не­боль­шие по­пу­ля­ции бу­ро­го мед­ве­дя, вол­ка. Мно­го­чис­лен­ны пре­смы­каю­щие­ся (ок. 70 ви­дов), осо­бен­но че­ре­па­хи и яще­ри­цы. Ор­ни­то­фау­на И. – од­на из са­мых раз­но­об­раз­ных в Ев­ро­пе. На­счи­ты­ва­ет­ся св. 500 ви­дов птиц, в т. ч. 20 ви­дов на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния (фла­мин­го, ца­п­ля, бе­лый аист, мра­мор­ный чи­рок, го­лу­бая со­ро­ка и др.).

Для ох­ра­ны био­ло­гич. и ланд­шафт­но­го раз­но­об­ра­зия в И. соз­да­но св. 550 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 8% пло­ща­ди стра­ны, в т. ч. св. 30 нац. пар­ков (Ай­гу­эс-Тор­тес-и-Ла­го-де-Сан-Мау­рисио, Ор­де­са в Пи­ре­не­ях, Ка­ва­дон­га в Кан­таб­рий­ских го­рах) и за­по­вед­ни­ков (Ко­то-де-Донь­я­на в дель­те р. Гва­дал­кви­вир и др.). Наи­бо­лее раз­ветв­лён­ной се­тью ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий от­ли­ча­ют­ся Ка­нар­ские о-ва (до­ля ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий до 40%) и Ан­да­лус­ская низ­мен­ность (до 17%). В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны нац. пар­ки Га­ра­хо­най, Тей­де (оба – на Ка­нар­ских о-вах), Донь­я­на (Ан­да­лус­ская низ­мен­ность). К уча­ст­кам при­род­но-куль­тур­но­го на­сле­дия от­не­се­ны го­ра Мон­те-Пер­ди­до в Пи­ре­не­ях (совм. с Фран­ци­ей), Паль­ме­раль – ро­щи фи­ни­ко­вых пальм у г. Эль­че, а так­же о. Иви­са.

Авто(ы) статьи: А. А. Са­фо­но­ва, А. Ф. Ли­мо­нов (гео­ло­ги­че­ское строе­ниеи по­лез­ные ис­ко­пае­мые).

На­се­ле­ние

90,7% на­се­ле­ния – ис­пан­цы. Все­го в И. про­жи­ва­ет бо­лее 4,14 млн. ино­стран­цев (9,3% нас. стра­ны, один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей для стран ЕС, 2006; 3,73 млн. чел. в 2005; 1,55 млн. чел. в 2001; 0,6 млн. чел. в 1998). Сре­ди них наи­бо­лее мно­го­числ. груп­пы пред­став­ля­ют ма­рок­кан­цы (13,6%), эк­ва­дор­цы (11,1%), анг­ли­ча­не (6,6%), ко­лум­бий­цы (6,4%), нем­цы (3,6%). По­сле рас­ши­ре­ния ЕС рез­ко воз­рос при­ток им­ми­гран­тов из Ру­мы­нии (9,8%) и Бол­га­рии (2,5%).

В 20 в. чис­лен­ность на­се­ле­ния И. уве­ли­чи­лась бо­лее чем вдвое (18,6 млн. чел. в 1900; 28,1 млн. чел. в 1950; 35,6 млн. чел. в 1975; 40,5 млн. чел. в 2000), гл. обр. за счёт ес­те­ств. при­рос­та. В 1990-х гг. на­блю­да­лись низ­кие тем­пы рос­та на­се­ле­ния (в сред­нем 0,3% в год). В нач. 21 в. об­щий рост на­се­ле­ния стра­ны (ок. 1,5% в год в 2000–06) в зна­чит. сте­пе­ни про­ис­хо­дит за счёт рез­ко уве­ли­чив­ше­го­ся при­то­ка им­ми­гран­тов (ок. 70% от об­ще­го при­рос­та, 2006).

Ес­те­ств. ди­на­ми­ка на­се­ле­ния в нач. 21 в. бо­лее бла­го­при­ят­на, чем в боль­шин­ст­ве стран ЕС, но осн. де­мо­гра­фич. по­ка­за­те­ли близ­ки к сред­не­ев­ро­пей­ским. С сер. 1970-х гг. поч­ти вдвое со­кра­ти­лась ро­ж­дае­мость (18,8 на 1000 жит. в 1975; 9,2 в 1995), умень­шил­ся по­ка­затель фер­тиль­но­сти (в сред­нем 2,9 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну в 1970–75; 1,2 в 1995). Ес­теств. при­рост нас. 0,18% (2006). В сер. 2000-х гг. в це­лом на­блю­да­ет­ся не­ко­то­рое уве­ли­че­ние ро­ж­дае­мо­сти (10,7 на 1000 жит., 2006), по­ка­за­тель фер­тиль­но­сти со­ста­вил 1,35 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Ро­ж­дае­мость в семь­ях им­ми­гран­тов вы­ше, чем в сред­нем по стра­не; в 2005 ок. 15% но­во­ро­ж­дён­ных по­яви­лось в семь­ях ино­стран­цев (4,9% в 1999). Уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло де­тей, ро­ж­дён­ных вне бра­ка (27% в 2006). Уро­вень смерт­но­сти 8,9 на 1000 жит.; мла­ден­че­ская смерт­ность 3,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2006).

В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 14,3%, лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 69%, лиц 65 лет и стар­ше 16,7%. Сред­няя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни у муж­чин 77,4 го­да, у жен­щин – са­мая вы­со­кая для стран ЕС – 83,9 го­да (2006). 51% нас. со­став­ля­ют жен­щи­ны, 49% – муж­чи­ны.

По ср. плот­но­сти на­се­ле­ния (88,7 чел./км2 в 2007) И. ус­ту­па­ет боль­шин­ст­ву ев­роп. стран. Наи­ме­нее плот­но за­се­ле­ны центр. рай­оны стра­ны (за ис­клю­че­ни­ем Мад­ри­да); ср. плот­ность на­се­ле­ния в Кас­ти­лии-Ла-Ман­че и Эс­т­ре­ма­ду­ре со­став­ля­ет 24–26 чел./км2. Наи­боль­шая плот­ность на­се­ле­ния ха­рак­тер­на для Стра­ны Бас­ков (св. 300 чел./км2), Ка­та­ло­нии (222 чел./км2) и Ва­лен­сии (207 чел./км2). В це­лом в при­мор­ских рай­онах, где скон­цен­три­ро­ва­ны осн. про­из­вод­ств. мощ­но­сти, важ­ней­шие зем­ле­дельч. рай­оны и ту­ри­стич. зо­ны, со­сре­до­то­че­но св. 2/3 нас. стра­ны.

До­ля гор. нас. 76,6% (2004; 69,6% в 1975) уве­ли­чи­ва­ет­ся из-за про­дол­жаю­ще­го­ся от­то­ка сель­ско­го на­се­ле­ния в го­ро­да. Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2007): Мад­рид 3183 (в аг­ло­ме­ра­ции 6097), Бар­се­ло­на 1606 (4853), Ва­лен­сия 815,3 (1759,4), Се­ви­лья 705,2 (1293,3), Са­ра­го­са 665,4 (683,0), Ма­ла­га 558,8, Мур­сия 423,7. Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 21,58 млн. чел. (2006). Все­го в эко­но­ми­ке за­ня­то 19,75 млн. чел., в т. ч. в сфе­ре ус­луг – 65,6%, пром-сти – 16,7%, строи­тель­ст­ве – 12,9%, сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве, охо­те и ры­бо­лов­ст­ве – 4,8%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 8,5% – вы­ше сред­не­го для стран ЕС (в т. ч. сре­ди жен­щин 11,5%; 2006).

Автор раздела: Д. Л. Ло­пат­ни­ков.

Ре­ли­гия

Ок. 95% (2007) на­се­ле­ния И. – ка­то­ли­ки; ок. 5% – пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сий (пре­им. про­тес­тант­ских) и ре­лиг. групп. В нач. 21 в. в И. име­ет­ся тен­ден­ция к уве­ли­че­нию до­ли на­се­ле­ния, ис­по­ве­дую­ще­го ис­лам (пре­им. в ре­зуль­та­те им­миг­ра­ции из стран Маг­ри­ба, Сев.-Зап. Аф­ри­ки). Име­ют­ся так­же иу­да­и­ст­ские об­щи­ны, не­мно­го­числ. об­щи­ны ба­хаи­тов.

Рас­про­ст­ра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва на тер­ри­то­рии И. от­но­сит­ся к 1–3 вв. Со­глас­но пре­да­нию, там про­по­ве­до­ва­ли апо­сто­лы Па­вел и Иаков Зе­ве­де­ев. В нач. 4 в. в со­бо­ре в Эль­ви­ре (ны­не Гра­на­да) уча­ст­во­ва­ли уже 19 епи­ско­пов и 24 пре­сви­те­ра. В 325 исп. епи­скоп Осий Кор­дуб­ский, со­вет­ник рим. имп. Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, пред­се­да­тель­ст­во­вал на 1-м Ни­кей­ском со­бо­ре (см. Все­лен­ские со­бо­ры).

В нач. 21 в. на тер­ри­то­рии И. дей­ст­ву­ют 14 мит­ро­по­лий Рим­ско-ка­то­лич. цер­к­ви (в Бар­се­ло­не, Бур­го­се, Ва­лен­сии, Валья­до­ли­де, Гра­на­де, Мад­ри­де, Ме­ри­де, Овь­едо, Памп­ло­не, Сан­тья­го-де-Ком­по­сте­ла, Са­ра­го­се, Се­ви­лье, Тар­ра­го­не, То­ле­до), бо­лее 12 тыс. ка­то­лич. ор­га­ни­за­ций. Круп­ней­шие мо­на­сты­ри: Эс­ко­ри­ал, Сан­та-Ма­рия-де-Монт­сер­рат (близ Бар­се­ло­ны), Сан-Миль­ян-де-ла-Ко­го­лья (пров. Ла-Рио­ха), Сан­та-Ма­рия-де-Ри­поль (пров. Же­ро­на) и др. Гл. свя­ты­ни – мо­щи апо­сто­ла Иако­ва Зе­ве­де­е­ва в Сан­тья­го-де-Ком­по­сте­ла, св. Иси­до­ра Се­виль­ско­го в Лео­не, св. му­че­ни­цы Ев­ла­лии в Бар­се­ло­не и др.

Про­тес­тан­тс­кие де­но­ми­на­ции пред­став­ле­ны Исп. еван­ге­лич. цер­ко­вью, Исп. фе­де­ра­ци­ей не­за­ви­си­мых еван­ге­лич. цер­к­вей, Исп. ре­фор­ми­ро­ван­ной епи­ско­паль­ной цер­ко­вью, об­щи­на­ми бап­ти­стов, ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня, сви­де­те­лей Иего­вы.

На тер­ри­то­рии И. дей­ст­ву­ют при­хо­ды в юрис­дик­ции Ис­па­но-Пор­ту­галь­ско­го бла­го­чи­ния Кор­сун­ской епар­хии РПЦ.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ис­па­ния с древ­ней­ших вре­мён до нач. 3 в. до н. э. Са­мые ран­ние ар­хео­ло­гич. на­ход­ки, сви­де­тель­ст­вую­щие о за­се­ле­нии Пи­ре­ней­ско­го п-ова, от­но­сят­ся к ол­ду­вай­ской куль­ту­ре (см. Ата­пу­эр­ка). Ка­мен­ные ору­дия, об­на­ру­жен­ные на се­ве­ро-вос­то­ке И. (близ Же­ро­ны), на Ме­се­те (в рай­оне слия­ния рек Ман­са­на­рес и Та­хо), со­от­вет­ст­ву­ют раз­ным пе­рио­дам Аше­ля. На­ход­ки с бе­ре­гов р. Гва­дал­кви­вир по­зво­ля­ют сде­лать за­клю­че­ние о бли­зо­сти ме­ст­ных куль­тур аф­ри­кан­ским. Мустье пред­став­ле­но не­сколь­ки­ми раз­но­вид­но­стя­ми крем­нёвой ин­ду­ст­рии. Тог­да на по­лу­ост­ро­ве рас­се­ли­лись не­ан­дер­таль­цы (сто­ян­ки в Пи­ре­не­ях, Ле­ван­те и Ан­да­лу­сии; в пе­ще­ре Мо­рин, близ Сан­тан­де­ра, най­де­ны за­хо­ро­не­ния не­ан­дер­таль­цев со сле­да­ми по­хо­рон­но­го об­ря­да), в эпо­ху верх­не­го па­лео­ли­та – кро­мань­он­цы. Верх­ний па­лео­лит пред­став­лен в осн. пе­щер­ны­ми сто­ян­ка­ми; па­мят­ники ис­кус­ст­ва от­но­сят к двум куль­тур­ным про­вин­ци­ям: фран­ко-кан­та­брий­ской на се­ве­ро-во­сто­ке (Аль­та­ми­ра и др.) и сре­ди­зем­но­мор­ской на юго-во­сто­ке (Ла-Пи­ле­та, Не­рия и др.). Этим же пе­рио­дом да­ти­руют­ся гли­ня­ные «Ве­не­ры па­лео­ли­та»; по­яв­ля­ют­ся фи­гу­ры лю­дей, сце­ны охо­ты (уще­лье Валь­тор­га, грот Ре­ми­гия в пров. Кас­тель­он-де-ла-Пла­на). В кон­це па­лео­ли­та – ран­нем ме­зо­ли­те на се­ве­ро-во­сто­ке бы­ла рас­про­ст­ра­не­на азиль­ская куль­ту­ра, про­ис­хо­дя­щая от пи­ре­ней­ско­го Мадле­на­, в позд­нем ме­зо­ли­те – ас­ту­рий­ская куль­ту­ра, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны мас­сив­ные ору­дия, и куль­ту­ра Тар­де­нуа. В ме­зо­ли­те и осо­бен­но нео­ли­те соз­да­ва­лась на­скаль­ная жи­во­пись, раз­ви­вав­шая­ся от реа­ли­стич. из­об­ра­же­ний к схе­ма­ти­че­ским.

В ран­нем нео­ли­те (с 6-го тыс. до н. э.) на сре­ди­зем­но­мор­ском по­бе­ре­жье рас­про­ст­ра­ни­лась куль­ту­ра штам­по­ван­ной ке­ра­ми­ки (ха­рак­тер­ны со­су­ды, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные от­тис­ка­ми мор­ских ра­ко­вин), с ко­то­рой свя­зы­ва­ют по­яв­ле­ние жи­вот­но­вод­ст­ва и зем­ле­де­лия; счи­та­ет­ся, что её но­си­те­ли при­бы­ли из Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рья че­рез Сев. Аф­ри­ку. На тер­ри­то­рии совр. Ка­та­ло­нии эта куль­ту­ра ис­пы­та­ла влия­ние пи­ре­ней­ско­го на­се­ления, не ис­клю­че­но и про­ник­но­ве­ние групп на­се­ле­ния из Бал­ка­но-Ду­най­ско­го ре­гио­на. В центр. час­ти тер­ри­то­рии И. сло­жи­лась т. н. куль­ту­ра пе­щер (в пе­ще­рах най­де­ны не толь­ко сто­ян­ки, но и скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния), имею­щая силь­ные пе­ре­жит­ки ме­зо­ли­та. На юж. по­бе­ре­жье из­ве­ст­на аль­ме­рий­ская куль­ту­ра (по­се­ле­ния на вер­ши­нах хол­мов, ино­гда ок­ру­же­ны ка­мен­ны­ми сте­на­ми; гли­но­бит­ные, ок­руг­лые в пла­не жи­ли­ща; кол­лек­тив­ные по­гре­бе­ния в пе­ще­рах, в мо­ги­лах с ка­мен­ны­ми сте­на­ми и ка­мен­ных ящи­ках, ино­гда под кур­гана­ми), про­дол­жав­шая тра­ди­ции Тар­де­нуа и имев­шая тес­ные свя­зи с Сев. Аф­ри­кой, осо­бен­но с Егип­том. Раз­ви­тие её тра­ди­ций – эне­о­ли­ти­че­ская куль­ту­ра Лос-Миль­я­рес (2-я пол. 3-го – нач. 2-го тыс.): по­яв­ля­ют­ся пря­мо­уголь­ные ка­мен­ные до­ма, мед­ные ору­дия и ору­жие, рас­пис­ная ке­ра­ми­ка. В кон. 3-го тыс. на всей тер­ри­то­рии И. рас­про­ст­ра­ня­ет­ся ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ра, в фор­ми­ро­ва­нии ко­то­рой уча­ст­во­ва­ла куль­ту­ра штам­по­ван­ной ке­ра­ми­ки. Нео­ли­том да­ти­ру­ют­ся и пер­вые доль­ме­ны (близ Ан­те­ке­ры и в пров. Аль­ме­рия).

В брон­зо­вом ве­ке (на­сту­пил на тер­ри­то­рии И. ок. 1800 до н. э.) и по­зд­нее ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­лись ме­сто­рож­де­ния ме­ди, оло­ва, се­реб­ра; из­де­лия из этих ме­тал­лов рас­про­ст­ра­ня­лись до Сев. Ита­лии, Бри­та­нии, Скан­ди­на­вии. На юго-во­сто­ке и в це­нт­ре вы­де­ля­ют куль­ту­ру Эль-Ар­гар, по­сте­пен­но она ас­си­ми­ли­ру­ет куль­ту­ру ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков. Для кон­ца брон­зо­во­го ве­ка (ок. 1200–700) на се­ве­ро-за­па­де И. по­ка­за­тель­ны мно­го­числ. кла­ды брон­зо­вых из­де­лий (т. н. куль­ту­ра ат­лан­ти­че­ской брон­зы), на се­ве­ро-во­сто­ке – па­мят­ни­ки, от­ра­жаю­щие влия­ние и рас­про­ст­ра­не­ние куль­тур Галь­шта­та. На этой ос­но­ве при уча­стии ме­ст­но­го на­се­ле­ния сфор­ми­ро­ва­лись ибе­ры.

Со­глас­но ан­тич­ной тра­ди­ции (Ге­ро­дот, Стра­бон, По­ли­бий, Ави­ен и др.), древ­ней­шим гос. об­ра­зо­ва­ни­ем на Пи­ре­ней­ском п-ове был Тар­тесс (сло­жи­лось на ру­бе­же 2–1-го тыс. до н. э. в ни­зовь­ях Гва­дал­кви­ви­ра). В 12 в. на­ча­лась ко­ло­ни­за­ция юж. и вост. по­бе­ре­жья И. фи­ни­кий­ца­ми, был за­ло­жен г. Га­дир (Га­дес; ны­не Ка­дис), позд­нее – ко­ло­нии Сек­си (ны­не Аль­мунь­е­кар) и Аб­де­ра (ны­не Ад­ра). Кон­так­ты на­ро­дов по­лу­ост­ро­ва с фи­ни­кий­ца­ми ук­ре­пи­лись в 9 в. по­сле ос­но­ва­ния в Сев. Аф­ри­ке Кар­фа­ге­на. Фи­ни­кий­цы про­да­ва­ли ме­ст­но­му на­се­ле­нию юве­лир­ные из­де­лия, тка­ни, бла­го­во­ния и по­ку­па­ли ме­тал­лы – медь, оло­во, зо­ло­то и се­реб­ро. Пред­по­ло­жи­тель­но фи­ни­кий­цы при­нес­ли в И. куль­ту­ру воз­де­лы­ва­ния оли­вы. Назв. «И.», ве­ро­ят­но, так­же фи­ни­кий­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. В 7 в. вост. по­бе­ре­жье И. ста­ли ос­ваи­вать гре­ки, тор­го­вав­шие с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем. За­се­ле­ние греч. ко­ло­ний Эм­по­ри­он (’Εμπόριον; ны­не Ам­пурь­яс), Ро­да (‘Ρόδα; ны­не Ро­сас), Ге­ме­ро­ско­пей­он (‘Ημεροσϰοπετον; ны­не Де­ния) про­ис­хо­ди­ло из фо­кей­ской ко­ло­нии Мас­са­лия (Μασσαλία; ны­не Мар­сель).

Для 6–5 вв. от­ме­ча­ет­ся неск. волн втор­же­ний кель­тов. Ок. сер. 1-го тыс. до н. э. сло­жи­лось неск. куль­тур, часть ко­то­рых (в осн. на во­сто­ке и в це­нт­ре) свя­за­на с ибе­ра­ми, дру­гие (гл. обр. на се­ве­ро-за­па­де, в т. ч. куль­ту­ра го­ро­дищ, имею­щая чер­ты позд­не­го Галь­шта­та и Ла­те­на) – с кель­та­ми и кель­ти­бе­ра­ми. Прак­ти­че­ски не под­верг­лись кельт. влия­нию гор­ные на­ро­ды се­ве­ра – ас­ту­ры, кан­таб­ры, вас­ко­ны и др., а так­же на­се­ле­ние юга и вос­то­ка по­лу­ост­ро­ва.

В 3 в. до н. э. пра­ви­те­ли Кар­фа­ге­на Га­миль­кар Бар­ка, его зять Гас­д­ру­бал и сын Ган­ни­бал пред­при­ня­ли по­пыт­ку во­ен. про­ник­но­ве­ния в глубь по­лу­ост­ро­ва. В 220-е гг. Гас­д­ру­бал ос­но­вал на юго-вост. по­бе­ре­жье И. г. Но­вый Кар­фа­ген (ны­не Кар­та­хе­на), став­ший важ­ным опор­ным пунк­том за­вое­ва­те­лей.

Ис­па­ния в кон. 3 в. до н.э. – нач. 8 в. н.э. В хо­де Пу­ни­че­ских войн к 206 до н. э. кар­фа­ге­ня­не бы­ли вы­тес­не­ны из И. рим­ля­на­ми. Они раз­де­ли­ли И. на 2 про­вин­ции – Ис­па­ния Ближ­няя (His­pania Ci­terior; вост. и юж. часть по­лу­ост­ро­ва) и Ис­па­ния Даль­няя (Hispania Ulterior; зап. и сев. часть по­лу­ост­ро­ва). Ме­ст­ное на­се­ле­ние упор­но со­про­тив­ля­лось Ри­му. Важ­ней­ши­ми эпи­зо­да­ми это­го про­ти­во­стоя­ния ста­ли вос­ста­ние лу­зи­тан во гла­ве с Ви­риа­том (147–139), оса­да и со­жже­ние рим­ля­на­ми г. Ну­ман­ция (133), мя­теж ме­ст­ных пле­мён в сою­зе с ча­стью рим. вой­ска под рук. пол­ко­вод­ца Квин­та Сер­то­рия (80–71). По­ко­ре­ние И. бы­ло за­вер­ше­но лишь в 29–19 при имп. Ав­гу­сте. Тог­да же И. бы­ла раз­де­ле­на на 3 про­вин­ции: Бе­ти­ку (юг), Лу­зи­та­нию (за­пад) и Тар­ра­го­ну (вос­ток). Наи­боль­шей ро­ма­ни­за­ции под­верг­лись юж. и вост. по­бе­ре­жье И. В центр. рай­онах влия­ние рим­лян бы­ло зна­чи­тель­но сла­бее, в го­рах на севере и северо-запа­де по­лу­ост­ро­ва со­хра­ни­лись не­за­ви­си­мые пле­ме­на (вас­ко­ны и др.). Со вре­мён Юлия Це­за­ря по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние прак­ти­ка вы­во­да ко­ло­ний в И. и за­се­ле­ния их ве­те­ра­на­ми (Эме­ри­та-Ау­гу­ста, Emerita Augu­sta, ны­не Ме­ри­да; Це­за­рау­гу­ста, Caesa­raugusta, ны­не Са­ра­го­са). Во 2 в. н. э. в И. воз­ник­ли пер­вые хри­сти­ан­ские об­щи­ны. В ре­зуль­та­те об­ще­им­пер­ских го­не­ний на хри­сти­ан 3 – нач. 4 вв. в И. поя­ви­лись пер­вые ме­ст­ные свя­тые-му­че­ни­ки (св. Эу­ла­лия, свя­тые Ва­ле­рио и Ви­сен­те, св. Эу­хе­ния и др.). И. ста­ла важ­ной со­став­ной ча­стью Рим. им­пе­рии, её уро­жен­ца­ми бы­ли им­пе­ра­то­ры Тра­ян и Ад­ри­ан, ора­тор Квин­ти­ли­ан, по­эт Мар­ци­ал, фи­ло­соф Се­не­ка.

В нач. 5 в. в хо­де Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов на Пи­ре­ней­ский п-ов вторг­лись све­вы, ала­ны, ван­да­лы; в сев.-зап. час­ти И. сло­жи­лось ко­ро­лев­ст­во све­вов. В борь­бе с вар­вар­ски­ми пле­ме­на­ми рим. вла­сти опи­ра­лись на по­мощь вест­го­тов. По­след­ние вы­тес­ни­ли ала­нов и ван­да­лов на юг И., за­тем – в Сев. Аф­ри­ку; ве­ли вой­ны со све­ва­ми.

Во 2-й пол. 5 в. вест­го­ты, ра­зо­рвав со­юз с Ри­мом, за­вое­ва­ли поч­ти всю тер­ри­то­рию И. В нач. 6 в. их вла­де­ния в Гал­лии бы­ли за­хва­че­ны фран­ка­ми, осн. часть вест­го­тов уш­ла из Ак­ви­та­нии на тер­ри­то­рию И., ку­да сме­стил­ся центр Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, с сер. 6 в. сто­ли­цей гос-ва стал г. То­ле­до. Ко­ро­лю Ле­о­ви­гиль­ду (568–586) уда­лось по­да­вить со­про­тив­ле­ние исп.-рим. зна­ти, вы­тес­нить с юга по­лу­ост­ро­ва ви­зан­тий­цев (ус­та­но­ви­ли кон­троль над эти­ми тер­ри­то­рия­ми при имп. Юс­ти­ниа­не I), под­чи­нить се­бе ко­ро­лев­ст­во све­вов и ряд пле­мён Кан­таб­рии. К кон. 6 в. Вест­гот­ское ко­ро­лев­ст­во объ­е­ди­ня­ло поч­ти весь Пи­ре­ней­ский п-ов. В 587 Ре­ка­ред I пе­ре­шёл из ари­ан­ст­ва в ор­то­док­саль­ное хри­сти­ан­ст­во, в 589 объ­явил его обя­за­тель­ным для всех хри­сти­ан ко­ро­лев­ст­ва. Осо­бую роль в управ­ле­нии ко­ро­лев­ст­вом с кон. 6 в. иг­ра­ли То­лед­ские со­бо­ры (все­го их из­вест­но 18), в ра­бо­те ко­то­рых при­ни­ма­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли ду­хо­вен­ст­ва и свет­ской вла­сти. На со­бо­рах об­су­ж­да­лись де­ла Церк­ви, ут­вер­жда­лись ко­ро­лев­ские за­ко­ны, рас­смат­ри­вал­ся по­ря­док из­бра­ния ко­ро­ля (ко­ро­лев­ская власть у вест­го­тов ос­та­ва­лась вы­бор­ной) и пр. В раз­ра­бот­ке кон­цеп­ции ко­ро­лев­ской вла­сти и её от­но­ше­ний с Цер­ко­вью важ­ную роль сыг­рал бо­го­слов и ис­то­рик Иси­дор Се­виль­ский. В 654 Ре­цес­винд (649–672) ввёл на всей тер­ри­то­рии ко­ро­лев­ст­ва свод за­ко­нов «Li­ber Judiciorum» («Кни­га су­дей», или «Вест­гот­ская прав­да») – один из са­мых ран­них ср.-век. сво­дов тер­ри­то­ри­аль­но­го пра­ва [до это­го мо­мен­та ис­па­но-рим­ля­не и вест­го­ты име­ли отд. пра­во­вые сво­ды – со­от­вет­ст­вен­но Бре­виа­рий Ала­ри­ха и Ко­декс Эй­ри­ха (Эв­ри­ха)]. Ре­фор­ма цер­ков­ной ор­га­ни­за­ции, за­ко­но­дат. дея­тель­ность ко­ро­лей, а так­же ис­поль­зо­ва­ние вест­го­та­ми адм. струк­тур Рим. им­пе­рии спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва.

Му­суль­ман­ская Ис­па­ния. В 8 в. в хо­де араб­ских за­вое­ва­ний на­ча­лась экс­пан­сия му­суль­ман из Сев. Аф­ри­ки на тер­ри­то­рию И. В 711 ара­бо-бер­бер­ские пле­ме­на во гла­ве с Та­ри­ком ибн Сеи­дом пе­ре­пра­ви­лись че­рез Гиб­рал­тар и в сра­же­нии на р. Гуа­да­ле­те раз­би­ли вой­ско ко­ро­ля Род­ри­го. В те­че­ние го­да му­суль­ма­не за­вое­ва­ли ряд круп­ных го­ро­дов, вклю­чая Кор­до­ву и То­ле­до. Мн. кре­по­сти сда­ва­лись им без боя на ус­ло­ви­ях вы­пла­ты да­ни, со­хра­не­ния са­мо­управ­ле­ния и сво­бо­ды ве­ро­ис­по­ве­да­ния. К 714 му­суль­ма­не дос­тиг­ли сев. рай­онов по­лу­ост­ро­ва, но не за­хва­ти­ли их; по­зд­нее там воз­ник­ли хри­сти­ан­ские ко­ро­лев­ст­ва. За­воё­ван­ная И. во­шла в со­став Ха­ли­фа­та и ста­ла име­но­вать­ся Ан­да­лус (аль-Ан­да­лус). По­сле то­го как власть в Ха­ли­фа­те за­хва­ти­ли Аб­ба­си­ды, пред­ста­ви­тель сверг­ну­той ди­на­стии Омей­я­дов – Абд ар-Рах­ман I ут­вер­дил­ся на по­лу­ост­ро­ве и про­воз­гла­сил се­бя эми­ром (756). Сто­ли­цей эми­ра­та стал г. Кор­до­ва.

За­вое­ва­ние Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва при­ве­ло к пе­ре­рас­пре­де­ле­нию зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти и из­ме­не­нию эт­нич. со­ста­ва на­се­ле­ния Пи­ре­ней­ско­го п-ова. Наи­бо­лее пло­до­род­ные зем­ли на юге и юго-вос­то­ке за­ня­ли ара­бы, в центр. и сев. рай­онах рас­се­ли­лись бер­бер­ские пле­ме­на. Часть ме­ст­но­го на­се­ле­ния при­ня­ла ис­лам (му­сульм. на­се­ле­ние И. по­сто­ян­но рос­ло так­же за счёт пе­ре­се­ле­ния бер­бе­ров из Сев. Аф­ри­ки). Но­во­об­ра­щён­ные му­суль­ма­не (му­ла­ди) ос­во­бо­ж­да­лись от пла­те­жей, ко­то­рые вы­пла­чи­ва­ли вла­стям иу­деи и хри­стиа­не. По­след­ние со вре­ме­нем ус­вои­ли куль­ту­ру и язык за­вое­ва­те­лей и ста­ли име­но­вать­ся мо­са­ра­ба­ми. Внут­ри­по­ли­тич. ис­то­рию эми­ра­та оп­ре­де­ля­ла по­сто­ян­ная борь­ба цен­тра с пред­ста­ви­те­ля­ми ме­ст­ных элит (час­то бер­бер­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния или из му­ла­ди).

Рас­цвет Ан­да­лу­са при­шёл­ся на го­ды прав­ле­ния Абд ар-Рах­ма­на III, ко­то­рый в 929 про­воз­гла­сил се­бя ха­ли­фом и окон­ча­тель­но ут­вер­дил по­ли­тич. не­за­ви­си­мость И. Араб. Ис­па­ния яв­ля­лась эко­но­ми­че­ски раз­ви­тым ре­гио­ном ср.-век. Ев­ро­пы. Ан­да­лус был вклю­чён в сис­тему тор­го­вых свя­зей как му­суль­ман­ско­го, так и хри­сти­ан­ско­го ми­ра, на его тер­ри­то­рии по­сто­ян­но под­дер­жи­ва­лось об­ра­ще­ние зо­ло­той и се­реб­ря­ной мо­не­ты. Раз­ви­тие по­лу­чи­ло ре­мес­ло: ко­же­вен­ное в Кор­до­ве, ору­жей­ное в То­ле­до. Бы­ли соз­да­ны слож­ные ир­ри­гац. сис­те­мы, обес­пе­чи­вав­шие вы­со­кую уро­жай­ность как тра­ди­ци­он­ных (зер­но­вые, ви­но­град), так и но­вых для это­го ре­гио­на куль­тур (рис, са­хар­ный тро­ст­ник, гра­на­ты, хло­пок, фи­ни­ки).

Во 2-й пол. 10 в. Му­хам­мад ибн Абу Амир аль-Ман­сур, управ­ляв­ший дво­ром ха­ли­фа Хи­ша­ма II (976–1013), пред­при­нял ряд ус­пеш­ных по­хо­дов про­тив хри­сти­ан­ских го­су­дарств И. С нач. 11 в. кор­дов­ские ха­ли­фы на­ча­ли те­рять кон­троль над тер­ри­то­ри­ей стра­ны. В 1031 в ре­зуль­та­те смут и ожес­то­чён­ной борь­бы за власть Кор­дов­ский ха­ли­фат рас­пал­ся на неск. де­сят­ков тайф – не­за­ви­си­мых по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ний с цен­тра­ми в круп­ных го­ро­дах Ан­да­лу­са (Се­ви­лья, Гра­на­да, Кор­до­ва, То­ле­до, Са­ра­го­са и др.). По­сле­дую­щие по­пыт­ки цен­тра­ли­за­ции и ук­ре­п­ле­ния Ан­да­лу­са бы­ли свя­за­ны с ус­та­нов­ле­ни­ем вла­сти бер­бер­ских ди­на­стий Аль­мо­ра­ви­дов (кон. 11 в.) и Аль­мо­ха­дов (сер. 12 в.). По­ра­же­ние от объ­еди­нён­ных войск Кас­ти­лии, Ара­го­на и На­вар­ры в 1212 при Лас-На­вас-де-То­ло­са при­ве­ло к ут­ра­те му­суль­ма­на­ми б. ч. их вла­де­ний в Ан­да­лу­се. К сер. 13 в. му­суль­ма­не со­хра­ни­ли на по­лу­ост­ро­ве лишь об­ласть на юге с цен­тром в Гра­на­де (см. Гра­над­ский эми­рат).

Хри­сти­ан­ские ко­ро­лев­ст­ва Ис­па­нии в 8–13 вв. В хо­де за­вое­ва­ния Пи­ре­ней­ско­го п-ова му­суль­ма­нам не уда­лось по­ко­рить сев. гор­ные рай­оны И. (ме­ж­ду Кан­таб­рий­ски­ми го­ра­ми, Пи­ре­нея­ми и Бис­кай­ским зал.), где от за­вое­ва­те­лей ук­ры­лись ос­тат­ки вест­го­тов. Воз­ник­шие здесь но­вые хри­сти­ан­ские ко­ро­лев­ст­ва на­ча­ли борь­бу с му­суль­ма­на­ми (см. Ре­кон­ки­ста). В 718 в бит­ве при Ко­ва­дон­ге хри­сти­ан­ское вой­ско одер­жа­ло пер­вую по­бе­ду. Во гла­ве хри­сти­ан сто­ял Пе­лайо, ро­до­на­чаль­ник пра­вя­щей ди­на­стии ко­ро­лев­ст­ва Ас­ту­рия. К кон. 8 в. ас­ту­рий­ские ко­ро­ли вы­тес­ни­ли му­суль­ман из сев. рай­онов по­лу­ост­ро­ва, за­ня­ли Га­ли­сию (окон­ча­тель­но – к нач. 10 в.) и вы­шли к юж. пред­горь­ям Кан­таб­рий­ских гор. Цен­тром их ко­ро­лев­ст­ва стал г. Овь­е­до. В нач. 10 в. центр Ас­ту­рий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва был пе­ре­не­сён в Ле­он (Ас­ту­ро-Ле­он­ское ко­ро­лев­ст­во; см. Ле­он). Даль­ней­ше­му про­дви­же­нию на юг и ко­ло­ни­за­ции от­воё­ван­ных зе­мель пре­пят­ст­во­ва­ли не­хват­ка люд­ских и ма­те­ри­аль­ных ре­сур­сов, а так­же тра­ди­ция раз­де­лов гос-ва ме­ж­ду сы­новь­я­ми умер­ше­го ко­ро­ля, не­ред­ко с по­сле­дую­щи­ми усо­би­ца­ми.

В 1-й пол. 10 в. при гр. Фер­на­не Гон­са­ле­се на­ча­лось воз­вы­ше­ние Кас­ти­лии, её зем­ли в вер­ховь­ях р. Ду­эро бы­ли зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны. В 1035 Кас­ти­лия ста­ла ко­ро­лев­ст­вом. В 1037 Фер­нан­до I объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью Кас­ти­лию и Ле­он (Лео­но-Кас­тиль­ское ко­ро­лев­ст­во). За­се­ле­нию Ле­о­на и Кас­ти­лии на­чи­ная с 9 в. спо­соб­ст­во­ва­ли па­лом­ни­че­ст­ва к гроб­ни­це св. Иако­ва (в г. Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла). По­ток па­лом­ни­ков, осо­бен­но из Фран­ции (от­сю­да назв. мар­шру­та – До­ро­га фран­ков), уси­лил­ся в 11 в., мно­гие из них осе­да­ли в Ис­па­нии.

В кон. 8 в. на се­ве­ро-вос­то­ке И. сло­жи­лись ещё два по­ли­тич. цен­тра хри­сти­ан. Пер­вый из них воз­ник на зем­лях, от­воё- ван­ных у ара­бов фран­ка­ми в 785–811 (см. Ис­пан­ская мар­ка). С рас­па­дом им­пе­рии Ка­ро­лин­гов на­ча­лось воз­вы­ше­ние Бар­се­лон­ско­го граф­ст­ва, ко­то­рое в кон. 9 в. объ­е­ди­ни­ло во­круг се­бя ряд ка­та­лон­ских графств. Но­вое уси­ле­ние Ка­та­ло­нии при­шлось на го­ды прав­ле­ния гр. Ра­мо­на Бе­рен­ге­ра I и его на­след­ни­ков (11 в.).

Во 2-й пол. 8 в. про­изош­ло объ­е­ди­не­ние зе­мель На­вар­ры. Пер­во­на­чаль­но ме­ст­ные пра­ви­те­ли из ро­да Ари­ста под­дер­жи­ва­ли со­юз­нич. от­но­ше­ния с му­сульм. ди­на­сти­ей Ба­ну-Ка­си из Са­ра­го­сы. С нач. 10 в. при ко­ро­лях из ро­да Хи­ме­на на­ча­лось сбли­же­ние с Ас­ту­ро-Ле­он­ским ко­ро­лев­ст­вом. Рас­цвет На­вар­ры при­шёл­ся на прав­ле­ние ко­ро­ля Сан­чо III Ве­ли­ко­го, под­чи­нив­ше­го сво­ей вла­сти б. ч. хри­сти­ан­ских зе­мель по­лу­ост­ро­ва – ряд ка­та­лон­ских графств, Кас­ти­лию, граф­ст­во Ара­гон, Ле­он. В 1035 Ара­гон стал не­за­ви­си­мым ко­ро­лев­ст­вом. В 1076–1135 ко­ро­ли Ара­го­на пра­ви­ли в На­вар­ре, объ­е­ди­нён­ной с ним лич­ной уни­ей.

В 11 в. хри­сти­ан­ские го­су­дар­ст­ва, поль­зу­ясь по­ли­тич. и во­ен. сла­бо­стью тайф, зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ли свои вла­де­ния (в 1085 был взят То­ле­до), вы­ну­див пра­ви­те­лей не­ко­то­рых из них вы­пла­чи­вать дань. Про­дви­же­ние хри­сти­ан на юг бы­ло не­на­дол­го при­ос­та­нов­ле­но Аль­мо­ра­ви­да­ми. Од­на­ко уже в 1118 ко­роль Ара­го­на Аль­фон­со I Вои­тель взял Са­ра­го­су. При­зна­ние во­ен. дей­ст­вий про­тив му­суль­ман на по­лу­ост­ро­ве кре­сто­вы­ми по­хо­да­ми спо­соб­ст­во­ва­ло уча­стию в них ры­цар­ст­ва из др. стран Ев­ро­пы. Со 2-й пол. 12 в. зна­чит. роль иг­ра­ли воз­ник­шие на по­лу­ост­ро­ве ду­хов­но-ры­цар­ские ор­де­на – Ка­ла­тра­ва, Сан­ть­я­го и Аль­кан­та­ра. С кон. 11 в. всё бо­лее за­мет­ным ста­ло уча­стие в Ре­кон­ки­сте граф­ст­ва (с 1139 ко­ро­лев­ст­ва) Пор­ту­га­лия. Ис­поль­зуя ус­пе­хи Ре­кон­ки­сты для ук­ре­п­ле­ния сво­их по­ли­тич. по­зи­ций, ко­ро­ли Ле­о­на и Кас­ти­лии в 11–12 вв. не­ред­ко при­ни­ма­ли ти­тул им­пе­ра­то­ра.

Не­об­хо­ди­мость при­вле­че­ния на­се­ле­ния для ко­ло­ни­за­ции от­воё­ван­ных зе­мель в 11–12 вв. вы­ну­ж­да­ла пра­ви­те­лей Лео­но-Кас­тиль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, свет­ских и ду­хов­ных сень­о­ров жа­ло­вать жи­те­лям се­ле­ний и го­ро­дов, рас­по­ло­жен­ных ме­ж­ду ре­ка­ми Ду­эро и Та­хо, разл. при­ви­ле­гии (см. Фу­эро). Не­сколь­ко позд­нее на вновь за­се­ляе­мых тер­ри­то­ри­ях ста­ли воз­ни­кать бе­гет­рии – по­се­ле­ния, где жи­ли лич­но сво­бод­ные кре­сть­я­не, об­ла­дав­шие пра­вом вы­би­рать се­бе сень­о­ра. Важ­ной обя­зан­но­стью жи­те­лей го­ро­дов и сёл, по­лу­чив­ших ко­ро­лев­ские при­ви­ле­гии, бы­ло уча­стие в во­ен. по­хо­дах и в обо­роне кре­по­стей. Фор­ма уча­стия в во­ен. опе­ра­ци­ях (в ка­че­ст­ве кон­но­го или пе­ше­го вои­на) оп­ре­де­ля­ла со­ци­аль­ный ста­тус че­ло­ве­ка. Кон­ные вои­ны при­чис­ля­лись к ка­баль­е­ро, пе­шие – к пе­о­нам. К кон. 12 в. роль го­ро­дов, об­ла­дав­ших фу­эро, зна­чи­тель­но уси­ли­лась, их пред­ста­ви­те­ли по­лу­чи­ли воз­мож­ность вли­ять на по­ли­тич. жизнь стра­ны (пре­ж­де все­го в во­про­се о сбо­ре пла­те­жей) пу­тём уча­стия в кор­те­сах – со­слов­но-пред­ста­ви­тель­ных со­б­ра­ни­ях, поя­вив­ших­ся в И. рань­ше, чем в др. стра­нах Ев­ро­пы. С кон. 12 в. соз­да­ва­лись эр­ман­да­ды – воо­руж. сою­зы го­ро­дов друг с дру­гом и с ча­ст­ны­ми ли­ца­ми. С сер. 13 в. ко­ро­лев­ская власть на­ча­ла пред­при­ни­мать по­пыт­ки уни­фи­ка­ции сис­те­мы управ­ле­ния; при Аль­фон­со X Му­дром был со­став­лен свод кас­тиль­ских за­ко­нов «Семь пар­тид». По­ли­ти­ка цен­тра­ли­за­ции встре­ти­ла со­про­тив­ле­ние зна­ти и эр­ман­дад.

Зна­чит. со­ци­аль­ную си­лу как в Лео­но-Кас­тиль­ском ко­ро­лев­ст­ве, так и в ара­го­но-ка­та­лон­ских зем­лях пред­став­ля­ло бла­го­род­ное со­сло­вие. В 13 в. офор­ми­лась со­ци­аль­ная груп­па ри­кос ом­брес; её пред­ста­ви­те­ли об­ла­да­ли об­шир­ны­ми вла­де­ния­ми и по­лу­ча­ли от ко­ро­ля разл. ти­ту­лы и при­ви­ле­гии, вклю­чая пра­во май­о­ра­та. В Кас­ти­лии в со­став бла­го­род­но­го со­сло­вия вхо­ди­ли так­же ка­баль­е­ро, ин­фан­со­ны и идаль­го.

Гл. от­рас­ля­ми эко­но­ми­ки хри­сти­ан­ских го­су­дарств по­лу­ост­ро­ва яв­ля­лись зем­ле­де­лие (пре­ж­де все­го куль­ти­ви­ро­ва­ние пше­ни­цы, оли­вок и ви­но­гра­да) и пе­ре­гон­ное ов­це­вод­ст­во. В 13 в. вла­дель­цы овечь­их отар Ле­о­на и Кас­ти­лии со­зда­ли со­юз – Мес­ту.

Со­ци­аль­но-по­ли­тич. раз­ви­тие Ара­го­на и Ка­та­ло­нии (с 1137 объ­е­ди­не­ны в ди­на­стич. унию) оп­ре­де­ля­ло гос­под­ство на всей тер­ри­то­рии сень­о­ри­аль­но­го ре­жи­ма. По­вин­но­сти, обу­слов­лен­ные лич­ной за­ви­си­мо­стью, рас­про­стра­ня­лись на зна­чит. часть на­се­ле­ния и бы­ли за­кре­п­ле­ны как об­ще­ко­ро­лев­ские (см. «Дур­ные обы­чаи»). В 13 в. ко­ро­лев­ская власть под­твер­ди­ла фу­эро Ара­го­на, за­кре­пив та­ким об­ра­зом при­ви­ле­гии зна­ти и го­ро­дов. Бар­се­лон­ское граф­ст­во и ко­ро­лев­ст­во Ара­гон дол­гое вре­мя со­хра­ня­ли зна­чит. ав­то­но­мию в управ­ле­нии; их кор­те­сы со­би­ра­лись по от­дель­но­сти.

13 в. стал вре­ме­нем ре­шаю­щих по­бед Ре­кон­ки­сты. Вско­ре по­сле окон­чат. объ­еди­не­ния в 1230 Ле­о­на и Кас­ти­лии ко­роль Фер­нан­до III Свя­той ов­ла­дел Кор­до­вой (1236), Ха­эном (1246) и Се­виль­ей (1248). В это же вре­мя ара­гон­ский ко­роль Хай­ме I За­вое­ва­тель за­хва­тил Ба­ле­ар­ские о-ва (1229–35), об­лас­ти Ва­лен­сия (1232–53) и Мур­сия (1265–66; вско­ре пе­ре­да­на Кас­ти­лии). Даль­ней­шая экс­пан­сия Ара­го­на раз­ви­ва­лась в осн. в вост. на­прав­ле­нии. В 1282 бы­ла за­хва­че­на Си­ци­лия, в 1323–24 – Сар­ди­ния. К 14 в. Ара­гон пре­вра­тил­ся в круп­ную сре­ди­зем­но­мор­скую дер­жа­ву с силь­ным тор­го­вым и во­ен. фло­том. В хо­де Ре­кон­ки­сты под вла­стью хри­сти­ан ока­за­лось мно­же­ст­во му­суль­ман, ко­то­рые, со­хра­няя ис­лам и зна­чит. ав­то­но­мию в де­лах управ­ле­ния, пла­ти­ли на­ло­ги в каз­ну и поль­зо­ва­лись за­щи­той ко­ро­лев­ской вла­сти (см. Му­де­ха­ры).

Хри­сти­ан­ские ко­ро­лев­ст­ва Ис­па­нии в 14–15 вв. В 14 в. ко­ро­ли Ара­го­на и Лео­но-Кас­тиль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва пред­при­ня­ли ряд по­пы­ток цен­тра­ли­зо­вать гос. управ­ле­ние и ук­ре­пить свою власть. В Ара­го­не по­лу­чил раз­ви­тие ин­сти­тут ко­ро­лев­ских на­ме­ст­ни­ков, об­ла­дав­ших адм. и су­деб­ны­ми пол­но­мо­чия­ми на мес­тах. По­ли­ти­ке цен­тра­ли­за­ции пре­пят­ст­во­ва­ли со­хра­не­ние сис­те­мы ара­гон­ских фу­эро, а так­же ав­то­но­мия в управ­ле­нии ко­ро­лев­ст­ва Ара­гон и Ва­лен­сия (с 1319 в лич­ной унии) и Бар­се­лон­ско­го граф­ст­ва (с 14 в. прин­ци­пат Ка­та­ло­ния). Опи­ра­ясь на под­держ­ку зна­ти Бар­се­лон­ско­го граф­ст­ва, ара­гон­ские пра­ви­те­ли всё же смог­ли ус­та­но­вить эф­фек­тив­ный кон­троль над тер­ри­то­ри­ей ко­ро­лев­ст­ва (ре­ше­ния кор­те­сов Са­ра­го­сы 1348).

В Лео­но-Кас­тиль­ском ко­ро­лев­ст­ве бы­ли соз­да­ны еди­ные ор­га­ны управ­ле­ния – Ау­ди­ен­сия и Ко­ро­лев­ский со­вет. Ко­ро­ли стре­ми­лись под­чи­нить се­бе гор. со­ве­ты (см. Кон­се­хо) пу­тём вво­да в их со­став пред­ста­ви­те­лей центр. вла­сти – кор­ре­хидо­ров­. К кон. 14 в. сни­жа­ет­ся зна­че­ние кор­те­сов. По­пыт­ки уни­фи­ка­ции сис­те­мы управ­ле­ния ко­ро­лев­ст­вом ста­ли осо­бен­но ак­тив­ны­ми по­сле сме­ны пра­вя­щего до­ма – в 1369 на кас­тиль­ском тро­не ут­вер­ди­лась ди­на­стия Тра­ста­ма­ра. Вслед­ст­вие эпи­де­мии чу­мы (см. «Чёр­ная смерть»), войн с Гра­над­ским эми­ра­том, а так­же со­ци­аль­ных кон­флик­тов, со­про­во­ж­дав­ших сме­ну ди­на­стии, мн. ро­ды ста­рой зна­ти ис­чез­ли; воз­вы­сив­шая­ся но­вая знать ста­ла проч­ной опо­рой пре­сто­ла.

На про­тя­же­нии 14 и б. ч. 15 вв. вой­ны хри­сти­ан­ских го­су­дарств с Гра­над­ским эми­ра­том име­ли эпи­зо­дич. ха­рак­тер, но бы­ли ус­пеш­ны­ми для хри­сти­ан. В 1340 хри­стиа­не одер­жа­ли по­бе­ду при р. Са­ла­до (Рио-Са­ла­до), в 1410 взя­ли Ан­те­ке­ру. Од­на­ко кон­флик­ты в се­мье пра­ви­те­лей Лео­но-Кас­тиль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, по­сто­ян­ные столк­но­ве­ния ко­ро­лей со зна­тью, меж­до­усоб­ные вой­ны ме­ж­ду хри­сти­ан­ски­ми го­су­дар­ст­ва­ми по­лу­ост­ро­ва не по­зво­ля­ли за­вер­шить Ре­кон­ки­сту вплоть до кон. 15 в. В Кас­ти­лии в пе­ри­од прав­ле­ния Хуа­на II и Эн­ри­ке IV знать узур­пи­ро­ва­ла мн. ко­ро­лев­ские до­хо­ды и пре­ро­га­ти­вы, ак­тив­но вме­ши­ва­лась в во­прос о пре­сто­ло­нас­ле­дии, маг­на­ты ок­ра­ин­ных про­вин­ций (Мур­сии, Га­ли­сии) про­во­ди­ли фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мую от цен­тра по­ли­ти­ку. Меж­до­усо­би­цы зна­ти со­про­во­ж­да­лись по­сто­ян­ны­ми кон­флик­та­ми внут­ри ко­ро­лев­ско­го до­ма. По­сле пре­се­че­ния в 1410 преж­ней ди­на­стии в Ара­го­не ко­ро­на в 1412 бы­ла пе­ре­да­на Фер­нан­до Ан­те­кер­ско­му, млад­ше­му бра­ту Эн­ри­ке III Кас­тиль­ско­го. Но­вый ко­роль Ара­го­на и его сы­но­вья – ара­гон­ские ин­фан­ты – со­хра­ни­ли ог­ром­ное влия­ние в Кас­ти­лии и ве­ли борь­бу с груп­пи­ров­кой зна­ти, ко­то­рую воз­глав­лял кон­не­табль Кас­ти­лии Аль­ва­ро де Лу­на.

В 1442 ко­роль Ара­го­на Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­ный за­вое­вал Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во. По­сле смер­ти Аль­фон­со V Не­аполь унас­ле­до­вал его по­боч­ный сын Фер­ран­те, а Ара­гон – млад­ший брат Ху­ан II, ко­то­рый в ре­зуль­та­те бра­ка с на­след­ни­цей на­варр­ско­го пре­сто­ла в 1425 стал ко­ро­лём На­вар­ры (пра­вил под име­нем Ху­ан I). В 1458 он на вре­мя объ­е­ди­нил Ара­гон и На­вар­ру.

В свя­зи с при­ос­та­нов­кой Ре­кон­ки­сты обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния ме­ж­ду сень­о­ра­ми и кре­сть­я­на­ми, что ста­ло при­чи­ной ря­да вос­ста­ний в Га­ли­сии, Ста­рой Кас­ти­лии и осо­бен­но в Ка­та­ло­нии (гражд. вой­на 1461/62–1472). Вос­ста­ние кре­сть­ян-ре­мен­сов (ру­ко­во­ди­тель – Пе­ре Са­ла, 1482–85) по­тер­пе­ло по­ра­же­ние, од­на­ко за­ста­ви­ло ко­ро­ля Фер­ди­нан­да II Ара­гон­ско­го от­ме­нить в Ка­та­ло­нии «дур­ные обы­чаи» (см. Гуа­да­луп­ская сен­тен­ция 1486); в Ара­го­не тя­жё­лые фор­мы лич­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян со­хра­ня­лись ещё не­ко­то­рое вре­мя.

В кон. 14 в. обо­ст­ри­лись пре­ж­де от­но­си­тель­но мир­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду хри­стиа­на­ми и иу­дея­ми. В 1391 по все­му по­лу­ост­ро­ву про­ка­ти­лась вол­на евр. по­гро­мов. По­сле­до­вав­ший мас­со­вый пе­ре­ход иу­де­ев в хри­сти­ан­ст­во (см. Ма­ра­ны) не из­ме­нил вра­ж­деб­но­го от­но­ше­ния к ним зна­чит. час­ти хри­сти­ан. С сер. 15 в. в Кас­ти­лии при­ни­ма­лись ог­ра­ни­чит. за­ко­ны про­тив кон­вер­со (об­ра­щён­ных; см. «Чис­то­ты кро­ви» ста­ту­ты), ко­то­рых по­доз­ре­ва­ли в тай­ном ис­по­ве­да­нии иу­да­из­ма.

В 1469 был за­клю­чён брак ме­ж­ду се­ст­рой Эн­ри­ке IV – прин­цес­сой Иза­бел­лой (см. Иза­бел­ла I Ка­то­ли­че­ская) и ара­гон­ским прин­цем Фер­нан­до (см. Фер­нан­до II). В 1474 Иза­бел­ла I унас­ле­до­ва­ла кас­тиль­ский трон, в 1479 Фер­нан­до II – ара­гон­ский. Тем са­мым офор­ми­лась ди­на­стич. уния ме­ж­ду Кас­ти­ли­ей и Ара­го­ном. Их объ­е­ди­не­ние не при­ве­ло к по­ли­тич. кон­со­ли­да­ции. Ко­ро­лев­ст­ва со­хра­ня­ли соб­ст­вен­ные по­ли­тич. ин­сти­ту­ты, за­ко­ны, сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния и су­до­про­из­вод­ст­ва. Ре­фор­мы Иза­бел­лы I и Фер­нан­до II, на­прав­лен­ные на цен­тра­ли­за­цию управ­ле­ния гос-вом, за­тро­ну­ли гл. обр. кас­тиль­ские зем­ли. Был ре­ор­га­ни­зо­ван Ко­ро­лев­ский со­вет (за счёт уси­ле­ния в нём влия­ния за­ви­си­мых от ко­ро­ны чи­нов­ни­ков-лет­ра­до), упо­ря­до­че­ны гос. фи­нан­сы, рас­ши­ре­ны пол­но­мо­чия кор­ре­хи­до­ров. Фер­нан­до II, воз­гла­вив кас­тиль­ские ду­хов­но-ры­цар­ские ор­де­на, по­ста­вил их ре­сур­сы на служ­бу ко­ро­не.

Иза­бел­ла I и Фер­нан­до II про­во­ди­ли ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку. В 1481–1492 был за­воё­ван Гра­над­ский эми­рат и за­вер­ше­на Ре­кон­ки­ста. В 1494 кас­тиль­цы под­чи­ни­ли Ка­нар­ские о-ва (час­тич­но кон­тро­ли­ро­вав­шие­ся Кас­ти­ли­ей ещё с нач. 15 в.), ис­тре­бив при этом ме­ст­ных жи­те­лей – гу­ан­чей. По­сле от­кры­тия Х. Ко­лум­бом Аме­ри­ки в 1492 на­ча­лась её ко­ло­ни­за­ция; бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы Ис­пан­ской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии. Со­пер­ни­че­ст­во с Пор­ту­га­ли­ей за сфе­ры влия­ния в Ат­лан­ти­ке уре­гу­ли­ро­ва­ли до­го­вор 1479 в Ал­ка­со­ва­се (Ал­ка­со­ва­ше) и Тор­де­силь­яс­ский до­го­вор 1494. В хо­де на­чав­ших­ся в 1494 Италь­ян­ских войн И. за­вое­ва­ла Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во. Ди­на­стич. бра­ки де­тей Иза­бел­лы I и Фер­нан­до II ук­ре­пи­ли свя­зи И. с Габс­бур­га­ми, Пор­ту­га­ли­ей и Анг­ли­ей.

В кон. 15 в. в ус­ло­ви­ях на­рас­тав­шей не­тер­пи­мо­сти хри­сти­ан по от­но­ше­нию к иу­де­ям и му­суль­ма­нам Иза­бел­ла I и Фер­нан­до II про­ве­ли цер­ков­ную ре­фор­му, уси­лив за­ви­си­мость Церк­ви от ко­ро­ны. В 1480 бы­ла уч­ре­ж­де­на ин­кви­зи­ция, ко­то­рая пер­во­на­чаль­но наи­бо­лее ак­тив­но пре­сле­до­ва­ла кон­вер­со. В 1492 из И. бы­ли из­гна­ны все иу­деи, не по­же­лав­шие пе­рей­ти в хри­сти­ан­ст­во, а вско­ре их судь­бу раз­де­ли­ли му­суль­ма­не Гра­на­ды и му­де­ха­ры. Фор­маль­но в стра­не бы­ло дос­тиг­ну­то един­ст­во ве­ры, но мн. кон­вер­со, а так­же при­няв­шие кре­ще­ние му­суль­ма­не (см. Мо­ри­ски) втай­не про­дол­жа­ли ис­по­ве­до­вать ве­ру сво­их пред­ков. За за­слу­ги в рас­про­стра­не­нии хри­сти­ан­ст­ва па­па Алек­сандр VI удо­сто­ил Фер­нан­до II и Иза­бел­лу I поч. ти­ту­ла «Ка­то­лич. ко­ро­лей».

Ис­па­ния в 16–17 вв. По­сле смер­ти Иза­бел­лы I в 1504 ди­на­стич. уния Кас­ти­лии и Ара­го­на на вре­мя рас­па­лась. Кас­тиль­ский трон пе­ре­шёл к до­че­ри Фер­нан­до II и Иза­бел­лы I – Хуа­не Бе­зум­ной, же­не Фи­лип­па I Габс­бур­га. В 1506 по­сле смер­ти му­жа Хуа­на Бе­зум­ная бы­ла при­зна­на не­дее­спо­соб­ной; ре­ген­том стал Фер­нан­до II. В эти го­ды уси­ли­лась экс­пан­сия И. на сев.-афр. по­бе­ре­жье (см. Ис­па­но-пор­ту­галь­ская аг­рес­сия в Се­вер­ной Аф­ри­ке). В 1512 бы­ла за­воё­ва­на часть На­вар­ры (к югу от Пи­ре­не­ев). В 1516 на исп. пре­стол взо­шёл сын Хуа­ны Бе­зум­ной – Карл V Габс­бург (в И. пра­вил под име­нем Кар­ла I), окон­ча­тель­но объ­е­ди­нив­ший Кас­ти­лию и Ара­гон. От от­ца Фи­лип­па I Габс­бур­га и де­да имп. Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га Карл V унас­ле­до­вал так­же вла­де­ния Габс­бур­гов в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии, Ни­дер­лан­ды и др. тер­ри­то­рии. В 1519 Карл V до­бил­ся сво­его из­бра­ния на пре­стол Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. И. ста­ла ядром им­пе­рии Габс­бур­гов, в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли ог­ром­ные тер­ри­то­рии в Ев­ро­пе, Аме­ри­ке и Азии.

Сме­на пра­вя­щей ди­на­стии в И. со­про­во­ж­да­лась со­ци­аль­но-по­ли­тич. по­тря­се­ния­ми. Ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды прав­ле­ния Кар­ла V, на­ру­ше­ние им обы­ча­ев и воль­но­стей исп. го­ро­дов и прав кор­те­сов ста­ли при­чи­ной ши­ро­ких нар. дви­же­ний: Ко­му­не­рос вос­ста­ния в Кас­ти­лии и дви­же­ния Хер­ма­ний в Ва­лен­сии и на Ба­ле­ар­ских о-вах. Их по­ра­же­ние спо­соб­ст­во­ва­ло даль­ней­ше­му уси­ле­нию ко­ро­лев­ской вла­сти и ос­лаб­ле­нию исп. го­ро­дов. Прав­ле­ние Кар­ла V про­шло в не­пре­рыв­ных вой­нах с Фран­ци­ей, Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и герм. про­тес­тан­та­ми, до­ро­го сто­ив­ших эко­но­ми­ке И. и её вла­де­ний.

В ре­зуль­та­те раз­де­ла им­пе­рии Кар­ла V в 1555–56 его сын Фи­липп II по­лу­чил И., Ни­дер­лан­ды, Франш-Кон­те и Ша­ро­ле, зем­ли в Ита­лии, ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния в Аме­ри­ке, Азии и Аф­ри­ке. Зем­ли Габс­бур­гов в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии ото­шли, как и ти­тул им­пе­ра­то­ра, к бра­ту Кар­ла V – Фер­ди­нан­ду I. В ре­зуль­та­те по­бе­ды в Италь­ян­ских вой­нах в 1559 И. ут­вер­ди­ла своё гос­под­ство в Ита­лии. Раз­гром ту­рок в 1571 при Ле­пан­то по­зво­лил ос­та­но­вить их экс­пан­сию в Зап. Сре­ди­зем­но­мо­рье. В 1580 к И. бы­ла при­сое­ди­не­на Пор­ту­га­лия. К кон. 16 в. в со­став Исп. мо­нар­хии, по­ми­мо Пи­ре­ней­ско­го п-ова, вхо­ди­ли Ни­дер­лан­ды, Франш-Кон­те и Ша­ро­ле, Ми­лан­ское гер­цог­ст­во, юг Ита­лии, Си­ци­лия, Сар­ди­ния, об­шир­ные ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния в Аме­ри­ке (от Ка­ли­фор­нии и Фло­ри­ды до ар­хи­пе­ла­га Ог­нен­ная Зем­ля), Фи­лип­пи­ны, а так­же пор­туг. ко­ло­нии. Труд­но­сти управ­ле­ния ог­ром­ной дер­жа­вой за­став­ля­ли вла­сти по­сто­ян­но со­вер­шен­ст­во­вать ап­па­рат управ­ле­ния и при­вле­кать ма­те­ри­аль­ные и люд­ские ре­сур­сы всех стран, вхо­див­ших в со­став Исп. мо­нар­хии. В 16 в. про­изош­ло даль­ней­шее уси­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти. По­лу­чил раз­ви­тие ин­сти­тут со­ве­тов при ко­ро­ле. Часть со­ве­тов бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на по ре­гио­наль­но­му прин­ци­пу (со­ве­ты по де­лам Кас­ти­лии, Ара­го­на, Ита­лии, Флан­д­рии, Пор­ту­га­лии, Ин­дий), часть – по функ­цио­наль­но­му (со­ве­ты – во­ен­ный, по де­лам ин­кви­зи­ции и ду­хов­но-ры­цар­ских ор­де­нов). Осо­бое ме­сто в адм. сис­те­ме И. за­ни­мал Гос. со­вет, ве­дав­ший во­про­са­ми внеш­ней по­ли­ти­ки. В 1561 И. об­ре­ла по­сто­ян­ную сто­ли­цу – Мад­рид. Бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки упо­ря­до­чить за­ко­но­да­тель­ст­во. Ук­ре­п­ле­ние ав­то­ри­тар­ных тен­ден­ций в управ­лении со­про­во­ж­да­лось со­кра­ще­ни­ем влия­ния кас­тиль­ских кор­те­сов, из ко­то­рых по­сле 1538 бы­ли ис­клю­че­ны пред­ста­ви­те­ли дво­рян­ст­ва и ду­хо­вен­ст­ва. Эф­фек­тив­ность ап­па­ра­та управ­ле­ния сни­жа­ли час­тые раз­но­гла­сия со­ве­тов с пред­ста­ви­те­ля­ми ко­ро­ны на мес­тах – ви­це-ко­ро­ля­ми.

С кон. 15 в. И. иг­ра­ла важ­ную роль в Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­ти­ях, ока­зав ог­ром­ное влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие Лат. Аме­ри­ки. В ус­ло­ви­ях бла­го­при­ят­ной эко­но­мич. конъ­юнк­ту­ры ко­ло­ни­аль­ная экс­пан­сия И. в 1-й пол. 16 в., со­про­во­ж­дав­шая­ся при­об­ре­те­ни­ем ши­ро­ких рын­ков сбы­та и ис­точ­ни­ков сы­рья и дра­го­цен­ных ме­тал­лов, спо­соб­ст­во­ва­ла эко­но­мич. рос­ту стра­ны; в не­ко­то­рых от­рас­лях хо­зяй­ст­ва по­лу­чи­ли раз­ви­тие ма­ну­фак­ту­ры. С сер. 16 в. гл. за­да­чей ко­ро­ны в Аме­ри­ке ста­ла ор­га­ни­за­ция до­бы­чи и дос­тав­ки се­реб­ра из руд­ни­ков Мек­си­ки и Пе­ру. Свя­зан­ная с вво­зом се­реб­ра «ре­во­лю­ция цен» про­яви­лась в И. рань­ше и силь­нее, чем в др. стра­нах Ев­ро­пы, но не спо­соб­ст­во­ва­ла здесь раз­ви­тию ка­пи­та­лиз­ма. Бо­лее то­го, по­ли­ти­ка ог­ра­ни­че­ния цен на хлеб (с 1503) на фо­не бы­ст­ро­го рос­та цен на др. про­дук­ты пи­та­ния сде­ла­ла вы­ра­щи­ва­ние зер­но­вых не­вы­год­ным и при­ве­ла к со­кра­ще­нию по­се­вов. И. ста­ла вво­зить зна­чит. часть по­треб­ляе­мо­го зер­на из-за гра­ни­цы.

С на­ча­лом Контр­ре­фор­ма­ции И. сде­ла­лась её гл. оп­ло­том. Жерт­ва­ми ре­лиг. не­тер­пи­мо­сти ста­ли, на­ря­ду с ма­ло­чис­лен­ны­ми в И. про­тес­тан­та­ми, мо­ри­ски, ко­то­рых вла­сти пы­та­лись на­силь­ст­вен­но ас­си­ми­ли­ро­вать. Вос­ста­ние мо­ри­сков Гра­на­ды 1568–71 бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но, мно­гие из них по­ки­ну­ли стра­ну, а ос­тав­ших­ся вла­сти на­силь­но пе­ре­се­ли­ли из Гра­на­ды в ме­нее пло­до­род­ные рай­оны Кас­ти­лии. В 1609–14 вла­сти из­гна­ли мо­ри­сков из И., что име­ло тя­жё­лые де­мо­гра­фич. и эко­но­мич. по­след­ст­вия, пре­ж­де все­го для Ва­лен­сии. Стра­на по­те­ря­ла ок. 300 тыс. зем­ле­дель­цев и ре­мес­лен­ни­ков. Ещё од­ной жерт­вой ин­кви­зи­ции бы­ли кон­вер­со. «Чис­то­та кро­ви» ста­ла в И. Но­во­го вре­ме­ни фак­то­ром со­ци­аль­ной стра­ти­фи­ка­ции.

Исп. об­ще­ст­во 16–17 вв. во мно­гом со­хра­ня­ло ср.-век. чер­ты. И. ос­та­ва­лась срав­ни­тель­но бед­ной стра­ной с не­зна­чи­тель­ным для её тер­ри­то­рии на­се­ле­ни­ем (в кон. 16 в. – ок. 8 млн. чел.). Б. ч. зем­ли при­над­ле­жа­ла при­ви­ле­ги­ров. со­сло­ви­ям – ду­хо­вен­ст­ву и дво­рян­ст­ву, удель­ный вес ко­то­ро­го в И. был очень вы­сок (в Кас­ти­лии в 1591 – 10,2%). Дво­рян­ст­во (его верх­ний слой со­став­ля­ли гран­ды и ти­ту­ло­ван­ная знать, ср. слои – ка­баль­е­ро, низ­шие слои – идаль­го) поль­зо­ва­лось ог­ром­ной вла­стью и бы­ло ма­ло под­вер­же­но со­ци­аль­но-эко­но­мич. пе­ре­ме­нам. Жё­ст­кие пра­ви­ла май­о­ра­та за­щи­ща­ли ари­сто­кра­тию от ра­зо­ре­ния и су­жа­ли зе­мель­ный ры­нок, пре­пят­ст­вуя раз­ви­тию зем­ле­де­лия. Пред­ста­ви­те­ли эко­но­ми­че­ски сла­бых и пло­хо ор­га­ни­зо­ван­ных пред­при­ни­ма­тель­ских сло­ёв го­ро­да и де­рев­ни час­то счи­та­ли луч­шим пу­тём со­ци­аль­но­го воз­вы­ше­ния аноб­ли­ро­ва­ние.

В кон. 16 в. на­ме­ти­лись тен­ден­ции к со­ци­аль­но-эко­но­мич. упад­ку И. и ос­лаб­ле­нию её по­зи­ций на ме­ж­ду­нар. аре­не. В 1566 на­ча­лось вос­ста­ние про­тив вла­сти И. в Ни­дер­лан­дах (см. Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция 16 в.), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли гол­ланд­ско-ис­пан­ские вой­ны 16–17 вв. В 1588 мор. про­ти­во­стоя­ние с Анг­ли­ей при­ве­ло к ги­бе­ли «Не­по­бе­ди­мой ар­ма­ды». Не­удач­ной ока­за­лась по­пыт­ка вме­шать­ся во внутр. де­ла Фран­ции [см. Ре­ли­ги­оз­ные (гу­ге­нот­ские) вой­ны]. В кон. 16 – нач. 17 вв. И. вы­ну­ж­де­на бы­ла за­клю­чить мир­ные до­го­во­ры со свои­ми гл. про­тив­ни­ка­ми – Фран­ци­ей (Вер­вен­ский мир 1598), Анг­ли­ей (мир 1604), Рес­пуб­ли­кой Со­еди­нён­ных про­вин­ций (Две­на­дца­ти­лет­нее пе­ре­ми­рие 1609–21).

Го­ды прав­ле­ния Фи­лип­па III и Фи­лип­па IV в И. про­шли под зна­ком глу­бо­ко­го спа­да, ох­ва­тив­ше­го все от­рас­ли эко­но­ми­ки. Стрем­ле­ние зна­ти уве­ли­чить свои до­хо­ды в кон. 16–17 вв. вы­зва­ло т. н. сень­о­ри­аль­ную ре­ак­цию – ши­ро­кое на­сту­п­ле­ние сень­о­ров на пра­ва кре­сть­ян. Про­дол­жав­ший­ся про­цесс экс­про­приа­ции кре­сть­ян­ст­ва, ус­ко­рен­ный бы­ст­рым рос­том на­ло­гов, при­вёл, на­ря­ду с не­уро­жая­ми и эпи­де­мия­ми, к рез­ко­му со­кра­ще­нию на­се­ле­ния в не­ко­то­рых рай­онах стра­ны. По­кро­ви­тель­ст­во исп. вла­стей Мес­те, за­ин­те­ре­со­ван­ной в вы­во­зе шер­сти из И., ли­ша­ло исп. сук­но­де­лие де­шё­во­го сы­рья и спо­соб­ст­во­ва­ло его упад­ку. Внеш­няя тор­гов­ля, как сре­ди­зем­но­мор­ская, так и ат­лан­ти­че­ская, со­кра­ща­лась и пе­ре­хо­ди­ла в ру­ки ино­стран­цев. С 1620-х гг. на­ме­тил­ся спад ко­ло­ни­аль­ной тор­гов­ли.

С кон. 16 в. осо­бую роль в управ­ле­нии гос-вом ста­ли иг­рать ко­ро­лев­ские фа­во­ри­ты. Фа­во­рит Фи­лип­па IV – граф-гер­цог Оли­ва­рес, стре­мясь вос­ста­но­вить ут­ра­чен­ные И. по­зи­ции, вы­дви­нул про­грам­му ре­форм. Од­на­ко в ус­ло­ви­ях, вы­зван­ных вой­ной, бы­ст­ро­го рос­та на­ло­гов, пор­чи мо­не­ты и сис­те­ма­тич. гос. бан­кротств по­пыт­ки уни­фи­ци­ро­вать управ­ле­ние, на­ло­го­об­ло­же­ние и рас­про­стра­нить на все тер­ри­то­рии И. кас­тиль­скую прак­ти­ку на­бо­ра войск вы­зва­ли ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние на­се­ле­ния и не име­ли ус­пе­ха.

В 17 в. по­зи­ции И. на ме­ж­ду­нар. аре­не про­дол­жа­ли ос­ла­бе­вать. Уча­стие И. в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618–48 на сто­ро­не Габс­бур­гов не при­нес­ло ей же­лае­мых ре­зуль­та­тов. Тя­го­ты вой­ны уси­ли­ва­ли не­до­воль­ст­во и спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию се­па­ра­ти­ст­ских на­строе­ний в раз­ных кон­цах Исп. мо­нар­хии. В 1640 от И. от­ло­жи­лась Пор­ту­га­лия. В 1668 И. бы­ла вы­ну­ж­де­на при­знать её не­за­ви­си­мость и от­ка­зать­ся от прав на все пор­туг. ко­ло­нии, по­лу­чив вза­мен лишь Се­уту. В 1640–52 И. с по­мо­щью во­ен. си­лы удер­жи­ва­ла Ка­та­ло­нию, так­же пы­тав­шую­ся от­де­лить­ся, в 1646–47 по­да­ви­ла вос­ста­ние на Си­ци­лии, в 1647 – в Не­апо­ле. В со­от­вет­ст­вии с Мюн­стер­ским до­го­во­ром от 30.1.1648 И. при­зна­ла не­за­ви­си­мость Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций; к по­след­ней ото­шли не­ко­то­рые тер­ри­то­рии в Ни­дер­лан­дах, а так­же за­мор­ские при­об­ре­те­ния ни­дерл. Ост-Инд­ской и Вест-Инд­ской ком­па­ний. По ус­ло­ви­ям Пи­ре­ней­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1659 И. ус­ту­пи­ла Фран­ции Люк­сем­бург, Ар­туа, Рус­силь­он и Сер­дань.

Прав­ле­ние Кар­ла II оз­на­ме­но­ва­лось ря­дом гор. и кре­сть­ян­ских вос­ста­ний, на­прав­лен­ных про­тив зло­упот­реб­ле­ний сень­о­ров, рос­та на­ло­гов и цен на про­до­воль­ст­вие. Сме­няв­шие друг дру­га пра­ви­тель­ст­ва без­ре­зуль­тат­но пы­та­лись ста­би­ли­зи­ро­вать внутр. по­ло­же­ние и ос­та­но­вить даль­ней­ший рас­пад Исп. мо­нар­хии. В по­ис­ках со­юз­ни­ков про­тив Фран­ции И. пред­при­ня­ла ша­ги по сбли­же­нию с Анг­ли­ей и Ни­дер­лан­да­ми, что, од­на­ко, не спас­ло её от но­вых тер­ри­то­ри­аль­ных по­терь. По ус­ло­ви­ям Ахен­ско­го ми­ра 1668 И. ут­ра­ти­ла ряд кре­по­стей в Ни­дер­лан­дах, по Ним­ве­ген­ским мир­ным до­го­во­рам 1678–79 – Франш-Кон­те. Во 2-й пол. 17 в. И. вы­ну­ж­де­на бы­ла ус­ту­пить часть сво­их ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний Фран­ции (зап. часть о. Гаи­ти) и Анг­лии (о. Ямай­ка). В 1667–68 бы­ли ус­та­нов­ле­ны пря­мые ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду И. и Рос­си­ей (по­соль­ст­во П. И. По­тём­ки­на).

Ис­па­ния в 1700–1913. От «ста­ро­го по­ряд­ка» к со­вре­мен­но­му об­ще­ст­ву. В но­яб. 1700, со­глас­но за­ве­ща­нию без­дет­но­го Кар­ла II, исп. трон по­лу­чил внук франц. ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV Фи­липп Ан­жуй­ский из ди­на­стии Бур­бо­нов (см. Фи­липп V). Пра­ва на пре­стол Фи­лип­па ос­по­рил имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Ле­о­польд I Габс­бург (1658–1705), пред­ло­жив­ший кан­ди­да­ту­ру сво­его сы­на, эрц­гер­цо­га Кар­ла. Ле­о­поль­да I Габс­бур­га под­дер­жа­ли Анг­лия и Со­еди­нён­ные про­вин­ции, на­чав­шие в мае 1702 вой­ну про­тив Фран­ции (см. Ис­пан­ское на­след­ст­во). Её ре­зуль­та­том ста­ло при­зна­ние прав Фи­лип­па V на исп. ко­ро­ну, од­на­ко И. ли­ши­лась Гиб­рал­та­ра и по­те­ря­ла все свои вла­де­ния в Ита­лии и Ни­дер­лан­дах.

Ут­вер­див­шись на исп. пре­сто­ле, Бур­бо­ны ре­фор­ми­ро­ва­ли гос. уст­рой­ст­во И. по франц. об­раз­цу. Выс­шим ор­га­ном вла­сти стал Кас­тиль­ский со­вет, раз­ви­тие по­лу­чил ин­сти­тут ин­тен­дан­тов. В 1714 исп. вла­сти ли­ши­ли Ка­та­ло­нию её при­ви­ле­гий. В го­ды прав­ле­ния Фер­ди­нан­да VI и осо­бен­но Кар­ла III в И. бы­ли про­ве­де­ны не­ко­то­рые пре­об­ра­зо­ва­ния в ду­хе про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма: вве­де­ны про­тек­цио­ни­ст­ские по­шли­ны, в 1765 от­ме­не­на мо­но­по­лия Ка­ди­са на тор­гов­лю с ко­ло­ния­ми (это пра­во бы­ло пре­дос­тав­ле­но 9 исп. пор­там, с 1778 – 13), ог­ра­ни­че­ны при­ви­ле­гии Мес­ты, раз­ре­ше­но ого­ра­жи­ва­ние зе­мель под са­ды и ви­но­град­ни­ки (1788), уч­ре­ж­дён нац. банк (1782). В 1767 по на­стоя­нию Ва­ти­ка­на из И. и её амер. вла­де­ний бы­ли из­гна­ны ие­зуи­ты, их иму­ще­ст­во кон­фи­ско­ва­но. Эти ме­ры спо­соб­ст­во­ва­ли улуч­ше­нию эко­но­мич. по­ло­же­ния стра­ны.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке пер­вые исп. Бур­бо­ны ори­ен­ти­ро­ва­лись на Фран­цию. В 1733 и 1743 бы­ли за­клю­че­ны фран­ко-исп. со­юз­ные до­го­во­ры. В 1762 И. всту­пи­ла на сто­ро­не Фран­ции в Се­ми­лет­нюю вой­ну 1756–63 (см. Фа­миль­ный пакт 1761). По Па­риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1763 И. ус­ту­пи­ла Ве­ли­ко­бри­та­нии вост. часть Фло­ри­ды. Фран­ция, бо­ясь по­те­рять со­юз­ни­ка в ли­це И., ком­пен­си­ро­ва­ла эти по­те­ри, пе­ре­дав Ис­па­нии Луи­зиа­ну. В сою­зе с Фран­ци­ей И. при­ня­ла уча­стие в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83, по­лу­чив по её окон­ча­нии Фло­ри­ду, Са­кра­мен­то и Ме­нор­ку. Пы­та­ясь урав­но­ве­сить ес­теств. со­юз с Фран­ци­ей сбли­же­ни­ем с сев. стра­на­ми – Шве­ци­ей и Рос­си­ей, И. по за­вер­ше­нии Се­вер­ной вой­ны 1700–1721 вы­сту­пи­ла в ро­ли по­сред­ни­ка ме­ж­ду ни­ми. В 1722 Пётр I на­зна­чил кн. С. Д. Го­ли­цы­на по­сто­ян­ным ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­те­лем Рос­сии в И.; по­слом И. в Рос­сии стал гер­цог де Ли­рия. Осо­бой ак­тив­но­стью исп.-рос. от­но­ше­ния от­ли­ча­лись в прав­ле­ние Кар­ла III (ин­те­ре­сы Рос­сии в И. пред­став­лял в этот пе­ри­од по­слан­ник С. С. Зи­новь­ев).

Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция 18 в. на­нес­ла удар по по­пыт­кам исп. ре­фор­ма­то­ров мо­дер­ни­зи­ро­вать стра­ну. В го­ды прав­ле­ния Кар­ла IV власть фак­ти­че­ски бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках при­двор­ной ка­ма­ри­льи, воз­глав­ляе­мой ко­ро­ле­вой Ма­ри­ей Луи­зой Парм­ской и её фа­во­ри­том М. де Го­до­ем. По­сле каз­ни Лю­до­ви­ка XVI И. объ­я­ви­ла вой­ну Фран­ции и при­ня­ла уча­стие в 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции). Вой­на за­вер­ши­лась Ба­зель­ским ми­ром 1795, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го И. ус­ту­пи­ла Фран­ции часть о. Гаи­ти. В 1796 ме­ж­ду И. и Фран­ци­ей в Сан-Иль­де­фон­со был за­клю­чён до­го­вор об обо­ро­нит. и на­сту­пат. сою­зе, на­прав­лен­ном пре­ж­де все­го про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии. Сле­дуя ус­ло­ви­ям это­го до­го­во­ра, И. уча­ст­во­ва­ла в вой­нах с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (1796–1802, 1804–08; см. На­по­ле­о­нов­ские вой­ны) и Пор­ту­га­ли­ей (см. Ис­па­но-пор­ту­галь­ская вой­на 1801). В 1807 И. при­сое­ди­ни­лась к кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де, что от­ри­ца­тель­но ска­за­лось на эко­но­мич. по­ло­же­нии стра­ны.

По ус­ло­ви­ям сек­рет­но­го фран­ко-исп. пак­та (27.10.1807) до­пус­кал­ся про­ход франц. войск че­рез тер­ри­то­рию И. с це­лью за­вое­ва­ния Пор­ту­га­лии – со­юз­ни­цы Ве­ли­ко­бри­та­нии, а так­же пред­по­ла­гал­ся в даль­ней­шем раз­дел Пор­ту­га­лии ме­ж­ду И. и Фран­ци­ей. В но­яб­ре объ­еди­нён­ные фран­ко-исп. си­лы за­хва­ти­ли Пор­ту­га­лию, а в мар­те 1808 на­ча­лась франц. аг­рес­сия про­тив са­мой И. 19.3.1808 в ре­зуль­та­те нар. вос­ста­ния в Аранху­эсе (см. Аранху­эс­ское вы­сту­п­ле­ние 1808) Карл IV от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Фер­ди­нан­да VII. Но­вый ко­роль не смог ор­га­ни­зо­вать со­про­тив­ле­ние франц. си­лам, ко­то­рые 23.3.1808 во­шли в Мад­рид.

В пред­ме­стье Мад­ри­да 2.5.1808 вспых­ну­ло вос­ста­ние, по­ло­жив­шее на­ча­ло пер­вой исп. ре­во­лю­ции, про­хо­див­шей в ус­ло­ви­ях борь­бы с франц. ок­ку­па­ци­ей (о ре­во­лю­ции 1808–14 и о по­сле­дую­щих ре­во­лю­ци­ях 19 в. в И. см. в ст. Ис­пан­ские ре­во­лю­ции 19 в.). 10.5.1808 Фер­ди­нанд VII от­рёк­ся от пре­сто­ла (см. Франко-ис­пан­ское со­гла­ше­ние 1808­) и по­ки­нул И. Ко­ро­лём И. стал брат На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та – Жо­зеф I. 15.6.1808 в Бай­он­не в при­сут­ст­вии не­мно­го­числ. пред­ста­ви­те­лей зна­ти, т. н. оф­ран­цу­жен­ных, И. бы­ла да­ро­ва­на кон­сти­ту­ция (см. Бай­онн­ская кон­сти­ту­ция 1808). Фор­ма гос. уст­рой­ст­ва И. оп­ре­де­ля­лась как кон­сти­туц. мо­нар­хия.

Ле­том 1808 в стра­не раз­вер­ну­лась ос­во­бо­дит. вой­на, в хо­де ко­то­рой про­тив франц. ок­ку­пан­тов дей­ст­во­ва­ли ос­тат­ки ре­гу­ляр­ной исп. ар­мии и пар­ти­зан­ские от­ря­ды. В ию­ле 1808 франц. вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние в бит­ве при Бай­ле­не, по­сле че­го б. ч. тер­ри­то­рии И., в т. ч. Мад­рид, бы­ла ос­во­бо­ж­де­на, 25.9.1808 сфор­ми­ро­ва­но исп. пра­ви­тель­ст­во (Центр. хун­та), взяв­шее на се­бя ру­ко­во­д­ство ос­во­бо­дит. борь­бой. В но­яб. 1808 в И. во гла­ве 150-ты­сяч­ной ар­мии при­был сам На­по­ле­он I Бо­на­парт, 4 дек. фран­цу­зы вновь взя­ли Мад­рид, исп. ар­мия бы­ла прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­же­на. Со­про­тив­ле­ние ок­ку­па­ции про­дол­жи­ли исп. пар­ти­за­ны, 22.4.1809 в Пор­ту­га­лии вы­са­дил­ся экс­пе­диц. кор­пус А. Вел­линг­то­на, 3.7.1809 он всту­пил на тер­ри­то­рию Ис­па­нии.

На о. Леон, близ Ка­ди­са (с 20.2.1811 в Ка­ди­се), 24.9.1810 бы­ли со­зва­ны Уч­ре­дит. кор­те­сы (Ка­дис­ские кор­те­сы). Кор­те­сы объ­я­ви­ли об от­ме­не феод. по­вин­но­стей и при­ви­ле­гий, раз­де­ле пус­то­шей и об­щин­ных зе­мель, уп­разд­не­нии ин­кви­зи­ции, кон­фи­ска­ции и рас­про­да­же ря­да цер­ков­ных вла­де­ний. 19.3.1812 бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция И. (см. Ка­дис­ская кон­сти­ту­ция 1812), в ос­но­ву ко­то­рой по­ло­жен прин­цип нац. су­ве­ре­ни­те­та. Пер­вой стра­ной, при­знав­шей Ка­дис­скую кон­сти­ту­цию, бы­ла Рос. им­пе­рия [до­го­вор в Ве­ли­ких Лу­ках 8(20).7.1812].

Брит. вой­ска под ко­манд. А. Вел­линг­то­на и исп. пар­ти­за­ны во гла­ве с Х. М. Эм­пе­си­на­до (Ху­ан М. Ди­ас) 22.7.1812 раз­би­ли фран­цу­зов в бит­ве у Ара­пи­ле­са (близ Са­ла­ман­ки). 12 авг. Вел­линг­тон и Эм­пе­си­на­до всту­пи­ли в Мад­рид. Раз­гром ар­мий На­по­ле­о­на I в Рос­сии (см. Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812) так­же спо­соб­ст­во­вал ус­пе­хам объ­е­ди­нён­ных анг­ло-исп. сил. 21.6.1813 они на­нес­ли тя­жё­лое по­ра­же­ние фран­цу­зам близ Ви­то­рии. 11.12.1813 был под­пи­сан Ва­лен­сий­ский мир, по ко­то­ро­му На­по­ле­он I при­знал ко­ро­лём И. Фер­ди­нан­да VII. В мар­те 1814 Фер­ди­нанд VII вер­нул­ся в И. Дек­ре­том от 4.5.1814 он объ­я­вил кон­сти­ту­цию 1812 не­дей­ст­ви­тель­ной и ан­ну­ли­ро­вал за­ко­ны, при­ня­тые Ка­дис­ски­ми кор­те­са­ми.

В 1814–20 в И. бы­ло пред­при­ня­то неск. по­пы­ток во­ен. пе­ре­во­ро­та (в сент. 1814 под рук. Ф. Ми­ны в Пам­п­ло­не, в сент. 1815 под рук. Д. Пор­лье в Ла-Ко­ру­нье, в апр. 1817 под рук. Л. Ла­си в Ка­та­ло­нии). За­го­во­ры про­тив ко­ро­ля воз­глав­ля­ли, как пра­ви­ло, ге­рои ос­во­бо­дит. вой­ны 1808–13, стре­мив­шие­ся к во­зоб­нов­ле­нию про­грес­сив­ных ре­форм. Уг­луб­ле­нию внут­ри­по­ли­тич. кри­зи­са спо­соб­ст­во­ва­ли так­же не­уда­чи И. в борь­бе с вос­став­ши­ми амер. ко­ло­ния­ми (см. Вой­на за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке). Оче­ред­ная по­пыт­ка во­ен. пе­ре­во­ро­та, пред­при­ня­тая Р. Рие­го-и-Нунь­е­сом близ Ка­ди­са в янв. 1820, по­слу­жи­ла сиг­на­лом к вос­ста­ни­ям в др. го­ро­дах и пе­ре­рос­ла в ре­во­лю­цию. 9.3.1820 Фер­ди­нанд VII при­знал Ка­дис­скую кон­сти­туцию 1812. В 1820–23 (пе­ри­од т. н. кон­сти­туц. трёх­ле­тия) бы­ли при­ня­ты за­ко­ны, уп­разд­нив­шие май­о­рат и сень­о­ри­аль­ные пра­ва зем­ле­вла­дель­цев, из­да­ны рас­по­ря­же­ния о про­да­же пус­то­шей и час­ти ко­ро­лев­ских вла­де­ний, от­ме­не­ны внутр. та­мож­ни, за­кры­ты все во­ен.-ре­лиг. ор­де­на, а так­же мо­на­сты­ри, в ко­то­рых чис­ло мо­на­хов не пре­вы­ша­ло 24 чел. Боль­шин­ст­во сель­ско­го на­се­ле­ния от­но­си­лось без­раз­лич­но и да­же вра­ж­деб­но к про­во­ди­мым в И. ре­фор­мам, что ста­ло при­чи­ной гражд. вой­ны 1822.

Стра­ны Свя­щен­но­го сою­за (Рос­сия, Ав­ст­рия, Прус­сия, Фран­ция) 19.11.1822 под­пи­са­ли до­го­вор об ин­тер­вен­ции в И., 7.4.1823 в И. вы­са­дил­ся 100-ты­сяч­ный кон­тин­гент франц. войск. В кон­це сен­тяб­ря кон­сти­ту­цио­на­ли­сты ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли пе­ред ин­тер­вен­та­ми. По дек­ре­ту Фер­ди­нан­да VII от 1.10.1823 все ак­ты ре­во­люц. пра­ви­тель­ст­ва ли­ша­лись си­лы. За­вер­ше­ние 2-й исп. ре­во­лю­ции сов­па­ло с ре­шаю­щи­ми по­ра­же­ния­ми И. в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Лат. Аме­ри­ке. В 1824 ис­пан­цы бы­ли раз­би­ты при Ху­ни­не (6 авг.) и Ая­ку­чо (9 дек.) в Пе­ру, че­рез два го­да ка­пи­ту­ли­ро­вал по­след­ний исп. гар­ни­зон на Амер. кон­ти­нен­те. И. со­хра­ни­ла за со­бой лишь Ку­бу и Пу­эр­то-Ри­ко.

На путь ре­форм И. вер­ну­лась по­сле смер­ти Фер­ди­нан­да VII. Со­глас­но об­на­ро­до­ван­ной 29.3.1830 «Праг­ма­ти­че­ской хар­тии», по­зво­ляв­шей ко­ро­лю, не имев­ше­му на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, за­ве­щать пре­стол сво­ей стар­шей до­че­ри, 29.9.1833 ко­ро­ле­вой ста­ла 3-лет­няя дочь Фер­ди­нан­да – Иза­бел­ла II. Ре­ген­том на­зна­ча­лась её мать Ма­рия Кри­сти­на (1806–78). Пра­ва Иза­бел­лы II на пре­стол ос­по­рил брат ко­ро­ля Дон Кар­лос (1788–1855), ко­то­рый в на­ча­ле окт. 1833 при­звал сво­их сто­рон­ни­ков к ору­жию. На­ча­лась за­тяж­ная гражд. вой­на, по­лу­чив­шая назв. 1-й кар­ли­ст­ской (см. Кар­ли­ст­ские вой­ны). Кар­ли­стов под­дер­жи­ва­ли ши­ро­кие об­ществ. кру­ги Стра­ны Бас­ков, На­вар­ры, Ка­та­ло­нии, меч­тав­шие вос­ста­но­вить ста­рин­ные воль­но­сти, зе­мель­ная ари­сто­кра­тия и ка­то­лич. ду­хо­вен­ст­во. Ма­рия Кри­сти­на опи­ра­лась на ком­мер­сан­тов и про­мыш­лен­ни­ков, часть бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва, кре­сть­ян цен­тра и юга стра­ны.

Со­юз Ма­рии Кри­сти­ны с ли­бе­раль­ны­ми си­ла­ми сде­лал воз­мож­ным про­ве­де­ние про­грес­сив­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, по­ло­жив­ших на­ча­ло 3-й исп. ре­во­лю­ции. «Ко­ро­лев­ский ста­тут» 1834 ус­та­но­вил в стра­не ре­жим кон­сти­туц. мо­нар­хии. Со­глас­но при­ня­той в 1837 кон­сти­ту­ции, власть мо­нар­ха ог­ра­ни­чи­ва­лась 2-па­лат­ны­ми кор­те­са­ми, ниж­няя па­ла­та ко­то­рых из­би­ра­лась пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем (со­хра­нял­ся вы­со­кий иму­ществ. ценз), а верх­няя (се­нат) на­зна­ча­лась. Дек­ре­том 1834 бы­ла от­ме­не­на мо­но­по­лия це­хов, соз­да­на нар. ми­ли­ция. В 1836–37 вос­ста­нов­ле­ны за­ко­ны, при­ня­тые в пе­ри­од кон­сти­туц. трёх­ле­тия, про­ве­де­на де­за­мор­ти­за­ция.

По­пыт­ка в 1840 при­ос­та­но­вить по­ли­ти­ку ре­форм при­ве­ла к но­вым нар. вос­ста­ни­ям, от­ка­зу Ма­рии Кри­сти­ны от ре­гент­ст­ва (12.10.1840) и её из­гна­нию из стра­ны. Власть в И. на не­ко­то­рое вре­мя пе­ре­шла в ру­ки но­во­го ре­ген­та Иза­бел­лы II – Б. Эс­пар­те­ро, стре­мив­ше­го­ся про­дол­жить курс ре­форм. 23.7.1843 в ре­зуль­та­те во­ен. пе­ре­во­ро­та власть за­хва­тил ген. Р. Нар­ва­эс, ус­та­но­вив­ший дик­та­тор­ский ре­жим (в нояб. 1843 Иза­бел­ла II бы­ла при­зна­на со­вер­шен­но­лет­ней, од­на­ко до кон­ца сво­его прав­ле­ния на­хо­ди­лась под влия­ни­ем ге­не­ра­ла). В 1845 при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, са­мая кон­сер­ва­тив­ная в ис­то­рии И. В 1846 в ре­зуль­та­те вве­де­ния вы­со­ко­го иму­ществ. цен­за из­би­рат. кор­пус в И. со­кра­тил­ся с 442 тыс. до 83 тыс. чел. В 1846 вме­сто рас­пу­щен­ной в 1844 нар. ми­ли­ции соз­да­на «гражд. гвар­дия», при­зван­ная за­щи­щать ин­те­ре­сы Нар­ва­эса. В 1851 исп. пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло кон­кор­дат с Ва­ти­ка­ном.

Ре­ак­ци­он­ная по­ли­ти­ка Р. Нар­ва­эса ста­ла при­чи­ной 4-й исп. ре­во­лю­ции. 31.7.1854 Иза­бел­ла II на­зна­чи­ла пре­мье­ром Б. Эс­пар­те­ро, ко­то­рый в 1855 под­го­то­вил но­вый про­ект кон­сти­ту­ции (по­вто­рял осн. по­ло­же­ния кон­сти­ту­ции 1837). Од­на­ко уже в 1856 в ре­зуль­та­те контр­ре­во­люц. пе­ре­во­ро­та к вла­сти вер­нул­ся Нар­ва­эс. Его по­втор­ное пре­бы­ва­ние у вла­сти со­про­во­ж­да­лось по­сто­ян­ны­ми вы­сту­п­ле­ния­ми оп­по­зи­ции, тре­бо­вав­шей, по­ми­мо про­ве­де­ния ре­форм, пе­ре­уст­рой­ст­ва И. на фе­де­ра­тив­ных прин­ци­пах. Наи­боль­шей ак­тив­но­стью от­ли­ча­лись рес­пуб­ли­кан­цы Ка­та­ло­нии. В 1857, 1861 и 1863 в И. про­шли круп­ные кре­сть­ян­ские вол­не­ния. Смерть Нар­ва­эса 23.4.1868 по­слу­жи­ла сиг­на­лом к на­ча­лу 5-й исп. ре­во­лю­ции, по­лу­чив­шей назв. «де­мо­кра­ти­че­ско­го се­ми­ле­тия». 18.9.1868 Иза­бел­ла II бы­ла сверг­ну­та и 30 сент. то­го же го­да из­гна­на из стра­ны (в ию­не 1870 от­рек­лась от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Аль­фон­со; см. Аль­фон­со XII Уми­ро­тво­ри­тель).

Но­вая кон­сти­ту­ция И., при­ня­тая 1.6.1869, про­воз­гла­си­ла прин­цип нац. су­ве­ре­ни­те­та, пре­дос­та­ви­ла пра­во го­ло­са на вы­бо­рах всем муж­чи­нам стар­ше 25 лет. Кон­сти­ту­ция объ­яви­ла И. на­сле­дствен­ной кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей, при этом до­пус­ка­ла вы­бо­ры ко­ро­ля кор­те­са­ми, вво­ди­ла ряд де­мо­кра­тич. сво­бод и гражд. брак, дек­ла­ри­ро­ва­ла сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния. 16.11.1870 на исп. пре­стол был из­бран принц Ама­дей Са­вой­ский (ко­ро­но­вал­ся под име­нем Ама­дей I) – сын ко­ро­ля Ита­лии Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II. Это, од­на­ко, не при­ве­ло к ста­би­ли­за­ции си­туа­ции в стра­не. В 1872 в И. на­ча­лась 3-я кар­ли­ст­ская вой­на. Впер­вые на по­ли­тич. сце­не зая­ви­ла о се­бе но­вая си­ла – ра­бо­чие ор­га­ни­за­ции. В дек. 1868 с мис­си­ей соз­да­ния исп. сек­ций Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го в И. при­был сто­рон­ник М. А. Ба­ку­ни­на – Х. Фа­нел­ли. В 1869 в И. на­счи­ты­ва­лось уже 195 сек­ций, объ­е­ди­няв­ших 25 тыс. чле­нов. В 1870 на 1-м кон­грес­се исп. ин­тер­на­цио­на­ли­стов бы­ла ос­но­ва­на Исп. фе­де­ра­ция 1-го Ин­тер­на­цио­на­ла.

11.2.1873 Ама­дей I пе­ре­дал ниж­ней па­ла­те кор­те­сов акт об от­ре­че­нии. В этот же день обе па­ла­ты кор­те­сов про­воз­гла­си­ли И. рес­пуб­ли­кой. Неск. ме­ся­цев рес­пуб­ли­кан­ско­го прав­ле­ния бы­ли на­пол­не­ны гражд. сму­та­ми. Власть цен­тра не рас­про­стра­ня­лась даль­ше Мад­ри­да, три­ж­ды в Бар­се­ло­не про­воз­гла­ша­лось не­за­ви­си­мое ка­та­лон­ское гос-во; кан­то­на­ми, не­за­ви­си­мы­ми от цен­тра, объ­я­ви­ли се­бя Ва­лен­сия, Ави­ла, Са­ла­ман­ка, Маль­та, Се­ви­лья и Ка­дис. В стра­не сви­реп­ст­во­вал го­лод, на­ча­лась эпи­де­мия хо­ле­ры. Рес­пуб­ли­ка не на­шла под­держ­ки и на ме­ж­ду­нар. аре­не, её при­зна­ли лишь США и Швей­ца­рия.

В се­ре­ди­не – 2-й пол. 19 в. в эко­но­мике И. по-преж­не­му пре­ва­ли­ро­вал аг­рар­ный сек­тор, 72% нас. бы­ло за­ня­то в с. х-ве. В 1840-х гг. в И. на­чал­ся пром. пе­ре­во­рот. В 1860 в стра­не на­счи­ты­ва­лось 3600 фаб­рик (125 тыс. ра­бо­чих). В 1860–65 по­строе­но 3675 км же­лез­ных до­рог (пер­вая ж.-д. ли­ния со­еди­ни­ла Бар­се­ло­ну и Ма­та­ро в 1848), что ста­ло сти­му­лом для раз­ви­тия ме­тал­лур­гич. и ма­ши­но­стро­ит. пром-сти (осн. цен­тры в Бар­се­ло­не, Ва­лен­сии, Ма­ла­ге, Сан­тан­де­ре и го­ро­дах Ас­ту­рии). Срав­ни­тель­но бы­ст­ро раз­ви­ва­лась гор­но­до­бы­ваю­щая пром-сть. Шёл про­цесс соз­да­ния фи­нан­со­вой ин­фра­струк­ту­ры, функ­цио­ни­ро­ва­ли бир­жа (соз­да­на в 1831), бан­ки и стра­хо­вые ком­па­нии. К сер. 19 в. исп. со­слов­ное об­ще­ст­во окон­ча­тель­но рас­па­лось. Но­вую со­ци­аль­ную эли­ту со­ста­ви­ли пред­ста­ви­те­ли зе­мель­ной ари­сто­кра­тии, фор­ми­рую­щая­ся тор­го­вая и фи­нан­со­вая бур­жуа­зия. Про­ле­та­ри­за­ция ре­мес­лен­ни­ков по­сле рос­пус­ка це­хов и уве­ли­че­ние в ре­зуль­та­те де­за­мор­ти­за­ции чис­ла без­зе­мель­ных кре­сть­ян спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию клас­са на­ём­ных ра­бо­чих.

В ре­зуль­та­те во­ен. пе­ре­во­ро­та 29.12.1874 мо­нар­хия в И. бы­ла вос­ста­нов­ле­на. В 1876 при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, со­глас­но ко­то­рой И. при­зна­ва­лась на­следств. кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей. В том же го­ду бы­ли уп­разд­не­ны фу­эрос в Стра­не Бас­ков, как и в Ка­та­ло­нии, что да­ло тол­чок фор­ми­ро­ва­нию ба­ск­ских (вслед за ка­та­лон­ски­ми) нац. пар­тий и ор­га­ни­за­ций. По ини­циа­ти­ве пра­ви­тель­ст­ва на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние двух­пар­тий­ной по­ли­тич. сис­те­мы. В 1875 уси­лия­ми А. Ка­но­ва­са дель Кас­ти­льо бы­ла соз­да­на Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, в том же го­ду П. М. Са­га­ста ос­но­вал Ли­бе­раль­но-кон­сти­ту­ци­он­ную пар­тию. В 1885 ру­ко­во­ди­те­ли этих пар­тий за­клю­чи­ли не­офи­ци­аль­ное со­гла­ше­ние (т. н. Пак­то дель Пар­до), пре­дусмат­ри­вав­шее под­держ­ку мо­нар­хии, мир­ный пе­ре­ход вла­сти от од­ной пар­тии к дру­гой, от­каз от со­труд­ни­че­ст­ва с др. по­ли­тич. си­ла­ми. 16.8.1876 ко­ро­лев­ским дек­ре­том ос­но­ван Ин-т сво­бод­но­го об­ра­зо­ва­ния, объ­еди­нив­ший мн. за­ве­дую­щих ка­фед­ра­ми и про­фес­со­ров уни­вер­си­те­тов (во гла­ве с фи­ло­со­фом Ф. Хи­не­ром де лос Рио­сом). Ин­сти­тут был при­зван стать опо­рой мо­нар­хич. ре­жи­ма, од­на­ко со вре­ме­нем его чле­ны ста­ли вы­сту­пать за про­ве­де­ние ши­ро­ких де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний.

В по­след­ней четв. 19 в. воз­ник­ли и от­кры­то оп­по­зи­ци­он­ные ор­га­ни­за­ции: 2.5.1879 уч­ре­ж­де­на Ис­пан­ская со­циа­ли­сти­че­ская ра­бо­чая пар­тия (ИСРП), в авг. 1888 – тес­но свя­зан­ный с ней Все­об­щий со­юз тру­дя­щих­ся (ВСТ). В 1881 сто­рон­ни­ки М. А. Ба­ку­ни­на ос­но­ва­ли Фе­де­ра­цию тру­дя­щих­ся И., в 1911 – анар­хо-син­ди­ка­ли­ст­скую На­цио­наль­ную кон­фе­де­ра­цию тру­да (НКТ). В это же вре­мя офор­ми­лось нац. дви­же­ние ка­та­лон­цев, бас­ков и га­ли­сий­цев. В 1892 на ас­самб­лее ка­та­лон­ских на­цио­на­ли­стов в г. Ман­се­ра бы­ла при­ня­та про­грам­ма нац. дви­же­ния – «Ос­но­вы Ман­се­ра». В 1894 воз­ник­ла На­цио­на­ли­стич. пар­тия бас­ков, в 1896 – Га­ли­сий­ская ли­га. В кон. 19 в. ак­тив­но соз­да­ва­лись и др. по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции – Аг­рар­ная ли­га, ас­со­циа­ции ра­бо­чих-ка­то­ли­ков и др.

В кон. 19 в. эко­но­мич. раз­ви­тие И. ус­ко­ри­лось, од­на­ко она по-преж­не­му от­ста­ва­ла от др. стран Зап. Ев­ро­пы. Рост про­из­вод­ст­ва на­блю­дал­ся пре­ж­де все­го в до­бы­ваю­щей, ме­тал­лур­гич. и тек­стиль­ной пром-сти. Ус­пеш­но раз­ви­ва­лось су­до­стро­е­ние. В 1870-х гг. поя­ви­лись пер­вые пред­при­ятия хи­мич. пром-сти, на­ча­лось строи­тель­ст­во те­п­ло­вых элек­тро­стан­ций, в 1890 со­ору­же­на пер­вая ГЭС. К нач. 20 в. за­вер­ши­лось соз­да­ние ж.-д. се­ти (13 тыс. км). Раз­ви­тие исп. пром-сти во мно­гом за­ви­се­ло от иностр. ка­пи­та­ла, пре­им. бри­тан­ско­го и фран­цуз­ско­го. Раз­ви­тию с. х-ва стра­ны пре­пят­ст­во­ва­ло со­хра­не­ние по­лу­фео­даль­ных ла­ти­фун­дий и до­ка­пи­та­ли­стич. форм зе­мель­ной арен­ды.

Гл. за­да­чей И. во внеш­ней по­ли­ти­ке кон. 19 в. ос­та­ва­лось со­хра­не­ние сво­их ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. Со­пер­ни­че­ст­во с Фран­ци­ей за ко­ло­нии в Сев. Аф­ри­ке спо­соб­ст­во­ва­ло сбли­же­нию И. со стра­на­ми Трой­ст­вен­но­го сою­за (см. Мад­рид­ские сек­рет­ные со­гла­ше­ния 1887, 1891). Это, од­на­ко, не смог­ло при­ос­та­но­вить про­цесс даль­ней­ше­го рас­па­да ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии. На­ча­лись ос­во­бо­ди­тель­ные вой­ны на Ку­бе (1895) и Фи­лип­пи­нах (1896), в ход ко­то­рых вме­ша­лись США. В ре­зуль­та­те ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 И. ут­ра­ти­ла свои за­оке­ан­ские вла­де­ния – Ку­бу, Пу­эр­то-Ри­ко, Фи­лип­пи­ны, о. Гу­ам. В 1899 Гер­ма­ния вы­ну­ди­ла И. про­дать ей Ка­ро­лин­ские, Ма­ри­ан­ские о-ва, о-ва Па­лау и о. Са­моа.

Ут­ра­та боль­шин­ст­ва ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний бы­ла вос­при­ня­та в И. как нац. ка­та­ст­ро­фа и вы­зва­ла за­тяж­ной внут­ри­по­ли­тич. кри­зис. На­строе­ния исп. об­ще­ст­ва на­шли от­ра­же­ние в дея­тель­но­сти по­ко­ле­ния 1898 го­да – груп­пы учё­ных, пи­са­те­лей, тре­бо­вав­ших про­ве­де­ния ли­бе­раль­ных ре­форм. В нач. 20 в. ок­ре­п­ли рес­пуб­ли­кан­ское и ра­бо­чее дви­же­ния, в 1903 воз­ник­ла пар­тия Рес­пуб­ли­кан­ский со­юз, в 1906 – Рес­пуб­ли­кан­ская ра­ди­каль­ная пар­тия. Под дав­ле­ни­ем ра­бо­че­го дви­же­ния вла­сти по­шли на осу­ще­ст­в­ле­ние не­ко­то­рых ре­форм в об­лас­ти тру­до­вых от­но­ше­ний. В 1900 был за­пре­щён труд де­тей млад­ше 10 лет, вве­дён 6-ча­со­вой ра­бо­чий день для под­ро­ст­ков, в 1904 при­нят за­кон о вос­крес­ном от­ды­хе, в 1908 – о за­щи­те жен­щин-ра­бот­ниц.

Стре­мясь ком­пен­си­ро­вать по­те­рю сво­их за­оке­ан­ских вла­де­ний, И. на­ча­ла ак­тив­ную экс­пан­сию в Сев.-Зап. Аф­ри­ке. Фран­ко-исп. со­гла­ше­ния 1900, 1904 за­фик­си­ро­ва­ли пра­ва И. на часть тер­ри­то­рии Ма­рок­ко. Ко­ло­ни­аль­ная вой­на в Ма­рок­ко, од­на­ко, вы­зва­ла про­тест ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния И. По­ра­же­ние исп. ар­мии в ию­ле 1909 ста­ло при­чи­ной ан­ти­во­ен­ной за­бас­тов­ки в Бар­се­ло­не 26.7–2.8.1909, жес­то­ко по­дав­лен­ной пра­ви­тельств. вой­ска­ми («бар­се­лон­ская кро­ва­вая не­де­ля»). Про­ник­но­ве­ние в Сев.-Зап. Аф­ри­ку бы­ло вре­мен­но при­ос­та­нов­ле­но, но уже в 1911 И. вновь вве­ла вой­ска в Ма­рок­ко. В 1912 был под­пи­сан ещё один до­го­вор И. с Фран­ци­ей, оп­ре­де­лив­ший гра­ни­цы исп. и франц. про­тек­то­ра­тов.

Ис­па­ния в 1914–75. 1.8.1914 И. объ­яви­ла о сво­ём ней­тра­ли­те­те в на­чав­шей­ся ми­ро­вой вой­не. Тем­пы эко­но­мич. раз­ви­тия И., пре­вра­тив­шей­ся в «мас­тер­скую» для воюю­щих ев­роп. стран, зна­чи­тель­но ус­ко­ри­лись. В то же вре­мя рез­кое уве­ли­че­ние экс­пор­та со­про­во­ж­да­лось рос­том стои­мо­сти жиз­ни, ин­фля­ци­ей, воз­ник­но­ве­ни­ем де­фи­ци­та про­дук­тов пи­та­ния. Ле­том 1916 в И. про­шла все­об­щая стач­ка же­лез­но­до­рож­ни­ков, 13–19.8.1917 – все­об­щая за­бас­тов­ка. Си­туа­ция ещё боль­ше обо­ст­ри­лась с окон­ча­ни­ем вой­ны. Со­кра­ще­ние про­из­вод­ст­ва в ря­де от­рас­лей и рост без­ра­бо­ти­цы вы­зва­ли подъ­ём ста­чеч­но­го дви­же­ния, ох­ва­тив­ше­го всю стра­ну. В 1919 пра­ви­тель­ст­во бы­ло вы­ну­ж­де­но из­дать дек­рет о вве­де­нии 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, стра­хо­ва­нии по ста­рос­ти, на­чать вы­пла­ту по­со­бий по без­ра­бо­ти­це.

В 1921 при Ан­ва­ле в Ма­рок­ко исп. ар­мия по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от риф­ских пле­мён (см. Риф­ская рес­пуб­ли­ка), по­те­ряв уби­ты­ми и ра­не­ны­ми ок. 10 тыс. сол­дат. Ан­валь­ский раз­гром вы­звал оче­ред­ной внут­ри­по­ли­тич. кри­зис. 13.9.1923 ка­пи­тан-ге­не­рал Ка­та­ло­нии М. При­мо де Ри­ве­ра со­вер­шил гос. пе­ре­во­рот и ус­та­но­вил во­ен. дик­та­ту­ру. Воз­глав­лен­ная им во­ен. ди­рек­то­рия рас­пус­ти­ла кор­тесы, за­пре­ти­ла дея­тель­ность по­ли­тич. пар­тий и проф­сою­зов, за ис­клю­че­ни­ем ИСРП и ВСТ. До мая 1925 в стра­не со­хра­ня­лось во­ен. по­ло­же­ние. В 1925 во­ен. ди­рек­то­рию сме­ни­ло гражд. пра­ви­тель­ст­во, сфор­ми­ро­ван­ное из пред­ста­ви­те­лей Пат­рио­тич. сою­за – пар­тии При­мо де Ри­ве­ры, ос­но­ван­ной в 1924. Чле­ны анар­хи­ст­ских и анар­хо-син­ди­ка­ли­ст­ских ор­га­ни­за­ций под­верг­лись жес­то­ким ре­прес­си­ям. 10.10.1927 на­ча­ла ра­бо­ту Нац. ас­самб­лея (её чле­ны на­зна­ча­лись пра­ви­тель­ст­вом) – кон­суль­та­тив­ный ор­ган, при­зван­ный раз­ра­бо­тать «об­щее и пол­ное за­ко­но­да­тель­ст­во» И. От­но­си­тель­ной ста­биль­но­сти дик­та­тор­ско­го ре­жи­ма спо­соб­ст­во­ва­ли эко­но­мич. подъ­ём, ко­то­рый пе­ре­жи­ва­ла И. в сер. 1920-х гг., а так­же ус­пе­хи исп. во­ен­ных (в 1926 за­вер­ши­лось за­вое­ва­ние исп. зо­ны Ма­рок­ко). С на­ча­лом ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са 1929–33 в И. ста­ло ши­рить­ся дви­же­ние про­тив дик­та­ту­ры и мо­нар­хии. 28.1.1930 При­мо де Ри­ве­ра был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от вла­сти. Пра­ви­тель­ст­ва ген. Д. Бе­рен­ге­ра (30.1.1930–14.2.1931) и адм. Х. Б. Ас­на­ра (18.2–13.4.1931), вос­ста­но­вив­шие не­ко­то­рые де­мо­кра­тич. сво­бо­ды, не смог­ли спра­вить­ся с ан­ти­мо­нар­хич. дви­же­ни­ем в стра­не.

17.8.1930 в Сан-Се­ба­сть­я­не был оформ­лен со­юз­нич. пакт всех рес­пуб­ли­кан­ских пар­тий. Его уча­ст­ни­ки соз­да­ли Ре­во­люц. к-т, в ко­то­рый во­шли так­же пред­ста­ви­те­ли нац. дви­же­ний Ка­та­ло­нии и Га­ли­сии, а в окт. 1930 пред­ста­ви­те­ли ИСРП. Ко­ми­тет при­нял ре­ше­ние сверг­нуть мо­нар­хию пу­тём во­ен. пе­ре­во­ро­та. Од­на­ко по­пыт­ки ор­га­ни­зо­вать вы­сту­п­ле­ния ар­мии в Ха­ке (пров. Уэ­ска; 12.12.1930) и Мад­ри­де (15.12.1930) за­кон­чи­лись не­уда­чей.

Рес­пуб­ли­кан­цы при­шли к вла­сти мир­ным пу­тём. На му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах 12.4.1931 св. 70% нас. круп­ных го­ро­дов от­да­ли го­ло­са бло­ку рес­пуб­ли­кан­цев и со­циа­ли­стов. 14.4.1931 бы­ло объ­яв­ле­но о ли­к­ви­да­ции мо­нар­хии и ус­та­нов­ле­нии в И. рес­пуб­ли­ки, сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во из пред­ста­ви­те­лей ли­бе­раль­ных пар­тий и ИСРП. Про­воз­гла­ше­ние рес­пуб­ли­ки зна­ме­но­ва­ло на­ча­ло 6-й исп. ре­во­лю­ции (см. Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931–39). 9.12.1931 при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция стра­ны. В И. вво­ди­лось все­об­щее из­би­рат. пра­во для муж­чин и жен­щин, Цер­ковь от­де­ля­лась от го­су­дар­ст­ва. В 1932 из­дан за­кон о про­ве­де­нии аг­рар­ной ре­фор­мы, в рам­ках ко­то­рой пре­ду­смат­ри­ва­лось от­чу­ж­де­ние за вы­куп час­ти круп­ных зе­мель­ных вла­де­ний. В сент. 1932 Ка­та­ло­нии был пре­дос­тав­лен ста­тус ав­то­но­мии. Од­на­ко пре­тво­ре­ние в жизнь ре­ше­ний, при­ня­тых пра­ви­тель­ст­вом, осу­ще­ст­в­ля­лось край­не мед­лен­но; мно­гие из них вы­зы­ва­ли не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния.

В этих ус­ло­ви­ях ок­ре­п­ли по­зи­ции пра­вых сил. 22.10.1932 Х. М. Хиль Роб­лес ос­но­вал Кон­фе­де­ра­цию ав­то­ном­ных пра­вых (СЭДА), объ­е­ди­нив­шую мно­гочисл. пра­вые и ка­то­лич. ор­га­ни­за­ции. В окт. 1933 соз­да­на фа­ши­ст­ская пар­тия Ис­пан­ская фа­лан­га. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1933 по­бе­ди­ли пра­вые пар­тии. В пе­ри­од с кон. 1933 по февр. 1936 у вла­сти в И. на­хо­ди­лись пра­вые си­лы, при­ос­та­но­вив­шие дей­ст­вие за­ко­нов, при­ня­тых в 1931–33.

15.1.1936 ле­вые рес­пуб­ли­кан­цы, со­циа­ли­сты и чле­ны Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ис­па­нии под­пи­са­ли Из­би­рат. пакт ле­вых пар­тий, во­шед­ший в ис­то­рию как Пакт о Нар. фрон­те. На вы­бо­рах в кор­те­сы 16.2.1936 Нар. фронт одер­жал по­бе­ду. Ра­ди­каль­ные экст­ре­ми­сты в ла­ге­ре пра­вых не сми­ри­лись с по­те­рей вла­сти и на­ча­ли го­то­вить гос. пе­ре­во­рот. 17.7.1936 в Ма­рок­ко под­ня­ли вос­ста­ние во­ен­ные, что по­ло­жи­ло на­ча­ло гражд. вой­не в И. – воо­руж. про­ти­во­стоя­нию рес­пуб­ли­кан­цев и на­цио­на­ли­стов (фран­ки­стов).

На­цио­на­ли­сты, на сто­ро­не ко­то­рых бы­ла б. ч. исп. ар­мии, бы­ст­ро ов­ла­де­ли юж. и сев. рай­она­ми стра­ны. 29.9.1936 в Бур­го­се они сфор­ми­ро­ва­ли т. н. Тех­нич. хун­ту (пра­ви­тель­ст­во для под­кон­троль­ных им рай­онов И.) во гла­ве с Ф. Фран­ко. 7–25.11.1936 ар­мия на­цио­на­ли­стов пред­при­ня­ла на­сту­п­ле­ние на Мад­рид, од­на­ко по­лу­чи­ла от­пор со сто­ро­ны рес­пуб­ли­кан­ских сил. Вес­ной 1937 фран­ки­сты вновь по­пы­та­лись за­хва­тить сто­ли­цу, но по­тер­пе­ли не­уда­чу, по­сле че­го пе­ре­не­сли во­ен. дей­ст­вия на се­вер по­лу­ост­ро­ва.

На тер­ри­то­рии, на­хо­див­шей­ся под вла­стью фран­ки­стов, был ус­та­нов­лен ре­прес­сив­ный ре­жим, за­пре­ще­ны все по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции, кро­ме соз­дан­ной в апр. 1937 пар­тии Исп. фа­лан­га тра­ди­цио­на­ли­стов и хунт на­цио­нал-син­ди­ка­ли­ст­ско­го на­сту­п­ле­ния (ХОНС), воз­глав­ляе­мой са­мим Ф. Фран­ко. 30.1.1938 Тех­нич. хун­ту сме­ни­ло пер­вое фран­ки­ст­ское пра­ви­тель­ст­во.

По ини­циа­ти­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции 27 ев­роп. го­су­дарств под­пи­са­ли 5.8.1936 Со­гла­ше­ние о не­вме­ша­тель­ст­ве в гражд. вой­ну в И. (см. Ко­ми­тет по не­вме­ша­тель­ст­ву в ис­пан­ские де­ла), од­на­ко оно прак­ти­че­ски не вы­пол­ня­лось. На сто­ро­не на­цио­на­ли­стов вое­вал мно­го­ты­сяч­ный итал. экс­пе­диц. кор­пус, герм. авиац. ле­ги­он «Кон­дор». Рес­пуб­ли­кан­цы по­лу­ча­ли воо­ру­же­ние из СССР, в ря­дах рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии сра­жа­лись 7 ин­тер­нац. бри­гад и сов. доб­ро­воль­цы.

На­сту­п­ле­ние фран­ки­стов на се­ве­ре И. ока­за­лось ус­пеш­ным. 20.6.1937 они взя­ли Биль­бао, 26.8.1937 – Сан­тан­дер, к кон­цу ок­тяб­ря то­го же го­да за­хва­ти­ли Ас­ту­рию, в мар­те 1938 про­рва­ли Ара­гон­ский фронт и 15.4.1938 вы­шли к Сре­ди­зем­но­му м., в ре­зуль­та­те че­го тер­ри­то­рия Рес­пуб­ли­ки бы­ла раз­де­ле­на на две час­ти. Во­ен. по­бе­ды ук­ре­пи­ли ме­ж­ду­нар. по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва Ф. Фран­ко. В те­че­ние 1936–38 его при­зна­ли де-юре 9 стран (Гер­ма­ния, Ита­лия, Ва­ти­кан, Япо­ния и др.), де-фак­то – 16 (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Юго­сла­вия, Шве­ция, Поль­ша, Че­хо­сло­ва­кия, Эс­то­ния и др.).

Ре­шаю­щее зна­че­ние для судь­бы Рес­пуб­ли­ки имел ис­ход бит­вы на р. Эб­ро 25.7–15.11.1938. В ней рес­пуб­ли­кан­цы, ли­шив­шие­ся прак­ти­че­ски все­го сво­его воо­ру­же­ния, по­те­ря­ли 75 тыс. чел. (по­те­ри фран­ки­стов со­ста­ви­ли 60 тыс. чел.). 26.1.1939 ар­мия Фран­ко за­хва­ти­ла Бар­се­ло­ну, к се­ре­ди­не фев­ра­ля – всю Ка­та­ло­нию, 28.3.1939 во­шла в Мад­рид.

Гражд. вой­на в И. за­вер­ши­лась по­бе­дой фран­ки­стов (1.4.1939). В И. был ус­та­нов­лен ав­то­ри­тар­ный ре­жим фа­ши­ст­ско­го ти­па (см. Фран­кизм). Дек­ре­том от 9.2.1939 ли­ца, уча­ст­во­вав­шие в ре­во­люц. дви­же­нии с 1.10.1934, под­верг­лись су­деб­но­му пре­сле­до­ва­нию. По при­зна­нию са­мо­го Ф. Фран­ко в но­во­год­ней ре­чи 31.12.1939, ре­прес­сии за­тро­ну­ли зна­чит. часть на­се­ле­ния И. Фран­ки­сты объ­я­ви­ли не­дей­ст­ви­тель­ным за­ко­но­да­тель­ст­во пе­рио­да Рес­пуб­ли­ки, в т. ч. от­ме­ни­ли про­ве­дён­ные аг­рар­ные пре­об­ра­зо­ва­ния, ли­к­ви­ди­ро­ва­ли ав­то­но­мию Ка­та­ло­нии и Стра­ны Бас­ков. Дек­ре­том от 8.8.1939 Фран­ко был на­де­лён не­ог­ра­ни­чен­ной за­ко­но­дат., ис­пол­нит. и су­деб­ной вла­с­тью. В 1942 при­нят за­кон, по ко­то­ро­му кор­те­сы ста­ли фор­ми­ро­вать­ся по кор­по­ра­тив­но­му прин­ци­пу, что ли­ши­ло их ре­аль­ных пол­но­мо­чий.

В эко­но­мич. сфе­ре ре­жим Ф. Фран­ко про­во­дил по­ли­ти­ку ав­тар­кии. В 1939–1941 бы­ла соз­да­на за­ко­но­дат. ба­за для ак­тив­но­го вме­ша­тель­ст­ва гос-ва в хо­зяйств. жизнь, сфор­ми­ро­ван ор­ган гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки – Ин-т нац. ин­ду­ст­рии (ИНИ). Дек­рет от 8.8.1939 по­ло­жил на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию т. н. вер­ти­каль­ных син­ди­ка­тов – цен­тра­ли­зо­ван­ных кор­по­ра­ций, объ­е­ди­няв­ших всех лиц (от пред­при­ни­ма­те­лей до ра­бо­чих), за­ня­тых в той или иной от­рас­ли. Все­го бы­ло соз­да­но 26 «вер­ти­каль­ных син­ди­ка­тов», ру­ко­во­дство ко­то­рых со­стоя­ло ис­клю­чи­тель­но из фа­лан­ги­стов.

Ф. Фран­ко 4.9.1939 под­пи­сал дек­рет о ней­тра­ли­те­те И. во 2-й ми­ро­вой вой­не, 13.6.1940 – дек­рет о за­ме­не ста­ту­са ней­тра­ли­те­та на ста­тус «не­воюю­щей сто­ро­ны». И. ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ла Гер­ма­нии и Ита­лии, по­став­ля­ла им медь, ртуть и др. ви­ды стра­те­гич. сы­рья, пре­дос­тав­ля­ла свои пор­ты и аэ­ро­дро­мы под их во­ен. ба­зы. В 1941–43 на сов.-герм. фрон­те сра­жа­лась уком­плек­то­ван­ная исп. до­б­ро­воль­ца­ми «Го­лу­бая ди­ви­зия».

К 1943 во внеш­ней по­ли­ти­ке И. под влия­ни­ем ус­пе­хов ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции на­ме­ти­лись пе­ре­ме­ны. 10.10.1943 Ф. Фран­ко объ­я­вил о воз­вра­те И. к по­ли­ти­ке ней­тра­ли­те­та. 2.12.1944 бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му амер. гражд. са­мо­лё­ты по­лу­чи­ли пра­во на взлёт и по­сад­ку на тер­ри­то­рии И. (см. Аме­ри­ка­но-ис­пан­ское со­гла­ше­ние 1944).

Из­ме­не­ние внеш­не­по­ли­тич. кур­са на за­клю­чит. эта­пе 2-й ми­ро­вой вой­ны не спас­ло И. от санк­ций стран-по­бе­ди­тель­ниц в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од. На Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 и Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 фран­ки­ст­ский ре­жим был осу­ж­дён. 12.12.1946 Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию, в ко­то­рой ре­ко­мен­до­ва­ла стра­нам – чле­нам ООН ото­звать сво­их по­слов из Мад­ри­да, не при­ни­мать И. в ООН и её спе­циа­ли­зир. уч­ре­ж­де­ния.

В по­ис­ках вы­хо­да из ме­ж­ду­нар. изо­ля­ции пра­ви­тель­ст­во И. про­ве­ло ряд кон­сти­туц. ре­форм. 17.7.1945 при­ня­та Хар­тия Ис­пан­цев (по­до­бие кон­сти­ту­ции). Пле­бис­цит 6.7.1947 одоб­рил За­кон о на­сле­до­ва­нии по­ста гла­вы го­су­дар­ст­ва (из 17178812 го­ло­со­вав­ших 14145165 вы­ска­за­лись за мо­нар­хию). 26.7.1947 Ф. Фран­ко под­пи­сал за­кон, про­воз­гла­сив­ший И. ко­ро­лев­ст­вом (Фран­ко по­жиз­нен­но со­хра­нил за со­бой пост гла­вы гос-ва).

В 1952 И. бы­ла при­ня­та в ЮНЕСКО. 27.8.1953 исп. пра­ви­тель­ст­во под­пи­са­ло кон­кор­дат с Ва­ти­ка­ном, 26.9.1953 за­клю­чи­ло пакт об обо­ро­не, эко­но­мич. по­мо­щи и обес­пе­че­нии вза­им­ной безо­пас­но­сти с США (см. Аме­ри­ка­но-ис­пан­ские со­гла­ше­ния 1953), 14.12.1955 ста­ла чле­ном ООН, в мае – ию­не 1958 во­шла в МВФ, 10.1.1958 – в Орг-цию европ. эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ва [ОЕЭС; с 1960 – Орг-ция эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ва и раз­ви­тия (ОЭСР)]. 17.6.1959 в Ва­шинг­то­не бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние о «ста­би­ли­за­ции исп. эко­но­ми­ки», пре­ду­смат­ри­вав­шее пре­дос­тав­ле­ние И. фи­нан­со­вой по­мо­щи. Сред­ст­ва, по­лу­чен­ные И. от МВФ, пра­ви­тель­ст­ва США, ча­ст­ных амер. бан­ков и бан­ков др. стран, а так­же до­хо­ды от ту­риз­ма по­зво­ли­ли пра­ви­тель­ст­ву Ф. Фран­ко в кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. на­чать мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки.

Эко­но­мич. подъ­ём, од­на­ко, за­тро­нул лишь не­ко­то­рые от­рас­ли пром-сти, пре­ж­де все­го элек­тро­энер­ге­ти­ку, до­бы­ваю­щую пром-сть, транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние. Око­ло по­ло­ви­ны са­мо­дея­тель­но­го на­се­ле­ния И. по-преж­не­му бы­ло за­ня­то в аг­рар­ном сек­то­ре, при этом осн. мас­си­вы пло­до­род­ной зем­ли ос­та­ва­лись в ру­ках круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. По­пыт­ка ре­шить аг­рар­ный во­прос пу­тём т. н. по­ли­ти­ки ко­ло­ни­за­ции (по­куп­ка гос-вом у ла­ти­фун­ди­стов за­суш­ли­вых зе­мель, про­ве­де­ние на них ме­лио­ра­тив­ных ра­бот и по­сле­дую­щая про­да­жа их в рас­сроч­ку кре­сть­я­нам) не при­нес­ла ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов.

В нач. 1960-х гг. в И. на­ча­ло на­рас­тать за­бас­то­воч­ное дви­же­ние, вновь за­яви­ли о се­бе на­цио­на­ли­стич. ба­ск­ские и ка­та­лон­ские ор­га­ни­за­ции. В 1959 в Стра­не Бас­ков бы­ла соз­да­на под­поль­ная тер­ро­ри­стич. ор­га­ни­за­ция ЭТА. За­бас­то­воч­ная вол­на вес­ны 1962 при­ве­ла в дви­же­ние всё исп. об­ще­ст­во. 5–6.6.1962 ок. 100 ли­де­ров оп­по­зи­ции (от пред­ста­ви­те­лей СЭДА до со­циа­ли­стов), со­брав­шись в Мюн­хе­не, вы­сту­пи­ли с за­яв­ле­ни­ем о не­об­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния в И. по­ли­тич. сво­бод. Вла­сти бы­ли вы­ну­ж­де­ны пой­ти на про­ве­де­ние ря­да ре­форм.

15.3.1966 кор­те­сы при­ня­ли За­кон о пе­ча­ти (его ав­то­ром был мин. ин­фор­ма­ции и ту­риз­ма М. Фра­га Ири­бар­не), ко­то­рый от­ме­нял пред­ва­рит. цен­зу­ру и до­пус­кал кон­фи­ска­цию ти­ра­жа толь­ко по ре­ше­нию су­да. В 1966 был уч­ре­ж­дён пост гла­вы пра­ви­тель­ст­ва (ос­та­вал­ся ва­кант­ным до сер. 1972); в ию­ле 1972 из­дан за­кон, по ко­то­ро­му в слу­чае смер­ти или не­дее­спо­соб­но­сти Ф. Фран­ко пре­д­у­смат­ри­ва­лось на­зна­че­ние его пре­ем­ни­ка. В 1966 при­нят «Ор­га­ни­че­ский за­кон», до­пус­тив­ший час­тич­ную вы­бор­ность кор­те­сов (из 564 де­пу­та­тов кор­те­сов 104 ста­ли из­би­рать­ся). За­кон под­твер­дил прин­ци­пы на­зна­че­ния ко­ро­ля – им мог стать ис­па­нец и ка­то­лик ко­ро­лев­ской кро­ви в воз­рас­те стар­ше 30 лет. 22.7.1969 Фран­ко на­зна­чил Ху­ана Кар­ло­са де Бур­бо­на (см. Ху­ан Кар­лос I), вну­ка сверг­ну­то­го в 1931 Аль­фон­со XIII, офиц. пре­ем­ни­ком – прин­цем И. и на­след­ни­ком исп. пре­сто­ла. В том же го­ду в ре­зуль­та­те ре­ор­га­ни­за­ции пра­ви­тель­ст­ва боль­шин­ст­во ми­ни­ст­ров-фа­лан­ги­стов уш­ли со сво­их по­стов. Ве­ду­щие мес­та в но­вом ка­би­не­те за­ня­ли пред­ста­ви­те­ли ка­то­лич. орг-ции «Opus Dei».

Ис­па­ния по­сле 1975. Че­рез два дня по­сле смер­ти Ф. Фран­ко, 22.11.1975, Ху­ан Кар­лос I был ут­вер­ждён кор­те­са­ми ко­ро­лём И. 5.7.1976 при­ве­де­но к при­ся­ге но­вое пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое воз­гла­вил А. Суа­рес Гон­са­лес, на­чал­ся про­цесс ли­к­ви­да­ции ап­па­ра­та фран­киз­ма. В со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том об ам­ни­стии сво­бо­ду по­лу­чи­ли на­хо­див­шие­ся в тюрь­мах про­тив­ни­ки фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма. 15.12.1976 со­сто­ял­ся ре­фе­рен­дум по за­ко­но­про­ек­ту о по­ли­тич. ре­фор­ме. Толь­ко 2,6% уча­ст­во­вав­ших в го­ло­со­ва­нии вы­сту­пи­ли про­тив про­ве­де­ния ре­форм. В 1976–77 бы­ли ле­га­ли­зо­ва­ны все по­ли­тич. пар­тии, вклю­чая ИСРП, КПИ, центр. проф­сою­зы – Ра­бо­чие ко­мис­сии (РК) и ВСТ. 9.2.1977 исп. пра­ви­тель­ст­во вос­ста­но­ви­ло ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР, пре­рван­ные в мар­те 1939. 15.6.1977 со­стоя­лись вы­бо­ры в Уч­ре­дит. кор­те­сы. По­бе­ду одер­жа­ла про­пра­ви­тель­ст­вен­ная пар­тия Со­юз де­мо­кра­тич. цен­тра (СДЦ). Пе­ред ли­цом слож­ных внут­ри­по­ли­тич. про­блем и ухуд­ше­ния эко­но­мич. си­туа­ции пра­ви­тель­ст­во и пар­тии И. за­клю­чи­ли т. н. пакт Монк­лоа, пре­ду­смат­ри­вав­ший объ­е­ди­не­ние всех по­ли­тич. сил и вы­ра­бот­ку ими об­щей по­зи­ции по во­п­ро­су о пу­тях вы­хо­да из кри­зи­са. 31.10.1978 Уч­ре­дит. кор­те­сы при­ня­ли Кон­сти­ту­цию стра­ны (всту­пи­ла в си­лу 29.12.1978), уза­ко­нив­шую в И. кон­сти­туц. мо­нар­хию. В 1979 Ка­та­ло­нии и Стра­не Бас­ков был пре­дос­тав­лен ста­тус ав­то­но­мий.

На вы­бо­рах в кор­те­сы 1979 СДЦ по­лу­чил боль­шин­ст­во го­ло­сов. Од­на­ко на му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах в том же го­ду ле­вые и на­цио­на­ли­стич. пар­тии одер­жали по­бе­ду в ря­де ре­гио­нов стра­ны. В 1981–83 мн. исп. ре­гио­ны по­лу­чи­ли ста­тус ав­то­но­мий. В нач. 1981 А. Суа­рес Гон­са­лес был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку. Си­туа­ци­ей вос­поль­зо­ва­лись во­ен­ные, по­пы­тав­шие­ся за­хва­тить власть. 23.2.1981 зда­ние кор­те­сов, со­брав­ших­ся для ут­вер­жде­ния но­во­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Л. Каль­во Со­те­ло, бы­ло за­хва­че­но 200 гражд. гвар­дей­ца­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом под­пол­ков­ника А. Техе­ро Мо­ли­ны. Од­на­ко по­пыт­ка во­ен. пе­ре­во­ро­та про­ва­ли­лась.

В 1982 по­бе­ду на все­об­щих вы­бо­рах в кор­те­сы одер­жа­ла ИСРП, пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил её ли­дер Ф. Гон­са­лес. Вто­рой по­ли­тич. си­лой стра­ны ста­ла пар­тия пра­во­цен­три­ст­ско­го тол­ка Нар. аль­янс [соз­да­на в 1976 чле­на­ми Нац. дви­же­ния (назв. Исп. фа­лан­ги с 1956)], объ­е­ди­нив­шая по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции кон­сер­ва­тив­но­го тол­ка. Гон­са­лес при­сту­пил к ре­кон­вер­сии исп. пром-сти, что при­ве­ло к за­кры­тию мн. тех­ни­че­ски от­ста­лых и не­кон­ку­рен­то­спо­соб­ных пред­при­ятий, пре­им. в до­бы­ваю­щей и ме­тал­лур­гич. пром-сти, а так­же к при­ва­ти­за­ции час­ти гос. пред­при­ятий. В 1982 И. при­сое­ди­ни­лась к НАТО. 1.1.1986 И. всту­пи­ла в ЕЭС (с 1993 – ЕС).

На вы­бо­рах в кор­те­сы 22.6.1986 ИСРП вновь одер­жа­ла по­бе­ду, по­лу­чив 184 де­пу­тат­ских ман­да­та (Нар. аль­янс – 107). В 1989 Нар. аль­янс был пре­об­ра­зо­ван в На­род­ную пар­тию (НП), её ли­де­ром стал Х. М. Ас­нар. На дос­роч­ных вы­бо­рах в кор­те­сы 1989 ИСРП сно­ва по­лу­чи­ла боль­шин­ст­во го­ло­сов. Уча­стие И. на сто­ро­не США в вой­не про­тив Ира­ка в пе­ри­од Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990–91, а так­же ряд кор­рупц. скан­да­лов, в ко­то­рых бы­ли за­ме­ша­ны вид­ные дея­те­ли ИСРП, при­ве­ли к па­де­нию по­пу­ляр­но­сти со­циа­ли­стов. В мар­те 1996 на вы­бо­рах в кор­те­сы исп. из­би­ра­те­ли от­да­ли пред­поч­те­ние НП. Она по­лу­чи­ла 156 ман­да­тов, что, од­на­ко, не по­зво­ли­ло ей сфор­ми­ро­вать од­но­пар­тий­ное пра­ви­тель­ст­во. В со­став пра­вя­щей коа­ли­ции во­шли по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции: ка­та­лон­ская пар­тия Кон­вер­ген­ция и Со­юз, На­цио­на­ли­стич. пар­тия бас­ков, Ка­нар­ская коа­ли­ция. Ре­зуль­та­том это­го сою­за ста­ло рас­ши­ре­ние са­мо­управ­ле­ния Ка­та­ло­нии и Стра­ны Бас­ков, вы­дви­нув­ших тре­бо­ва­ние пре­дос­та­вить им ста­тус на­ций.

Пра­ви­тель­ст­во Х. М. Ас­на­ра до­би­лось сни­же­ния тем­пов ин­фля­ции до 1,8% (1997; в 1990 – 6,7%) и умень­ше­ния де­фи­ци­та бюд­же­та до 2,6% (1997; в 1995 – 7,3%). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы со­кра­тил­ся с 23% (1996) до 15% (2000) эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния. К 2000 И. вы­шла на 8-е ме­сто в ми­ре по раз­ме­рам ВВП, на 9-е ме­сто по ин­дек­су че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия, на 6-е ме­сто по объ­ё­му иностр. ка­пи­та­ло­вло­же­ний. Ас­нар про­дол­жил по­ли­ти­ку ак­тив­ной при­ва­ти­за­ции – в соб­ст­вен­но­сти гос-ва ос­та­лись лишь же­лез­ные до­ро­ги, поч­та, отд. ка­на­лы те­ле­ви­де­ния и ра­дио. На­ча­лась во­ен. ре­фор­ма, це­лью ко­то­рой яв­лял­ся пе­ре­вод Воо­руж. сил И. на кон­тракт­ную ос­но­ву. Во внеш­ней по­ли­ти­ке ук­ре­пи­лись свя­зи с США и стра­на­ми Лат. Аме­ри­ки, вклю­чая Ку­бу.

На вы­бо­рах 2000 НП вновь одер­жа­ла по­бе­ду (по­лу­чи­ла 184 ман­да­та). Не­смот­ря на эко­но­мич. ус­пе­хи пра­ви­тель­ст­ва НП, в стра­не рос­ло не­до­воль­ст­во его внеш­ней по­ли­ти­кой. Про­тест ис­пан­цев вы­зы­ва­ло уча­стие И. на сто­ро­не США и Ве­ли­ко­бри­та­нии во втор­же­нии в Ирак вес­ной 2003. В мно­го­числ. ма­ни­фе­ста­ци­ях, про­хо­див­ших под ло­зун­гом вы­во­да исп. войск из Ира­ка, при­ня­ли уча­стие сот­ни тысяч человек.

Тер­ро­ри­стич. акт 11.3.2004 (от­вет­ст­вен­ность за его про­ве­де­ние взя­ла на се­бя Аль-Каи­да), унёс­ший жиз­ни бо­лее 190 ис­пан­цев, ос­ла­бил по­зи­ции НП. На вы­бо­рах в кор­те­сы 14.3.2004 по­бе­ду одер­жа­ла ИСРП. Од­ним из пер­вых ша­гов пра­ви­тель­ст­ва со­циа­ли­стов под пред­се­да­тель­ст­вом Х. Л. Род­ри­ге­са Са­па­те­ро стал вы­вод исп. кон­тин­ген­та из Ира­ка. В сфе­ре внутр. по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­во Род­ри­ге­са Са­па­те­ро во мно­гом про­дол­жи­ло курс ка­би­не­та Х. М. Ас­на­ра. Со­циа­ли­сты под­дер­жа­ли про­цесс ав­то­но­ми­за­ции отд. ре­гио­нов И., про­дол­жи­ли борь­бу с тер­ро­ри­стич. дея­тель­ностью ЭТА. 18.6.2006 на ре­фе­рен­ду­ме был одоб­рен но­вый Ста­тут Ка­та­ло­нии, ко­то­рая при­зна­ва­лась на­ци­ей, об­ла­даю­щей су­ве­ре­ни­те­том в во­про­сах внутр. по­ли­ти­ки, куль­ту­ры и пр. Взнос Ка­та­ло­нии в об­ще­на­цио­наль­ный бюд­жет был су­ще­ст­вен­но сни­жен. В но­яб. 2006 кор­те­сы при­ня­ли Ста­тут Ан­да­лу­сии (за его ут­вер­жде­ние про­го­ло­со­ва­ли и де­пу­та­ты от НП во гла­ве с её но­вым ли­де­ром М. Ра­хо­ем). В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­во Род­ри­ге­са Са­па­те­ро про­во­ди­ло курс на ин­те­гра­цию И. в струк­ту­ры ЕС. 20.2.2005 ис­пан­цы одоб­ри­ли про­ект об­ще­ев­ро­пей­ской кон­сти­ту­ции. На вы­бо­рах в мар­те 2008 по­бе­ду одер­жа­ла ИСРП, пост премь­ер-ми­ни­ст­ра стра­ны вновь за­нял Х. Л. Род­ри­гес Са­па­те­ро.

В 1990-х гг. рос.-исп. от­но­ше­ния вы­шли на но­вый уро­вень раз­ви­тия. В 1994 был под­пи­сан До­го­вор о друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве двух стран. РФ и И. кон­ст­рук­тив­но взаи­мо­дей­ст­ву­ют в во­про­сах ук­ре­п­ле­ния ста­биль­но­сти и безо­пас­но­сти в Ев­ро­пе, уре­гу­ли­ро­ва­ния ре­гио­наль­ных кон­флик­тов (на Ближ­нем Вос­то­ке, в Зап. Са­ха­ре и др.), борь­бы с ме­ж­ду­нар. тер­ро­риз­мом, на­цио­на­лиз­мом, се­па­ра­тиз­мом, нар­ко­биз­не­сом и ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью. Ус­пеш­но реа­ли­зу­ет­ся за­клю­чён­ное в 1994 дву­сто­рон­нее Со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния. С 1995 дей­ст­ву­ет меж­пра­ви­тельств. сме­шан­ная рос.-исп. ко­мис­сия по эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ву. В 2005 то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми со­ста­вил ок. 3,7 млрд. долл. Под­пи­сан­ный в 2007 рос.-исп. Ме­мо­ран­дум о взаи­мо­по­ни­ма­нии по­ло­жил на­ча­ло ра­бо­те дву­сто­рон­не­го фо­ру­ма «Диа­лог гражд. об­ществ». По­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку име­ет рос.-исп. со­труд­ни­че­ст­во на меж­ре­гио­наль­ном уров­не, в т. ч. ме­ж­ду Мо­ск­вой и Мад­ри­дом, С.-Пе­тер­бур­гом и Бар­се­ло­ной. В 1997, 2001, 2002, 2005, 2006 со­стоя­лись ви­зи­ты в Рос­сию ко­ро­ля И. Хуа­на Кар­ло­са I. В хо­де офиц. ви­зи­тов пре­зи­ден­та РФ В. В. Пу­ти­на в И. 13–14.6.2000 и 8–9.2.2006 под­роб­но об­су­ж­да­лись пер­с­пек­ти­вы раз­ви­тия тор­го­во-эко­но­мич. и ин­ве­стиц. со­труд­ни­че­ст­ва, реа­ли­за­ции ря­да со­вме­ст­ных про­ек­тов в элек­тро­энер­ге­ти­ке, неф­те­га­зо­вой и др. от­рас­лях.

Исторические источники:

Рос­сия и Ис­па­ния. До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. 1667–1917 гг. М., 1991–1997. Т. 1–2;

Ко­мин­терн и гра­ж­дан­ская вой­на в Ис­па­нии. До­ку­мен­ты. М., 2001.

Дополнительная литература:

Тра­чев­ский А. Ис­па­ния де­вят­на­дца­то­го ве­ка. М., 1872;

Historia de España / Fundada por R. Menéndez Pidal. Dir. por J. M. Jover Zamora. Madrid, 1935–2007–. Vol. 1–42–;

Аль­та­ми­ра-и-Кре­веа Р. Ис­то­рия Ис­па­нии. М., 1951. Т. 1–2;

он же. Ис­тория сред­не­ве­ко­вой Ис­па­нии. СПб., 2003;

Миль­ская Л. Т. Очер­ки из ис­то­рии де­рев­ни в Ка­та­ло­нии X–XII вв. М., 1962;

Domínguez Or­tiz A. La sociedad española en el siglo XVII. Madrid, 1963–1970. Vol. 1–2;

idem. España Tres mi­le­nios de historia. 2 ed. Madrid, 2005;

Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские про­бле­мы ис­то­рии Ис­па­нии. М., 1965;

Гар­сиа Х. Ис­па­ния XX в. М., 1967;

Кор­сун­ский А. Р. Гот­ская Ис­па­ния. М., 1969;

он же. Ис­то­рия Ис­па­нии IX– XIII вв. М., 1976;

Elli­ott J. H. Imperial Spain, 1469–1716. N. Y., 1970;

По­жар­ская С. П. Тай­ная ди­пло­ма­тия Мад­ри­да. (Внеш­няя по­ли­ти­ка Ис­па­нии в го­ды Вто­рой ми­ро­вой вой­ны). М., 1971;

она же. Ф. Фран­ко и его вре­мя. М., 2007;

Про­бле­мы ис­пан­ской ис­то­рии. М., 1971–1992. [Сб. 1–6];

Мон­гайт А. Л. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Ка­мен­ный век. М., 1973;

он же. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Брон­зо­вый и же­лез­ный ве­ка. М., 1974;

Ma­ravall J. A. Estado moderno y mentalidad so­cial. Madrid, 1972. Vol. 1–2;

Ис­па­ния 1918–1972. Ис­то­ри­че­ский очерк. М., 1975;

Ку­ле­шо­ва В. В. Ис­па­ния и СССР. Куль­тур­ные свя­зи. 1917–1939. М., 1975;

Gil Novales A. Las sociedades patrióticas (1820–1823). Ma­drid, 1975. Vol. 1–2;

Tuñón de Lara M. La España del siglo XIX. 7 ed. Barcelona, 1975. Vol. 1–2;

Уотт У. М., Ка­киа П. Му­суль­ман­ская Ис­па­ния. М., 1976;

Цир­кин Ю. Б. Фи­ни­кий­ская куль­ту­ра в Ис­па­нии. М., 1976;

он же. Древ­няя Ис­па­ния. М., 2000;

он же. Ан­тич­ные и ран­не­сред­не­ве­ко­вые ис­точ­ни­ки по ис­то­рии Ис­па­нии. СПб., 2006;

La econo­mía agra­ria en la historia de España: pro­piedad, explo­tación, comercialización, rentas. Madrid, 1978;

Lomax D .W. The Reconquest of Spain. L., 1978;

Madariaga S. de. España: Ensayo de historia contemporánea. 13 ed. Ma­drid, 1979;

Palacio Atard V. España del siglo XIX. Mad­rid, 1981;

Arié R. España musul­mana: (siglos VIII–XV). Barcelona, 1982;

До­до­лев М. А. Рос­сия и Ис­па­ния. 1808–1823 гг. М., 1984;

Histoire des Espagnols. P., 1985. Vol. 1–2;

His­toria de España / Coord. A. Mon­tenegro Duque. Madrid, 1985–1995. Vol. 1–15;

La ciu­dad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid, 1985–1987. Vol. 1–3;

Рос­сия и Ис­па­ния: ис­то­ри­че­ская рет­ро­спек­ти­ва. М., 1987;

Коз­лов­ская В. И. Про­ис­хо­ж­де­ние и ха­рак­тер ран­не­ибе­рий­ско­го го­ро­да (VIII – пер­вая по­ло­ви­на IV в. до н. э.) // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 1988. № 4;

Enciclopedia de his­toria de España / Dir. por M. Artola. Madrid, 1988–1993. Vol. 1–7;

Historia de España / Dir. por M. Artola. Madrid, 1988–1994. Vol. 1–7;

Gar­cía de Cortázar J. A. La sociedad rural en la España medieval. Méx., 1988;

По­но­ма­ре­ва Л. В. Ис­пан­ский ка­то­ли­цизм XX в. М., 1989;

Де­ни­сен­ко Н. П. Ис­пан­ская мо­нар­хия в по­след­ней тре­ти XV – на­ча­ле XVI в. Ива­но­во, 1991;

Rouillard P. Les Grecs et la pé­ninsule ibéri­que, du VIIIe au IVe siècle avant Jésus-Christ. P., 1991;

Baer Y. A history of the Jews in Chris­tian Spain. Phil., 1992; Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия. М., 1996;

La burguesía espa ̃nola en la Edad Moderna. Valladolid, 1996. Vol. 1–3;

Nob­leza y sociedad en la España mo­derna / Dir. C. Iglesias. Oviedo, 1996–1999. Vol. 1–3;

Reilly B. F. Las Españas medievales. Bar­ce­lo­na, 1996;

Gerbet M.-C. Las noblezas españolas en la Edad Media, siglos XI–XV. Madrid, 1997;

Ис­пан­ские ко­ро­ли. Рос­тов н/Д., 1998;

Ladero Quesada M. A. Lecturas sobre la España histórica. Madrid, 1998;

Richard­son J. S. Hispania y los romanos. Barcelona, 1998;

Tópicos y re­a­lidades de la Edad Media / Coord. E. Be­ni­to Ruano. Madrid, 2000–2004. Vol. 1–3;

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Pellón J. R. Iberos. La vida en Iberia durante el primer milenio antes de Cristo. Madrid, 2001;

Siret L. España pre­his­t ́orica. Sevilla, 2001;

Бро­дель Ф. Сре­ди­зем­ное мо­ре и сре­ди­зем­но­мор­ский мир в эпо­ху Фи­лип­па II. М., 2002–2004. Т. 1–3;

Клау­де Д. Ис­то­рия вест­го­тов. СПб., 2002;

Ко­рот­ких Л. М. Древ­няя Ибе­рия в антич­ной тра­ди­ции и ар­хео­ло­гии. Во­ро­неж, 2002;

Про­ко­пен­ко С. А. На­се­ле­ние Ис­па­нии в XVI–XVII вв.: де­мо­гра­фи­че­ская и со­ци­аль­ная ха­рак­те­ри­сти­ка. Ис­то­рио­гра­фи­че­ское ис­сле­до­ва­ние. М., 2002;

García Hernán E. Políti­cos de la monarquía hispánica (1469–1700). Madrid, 2002;

Aya­la Martínez C. de. Las Órdenes militares hispá­nicas en la Edad Media: (siglos XII–XV). Ma­drid, 2003;

Кап­те­ре­ва-Шам­би­на­го Т. П. Ис­па­ния. Ис­то­рия ис­кус­ст­ва. М., 2003;

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Бла­с­кес Мар­ти­нес Х. М. Origines фи­ни­кий­ской ко­ло­ни­за­ции в За­пад­ном Сре­ди­зем­но­мо­рье и Тар­тес­сий­ское цар­ст­во // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 2004. № 4;

Де­фур­но М. По­все­днев­ная жизнь Ис­па­нии зо­ло­то­го ве­ка. М., 2004;

Ка­ро Ба­ро­ха Х. Бас­ки. М., 2004;

Comellas J. Isabel II. Una reina y un reinado. Barcelona, 2004;

Guerrero A. C., Pérez Garzón J. S., Rue­da Hernánz G. His­to­ria política 1808–1874. Madrid, 2004;

Koch M. Tarsis e Hispania. Estudios his­tórico-geo­gráfi­cos y etimológicos sobre la colonización fenicia de la Península Ibérica. Madrid, 2004;

Yun Ca­salilla B. Marte contra Minerva: el precio del imperio español, c. 1450–1600. Barcelona, 2004;

Чер­во­нов С. Д. Ис­пан­ский сред­не­ве­ко­вый го­род. М., 2005;

De Hispania a España: el nombre y el concepto a través de los siglos. Mad­rid, 2005;

Peces-Barba Martinez G. La España civil. Barce­lona, 2005;

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Ви­лар П. Ис­то­рия Ис­па­нии. М., 2006;

Рю­куа А. Сред­не­ве­ко­вая Ис­па­ния. М., 2006;

Historia económica de España. Bar­celona, 2006;

Lara López E. Historia de las transiciones en España (1808–1978). Ja ́en, 2006;

Jover Zamora J., Gomez-Fer­rer G., Fusi J. P. España: sociedad, política y civilización (siglos XIX–XXI). Barcelona, 2006;

La monarquía como conflicto en la corona cas­tellano-leonesa: (1230–1504). Madrid, 2006;

Зе­ле­ни­на Г. С. От ски­пет­ра Иу­ды к жез­лу шу­та: при­двор­ные ев­реи в сред­не­ве­ко­вой Ис­па­нии. М., 2007;

Кей­мен Г. Ис­па­ния: до­ро­га к им­пе­рии. М., 2007;

Fernández Albaladejo P. Materia de España: cultura política e identidad en la Es­pa­ña mo­derna. Madrid, 2007;

González Antón L. España y las Españas. Madrid, 2007;

Valdeón Baruque J. Cristianos, judíos y mu­sul­manes. Bar­celona, 2007; Viñas A. El escudo de la Re­pública. Barcelona, 2007.

Автор(ы) раздела: В. С. Не­фё­дов (ар­хео­ло­гия), Г. А. По­по­ва, В. А. Ве­дюш­кин, С. П. По­жар­ская.

Хо­зяй­ст­во

И. вхо­дит в груп­пу эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых по­стин­ду­ст­ри­аль­ных стран ми­ра. По объ­ё­му ВВП (1232 млрд. долл. по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2006) за­ни­ма­ет 11-е ме­сто в ми­ре и 5-е ме­сто сре­ди стран ЕС (по­сле Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Ита­лии); ВВП на ду­шу на­се­ле­ния ок. 27,9 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,949 (2005; 13-е ме­сто сре­ди 177 стран).

Со 2-й пол. 1980-х гг. ре­фор­ми­ро­ва­ние и ре­ст­рук­ту­ри­за­ция эко­но­ми­ки в зна­чит. сте­пе­ни осу­ще­ст­в­ля­лись за счёт по­сту­п­ле­ний из бюд­же­та ЕС (в нач. 2000-х гг. со­став­ля­ли ок. 1% ВВП стра­ны; 74,3 млрд. ев­ро в 2006). Б. ч. средств на­прав­ля­лась в строи­тель­ст­во объ­ек­тов ин­фра­струк­ту­ры (в т. ч. ав­то­до­рог и ско­ро­ст­ных же­лез­ных до­рог, пор­то­вых ком­плек­сов), раз­ви­тие с. х-ва, подъ­ём эко­но­ми­ки де­прес­сив­ных ре­гио­нов, соз­да­ние но­вых ра­бо­чих мест, под­го­тов­ку кад­ров.

В нач. 21 в. в И. про­из­во­дит­ся ок. 7,3% со­во­куп­но­го ВВП стран ЕС (2006). Тем­пы рос­та ВВП (3,9% в 2006) вы­ше сред­них по ЕС (ок. 3%). Ве­ду­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке за­ни­ма­ет ча­ст­ный ка­пи­тал. Роль гос-ва наи­бо­лее зна­чи­тель­на в обо­рон­ном, фи­нан­со­вом, бан­ков­ском сек­то­рах и ря­де вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водств. Тра­ди­ци­он­но силь­ны по­зи­ции иностр. ка­пи­та­ла (в т. ч. круп­ней­ших кор­по­ра­ций США, Фран­ции, Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Швей­ца­рии). По чис­лу ком­па­ний с иностр. ка­пи­та­лом (ок. 4 тыс. в 2005) И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Ев­ро­пе (по­сле Бель­гии и Фран­ции); их об­щая до­ля в про­из-ве ВВП оце­ни­ва­ет­ся в 15–18%. Пря­мые иностр. ин­ве­сти­ции в эко­но­ми­ку И. со­кра­ща­ют­ся (38,4 млрд. ев­ро в 2000; 13,2 млрд. ев­ро в 2006; ок. 25% на­прав­ле­но в це­мент­ную пром-сть и ме­тал­лур­гию, 10% – в тор­гов­лю, 9% – в не­дви­жи­мость, 8% – в стра­хо­ва­ние). Круп­ные ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ции на­ча­ли пе­ре­ме­ще­ние про­из­вод­ст­вен­ных мощ­но­стей из И. в стра­ны с бо­лее де­шё­вой ра­бо­чей си­лой; осо­бен­но это за­тро­ну­ло та­кие сек­то­ра, как про­из-во бы­то­вой элек­тро­тех­ни­ки и элек­тро­ни­ки (ком­па­нии «Philips», LG, «Kodak», «Sam­sung» и «Panasonic» пе­ре­не­сли про­из­вод­ст­во из И. в Ки­тай), тек­сти­ля, ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих. Ряд ве­ду­щих исп. ком­па­ний (8 из них вхо­дят в чис­ло 500 круп­ней­ших ТНК ми­ра, 2006; табл. 2) так­же пе­ре­ме­ща­ют дея­тель­ность в др. ре­гио­ны ми­ра (в т. ч. в стра­ны Лат. Аме­ри­ки – Чи­ли, Ар­ген­ти­ну, Бра­зи­лию); 83 исп. кор­по­ра­ции в 2006 име­ли 770,5 тыс. ра­бот­ни­ков в И. и 512,9 тыс. в др. стра­нах. Сум­ма пря­мых за­ру­беж­ных ин­ве­сти­ций исп. кор­по­ра­ций ок. 58,8 млрд. ев­ро (2006; из них 76% на­прав­ле­но в стра­ны ЕС, 16,2% – в го­су­дар­ст­ва Лат. Аме­ри­ки, 5,6% – в США). В це­лом в 2000-х гг. И. бы­ла нет­то-экс­пор­тё­ром ка­пи­та­ла.

В эко­но­ми­ке стра­ны очень ве­ли­ка роль ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са (ок. 51% ком­па­ний не име­ют на­ём­ных ра­бот­ни­ков, в 46% ком­па­ний ме­нее 20 ра­бо­таю­щих, ок. 3% име­ют 20 и бо­лее за­ня­тых); в це­лом 97% ком­па­ний (с чис­лом за­ня­тых до 50 чел.) про­из­во­дят ок. 60% ВВП.

Струк­ту­ра эко­но­ми­ки И. ха­рак­тер­на для раз­ви­тых стран: в сфе­ре ус­луг со­зда­ёт­ся 67,2% ВВП, в пром-сти и строи­тель­ст­ве – 27,9%, в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве – 3,1% (2006).

Про­мыш­лен­ность. Ис­пан­ская пром-сть в нач. 21 в. – ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щий­ся мно­го­от­рас­ле­вой сек­тор эко­но­ми­ки (со­зда­ёт­ся 17,5% ВВП, за­ня­то 2,6 млн. чел., 2005). По стои­мо­сти про­даж (447,7 млрд. ев­ро, 2006) исп. ин­ду­с­т­рия за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ЕС по­сле Гер­ма­нии, Фран­ции, Ита­лии и Ве­ли­ко­бри­та­нии (ок. 7% со­во­куп­но­го пром. про­из-ва ЕС). При не­ук­лон­ном со­кра­ще­нии до­ли ин­ду­ст­ри­аль­но­го сек­то­ра в струк­ту­ре ВВП об­щий объ­ём пром. про­из-ва ста­биль­но рас­тёт (в 2006 со­ста­вил 108% от уров­ня 2000). В сер. 2000-х гг. сре­ди от­дель­ных от­рас­лей наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ва­лись энер­ге­ти­ка (в 2006 120% к уров­ню 2000), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (112%), хи­ми­че­ская (111%) и пи­ще­вая (110%) пром-сть. Спад про­из-ва на­блю­дал­ся в ко­же­вен­но-обув­ной (57% к уров­ню 2000), тек­стиль­ной (67%), лес­ной и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (87%) от­рас­лях.

В исп. пром-сти ха­рак­тер­ны по­вы­шен­ная до­ля от­рас­лей, ра­бо­таю­щих на по­тре­би­тель­ский спрос, срав­ни­тель­но низ­кая до­ля нау­ко­ём­кой про­дук­ции, зна­чит. дис­про­пор­ции в ре­гио­наль­ном раз­ме­ще­нии про­из-ва. Сре­ди ре­гио­нов стра­ны по уров­ню ин­ду­ст­ри­аль­но­го по­тен­циа­ла вы­де­ля­ют­ся Ка­та­ло­ния (24,5% пром. про­дук­ции И., 2005), сто­лич­ный ре­ги­он Мад­рид (11,4%), Ва­лен­сия (10,4%), Ан­да­лу­сия (10,0%), Стра­на Бас­ков (9,4%).

В струк­ту­ре пром. про­из-ва ве­ду­щие по­зи­ции за­ни­ма­ют (% стои­мо­сти про­дук­ции, 2005): ма­ши­но­строе­ние 25 (в т. ч. транс­порт­ное 13,7), пи­ще­вая пром-сть 17,8, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая и неф­те­хи­ми­че­ская 14,6, чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия 13,9, до­бы­ча ми­нер. сы­рья (не­ме­тал­ли­че­ско­го) 6,3, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и по­ли­гра­фи­че­ская 5,45, энер­ге­ти­ка 4,5, про­из-во про­дук­ции ор­га­нич. хи­мии (ре­зи­но­тех­нич. из­де­лия, пла­ст­мас­сы) 4,1, тек­стиль­ная, швей­ная и ко­же­вен­но-обув­ная пром-сть 3,8.

Од­на из гл. про­блем раз­ви­тия эко­но­ми­ки И. – де­фи­цит то­п­лив­но-энер­ге­тич. ре­сур­сов. Энер­го­по­треб­ле­ние в стра­не не­ук­лон­но воз­рас­та­ет (142 млн. т в неф­тя­ном эк­ви­ва­лен­те в 2005; 121,5 млн. т в 2000). В его струк­ту­ре на нефть и неф­те­про­дук­ты при­хо­дит­ся 50,6%, при­род­ный газ – 21,4% (3,5% в 1991), уголь (ка­мен­ный, бу­рый и лиг­ни­ты) – 13% (23% в 1991), гид­ро­энер­гию – 1,6%, атом­ную энер­гию – 11,2%, др. ви­ды (т. ч. энер­гия вет­ра, солн­ца) – 2,2% (2006).

До­бы­ча неф­ти 164 тыс. т (2006; 1,6 млн. т в 1980; 0,8 млн. т в 1990; 0,23 млн. т в 2000) обес­пе­чи­ва­ет ок. 0,2% по­треб­но­стей. Им­порт неф­ти и неф­те­про­дук­тов 70,9 млн. т (2006; св. 15% об­ще­го исп. им­пор­та), в т. ч. ок. 50% из стран ОПЕК (Сау­дов­ской Ара­вии, Ни­ге­рии, Ли­вии, Ира­на и Ира­ка), ок. 20% из Рос­сии, ок. 12,5% из Мек­си­ки. По­треб­ле­ние неф­те­про­дук­тов 73,9 млн. т (2005). Ве­ду­щие ком­па­нии неф­тя­но­го сек­то­ра – ме­ж­ду­нар. «Repsol YPF» (круп­ней­ший про­из­во­ди­тель бен­зи­на и ди­зель­ного то­п­ли­ва) и «Cepsa». Боль­шин­ст­во неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий рас­по­ло­же­ны в рай­онах пор­тов, ку­да по­сту­па­ет им­порт­ная нефть, а так­же вбли­зи осн. цен­тров по­треб­ле­ния неф­те­про­дук­тов внут­ри стра­ны. Круп­ней­шие НПЗ соз­да­ны в Со­мор­ро­ст­ро (пров. Бис­кайя; мощ­ность 12 млн. т сы­рой неф­ти в год), Тар­ра­го­не (пров. Тар­ра­го­на; 9,4 млн. т), Пу­эр­толь­я­но (пров. Сью­дад-Ре­аль; 7,5 млн. т), Ла-Ко­ру­нье (пров. Ла-Ко­ру­нья; 6 млн. т), Кар­та­хе­не (пров. Мур­сия; 5,5 млн. т; при­над­ле­жат ком­па­нии «Rep­sol YPF» и её до­чер­ним струк­ту­рам), а так­же близ Аль­хе­си­ра­са (до 12 млн. т неф­ти), в Ла-Ра­би­де (близ г. Па­лос-де-ла-Фрон­те­ра, пров. Уэль­ва; 5 млн. т), Сан­та-Крус-де-Те­не­ри­фе (4,5 млн. т; при­над­ле­жат ком­па­нии «Cep­sa»), а так­же в Баль­боа (пров. Ба­да­хос; бо­лее 5 млн. т; при­над­ле­жит «Grupo Alfon­so Gallardo»).

До­бы­ча при­род­но­го га­за 216 млн. м3 (2005), по­треб­ле­ние 33,4 млрд. м3 (2006). И. им­пор­ти­ру­ет газ (стои­мость за­ку­пок 7,2 млрд. ев­ро, 2006), в осн. из Ал­жи­ра (ок. 33%), Ни­ге­рии (ок. 22%), Ка­та­ра (ок. 14%), Егип­та (ок. 12%), Три­ни­да­да и То­ба­го (ок. 8%), Нор­ве­гии (ок. 6%). Из Ал­жи­ра газ по­сту­па­ет по га­зо­про­во­ду «Magrib – Europa»; транс­пор­ти­ров­ка сжи­жен­но­го га­за осу­ще­ст­в­ля­ет­ся тан­ке­ра­ми. Круп­ней­шая ком­па­ния – «Gas natural S. A.».

До­бы­ча уг­ля в нач. 21 в. не обес­пе­чи­ва­ет по­треб­но­стей; про­дол­жа­ет сни­жать­ся из-за ис­то­ще­ния ме­сто­ро­ж­де­ний и вы­со­кой се­бе­стои­мо­сти. До­бы­ва­ют 16,1 млн. т ка­мен­но­го и бу­ро­го уг­ля (в т. ч. ан­тра­цит ок. 3,9 млн. т, би­ту­ми­ноз­ные уг­ли 4,6 млн. т, лиг­ни­ты 7,6 млн. т), 2,5 млн. т кок­сую­ще­го­ся уг­ля (2005). Ме­сто­ро­ж­де­ния лиг­ни­тов раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся на се­ве­ро-за­па­де стра­ны (пров. Ла-Ко­ру­нья; до­бы­чу ве­дёт ком­па­ния «En­desa»). Осн. ба­за до­бы­чи би­ту­ми­ноз­ных уг­лей и ан­тра­ци­тов – Ас­ту­рий­ский бас­сейн (цен­тры – Овь­е­до и Ле­он); дру­гие – Лео­но-Па­лен­сий­ский (юж­ное про­дол­же­ние Ас­ту­рий­ско­го бас­сей­на; пре­им. ан­тра­ци­ты; боль­шин­ст­во шахт за­кры­то) и Пу­эр­то­льян­ский (пров. Сью­дад-Ре­аль, Кор­до­ва) бас­сей­ны. И. им­пор­ти­ру­ет уголь (св. 14 млн. т в 2005), в осн. из ЮАР, Рос­сии, Ав­ст­ра­лии.

Про­из-во элек­тро­энер­гии 229,6 млрд. кВт·ч, по­треб­ле­ние 226,9 млрд. кВт·ч (2006); 52,3% про­из-ва при­хо­дит­ся на ТЭС (в т. ч. 28% – на ТЭС, ра­бо­таю­щие на уг­ле), 25,2% – на ГЭС, 14,9% – на АЭС, 7,6% – на др. ис­точ­ни­ки (гл. обр. на вет­ро­вые и сол­неч­ные энер­го­ус­та­нов­ки). Круп­ней­шие ТЭС: «La Central de As Pontes» (пров. Ла-Ко­ру­нья; 1468 МВт), «Central Compostela» (1341 МВт), «Cen­t­ral Termica Teruel» (пров. Те­ру­эль; 1101 МВт, об­слу­жи­ва­ет пре­им. Ан­дор­ру), «Central Litoral» (пров. Аль­ме­рия; 1159 МВт, ра­бо­та­ет в осн. на им­порт­ном уг­ле); ТЭЦ «San Andrian» (Бар­се­ло­на; 1050 МВт, на га­зе).

Атом­ная энер­ге­ти­ка ба­зи­ру­ет­ся на соб­ст­вен­ных ре­сур­сах ура­но­вых руд. До­бы­чу ура­но­вых руд (ок. 200 кг по со­дер­жа­нию U3O8; в про­вин­ци­ях Са­ла­ман­ка, Ка­се­рес и Гва­да­ла­ха­ра) и обо­га­ще­ние ура­на (за­во­ды в Ан­ду­ха­ре, пров. Ха­эн и Хус­ба­до, пров. Са­ла­ман­ка) осу­ще­ст­в­ля­ет гос. ком­па­ния «Empresa Na­cio­nal de Ur ̃ano» (ENUSA). Хра­ни­ли­ще ра­дио­ак­тив­ных от­хо­дов рас­по­ло­же­но в Эль-Каб­ри­ле (пров. Кор­до­ва). Дей­ст­ву­ют 6 АЭС (8 энер­го­бло­ков): «Santa Ma­ria de Garoña» (пров. Бур­гос; вве­де­на в 1971; мощ­ность 466,5 МВт), «Almaras I» (пров. Ка­се­рес; 1981; 981,5 МВт) и «Alma­ras II» (1983; 987,9 МВт), «Co­f­ren­tes» (Ва­лен­сия; 1984; 1092 МВт), «Asco I» (пров. Тар­ра­го­на; 1983; 1032,5 МВт) и «As­co II» (1985; 1027,2 МВт), «Trillo» (пров. Гва­да­ла­ха­ра; 1988; 1067,5 МВт) и «Vandell ́os II» (пров. Тар­ра­го­на; 1987; 1087,1 МВт; го­то­вит­ся к за­кры­тию, 2007). Гид­ро­энер­го­ре­сур­сы И. не­ве­ли­ки, наи­бо­лее вы­год­ные уже ис­чер­па­ны. Б. ч. дей­ст­вую­щих ГЭС (все­го ок. 800) не­боль­шие; око­ло по­ло­ви­ны гид­ро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на 20 гид­ро­элек­тро­стан­ци­ях. Круп­ней­шие гид­ро­уз­лы соз­да­ны на ре­ках Ду­эро и Та­хо.

И., на­ря­ду с Гер­ма­ни­ей и США, вхо­дит в чис­ло ми­ро­вых ли­де­ров в об­лас­ти вет­ро­энер­ге­ти­ки. Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок ок. 11,7 тыс. МВт в 2006 (круп­ней­шие пар­ки: в про­вин­ци­ях Уэ­ска, Аль­ба­се­те, Са­ра­го­са, Лу­го, На­вар­ра, Ла-Ко­ру­нья); к 2010 пла­ни­ру­ет­ся уве­ли­чить до 20 тыс. МВт. Исп. ком­па­ния «Iberdrola» за­ни­ма­ет ве­ду­щие по­зи­ции в ми­ре в об­лас­ти вет­ро­энер­ге­ти­ки (об­щая мощ­ность вет­ро­энер­го­ус­та­но­вок ком­па­нии св. 3 тыс. МВт в 2004; к 2010 долж­на дос­тичь 5,5 тыс. МВт). В Мон­те-Аль­то (пров. На­вар­ра) соз­да­на од­на из са­мых круп­ных в ми­ре сол­неч­ных энер­го­ус­та­но­вок (на пл. св. 50 га ус­та­нов­ле­но 889 сол­неч­ных ба­та­рей). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся про­из-во био­то­п­ли­ва на ос­но­ве био­мас­сы зер­но­вых, мас­лич­ных и др. куль­тур (к 2010 пла­ни­ру­ет­ся до­ве­сти про­из-во био­эта­но­ла и био­ди­зель­но­го то­п­ли­ва до 2,2 млн. т неф­тя­но­го эк­ви­ва­лен­та). Круп­ней­шие ком­па­нии в об­лас­ти элек­тро­энер­ге­ти­ки – транс­на­цио­наль­ные «Endesa» (кон­тро­ли­ру­ет мощ­но­сти в 47 тыс. МВт, из них око­ло по­ло­ви­ны – в др. стра­нах, в т. ч. в Чи­ли, Ар­ген­ти­не, Ко­лум­бии и Пе­ру) и «Iberdrola».

Мо­дер­ни­за­ция то­п­лив­но-энер­ге­тич. ком­плек­са пре­ду­смат­ри­ва­ет ме­ры по со­кра­ще­нию ис­поль­зо­ва­ния неф­те­про­дук­тов и уг­ля в про­из-ве элек­тро­энер­гии пу­тём строи­тель­ст­ва па­ро­га­зо­вых ус­та­но­вок, по сни­же­нию до­ли атом­ной энер­ге­ти­ки (за­кры­тие дей­ст­вую­щих АЭС пла­ни­ру­ет­ся к 2020) и рас­ши­ре­нию при­ме­не­ния во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков энер­гии (ВИЭ; осн. упор де­ла­ет­ся на раз­ви­тие сол­неч­ной энер­ге­ти­ки, вет­ро­энер­ге­ти­ки), а так­же ме­ры по эко­но­мии и по­вы­ше­нию эф­фек­тив­но­сти ис­поль­зо­ва­ния элек­тро­энер­гии.

Ме­тал­лур­гия – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей пром-сти (13,9% стои­мо­сти про­дук­ции, в т. ч. до­бы­ча и обо­га­ще­ние ме­тал­ло­со­дер­жа­ще­го сы­рья 6,5%, про­из-во ме­тал­ло­про­дук­ции 7,4%; 2005). В нач. 21 в. объ­ё­мы до­бы­чи ме­тал­ло­со­дер­жа­ще­го сы­рья со­кра­ща­ют­ся из-за ис­то­ще­ния ме­сто­ро­ж­де­ний и вы­со­кой се­бе­стои­мо­сти. Для обес­пе­че­ния по­треб­но­стей ме­тал­лур­гии И. вво­зит бо­лее де­шё­вое им­порт­ное сы­рьё (по им­пор­ту ме­тал­ло­ло­ма за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре). До­бы­ча же­лез­ной ру­ды (265 тыс. т в 2003) ве­дёт­ся на се­ве­ре И. (про­вин­ции Бис­кайя, Лу­го, Ле­он, Кан­таб­рия – рай­он г. Сан­тан­дер; близ г. Овь­е­до) и юго-вос­то­ке (про­вин­ции Гра­на­да, Мур­сия). Свы­ше по­ло­ви­ны по­треб­но­стей в ру­де обес­пе­чи­ва­ет­ся за счёт им­пор­та (в осн. из Бра­зи­лии и Ве­не­су­элы).

Про­из­вод­ст­во чу­гу­на ок. 5 млн. т (2006), ста­ли 18,4 млн. т (ок. 3/4 вы­плав­ля­ет­ся в элек­тро­пе­чах). Чёр­ная ме­тал­лур­гия про­из­во­дит поч­ти всю но­мен­кла­ту­ру из­де­лий, вклю­чая го­ря­че­ка­та­ный (св. 15 млн. т) и хо­лод­но­ка­та­ный про­кат, тру­бы, ме­тал­ло­из­де­лия (про­фи­ли, за­го­тов­ки и др.). Б. ч. про­из­вод­ст­вен­ных мощ­но­стей скон­цен­три­ро­ва­на в трёх сев. об­лас­тях стра­ны – Ас­ту­рии, Кан­таб­рии и Стра­не Бас­ков. Круп­ней­шие цен­тры ме­тал­лур­гич. про­из-ва – Бар­се­ло­на, Ави­лес, Хи­хон, Биль­бао, Сан­тан­дер, Са­гун­то, Сес­тао, Ка­дис. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли ста­ли – «Arcelor España S. A.», «Aceros Inoxidables Olar­ra S. A.» (Ло­иу, пров. Бис­кайя); сталь­ных труб – «Productos Tubularos S. A.» (Биль­бао), «Tubonor S. A.» (Хи­хон). Рост про­из-ва ме­тал­ло­про­дук­ции во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся воз­рас­таю­щим спро­сом со сто­ро­ны стро­ит. сек­то­ра и ав­то­мо­биль­ной пром-сти. Ок. 75% про­дук­ции от­рас­ли по­треб­ля­ет­ся внут­ри стра­ны (в т. ч. в стро­ит. сек­то­ре – ок. 32%, в ав­то­мо­биль­ной пром-сти – ок. 13,5%, в про­из-ве ме­тал­лур­гич. обо­ру­до­ва­ния – 12,6%, труб – 12,2%); ок. 25% исп. ме­тал­ло­про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (в т. ч. ок. 17% – в стра­ны ЕС; осн. по­ку­па­те­ли – Фран­ция, Ита­лия, Пор­ту­га­лия). Од­но­вре­мен­но И. яв­ля­ет­ся круп­ным им­пор­тё­ром чу­гу­на (ок. 1,3 млн. т, 2005), ста­ли (1,5 млн. т), лис­то­во­го про­ка­та (7,3 млн. т), ме­тал­ло­из­де­лий (3,2 млн. т) и скра­па (ме­тал­ло­лом; 6,9 млн. т).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия, до 2003 раз­ви­вав­шая­ся в осн. на ба­зе соб­ств. за­па­сов по­ли­ме­тал­лич. руд, ны­не за­ви­сит от им­пор­та сы­рья. До­бы­ча рту­ти со­кра­ща­ет­ся (ок. 70 т в 2005; 236,6 т в 2000; 1520 т в 1984). Ме­сто­ро­ж­де­ние Аль­ма­ден в пров. Сью­дад-Ре­аль – круп­ней­шее в ми­ре (раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся бо­лее 2 тыс. лет; по оцен­кам, здесь до­бы­то ок. 1/3 всей рту­ти в ми­ре); к 2011 пла­ни­ру­ет­ся пол­ное пре­кра­ще­ние до­бы­чи из-за не­бла­го­при­ят­ной эко­ло­гич. об­ста­нов­ки в рай­оне. Вы­плав­ка цин­ка ок. 600 тыс. т в 2005 (круп­ней­шее пред­при­ятие – близ Ави­лы, про­из­во­дит 460 тыс. т элек­тро­ли­тич. цин­ка; при­над­ле­жит ком­па­нии «Asturi­a­na de Zinc S. A.», вхо­дя­щей в груп­пу «Xstrata Zinc»); свин­ца – св. 500 тыс. т (цен­тры: Кар­та­хе­на, Ли­на­рес в пров. Ха­эн, Са­ра­го­са, Бар­се­ло­на). Б. ч. до­бы­чи мед­ной ру­ды (ме­сто­ро­ж­де­ния – Рио-Тин­то в пров. Уэль­ва; Арь­ен­те­ро, близ г. Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла) и про­из-ва ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди (302 тыс. т; осн. центр – Уэль­ва) обес­пе­чи­ва­ет «At­lantic Copper S. A.». Про­из-во гли­но­зё­ма и вы­плав­ку пер­вич­но­го алю­ми­ния кон­тро­ли­ру­ет ком­па­ния «Alcoa In­espal S. A.» (под­раз­де­ле­ние амер. «Alcoa Inc.»). И. экс­пор­ти­ру­ет ме­тал­ло­про­дук­цию (ок. 70% по­ста­вок – в стра­ны ЕС, а так­же в США, Иран и др. го­су­дар­ст­ва), од­на­ко исп. им­порт ме­тал­ло­из­де­лий пре­вы­ша­ет экс­порт.

Ма­ши­но­строе­ние – од­на из клю­че­вых от­рас­лей эко­но­ми­ки. Ве­ду­щие по­зи­ции в ма­ши­но­стро­ит. ком­плек­се за­ни­ма­ет ав­то­мо­биль­ная пром-сть, од­на из от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции И. (ок. 6% ВВП, св. 9% за­ня­тых в эко­но­ми­ке, 2006). По об­ще­му про­из-ву ав­то­мо­би­лей (2777,4 тыс., в т. ч. лег­ко­вых 2078,6 тыс.; все­го ок. 4% ми­ро­во­го про­из-ва) И. за­ни­ма­ет 7-е ме­сто в ми­ре (по­сле Япо­нии, США, Ки­тая, Гер­ма­нии, Юж­ной Ко­реи и Фран­ции). Дей­ст­ву­ют 18 ав­то­за­во­дов, при­над­ле­жа­щих гл. обр. фи­лиа­лам ми­ро­вых ав­то­мо­биль­ных кон­цер­нов, в т. ч. «Peugeot Citroën Automóviles España» (за­во­ды в Ви­го, Мад­ри­де), «Ford Es­pa­ña» (Аль­мус­са­фес, пров. Ва­лен­сия; Са­ра­го­са), «General Motors España» (Фи­ге­ру­элас и Са­ра­го­са), «Renault España» (Валь­я­до­лид, Па­лен­сия), «Daimler­Chrys­ler España» (Ви­то­рия; в т. ч. ком­мерч. ав­то­мо­би­ли), «Nissan Motor Ib ́eri­ca» (Бар­се­ло­на, Ави­ла), IVECO (при­над­ле­жит итал. груп­пе FIAT, св. 51 тыс. ав­то­мо­би­лей в 2005, в осн. гру­зо­вые и ав­то­бу­сы; за­вод в Мад­ри­де вы­пус­ка­ет тя­жё­лые гру­зо­ви­ки, в Валь­я­до­ли­де – лёг­кие гру­зо­ви­ки, в Бар­се­ло­не – ав­то­бу­сы), «Volkswagen Navarra» (Лан­да­бен), SEAT (вхо­дит в груп­пу ком­па­ний «Volks­wa­gen»; Мар­то­рель, близ Бар­село­ны) и пред­при­ятие нац. ком­па­нии «Santana Mo­tor» (Ли­на­рес, пров. Ха­эн). Круп­ней­шие цен­тры ав­то­строе­ния (со­во­куп­но св. 1/2 про­из-ва лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей) – Ви­го (9,2 тыс. за­ня­тых, 428,3 тыс. ав­то­мо­би­лей в 2006), Са­ра­го­са (410,6 тыс. ав­то­мо­би­лей), Аль­мус­са­фес (392,5 тыс.), Мар­то­рель (387,8 тыс.). Св. 82% ав­томо­би­лей экс­пор­ти­ру­ет­ся (в осн. в стра­ны ЕС). Исп. су­до­строе­ние с кон. 1970-х гг. до нач. 2000-х гг. на­хо­ди­лось в со­стоя­нии кри­зи­са; в ре­зуль­та­те струк­тур­ной пе­ре­строй­ки мно­гие вер­фи бы­ли за­кры­ты, объ­ё­мы про­из-ва рез­ко со­кра­ти­лись (до 0,2 млн. рег. бр.-т в год в кон. 1990-х гг.). В нач. 21 в. объ­ё­мы про­из-ва рас­тут (0,7 млн. рег. бр.-т в год, сер. 2000-х гг.), в т. ч. за счёт экс­порт­ных за­ка­зов. Гл. цен­тры су­до­строе­ния: Биль­бао, Хи­хон, Сан­тан­дер, Эль-Фер­роль, Ви­го, Кар­та­хе­на, Ва­лен­сия, Се­ви­лья, Ка­дис. Важ­ное зна­че­ние име­ет про­из-во ж.-д. под­виж­но­го со­ста­ва (ком­па­нии: «Talgo» – пред­прия­тие в г. Ала­ва, пров. Ала­ва; «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles», CAF; пров. Ги­пус­коа). Сре­ди др. про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния – разл. ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие стан­ки, обо­ру­до­ва­ние для ме­тал­лур­гии, строи­тель­ст­ва (ме­тал­лич. кон­ст­рук­ции для стро­ит. ле­сов и др., ба­шен­ные кра­ны, до­рож­но-строи­тель­ная тех­ни­ка), до­бы­ваю­щих от­рас­лей пром-сти (в т. ч. шахт­ное обо­ру­до­ва­ние), пром. элек­тро­тех­нич. обо­ру­до­ва­ние, вен­ти­ля­ци­он­ная тех­ни­ка (пром. и бы­то­вые кон­ди­цио­не­ры), с.-х. тех­ни­ка (в т. ч. для пе­ре­работ­ки с.-х. от­хо­дов), обо­ру­до­ва­ние для про­из-ва строй­ма­те­риа­лов, пи­ще­вой пром-сти (в т. ч. для ви­но­де­лия, мо­лоч­ной и мяс­ной от­рас­лей). Ряд ком­па­ний за­ни­ма­ют ве­ду­щие по­зи­ции в вы­пус­ке обо­ру­до­ва­ния для пред­при­ятий сфе­ры ус­луг: исп. фир­ма «Mecalux» – один из ве­ду­щих ми­ро­вых по­став­щи­ков склад­ских стел­ла­жей; фир­ма «Dibal» из­вест­на про­из-вом тор­го­вых ве­сов (св. 1/3 ми­ро­во­го, гл. центр – Де­рио, пров. Бис­кайя); «Fagor» – в т. ч. вы­пус­ком обо­ру­до­ва­ния для хим­чи­сток, пра­чеч­ных, пред­при­ятий об­ществ. пи­та­ния и тор­гов­ли. Про­из-во элек­трон­ной про­дук­ции (ком­пь­ю­те­ров, элек­трон­ных ком­по­нен­тов, средств свя­зи, кон­тор­ско­го обо­ру­до­ва­ния и др.) ори­ен­ти­ро­ва­но пре­им. на внутр. ры­нок; в от­рас­ли силь­ны по­зи­ции иностр. ка­пи­та­ла. По объ­ё­мам про­из-ва про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния сре­ди исп. ре­гио­нов вы­де­ля­ют­ся Ка­та­ло­ния (ок. 25% стои­мо­сти), Ара­гон (ок. 12%) и Ва­лен­сия (11%).

В хи­мич. пром-сти (стои­мость про­дук­ции 55,6 млрд. ев­ро, 2005) сни­жа­ет­ся до­ля про­дук­ции ос­нов­ной хи­мии и удоб­ре­ний (15,5 млрд. ев­ро, 2004), рас­тёт про­из-во про­дук­ции ор­га­нич. син­те­за, син­те­тич. смол и пла­ст­масс. Про­из-во про­дук­тов осн. хи­мии ба­зи­ру­ет­ся на собств. ре­сур­сах пи­ри­тов, ка­лий­ных со­лей, флюо­ри­та, ба­ри­та и др. В рам­ках ЕС стра­на спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся так­же на про­из-ве то­ва­ров бы­то­вой хи­мии, кра­сок. Круп­ней­шие рай­оны про­из-ва – Ка­та­ло­ния (47% стои­мо­сти про­дук­ции, 2004), сто­лич­ный ре­ги­он Мад­рид (13,5%), Ан­да­лу­сия (7,7%). Гл. цен­тры – Бар­се­ло­на, Тар­ра­го­на, Уэль­ва. Ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся про­из-во фар­ма­цев­тич. про­дук­ции (объ­ём про­дук­ции 11,3 млрд. ев­ро в 2004; ок. 6% со­во­куп­но­го про­из-ва стран ЕС). Ве­ду­щие по­зи­ции в от­рас­ли при­над­ле­жат фи­лиа­лам иностр. ком­па­ний (швейц. «Roche», герм. «Altana», амер. «Zeltia» и др.). Зна­чит. часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся.

Цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная пром-сть и про­из-во по­ли­гра­фич. про­дук­ции вы­деля­ют­ся исп. ста­ти­сти­кой в еди­ную отрасль (об­щая стои­мость про­дук­ции 20,7 млн. ев­ро, 2005). Цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­из-во в зна­чит. сте­пе­ни за­ви­сит от им­пор­та сы­рья (вво­зит­ся св. 20% ис­поль­зуе­мой дре­ве­си­ны и ок. 20% вос­ста­нов­лен­ной бу­ма­ги); в нач. 21 в. рас­ши­ря­ют­ся по­сад­ки эв­ка­лип­та и со­сны для нужд бу­маж­ной ин­ду­ст­рии, воз­рас­та­ет ис­поль­зо­ва­ние вос­ста­нов­лен­ной бу­ма­ги. И. вхо­дит в чис­ло круп­ных ев­роп. по­став­щи­ков цел­лю­ло­зы (ок. 2 млн. т) и бу­ма­ги (5,7 млн. т, 2005), по объ­ё­мам про­из-ва ус­ту­па­ет лишь Сканд. стра­нам. Круп­ные пред­при­ятия от­рас­ли рас­по­ло­же­ны в про­вин­ци­ях Уэль­ва, Овь­е­до, Пон­те­вед­ра (при­над­ле­жат исп.-амер. ком­па­нии ENSE, ве­ду­ще­му в ми­ре про­из­во­ди­те­лю бу­маж­ной мас­сы из дре­ве­си­ны эв­ка­лип­та). Ок. 50% про­дук­ции от­рас­ли экс­пор­ти­ру­ет­ся (по экс­пор­ту цел­лю­ло­зы И. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ЕС и 7-е ме­сто в ми­ре).

Ме­бель­ная пром-сть (стои­мость про­дук­ции 2,63 млрд. ев­ро, 2006; ок. 10% ев­роп. про­из-ва в нач. 21 в.) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных ку­хон­ных и спаль­ных гар­ни­ту­ров, ме­бе­ли для ван­ных ком­нат, меж­ком­нат­ных две­рей и др. Ме­бель и ком­плек­тую­щие вы­пус­ка­ют св. 13 тыс. пред­при­ятий, из них ок. 90% – мел­кие (до 20 ра­бо­таю­щих), про­из­во­дят ок. 40% нац. про­дук­ции. Осн. рай­оны про­из-ва – Ва­лен­сия, Али­кан­те, Мад­рид. Б. ч. исп. ме­бе­ли экс­пор­ти­ру­ет­ся во Фран­цию, Пор­ту­га­лию и Ве­ли­ко­бри­та­нию.

И. – один из ве­ду­щих ев­роп. про­из­во­ди­те­лей строит. и от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов. Про­из-во ба­зи­ру­ет­ся на собств. за­па­сах раз­но­об­раз­но­го при­род­но­го стро­ит. сы­рья. Ве­дёт­ся до­бы­ча мра­мо­ра (гл. центр – Ко­мар­ка де Ма­ка­эль, Ан­да­лу­сия), из­вест­ня­ков, вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го ме­ла (пров. Тар­ра­го­на), до­ло­ми­тов (про­вин­ции Ва­лен­сия, Бар­се­ло­на), као­ли­на (пров. Гва­да­ла­ха­ра) и др. Про­из-во це­мен­та 49,3 млн. т (2005; 46,6 млн. т в 2004); ве­ду­щие ком­па­нии – «Cemex España» (под­раз­де­ле­ние мекс. кон­цер­на «Grupo Cemex») и «Hol­cim Es­paña S. A.» (в со­ста­ве швейц. груп­пы «Hol­cim»). По­треб­ле­ние це­мен­та 55 млн. т (2006), с нач. 2000-х гг. бы­ст­ро рас­тёт из-за ак­тив­но­го раз­ви­тия жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва. По им­пор­ту це­мен­та (св. 8 млн. т в 2005) И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле США).

Вы­со­кой до­лей экс­порт­ной про­дук­ции от­ли­ча­ет­ся ке­ра­мич. и фар­фо­ро-фа­ян­со­вое про­из-во. И. вхо­дит в чис­ло ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву строит. ке­ра­ми­ки (объ­ём про­дук­ции 16 млрд. ев­ро, 2004). Еже­год­но вы­пус­ка­ет­ся ок. 650 млн. м2 разл. ви­дов ке­ра­мич. по­кры­тий и об­ли­цо­вок (ок. 1/6 ми­ро­во­го и св. 1/3 ев­роп. про­из-ва). Исп. груп­па ком­па­ний «Roca» – один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей са­ни­тар­но­го фа­ян­са (св. 36 млн. из­де­лий в год; объ­ём про­даж 1,6 млрд. ев­ро, 2006) и ке­ра­мич. плит­ки (ок. 48 млн. м2 в год); сре­ди др. ве­ду­щих по­став­щи­ков ке­ра­мич. по­кры­тий – ком­па­нии «Porcelanoca», «Pamesa», «Ke­raben», «Aparici» и «Tauceramica».

В тек­стиль­ной пром-сти и про­из-ве го­то­вой оде­ж­ды (стои­мость про­дук­ции 11,4 млрд. ев­ро, 2005; 3-е ме­сто в ЕС по­сле Ита­лии и Гер­ма­нии) со­кра­ща­ются объ­ё­мы про­из-ва и чис­ло за­ня­тых (за 2000–05 со­кра­ще­но св. 100 тыс. из 400 тыс. за­ня­тых). По­треб­но­сти в ис­кусств. хи­мич. во­лок­нах обес­пе­чи­ва­ют­ся в осн. нац. ин­ду­ст­ри­ей; б. ч. на­ту­раль­но­го сы­рья им­пор­ти­ру­ет­ся (в т. ч. из Ин­дии). Осн. рай­он тек­стиль­но­го про­из-ва – Ка­та­ло­ния (гл. центр – Бар­се­ло­на и её го­ро­да-спут­ни­ки Тар­ра­са и Са­ба­дель). Круп­ней­ший исп. кон­церн в об­лас­ти раз­ра­бот­ки, про­из-ва и про­даж тек­сти­ля и оде­ж­ды – «Inditex Group» («Industrias de Dise ̃no Textil S. A.»), гл. то­вар­ные брен­ды – «Zara» (на пред­при­яти­ях И. про­из­во­дит­ся ок. 50% про­дукции, в др. ев­роп. стра­нах ок. 25%), «Massimo Dutti», «Bershka», «Pull and Bear», «Stradivarius».

Ко­же­вен­но-обув­ная пром-сть (объ­ём про­дук­ции 3,1 млрд. ев­ро, 2005) – од­на из тра­диц. от­рас­лей экс­порт­ной спе­циа­ли­за­ции. По про­из-ву обу­ви (126,2 млн. пар в 2005) и её экс­пор­ту (96,4 млн. пар; осн. по­ку­па­те­ли – Фран­ция, Гер­ма­ния, Ве­ли­ко­бри­та­ния, США) И. ус­ту­па­ет в Ев­ро­пе толь­ко Ита­лии. Глав­ный рай­он про­из-ва – обл. Ва­лен­сия (ок. 80 млн. пар еже­год­но), круп­ней­ший центр – Эль­че (пров. Али­кан­те), где вы­пус­ка­ет­ся ок. 2/3 всей экс­порт­ной обу­ви; сре­ди дру­гих – Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча, Мур­сия, Ба­ле­ар­ские о-ва, Ара­гон. В 1990-е гг. из-за экс­пан­сии про­дук­ции кит. про­из­во­ди­те­лей на ев­ро­пей­ский, в т. ч. на ис­пан­ский, ры­нок в от­рас­ли на­ча­лись кри­зис­ные яв­ле­ния (за 2000–04 за­кры­то 210 фирм, со­кра­ще­но св. 6 тыс. за­ня­тых). В сер. 2000-х гг. объ­ё­мы нац. про­из-ва и экс­пор­та обу­ви сни­жа­ют­ся. Од­но­вре­мен­но рас­тёт им­порт обу­ви: в 2005 в И. вве­зе­но 247,3 тыс. пар (из них ок. 76% объ­ё­ма и ок. 48% стои­мо­сти – из Ки­тая и Вьет­на­ма); в 2006 на кит. и вьетн. обувь вве­де­ны по­вы­шен­ные им­порт­ные по­ш­ли­ны.

Пи­ще­вая и та­бач­ная пром-сть по мас­шта­бам про­из-ва за­ни­ма­ет од­но из важ­ней­ших мест в исп. ин­ду­ст­рии (объ­ём про­даж 77,4 млрд. ев­ро, 2006; ок. 8,3% со­во­куп­ной про­дук­ции от­рас­ли стран ЕС, 5-е ме­сто по­сле Гер­ма­нии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии). В со­став от­рас­ли вхо­дят аг­ро­про­мыш­лен­ные фир­мы по пер­вич­ной об­ра­бот­ке с.-х. сы­рья и пред­при­ятия по бо­лее глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ке про­до­вольств. про­дук­ции. Дей­ст­ву­ют ок. 21 тыс. пред­при­ятий (из них ок. 87% вы­пус­ка­ют про­дук­ты пи­та­ния, 13% – ви­но, креп­кие спирт­ные и без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки), б. ч. – мел­кие и сред­ние пред­при­ятия (до 50 ра­бо­таю­щих). В струк­ту­ре от­рас­ли вы­де­ля­ют­ся про­из-во мяс­ной (20,6% стои­мо­сти про­даж в 2005), ви­на и др. ал­ко­голь­ных на­пит­ков (12,5%, в т. ч. ви­на 6,4%), мо­лоч­ной про­дук­ции (10,7%); сре­ди дру­гих – про­из-во кор­мов для жи­вот­но­водст­ва (8,6%), ма­сел и жи­ров (8,1%), фрук­то­вых и овощ­ных кон­сер­вов (8,1%), хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий (7,4%), без­ал­ко­голь­ных (со­ки, ми­нер. во­да и др.) на­пит­ков (6,9%), рыб­ных и мо­ре­про­дук­тов (4,5%).

Экс­порт про­до­воль­ств. то­ва­ров (13,5 млрд. ев­ро, 2005) тра­ди­ци­он­но мень­ше им­пор­та (16,3 млн. ев­ро). Гл. экс­порт­ные про­дук­ты И. – олив­ко­вое мас­ло и сто­ло­вые олив­ки, ви­на, мяс­ные коп­чё­но­сти, рыб­ные и пло­до­овощ­ные кон­сер­вы. В тер­ри­то­ри­аль­ном от­но­ше­нии осн. про­из­во­ди­те­ли про­дук­тов пи­та­ния – Ка­та­ло­ния (ок. 22% стои­мо­сти про­даж), Ан­да­лу­сия (15,6%), Кас­ти­лия-Ле­он (9,5%), Ва­лен­сия (8,1%), Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча (7,5%). Наи­бо­лее круп­ные и тех­ни­че­ски ос­на­щён­ные пред­при­ятия от­рас­ли рас­по­ло­же­ны в Бар­се­ло­не, Мад­ри­де и Ва­лен­сии.

И. – круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель (св. 1,1 млн. т не­ра­фи­ни­ро­ван­но­го мас­ла, 2006; ок. 1/3 ми­ро­во­го) и экс­пор­тёр олив­ко­во­го мас­ла и сто­ло­вых (со­лё­- ных и ма­ри­но­ван­ных) оли­вок. Экс­порт мас­ла 590 тыс. т, оли­вок св. 320 тыс. т (2006); св. 75% про­дук­ции вы­во­зит­ся в стра­ны ЕС. Осн. рай­оны про­из-ва – Ан­да­лу­сия (ок. 80% исп. про­из-ва; в осн. в пров. Ха­эн), Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча, Эс­т­ре­ма­ду­ра, Ка­та­ло­ния. Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель олив­ко­во­го мас­ла и оли­вок – ком­па­ния «Olive Line Interna­ti­o­nal, S. L.» (про­дук­ты под тор­го­вы­ми мар­ка­ми «Maestro de Oliva», «Iberica», «Bandolero», «Acenorca»).

По про­из-ву ви­на (43 млн. гл в 2005) И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Ев­ро­пе (по­сле Ита­лии и Фран­ции). В 46 ви­но­дельч. зо­нах (т. н. Denominaci ́on de Ori­gen) про­из­во­дят­ся ви­на, со­от­вет­ст­вую­щие вы­со­ким стан­дар­там ка­че­ст­ва. Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 4 тыс. ви­но­дельч. пред­при­ятий. Осн. «вин­ные» ре­гио­ны – Ла-Рио­ха (св. 46%; гл. рай­он – до­ли­на р. Эб­ро; про­из­во­дят­ся в осн. крас­ные су­хие ви­на разл. вы­держ­ки, в т. ч. «тем­пра­ни­льо»; на юге, в ре­гио­не Рио­ха-Ба­ха, – пре­им. сто­ло­вые ви­на, на се­ве­ре, в Рио­ха-Аль­та, – б. ч. вин до­ро­гих ма­рок), Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча (св. 37%; сто­ло­вые крас­ные и ро­зо­вые ви­на), Ва­лен­сия. Сре­ди ли­де­ров ви­но­дельч. сек­то­ра – «Bodegas Miguel Torres», «Grupo Freixenet» (в т. ч. иг­ри­стое ви­но ка­ва; один из са­мых из­вест­ных исп. брен­дов Freixenet за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по про­да­жам по­сле франц. шам­пан­ско­го; про­из­во­дит­ся ок. 10 млн. бу­ты­лок в год), «Bodegas Gon­zález Byass», «Grupo Codorniu». Ок. 3/4 экс­пор­та (14,4 млн. гл, 2005) при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС; осн. по­ку­па­те­ли – Фран­ция, Гер­ма­ния, Пор­ту­га­лия, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ита­лия (вме­сте св. 60%).

Про­из-вом мяс­ных из­де­лий (вклю­чая мяс­ные по­лу­про­дук­ты, кол­ба­сы, коп­чё- но­сти, де­ли­ка­те­сы) за­ня­то ок. 4,4 тыс. пред­при­ятий (2005). Один из наи­бо­лее из­вест­ных в ми­ре исп. мяс­ных де­ли­ка­те­сов – ха­мон (сы­ро­вя­ле­ный сви­ной око­рок), ко­то­рым сла­вят­ся Ара­гон (про­вин­ции Те­ру­эль и Уэ­ска), Эс­т­ре­ма­ду­ра, Ан­да­лу­сия, Кас­ти­лия-Ле­он, Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча. Око­ло по­ло­ви­ны мо­лоч­ной про­дук­ции про­из­во­дит­ся в Ас­ту­рии; б. ч. пло­до­ово­ще­кон­серв­ных фаб­рик рас­по­ло­же­на в Мур­сии (ок. 43% стои­мо­сти про­дук­ции) и На­вар­ре (ок. 30%). Осн. рай­он про­из-ва рыб­ных кон­сер­вов (еже­год­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 1/4 уло­ва) – Га­ли­сия; один из ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей – ком­па­ния «Bernardo Alfageme».

По стои­мо­сти про­даж про­дук­тов пи­та­ния на исп. рын­ке ли­ди­ру­ют ком­па­нии (млрд. ев­ро, 2004; * от­ме­че­ны да­лее нац. ком­па­нии и ком­па­нии с пре­об­ла­да­ни­ем исп. ка­пи­та­ла): «Сoca Сola Es­pa­ña» (ок. 2,5; без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки), «Ebro puleva»* (2,1; рис, мо­ло­ко, са­хар), «Nestl ́e Espa ̃na» (2,0; мо­лоч­ные про­дукты, за­мо­ро­жен­ные про­дук­ты), «Da­non» (1,1; мо­лоч­ные про­дук­ты), «Grupo SOS»* (1,0; рас­ти­тель­ное мас­ло, пе­че­нье, рис), «Grupo Heineken» (1,0; пи­во), «Grupo Campofrio»* (1,0; мя­со, го­то­вые про­дук­ты), «Cargill Espa,na» (0,95; кор­ма), «Рescanova»* (0,95; ры­ба, за­мо­рожен­ные про­дук­ты), «Unilever» (0,9; мо­ро­же­ное, за­мо­ро­жен­ные про­дук­ты), «Gru­po Leche Pascual»* (0,85; мо­лоч­ные про­дук­ты, со­ки, во­ды). Сре­ди др. круп­ных про­из­во­ди­те­лей про­дук­тов пи­та­ния – ком­па­нии «Preparados Ali­men­ti­cios» (в т. ч. про­из-во пи­ще­вых до­ба­вок и рас­тво­ри­мых су­пов под тор­го­вой мар­кой «Gallina Blanca»), «Grupo Gal­lo», «Grupo Chupa Chups», «Grupo Nut­rex­pa», «Dulces y conservas Helios» (пло­доовощ­ные кон­сер­вы, со­усы), JOYCO (кон­ди­тер­ские из­де­лия, же­ва­тель­ная ре­зин­ка), «Grupo García Baquero» (сы­ры и др.).

По вы­пус­ку та­бач­ных из­де­лий И. вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей, од­на­ко объ­ё­мы вы­пус­ка си­га­рет со­кра­ща­ют­ся (в т. ч. из-за ак­тив­ной ан­ти­та­бач­ной кам­па­нии нач. 2000-х гг.). Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель – ком­па­ния «Tabacalera» (по­сле её слия­ния в 1999 с франц. ком­па­ни­ей «Seita» соз­да­на фран­ко-исп. груп­па «Altadis S. A.»; объ­ём про­даж 3,97 млрд. ев­ро, 2006, 5-е ме­сто в ми­ре; осн. мар­ки – «Gauloises», «Gita­nes», «Ducados», «Fortuna»; с 2007 «Alta­dis S. A.» в со­ста­ве брит. груп­пы ком­па­ний «Imperial Tabaco»).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. На до­лю с.-х. про­из-ва (вклю­чая лес­ное хо­зяй­ст­во, охо­ту, ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­раз­ве­де­ние) при­хо­дит­ся 3,1% ВВП (2006; 7% в 1990) и 5,3% за­ня­тых в эко­но­ми­ке. По про­из-ву с.-х. про­дук­ции И. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ЕС по­сле Фран­ции, Ита­лии и Гер­ма­нии (ок. 12% со­во­куп­ной с.-х. про­дук­ции стран Ев­ро­сою­за; сер. 2000-х гг.). Собств. про­из-во не обес­пе­чи­ва­ет внутр. по­треб­но­сти в про­до­воль­ст­вии; И. им­пор­ти­ру­ет зер­но, мя­со, мо­лоч­ные про­дук­ты и др.

С кон. 1980-х гг. в ре­зуль­та­те ре­фор­ми­ро­ва­ния аг­рар­но­го сек­то­ра в рам­ках еди­ной с.-х. по­ли­ти­ки ЕС с. х-во бы­ло мо­дер­ни­зи­ро­ва­но и ди­вер­си­фи­ци­ро­ва­но, но из-за кво­ти­ро­ва­ния объ­ё­мов про­из-ва с.-х. про­дук­ции пло­ща­ди об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, как и в це­лом в ЕС, в нач. 21 в. со­кра­ща­лись (19,1 млн. га в 1995; 16,2 млн. га в 2005). Про­дол­жа­ет­ся уг­луб­ле­ние про­из­вод­ст­вен­ной спе­циа­ли­за­ции, ук­руп­не­ние хо­зяйств. За 1989–2005 об­щее чис­ло хо­зяйств со­кра­ти­лось бо­лее чем на чет­верть, но их ср. раз­мер уве­ли­чил­ся (22,1 га в 2005, ни­же сред­не­го по ЕС). Об­щее чис­ло хо­зяйств 1,08 млн. (2005), пре­об­ла­да­ют мел­кие ча­ст­ные се­мей­ные фер­мы. 54,2% всех хо­зяйств име­ют на­де­лы ме­нее 5 га, 26,8% – от 5 до 20 га, 10,1% – от 20 до 50 га, 4,4% – от 50 до 100 га, 4,5% – бо­лее 100 га. Наи­бо­лее круп­ные хо­зяй­ст­ва – в об­лас­тях Кас­ти­лия-Ле­он (в ср. 54,3 га), Ара­гон (46,4 га), в сто­лич­ном ре­гио­не Мад­рид (38,8 га), в об­лас­ти Эс­т­ре­ма­ду­ра (38,6 га); са­мые мел­кие – на Ка­нар­ских о-вах (3,8 га), в об­лас­тях Ва­лен­сия (4,9 га) и Га­ли­сия (8,0 га).

В зе­мель­ном фон­де стра­ны (33,1 млн. га в 2005) с.-х. уго­дья за­ни­ма­ют 24,86 млн. га, из них об­ра­ба­ты­ва­ет­ся 65%, на лу­га и па­ст­би­ща при­хо­дит­ся 35%. Важ­ное зна­че­ние име­ет оро­ше­ние (ок. 60% пл. стра­ны от­но­сит­ся к за­суш­ли­вым тер­ри­то­ри­ям). По пло­ща­ди оро­шае­мых зе­мель (ок. 4 млн. га в 2005) И. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест сре­ди ев­роп. стран. При­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем раз­ви­тия аг­рар­но­го сек­то­ра в нач. 21 в. ста­ло вне­дре­ние про­грес­сив­ных, эко­ло­ги­че­ски чис­тых тех­но­ло­гий; под про­из-вом эко­ло­ги­че­ски чис­той про­дук­ции за­ня­то 807,6 тыс. га (2005; 4,2 тыс. га в 1991; 380,9 тыс. га в 2000); б. ч. этих зе­мель рас­по­ло­же­на в Ан­да­лу­сии (ок. 45%), Эс­т­ре­ма­ду­ре (12,5%), Ара­го­не (10,4%).

Гл. от­расль – рас­те­ние­вод­ст­во (65,5% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции, 2005). И., на­ря­ду с Ита­ли­ей, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве цит­ру­со­вых и раз­но­об­раз­ных фрук­тов, ово­щей (св. 60% сто­и­мо­сти про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва, или св. 1/3 всей про­дук­ции с. х-ва), ви­но­гра­да и оли­вок, а так­же зер­но­вых куль­тур. В струк­ту­ре об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель при­хо­дит­ся на паш­ню 73,7%, по­сад­ки оли­вы 13,2%, фрук­ты и ово­щи 6,8%, ви­но­град­ни­ки 6,3%. Вы­ра­щи­ва­ют апель­си­ны (сбор 2,1 млн. т в 2005, ок. 3% ми­ро­во­го сбо­ра; экс­порт ок. 1,5 млн. т в год, ок. 1/4 ми­ро­во­го), ли­мо­ны и лай­мы (св. 0,73 млн. т, экс­порт св. 0,5 млн. т; со­от­вет­ст­вен­но ок. 14% и ок. 1/4; по по­треб­ле­нию ли­мо­нов – св. 11 кг на ду­шу на­се­ле­ния в год – И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре), ман­да­ри­ны, тан­же­ри­ны, ми­нио­лы (ун­шиу), кле­мен­ти­ны (1,95 млн. т в 2005). Б. ч. уро­жая цит­ру­со­вых да­ют юж. и юго-зап. об­лас­ти (Ан­да­лу­сия, Мур­сия). И. вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву пер­си­ков и нек­та­ри­нов (1,13 млн. т в 2005), груш (ок. 680 тыс. т), аб­ри­ко­сов (ок. 133 тыс. т), слив (217,5 тыс. т), виш­ни и че­реш­ни, ки­ви, аво­ка­до и др. Вы­ра­щи­ва­ют фрук­ты по­все­ме­ст­но; из отд. об­лас­тей осо­бен­но вы­де­ля­ет­ся Ка­та­ло­ния.

Еже­год­ный сбор ово­щей св. 13,5 млн. т; по про­из-ву мн. ви­дов ово­щей стра­на так­же вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей. Вы­ра­щи­ва­ют то­ма­ты (3,7 млн. т в 2006; 4,6 млн. т в 2005; в осн. в Ва­лен­сии), лук (1,04 млн. т), чес­нок (145,3 тыс. т), ар­ти­шо­ки (189 тыс. т; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ита­лии), разл. сор­та са­ла­та (в т. ч. са­лат-ла­тук 920 тыс. т), цвет­ную ка­пус­ту (439 тыс. т), спар­жу (47,6 тыс. т), пер­цы овощ­ные, огур­цы, гри­бы (165 тыс. т, 2-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Ни­дер­лан­дов), бак­ла­жа­ны, зе­лё- ный го­ро­шек и др. Наи­бо­лее круп­ные ово­ще­вод­че­ские хо­зяй­ст­ва – в Мур­сии, Ва­лен­сии (пров. Али­кан­те), На­вар­ре, Ла-Рио­хе, Эс­т­ре­ма­ду­ре (пров. Ба­да­хос). Сбор кар­то­фе­ля 2,7 млн. т. И. – круп­ный экс­пор­тёр фрук­тов и ово­щей (ок. 85% объ­ё­ма и 90% стои­мо­сти при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС).

Тра­диц. куль­ту­ры исп. рас­те­ние­вод­ст­ва – ви­но­град и оли­ва. И. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре по пло­ща­дям ви­но­град­ни­ков (св. 1 млн. га) и по­са­док оли­вы (2,4 млн. га; ок. 309 млн. де­ревь­ев); в нач. 21 в. они про­дол­жа­ют уве­ли­чи­вать­ся. Сбор ви­но­гра­да 5,9 млн. т (2005, гл. обр. вин­ные сор­та; 4-е ме­сто в ми­ре по­сле Ита­лии, Фран­ции и США). Об­шир­ные ви­но­град­ни­ки (рас­по­ло­же­ны в осн. в до­ли­нах рек Эб­ро и Ду­эро) в Кас­ти­лии-Ла-Ман­че, Мур­сии, Ва­лен­сии, Ка­та­ло­нии, Ара­го­не, Ла-Рио­хе, Кас­ти­лии-Ле­о­не (пров. Валь­я­до­лид), Эс­т­ре­ма­ду­ре (пров. Ба­да­хос). По сбо­ру оли­вок (3,7 млн. т в 2005; ок. 5 млн. т в 2004; 7,5 млн. т в 2003) И., дол­гое вре­мя ли­ди­ро­вав­шая в ми­ре, ны­не ус­ту­пи­ла пер­вен­ст­во Ита­лии. Б. ч. уро­жая со­би­ра­ют на юге стра­ны, в Ан­да­лу­сии (олив­ко­вые ро­щи за­ни­ма­ют св. 40% пло­ща­ди пров. Ха­эн); план­та­ции оли­вы рас­про­стра­не­ны так­же в Кас­ти­лии-Ла-Ман­че, Эс­т­ре­ма­ду­ре, Ка­та­ло­нии (пров. Тар­ра­го­на).

За­мет­ное ме­сто в ми­ре И. за­ни­ма­ет по сбо­ру ягод (ок. 310 тыс. т клуб­ни­ки в год; 2-е ме­сто по­сле США; пре­им. на сре­ди­зем­но­мор­ском по­бе­ре­жье, в про­вин­ци­ях Уэль­ва и Аль­ба­се­те; так­же го­лу­би­ка и ма­ли­на) и оре­хов (св. 204 тыс. т мин­даль­но­го оре­ха в год; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле США; в осн. в Ан­да­лу­сии; так­же фун­дук, грец­кий орех), дынь и ар­бу­зов (ок. 1,9 млн. т в год). На юге стра­ны (в осн. в Ан­да­лу­сии) вы­ра­щи­ва­ют ин­жир, гра­на­ты, фи­ни­ки и ба­на­ны, са­хар­ный тро­ст­ник. Раз­ви­ва­ет­ся то­вар­ное цве­то­вод­ст­во (Ва­лен­сия, пров. Али­кан­те, и Га­ли­сия, пров. Пон­те­вед­ра).

Про­из-во зер­но­вых ори­ен­ти­ро­ва­но на внутр. ры­нок и не обес­пе­чи­ва­ет по­треб­но­стей стра­ны (оце­ни­ва­ют­ся в 25–30 млн. т в год; в нач. 2000-х гг. И. еже­год­но им­пор­ти­ро­ва­ла 5–10 млн. т зер­на, гл. обр. фу­раж­но­го). Об­щий сбор зер­но­вых ок. 18 млн. т в год, в т. ч. яч­ме­ня 4,4, ку­ку­ру­зы ок. 4,0, пше­ни­цы 3,8, ри­са 0,9 (2-е ме­сто в ЕС по­сле Ита­лии); вы­ра­щи­ва­ют так­же сор­го, овёс. Гл. рай­он воз­де­лы­ва­ния зер­но­вых – плос­ко­го­рье Ме­се­та: нео­ро­шае­мые зем­ли Кас­ти­лии-Ле­о­на (бо­лее 1/3 пло­ща­ди про­вин­ций Па­лен­сия и Валь­я­до­лид), Кас­ти­лии-Ла- Ман­чи, Ан­да­лу­сии. На оро­шае­мых зем­лях зер­но­вые вы­ра­щи­ва­ют­ся в до­ли­не р. Эб­ро (Ара­гон, Ка­та­ло­ния). Рис куль­ти­ви­ру­ют на оро­шае­мых зем­лях в ни­зовь­ях р. Эб­ро (Ка­та­ло­ния, пров. Тар­ра­го­на), до­ли­не р. Гва­дал­кви­вир (Ан­да­лу­сия, пров. Се­ви­лья).

Гл. тех­нич. куль­ту­ры – са­хар­ная свёк­ла (сбор 6,7 млн. т в 2005) и под­сол­неч­ник (0,8 млн. т в год), ко­то­рые воз­де­лы­ва­ют пре­им. в до­ли­не р. Ду­эро (Кас­ти­лия-Ле­он). Вы­ра­щи­ва­ют так­же хлоп­чат­ник (в до­ли­не р. Гва­дал­кви­вир, Ан­да­лу­сия; ок. 90% сбо­ра да­ют про­вин­ции Ка­дис, Се­ви­лья, Кор­до­ва), та­бак (осн. рай­оны – Ан­да­лу­сия и Эс­т­ре­ма­ду­ра; пло­ща­ди по­се­вов умень­ша­ют­ся). В нач. 21 в. про­из-во пше­ни­цы, кар­то­фе­ля, са­хар­ной свёк­лы со­кра­ща­ет­ся; сбор ку­ку­ру­зы и ри­са уве­ли­чи­ва­ет­ся.

Жи­вот­но­вод­ст­во пре­им. экс­тен­сив­ное; его раз­ви­тие сдер­жи­ва­ет­ся низ­кой про­дук­тив­но­стью ес­те­ств. па­ст­бищ (осо­бен­но в за­суш­ли­вых рай­онах стра­ны). В кон. 20 – нач. 21 вв. про­ис­хо­дит ук­руп­не­ние жи­вот­но­вод­че­ских хо­зяйств: за 1985–2005 при со­кра­ще­нии их об­ще­го чис­ла по­го­ло­вье ско­та и пти­цы в од­ном хо­зяй­ст­ве воз­рос­ло в ср. в 2–3 раза. По­го­ло­вье (млн., 2005): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 5,9, овец 19,7 (2-е ме­сто в ЕС по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии), коз 2,5 (2-е ме­сто в ЕС по­сле Гре­ции), сви­ней 22,8 (2-е ме­сто по­сле Гер­ма­нии), до­маш­ней пти­цы (ку­ры, ут­ки, гу­си и др.) 174,3. Важ­ней­шие рай­оны жи­вот­но­вод­ст­ва – Кас­ти­лия-Ле­он (осн. спе­циа­ли­за­ция – ско­то­вод­ст­во и ов­це­вод­ст­во) и Ка­та­ло­ния (сви­но­вод­ст­во и пти­це­вод­ст­во). Мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во раз­ви­то на се­ве­ро-за­па­де стра­ны, где бо­лее влаж­ный кли­мат (на Кас­ти­лию-Ле­он при­хо­дит­ся св. 1/5 по­го­ло­вья круп­но­го ро­га­то­го ско­та, Га­ли­сию – ок. 1/6, Эс­т­ре­ма­ду­ру – 1/9; 2005). Сви­ней и пти­цу раз­во­дят в осн. в круп­ных спе­циа­ли­зир. хо­зяй­ст­вах; гл. рай­он – Ка­та­ло­ния (св. 1/4 об­ще­го по­го­ло­вья сви­ней и пти­цы). Др. круп­ные рай­оны сви­но­вод­ст­ва – Ара­гон и Кас­ти­лия-Ле­он; пти­це­вод­ст­ва – Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча (ок. 1/6 по­го­ло­вья пти­цы) и Ан­да­лу­сия (св. 1/8). Тра­ди­ци­он­но в И. боль­ше, чем в др. ев­роп. стра­нах, раз­ви­то ов­це­вод­ст­во, гл. обр. в гор­ных рай­онах Кас­ти­лии-Ле­о­на (со­сре­до­то­че­но ок. 1/4 все­го по­го­ло­вья), Эс­т­ре­ма­ду­ры (ок. 1/5) и в Кас­ти­лии-Ла-Ман­че (св. 1/7). Раз­во­дят му­лов (ок. 28 тыс. го­лов в нач. 2000-х гг.) и ос­лов (св. 55 тыс.), бой­цо­вых бы­ков для кор­ри­ды. Про­из-во мя­са св. 5,5 млн. т (2005), в т. ч. сви­ни­ны 3,2 млн. т (в нач. 21 в. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся вы­ра­щи­ва­ние мо­лоч­ных по­ро­сят), мя­са пти­цы 1,3 млн. т (3-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии); мо­ло­ка 7,3 млн. т (2003; в т. ч. св. 12% – ко­зье и ове­чье мо­ло­ко, ко­то­рое идёт на про­из-во сы­ра), шер­сти 30,3 тыс. т. Раз­ви­то пче­ло­вод­ст­во (в осн. на за­па­де, юго-за­па­де и вос­то­ке стра­ны); про­из-во мё­да св. 35 тыс. т, вос­ка ок. 1,9 тыс. т в год. В струк­ту­ре про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва (по стои­мо­сти) ок. 30% со­став­ля­ет сви­ни­на (за 1995–2005 экс­порт сви­ни­ны воз­рос в 5 раз; св. 20% нац. про­из-ва), ок. 18% – го­вя­ди­на, 17,5% – мо­ло­ко, 13% – про­дук­ция ов­це­вод­ст­ва и ко­зо­вод­ст­ва, 11% – мя­со пти­цы, 5,3% – яй­ца.

Ле­сом по­кры­то 13,9 млн. га (ок. 33% тер­ри­то­рии И., 2005), из них в ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти 9,4 млн. га. Од­на из гл. про­блем лес­но­го хо­зяй­ст­ва – еже­год­ные по­жа­ры, унич­то­жаю­щие ок. 188 тыс. га ле­са (в ср. за 1980–2005). По тем­пам ле­со­вос­ста­нов­ле­ния И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ЕС и од­но из пер­вых в ми­ре; в 1990–2005 еже­год­ный рост по­кры­тых ле­сом пло­ща­дей со­став­лял ок. 2%. Уве­ли­чи­ва­ют­ся ле­со­по­сад­ки хо­зяй­ст­вен­но­го зна­че­ния (эв­ка­липт, проб­ко­вый дуб). Осн. мас­си­вы экс­плуа­тац. ле­сов – на се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де стра­ны (Ва­лен­сия, Га­ли­сия, Ас­ту­рия, Кан­таб­рия, Кас­ти­лия-Ле­он).

В ры­бо­лов­ст­ве за­ня­то ок. 52 тыс. чел., ры­бо­лов­ный флот на­счи­ты­ва­ет 16,2 тыс. су­дов (2006). По об­ще­му мор. уло­ву ры­бы (803,4 тыс. т в 2004, ок. 0,85% ми­ро­во­го уло­ва; в осн. сар­ди­на, ту­нец, ан­чо­ус) И. за­ни­ма­ет лишь 25-е ме­сто в ми­ре, од­на­ко, на­ря­ду с Да­ни­ей и Нор­ве­ги­ей, за­мет­но вы­де­ля­ет­ся сре­ди ев­роп. стран. Гл. ры­бо­лов­ные пор­ты на се­ве­ро-за­па­де стра­ны – Ви­го и Ла-Ко­ру­нья, на се­ве­ре – Па­са­хес, на юге – Уэль­ва, Ка­дис, Аль­хе­си­рас; осн. мощ­но­сти по пе­ре­ра­бот­ке ры­бы скон­цен­три­ро­ва­ны в рай­онах пор­тов. В ак­тив­но раз­ви­ваю­щем­ся ис­кус­ст­вен­ном ры­бо­раз­ве­де­нии упор де­ла­ет­ся гл. обр. на вы­ра­щи­ва­ние дву­створ­ча­тых мол­лю­сков. Гл. рай­он – Га­ли­сия (при­бреж­ные рай­оны и озё­ра); круп­ные хо­зяй­ст­ва име­ют­ся в Ла-Ко­ру­нье, Эс­т­ре­ма­ду­ре (озёр­ные), на Ка­нар­ских о-вах (при­бреж­ная зо­на). Объ­ём про­дук­ции сек­то­ра со­став­ля­ет 362 тыс. т (2004; 0,8% ми­ро­во­го, 15-е ме­сто; св. 26% со­во­куп­но­го про­из-ва стран ЕС – 1-е ме­сто), в т. ч. 294 тыс. т – ми­дии, 30,1 тыс. т – фо­рель, 13,8 тыс. т – до­ра­да, а так­же карп, угорь и др.

В це­лом по объ­ё­му про­дук­ции ры­бо­лов­ст­ва и ры­бо­раз­ве­де­ния (ок. 1,21 млн. т в 2004; ок. 17% про­дук­ции стран ЕС) И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Ев­ро­пе. По по­треб­ле­нию (св. 37 кг на ду­шу на­се­ле­ния в год) и тор­гов­ле ры­бо­про­дук­ци­ей И. вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров. Им­порт ры­бо­про­дук­тов (1,58 млн. т; ок. 7% ми­ро­во­го, ок. 35% со­во­куп­но­го им­пор­та стран ЕС) пре­вы­ша­ет экс­порт (864 тыс. т, 2004, в т. ч. 75% в стра­ны ЕС).

Сфе­ра ус­луг. Ве­ду­щий и наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щий­ся сек­тор исп. эко­но­ми­ки: в нём соз­да­ёт­ся 67,2% ВВП (2006) и за­ня­то 64,9% ра­бо­таю­щих (8,5 млн. чел. в 2006; в т. ч. в тор­гов­ле – 38%, в сег­мен­те де­ло­вых ус­луг – 21,3%, в ин­ду­ст­рии ту­риз­ма – 15,5%, на пред­при­яти­ях транс­пор­та – 10,6%). На­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 2 млн. пред­при­ятий (из них 99% с чис­лом за­ня­тых ме­нее 50 чел.). Об­щий объ­ём про­даж в сек­то­ре пре­вы­ша­ет 1 трлн. ев­ро в год, из них св. 90% – на внутр. рын­ке (2/3 обо­ро­та при­хо­дит­ся на 4 ав­то­ном­ные об­лас­ти – сто­лич­ную, Ка­та­ло­нию, Ан­да­лу­сию и Ва­лен­сию). Наи­бо­лее зна­чи­мые сек­то­ра – ту­ризм и свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ный биз­нес и об­ществ. пи­та­ние, а так­же тор­гов­ля, де­ло­вые (в т. ч. фи­нан­со­вые, стра­хо­вые) ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние.

Рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции И. В нач. 21 в. в сек­то­ре соз­да­ёт­ся ок. 12% ВВП; об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов за­ня­то ок. 2,5 млн. чел. (2006; 12,8% ра­бо­таю­щих), из них в гос­ти­нич­ном хо­зяй­ст­ве – ок. 1,5 млн. чел. При­ни­мая еже­год­но 50–60 млн. чел., И. по чис­лу иностр. ту­ри­стов за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Фран­ции. В 2006 стра­ну по­се­ти­ли 58,5 млн. чел. (7% ми­ро­во­го тур­по­то­ка), из них 46% – в лет­ние ме­ся­цы (июнь – сен­тябрь; в т. ч. 26% – в ию­ле – ав­гу­сте). Ок. 94% от­ды­хаю­щих – из стран Ев­ро­пы (в т. ч. ок. 50% из Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии). В 2006 иностр. ту­ри­сты по­тра­ти­ли в И. 48 млрд. ев­ро (857 ев­ро на 1 чел.). До­хо­ды от ту­риз­ма (38,5 млрд. ев­ро в 2005; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле США) бо­лее чем втрое пре­вы­ша­ют рас­хо­ды на под­дер­жа­ние и раз­ви­тие ту­рин­ду­ст­рии. Бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся внутр. ту­ризм: в 2006 св. 34% ис­пан­цев со­вер­ши­ли хо­тя бы 1 дли­тель­ную (бо­лее 4 но­чё­вок) по­езд­ку по стра­не. По об­ще­му чис­лу гос­ти­ниц (17,6 тыс. в 2005) И. за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ЕС (по­сле Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии и Фран­ции); по чис­лу гос­ти­нич­ных мест (1580 тыс.) – 4-е ме­сто (по­сле Ита­лии, Фран­ции и Гер­ма­нии). Все­го за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 266,9 млн. но­чё­вок (2005; в т. ч. 57% – ино­стран­цы; 43% – ис­пан­цы). Круп­ней­шие се­ти оте­лей (кон­тро­ли­ру­ют­ся исп. и транс­на­цио­наль­ны­ми ком­па­ния­ми): «Sol Meliá», «NHHoteles», «Riu», «Barceló», «Iberostar», «Husa», «Occidental», «Mariott», «Hilton».

Гл. ту­ри­стич. зо­ны стра­ны – сре­ди­зем­но­мор­ское по­бе­ре­жье (об­лас­ти Ка­та­ло­ния, Ва­лен­сия, Ан­да­лу­сия), Ба­ле­ар­ские о-ва, Ка­нар­ские о-ва – при­ни­ма­ют св. 83% ту­ри­стов. В этих ре­гио­нах ту­ризм стал важ­ной от­рас­лью эко­но­ми­ки, сфор­ми­ро­ва­лись рай­оны рек­реа­ци­он­ной спе­циа­ли­за­ции. На cре­ди­зем­но­мор­ском по­бе­ре­жье пре­об­ла­да­ет мор. ле­чеб­но-оз­до­ро­вит. (пляж­ный) ту­ризм. В пре­де­лах Ка­та­ло­нии (15 млн. ту­ри­стов, 2006) рек­реа­ци­он­ные зо­ны сфор­ми­ро­ва­лись в пре­де­лах пляж­ных рай­онов Кос­та-Бра­ва (пров. Же­ро­на) и Кос­та-До­ра­да (пров. Тар­ра­го­на); в Ан­да­лу­сии (8,5 млн. чел.) – Кос­та-дель-Соль (в осн. в пре­де­лах пров. Ма­ла­га), Кос­та-де-ла-Лус (про­вин­ции Уэль­ва, Ка­дис), Кос­та-де-Аль­ме­рия (про­вин­ции Аль­ме­рия, Гра­на­да); в Ва­лен­сии (5,5 млн. чел.) про­тя­ну­лись пляж­ные по­ло­сы Кос­та-Блан­ка (пров. Али­кан­те) и Кос­та-дель-Аса­ар (пров. Кас­тель­он-де-ла-Пла­на). Ба­ле­ар­ские о-ва (ок. 10,1 млн. чел.) – один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров ме­ж­ду­нар. лет­не­го ту­риз­ма: пляж­но­го, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го (ях­тинг, гольф), по­зна­ва­тель­но­го, эко­ло­ги­че­ско­го. На Ка­нар­ских о-вах (9,6 млн. чел.), где ту­ризм стал ве­ду­щим фак­то­ром раз­ви­тия хо­зяй­ст­ва, пре­об­ла­да­ют пляж­ный, спор­тив­ный и эко­ло­гич. ту­ризм (в т. ч. в зим­ний пе­ри­од). Др. ви­ды ту­риз­ма – куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (наи­бо­лее час­то по­се­ща­е­мые ту­ри­ста­ми го­ро­да – Бар­се­ло­на, Мад­рид, То­ле­до, Ва­лен­сия, Гра­на­да, Са­ла­ман­ка, Кор­до­ва, Се­ви­лья, Са­ра­го­са, Се­го­вия), ре­ли­ги­оз­но-па­лом­ни­че­ский (осн. объ­ек­ты – ка­фед­раль­ный со­бор в г. Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла, мон. Сан­та-Ма­рия-де-Гуа­да­лу­пе близ г. Ка­се­рес, мо­на­стырь Эс­ко­ри­ал в 45 км от Мад­ри­да), вин­ный (гл. цен­тры – Ла-Рио­ха, Ма­ла­га, Хе­рес-де-ла-Фрон­те­ра), ле­чеб­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (в И. ок. 120 баль­нео­ло­гич. ку­рор­тов, в т. ч. Ар­че­на, пров. Мур­сия; Лан­ха­рон, пров. Гра­на­да; Пан­ти­ко­са, пров. Уэ­ска; Со­лан-де-Каб­рас, про­вин­ции Ку­эн­ка, Ви­ши-Ка­та­лан, Же­ро­на и др.), спор­тив­ный (гор­но­лыж­ные цен­тры Пи­ре­не­ев и Сьер­ра-Не­ва­ды). В свя­зи с уве­ли­че­ни­ем ин­те­ре­са к «зе­лё­но­му» (гор­но­му, сель­ско­му и т. д.) ту­риз­му в кон. 20 – нач. 21 вв. на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние но­вых рек­реа­ци­он­ных зон во внут­рен­них, в осн. гор­ных, рай­онах стра­ны.

Круп­ней­шие тор­го­вые груп­пы И. – исп. «El Corte Inglés» (вла­де­ет се­тью су­пер­мар­ке­тов, ей при­над­ле­жат так­же ту­ра­гент­ст­ва, фир­мы по ока­за­нию фи­нан­со­вых и стра­хо­вых ус­луг и др., объ­ём про­даж 15,9 млрд. ев­ро, 2006) и «Mer­cadona» (сеть су­пер­мар­ке­тов; объ­ём про­даж 12,2 млрд. ев­ро, 2006); ак­тив­но уси­ли­ва­ет­ся при­сут­ст­вие франц. груп­пы «Carrefour». И. – один из ев­роп. ли­де­ров в об­лас­ти элек­трон­ных про­даж (св. 5 тыс. ком­па­ний вы­пус­ка­ют в ме­сяц бо­лее 5 млн. элек­трон­ных сче­тов-фак­тур).

Фи­нан­со­во-кре­дит­ная сис­те­ма И. (ок. 243,5 тыс. за­ня­тых) – од­на из са­мых ста­биль­ных, рен­та­бель­ных и ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ных в ми­ре; под­чи­не­на стро­го­му рег­ла­мен­ти­ро­ва­нию и конт­ро­лю со сто­ро­ны центр. бан­ка стра­ны – Banco de España (гос. с 1962; в 1994 по­лу­чил ста­тус ав­то­ном­но­го). В 2006 со­во­куп­ные де­неж­но-кре­дит­ные ак­ти­вы И. со­став­ля­ют 1507,9 млрд. ев­ро (5-е ме­сто в ЕС), в т. ч. ак­ти­вы стра­хо­вых ком­па­ний 178,9 млрд. ев­ро, ак­ти­вы под уп­рав­ле­ни­ем пен­си­он­ных фон­дов 57,2 млрд. ев­ро; ипо­теч­ные зай­мы 277,6 млрд. ев­ро. Об­щее чи­сло фи­нан­со­во-кре­дит­ных ин­сти­ту­тов 361, в т. ч. 144 част­ных ком­мерч. бан­ка (из них 83 – ино­стран­ные), 47 сбе­ре­гат. касс, 87 кре­дит­ных коо­пе­ра­ти­вов, 83 спе­циа­ли­зир. кре­дит­ных ин­сти­ту­та. На част­ные ком­мерч. бан­ки при­хо­дит­ся 46,2% де­неж­ных ак­ти­вов И., на сбе­ре­гат. кас­сы – 38,1%. Для фи­нан­со­во-кре­дит­ной си­сте­мы стра­ны ха­рак­те­рен ис­клю­чи­тель­но вы­со­кий уро­вень кон­цент­ра­ции и цент­ра­ли­за­ции бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла, раз­вет­влён­ная сеть бан­ков­ских фи­лиа­лов и ас­со­ции­ро­ван­ных ком­па­ний. В кон­со­ли­ди­ро­ван­ные фи­нан­со­вые груп­пы, воз­глав­ляе­мые ве­ду­щи­ми нац. бан­ка­ми и сбе­ре­гат. кас­са­ми, вхо­дят 116 кре­дит­ных уч­реж­де­ний, из них 51 – под эги­дой 4 ве­ду­щих исп. бан­ков – Banco Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Popu­lar и Banco Sabadell, ко­то­рые кон­тро­ли­ру­ют св. 63% бан­ков­ских де­по­зи­тов и око­ло по­ло­ви­ны кре­дит­ных ре­сур­сов И. По объё­му ка­пи­та­ли­за­ции Banco San­tan­der Central Hispano (334,8 млрд. долл., 2004) и Banco Bilbao Vizcaya Ar­gentaria (288,5 млрд. долл.) вхо­дят в де­сят­ку круп­ней­ших ев­роп. бан­ков. Око­ло тре­ти ак­ти­вов бан­ков­ской си­сте­мы И. на­хо­дит­ся за гра­ни­цей (пре­им. в стра­нах Лат. Аме­ри­ки и Ев­ро­пы). Ве­ду­щие сбе­ре­гат. кас­сы И. – Caja Madrid и Ca­ja de Catalu ̃na (воз­глав­ля­ют кон­со­ли­ди­ро­ван­ные груп­пы из 3 и 6 фи­нан­со­вых уч­реж­де­ний со­от­вет­ст­вен­но). В це­лях ук­реп­ле­ния бан­ков­ской си­сте­мы соз­да­ны фон­ды га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов. Исп. бир­жи (в Мад­ри­де, Бар­се­ло­не, Биль­бао и Ва­лен­сии) – од­ни из са­мых ди­на­мич­ных в ми­ре; че­рез них еже­год­но про­хо­дит до 30% иностр. ка­пи­та­ло­вло­же­ний И. Ве­ду­щие исп. стра­хо­вые ком­па­нии: «Mapfre» (стра­хо­ва­ние здо­ро­вья), «Axa- Winterthur Es­pa­ña» (стра­хо­ва­ние жиз­ни, не­дви­жи­мо­сти, рис­ков, ав­то­стра­хо­ва­ние и др.), «Es­pa­ ̃na S. A.» (пер­со­наль­ное и кол­лек­тив­ное стра­хо­ва­ние и др.), «Peris España» (ав­то­стра­хо­ва­ние), «Re­gal Seguros Es­pa­ña» (стра­хо­ва­ние ав­то­мо­би­лей, не­дви­жи­мо­сти и др.) и «BBVA Seguros».

В об­лас­ти НИОКР (осо­бен­но в ин­но­вац. дея­тель­но­сти) И. от­ста­ёт от ве­ду­щих стран ЕС; эко­но­ми­ка стра­ны в зна­чит. сте­пе­ни за­ви­сит от им­пор­та иностр. тех­но­ло­гий. Гос. фи­нан­си­ро­ва­ние на­уч. и ин­но­вац. дея­тель­но­сти со­став­ля­ет 8,1 млрд. ев­ро (2007; 2,8 млрд. ев­ро в 2000), или ок. 0,85% ВВП (ок. 47% всех ин­ве­сти­ций). Наи­боль­шие фи­нан­со­вые ре­сур­сы на­прав­ля­ют­ся в сто­лич­ный ре­ги­он Мад­рид (28,6%), Ка­та­ло­нию (22,6%), Ан­да­лу­сию (10,3%), Ва­лен­сию (8,5%) и Стра­ну Бас­ков (8,1%). К 2010 пла­ни­ру­ет­ся до­ве­сти гос. вло­же­ния до 2% ВВП, бо­лее ак­тив­но при­вле­кать ча­ст­ные нац. и иностр. ин­ве­сти­ции (долж­ны со­ста­вить ок. 55% всех за­трат). При­нят нац. план на­уч. ис­сле­до­ва­ний, раз­ви­тия и тех­но­ло­гич. ин­но­ва­ций 2008–11, пре­ду­смат­ри­ваю­щий под­держ­ку кон­ку­рен­то­спо­соб­ных на­прав­ле­ний НИОКР, в т. ч. в сфе­ре про­из-ва про­дук­тов пи­та­ния, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды, био­тех­но­ло­гий, фар­ма­цев­ти­ки, энер­ге­ти­ки, ту­риз­ма.

И. ак­тив­но уча­ст­ву­ет в ме­ж­ду­нар. на­уч.-тех­нич. про­грам­мах (пре­ж­де все­го совм. со стра­на­ми ЕС и Лат. Аме­ри­ки); в рам­ках ме­ж­ду­нар. со­труд­ни­че­ст­ва ве­дёт­ся ок. 45% на­уч. раз­ра­бо­ток. В стра­не дей­ст­ву­ет сеть н.-и. цен­тров разл. про­фи­ля, б. ч. ко­то­рых скон­цен­три­ро­ва­на в сто­лич­ном ре­гио­не Мад­рид и в Ка­та­ло­нии. Сре­ди круп­ных ин­но­вац. на­уч. цен­тров: «Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par­do», «Dispo­sitivo de Fusion Thermo­nuc­lear TJ-II», «Red IRIS de Servicios Te­le­m ́aticos Avan­zadas» (все – Мад­рид), «Centro Astron ́o­mico de Yebes» (Кас­тилия-Ла-Ман­ча), «Centro Nacional de Mic­roelectr ́onica» (Ка­та­ло­ния), «Plata­for­ma Solar de Al­meria» (Аль­ме­рия), «Centro Nacional de Supercomputacion» (Ка­та­ло­ния), «Insta­lación de Biología Estructural Pro­teómi­ca» (Ка­та­ло­ния), «Centro Nacional de Aceleradores» (Ан­да­лу­сия), «Instala­ci ́on Oceanográfica y de Acuicultura» (Мур­сия), «Gran Tele­sco­pio Canarias» (Ка­нар­ские о-ва), «Cen­t­ro Nacional de Ener­gías Renovables» и «Instalaci ́оn sobre Bio­combustibles» (На­вар­ра).

Транс­порт. Один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров исп. эко­но­ми­ки (за­ня­то ок. 0,9 млн. чел.; на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 97 тыс. пред­при­ятий, из них пе­ре­воз­ка­ми пас­са­жи­ров за­ня­ты 66 тыс., гру­зов – 31 тыс.). С сер. 1990-х гг. транс­порт­ная сеть И. ак­тив­но мо­дер­ни­зи­ру­ет­ся для ин­те­гра­ции в еди­ную транс­порт­ную сеть ЕС. В нач. 21 в. фор­ми­ру­ют­ся ком­плекс­ные ин­фра­струк­тур­ные ли­нии (по­ли­ма­ги­ст­раль­ные ко­ри­до­ры, вклю­чаю­щие ско­ро­ст­ные ав­то­трас­сы, ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли, неф­те- и га­зо­про­во­ды, ЛЭП); ос­нов­ные – Мад­рид – Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, Мад­рид – Бур­гос – Биль­бао, Мад­рид – Ва­лен­сия, Мад­рид – Се­ви­лья. Кар­кас транс­порт­ной се­ти из-за уда­лён­но­сти сто­ли­цы от при­мор­ских про­вин­ций име­ет вы­ра­жен­ную ра­ди­аль­ную струк­ту­ру с цен­тром в Мад­ри­де.

Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. пе­ре­во­зок гру­зов на ав­то­мо­биль­ный транс­порт при­хо­дит­ся 84,4%, мор. ка­бо­таж – 10%, ж.-д. транс­порт – 3%, тру­бо­про­вод­ный – 2,6%. В пе­ре­воз­ках пас­са­жи­ров пре­об­ла­да­ет ав­то­транс­порт – 90,6%, на ж.-д. транс­порт при­хо­дит­ся 4,6%, авиа­ци­он­ный – 4,5%, др. ви­ды – 0,3% (2004). Внеш­ние пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров осу­ще­ст­в­ля­ют­ся пре­им. ав­то­мо­биль­ным (ок. 50% в 2006) и авиа­ци­он­ным (ок. 47%) транс­пор­том; пе­ре­воз­ки гру­зов – ав­то­мо­биль­ным (68%), воз­душ­ным (17%) и мор­ским (14%).

Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог 666,3 тыс. км, из них 12 тыс. км – ско­ро­ст­ные мно­го­по­лос­ные ав­то­трас­сы (3-е ме­сто в ЕС по­сле Гер­ма­нии и Фран­ции; 2006). За 1982–2005 про­тя­жён­ность мно­го­по­лос­ных ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей уве­ли­чи­лась втрое; к 2010 пла­ниру­ет­ся до­ве­сти её до 13 тыс. км, к 2020 – до 15 тыс. км. Св. 70% ав­то­ма­ги­ст­ра­лей – го­су­дар­ст­вен­ные (управ­ляю­щая ком­па­ния «La Red de Carreteras del Estado», RCE). Гл. ав­то­трас­сы рас­хо­дят­ся из Мад­ри­да на Ла-Ко­ру­нью, Ирун, Ла-Хун­ке­ра (пров. Же­ро­на), Ва­лен­сию, Се­ви­лью, Ба­да­хос. Сре­ди др. важ­ней­ших ав­то­трасс: ши­рот­ные Кан­таб­рий­ская на се­ве­ре стра­ны (Ирун – Овь­е­до – Ла-Ко­ру­нья – Tуй) и Сре­ди­зем­но­мор­ская вдоль вост. по­бе­ре­жья на юго-вос­то­ке (Ла-Хун­ке­ра – Ма­ла­га); ме­ри­дио­наль­ные Хи­хон – Са­ла­ман­ка – Ка­се­рес – Ка­дис и Ми­ран­да-де-Эб­ро – Ви­то­рия – Са­ра­го­са – Ва­лен­сия. И. свя­за­на с Пор­ту­га­ли­ей ско­ро­ст­ны­ми трас­са­ми Се­ви­лья – Лис­са­бон (2001) и Ла-Ко­ру­нья – Лис­са­бон (2003); стро­ит­ся (2007) ав­то­до­ро­га Валь­я­до­лид – Лис­са­бон. Ав­то­парк И. на­счи­ты­ва­ет 28,9 млн. транс­порт­ных средств (2006), в т. ч. ок. 21 млн. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, 4,9 млн. гру­зо­вых, 59 тыс. ав­то­бу­сов. Обес­пе­чен­ность на­се­ле­ния лег­ко­вы­ми ав­то­мо­би­ля­ми 646,5 шт. на 1000 жит. (2006; близ­ка к ср. по­ка­за­те­лю по ЕС; 535 в 2002).

Дли­на же­лез­ных до­рог 14,97 тыс. км (в т. ч. 1052 км – ско­ро­ст­ные ли­нии AVE, 2006), из них 11,92 тыс. км с ши­ро­кой (1668 мм) ко­ле­ёй, ок. 1,2 тыс. км – со стан­дарт­ной (1435 мм), 1,93 тыс. км – с уз­кой (1000 мм); элек­три­фи­ци­ро­ва­но ок. 7,7 тыс. км же­лез­ных до­рог. Б. ч. до­рог со стан­дарт­ной ко­ле­ёй – на се­ве­ре И., в при­гра­нич­ных с Фран­ци­ей рай­онах (экс­плуа­ти­ру­ют­ся ком­па­ни­ей «Ferro­carriles de Via Estrecha», FEVE). С нач. 2000-х гг. на ж.-д. транс­пор­те про­во­дит­ся ак­тив­ная мо­дер­ни­за­ция (на­прав­ля­ет­ся ок. 42% всех ин­ве­сти­ций в транс­порт­ный сек­тор). Для ор­га­ни­за­ции сквоз­но­го ско­ро­ст­но­го дви­же­ния ме­ж­ду И. и др. ев­роп. стра­на­ми но­вые ско­ро­ст­ные же­лез­ные до­ро­ги стро­ят­ся со стан­дарт­ной ши­ри­ной ко­леи (1435 мм); од­но­вре­мен­но мо­дер­ни­зи­ру­ют­ся под вы­со­ко­ско­ро­ст­ное дви­же­ние ста­рые ши­ро­кие пу­ти. Ве­ду­щие ком­па­нии (с 2005) – гос. «RENFE Operadora» и ADIF («Admi­ni­strador de Infraestructuras Ferro­via­rias»). Дей­ст­ву­ют ско­ро­ст­ные ма­ги­ст­ра­ли: Мад­рид – То­ле­до – Сью­дад-Ре­аль – Пу­эр­толь­я­но – Се­ви­лья (с 1992; ско­рость дви­же­ния 250 км/ч), Мад­рид – Уэ­ска, Мад­рид – Кор­до­ва – Ма­ла­га (уча­сток Ан­те­ке­ра – Ма­ла­га до­ст­раи­ва­ет­ся, 2007), Мад­рид – Гва­да­ла­ха­ра – Са­ра­го­са – Ле­ри­да – Тар­ра­го­на – Бар­се­ло­на (2007). С 2006 дей­ст­ву­ет ли­ния «Euromed» (Бар­се­ло­на – Тар­ра­го­на – Кас­тель­он-де-ла-Пла­на – Ва­лен­сия – Али­кан­те; ско­рость до 220 км/ч); с дек. 2007 – но­вая ско­ро­ст­ная ли­ния исп. се­ти AVE Мад­рид – Се­го­вия – Валь­я­до­лид. Стро­ят­ся ли­нии AVE Се­ви­лья – Ка­дис, Биль­бао – Ви­то­рия – Сан-Се­ба­сть­ян, Мад­рид – Ва­лен­сия – Али­кан­те и ме­ж­ду­нар. ско­ро­ст­ные ж.-д. ли­нии: Бар­се­ло­на – Фи­ге­рас – Пер­пинь­ян (Фран­ция; окон­ча­ние строи­тель­ст­ва в 2008); Мад­рид – Ви­то­рия – Ирун/Ан­дай-Дакс (Фран­ция; 2010); Ла-Ко­ру­нья – Лис­са­бон – Си­ниш (Пор­ту­га­лия; 2010); Лис­са­бон – Валь­я­до­лид (2010); Лис­са­бон – Пор­ту (Пор­ту­га­лия) – Мад­рид (2011).

Возд. транс­пор­том в 2006 пе­ре­ве­зе­но 191,1 млн. пас­са­жи­ров (в т. ч. 81,5 млн. внут­ри стра­ны) и 582,9 тыс. т гру­зов (213 тыс. т внут­ри стра­ны). В И. на­считы­ва­ет­ся 157 аэ­ро­пор­тов, в т. ч. 47 ме­ж­ду­на­род­ных. Круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты – в Мад­ри­де (Ба­ра­хас; 42 млн. чел. в 2006; вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших аэ­ро­пор­тов ЕС), Бар­се­ло­не (Эль-Прат; 30 млн. чел.; 9-е ме­сто в ЕС), Паль­ме (о. Маль­ор­ка; 21,2 млн. чел.), Ма­ла­ге (12,7 млн. чел.), Лас-Паль­ма­се (на о. Гран-Ка­на­рия; 9,8 млн. чел.), Али­кан­те (8,8 млн. чел.). Авиа­ком­па­ния «Iberia LAE» вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших авиа­ком­па­ний ЕС (200 возд. су­дов; пе­ре­ве­зе­но 32,4 млн. пас­са­жи­ров и 234 тыс. т гру­зов в 2005); др. круп­ные ком­па­нии – «Spanair» (10,5 млн. пас­са­жи­ров), «Air Europa», «Air Madrid». Один из круп­ных внутр. авиа­пе­ре­воз­чи­ков – ирл. бюд­жет­ная авиа­ком­па­ния «Ryanair» (до 20% пас­сажи­ро­пе­ре­во­зок), гл. кон­ку­рент ком­па­нии «Iberia LAE» на исп. рын­ке.

Мор. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет осн. часть внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок (51% экс­пор­та и 78% им­пор­та то­ва­ров), об­слу­жи­ва­ет 52% то­ва­ро­обо­ро­та со стра­на­ми ЕС. В 2006 мор. пор­ты стра­ны при­ня­ли 117 тыс. су­дов, об­ра­бо­та­ли 474,9 млн. т гру­зов (в т. ч. 365,9 млн. т – внеш­не­тор­го­вые) и 11 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ; пас­са­жи­ро­обо­рот со­ста­вил 28,2 млн. чел. (из них 7,7 млн. чел. – на меж­ду­нар. ли­ни­ях). Круп­ней­шие уни­вер­саль­ные пор­ты – Аль­хе­си­рас (гру­зо­обо­рот 71 млн. т в 2006), Ва­лен­сия (48 млн. т), Бар­се­ло­на (48 млн. т), Биль­бао (38 млн. т), Тар­ра­го­на (32 млн. т), Кар­та­хе­на (25 млн. т), Сан­та-Крус-де-Те­не­ри­фе (20 млн. т). Сре­ди спе­циа­ли­зир. пор­тов круп­ней­шие неф­тя­ные тер­ми­на­лы в Аль­хе­си­ра­се, Тар­ра­го­не, Биль­бао, Кар­та­хе­не, Уэль­ве, Ла-Ко­ру­нье; кон­тей­нер­ные тер­ми­на­лы – в Аль­хе­си­ра­се (3,2 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2005), Ва­лен­сии (2,4 млн.) и Бар­се­ло­не (2,1 млн.). Круп­ней­шие пас­са­жир­ские пор­ты (при­ни­ма­ют кру­из­ные лай­не­ры) – Лос-Кри­сть­я­нос (Сан­та-Крус-де-Те­не­ри­фе, о. Те­не­ри­фе; 5164 тыс. пас­са­жи­ров в 2004), Аль­хе­си­рас (4623 тыс.), Се­ута (2145 тыс.), Бар­се­ло­на (1968 тыс. пас­са­жи­ров, из них 1403 тыс. с кру­из­ных су­дов), Аль­ме­рия (1133 тыс.).

Под исп. фла­гом хо­дят 167 мор. тор­го­вых су­дов (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; все­го 2365,4 тыс. рег. бр.-т, или 2282,2 тыс. т дед­вей­та, 2006), из них 33 суд­на при­над­ле­жат иностр. су­дов­ла­дель­цам; под фла­га­ми др. стран хо­дят 106 исп. мор. тор­го­вых су­дов. Дли­на внутр. вод­ных пу­тей ок. 1000 км. Внутр. вод­ный транс­порт раз­вит сла­бо в свя­зи с не­бла­го­при­ят­ным ре­жи­мом рек.

Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных га­зо­про­во­дов 7,2 тыс. км (из них 5,9 тыс. км при­над­ле­жат гл. га­зо­транс­порт­ной ком­па­нии Enagas), неф­те­про­во­дов 730 км, неф­те­про­дук­то­про­во­дов 3,5 тыс. км (2006). В 2006 по исп. неф­те­про­во­дам про­пу­ще­но 39 млн. т неф­ти. Гл. ли­нии неф­те­про­во­дов рас­хо­дят­ся из пор­тов, ку­да по­сту­па­ет им­порт­ная нефть и где рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие НПЗ: Биль­бао – Са­ла­ман­ка, Биль­бао – Са­ра­го­са – Тар­ра­го­на – Бар­се­ло­на – Же­ро­на, Уэль­ва – Се­ви­лья – Ма­ла­га, Ка­дис – Пу­эр­толь­я­но – Са­ра­го­са, Ва­лен­сия – Кас­тель­он. Газ в И. по­сту­па­ет по 2 клю­че­вым га­зо­про­во­дам: из Фран­ции (1993; Лак – Сер­раб­ло, пров. Уэ­ска) и Ал­жи­ра (че­рез Ма­рок­ко и Гиб­рал­тар, 1996; до Мад­ри­да, Бар­се­ло­ны, Ва­лен­сии, Биль­бао и Хи­хо­на). Пор­ты Бар­се­ло­ны и Биль­бао при­ни­ма­ют сжи­жен­ный газ (ём­кость га­зо­хра­ни­лищ 1,7 млн. м3 сжи­жен­но­го га­за в 2005).

Мет­ро­по­ли­те­ны дей­ст­ву­ют в Мад­ри­де (1919; 13 ли­ний об­щей про­тя­жён­но­стью 309 км, 281 стан­ция в 2007; 619 млн. пас­са­жи­ров в 2004), Бар­се­ло­не (1924; 115 км, 150 стан­ций; 480 млн. пас­са­жи­ров в 2006), Биль­бао (1995; 36,4 км, 34 стан­ции; 80 млн. пас­са­жи­ров), Ва­лен­сии (1988; «лёг­кий» мет­ро­по­ли­тен, вклю­ча­ет об­шир­ную сеть при­го­род­ных ли­ний; все­го 143,9 км, в т. ч. под­зем­ные 24,2 км; 64,6 млн. пас­са­жи­ров), Паль­ме (2007; 8,5 км). Стро­ит­ся (2008) «лёг­кий» мет­ро­по­ли­тен в Се­ви­лье. Ли­нии ско­ро­ст­но­го трам­вая дей­ст­ву­ют в Ва­лен­сии (1999), Биль­бао (2002), Али­кан­те (2003), Мад­ри­де (2003), Бар­се­ло­не (2004), Ве­лес-Ма­ла­ге (2005), Пар­ле (юж. го­род-спут­ник Мад­ри­да; с 2007), Сан­та-Крус-де- Те­не­ри­фе (2007). Стро­ят­ся но­вые ли­нии ско­ро­ст­но­го трам­вая в Гра­на­де (от­кры­тие на­ме­че­но на 2011), Ма­ла­ге, Са­ра­го­се, Хи­хо­не.

Внеш­няя тор­гов­ля. Тра­ди­ци­он­но ха­рак­те­рен де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са: стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 169,9 млрд. ев­ро, им­пор­та – 259,6 млрд. долл. (2006). В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та и им­пор­та пре­об­ла­да­ет пром. про­дук­ция. Гл. ста­тьи то­вар­но­го экс­пор­та (% стои­мо­сти): пром. обо­ру­до­ва­ние, вклю­чая транс­порт­ное, 22,1%, про­дук­ты пи­та­ния 13,6%, про­дук­ция ав­то­мо­би­ле­строе­ния 11,8%, пром. по­лу­фаб­ри­ка­ты (без хи­мич.) 12,5%, про­дук­ция хи­мич. пром-сти 12,7%, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры 11,9%. Поч­ти по­ло­ви­на экс­порт­ной про­дук­ции про­из­во­дит­ся в ре­гио­нах Ка­та­ло­ния (ок. 27% стои­мо­сти), Ва­лен­сия (10,7%), Мур­сия (10,5%). Осн. ста­тьи им­пор­та: про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния 38% (в т. ч. пром. и др. обо­ру­до­ва­ние 23,6%), энер­го­но­си­те­ли 15,6%, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры 12,8%, про­дук­ты пи­та­ния 8,4%, хи­мич. про­дук­ция и др. Ок. 70% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та И. при­хо­дит­ся на ев­роп. го­су­дар­ст­ва, в т. ч. на стра­ны ЕС св. 72% исп. экс­пор­та и ок. 61% им­пор­та (2005). Из отд. стран гл. тор­го­вые парт­нё­ры И. – Фран­ция (19,2% исп. экс­пор­та и 14,2% им­пор­та), Гер­ма­ния (со­от­вет­ст­вен­но 11,4% и 11,6%), Ита­лия (8,4% и 8,6%), Пор­ту­га­лия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ни­дер­лан­ды; на США при­хо­дит­ся 4,4% исп. экс­пор­та и 3,3% им­пор­та. Зна­чит. ме­сто во внеш­ней тор­гов­ле И. за­ни­ма­ют Ки­тай (1% исп. экс­пор­та и 5% им­пор­та) и Япо­ния (0,8% и 2,5%), в тор­гов­ле с ко­то­ры­ми И. име­ет рез­ко от­ри­ца­тель­ный ба­ланс, что обу­слов­ле­но гл. обр. зна­чит. за­куп­ка­ми де­шё­вой про­дук­ции кит. лёг­кой пром-сти и до­ро­гих япон. элек­трон­ных из­де­лий.

Рос­сия не от­но­сит­ся к чис­лу круп­ных внеш­не­тор­го­вых парт­нё­ров И. В нач. 21 в. то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и И. бы­ст­ро рас­тёт в осн. за счёт рас­ши­ре­ния рос. экс­пор­та энер­го­ре­сур­сов (со­став­ля­ют ок. 75% стои­мо­сти). Рос­сия по­став­ля­ет в И. чёр­ные (ок. 14%) и цвет­ные (ни­кель, алю­ми­ний) ме­тал­лы, удоб­ре­ния, дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни и др. Исп. им­порт бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван; вклю­ча­ет про­дук­ты пи­та­ния (ок. 20% стои­мо­сти), кот­лы и ко­тель­ное обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва, ке­ра­мич. из­де­лия, ме­бель, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, чёр­ные ме­тал­лы, из­де­лия из пла­ст­масс, бу­ма­гу и кар­тон, тек­стиль, оде­ж­ду, обувь и др.

Автор раздела: Д. Л. Ло­пат­ни­ков.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Чис­лен­ность Воо­руж. сил (ВС) И. 136 тыс. чел. (2006); со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Име­ют­ся так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния, в ко­то­рых на­счи­ты­ва­ет­ся 73,4 тыс. чел. (гражд. гвар­дия – 72,6 тыс. чел. и си­лы на­блю­де­ния за об­ста­нов­кой на мо­ре – ок. 0,8 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 9 млрд. долл. (2005).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся ко­роль. Не­по­средств. ру­ко­вод­ство ВС в мир­ное вре­мя осу­ще­ст­в­ля­ет мин. обо­ро­ны (гражд. ли­цо), а опе­ра­тив­ное управ­ле­ние вой­ска­ми (си­ла­ми) воз­ло­же­но на на­чаль­ни­ка ГШ ВС.

СВ (95 тыс. чел.) вклю­ча­ют бое­вые си­лы (ма­нёв­рен­ные и тер­ри­то­ри­аль­ной обо­ро­ны) и си­лы обес­пе­че­ния. Гл. ком­по­нен­том бое­вых сил яв­ля­ют­ся ма­нёв­рен­ные си­лы, в ко­то­рые вхо­дят си­лы бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния (1 ме­ха­ни­зир. ди­ви­зия и 5 отд. бри­гад). Все­го в бое­вом со­ста­ве СВ 1 ди­ви­зия, 8 отд. бри­гад, 13 отд. пол­ков, 7 отд. ба­таль­о­нов ар­мей­ской авиа­ции и 20 отд. пол­ков бое­во­го обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии СВ 600 тан­ков; ок. 1,2 тыс. ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, ми­но­мё­тов и РСЗО; 1,1 тыс. бое­вых бро­ни­ров. ма­шин; св. 550 ПУ ПТУР; 900 зе­нит­ных средств (в т. ч. 55 ПУ ЗУР и 108 ПЗРК); 150 вер­то­лё­тов ар­мей­ской авиа­ции (из них 28 удар­ных). В со­ста­ве СВ сфор­ми­ро­ван исп. ар­мей­ский кор­пус бы­ст­ро­го раз­вёр­ты­ва­ния (Ва­лен­сия), ко­то­рый вклю­чён в ОВС НАТО. В «Ев­ро­кор­пус» бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния (Страс­бур, Фран­ция) вхо­дит ме­ха­ни­зир. ди­ви­зия. ВВС (22 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ят из бое­вых сил и сил обес­пе­че­ния. В их со­ста­ве 14 эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов бое­вой авиа­ции, 25 эс­кад­ри­лий вспо­мо­гат. авиа­ции и 3 вер­то­лёт­ные эс­кад­ри­льи. На воо­ру­же­нии ВВС ок. 200 бо­е­вых са­мо­лё­тов, св. 300 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции и 40 вер­то­лё­тов. Осн. во­ен.-возд. ба­зы – Тор­ре­хон, Хе­та­фе, Виль­я­нуб­ла, Мо­рон, Са­ра­го­са, Ган­до. ВМС (19 тыс. чел.) со­сто­ят из бое­вых сил, сил обес­пе­че­ния и ко­ман­до­ва­ния мор. пе­хо­ты. В бое­вом со­ста­ве ВМС 2 бри­га­ды фре­га­тов УРО, фло­ти­лия ПЛ, авиа­нос­ная фло­ти­лия, ам­фи­бий­ные и мин­но-траль­ные си­лы, авиа­ция ВМС, бри­га­да мор. пе­хо­ты. На воо­ру­же­нии ВМС 40 бое­вых ко­раб­лей, 6 ди­зель­ных ПЛ, 18 фре­га­тов УРО, 38 бое­вых ка­те­ров, 30 вспо­мо­га­тель­ных су­дов, 20 са­мо­лё­тов и 35 вер­то­лё­тов. Осн. во­ен.-мор. ба­зы – Ро­та, Ка­дис, Кар­та­хе­на.

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на кон­тракт­ной ос­но­ве. Ми­ним. срок пер­во­на­чаль­но­го кон­трак­та со­став­ля­ет 1 год с воз­мож­но­стью его про­дле­ния на 3–7 лет. Ре­зерв 319 тыс. чел., мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 10,5 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 8,3 млн. чел.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здра­во­охра­не­ние

В И. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 330 вра­чей, 768 лиц ср. мед. пер­со­на­ла, 49 сто­ма­то­ло­гов, 87 фар­ма­цев­тов, 15 аку­ше­рок; 35 боль­нич­ных ко­ек на 10 тыс. жит. (2004). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 8,1% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 70,9%, ча­ст­ный сек­тор – 29,1%) (2004). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей, ко­ро­лев­ским дек­ре­том о Мин-ве здра­во­охра­не­ния (2000), за­ко­на­ми о ку­ре­нии (2005), о био­ме­ди­цин­ских ис­сле­до­ва­ни­ях (2007). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния фи­нан­си­ру­ет­ся из на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний, от­вет­ст­вен­ность за мед. по­мощь не­сут ад­ми­ни­ст­ра­ции об­лас­тей, гос. мед. стра­хо­ва­ние ох­ва­ты­ва­ет 99,8% нас., 18% име­ют до­пол­ни­тель­но ча­ст­ную мед. стра­хов­ку. Роль му­ни­ци­паль­ной вла­сти ог­ра­ни­че­на ме­ро­прия­тия­ми в об­лас­ти ги­гие­ны сре­ды оби­та­ния. В сис­те­ме здра­во­охра­не­ния ок. 40% гос. боль­ниц, сеть цен­тров ам­бу­ла­тор­ной по­мо­щи. За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жит. со­став­ля­ет: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния 173,5 слу­чая, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния 164,2, трав­мы и от­рав­ле­ния 32,9, ту­бер­ку­лёз лёг­ких 14,2 слу­чая (2005). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (32%), ише­мич. бо­лезнь серд­ца (20%), бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (9%), рак (6%) (2004). Баль­нео­ло­гич. ку­рор­ты – Ар­че­на, Ве­рин, Виль­я­тоя, Каль­дас-де-Рей­ес, Кар­рат­ра­ка, Три­льо и др.; при­мор­ские кли­ма­ти­че­ские – Лас-Паль­мас, Сан-Се­ба­сть­ян, Сан­та-Крус-де-Те­не­ри­фе и др.; ку­рорт­ные зо­ны – Кос­та-Блан­ка, Кос­та-Бра­ва, Кос­та-дель-Соль.

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

Олим­пий­ский к-т И. ос­но­ван и при­знан МОК в 1912. В 1938 об­ра­зо­ван Нац. совет спор­та, пе­ре­име­но­ван­ный в 1956 в Нац. от­дел по фи­зич. вос­пи­та­нию и спор­ту. Пре­по­да­ва­те­лей и ин­ст­рук­то­ров фи­зич. вос­пи­та­ния го­то­вит ка­фед­ра фи­зио­ло­гии мед. ф-та уни­вер­си­те­та Мад­ри­да; спор­тив­ные тре­не­ры по­лу­ча­ют под­го­тов­ку на кур­сах в спор­тив­ных фе­де­ра­ци­ях.

Спорт­сме­ны И. де­бю­ти­ро­ва­ли на Олим­пий­ских иг­рах в 1900 (Па­риж) и на Олим­пий­ских зим­них иг­рах в 1936 (Гар­миш-Пар­тен­кир­хен). Все­го (в 1900–2008) за­вое­ва­ли 116 ме­да­лей (35 зо­ло­тых, 50 се­ре­б­ря­ных, 31 брон­зо­вую), в т. ч. 2 ме­да­ли на Олим­пий­ских зим­них иг­рах (в 1972 в Сап­по­ро гор­но­лыж­ник Ф. Фер­нан­дес Очоа за­вое­вал зо­ло­тую ме­даль в сла­ло­ме, его се­ст­ра Б. Фер­нан­дес Очоа в той же дис­ци­п­ли­не за­ня­ла 3-е ме­сто в Аль­бер­ви­ле, 1992).

Наи­бо­лее ус­пеш­но спорт­сме­ны И. вы­сту­па­ли на Олим­пий­ских иг­рах в Бар­се­ло­не (1992), где за­вое­ва­ли 13 зо­ло­тых, 7 се­реб­ря­ных и 2 брон­зо­вые ме­да­ли. Х. Са­ма­ранч в 1980–2001 был пре­зи­ден­том МОК, с 2001 по­жиз­нен­ный поч. пре­зи­дент МОК.

Сре­ди по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та – фут­бол, бас­кет­бол, тен­нис, ве­ло­си­пед­ный спорт, гольф, шах­ма­ты, ав­то­гон­ки, во­лей­бол, ганд­бол, хок­кей на тра­ве, лёг­кая ат­ле­ти­ка, вод­ное по­ло, дзю­до, бокс, ху­дож. гим­на­сти­ка, разл. вод­ные ви­ды спор­та, гор­но­лыж­ный спорт и др.

Сбор­ная ко­ман­да И. по фут­бо­лу – чем­пи­он Олим­пий­ских игр (1992) и Ев­ро­пы (1964, Мад­рид; 2008, Вена). В гл. фут­боль­ной ли­ге вы­сту­па­ют 20 ко­манд; силь­ней­шие из них – «Ат­ле­ти­ко» (Мад­рид), «Бар­се­ло­на», «Ва­лен­сия», «Ре­ал» (Мад­рид), «Се­ви­лья» – об­ла­дате­ли мн. пре­стиж­ных ме­ж­ду­нар. при­зов. Силь­ней­шие фут­бо­ли­сты И.: вра­та­ри Р. За­мо­ра, Х. Ири­бар, Л. Ар­ко­нада, А. Су­би­сар­ре­та, С. Ка­ни­са­рес, И. Ка­силь­яс; за­щит­ни­ки Х. А. Ка­ма­чо, В. Мунь­ос, Р. Гор­ди­льо, А. Гой­ко­эчеа, Ф. Йер­ро; на­па­даю­щие и по­лу­за­щит­ни­ки Т. Сар­ра, А. ди Сте­фа­но, Ф. Ло­пес Хен­то, К. Сан­тиль­я­на, Э. Бут­ра­ге­ньо, М. Ми­чел, Х. Са­ли­нас, Л. Эн­ри­ке, Ра­уль Гон­са­лес, Ф. Тор­рес, Ф. Морь­ен­тес, Д. Вилья.

В 2006 муж­ская сбор­ная И. по бас­кет­бо­лу вы­иг­ра­ла чем­пио­нат ми­ра; в чем­пио­на­тах Ев­ро­пы (2007) муж­ская и жен­ская сбор­ные И. за­ня­ли вто­рые мес­та, ус­ту­пив в фи­на­ле сбор­ным Рос­сии. Один из силь­ней­ших исп. иг­ро­ков П. Га­золь вы­сту­па­ет в клу­бе Нац. бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции «Лос-Анджелес Лейкерс». Бас­кет­боль­ные клу­бы «Бар­се­ло­на» и «Ре­ал» (Мад­рид) не­од­но­крат­но вы­иг­ры­ва­ли круп­ные ме­ж­ду­нар. со­стя­за­ния.

В 2007 муж­ская сбор­ная И. по во­лей­бо­лу впер­вые в сво­ей ис­то­рии вы­иг­ра­ла чем­пио­нат Ев­ро­пы. Жен­ская сбор­ная И. по ху­дож. гим­на­сти­ке – од­на из силь­ней­ших в ми­ре, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет её по­бе­да на Олим­пий­ских иг­рах в Ат­лан­те (1996) в груп­по­вом мно­го­бо­рье; Г. Де­ферр вы­иг­рал зо­ло­тую ме­даль в воль­ных уп­раж­не­ни­ях по спор­тив­ной гим­на­сти­ке на Олим­пий­ских иг­рах в Сид­нее (2000).

В И. про­во­дят­ся пре­стиж­ные тен­нис­ные тур­ни­ры, в т. ч. тра­диц. муж­ские тур­ни­ры в Ва­лен­сии, Бар­се­ло­не, Мад­ри­де и жен­ский тур­нир в Бар­се­ло­не. В 2007 в Мад­ри­де про­шёл тур­нир с уча­сти­ем 8 силь­ней­ших тен­ни­си­сток ми­ра по ито­гам го­да. Четырёх­крат­ный по­бе­ди­тель От­кры­то­го чем­пио­на­та Фран­ции (2005, 2006, 2007, 2008), чемпион Уимбл­донского турнира (2008) и Олимпий­ских игр в Пекине (2008) Р. На­даль в авгу­сте 2008 стал первым тен­ни­си­стом ми­ра в рей­тин­ге АТР (Ас­со­циа­ции проф. тен­ни­си­стов). Муж­ская сбор­ная И. по тен­ни­су два­ж­ды вы­иг­ры­ва­ла Ку­бок Дэ­ви­са (2000 и 2004), по­бе­див в фи­на­лах сбор­ные Ав­ст­ра­лии и США. Сре­ди силь­ней­ших тен­ни­си­стов – С. Бру­ге­ра (дву­крат­ный по­бе­ди­тель От­кры­то­го чем­пио­на­та Фран­ции 1993 и 1994, се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр в Ат­лан­те, 1996), А. Кор­рет­ха, А. Кос­та, К. Мойя, Х. К. Фер­ре­ро, Д. Фе­рер. А. Сан­чес-Ви­ка­рио – по­бе­ди­тель­ни­ца мн. тур­ни­ров «Боль­шо­го шле­ма» в оди­ноч­ном (4 раза) и пар­ном (6) раз­ря­дах, в мик­сте (4), уча­ст­ни­ца че­ты­рёх Олим­пий­ских игр (Се­ул, 1988, – Сид­ней, 2000), на ко­то­рых за­вое­ва­ла 2 се­реб­ря­ные и 2 брон­зо­вые ме­да­ли; вме­сте с К. Мар­ти­нес (по­бе­ди­тель­ницей Уимбл­донского турнира, 1988) вы­иг­ра­ла Ку­бок Фе­де­ра­ции (1991) – не­офи­ци­аль­ный жен­ский ко­манд­ный чем­пио­нат ми­ра. В 1994 Сан­чес-Ви­ка­рио при­зна­на Ме­ж­ду­нар. тен­нис­ной фе­де­ра­ци­ей (ITF) луч­шей тен­ни­си­ст­кой го­да. В И. ок. 30 тен­нис­ных школ, в ко­то­рых обу­ча­ют­ся луч­шие юные тен­ни­си­сты Ев­ро­пы, в т. ч. рос. тен­ни­си­сты (М. М. Са­фин, С. А. Куз­не­цо­ва и др.).

В И. бо­га­тые шах­мат­ные тра­ди­ции. В 1283 в И. соз­да­на книга игр Аль­фон­со X Муд­ро­го, 1-я часть ко­то­рой по­свя­ще­на шах­ма­там; счи­та­ет­ся пер­вой шах­мат­ной кни­гой в Ев­ро­пе. В кон. 15 в. в И. воз­ник­ли пра­ви­ла совр. шах­мат, сме­нив­шие ср.-век. шат­рандж. В 1575 в Мад­ри­де при дво­ре ко­ро­ля Фи­лип­па II со­стоя­лось со­стя­за­ние с уча­сти­ем исп. (Р. Ло­пес, А. Се­рон) и итал. шах­ма­ти­стов – пер­вый в ис­то­рии шах­мат меж­ду­нар. тур­нир. Один из са­мых по­пу­ляр­ных де­бю­тов на­зы­ва­ет­ся исп. пар­ти­ей или де­бю­том Рюи Ло­пе­са (раз­ра­бо­тан в 1561). В 20–21 вв. в И. про­ве­де­но мно­го круп­ных шах­мат­ных со­стя­за­ний, в т. ч. матч на пер­вен­ст­во ми­ра Г. К. Кас­па­ров – А. Е. Кар­пов (Се­ви­лья, 1987). В Ли­на­ре­се с 1979 про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. тур­ни­ры с уча­сти­ем силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра. Муж­ская сбор­ная И. – уча­ст­ни­ца Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пи­ад с 1927 (за ис­клю­че­ни­ем 1933–1956); силь­ней­шие шах­ма­ти­сты стра­ны: А. Ме­ди­на, Ф. Пе­рес, А. По­мар, Р. То­ран, Х. Ди­ес дель Кор­раль, М. Иль­е­скас, Ф. Валь­ехо Понс.

Ав­то­гон­ки и ве­ло­спорт ста­но­вят­ся всё бо­лее по­пу­ляр­ны­ми бла­го­да­ря ус­пеш­но­му вы­сту­п­ле­нию пи­ло­та Ф. Алон­со (р. 1981), вы­иг­рав­ше­го два чем­пио­на­та «Фор­му­ла-1» (2005, 2006) в со­ста­ве ко­ман­ды «Ре­но», и ве­ло­гон­щи­ка М. Ин­ду­рай­на – пя­ти­крат­но­го по­бе­ди­те­ля «Тур де Франс» и чем­пио­на Олим­пий­ских игр в Ат­лан­те (1996). Трёх­крат­ным чем­пио­ном ми­ра в шос­сей­ной гон­ке (1999, 2001, 2004) стал О. Фрей­ре. По­бе­ди­теля­ми «Тур де Франс» в разл. го­ды ста­но­ви­лись Ф. Баа­мон­тес, Л. Ока­нья, П. Дель­га­до, О. Пе­рей­ро, А. Кон­та­дор. С 1991 про­во­дят­ся тра­диц. этап «Фор­му­лы-1» – Гран-при Ис­па­нии на ав­то­дро­ме «Ка­та­лу­нья» близ Бар­се­ло­ны (в 1969, 1971, 1973 и 1975 Гран-при Ис­па­нии про­хо­дил на трас­се Мон­жу­ик-Парк, в 1951 и 1954 – на трас­се Пед­раль­бес, так­же близ Бар­се­ло­ны) и ве­ло­гон­ка «Ву­эль­та». Др. из­вест­ный ав­то­дром рас­по­ло­жен в Хе­ре­се, где про­ве­де­но (1986–97) пять Гран-при Ис­па­нии и два Гран-при Ев­ро­пы.

С 1985 до 2007 чис­ло по­лей для голь­фа в И. уве­ли­чи­лось бо­лее чем в 3 ра­за (с 81 до 254); осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся гольф-по­ля: Ко­ро­лев­ско­го гольф-клу­ба (близ Мад­ри­да), Эль-Са­лер (Ва­лен­сия), Валь­дер­ра­ма (Ка­дис), Ла-Ман­га (Кар­та­хе­на) и др. С. Баль­е­сте­рос и Х. М. Ола­са­баль – од­ни из силь­ней­ших в ми­ре иг­ро­ков в 1970–1980-е гг., по­бе­ди­те­ли ря­да тур­ни­ров «Мей­джор» и ко­манд­ных со­стя­за­ний на Ку­бок Рай­де­ра. Раз в два го­да в И. прохо­дит матч на «Ку­бок Се­ве» (им. С. Баль­е­сте­ро­са) ме­ж­ду ко­ман­дой кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы и сбор­ной ко­ман­дой Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии.

Во франц. ма­ну­ск­рип­тах 13 в. упо­ми­на­ет­ся по­пу­ляр­ная нац. иг­ра ис­пан­цев – «ба­ск­ский мяч», или ба­ск­ская пе­ло­та (уча­ст­ву­ют два иг­ро­ка или две ко­ман­ды по два иг­ро­ка на спец. кор­те со сте­ной, в ко­то­рую бро­са­ет­ся мяч). В 1900 на Олим­пий­ских иг­рах в Па­ри­же иг­ра вхо­ди­ла в про­грам­му по­ка­за­тель­ных ви­дов спор­та, и муж­ская ко­ман­да И. бы­ла удо­стое­на зо­ло­той ме­да­ли. С 1952 про­во­дят­ся чем­пио­на­ты ми­ра по ба­ск­ской пе­ло­те.

Винд­сёр­финг, дай­винг, греб­ной и па­рус­ный спорт так­же поль­зу­ют­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью. Круп­ней­шая па­рус­ная ре­га­та Ку­бок Аме­ри­ки в 2007 стар­то­вала в Ва­лен­сии, ко­то­рую на­зы­ва­ют ях­тен­ной сто­ли­цей Сре­ди­зем­но­го мо­ря. С 1989 про­во­дят­ся ях­тен­ные ре­га­ты на Ку­бок Ко­ро­ле­вы Ис­па­нии, уча­ст­ву­ют ок. 160 эки­па­жей.

В И. бо­лее 30 гор­но­лыж­ных цен­тров (сре­ди са­мых по­пу­ляр­ных – Сьер­ра-Не­ва­да, Ла-Мо­ли­на и Мас­сея, Ба­кей­ра-Бе­рет).

Дополнительная литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Шах­ма­ты. Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Спорт. Боль­шая ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная эн­цик­ло­пе­дия. М., 2003;

Фо­мен­ко Б. И. Ку­бок Дэ­ви­са. 99 сту­пе­ней к вер­ши­не. М., 2003;

Гольф. Пол­ная эн­цик­ло­пе­дия. М., 2007;

Ат­лас гор­но­лыж­ни­ка и сно­убор­ди­ста. 2008. М., 2007.

Автор раздела: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния де­цен­тра­ли­зо­ва­но. Гл. нор­ма­тив­ные функ­ции за­кре­п­ле­ны за Мин-вом про­све­ще­ния и нау­ки. От­вет­ст­вен­ность за ра­бо­ту об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний всех уров­ней не­сут ад­ми­ни­ст­ра­ции ав­то­ном­ных со­об­ществ. С 2000 в стра­не осу­ще­ст­в­ля­ет­ся глу­бо­кая ре­фор­ма сис­тем об­ще­го и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щи­ми до­ку­мен­та­ми яв­ля­ют­ся за­ко­ны: об уни­вер­си­те­тах (2001), о ка­че­ст­ве об­ра­зо­ва­ния (2002, по­прав­ки 2006). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей до 6 лет (не­обя­за­тель­ное), ба­зо­вое об­ра­зо­ва­ние – на­чаль­ное (для де­тей от 6 до 12 лет) и обя­за­тель­ное сред­нее (для де­тей от 12 до 18 лет); об­щее сред­нее об­ра­зо­ва­ние и сред­нее спе­ци­аль­ное об­ра­зо­ва­ние для де­тей от 16 до 18 лет. Для мо­ло­дё­жи от 15–16 лет и стар­ше, не су­мев­шей ус­пеш­но за­кон­чить обя­за­тель­ную 10-лет­нюю шко­лу (св. 30%), пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся обу­че­ние по со­ци­аль­ным про­грам­мам на­чаль­ной проф. под­го­тов­ки. В 2006/07 учеб­ном го­ду в до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях вос­пи­ты­ва­лись 1,5 млн. де­тей (из них в гос. дет­ских садах – 64,5%); в сис­те­ме пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния – 7 млн. уч-ся. Осо­бен­ность исп. сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния – на­ли­чие ча­ст­но­до­го­вор­ных учеб­ных за­ве­де­ний, яв­ляю­щих­ся ча­ст­ны­ми по адм. ста­ту­су, но по­лу­чаю­щих зна­чит. гос. до­та­ции. На уров­не до­шко­ль­но­го, на­чаль­но­го и обя­за­тель­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния их до­ля со­став­ля­ет 35%, об­ще­го сред­не­го и сред­не­го спе­ци­аль­но­го об­разо­ва­ния – 25%. В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния пре­об­ла­да­ют гос. ву­зы; в неё так­же вхо­дят уни­вер­си­тет­ские цен­тры, ин­тег­ри­ро­ван­ные фа­куль­те­ты, выс­шие шко­лы, ин­сти­ту­ты. Круп­ней­шие гос. ун-ты: в Са­ла­ман­ке (1218; ре­ор­га­ни­зо­ван в 1254), Валь­я­до­ли­де (1346; совр. ста­тус с 1589), Бар­се­ло­не (1450), Ва­лен­сии (1501), Се­ви­лье (1505), Мад­ри­де (Ком­п­лу­тен­се, 1508), Гра­на­де (1531), Са­ра­го­се (1542), Овь­е­до (1608), в г. Ла-Ла­гу­на на о. Те­не­ри­фе (1792), ун-т Стра­ны Бас­ков в г. Биль­бао (1968; ре­ор­га­ни­зо­ван в 1980) и др. По­ли­тех­нич. ун-ты: в Ва­лен­сии (1968), Мад­ри­де (1971), Бар­се­ло­не (1971) и др. Кон­сер­ва­то­рии – в Бар­се­ло­не (1838), Кор­до­ве (1862), Ва­лен­сии (1878), Мур­сии (1916), Се­ви­лье (1935) и др. Ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки (1830) и Ко­ро­лев­ская шко­ла дра­ма­тич. иск-ва (1831) – обе в Мад­ри­де. Сре­ди ча­ст­ных ву­зов – ун-т Де­усто в г. Биль­бао (1886), Епи­ско­паль­ный ун-т Ко­миль­яс (ос­но­ван в 1890 па­пой Рим­ским Лео III в Сан­тан­де­ре, с 1960 в Мад­ри­де), На­варр­ский ун-т в г. Пам­п­ло­на (1952), св. 10 учеб­ных ака­де­мий в Биль­бао, в т. ч. Ака­де­мия да Вин­чи (1985). Осо­бый ста­тус име­ет Нац. ун-т дис­тан­ци­он­но­го обу­че­ния (УНЕД) в Мад­ри­де, рас­по­ла­гаю­щий св. 60 фи­лиа­ла­ми в И. и 20 – за ру­бе­жом (1972, 160 тыс. уч-ся).

На­уч. ис­сле­до­ва­ния в И. ор­га­ни­зу­ют­ся и ко­ор­ди­ни­ру­ют­ся Выс­шим со­ве­том на­уч. ис­сле­до­ва­ний (1939; Мад­рид). Со­вет ру­ко­во­дит дея­тель­но­стью св. 100 на­уч. ин­сти­ту­тов и цен­тров. Функ­ции АН вы­пол­ня­ет Ин-т Ис­па­нии (1938), ко­то­рый объ­е­ди­ня­ет: Ко­ро­лев­скую ака­де­мию Ис­па­нии (1713), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию юри­дич. на­ук (ос­но­ва­на в 1730; совр. назв. с 1882), Ко­ро­лев­скую нац. ака­де­мию ме­ди­ци­ны (ос­но­ва­на в 1734; совр. назв. с 1861), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию ис­то­рии (1738), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию изящ­ных ис­кусств «Сан-Фер­нан­до» (1752), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию точ­ных, фи­зич. и ес­теств. на­ук (1847), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию мо­раль­ных и по­ли­тич. на­ук (1857), Ко­ро­лев­скую нац. ака­де­мию фар­ма­ции (1932), все – в Мад­ри­де. Сре­ди др. на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ко­ро­лев­ская ака­де­мия на­ук и ис­кусств (1764), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия изящ­ных ис­кусств Ка­та­ло­нии (1849), Ка­та­лон­ская ака­де­мия ме­ди­ци­ны (1898), все – в Бар­се­ло­не; Ака­де­мия ме­ди­ци­ны (1895), Ака­де­мия ба­ск­ско­го язы­ка (1919), обе – в Биль­бао.

Гл. биб­лио­те­ки : Нац. б-ка в Мад­ри­де (1712), Б-ка Ка­та­ло­нии в Бар­се­ло­не (1914). Круп­ные му­зеи: Нац. му­зей ес­теств. на­ук (1771), Пра­до, Нац. ар­хео­ло­гич. му­зей (1867), Нац. ан­тро­по­ло­гич. му­зей (1910), Нац. му­зей де­ко­ра­тив­но­го иск-ва (1912), Му­ни­ци­паль­ный му­зей (1929), все – в Мад­ри­де; Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма в Биль­бао; му­зеи П. Пи­кас­со – в Бар­се­ло­не и Ма­ла­ге; Те­атр-му­зей С. Да­ли в Фи­ге­ра­се (Ка­та­ло­ния), Му­зей исп. скульп­то­ра Ф. Саль­си­льо в Мур­сии; ху­дож. му­зеи – в Бар­се­ло­не, Кор­до­ве, Ва­лен­сии, Се­ви­лье, Гра­на­де, Биль­бао и др. го­ро­дах, ар­хео­ло­гич. му­зеи – в Бар­се­ло­не, Иби­це, Ла-Эс­ка­ле, Ле­ри­де, Кар­та­хе­не, Се­ви­лье, Сан­тан­де­ре и др.; до­ма-му­зеи: Ф. Гар­сии Лор­ки, М. де Фа­льи (оба – в Гра­на­де), Х. Со­ро­льи (Мад­рид), Эль Гре­ко (То­ле­до) и др.

Дополнительная литература:

Ис­па­ния: тра­ек­то­рия мо­дер­ни­за­ции на ис­хо­де два­дца­то­го ве­ка. М., 2006;

Datos básicos de la educación en España en el curso. 2006/07. [Madrid], 2007;

Datos y cifras del sistema universitario español. 2006/07. [Mad­rid], 2007.

Автор раздела: Э. Г. Ер­моль­е­ва.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Пер­вая исп. га­зе­та «La Gaceta» бы­ла ос­но­ва­на в 1661 (с 1697 «Gaceta de Mad­rid»; с 1762 из­да­ва­лась гос-вом); с 1986 вы­хо­дит под назв. «Boletín Ofi­cial del Estado» (BOE) и яв­ля­ет­ся офиц. пра­ви­тельств. ор­га­ном. Ве­ду­щие об­ще­на­цио­наль­ные из­да­ния (2006): «ABC» (вы­пус­ка­ет­ся с 1905; ти­раж 319 тыс. экз., при­дер­жи­ва­ет­ся кон­сер­ва­тив­ной ори­ен­та­ции), «El País» (с 1976; 567 тыс. экз., под­дер­жи­ва­ет ИСРП), ли­бе­раль­ная «El Mundo» (с 1989; 434 тыс. экз.), пра­вая «La Raz ́on» (с 1998; 199 тыс. экз.); спор­тив­ные – «Маrса» (с 1938; 440 тыс. экз.) и «As» (317 тыс. экз.); эко­но­ми­че­ская «Expansi ́on» (с 1986; 80 тыс. экз.). По­пу­ляр­ные еже­не­дель­ные жур­на­лы: «Inter­viú» (с 1976; 178 тыс. экз.), «Tiempo de Hoy» (с 1982; 100 тыс. экз.) и др. Из­да­ёт­ся боль­шое ко­ли­че­ст­во еже­днев­ных ре­гио­наль­ных га­зет, в т. ч. в Бар­се­ло­не – «La Vanguardia» (с 1881; 249 тыс. экз., часть ма­те­риа­ла вы­хо­дит на ка­та­лан­ском яз.), «El Peri ́odico de Catalunya» (с 1978; 218 тыс. экз., на исп. и ка­та­лан­ском язы­ках), «Avui» (с 1976; 43 тыс. экз., на ка­та­лан­ском яз.); в Биль­бао – «El Cor­reo» (с 1910; 142 тыс. экз.), в Сан-Се­ба­сть­я­не – «Diario Vasco» (с 1934; 100 тыс. экз., на исп. и ба­ск­ском язы­ках), в Ла-Ко­рунье – «La Voz De Galicia» (с 1882; 118 тыс. экз.), в Овь­е­до – «La Nueva Es­pa­ña» (с 1936; 69 тыс. экз.), в Ва­лен­сии – «Le­vante-EMV» (с 1872; 60 тыс. экз.), в Са­ра­го­се – «Heraldo de Aragón» (с 1895; 65 тыс. экз.), в На­вар­ре – «Dia­rio de Na­varra» (с 1903; 68 тыс. экз.). Боль­шин­ст­во исп. из­да­ний име­ют элек­трон­ные вер­сии. Круп­ней­шее ин­фор­мац. агент­ст­во – EFE (с 1939, штаб-квар­ти­ра – в Мад­ри­де).

Ра­дио­ве­ща­ние с 1924, те­ле­ви­де­ние с 1956 (экс­пе­ри­мен­таль­ное с 1948). Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет гос. кор­по­ра­ция «Corporación Ra­dio­televisión Española» (RTVE; соз­да­на в 1980, совр. назв. с 2006), ко­то­рая объ­еди­ня­ет гос. служ­бу ра­дио­ве­ща­ния (Radio Nacional de España; RNE, 1937) и те­ле­ви­де­ния (Televisi ́on Espa ̃nola, TVE, 1956). Дея­тель­ность служб те­ле- и ра­дио­ве­ща­ния ав­то­ном­ных тер­ри­то­ри­аль­ных об­ра­зо­ва­ний ко­ор­ди­ни­ру­ет «Fede­ración de Orga­nis­mos o Entidades de Radio y Televisión Auto­nómicos» (FORTA, с 1989). Ча­ст­ное те­ле­ви­де­ние с 1989 (наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся ка­на­лы «An­te­na 3 TV», «Tele 5» и др.).

Круп­ней­шие исп. ме­диа­хол­дин­ги: «Vo­cento» (ос­но­ван в 2001, га­зе­ты «ABC», «El Correo», «El Diario Vasco», те­ле­ка­на­лы Telecino, Punto TV, ра­дио «Pun­tо Radio»), «Prisa» (га­зе­ты «El País», «As», ра­дио­стан­ции «Unión Radio», «La Ser», те­ле­сеть «Sogecable»), «Recole­tos» (1992, га­зе­ты «Marca», «Expanci ́on», ра­дио «Marca»), «Godó» (1998, га­зе­ты «Van­guardia», «Avui», те­ле­ка­на­лы 8tv, Vida TV, ра­дио «RAC1», «RAC105»), «Zeta» (1976, газ. «El Periódico de Ca­ta­lunya», ж. «Tiempo de Hoy»).

Фи­ло­со­фия

Спе­ци­фич. осо­бен­но­стя­ми исп. фи­ло­со­фии яв­ля­ют­ся пре­иму­ще­ст­вен­ный ин­те­рес к со­ци­аль­но-этич. про­бле­ма­ти­ке, куль­ти­ви­ро­ва­ние ин­туи­тив­но­го по­сти­же­ния ми­ра, со­че­таю­щее­ся с тен­ден­ци­ей к эк­лек­тич. объ­е­ди­не­нию мис­ти­циз­ма и ра­цио­на­ли­стич. по­строе­ний, пре­об­ла­да­ние не­ака­де­ми­че­ско­го, «жи­во­го» фи­ло­соф­ст­во­ва­ния, час­то вы­ра­жаю­ще­го­ся в ху­дож. фор­ме.

В ан­тич­ный пе­ри­од вы­ход­ца­ми из И. бы­ли та­кие пред­ста­ви­те­ли рим. фи­ло­со­фии, как ри­тор Квин­ти­ли­ан, ро­див­ший­ся в Кор­до­ве сто­ик Се­не­ка и др. Вид­ныe пред­ста­ви­те­ли пат­ри­сти­ки в И. 5–7 вв. – уро­же­нец г. Бра­га Па­вел Оро­зий, уче­ник блж. Ав­гу­сти­на, на­пи­сав­ший под его влия­ни­ем «Ис­то­рию про­тив языч­ни­ков», св. Мар­тин де Бра­га (ум. 579/580), Иси­дор Се­виль­ский, ав­тор эн­цик­ло­пе­дич. тру­да «Эти­мо­ло­гии, или На­ча­ла» (кн. 1–20), ши­ро­ко ис­поль­зо­вав­ше­го­ся на про­тя­же­нии все­го Сред­не­ве­ко­вья.

По­сле араб. за­вое­ва­ния И. на­чи­ная с 10 в. Кор­до­ва и Се­ви­лья ста­ли круп­ней­ши­ми цен­тра­ми ара­бо-му­сульм. фи­ло­со­фии, рас­цвет ко­то­рой в 12 в. свя­зан с име­на­ми кор­дов­ских ари­сто­те­ли­ков Ибн Бад­жи, Ибн Ту­фай­ля и Ибн Руш­да. С 10 в. в И. раз­ви­ва­лась так­же евр. фи­ло­со­фия, цен­тра­ми ко­то­рой ста­ли сна­ча­ла Кор­до­ва, за­тем Се­ви­лья, Лу­се­на и, на­ко­нец, То­ле­до. Ор­то­док­саль­ную ли­нию в евр. ре­лиг. фи­ло­со­фии пред­став­лял Ие­гу­да Га­ле­ви, для евр. фи­ло­со­фов 11–12 вв. (Ибн Ге­би­роль, Ибн Эз­ра и др.) ха­рак­тер­на пре­им. нео­пла­то­нич. ори­ен­та­ция, од­на­ко в сер. 12 в. ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­ча­ет ари­сто­те­лизм (Ибн Да­уд, Май­мо­нид). Влия­ни­ем идей араб. ари­сто­те­лиз­ма (от­час­ти так­же Бо­эция и Ибн Ге­би­ро­ля) от­ме­че­но уче­ние До­ме­ни­ка Гун­ди­саль­во, воз­глав­ляв­ше­го вме­сте с Хуа­ном Се­виль­ским зна­ме­ни­тую шко­лу пе­ре­во­д­чи­ков в То­ле­до, из ко­то­рой вы­шли мно­го­числ. пе­ре­во­ды на лат. язык греч., араб. и евр. ав­то­ров. Гл. цен­тром схо­ла­стич. мыс­ли в И. стал соз­дан­ный в 1218 уни­вер­ситет г. Са­ла­ман­ка. Трак­тат по ло­ги­ке Пет­ра Ис­пан­ско­го (впо­след­ст­вии па­па Рим­ский Ио­анн XXI) был по­пу­ляр­ным учеб­ным по­со­би­ем в ев­роп. ун-тах в те­че­ние трёх ве­ков. Од­ним из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ев­роп. схо­ла­сти­ки 2-й пол. 13 – нач. 14 вв. явил­ся фран­ци­ска­нец Р. Лул­лий, раз­ра­бо­тав­ший ори­ги­наль­ную сис­те­му ком­би­на­тор­ной ло­ги­ки («Ars magna» – «Ве­ли­кое ис­кус­ст­во») как сред­ст­во ра­цио­наль­но­го обос­но­ва­ния хри­сти­ан­ской дог­ма­ти­ки.

Наи­бо­лее зна­чит. пе­рио­дом в исп. фи­ло­со­фии был 16 в. Влия­ние идей Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го во мно­гом оп­ре­дели­ло дея­тель­ность исп. гу­ма­ни­стов – бр. Хуа­на и Аль­фон­со де Валь­дес, П. де Лер­мы и пре­ж­де все­го дру­га Эраз­ма и Т. Мо­ра – Х. Л. Ви­ве­са, ак­цен­ти­ровав­ше­го важ­ность опыт­но­го зна­ния. М. Сер­вет, ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель и бо­го­слов, вы­сту­пил с не­ор­то­док­саль­ной про­грам­мой «вос­ста­нов­ле­ния хри­сти­ан­ст­ва». На­ту­ра­ли­стич. ха­рак­тер но­сит пси­хо­фи­зио­ло­гич. кон­цеп­ция спо­соб­но­стей че­ло­ве­ка у Х. Уар­те.

Во 2-й пол. 16 – нач. 17 вв. И. ста­но­вит­ся цен­тром ка­то­лич. Контр­ре­фор­ма­ции. Вто­рая схо­ла­сти­ка бы­ла соз­да­на до­ми­ни­кан­ца­ми Ф. де Ви­то­ри­ей, ос­но­во­по­лож­ни­ком тео­рии ме­ж­ду­нар. пра­ва, Д. де Со­то, Д. Бань­е­сом, М. Ка­но, ие­зуи­та­ми Л. Мо­ли­ной (уче­ние о со­вмес­ти­мо­сти Бо­же­ст­вен­но­го пре­до­пре­де­ле­ния и сво­бо­ды во­ли), Б. Пе­рей­рой, Ф. де То­ле­до, Г. Вас­ке­сом и, на­ко­нец, Ф. Суа­ре­сом, ав­то­ром «Ме­та­фи­зи­че­ских рас­су­ж­де­ний» – од­но­го из ос­но­во­по­ла­гаю­щих трак­та­тов но­во­ев­ро­пей­ской фи­ло­со­фии, поль­зо­вав­ше­го­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью не толь­ко в ка­то­ли­че­ских, но и в про­тес­тант­ских учеб­ных за­ве­де­ни­ях. Рас­цвет ка­то­лич. мис­ти­ки свя­зан с име­на­ми мо­на­хов кар­ме­лит­ско­го ор­де­на св. Те­ре­зы Авиль­ской (уче­ние о сту­пе­нях вос­хо­ж­де­ния к Бо­гу) и св. Хуа­на де ла Кру­са. Мис­тич. уче­ние М. де Мо­ли­но­са, ос­но­во­по­лож­ни­ка ев­роп. квие­тиз­ма, бы­ло осу­ж­де­но па­пой Рим­ским Ин­но­кен­ти­ем XI.

В 18 в. под влия­ни­ем идей франц. Про­све­ще­ния про­те­ка­ла дея­тель­ность Б. Х. Фей­хоо-и-Мон­те­нег­ро и Г. М. де Хо­вель­я­но­са-и-Ра­ми­ре­са (осо­бен­но в об­лас­ти эс­те­ти­ки). С сер. 19 в. в И. по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние этич. и пра­во­вые идеи нем. фи­ло­со­фа К. Крау­зе (Х. Санс дель Рио, Ф. Хи­нер де лос Ри­ос, ос­но­вав­ший в 1876 Сво­бод­ный ин-т об­разо­ва­ния), встре­тив­шие про­ти­во­дей­ст­вие цер­ков­ных ин­стан­ций и пред­ста­ви­те­лей ка­то­лич. тра­ди­цио­на­лиз­ма (Д. Кор­тес, Х. Баль­мес, ав­тор 3-том­но­го по­ле­мич. тру­да «Срав­не­ние про­тес­тан­тиз­ма с ка­то­ли­циз­мом в их от­но­ше­ни­ях с ев­ро­пей­ской ци­ви­ли­за­ци­ей», 1842–44).

Спор об «ис­пан­ской нау­ке», воз­ник­ший по­сле вы­хо­да в 1876 од­но­им. со­чи­не­ния М. Ме­нен­де­са-и-Пе­лайо, по­сте­пен­но пе­ре­шёл в спор о «про­бле­ме Ис­па­нии», са­мо­быт­но­сти её куль­ту­ры– центр. про­бле­ме для пи­са­те­лей и мыс­ли­те­лей «по­ко­ле­ния 1898», ис­кав­ших пу­тей ду­хов­но­го воз­ро­ж­де­ния И. (Асо­рин, А. Га­ни­вет, Р. де Маэ­сту с его кон­цеп­ци­ей hispanidad как осо­бой ре­лиг. мис­сии И. и др.). В со­чи­не­ни­ях М. де Уна­му­но, круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля это­го по­ко­ле­ния, по­лу­чил раз­ви­тие свое­об­раз­ный ва­ри­ант пер­со­на­ли­стич. фи­ло­со­фии, ис­хо­дя­щей из «тра­ги­че­ско­го чув­ст­ва жиз­ни», обу­слов­лен­но­го не­раз­ре­ши­мым кон­флик­том ме­ж­ду «жа­ж­дой лич­но­го бес­смер­тия» и пе­ре­жи­ва­ни­ем ко­неч­но­сти че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния.

По­ми­мо Уна­му­но ши­ро­кую ев­роп. из­вест­ность по­лу­чил Х. Ор­те­га-и-Гас­сет, один из пер­вых тео­ре­ти­ков мас­со­во­го об­ще­ст­ва и мас­со­вой куль­ту­ры. Вос­при­няв идеи нем. нео­кан­ти­ан­ст­ва и фи­ло­со­фии жиз­ни, он сфор­му­ли­ро­вал уче­ние о жиз­ни как «ра­ди­каль­ной ре­аль­но­сти», про­из­вод­ным ас­пек­том ко­то­рой (функ­ци­ей) яв­ля­ет­ся «ис­то­ри­че­ский» ра­зум. Во мно­гом под влия­ни­ем Ор­те­ги-и-Гас­се­та сло­жи­лась мад­рид­ская шко­ла (М. Г. Мо­рен­те, К. Су­би­ри, Х. Л. Л. Аран­гу­рен, Х. Ма­ри­ас и др.). Су­би­ри, уче­ник Э. Гус­сер­ля и ас­си­стент М. Хай­дег­ге­ра, раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную ре­лиг.- фи­лос. кон­цеп­цию «ме­та­фи­зи­че­ско­го реа­лиз­ма», ока­зав­шую зна­чит. влия­ние на лат.-амер. «тео­ло­гию ос­во­бо­ж­де­ния».

На про­тя­же­нии все­го 20 в. про­дол­жа­ли ос­та­вать­ся влия­тель­ны­ми разл. на­прав­ле­ния не­ос­хо­ла­сти­ки (то­мизм – офиц. док­три­на в пе­ри­од фран­киз­ма, суа­ре­сизм и др.). На­ря­ду с этим по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние идеи хри­сти­ан­ско­го спи­ри­туа­лиз­ма, мар­ксиз­ма, с кон. 20 в. – ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии и др.

Цен­тры фи­лос. мыс­ли – Ин-т фи­ло­со­фии, изд-во и ж. «Revista de Occi­dente» (из­да­ёт­ся с 1923).

Дополнительная литература:

Fernandez de la Mora G. Pensamiento español. Madrid, 1963–1971. [Vol. 1–7];

Quin­tas A. L. Filosofía española contemporánea. Mad­rid, 1970;

Fraile G. Historia de la fíloso­fia española. Madrid, 1971–1972. Vol. 1–2;

Buezas F. El krausismo español desde dentro. Madrid, 1978;

Abellán J. L. La historia critica del pensamiento español. Madrid, 1979–1991. Vol. 1–5;

Díaz Díaz G. Hombres y documentos de la filosofía española. Madrid, 1980–2003–. Vol. 1–7–;

Рут­ке­вич А. М. Со­ци­аль­ная фи­ло­со­фия мад­рид­ской шко­лы. М., 1981;

Ga­ragorri P. La filosofía española en el siglo XX. Madrid, 1985;

Guy A. Historia de la filosofía española. Barcelona, 1985;

Жу­рав­лев О. В. Пу­ти и пе­ре­пу­тья: Очер­ки ис­пан­ской фи­ло­со­фии XIX–XX вв. СПб., 1992;

Abellán J. L., Martines Gomes L. El pensamiento español, de Seneca a nuestros dias. Madrid, 1996;

Ф. Суа­рес и ев­ро­пей­ская куль­ту­ра XVI–XVII вв. СПб., 1999;

Яков­ле­ва Л. Е. На­цио­наль­ные фи­ло­соф­ские тра­ди­ции Ис­па­нии и Рос­сии: опыт ком­па­ра­ти­ви­ст­ско­го ана­ли­за. М.; Йош­кар-Ола, 2006.

Автор раздела: Л. Е. Яков­ле­ва.

Ли­те­ра­ту­ра

Ли­те­ра­ту­ра И. пред­став­ле­на гл. обр. сло­вес­но­стью на исп. яз., а так­же на баск­ском, га­ли­сий­ском и ка­та­лан­ском (см. Ка­та­лан­ская ли­те­ра­ту­ра) язы­ках. В сред­ние ве­ка лит-ра на ста­ро­ис­пан­ском (кас­тиль­ском) яз. су­ще­ст­во­ва­ла на­ря­ду со сло­вес­но­стью на лат., га­ли­сий­ско-пор­туг., ев­рей­ском (см. в ст. Ев­рей­ская ли­те­ра­ту­ра), араб. и ка­та­лан­ском язы­ках. Пер­вые за­пи­си исп. нар. пе­сен со­хра­ни­лись в фор­ме хард­жа – при­пе­вов, вклю­чён­ных в сти­хи ис­па­но-араб. и ис­па­но-евр. по­этов Ан­да­лу­сии 11 в. Наи­бо­лее ха­рак­тер­ным жан­ром ср.-век. лит-ры был ге­ро­ич. эпос («Песнь о мо­ём Си­де», 12 в.). В хро­ни­ках 13–14 вв., а так­же в ро­ман­сах до­шли фраг­мен­ты и пе­ре­ска­зы сю­же­тов не со­хра­нив­ших­ся пол­но­стью эпич. по­эм о гр. Фер­на­не Гон­са­ле­се, оса­де Са­мо­ры, се­ми ин­фан­тах Ла­ры и др. Но­сите­ля­ми уст­ной эпич. тра­ди­ции бы­ли стран­ст­вую­щие пев­цы-хуг­ла­ры; их твор­че­ст­ву об­ра­зо­ван­ные по­эты-кли­ри­ки про­ти­во­пос­тав­ля­ли «учё­ное» иск-во, в рам­ках ко­то­ро­го в 12–13 вв. соз­да­ва­лись ли­тур­гич. дра­мы («Дей­ст­во о ца­рях-вол­хвах», 12 в.), а так­же по­ве­ст­во­ва­тель­ная и ди­дак­тич. по­эзия («Кни­га об Алек­сан­д­ре», «Кни­га об Апо­ло­нии», «Еле­на и Ма­рия, или Спор кли­ри­ка с ры­ца­рем», «Жи­тие свя­той Ма­рии Еги­пет­ской»; все 13 в.). Пер­вый из­вест­ный по име­ни «учё­ный» по­эт – Г. де Бер­сео, ав­тор по­эмы «Чу­де­са Бо­го­ма­те­ри» (13 в.). Уни­вер­саль­ным раз­ме­ром «учё­ной» по­эзии («чет­вер­ной стро­фой») на­пи­са­на зна­чит. часть «Кни­ги бла­гой люб­ви» Х. Руи­са (1343). Пер­вый исп. ры­цар­ский ро­ман – «Ры­царь Си­фар» (ок. 1300, опубл. в 1512) со­еди­нил мо­ти­вы вост. пре­да­ния о Вар­лаа­ме и Ио­а­са­фе с сю­же­та­ми и об­раз­ами франц. ро­ма­нов 12 в. Двор Аль­фон­со X Муд­ро­го стал во 2-й пол. 13 в. важ­ней­шим цен­тром куль­тур­но­го об­ме­на хри­сти­ан­ской, му­суль­ман­ской и ев­рей­ской куль­тур. По его ини­циа­ти­ве в Кас­ти­лии на­ча­ли соз­да­вать­ся про­за­ич. хро­ни­ки и ис­то­рии на нац. язы­ке («Пер­вая все­об­щая хро­ни­ка» и др.). Учё­ный ев­рей, зна­ток араб. и лат. язы­ков П. Аль­фон­со соз­дал сб. по­учи­тель­ных ис­то­рий «На­став­ле­ния кли­ри­ку» (12 в.), в ко­то­ром ис­поль­зо­вал тра­ди­ции вост. об­рам­лён­ной по­вес­ти. По то­му же прин­ци­пу по­стро­ен пер­вый сб. но­велл и притч на исп. яз. «Кни­га при­ме­ров гра­фа Лу­ка­но­ра и Па­тро­нио» Хуа­на Ма­ну­эля (1335), про­сла­вив­ше­го­ся так­же «Кни­гой о ры­ца­ре и ору­же­нос­це», «Кни­гой об охо­те» и др. Ср.-век. нар. по­эзия И. (май­ские пес­ни, сер­ра­ни­льи, виль­ян­си­ко и др.) со­хра­ни­лась в ви­де вкра­п­ле­ний в со­чи­не­ния по­этов-кли­ри­ков (Г. де Бер­сео, Х. Руи­са и др.) и в про­из­ве­де­ни­ях пи­са­те­лей позд­ней­ше­го вре­ме­ни. На про­тя­же­нии 15 в. ак­тив­но скла­ды­ва­лась ли­ри­ка на кас­тиль­ском яз., пред­став­лен­ная в сб-ках кан­сь­о­не­ро (А. Аль­ва­рес де Виль­я­сан­ди­но, Ф. Им­пе­ри­аль и др.). Стрем­ле­ни­ем пе­ре­не­сти в лит-ру И. тра­ди­ции итал. сло­вес­но­сти бы­ло оз­на­ме­но­ва­но твор­че­ст­во исп. по­этов 15 в. мар­ки­за де Сан­тиль­я­ны, Х. де Ме­ны. По­эма Х. Ман­ри­ке «Стро­фы на смерть от­ца» (1476) ста­ла вер­ши­ной исп. фи­лос.-эле­гич. по­эзии позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья.

Эпи­сто­ляр­ный лю­бов­но-ал­ле­го­рич. ро­ман Д. де Сан Пед­ро «Тем­ни­ца люб­ви» (1492) и ро­ман-дра­ма Ф. де Ро­ха­са «Тра­ги­ко­ме­дия о Ка­ли­сто и Ме­ли­бее, или Се­ле­сти­на» (1499–1502) оз­на­ме­но­ва­ли на­ча­ло Воз­ро­ж­де­ния в исп. лит-ре. Ры­цар­ский ро­ман «Ама­дис Галь­ский» (со­хра­нив­шее­ся изд. 1508 – пе­ре­ра­бот­ка ср.-век. тек­ста 14–15 вв., осу­ще­ст­в­лён­ная Г. О. Р. де Мон­таль­во) вы­звал к жиз­ни мно­го­числ. про­дол­же­ния, по­ве­ст­вую­щие о при­клю­че­ни­ях по­том­ков гл. ге­роя. В кон. 15 в. поя­ви­лись пер­вые пье­сы на ро­ж­де­ст­вен­ские и лю­бов­ные те­мы («эк­ло­ги») Х. дель Эн­си­ны, «от­ца ис­пан­ско­го те­ат­ра». На­писан­ные под влия­ни­ем итал. ре­нес­санс­ных дра­ма­тур­гов кар­на­валь­ные фар­сы Л. Фер­нан­де­са, а так­же твор­че­ст­во Б. де Тор­ре­са На­ар­ро и Л. де Ру­эды пред­ва­ри­ли по­яв­ле­ние в И. проф. те­ат­ра. В исп. по­эзии 1-й пол. 16 в. (Х. Бос­кан Аль­мо­га­вер, Г. де ла Ве­га и др.) пре­об­ла­да­ло влия­ние пет­рар­киз­ма. Диа­ло­гич. про­за Х. де Валь­де­са и А. де Валь­де­са вы­дер­жа­на в ду­хе Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го и итал. гу­ма­ни­стов 14 – нач. 16 вв.

Сви­де­тель­ст­вом кри­зи­са гу­ма­ни­стич. идеа­лов в И. в сер. 16 в. ста­ла ано­ним­ная по­весть «Жизнь Ла­са­ри­льо с Тор­ме­са» (изд. в 1554) – про­об­раз жан­ра плу­тов­ско­го ро­ма­на (пи­ка­ре­ски), рас­цвет ко­то­ро­го при­шёл­ся на эпо­ху ба­рок­ко: ро­ма­ны «Гус­ман де Аль­фа­ра­че» М. Але­ма­на-и-де-Эне­ро (ч. 1–2, 1599–1604); «Плу­тов­ка Хус­ти­на» Б. де На­вар­ре­те (1605, опубл. ано­ним­но); «Ис­то­рия жиз­ни прой­до­хи по име­ни дон Паб­лос» Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­га­са (1600-е гг., изд. в 1626); «Жизнь Мар­ко­са де Об­ре­гон» В. Эс­пи­не­ля (1618) и др. Жанр ре­нес­санс­но­го ры­цар­ско­го ро­ма­на вы­тес­нял­ся про­зой и по­эзи­ей исп. мис­ти­ков (Те­ре­са де Хе­сус, Ху­ан де ла Крус), а так­же пас­то­раль­ным ро­ма­ном («Диа­на» Х. де Мон­те­май­о­ра, 1559; «Га­ла­тея» М. де Сер­ван­те­са, 1585). Сер­ван­тес соз­дал клас­сич. об­ра­зец но­во­ев­ро­пей­ско­го ро­ма­на «Дон Ки­хот» (ч. 1–2, 1605–15), а так­же сб. «На­зи­да­тель­ные но­вел­лы» (1613). По­пыт­ки воз­ро­дить ан­тич­ную тра­ди­цию бы­ли пред­при­ня­ты в эпо­пее «Арау­ка­на» А. де Эр­си­льи-и-Сунь­и­ги (1569–89), при­клю­ченческом ро­ма­не Сер­ван­те­са «Стран­ст­вия Пер­си­ле­са и Си­хиз­мун­ды» (1617), соз­дан­ном в ду­хе Ге­лио­до­ра.

Во 2-й пол. 16 в. ос­нов­ны­ми по­этич. жан­ра­ми в лит-ре И. ос­та­ва­лись со­нет, кан­со­на, эк­ло­га, ода, эле­гия, эпи­сто­ла; офор­ми­лись две шко­лы – са­ла­манк­ская, во гла­ве с Л. де Ле­о­ном, и се­виль­ская (Ф. де Эр­ре­ра и др.). Всё боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ла нац. по­этич. тра­ди­ция, в т. ч. фольк­лор­ная, на ос­нове ко­то­рой воз­ник­ли жан­ры лет­ри­льи и «но­во­го» («ли­те­ра­тур­но­го») ро­ман­са. В исп. по­эзии ба­рок­ко вы­де­ли­лись две сти­ле­вые раз­но­вид­но­сти – кон­сеп­тизм и куль­те­ра­низм; са­мы­ми из­вест­ны­ми ба­роч­ны­ми по­эта­ми ста­ли Л. де Гон­го­ра-и-Ар­го­те, Ло­пе Ф. де Ве­га Кар­пьо, Ф. Ке­ве­до-и-Виль­е­гас. В про­зе ба­рок­ко ря­дом с пи­ка­ре­ской, не­ред­ко скре­щи­ва­ясь с ней, раз­вил­ся жанр са­ти­ри­ко-фан­та­стич. «виде́­ния»: «Сно­ви­де­ния» Ке­ве­до-и-Виль­е­га­са (опубл. в 1627), «Хро­мой бес» Л. Ве­ле­са де Ге­ва­ры (1641). По­пуляр­но­стью поль­зо­ва­лось твор­че­ст­во Б. Гра­сиа­на-и-Мо­ра­ле­са – со­б­ра­ние ост­ро­ум­ных по­учи­тель­ных из­ре­че­ний «Кар­ман­ный ора­кул» (1647) и ал­ле­го­рич. «эпо­пея в про­зе» «Кри­ти­кон» (1-я ч. – 1651, 2-я ч. – 1653, 3-я ч. – 1657). Те­атр за­ни­мал цен­траль­ное ме­сто в исп. лит-ре ба­рок­ко. Уже в 1590-е гг. на исп. сце­не бла­го­даря уси­ли­ям Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо ут­вер­ди­лась ко­ме­дия – со­стоя­щий из 3 дей­ст­вий и по­стро­ен­ный на ув­ле­ка­тель­ной ин­три­ге вид пред­став­ле­ния, рас­счи­тан­ный на ши­ро­кую пуб­ли­ку и по­ста­нов­ку в т. н. кор­ра­ле. По­сле­до­ва­те­ля­ми Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо ста­ли Тир­со де Мо­ли­на, А. Ми­ра де Аме­скуа, Л. Ве­лес де Ге­ва­ра, Х. Ру­ис де Алар­кон-и-Мен­до­са и др. Не­сколь­ко особ­ня­ком сто­ит твор­че­ст­во Гиль­е­на де Ка­ст­ро, ещё не по­рвав­ше­го с ре­нес­санс­ным клас­си­циз­мом. Соз­да­телем «эмб­ле­ма­ти­че­ских» драм, изо­би­лую­щих ба­роч­ной сим­во­ли­кой и ал­ле­го­рия­ми, стал П. Каль­де­рон де ла Бар­ка («Жизнь есть сон», 1636, и др.).

На­ча­ло Про­све­ще­ния оз­на­ме­но­ва­но про­зой Б. Х. Фей­хоо-и-Мон­те­нег­ро, ав­то­ра «Все­об­ще­го кри­ти­че­ско­го сло­ва­ря» (1726–29), хо­тя в твор­че­ст­ве Д. де Тор­ре­са-и-Виль­яр­роэ­ля со­хра­ня­ют­ся жан­ры ба­роч­ной про­зы, та­кие как плу­тов­ская ав­то­био­гра­фия («Жизнь…, на­пи­сан­ная им са­мим», 1743–56), са­ти­рич. ви­де­ние-ме­нип­пея («Учи­тель­ные сно­ви­де­ния», 1737–51). Ро­ман «Ис­то­рия зна­ме­ни­то­го про­по­вед­ни­ка бра­та Хе­рун­дио из Кам­па­са­са» Х. Ф. де Ис­лы (1756–68) ин­те­ре­сен по­пыт­кой со­еди­нить опыт пи­ка­ре­ски и ро­ма­на сер­ван­те­сов­ско­го ти­па. В го­ды рас­цве­та Про­све­ще­ния (2-я пол. 18 в.) исп. те­ат­раль­ная тра­ди­ция раз­вива­ет­ся в ма­лых жан­рах (од­но­акт­ные ин­тер­ме­дии Р. де ла Кру­са); при­ме­ча­тель­но стрем­ле­ние Н. Ф. де Мо­ра­ти­на и Л. Ф. де Мо­ра­ти­на ут­вер­дить на сце­не клас­си­ци­стич. тра­ге­дию и ко­ме­дию. Ха­рак­тер­ным жан­ром про­све­ти­тель­ской сло­вес­но­сти ста­ла бас­ня (Ф. Ма­рия де Са­мань­е­го, Т. де Ири­ар­те). Ро­каль­ные и сен­ти­мен­та­ли­ст­ские на­строе­ния от­ра­зились в про­зе Х. Ка­даль­со-и-Вас­ке­са («Ма­рок­кан­ские пись­ма», 1789), в ко­ме­дио­гра­фии круп­но­го гос. дея­те­ля Г. М. де Хо­вель­я­но­са («Бла­го­род­ный пре­ступ­ник», 1774, и др.). При­об­ре­ли по­пу­ляр­ность про­све­ти­тель­ские са­ти­ры, ге­ро­ич. по­эмы, оды, вос­хва­ляв­шие ре­фор­мы, до­сти­же­ния ци­ви­ли­за­ции, доб­лесть древ­них ибе­ров (М. Х. Кин­та­на, Г. М. Хо­вель­я­нос и др.). В по­эзии Х. Ме­лен­де­са Валь­де­са, а так­же др. пред­ста­ви­те­лей вновь воз­ник­ших са­ла­манк­ской шко­лы (Н. А. Сьен­фу­эгос, Ф. С. Бар­бе­ро, Х. Н. Галь­е­гос, М. Х. Кин­та­на) и со­пер­ни­чаю­щей с ней се­виль­ской шко­лы (А. Лис­та, М. М. де Ар­хон и др.) на­ме­ти­лись кон­ту­ры ро­ман­тиз­ма, ут­вер­див­ше­го­ся в лит-ре И. к сер. 1830-х гг. Од­на из цен­траль­ных фи­гур 1-й тре­ти 19 в. – Ф. Мар­ти­нес де ла Ро­са, ав­тор ис­то­рич. драм («Абен Омайя», 1830; «За­го­вор в Ве­не­ции», 1830).

Ве­ду­щи­ми жан­ра­ми ро­ман­тич. лит-ры, пе­ре­жив­шей рас­цвет в 1830–40-х гг., ста­ли ис­то­рич. дра­ма (М. Х. де Лар­ра, А. де Саа­вед­ра Ра­ми­рес, А. Гар­сия Гуть­ер­рес, Х. Э. Арт­сен­буч, Х. Сор­ри­лья-и-Мо­раль и др.) и ис­то­рич. ро­ман (М. Х. де Лар­ра, Х. де Эс­прон­се­да, Э. Хиль-и- Кар­ра­ско и др.). Идеа­ли­зи­ров. об­раз ге­роя-бо­го­бор­ца, бун­та­ря, вос­стаю­ще­го про­тив лю­бых ав­то­ри­те­тов и за­пре­тов, во­пло­тил­ся в ми­фе о Дон Жу­а­не, слив­шем­ся с об­ра­зом Фау­ста в ро­ман­тич. по­эмах Х. де Эс­прон­се­ды «Са­ла­манк­ский сту­дент» (1837) и «Мир-дья­вол» (1839). Ро­ман­тич. на­строе­ния со­хра­ня­лись в по­эзии И. до нач. 20 в. (Г. А. Бек­кер, Р. Ка­ст­ро, Э. Пон­даль, Р. де Кам­поа­мор, ран­ний Ф. Гар­сия Лор­ка), а так­же в нео­ро­ман­тич. дра­ма­тур­гии Х. де Эче­га­рая-и-Эй­са­гир­ре. В 1830–1840-х гг. в твор­че­ст­ве М. Х. де Лар­ры, Р. де Ме­со­не­ро Ро­ма­но­са, С. Эс­те­ба­не­са Каль­де­ро­на и др. сло­жил­ся кос­тум­бризм. В кон. 1840-х гг. воз­ник­ла «ре­гио­на­ли­ст­ская» («об­ла­ст­ни­че­ская») про­за: ро­ма­ны Ф. Ка­баль­е­ро, рас­ска­зы А. де Тру­эвы и др. В 1860-е гг. кос­тум­бри­ст­ский очерк и «об­ла­ст­ни­че­ская» про­за эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли к реа­лиз­му и на­ту­ра­лиз­му (Х. М. де Пе­ре­да, Х. Ва­ле­ра, П. А. де Алар­кон, Э. Пар­до Ба­сан, Л. Алас-и-Уре­нья, А. Па­ла­сио Валь­дес). Жанр на­ту­ра­ли­стич. со­ци­аль­но­го ро­ма­на со­хра­нял­ся в лит-ре И. до 1920-х гг. (В. Бла­ско Ибань­ес). Круп­ней­ший исп. про­за­ик по­след­ней тре­ти 19 – нач. 20 вв. – Б. Пе­рес Галь­дос, ав­тор пя­ти се­рий ис­то­рич. ро­ма­нов «На­цио­наль­ные эпи­зо­ды» (1873–1912). Рас­цвет исп. сло­вес­но­сти на ру­бе­же 19–20 вв. был свя­зан с дея­тель­но­стью пи­са­те­лей «по­ко­ле­ния 1898 го­да» (М. де Уна­му­но, Р. М. дель Ва­лье-Инк­лан, А. Ма­ча­до-и-Ру­ис, Х. Р. Хи­ме­нес, П. Ба­ро­ха-и-Не­си, Асо­рин, Р. де Маэ­сту, Х. Бе­на­вен­те-и-Марти­нес­). Опи­ра­ясь на опыт лат.-амер. мо­дер­низ­ма, франц. сим­во­лиз­ма и ис­кон­но­го исп. фольк­ло­ра, они вы­ра­бо­та­ли но­вый по­этич. язык, сво­бод­ный от ро­ман­тич. штам­пов. Уси­лия «по­ко­ле­ния 1898 го­да» бы­ли под­дер­жа­ны фи­ло­со­фом Х. Ор­те­гой-и-Гас­се­том, про­заи­ка­ми Р. Пе­ре­сом де Ай­а­лой и Р. Го­ме­сом де ла Сер­ной, эс­сеи­стом Э. д’Ор­сом-и-Ро­ви­рой, а так­же по­эта­ми «по­ко­ле­ния 1927 го­да» – Ф. Гар­си­ей Лор­кой, В. Алей­санд­ре, Р. Аль­бер­ти, Х. Гиль­е­ном, П. Сали­на­сом­, Л. Сер­ну­дой, Д. Алон­со-и-Ре­дон­до, Х. Дие­го и др.

В 1920-х гг. раз­ви­тие исп. лит-ры тес­но свя­за­но с ку­биз­мом и сюр­реа­лиз­мом, а так­же с аван­гар­ди­ст­ски­ми шко­ла­ми Лат. Аме­ри­ки. От­ве­том на фран­ки­ст­скую дик­та­ту­ру ста­ло на­прав­ле­ние «тре­мен­дизм» (от исп. tre­men­do – страш­ный), про­явив­шее­ся в твор­че­ст­ве К. Х. Се­лы, К. Ла­фо­рет и др. Пу­те­вые очер­ки Се­лы «Пу­те­ше­ст­вие в Ал­кар­рию» (1948), а так­же его ро­ман «Улей» (1943, изд. в 1951) по­ло­жи­ли на­ча­ло со­ци­аль­но­му ро­ма­ну («объ­ек­тив­ной про­зе»), офор­мив­ше­му­ся в про­из­ве­де­ни­ях Х. Гой­ти­со­ло, Л. Гой­ти­со­ло-Гая, Р. Сан­че­са Фер­ло­сио, Х. Гар­сии Ор­те­ла­но, Х. Фер­нан­де­са Сан­то­са, А. Грос­со, А. Фер­ре­са, А. Ло­пе­са Са­ли­на­са, А. М. Ма­ту­те и др. В сер. 1960-х гг. ог­ра­ни­чен­ность в вы­бо­ре ху­дож. средств и ус­та­нов­ка на ав­тор­ское са­мо­уст­ра­не­ние при­ве­ли «объ­ек­тив­ную про­зу» к кри­зи­су (ро­ман Гой­ти­со­ло «Осо­бые при­ме­ты», 1967). Твор­че­ст­вом М. Де­ли­бе­са, Грос­со и др. пред­став­ле­но «поч­вен­ни­че­ское» те­че­ние в про­зе 1950–60-х гг., со­сре­до­то­чен­ное на опи­са­нии жиз­ни пат­ри­ар­халь­ной И. 1940–50-е гг. ста­ли пе­рио­дом рас­цве­та исп. со­ци­аль­ной по­эзии (твор­че­ст­во Г. Се­лайи, Б. де Оте­ро, Х. Йер­ро). Соз­да­те­лем те­ат­ра со­ци­аль­но­го дей­ст­вия стал А. Са­ст­ре, ав­тор под­чёрк­ну­то ус­лов­ных, пла­кат­но-ал­ле­го­рич. «драм о ре­во­лю­ции». Са­мый зна­чит. дра­ма­тург И. 1950–60-х гг. – А. Бу­эро Валье­хо­, тя­го­тел к прит­че, со­еди­няя её с эс­те­ти­кой со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. те­ат­ра.

Ро­ма­ны «Вре­мя мол­ча­ния» Л. Мар­ти­на Сан­то­са (1962) и «Вер­нёшь­ся в Край» Х. Бе­не­та (1967) оз­на­ме­но­ва­ли на­ча­ло ак­тив­но­го ус­вое­ния опы­та «но­во­го ро­ма­на». Стрем­ле­ние рас­ши­рить ху­дож. диа­па­зон ха­рак­тер­но как для адеп­тов со­ци­аль­но­го ро­ма­на (ро­ман «Оп­рав­да­ние гра­фа Ху­лиа­на» и др. Х. Гой­ти­со­ло; позд­нее твор­че­ст­во А. Грос­со, М. Вас­ке­са Мон­таль­ба­на), так и для про­заи­ков-поч­вен­ни­ков (ро­ма­ны «Пять ча­сов с Ма­рио», 1966, «Вой­ны от­цов на­ших», 1975, М. Де­ли­бе­са). В кон. 1960-х гг. воз­ник «ме­та­фи­зи­че­ский ро­ман», тео­ре­ти­ки ко­то­ро­го (М. Гар­сия-Ви­ньо, А. При­е­то, К. Ро­хас, А. Бош) стре­ми­лись изо­бра­жать не столь­ко пред­мет­но-ма­те­ри­аль­ную дей­ст­ви­тель­ность, сколь­ко внутр. мир че­ло­ве­ка, разл. из­ме­ре­ния бы­тия. В про­зе по­след­ней тре­ти 20 – нач. 21 вв. до­ми­ни­ру­ет «сер­ван­те­сов­ский», па­ро­дий­ный, соз­наю­щий собств. ли­те­ра­тур­ность тип по­ве­ст­во­ва­ния, пред­став­лен­ный ро­ма­на­ми Г. Тор­рен­те Баль­есте­ра, Э. Мен­до­сы, Х. Х. Миль­я­са, Л. Лан­де­ро, «куль­ту­ро­ло­ги­че­ской» про­зой Х. Ма­риа­са и Л. А. де Виль­е­ны. Де­тек­тив­ная фа­бу­ла час­то вклю­ча­ет­ся в ис­то­рич. или псев­до­ис­то­рич. по­ве­ст­во­ва­ние, по­стро­ен­ное как со­еди­не­ние раз­лич­ных лит. и куль­тур­ных ис­точ­ни­ков: ро­ма­ны А. Пе­ре­са-Ре­вер­те, А. Мунь­о­са Мо­ли­ны. Од­на из ос­нов­ных при­мет про­зы 1980–2000-х гг. – рас­цвет ис­то­рич. ро­ма­на в его разл. мо­ди­фи­ка­ци­ях: твор­че­ст­во К. Ро­ха­са, Х. Фер­нан­де­са Сан­то­са, М. Де­ли­бе­са, Х. Хи­ме­не­са Ло­са­но и др.

Лит-ра И. на ба­ск­ском яз. вплоть до 19 в. но­си­ла пре­им. ре­лиг. ха­рак­тер и пред­став­ле­на фраг­мен­та­ми эпич. ска­за­ний, пес­ня­ми, «пас­то­ра­ля­ми» на биб­лей­ские сю­же­ты, ре­лиг. ли­ри­кой. В 19 в. ро­ман­тич. на­строе­ния от­ра­зи­лись в сти­хо­тво­ре­ни­ях Х. М. Ипар­ра­гир­ре, И. Бис­кар­рон­до и др.; к реа­лиз­му близ­ка по­эзия Х. де Ари­ши­му­ньо и Э. де Ур­киа­ги, ис­пы­тав­ше­го силь­ное влия­ние Ф. Гар­сии Лор­ки. Сло­вес­ность 20 в. от­ли­ча­ет­ся пат­ри­ар­халь­ным ха­рак­те­ром и вни­ма­ни­ем к со­ци­аль­ной те­ма­ти­ке (твор­че­ст­во Н. де Ор­ма­эчеа, Х. А. Ира­су­сты, Г. Аре­сти и др.).

Лит-ра И. на га­ли­сий­ском яз. в сред­ние ве­ка пред­став­ле­на в ос­нов­ном ли­рич. по­эзи­ей: в 12–13 вв. на всём Ибе­рий­ском п-ове кур­ту­аз­ная ли­ри­ка скла­ды­ва­лась пре­им. на га­ли­сий­ско-пор­туг. яз. (ре­лиг. и лю­бов­ная по­эзия Аль­фон­со X Муд­ро­го, Ж. Ай­ра­са, Б. де Бо­на­ва­ла, П. Го­ме­са Ша­ри­ньо, П. Ме­о­го, Ж. Зо­ро и др.). В 15–18 вв. сло­вес­ность бы­то­ва­ла пре­им. в уст­ной фор­ме. С ро­ман­тиз­мом свя­за­но «поч­вен­ни­че­ское» твор­че­ст­во Ф. Ань­о­на-и-Па­са, Х. М. Пин­то­са, Р. Ка­ст­ро (сб. «Га­ли­сий­ские пес­ни», 1863, и др.), Э. Пон­да­ля (сб. «Шум со­сен», 1886). Со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка и са­ти­рич. па­фос ха­рак­тер­ны для по­эзии М. Кур­ро­са Эн­ри­ке­са, В. Ла­ма­са Кар­ва­ха­ля и др. В про­зе кон. 19 – нач. 20 вв. раз­вивал­ся ис­то­рич. и бы­то­опи­са­тель­ный (в ду­хе кос­тум­бриз­ма) ро­ман (М. Амор Мей­лан, А. Ло­пес Фер­рей­ро, Э. Ка­ре Аль­дао, В. Мар­ти­нес Рис­ко и др.). В ли­ри­ке 20 в. до­ми­ни­ру­ют со­ци­аль­ные мо­ти­вы (Р. Ка­ба­ниль­яс, Л. Ама­до Кар­ба­льо и др.), по­этич. экс­пе­ри­мен­та­ми от­ли­ча­ет­ся твор­че­ст­во Ф. Дель­га­до, Х. Ви­да­ля; к аван­гар­диз­му бли­зок по ду­ху М. Ан­то­нио. Во 2-й пол. 20 в. зна­чит. яв­ле­ни­ем ста­ла груп­па «не­от­ру­ба­ду­ров» (А. Кун­кей­ро Мо­ра и др.), стре­мя­щих­ся вос­кре­сить тра­ди­ции древ­ней га­ли­сий­ской ли­ри­ки.

Издания:

Ис­пан­ские по­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1958;

Ро­ман­се­ро ис­пан­ской вой­ны. 1936–1939. М., 1962;

Со­вре­мен­ная ис­пан­ская по­эзия. М., 1963;

Ис­пан­ская но­вел­ла XX в. М., 1965;

Ис­пан­ский те­атр. М., 1969;

Ро­ман­се­ро. М., 1970;

Со­вре­мен­ная ис­пан­ская но­вел­ла. М., 1971;

Мо­ло­дые по­эты Ис­па­нии. М., 1975;

Из ис­пан­ской по­эзии XVII в. Л., 1983;

Ис­пан­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах. 1789–1980. 2-е изд. М., 1984;

Ис­пан­ская на­род­ная по­эзия. М., 1987;

Ан­да­лус­ская по­эзия. М., 1988;

Ис­пан­ская но­вел­ла Зо­ло­то­го ве­ка. Л., 1989;

По­эзия ис­пан­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1990;

Ис­пан­ская клас­си­че­ская ко­ме­дия. Л., 1991;

По­эзия тру­ба­ду­ров. Ан­то­ло­гия га­ли­сий­ской ли­те­ра­ту­ры. СПб., 1995;

Со­вре­мен­ная ис­пан­ская по­эзия. СПб., 1997;

Ис­пан­ский плу­тов­ской ро­ман. М., 2000.

Дополнительная литература:

Ме­нен­дес Пи­даль Р. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. Ис­пан­ская ли­те­ра­ту­ра Сред­них ве­ков и эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. М., 1961;

Del Rio A. Historia de la literatura española. La Habana, 1968. Vol. 1–2;

Blecua-Perdices J. M. Atlas de literatura española. Barcelona, 1972;

Тер­те­рян И. А. Ис­пы­та­ние ис­то­ри­ей. Очер­ки ис­пан­ской ли­те­ра­ту­ры XX в. М., 1973;

она же. Со­вре­мен­ный ис­пан­ский ро­ман. 2-е изд. М., 1989;

Ис­пан­ская эс­те­ти­ка. Ре­нес­санс. Ба­рок­ко. Про­све­ще­ние. М., 1977;

Си­лю­нас В. Ис­пан­ская дра­ма XX в. М., 1980;

Historia y crítica de la lite­ratura española. Barcelona, 1980–1992. Vol. 1–9. Suplementos. Barcelona, 1991–2008–. Vol. 1–10–;

Ди­ас-Пла­ха Г. От Сер­ван­те­са до на­ших дней. М., 1981;

Val­bu­ena Prat A. Historia de la literatura española. 9 ed. Barcelona, 1981–1983. Vol. 1–6;

Iberica. Каль­де­рон и ми­ро­вая куль­ту­ра. Л., 1986;

Alborg J. L. Historia de la literatura española. 2 ed. Madrid, 1992–1996. Vol. 1–5;

Historia de la li­teratura española. Madrid, 1993–1995. Vol. 1–3;

Плав­скин З. И. Ли­те­ра­ту­ра Воз­рож­де­ния в Ис­па­нии. СПб., 1994;

Пис­ку­но­ва С. И. «Дон Ки­хот» Сер­ван­те­са и жан­ры ис­пан­ской про­зы XVI–XVII вв. М., 1998;

Iberica americans. Празд­ник в ибе­роа­ме­ри­кан­ской куль­ту­ре. М., 2002;

Iberica. К 400-ле­тию ро­ма­на Сер­ван­те­са «Дон Ки­хот». СПб., 2005;

Баг­но В. Е. Рос­сия и Ис­па­ния: об­щая гра­ни­ца. СПб., 2006.

Автор раздела: С. И. Пис­ку­но­ва.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Мно­го­об­ра­зие и слож­ность ху­дож. куль­ту­ры И. обу­слов­ле­ны раз­ли­чия­ми ис­то­рич. су­деб её отд. об­лас­тей и эт­нич. со­ста­ва на­се­ле­ния, на­слое­ния­ми куль­тур­ных тра­ди­ций фи­ни­кий­цев, кель­тов, гре­ков, рим­лян, гер­ман­цев, а так­же ара­бов (или мав­ров). Древ­ней­шие па­мят­ни­ки иск-ва на тер­ри­то­рии И. от­но­сят­ся к эпо­хе па­лео­ли­та: на­скаль­ные по­ли­хром­ные рос­пи­си и ри­сун­ки в пе­ще­рах Кан­таб­рии (в т. ч. Аль­та­ми­ра). К не­о­ли­ту вос­хо­дят схе­ма­тич. на­скаль­ные изо­бра­же­ния охо­ты и во­ен. сцен (в пе­ще­рах Вост. И.) и леп­ная ке­ра­ми­ка с про­ца­ра­пан­ным при­ми­тив­ным лен­точ­ным ор­на­мен­том. Гон­чар­ное иск-во дос­тиг­ло рас­цве­та в эне­о­ли­те (см. Ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ра) и брон­зо­вом ве­ке. К брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся по­се­ле­ния с зем­ля­ны­ми кре­по­ст­ны­ми со­ору­же­ния­ми, об­ли­цо­ван­ные ка­мен­ны­ми пли­та­ми под­зем­ные гроб­ни­цы с дро­мо­са­ми, пря­мо­уголь­ные в пла­не ка­мен­ные жи­ли­ща. Ок. 8 в. до н. э. воз­ник­ла куль­ту­ра ибе­ров (со­хра­ни­лись ос­тат­ки сло­жен­ных на­су­хо цик­ло­пич. ка­мен­ных стен Тар­ра­го­ны, 6 в. до н. э.); в 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. в Юж. и Вост. И. оп­ре­де­ляю­щим бы­ло влия­ние фи­ни­кий­ско­го (пу­ни­че­ско­го) и др.-греч. иск-ва (рас­пис­ные ке­ра­мич. ва­зы и др.). Сме­нив­шее власть Кар­фа­ге­на вла­ды­че­ст­во Ри­ма при­ве­ло к глу­бо­кой ро­ма­ни­за­ции ме­ст­ной куль­ту­ры в пер­вых ве­ках н. э. (руи­ны те­ат­ров, хра­мов, арок, ак­ве­ду­ков, мос­тов в Ме­ри­де, Тар­ра­го­не, Се­го­вии и др.; ос­тат­ки позд­не­рим­ских фре­сок и мо­за­ик).

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки ср.-век. иск-ва при­над­ле­жат ху­дож. куль­ту­ре вест­го­тов: тя­жё­лые по фор­мам церк­ви с пыш­ным рез­ным де­ко­ром в ин­терь­е­ре (Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста в Бань­о­се, 661; Сан­та-Ком­ба-де-Бан­де близ Орен­се, 7 в.; Сан-Пед­ро-де-ла-На­ве в пров. Са­мо­ра, ок. 700), а так­же ук­ра­ше­ния по­ли­хром­но­го сти­ля с яр­кой эма­лью и цвет­ны­ми кам­ня­ми (во­тив­ная ко­ро­на ко­ро­ля Ре­цес­вин­да, 7 в., Му­зей Клю­ни, Па­риж, и Нац. ар­хео­ло­гич. му­зей, Мад­рид). Во 2-й пол. 8 – нач. 11 вв. в за­воё­ван­ной ара­ба­ми Ан­да­лу­сии раз­ви­лось иск-во, в ко­то­ром свое­об­раз­но со­че­та­лись ху­дож. куль­ту­ра Омей­яд­ско­го ха­ли­фа­та и вест­гот­ские тра­ди­ции (Боль­шая ме­четь в Кор­до­ве, на­ча­ла стро­ить­ся в 785). В кон. 11–15 вв. в Юж. И. сло­жи­лось т. н. ис­па­но-мав­ри­тан­ское иск-во с цен­тра­ми в Ва­лен­сии, Гра­на­де, Се­ви­лье и др. го­ро­дах. Его осо­бен­но­сти, наи­бо­лее пол­но вы­ра­зив­шие­ся в ан­самб­ле Аль­гам­бры и в из­де­ли­ях из май­о­ли­ки с рос­писью люс­т­ром (13–15 вв.), по­слу­жи­ли ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния сти­ля му­де­хар.

Сло­же­ние соб­ст­вен­но исп. ху­дож. куль­ту­ры про­те­ка­ло в ус­ло­ви­ях Ре­кон­ки­сты. По ме­ре её про­дви­же­ния к югу раз­лич­ные по сво­им ис­то­кам ме­ст­ные ху­дож. тра­ди­ции всту­па­ли во взаи­мо­дей­ст­вие с куль­тур­ны­ми влия­ния­ми Фран­ции и Ита­лии. Осо­бый от­пе­ча­ток на иск-во И. на­ло­жи­ли ас­ке­тизм и фа­на­тич. бла­го­чес­тие, ут­вер­ждав­шие­ся в хо­де дли­тель­ной нац.-ос­во­бо­дит. борь­бы, ко­то­рая ве­лась под зна­ме­нем Церк­ви. В то же вре­мя тя­га к яр­ко­сти и изо­щрён­но­му бо­гат­ст­ву форм, шед­шая от мав­ри­тан­ской ци­ви­ли­за­ции (см. Мав­ри­тан­ское ис­кус­ст­во), ста­ла тра­ди­ци­ей в юж. об­лас­тях И. и про­ни­ка­ла на се­вер с при­то­ком ту­да бе­жен­цев-хри­сти­ан (мо­са­ра­бов). При­чуд­ли­вое пе­ре­пле­те­ние про­ти­во­ре­чи­вых тен­ден­ций по­ро­ди­ло сти­ли­стич. пе­ст­ро­ту и яр­кое свое­об­ра­зие ср.-век. иск-ва И. Об­лик го­ро­дов, вы­рас­тав­ших из опор­ных кре­по­стей вре­мён Ре­кон­ки­сты, ре­мес­лен­ных по­сёл­ков при мо­на­сты­рях или тор­го­вых ко­ло­ний у пе­ре­се­че­ния до­рог, а так­же из др.-рим. или мав­ри­тан­ских се­ле­ний, оп­ре­де­лял­ся при­род­ны­ми ус­ло­вия­ми и пла­ни­ров­кой ста­ро­го гра­до­об­ра­зую­ще­го яд­ра. Об­щи­ми для этих го­ро­дов бы­ли не­упо­ря­до­чен­ность плот­ной за­строй­ки, коль­ца гор. стен с во­ро­та­ми, от ко­то­рых уз­кие из­ви­ли­стые ули­цы ве­ли к пло­ща­ди с ра­ту­шей и хра­мом; го­ро­да Ан­да­лу­сии с её ус­той­чи­вым «мав­ри­тан­ским» ко­ло­ри­том не име­ли и та­ко­го цен­тра. Тип мав­ри­тан­ско­го жи­ло­го до­ма с внутр. дво­ри­ком (па­тио) и га­ле­рея­ми, пло­ской гли­ня­ной или не­сколь­ко по­ка­той че­ре­пич­ной кры­шей, с ин­терь­е­ра­ми, от­де­лан­ны­ми по­ли­хром­ны­ми ке­ра­мич. плит­ка­ми (асу­ле­хос), по­лу­чил в сред­ние ве­ка рас­про­стра­не­ние поч­ти во всей И. Лишь ка­мен­ные до­ма Ка­та­ло­нии близ­ки жи­ли­щам Про­ван­са и Бур­гун­дии, а у бас­ков и по­ны­не бы­ту­ют ка­мен­ные баш­не­об­раз­ные жи­ли­ща или фах­вер­ко­вые с ка­мен­ным за­пол­не­ни­ем не­вы­со­кие до­ма (ка­се­рио) с асим­мет­рич­ной 2-скат­ной кры­шей. Соз­да­те­ли ка­мен­ных кре­по­стей и зам­ков И. ис­поль­зо­ва­ли стро­ит. опыт Фран­ции и кре­сто­нос­цев.

Со 2-й пол. 15 в. исп. зам­ки пре­вра­ща­лись в па­рад­ные ре­зи­ден­ции, их ком­по­зи­ция и внутр. уб­ран­ст­во ста­но­ви­лись бо­га­че и жи­во­пис­нее (за­мок Ла-Ко­ка близ Се­го­вии, 15 в.). В цер­ков­ном зод­че­ст­ве Сев. И. ещё в 8–9 вв. со­хра­ня­лись вест­гот­ские тра­ди­ции (не­боль­шие ка­мен­ные церк­ви в т. н. ас­ту­рий­ском сти­ле близ г. Овь­е­до, ук­ра­шен­ные внут­ри резь­бой и рос­пи­сью). Но уже в 10–12 вв. мо­са­ра­бы при­но­сят с со­бой эле­мен­ты кир­пич­ной ар­хи­тек­ту­ры: вы­нос­ные кар­ни­зы, кон­со­ли, доль­ча­тые ку­по­ла (ц. Сан­ть­я­го-де-Пень­яль­ба близ Ле­о­на, 10 в.). В Ка­та­ло­нии, от­воё­ван­ной ра­нее др. исп. об­ла­стей и тя­го­тев­шей к куль­ту­ре Ита­лии и Юж. Фран­ции, в нач. 11 в. воз­во­ди­лись 3-не­фные церк­ви-кре­по­сти (Сан­та-Ма­рия в Ри­по­ле), близ­кие церк­вам ро­ман­ско­го сти­ля. Их стро­гие объ­ё­мы свя­за­ны во­еди­но лом­бард­ским по про­ис­хо­ж­де­нию де­ко­ром (глу­хие ар­ки, ар­ка­тур­ные фри­зы). Франц. об­раз­цам сле­ду­ют и соз­да­те­ли пер­вых ро­ман­ских церк­вей (Сан-Ви­сен­те в Ави­ле, строи­тель­ст­во на­ча­то в 12 в.), по­стро­ен­ных по за­ка­зу ор­де­на клю­ний­цев, и круп­ней­ше­го со­ору­же­ния эпо­хи – со­бо­ра в Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ле (ок. 1075–1211, до­ст­раи­вал­ся в 16–18 вв.). Бо­га­тый, ком­по­зи­ци­он­но яс­ный скульп­тур­ный де­кор его «Пор­ти­ка сла­вы» (кон. 12 в., мас­тер Ма­тео) пред­вос­хи­ща­ет склон­ность к пыш­но­му де­ко­ра­тив­но­му уб­ран­ст­ву, ти­пич­но­му для исп. го­ти­ки. Но од­но­вре­мен­но скла­ды­ва­лись и ме­ст­ные осо­бен­но­сти ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ры: про­сто­та форм и тя­жесть кон­ст­рук­ции, от­сут­ст­вие в хра­ме хо­ра, кон­тра­ст­ное со­пос­тав­ле­ние бо­га­то чле­нён­ных зап. фа­са­дов с об­шир­ны­ми глад­ки­ми плос­ко­стя­ми стен (Ста­рый со­бор в Са­ла­ман­ке, увен­чан­ный ку­по­лом со­бор в Са­мо­ре, оба – сер. 12 в.). Ха­рак­тер­но так­же при­ме­не­ние 4- и 8-ча­ст­ных сво­дов на нер­вю­рах, а так­же мо­ну­мен­таль­ных ку­по­лов на па­ру­сах (сим­бо­рио) над сре­док­ре­сти­ем. Скульп­ту­ра это­го вре­ме­ни (ка­мен­ная и де­ре­вян­ная) от­ли­ча­лась бо­гат­ст­вом пла­стич. язы­ка и мно­го­об­ра­зи­ем ком­по­зиц. ре­ше­ний. Раз­де­лён­ные на яру­сы изо­бра­же­ния по­кры­ва­ли об­шир­ные плос­ко­сти сте­ны (ста­туи и рель­е­фы пор­та­ла ц. Сан­та-Ма­рия в Ри­по­ле, сер. 12 в.). В рос­пи­сях пре­об­ла­да­ли на­ив­ная дос­то­вер­ность и на­гляд­ность рас­ска­за (сте­но­пись 12 в. в ц. Сан-Кле­мен­те в Тау­ле, Ка­та­ло­ния), ко­то­рые при­су­щи так­же ал­тар­ным об­ра­зам и книж­ной ми­ниа­тю­ре 10–12 вв.

Ар­хи­тек­ту­ре го­ти­ки в И. бы­ло свой­ст­вен­но сти­ли­стич. мно­го­об­ра­зие форм. Со­бо­ры в Бур­го­се, То­ле­до и Ле­о­не (на­ча­ли стро­ить­ся в 1-й пол. 13 в.), не­сколь­ко при­зе­ми­стые по про­пор­ци­ям, близ­ки го­тич. хра­мам Фран­ции. Са­мо­быт­ны церк­ви Ка­та­ло­нии (час­то од­но­не­фные или с очень ши­ро­ким ср. не­фом), в ко­то­рых строй­ные опо­ры лег­ко не­сут под­ня­тый на боль­шую вы­со­ту ог­ром­ный свод (со­бор в Же­ро­не, стро­ил­ся с 1312). Во внеш­нем об­ли­ке церк­вей здесь пре­об­ла­да­ют поч­ти ли­шён­ные де­ко­ра круп­ные, не­рас­чле­нён­ные объ­ё­мы. В сти­ле ка­та­лон­ской го­ти­ки был соз­дан и луч­ший об­ра­зец гражд. ар­хи­тек­ту­ры И. – бир­жа (лон­ха) в Паль­ме (строи­тель­ст­во на­ча­то в 1425), с 8-гран­ны­ми уг­ло­вы­ми баш­ня­ми, слу­жив­шая про­об­ра­зом для мно­го­числ. по­стро­ек. В др. рай­онах И. ар­хи­тек­ту­ра сти­ля му­де­хар со­пер­ни­ча­ла и скре­щи­ва­лась с го­ти­кой; при­ме­няе­мые ара­ба­ми узор­ная клад­ка из кир­пи­ча, де­кор из але­ба­ст­ра, сту­ка и из­раз­цов соз­да­ва­ли свое­об­раз­ный де­ко­ра­тив­ный эф­фект (со­бор в Са­ра­го­се, стро­ил­ся с 1119). В Ара­го­не бы­ли рас­про­стра­не­ны в изо­би­лии ук­ра­шен­ные кир­пич­ным гео­мет­рич. узо­ром ко­ло­коль­ни-ми­на­ре­ты. Об­шир­ные позд­не­го­тич. со­бо­ры в Се­ви­лье (строи­тель­ст­во на­ча­то в 1402; ко­ло­коль­ней со­бо­ра яв­ля­ет­ся быв. ми­на­рет гл. ме­че­ти – «Ла Хи­раль­да», кон. 12 в.; выс. ок. 98 м), Са­ла­манке (Но­вый со­бор, стро­ил­ся с 1512, ар­хи­тек­то­ры Х. Хиль де Он­тань­он, Р. Хиль де Он­тань­он и Х. Кам­пе­ро) и Се­го­вии (стро­ил­ся с 1522, ар­хи­тек­то­ры Х. Хиль де Он­тань­он и Р. Хиль де Он­тань­он; пор­тал и ку­пол – 1620-е гг.) сдер­жан­ны по де­ко­ра­тив­но­му уб­ран­ст­ву. Ху­дож­ни­ки Ка­та­ло­нии, Ва­лен­сии, Ара­го­на со­зда­ва­ли пыш­ные жи­во­пис­но-скульп­тур­ные ал­та­ри (ре­таб­ло). Ин­те­рес к де­та­лям бы­та, жи­вая не­по­сред­ст­вен­ность поз и лиц при­су­щи рос­пи­сям ка­пел­лы Сан-Ми­гель в мон. Пед­раль­бес в Бар­се­ло­не (1346, мас­тер Ф. Бас­са – ос­но­ва­тель ка­та­лон­ской шко­лы жи­во­пи­си), по­ли­хром­ным фи­гу­рам ре­таб­ло, скульп­тур­ным изо­бра­же­ни­ям на гроб­ни­цах и ми­ниа­тю­рам это­го вре­ме­ни.

За­вер­ше­ние Ре­кон­ки­сты к кон. 15 в., объ­е­ди­не­ние исп. зе­мель, от­кры­тие Аме­ри­ки и при­ток зо­ло­та в И. сти­му­ли­ро­ва­ли бур­ную стро­ит. дея­тель­ность, рост го­ро­дов. Но И. не ис­пы­та­ла мощ­но­го рас­цве­та куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния, т. к. эко­но­мич. подъ­ём стра­ны сов­пал с ут­вер­жде­ни­ем в ней фео­даль­но-кле­ри­каль­но­го ре­жи­ма, все­си­лия ин­кви­зи­ции. Тра­диц. склон­ность к пыш­ной де­ко­ра­тив­но­сти по­ро­ди­ла свое­об­раз­ную исп. раз­но­вид­ность ар­хи­тек­ту­ры Ре­нес­сан­са – стиль пла­те­ре­ско. Для по­стро­ек это­го сти­ля ха­рак­тер­но на­ло­же­ние на гл. фа­са­ды и пор­та­лы, лод­жии, ко­лон­ны и ар­ки па­тио жи­лых по­стро­ек обиль­но­го, изо­щрён­но­го и бо­га­то­го по мо­ти­вам скульп­тур­но­го де­ко­ра. Под лу­ча­ми солн­ца эти ажур­ные рез­ные ор­на­мен­таль­ные ком­по­зи­ции, про­ти­во­пос­тав­лен­ные глад­ким час­тям стен, соз­да­ва­ли жи­во­пис­ную иг­ру све­то­те­ни (кол­ле­гия Сан­та-Крус в Валь­я­до­ли­де, кон. 15 в., арх. Э. де Эгас; дво­рец Ка­са-де-лос-Пи­кос в Се­го­вии, 15–16 вв.; но­вый ко­ро­лев­ский дво­рец в Аранху­эсе, 1571, арх. Х. Б. де То­ле­до). По ме­ре рос­та ве­ли­ко­дер­жав­ных уст­рем­ле­ний исп. мо­нар­хов в свет­ской ар­хи­тек­ту­ре 16 в. ут­вер­дил­ся офи­ци­аль­ный, хо­лод­но-мо­ну­мен­таль­ный стиль де­сор­на­мен­та­до («не­ук­ра­шен­ный»), на­зы­вае­мый так­же эр­ре­ре­ско по име­ни арх. Х. Б. де Эр­ре­ры, стро­ив­ше­го ре­зи­ден­цию Фи­лип­па II – Эс­ко­ри­ал.

Изо­бра­зит. иск-во И., ис­пы­тав­шее в 15 в. зна­чит. воз­дей­ст­вие ни­дерл. и итал. иск-ва, всё же шло сво­им пу­тём, со­хра­няя вплоть до 16 в. от­дель­ные ср.-век. чер­ты. Су­ро­вый дра­ма­тизм и внутр. на­пря­жён­ность об­ра­зов в кар­ти­нах Б. Вер­ме­хо, Б. Мар­то­ре­ля, X. Уге, Ф. Галь­е­го­са, А. Фер­нан­де­са со­че­та­ют­ся с ус­лов­но­стью про­стран­ст­вен­но­го по­строе­ния, зо­ло­ты­ми фо­на­ми и обиль­ной ор­на­мен­ти­кой тка­ней. В 16 в. Э. Янь­ес де Аль­ме­ди­на, X. де Хуа­нес, Л. Вар­гас под­ра­жа­ют приё­мам итал. жи­во­пи­си; Л. Мо­ра­лес соз­да­ёт про­из­ве­де­ния, про­ник­ну­тые спи­ри­туа­лиз­мом. Не­обык­но­вен­ной эк­заль­та­ции в пе­ре­да­че ду­шев­но­го смя­те­ния че­ло­ве­ка, сво­бо­ды и экс­прес­сии жи­во­пис­но­го язы­ка дос­ти­га­ет Эль Гре­ко. Пла­сти­ка, раз­ви­вав­шая­ся в кон. 15 – нач. 16 вв. в об­щем рус­ле с ар­хи­тек­ту­рой пла­те­ре­ско (Д. де Си­лоэ, Д. Фор­мент, Ф. Би­гер­ни), по­сте­пен­но ус­ваи­ва­ет язык ре­нес­санс­ной скульп­ту­ры. В 16 в. на­ря­ду с уси­ле­ни­ем дра­ма­тиз­ма об­ра­зов в ней по­яв­ля­ют­ся чер­ты мань­е­риз­ма (Д. де Си­лоэ, А. Бер­ру­ге­те). В жи­во­пи­си по­лу­ча­ет раз­ви­тие изы­скан­но-де­ко­ра­тив­ный па­рад­ный порт­рет (А. Сан­чес Ко­э­льо и X. Пан­то­ха де ла Крус), от­ли­чаю­щий­ся ост­ро­той пе­ре­да­чи ха­рак­тер­ных черт мо­де­ли.

В 17 в. в И. раз­ви­ва­ет­ся ба­рок­ко. Хра­мы, а за­тем и свет­ские со­ору­же­ния по­лу­ча­ют сход­ное с пла­те­ре­ско пыш­ное де­ко­ра­тив­ное уб­ран­ст­во. Исп. ба­рок­ко, на­зван­ное чур­ри­ге­ре­ско (по име­ни арх. Х. Б. де Чур­ри­ге­ры), уже к нач. 18 в. при­об­ре­ло ха­рак­тер об­ще­на­цио­наль­но­го сти­ля. В 18 в. де­ко­ра­тив­ным тен­ден­ци­ям в ар­хи­тек­ту­ре про­ти­во­стоя­ло двор­цо­вое строи­тель­ст­во при­шед­ших к вла­сти Бур­бо­нов; в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко был пе­ре­стро­ен двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Аранху­эса (ар­хи­тек­то­ры П. К. Идог­ро, Дж. Бо­на­вия, Ф. Саб­ба­ти­ни и др.). Ор­га­ни­зо­ван­ная в 1744 АХ в Мад­ри­де ста­ла про­вод­ни­ком ака­де­мич. клас­си­циз­ма (ар­хи­тек­то­ры В. Род­ри­гес, X. де Виль­я­ну­эва). 1-я пол. 17 в. – вре­мя рас­цве­та исп. жи­во­пи­си, ок­реп­шей в борь­бе с тен­ден­ция­ми италь­я­низ­ма. Ме­ст­ные, нац. тра­ди­ции бы­ли раз­ви­ты в про­из­ве­де­ни­ях X. де Ри­бе­ры и Ф. Сур­ба­ра­на, от­ме­чен­ных су­ро­вым реа­лиз­мом и дра­ма­тич. на­пря­жён­но­стью, стрем­ле­ни­ем ут­вер­дить ду­хов­ную зна­чи­тель­ность про­стых, обы­ден­ных мо­ти­вов. Своё наи­более яр­кое во­пло­ще­ние они на­шли в жи­во­пи­си Д. Beласкеса. Глу­бо­кий пси­хо­ло­гизм, не­по­сред­ст­вен­ность ху­дож. ви­де­ния со­че­та­ют­ся в его твор­че­ст­ве с ши­ро­ким ох­ва­том жиз­нен­ных яв­ле­ний в их скры­том дра­ма­тиз­ме и ост­рых про­ти­во­ре­чи­ях. Ис­клю­чит. слож­ность и бо­гат­ст­во жи­во­пис­но­го строя его кар­тин от­кры­ва­ли но­вые пу­ти раз­ви­тия ев­роп. иск-ва. В тра­ди­ци­ях нар. по­ли­хром­ной пла­сти­ки ра­бо­та­ли скульп­то­ры Г. Фер­нан­дес, X. Мар­ти­нес Мон­тань­ес, А. Ка­но, П. де Ме­на. Со 2-й пол. 17 в. раз­ви­ва­ет­ся, с од­ной сто­ро­ны, изо­щрён­ное при­двор­ное на­прав­ле­ние (К. Ко­э­льо), с дру­гой – про­дол­жа­ют­ся реа­ли­стич. тра­ди­ции 1-й пол. ве­ка (Б. Э. Му­ри­льо, А. Пу­га, А. Пе­ре­да). Зна­чит. эта­пом раз­ви­тия не толь­ко исп., но и ев­роп. иск-ва ру­бе­жа 18–19 вв. яви­лось твор­че­ст­во Ф. Гойи, проч­но свя­зан­но­го с ос­во­бо­дит. борь­бой исп. на­ро­да; оно яви­лось пред­вест­ни­ком идей ро­ман­тиз­ма в ев­роп. иск-ве. В 19 в. в жи­во­пи­си И. пре­об­ла­да­ли са­лон­но-ака­де­мич. тен­ден­ции, ис­то­рич. и фольк­лор­ная те­ма­ти­ка (М. Фор­ту­ни и др.). Гра­до­стро­ит. идеи 20 в. пред­вос­хи­щал про­ект «ли­ней­но­го го­ро­да» (1892, арх. А. Со­рио-и-Ма­та).

К нач. 20 в. в И. вы­де­ля­ют­ся два худож. цен­тра – Мад­рид и Бар­се­ло­на. В по­след­нем фор­ми­ру­ет­ся силь­ное те­че­ние мо­дер­низ­ма, про­дол­жав­шее ли­нию ар ну­во и про­явив­шее­ся пре­ж­де все­го в ар­хи­тек­ту­ре. Ве­ду­щим ар­хи­тек­то­ром это­го на­прав­ле­ния был А. Гау­ди, соз­дав­ший не­обыч­ные, поч­ти скульп­тур­ные по фор­мам со­ору­же­ния. В Мад­ри­де в это вре­мя гос­под­ство­ва­ла ака­де­мич. тра­ди­ция, наи­бо­лее вид­ным пред­ста­ви­те­лем ко­то­рой был А. Па­ла­си­ас-и-Ра­ми­ло, стро­ив­ший гран­ди­оз­ные и эк­лек­тич­ные со­ору­же­ния (Дво­рец поч­ты и ком­му­ни­ка­ций, 1904–18, и др.). В изо­бра­зит. иск-ве 1-й четв. 20 в. так­же ли­ди­ро­ва­ла Бар­се­ло­на. Здесь сфор­ми­ро­ва­лась силь­ная груп­па «мо­дер­ни­стов», под­дер­жи­вав­шая свя­зи с Па­ри­жем. В Бар­се­ло­не на­чи­на­ли свою дея­тель­ность П. Пи­кас­со, Х. Ми­ро, С. Да­ли, став­шие вско­ре вид­ны­ми фи­гу­ра­ми ев­роп. аван­гар­диз­ма. За­стой в ху­дож. жиз­ни стра­ны вы­звал эмиг­рацию та­лант­ли­вых мас­те­ров. Стра­ну по­ки­ну­ли, так­же пе­ре­брав­шись в Па­риж, И. Су­лоа­га, Х. Грис, Х. Гон­са­лес, М. Блан­шар и др., что да­ло ос­но­ва­ния го­во­рить об «ис­пан­ской шко­ле в Па­ри­же». В 1920-х гг. воз­ник­ло дви­же­ние за воз­ро­ж­де­ние нац. иск-ва (жи­во­пис­цы Ф. Бо­рес, М. А. Ор­тис, Х. Пей­на­до, Э. Винь­ес). В ря­де об­ла­стей (Га­ли­сия, Ас­ту­рия, Стра­на Бас­ков) сфор­ми­ро­ва­лось на­прав­ле­ние ре­гио­на­лиз­ма, ис­хо­див­шее из ме­ст­ных ху­дож. тра­ди­ций. К вид­ным жи­во­пис­цам это­го пе­рио­да от­но­сят­ся вос­при­няв­ший на­сле­дие Гойи Х. Со­ла­на, ра­бо­тав­ший в экс­прес­сио­ни­стич. ма­не­ре А. Д. Кас­те­лао, им­прес­сио­нист Р. Ба­ро­ха-и-Не­си. Сре­ди скульп­то­ров важ­ную роль иг­ра­ли «клас­си­цист» Х. Кла­ра, мас­тер реа­ли­стич. на­прав­ле­ния В. Ма­чо и вос­при­няв­шие но­вей­шие тен­ден­ции К. Ма­льо и М. Эр­нан­дес. Об­ще­ев­ро­пей­скую из­вест­ность по­лу­чи­ли скульп­то­ры Х. Гон­са­лес и П. Гар­га­льо.

С про­воз­гла­ше­ни­ем рес­пуб­ли­ки в 1931 ху­дож. жизнь в И. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась, ожи­ви­лись аван­гард­ные те­че­ния. В Бар­се­ло­не им со­дей­ст­во­ва­ло объ­е­ди­не­ние АДЛАН (ADLAN, «Дру­зья но­во­го ис­кус­ст­ва»; с 1932). Воз­ник­шее в 1930 объ­еди­не­ние ГАТЕПАК (GATEPAC, «Груп­па ар­хи­тек­то­ров и ин­же­не­ров в це­лях со­дей­ст­вия про­грес­су в ар­хи­тек­ту­ре») спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­ст­ра­не­нию функ­цио­на­лиз­ма в И. (ра­бо­ты ар­хи­тек­то­ров Ф. Г. Мер­ка­да­ля и Х. Л. Сер­та). По про­ек­ту Сер­та был соз­дан на Все­мир­ной па­риж­ской вы­став­ке 1937 па­виль­он И., в ко­то­ром вы­став­ля­лась «Гер­ни­ка» П. Пи­кас­со. Гра­жд. вой­на пре­рва­ла на­чав­шее­ся раз­ви­тие по об­ще­ев­ро­пей­ско­му пу­ти; ус­та­но­вив­ший­ся в стра­не ав­то­ри­тар­ный ре­жим при­вёл к мно­го­лет­ней куль­тур­ной изо­ля­ции И. и гос­под­ству офиц. иск-ва, ос­но­ван­но­го на на­цио­на­ли­стич. иде­ях и сти­ли­сти­ке мо­ну­мен­таль­но­го ака­де­миз­ма; но­ва­тор­ские ху­дож. по­ис­ки бы­ли пре­кра­ще­ны, ве­ду­щие ар­хи­тек­то­ры эмиг­ри­ро­ва­ли (X. Л. Серт, Ф. Кан­де­ла и др.).

Од­на­ко уже в 1950-х гг. вновь за­вя­за­лись свя­зи И. с иск-вом ев­роп. стран, воз­ник­ли но­вые аван­гард­ные груп­пи­ров­ки. Ин­тер­на­цио­наль­ный стиль во­шёл в ар­хи­тек­ту­ру Мад­ри­да и Бар­се­ло­ны че­рез со­ору­же­ния, воз­ве­дён­ные по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров Х. А. Ко­дер­ча, М. Ф. Сер­ны, Х. А. Кор­ра­ле­са, Р. Вас­кес Мо­ле­су­на. Про­яви­лись тен­ден­ции ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры («Бе­лые баш­ни» в Мад­ри­де, 1960–68, арх. Ф. Х. Са­энс де Ойс). В жи­во­пи­си вид­ную роль сыг­ра­ло воз­ник­шее в Бар­се­ло­не в 1948 и по­лу­чив­шее ме­ж­ду­нар. из­вест­ность объ­е­ди­не­ние «Dau al Set» («Седь­мая грань иг­раль­ной ­кости»), в ко­то­рое во­шли ху­дож­ни­ки А. Тапь­ес, Х. Х. Тар­ратс, М. Ку­ик­сарт. Позд­нее по­яви­лись др. груп­пи­ров­ки, объ­е­ди­нив­шие ху­дож­ни­ков, твор­че­ст­во ко­то­рых раз­ви­ва­лось в рам­ках аб­ст­рак­цио­низ­ма, ар ин­фор­мель, поп-ар­та, но­вой фи­гу­ра­тив­но­сти: «El Paso» («Шаг», 1957), «Equipo 57» («Бри­га­да 57»), «Equi­po Cronica» («Бри­га­да хро­ни­ки», 1964). В них вхо­ди­ли А. Сау­ра, М. Миль­я­рес, Р. Ка­но­гар, Э. Ар­ройо. В строи­тель­ст­ве, на­ря­ду с функ­цио­на­лиз­мом, при­ме­ня­ют­ся прин­ци­пы ор­га­нич. ар­хи­тек­ту­ры (дет­ский дом от­ды­ха Ми­раф­ло­рес-де-ла-Сьер­ра близ Мад­ри­да, 1959, ар­хи­тек­то­ры X. А. Кор­ра­лес, А. де ла Со­та и др.) и бру­та­лиз­ма. И. вне­сла зна­чит. вклад в ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры по­стмо­дер­низ­ма. 1970–90-е гг. от­ме­че­ны ин­те­ре­сом к нео­клас­си­че­ским тра­ди­ци­ям (Р. Бо­филл), ми­ни­ма­ли­ст­ским тен­ден­ци­ям (Х. Н. Бал­де­вег, Х. Пинь­он), экс­прес­сио­низ­му (С. Ка­ла­тра­ва). Олим­пий­ские иг­ры 1992 в Бар­се­ло­не вы­зва­ли к жиз­ни мно­же­ст­во но­вых ар­хит. ре­ше­ний (ста­ди­он в Бар­се­ло­не, арх. В. Гре­гот­ти).

Дополнительная литература:

Domínguez Bordona J. La miniatura española. Florence, 1930. Vol. 1–2;

Post Ch.R. A history of Spanish painting. Camb. (Mass.), 1930–1966. Vol. 1–14;

Camps Cazorla E. El arte románico en España. Barcelona, 1945;

Ма­лиц­кая К. М. Ис­пан­ская жи­во­пись XVI–XVII вв. М., 1947;

Proske B. G. Cas­tilian sculpture: Gothic to Renaissance. N. Y., 1951;

Rafols J. F. El arte romántico en Es­paña. Barcelona, 1954;

Kubler G., Soria M. Art and architecture in Spain and Portugal and their American Dominions. Harmondsworth, 1959;

Lees-Milne J. Baroque in Spain and Portugal, and its antecedents. L., 1960;

Flores C. Arquitectura española contemporánea. Madrid, 1961;

Chueca Goitia F. Historia de la arqui­tectura española: Edad Antigua y Edad Media. Madrid, 1965;

Ле­ви­на И. Ис­кус­ст­во Ис­па­нии XVI–XVII вв. 2-е изд. М., 1966;

Palol P. Arte hispánico de la época visigoda. Barcelona, 1968;

Moreno Galván J. M. La última van­guar­dia. Madrid, 1969;

Blanch M. Arte gótico en España. Barcelona, 1972; Navascues Palacio P. N. Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Madrid, 1973;

Historia del arte hispánico. Madrid, 1978–1985. Vol. 1–6;

Yar­za J. Arte y arquitectura en España, 500–1250. Madrid, 1979;

Rodríguez Gutiérrez de Ce­bal­los A. Arte religioso de los siglos XV y XVI en España. Madrid, 1980;

Barral X. L’art pre-ro­manic a Catalunya: Segles IX–X. 2 ed. Barcelona, 1981;

Sebastian S. Contrareforma y bar­roco. Madrid, 1981;

Cuéllar H., Calatrava J. Romanticismo y teoría del arte en España. Madrid, 1982;

Checa F. Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450–1600. Madrid, 1983;

Martín González J. J. Escultura barroca en España, 1600–1770. Madrid, 1983;

Historia de l’art catalа̀. Barcelona, 1983–1987. Vol. 1–8;

Bru E., Mateo J. L. Arquitectura española con­temporánea. Barcelona, 1984;

Sureda J. La pin­tura románica en España. Madrid, 1985;

Bot­tineau Y. L’Art de cour dans l’Espagne des Lumières, 1746–1808. P., 1986;

Redondo Can­tera M. J. El sepulcro en España en el siglo XVI, tipología e iconografía. Madrid, 1987;

Calvo Serraller F. Del futuro al pasado… Madrid, 1988;

idem. Escultura español actual: Una generación para un fin de siglo. Madrid, 1992;

Conceptos fundamentales en la historia del arte español. Madrid, 1989–1990. Vol. 1–3;

Intro­ducción al arte español. Madrid, 1989–1994. Vol. 1–9;

Кап­те­ре­ва Т. П. Ис­кус­ст­во Ис­па­нии. Сред­ние ве­ка. Эпо­ха Воз­ро­ж­де­ния. Очер­ки. М., 1989;

она же. Ис­па­ния. Ис­то­рия ис­кус­ст­ва. М., 2003;

она же. Са­ды Ис­па­нии. М., 2007;

Ruiz Cabrero G. Spagna: Archi­tet­tura, 1965–1988. Mil., 1989;

Azcárate J. M. Arte gótica en España. Madrid, 1990;

Reyero C. París y la crisis de la pintura es­pañola, 1799–1889. Madrid, 1993.

Автор(ы) раздела: Т. П. Кап­те­ре­ва (изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во), Е. И. Ки­ри­чен­ко (ар­хи­тек­ту­ра), В. А. Крюч­ко­ва (ис­кус­ст­во 20 в.).

Му­зы­ка

На раз­ви­тие ме­ст­ных муз. тра­ди­ций ока­зы­ва­ли влия­ние ци­ви­ли­за­ции Древ­не­го Вос­то­ка, Ри­ма. С при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва рас­про­стра­ни­лись лат. ли­тур­гич. пес­но­пе­ния; Иси­дор Се­виль­ский в трак­та­те «О цер­ков­ных служ­бах» (7 в.) впер­вые опи­сы­ва­ет ан­ти­фон­ное и рес­пон­сор­ное пе­ние. В эпо­ху араб. за­вое­ва­ний пе­ре­жи­ла рас­цвет ме­ст­ная тра­ди­ция бо­го­слу­жеб­но­го пе­ния – т. н. мо­за­раб­ский рас­пев, от­ме­чен­ный изо­щрён­ной ме­лиз­ма­ти­кой (см. в ст. Гри­го­ри­ан­ский хо­рал ). В 8–15 вв. Кор­до­ва ста­ла цен­тром ис­па­но-араб­ской куль­ту­ры, с нач. 9 в. здесь ра­бо­та­ли пред­ста­ви­те­ли т. н. ан­да­лус­ской шко­лы араб. му­зы­ки (см. в ст. Ара­бо-му­суль­ман­ская куль­ту­ра). Ори­ен­та­лиз­мы в му­зы­ке И. – ре­зуль­тат сме­шан­но­го влия­ния ви­зант. куль­то­вой му­зы­ки, иск-ва се­фар­дов, а с 15 в. – цы­ган.

Ре­кон­ки­ста ус­ко­ри­ла фор­ми­ро­ва­ние исп. об­ще­на­цио­наль­ной куль­ту­ры. В 13 в. рас­про­стра­ни­лись ге­рои­ко-эпич. пес­ни (cantares de gesta), ис­пол­няв­шие­ся тру­ба­ду­ра­ми (их иск-во дос­тиг­ло вы­со­ко­го уров­ня в Ка­та­ло­нии 13–14 вв.) и хуг­ля­ра­ми (жонг­лё­ра­ми) в со­про­во­ж­де­нии виу­элы. В нар. сре­де в 14–15 вв. эти пес­ни транс­фор­ми­ро­ва­лись в ро­ман­сы. При дво­ре Аль­фон­со X Муд­ро­го бы­ли рас­про­стра­не­ны кан­ти­ги (в т. ч. по­свя­щён­ные Де­ве Ма­рии) и др. жан­ры па­ра­ли­тур­ги­че­ской му­зы­ки (ана­ло­гич­ны итал. лау­дам). Из др. муз.-по­этич. форм в 13–14 вв. куль­ти­ви­ро­ва­лись аль­ба­ды, се­ре­на­ды, пас­ту­ре­ли, рет­ро­эн­сы, ши­ро­ко бы­то­ва­ли виль­ян­си­ко и кан­тар­си­льо. В 15 в. они да­ли на­ча­ло та­ким пе­сен­ным фор­мам исп. му­зы­ки, как кан­сь­он, то­на­да, ко­п­ла, сер­ра­ни­лья. Из тан­цев в 15–16 вв. бы­ли по­пу­ляр­ны са­ра­бан­да, ча­ко­на и эс­кар­ра­ман. Позд­нее рас­про­стра­ни­лись фан­дан­го, се­ги­ди­лья и бо­ле­ро.

К кон. 15 в. дос­тиг­ла вы­со­ко­го уров­ня проф. му­зы­ка И. (ком­по­зи­то­ры Х. де Ан­чие­та, Ф. Пень­я­ло­са, Х. дель Эн­си­на). Рас­цвет исп. во­каль­ной по­ли­фо­нии, гл. обр. куль­то­вой, свя­зан с твор­че­ст­вом ком­по­зи­то­ров эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния К. де Мо­ра­ле­са, Ф. Гер­ре­ро и осо­бен­но Т. Л. де Вик­то­рии. Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась в 16 в. ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка, пре­им. для виу­элы, на ос­но­ве ко­то­рой фор­ми­ро­ва­лось вир­ту­оз­ное ис­кус­ст­во варь­и­ро­ва­ния (ди­фе­рен­си­ас), прин­ци­пы ко­то­ро­го впер­вые тео­ре­ти­че­ски обос­но­вал Д. Ор­тис в «Трак­та­те о гло­сах…» (1553). Наи­бо­лее из­вест­ные исп. виу­эли­сты 16 в.: Л. де Ми­лан, Э. де Валь­дер­ра­ба­но, М. де Фу­эн­ль­я­на, Л. де Нар­ва­эс, А. Му­дар­ра. Ими­та­ци­он­но-по­ли­фо­нич. стиль и ва­риац. ме­тод утвер­жда­ют­ся в ор­ган­ной му­зы­ке 16 в., круп­ней­шим мас­те­ром ко­то­рой был А. де Ка­бесон. Сре­ди муз. тео­ре­ти­ков: Б. Ра­мос де Па­ре­ха (трак­тат «Прак­ти­че­ская му­зы­ка», 1482), Ф. де Са­ли­нас («Семь книг о му­зы­ке», 1577; со­дер­жит мно­го­числ. за­пи­си исп. нар. пе­сен), Х. Бер­му­до («Кни­га, име­нуе­мая Опи­са­ние му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов», 1949–55).

Фор­ми­ро­ва­ние исп. муз. те­ат­ра от­но­сит­ся к ран­не­му Сред­не­ве­ко­вью. Со­хра­нил­ся от­ры­вок из ре­лиг. мис­те­рии 12 в. «По­кло­не­ние вол­хвов». В 14 в. за­ро­ж­да­ют­ся свет­ские фор­мы муз. те­ат­ра. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния свое­об­ра­зие исп. муз. те­ат­ра про­яви­лось в т. н. эк­ло­гах – дра­ма­тич. сце­нах с му­зы­кой на ре­лиг. и свет­ские сю­же­ты. Ос­но­во­по­лож­ник это­го жан­ра – Х. дель Эн­си­на. Спе­ци­фич. исп. раз­но­вид­ность опе­ры с раз­го­вор­ны­ми диа­ло­га­ми – сар­су­эла (сло­жи­лась в 17 в.). Во 2-й пол. 18 в. фор­ми­ру­ет­ся муз. ко­ме­дия то­на­ди­лья, клас­сич. об­раз­цы ко­то­рой соз­да­ли Л. Ми­сон, П. Эс­те­ве, Б. де Ла­сер­на, М. дель П. В. Р. Гар­сия. Сре­ди ком­по­зи­то­ров кон. 17 – нач. 18 вв.: Х. Ка­ба­ниль­ес (со­чи­не­ния для ор­га­на), А. Ли­те­рес (куль­то­вая му­зы­ка), ор­га­нист и кла­ве­си­нист А. Со­лер. Зна­чит. роль в раз­ви­тии исп. ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки 18 в. сыг­рал Д. Скар­лат­ти, дол­гое вре­мя ра­бо­тав­ший в И. Круп­ным ком­по­зи­то­ром, ав­то­ром гл. обр. итал. опер-буф­фа был В. Мар­тин-и-Со­лер (дол­го ра­бо­тал и умер в Рос­сии).

С от­кры­ти­ем кон­сер­ва­то­рий в Мад­ри­де (1830), Бар­се­ло­не (1838) и по­сто­ян­ных опер­ных те­ат­ров в Бар­се­ло­не (1847) и Мад­ри­де (1850) муз. жизнь в И. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась. Сар­су­эла дос­тиг­ла рас­цве­та в твор­че­ст­ве М. Эс­ла­вы, Ф. Бар­бь­е­ри, Ф. Ка­баль­е­ро, Т. Бре­то­на, Р. Ча­пи-и-Ло­рен­те, А. Ви­ве­са. К нац. ком­по­зи­то­рам при­над­ле­жат Ф. Тар­ре­га, Ф. Пу­холь, К. дель Кам­по-и-Са­ба­ле­та. В кон. 19 в. на­ча­лось дви­же­ние за воз­ро­ж­де­ние са­мо­быт­ной нац. муз. куль­ту­ры, т. н. ре­на­симь­ен­то, ко­то­рое воз­гла­вил Ф. Пед­рель. Он ока­зал ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние исп. муз. шко­лы 20 в., круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой – И. Аль­бе­нис, Э. Гра­на­дос, М. де Фа­лья. Твор­че­ст­во по­след­не­го – од­но из выс­ших дос­ти­же­ний ми­ро­вой му­зы­ки.

В го­ды гражд. вой­ны 1936–39 рас­про­стра­ни­лась мас­со­вая пес­ня, в т. ч. ре­во­лю­ци­он­но-пат­рио­ти­че­ская (С. Ба­ка­рис­се, Э. К. Ча­пи, К. Па­ла­сио, Э. Ка­саль). С ус­та­нов­ле­ни­ем фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма мн. исп. му­зы­кан­ты эмиг­ри­ро­ва­ли. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­дви­ну­лись ком­по­зи­то­ры Х. Гу­ри­ди, О. Эс­п­ла, Ф. Мом­пу, С. Ба­ка­рис­се, Х. Бау­ти­ста, Х. Род­ри­го, Э. и К. Альф­те­ры, Г. Пит­та­лу­га, К. Па­ла­сио, П. Со­ро­са­баль, Ф. Мо­ре­но-Тор­ро­ба. Сре­ди ис­пол­ни­те­лей 20 в.: пев­цы Ф. Винь­яс, М. Гай, Э. де Идаль­го, К. Су­пер­виа, В. де Лос Ан­хе­лес, Т. Бер­ган­са, П. До­мин­го, М. Ка­ба­лье, Х. Кар­ре­рас, П. Ло­рен­гар; ди­ри­жё­ры Э. Ф. Ар­бос, Х. Итур­би (так­же пи­а­нист), А. Ар­хен­та; пиа­ни­сты А. де Лар­ро­ча, Х. Ту­ри­на, Р. Винь­ес; скри­па­чи – П. Са­ра­са­те, Х. Ма­нен; вио­лон­че­ли­сты П. Ка­сальс, Г. Ка­са­до; ги­та­ри­сты М. Льо­бет, А. Се­го­вия, Ф. Тар­ре­га, Па­ко де Лу­сия; гам­бист Й. Са­валь (ру­ко­во­ди­тель ан­самб­ля ста­рин­ной му­зы­ки «Гес­пе­ри­он»). Сре­ди му­зы­ко­ве­дов: Р. Мит­ха­на-и-Гор­дон, А. Са­ла­сар, Х. Су­би­ра, Э. Л. Ча­вар­ри, Э. М. Тор­нер, И. Анг­лес, Т. Мар­ко.

В И. функ­цио­ни­ру­ют (2007): Нац. ас­со­циа­ция му­зы­ки, Ас­со­циа­ция муз. куль­ту­ры, об-во «Муз. мо­ло­дёжь Ис­па­нии», Сим­фо­нич. ор­кестр Исп. ра­дио и ТВ, Фи­лар­мо­нич. ор­кестр, Исп. ин-т му­зы­ко­ве­де­ния (1943), опер­ный те­атр «Ли­сео» – в Бар­се­ло­не; Нац. конс. (Мад­рид). Про­во­дят­ся разл. фес­ти­ва­ли, в т. ч. Не­де­ли ср.-век. му­зы­ки в Эс­те­лье (На­вар­ра); ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы: му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей им. М. Ка­нальс (с 1954), во­ка­ли­стов им. Ф. Винь­я­са (с 1963; оба – в Бар­се­ло­не), разл. кон­кур­сы пиа­ни­стов, ор­га­ни­стов, ги­та­ри­стов и др.

Дополнительная литература:

Куз­не­цов К. А. Из ис­то­рии ис­пан­ской му­зы­ки. Этю­ды 1–5 // Му­зы­ка. 1937. № 20, 23, 29, 32;

Anglès H. La música española desde la edad media hasta nuestros días. Barcelona, 1941;

Araiz Martinez A. Historia de la música religiosa en España. Barcelona, 1942;

Гру­бер Р. И. Му­зы­каль­ная куль­ту­ра Ис­па­нии XV – на­ча­ла XVII вв. // Гру­бер Р. И. Ис­то­рия му­зы­каль­ной куль­ту­ры. М., 1953. Т. 2. Ч. 1;

Subirá J. Historia de la música española e hispano-americana. Barcelona, 1953;

Chase G. The music of Spain. 2nd ed. N. Y., 1959;

Ос­сов­ский А. Очерк ис­то­рии ис­пан­ской му­зы­каль­ной куль­ту­ры // Ос­сов­ский А. Избр. ста­тьи, вос­по­ми­на­ния. Л., 1961;

Peña y Goñi A. Es­paña, desde la ópera a la zarzuela. Madrid, 1967;

Haberkamp G. Die weltliche Vokalmusik in Spanien um 1500. Tutzing, 1968;

Valls i Go­ri­na M. Historia de la música catalana. Barcelona, 1969;

Marco T. Música española de va­n­guar­dia. Madrid, 1970;

idem. Historia de la música española. Madrid, 1983–1985. Vol. 1–7;

idem. Spanish music in the XXth century. Camb. (Mass.), 1993;

Фа­лья М. де. Ста­тьи о му­зы­ке и му­зы­кан­тах. М., 1971;

Мар­ты­нов И.И. Му­зы­ка Ис­па­нии. М., 1977;

Le Bor­days C. La musique espagnole. P., 1977;

Powell L. A history of Spanish piano music. Bloomington, 1980;

España en la música de occidente. Madrid, 1985–1987. Vol. 1–2;

Huertas Vázquez E. Teatro musical español en el Madrid ilustrado. Madrid, 1989;

Martín L. Nuevas músicas en España. Madrid, 1996;

Historia de la música catalana, valenciana i balear. Barcelona, 1999–2003. Vol. 1–10.

Та­нец и ба­лет

И. сла­ви­лась тан­це­валь­ным иск-вом уже в эпо­ху эл­ли­низ­ма: в Древ­нем Ри­ме бы­ли из­вест­ны тан­цов­щи­цы из Ка­ди­са («га­ди­тан­ские де­вы»). В сред­ние ве­ка и в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния та­нец был лю­би­мым раз­вле­че­ни­ем как в на­ро­де, так и при дво­ре. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась мо­ре­ска. Тан­цы вклю­ча­лись в муз. пред­став­ле­ния – сар­су­элы (с 17 в.) и то­на­ди­льи (со 2-й пол. 18 в.). Воз­ни­ка­ли но­вые фор­мы исп. тан­ца: в 18 в. – бо­ле­ро, в 19 в. – тан­го. Соль­ные, пар­ные, груп­по­вые, кру­го­вые нар. тан­цы разл. про­вин­ций ис­чис­ля­лись сот­ня­ми, име­ли ка­ж­дый своё муз. со­про­во­ж­де­ние (ги­та­ра, ман­до­ли­на, кас­тань­е­ты, там­бу­рин, флей­та, сви­рель и т. д.). Чрез­вы­чай­но бо­га­та тан­ца­ми Ан­да­лу­сия, с ко­то­рой ге­не­ти­че­ски свя­зан та­нец фан­дан­го, там же рас­про­стра­не­ны гу­э­нья, рон­де­нья, гра­на­да­на и др. Из­вест­но до 100 раз­но­вид­но­стей хо­ты (клас­си­че­ская – ара­гон­ская). Тан­цы фла­мен­ко, бы­тую­щие у цы­ган на юге И., от­ли­ча­ют вир­ту­оз­ное ис­пол­не­ние слож­ных по рит­му «са­па­теа­до» (дроб­ных вы­сту­ки­ва­ний каб­лу­ка­ми) и раз­но­об­раз­ные дви­же­ния рук и кис­тей. Наи­боль­ше­го рас­цве­та исп. тан­цы дос­тиг­ли в нач. 19 в. От­кры­ва­лись тан­це­валь­ные шко­лы; соз­да­ва­лись трак­та­ты и учеб­ни­ки по тан­цу. В 1807 бы­ла об­ра­зо­ва­на Ака­де­мия те­ат­раль­но­го тан­ца. Но­вый этап в раз­ви­тии исп. сце­нич. тан­ца на­сту­пил в 1920-х гг. бла­го­да­ря тан­цов­щи­це и хо­рео­гра­фу Ар­хен­ти­не, соз­дав­шей собств. стиль, со­че­тав­ший фор­мы клас­сич. и нар. исп. тан­ца. В 1928 она соз­да­ла труп­пу, в ко­то­рой ста­ви­ла од­но­акт­ные ба­ле­ты («Лю­бовь-вол­шеб­ни­ца» М. де Фа­льи, 1925; «Триа­на» И. Аль­бе­ни­са, 1927, и др.). Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась Ар­хен­ти­ни­та (Э. Ло­пес Хуль­вес), ко­то­рая с 1927 соз­да­ва­ла (при уча­стии Ф. Гар­сии Лор­ки) про­грам­мы тан­цев в сти­ле фла­мен­ко; в 1939 в Нью-Йорке уча­ст­во­ва­ла в по­ста­нов­ке «Ис­пан­ско­го ка­прич­чио» на му­зы­ку Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва вме­сте с Л. Ф. Мя­си­ным (труп­па «Бал­ле рюс де Мон­те-Кар­ло»). Дея­тель­ность Ар­хен­ти­ны про­дол­жи­ла её се­ст­ра П. Ло­пес. В 1946 совм. с Х. Гре­ко она ор­гани­зо­ва­ла труп­пу «Ис­пан­ский ба­лет». В чис­ле др. из­вест­ных исп. ар­ти­стов – К. Амайя, Ан­то­нио, Ро­за­рио, ис­пол­няв­шие тан­цы раз­ных сти­лей. В 1953 Ан­то­нио ос­но­вал труп­пу «Ба­лет Мад­ри­да», сре­ди по­ста­но­вок – «Та­вер­на бы­ка» и «Сюи­та со­нат» на муз. А. Со­ле­ра. В 1989 К. Ойoс ор­га­ни­зо­ва­ла труп­пу тан­ца фла­мен­ко. В по­ста­нов­ках хо­рео­гра­фов по­след­ней четв. 20 в. ак­ти­ви­зи­ро­вал­ся про­цесс взаи­мо­влия­ния исп. (ча­ще фла­мен­ко), клас­сич. и совр. тан­ца; поя­ви­лись труп­пы сме­шан­ных сти­лей.

В Мад­ри­де в 1978 ос­но­ван Нац. ба­лет Ис­па­нии (до 1980 худ. рук. А. Га­дес), в 1979 соз­дан «Клас­си­че­ский ба­лет» (худ. рук. В. Уль­я­те). В 1983 обе труп­пы бы­ли объ­е­ди­не­ны (худ. рук. М. де Ави­ла), в 1986 вновь об­ра­зо­ва­но два кол­лек­ти­ва; од­ним из них – «Ба­лет нац. ли­ри­че­ско­го те­ат­ра» – в 1987–90 ру­ко­во­ди­ла М. М. Пли­сец­кая (с 1990 пе­ре­име­но­ван в «Нац. те­атр тан­ца», худ. рук. Н. Дуа­то). В 1979 Уль­я­те ос­но­вал ба­лет­ную шко­лу в Мад­ри­де, из ко­то­рой вы­шли из­вест­ные клас­сич. тан­цов­щи­ки А. Ко­ре­льо, Т. Ро­хо; в 1988 он соз­дал труп­пу, став­шую в 1997 по­сто­ян­ной ба­лет­ной труп­пой Опер­но­го те­ат­ра Мад­ри­да. В И. так­же ра­бо­та­ют тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы: Ком­па­ния Р. Алон­со (1992), «Ляп­сус дан­са» (1997), «Бу­бу­лус» (2000), «Аль­та Реа­ли­тат» (2003) – Бар­се­ло­на; «Мар­ма­ра» (1999) – Тар­ра­го­на; «Совр. ба­лет Бур­го­са» (1994), Труп­па не­о­клас­сич. тан­ца (Ре­ус), «Ба­лет Ка­та­ло­нии» (Ма­та­ро), «Клас­сич. ба­лет Ба­да­ло­ны» и др. В Мад­ри­де про­во­дят­ся фес­ти­валь фла­мен­ко, Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь тан­ца. В Бар­се­ло­не су­ще­ст­ву­ет Ака­де­мия клас­сич. тан­ца.

Дополнительная литература:

Levinson A. La Argentina. Essai sur la danse espagnole. P., 1928;

Brunelleschi E. Antonio and Spanish dancing. L., 1958;

Hughes R. M. Spanish dancing. Pittsfield, 1967;

Пу­иг Кла­ра­мунт А., Аль­бай­син Ф. Ис­кус­ст­во тан­ца фла­мен­ко. М., 1984;

Bennahum N. D. A. Mer­cé, «La Argentina». Flamenco and the Spanish avant garde. L. a. o., 2000.

Автор раздела: Е. Я. Су­риц.

Те­атр

Те­ат­раль­ные тра­ди­ции И. вос­хо­дят к кре­сть­ян­ским празд­ни­кам, и в хри­сти­ан­скую эпо­ху со­хра­нив­шим эле­мен­ты язы­че­ской об­ряд­но­сти (из­бра­ние ко­ро­ле­вы Мая, празд­ник Сан-Хуа­на и др.), а так­же к кар­на­ва­лу (с 11 в.), ри­ту­аль­ным фор­мам ср.-век. при­двор­ной куль­ту­ры (ко­ро­на­ции, тур­ни­ры, въез­ды мо­нар­хов, свадь­бы, ше­ст­вия и др.) и ре­ли­ги­оз­но-цер­ков­ной жиз­ни (пре­ж­де все­го про­хо­див­ший в круп­ных го­ро­дах И. с 13 в. празд­ник Те­ла Гос­под­ня, ко­то­рый объ­е­ди­нял эле­мен­ты цер­ков­но­го об­ря­да, при­двор­но­го ри­туа­ла и кар­на­ва­ла). Мень­шее, в срав­не­нии с др. стра­на­ми Ев­ро­пы, раз­ви­тие ср.-век. ре­лиг. те­ат­ра в И. обу­слов­ле­но мно­го­ве­ко­вы­ми вой­на­ми Ре­кон­ки­сты. Из­вест­ны ли­тур­гич. дра­мы 11–14 вв. (соз­дан­ные в мон. Си­лос близ Бур­го­са; в г. Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла, в мон. Ри­поль, г. Вик в Ка­та­ло­нии и др.), мис­те­ри­альные пред­став­ле­ния 14–15 вв. (в т. ч. «Мис­те­рия о вос­кре­се­нии Де­вы Ма­рии» в г. Эль­че, 15 в., ис­пол­няе­мая до­ны­не). В сред­ние ве­ка бы­ли по­пу­ляр­ны вы­сту­п­ле­ния шу­тов-буф­фо­нов, по­теш­ни­ков, ря­же­ных (са­гар­ро­нов). Во двор­цах Бар­се­ло­ны, Ва­лен­сии, Валь­я­до­ли­да в 15 в. ста­ви­лись ин­тер­ме­дии, т. е. за­ба­вы «ме­ж­ду блю­да­ми» празд­нич­ной тра­пе­зы (пред­став­ля­ли со­бой слож­ные кра­соч­ные дей­ст­ва-ал­ле­го­рии), а так­же мо­мо – при­двор­ные уве­се­ле­ния в мас­ках («Мо­мо до­ньи Иза­бел­лы» в по­ста­нов­ке Х. Ман­ри­ке, 1467).

Пер­вые опы­ты ре­нес­санс­но­го те­ат­ра сов­па­ли по вре­ме­ни с по­след­ней бит­вой Ре­кон­ки­сты и от­кры­ти­ем Аме­ри­ки (1492). Его ос­но­во­по­лож­ник, по­эт и му­зы­кант Х. дель Эн­си­на, ста­вил свои «эк­ло­ги» во двор­це гер­цо­га Аль­бы (близ г. Са­ла­ман­ка) в 1492–1513. В 1-й пол. 16 в. уст­рои­те­ля­ми спек­так­лей бы­ли дра­ма­тур­ги; в их твор­че­ст­ве ощу­ти­мо итал. влия­ние. При­двор­ные пред­став­ле­ния, со­че­тав­шие ср.-век. и ре­нес­санс­ную об­раз­ность, соз­да­вал исп.-пор­туг. дра­ма­тург Ж. Ви­сен­те. Ро­до­на­чаль­ни­ком исп. сце­нич. тра­ди­ции при­знан Л. де Ру­эда, дра­ма­тург и ак­тёр, гла­ва проф. труп­пы, ко­то­рая иг­ра­ла в раз­ных го­ро­дах И. для зри­те­лей всех со­сло­вий. На фор­ми­ро­ва­ние ак­тёр­ско­го иск-ва ока­за­ли влия­ние га­ст­ро­ли итал. трупп ко­ме­дии дель ар­те.

В эпо­ху «зо­ло­то­го ве­ка» исп. те­ат­ра (по­след­няя треть 16 – кон. 17 вв.) для проф. сце­ны ра­бо­та­ли дра­ма­тур­ги Ло­пе Ф. де Ве­га Кар­пьо, Тир­со де Мо­ли­на, П. Каль­де­рон де ла Бар­ка и др. Сло­жи­лась нац. сис­те­ма жан­ров, вклю­чав­шая ге­ро­ич. и ис­то­рич. ко­ме­дии, «ко­ме­дии о свя­тых», «дра­мы чес­ти», «ко­ме­дии пла­ща и шпа­ги» и др. Зна­чи­мое ме­сто за­ни­мал ре­лиг. те­атр, в т. ч. ау­то са­кра­мен­таль – «свя­щен­ное дей­ст­во», по­свя­щён­ное та­ин­ст­ву При­час­тия (ис­пол­ня­лось на пло­ща­дях в празд­ник Те­ла Гос­под­ня). Те­атр «зо­ло­то­го ве­ка» – это по­этич. те­атр, пред­став­ляв­ший эс­те­ти­зи­ров. об­раз ми­ра, стре­мя­ще­го­ся к гар­мо­нии и со­вер­шен­ст­ву, и че­ло­ве­ка в един­ст­ве чув­ст­вен­но­го и ду­хов­но­го.

Пред­став­ле­ния пуб­лич­но­го те­ат­ра ста­ви­лись в т. н. кор­ра­лях (пер­во­на­чаль­но внутр. двор гос­ти­ни­цы). Кор­раль имел пря­мо­уголь­ный двор без кры­ши, па­тио – стоя­чий пар­тер, ка­су­элу – отд. ло­жу для жен­щин, ска­мьи и за­кры­тые ло­жи в бо­ко­вых сте­нах для при­ви­ле­ги­ров. пуб­ли­ки, что по­зво­ля­ло раз­мес­тить зри­те­лей всех со­ци­аль­ных групп. В кон. 16 в. в Мад­ри­де дей­ст­во­ва­ли «Кор­раль де ла Крус» (1579) и «Кор­раль дель Прин­си­пе» (1582); в Се­ви­лье – «Кор­раль де до­нья Эль­ви­ра» (1579); в Ва­лен­сии – «Кор­раль де ла Оли­ве­ра» и «Эльс Сан­тетс» (оба 1584); име­лись те­ат­ры в Валь­я­до­ли­де (1575), То­ле­до (1576), Бар­се­ло­не (1579). Сце­на в кор­ра­ле де­ли­лась на пе­ред­нюю, внут­рен­нюю и верх­нюю. Внутр. и верх­няя сце­ны чле­ни­лись ко­лон­на­ми на от­се­ки, ко­то­рые слу­жи­ли отд. иг­ро­вы­ми пло­щад­ка­ми. Для разл. ви­зу­аль­ных эф­фек­тов, «чу­дес» при­ме­ня­лась ма­ши­не­рия (по­во­рот­ные при­спо­соб­ле­ния, подъ­ём­ни­ки, лю­ки, уст­рой­ст­ва для по­лё­тов и пр.). Спек­такль «зо­ло­то­го ве­ка» имел слож­ную по­ли­жан­ро­вую струк­ту­ру: его от­кры­ва­ли муз. но­мер и лоа – об­ра­ще­ние к пуб­ли­ке; за­тем сле­до­ва­ла осн. трёх­акт­ная пье­са с ин­тер­ме­дия­ми в пе­ре­ры­вах. За­вер­ша­ло дей­ст­во му­зы­каль­но-тан­це­валь­ное пред­став­ле­ние (мо­хи­ган­га ли­бо сай­не­те – од­но­акт­ные ко­мич. пье­сы с му­зы­кой), при­зван­ное при­дать спек­так­лю празд­нич­ный ха­рак­тер вне за­ви­си­мо­сти от те­мы пье­сы. По­доб­ный тип пред­став­ле­ния, ви­до­из­ме­ня­ясь, су­ще­ст­во­вал и в 18–19 вв. Спек­такль от­ли­ча­ли бы­ст­рый темп, кон­тра­ст­ное че­ре­до­ва­ние эпи­зо­дов, яр­кость по­да­чи по­этич. тек­ста, вла­де­ние ко­то­рым, на­ря­ду с пев­че­ским и тан­це­валь­ным да­ром, со­став­ля­ло ос­но­ву ак­тёр­ской про­фес­сии. Для со­вре­мен­ни­ков ак­тё­ры и осо­бен­но ак­три­сы во­пло­ща­ли зем­ную кра­со­ту, иде­ал сво­бод­ной лич­но­сти, опас­но от­да­ляю­щий­ся от ас­ке­тич. мо­де­ли по­ве­де­ния, дик­туе­мой Цер­ко­вью и офиц. мо­ра­лью. Лю­бо­вью пуб­ли­ки поль­зо­ва­лись П. Мо­ра­лес, Д. Ари­ас де Пень­яфь­ель, Х. Ра­на (К. Пе­рес), М. Ри­кель­ме, М. Каль­де­рон, Х. де Бур­гос, Х. Ва­ка. В И. су­ще­ст­во­ва­ли бро­дя­чие и т. н. ти­туль­ные (ко­ро­лев­ские) труп­пы, во гла­ве сто­ял ау­тор – пер­вый ак­тёр и ди­рек­тор в од­ном ли­це. Офи­ци­аль­но дея­тель­но­стью те­ат­ров управ­лял Ко­ро­лев­ский со­вет Кас­ти­лии. Чрез­вы­чай­ная по­пу­ляр­ность те­ат­ра у ши­ро­ко­го зри­те­ля вы­зы­ва­ла про­ти­во­дей­ст­вие со сто­ро­ны свет­ских (осо­бен­но при Фи­лип­пе II) и цер­ков­ных вла­стей. Те­ат­ры не­од­но­крат­но за­кры­ва­лись (в 1598–1600, 1644–49, и др.). За­прет дея­тель­но­сти те­ат­ров с 1665 по 1680 при­вёл к рас­па­ду час­ти трупп и к упад­ку де­мо­кра­тич. тра­ди­ции. Во 2-й пол. 17 в. ху­дож. но­ва­ции про­яви­лись гл. обр. в при­двор­ном те­ат­ре. В ко­ро­лев­ских ре­зи­ден­ци­ях Эль-Пар­до, Бу­эн-Ре­ти­ро бы­ли по­строе­ны за­кры­тые те­ат­ры с итал. сце­ной-ко­роб­кой и пер­спек­тив­ны­ми де­ко­ра­ция­ми, где ста­ви­лись изы­скан­ные зре­ли­ща в эс­те­ти­ке ба­рок­ко (гл. обр. пье­сы П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки).

В эпо­ху Про­све­ще­ния исп. куль­ту­ра раз­ви­ва­лась в рус­ле франц. влия­ния. Го­су­дар­ст­во при­ни­ма­ло боль­шое уча­стие в де­лах те­ат­ра, од­на­ко ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на рег­ла­мен­та­цию те­ат­раль­ной жиз­ни, ока­за­лись ма­ло­ус­пеш­ны­ми. Мн. труп­пы бы­ли рас­пу­ще­ны или ре­ор­га­ни­зо­ва­ны, ху­дож. уро­вень спек­так­лей и по­пу­ляр­ность те­ат­ра в об­ще­ст­ве сни­зи­лись. В Мад­ри­де дей­ст­во­ва­ли толь­ко «Те­ат­ро дель Прин­си­пе» (с 1849 – «Те­ат­ро Эс­пань­оль») и «Те­ат­ро де ла Крус». Пье­сы 16–17 вв. под­вер­га­лись цен­зур­ным за­пре­там ли­бо пе­ре­ра­бот­ке в клас­си­ци­стич. сти­ле; на сце­не ут­вер­дил­ся под­ра­жа­тель­ный клас­си­цизм, во­шед­ший в про­ти­во­ре­чие с нац. тра­ди­ци­ей. Син­те­за дек­ла­ма­ции и от­кры­той эмо­цио­наль­но­сти в но­вом ре­пер­туа­ре дос­ти­га­ли лишь круп­ней­шие ак­тё­ры: М. Лад­ве­нант, Р. Лу­на, М. дель Ро­са­рио Фер­нан­дес (Ла Ти­ра­на). Наи­бо­лее жиз­не­спо­соб­ны­ми в 18 в. ока­за­лись свя­зан­ные с гор. фольк­ло­ром муз.-дра­ма­тич. жан­ры (сай­не­те, то­на­ди­лья, сар­су­эла), в ко­то­рых яр­ко рас­крыл­ся та­лант ак­три­сы М. А. Фер­нан­дес (Ла Ка­рам­ба).

Ре­фор­му исп. ис­пол­ни­тель­ско­го иск-ва в ду­хе пред­ро­ман­тиз­ма осу­ще­ст­вил ак­тёр И. Май­кес, уче­ник Ф. Ж. Таль­ма; его твор­че­ст­во дос­тиг­ло вер­ши­ны в го­ды борь­бы про­тив на­по­ле­о­нов­ско­го гос­под­ст­ва в И. Важ­ней­шие ге­рои­ко-па­те­тич. ро­ли Май­кес сыг­рал в дра­мах В. Аль­фье­ри, Воль­те­ра, У. Шек­спи­ра, М. Х. Кин­та­ны и др. Но­вый подъ­ём исп. те­ат­ра при­шёл­ся на 1830–50-е гг. По­треб­ность в об­нов­ле­нии ре­пер­туа­ра вос­пол­ни­ла ро­ман­тич. дра­ма, при­знаю­щая своё род­ст­во с Каль­де­ро­ном и др. мас­те­ра­ми «зо­ло­то­го ве­ка», пье­сы ко­то­рых три­ум­фаль­но воз­вра­ти­лись на под­мо­ст­ки в ка­че­ст­ве нац. клас­си­ки. Ро­ман­тич. стиль фор­ми­ро­вал­ся в ак­тёр­ском иск-ве К. Ла­тор­ре (пер­вый ис­пол­ни­тель дра­мы Х. Сор­ри­льи-и-Мо­ра­ля «Дон Ху­ан Те­но­рио», 1844), Х. Ва­ле­ро, К. Род­ри­гес, Х. Ро­меа, М. Ди­ес. Позд­не­ро­ман­тич. тен­ден­ции оп­ре­де­ля­ли иск-во та­ких мас­те­ров сце­ны 1860–70-х гг., как Т. Ла­мад­рид, А. Ви­ко, Р. Каль­во. Сре­ди но­вых ча­ст­ных сцен: в Мад­ри­де – «Те­ат­ро дель Ин­сти­ту­то» (ок. 1839), «Варь­е­да­дес» (1843), «Но­ве­да­дес» (1857), «Рек­рео» (1867), в Бар­се­ло­не – «Ро­меа» (1865); в по­след­ней тре­ти 19 в. в Мад­ри­де от­кры­лись те­ат­ры «Эс­ла­ва» (1871), «Апо­ло» (1873), «Ко­ме­дия» (1875), «Ла­ра» (1880).

Об­ще­ев­ро­пей­ские про­цес­сы об­нов­ле­ния сце­нич. иск-ва кон. 19 в. в исп. те­ат­ре про­яви­лись гл. обр. борь­бой с ру­ти­ной и кос­но­стью, ут­вер­жде­ни­ем совр. про­блем­но­го ре­пер­туа­ра (дра­мы Б. Пе­ре­са Галь­до­са и др.) в твор­че­ст­ве ак­тё­ра, ре­жис­сё­ра и пе­да­го­га Э. Ма­рио в «Те­ат­ро де ла Прин­се­са» (Мад­рид). Его уче­ни­ца М. Гер­ре­ро соз­да­ла яр­кие об­ра­зы ге­ро­инь про­шло­го в пье­сах Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо и др. и со­вре­мен­ниц, пре­одо­ле­ваю­щих ду­хов­ные и ма­те­ри­аль­ные тя­го­ты (дра­мы Х. Эче­га­рая, Пе­ре­са Галь­до­са, Х. Бе­на­вен­те-и-Мар­ти­не­са). Но те­ат­раль­ная сис­те­ма в це­лом ос­та­ва­лась край­не кон­сер­ва­тив­ной.

Мо­дер­низм в исп. те­ат­ре свя­зан с дра­ма­тур­ги­ей пи­са­те­лей «по­ко­ле­ния 1898 го­да» (М. де Уна­му­но, Р. М. дель Ва­лье-Инк­лан), у ко­то­рых тра­гич. ми­ро­по­ни­ма­ние вы­ра­же­но в ост­рог­ро­те­ско­вых ли­бо обоб­щён­но-фи­лос. фор­мах. Ре­жис­сёр­ский те­атр ут­вер­ждал­ся в по­ста­нов­ках Г. Мар­ти­не­са Сьер­ры, в 1916–1925 объ­е­ди­нив­ше­го в сво­ём «Те­ат­ро дель Ар­те» (на сце­не мад­рид­ско­го те­ат­ра «Эс­ла­ва») дра­ма­тур­гов, сце­но­гра­фов, ком­по­зи­то­ров (в т. ч. М. де Фа­лья); С. Ри­ва­са Че­ри­фа в экс­пе­рим. те­ат­ре Но­вой шко­лы (Мад­рид), в 1928–35 – в «Те­ат­ро Эс­пань­оль» и др. Они от­крыли для исп. зри­те­ля мн. но­вых ав­торов, в т. ч. Ф. Гар­сию Лор­ку (1920, пер­вая по­ста­нов­ка пье­сы Гар­сии Лор­ки «Злые ча­ры ба­боч­ки» в те­ат­ре «Эс­ла­ва»). Ка­талон­ский ре­жис­сёр и дра­ма­тург А. Гу­аль cоздал в Бар­се­ло­не те­атр «Ин­тим» (1898–1927), где ста­вил дра­мы М. Ме­тер­лин­ка, Г. Иб­се­на, Г. Га­упт­ма­на и ми­ро­вую клас­си­ку в сим­во­ли­ст­ской ин­тер­пре­та­ции.

В пе­ри­од ре­во­лю­ции и гражд. вой­ны 1936–39 сло­жи­лась кон­цеп­ция те­ат­ра для на­ро­да, воз­ник­ли про­све­ти­тель­ские, аги­та­ци­он­ные, лю­би­тель­ские труп­пы, «те­ат­раль­ные гер­ри­льи». Осо­бо зна­чи­мы пе­ре­движ­ные труп­пы: «Ла Бар­ра­ка» (1931–36) – «те­атр со­ци­аль­но­го дей­ст­вия» под рук. Ф. Гар­сии Лор­ки, а так­же Те­атр пе­да­го­гич. мис­сий дра­матур­га А. Ка­со­ны (1931–36; до 1933 Нар. те­атр). Важ­ная роль в те­ат­раль­ном про­цес­се при­над­ле­жа­ла пи­са­тель­ни­це и ак­три­се М. Т. Ле­он, по­этам Р. Аль­бер­ти и А. Ма­ча­до, пи­са­те­лю М. Ау­бу, ре­жис­сё­ру М. Гон­са­ле­су, ак­тё­ру Э. Бор­ра­су. Тра­гич. ак­три­са М. Ксир­гу, тя­го­тев­шая к сце­нич. экс­пе­ри­мен­ту и по­этич. дра­ме, во­пло­ти­ла мн. об­ра­зы, соз­дан­ные Гар­си­ей Лор­кой.

С ус­та­нов­ле­ни­ем дик­та­ту­ры Ф. Фран­ко (1939) мн. дея­те­ли сце­ны под­верг­лись ре­прес­си­ям, эмиг­ри­ро­ва­ли. Те­ат­раль­ная сис­те­ма бы­ла взя­та под кон­троль гос-ва. В 1940 мад­рид­ские «Те­ат­ро Эс­пань­оль» и «Ма­рия Гер­ре­ро» (быв. «Те­ат­ро де ла Прин­се­са») по­лу­чи­ли ста­тус на­цио­наль­ных; в 1952 с про­све­ти­тель­ски­ми и про­па­ган­ди­ст­ски­ми це­ля­ми ор­га­ни­зо­ва­на про­грам­ма Фес­ти­ва­лей И. В слож­ных идео­ло­гич. ус­ло­ви­ях ре­жис­сё­ры К. Л. де Те­на, Л. Эс­ко­бар и др. со­сре­до­то­чи­лись ис­клю­чи­тель­но на ху­дож. за­да­чах, тех­нич., сце­но­гра­фич. но­ва­ци­ях, на со­вер­шен­ст­во­ва­нии ак­тёр­ско­го ан­самб­ля. Х. Та­майо, воз­глав­ляв­ший в 1954–62 «Те­ат­ро Эс­пань­оль», по­лу­чил при­зна­ние как по­ста­нов­щик ау­то П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки («Ве­ли­кий те­атр ми­ра», 1952, «Пир Валь­та­са­ра», 1953, и др.) и иностр. пьес (в т. ч. «Смерть ком­ми­воя­жё­ра» А. Мил­ле­ра, 1952). С 1949 Та­майо ру­ко­во­дил так­же труп­пой «Ло­пе де Ве­га» в Мад­ри­де. В це­лом от­рыв исп. те­ат­ра от ев­роп. тен­ден­ций был по­сте­пен­но пре­одо­лён к 1960-м гг., ос­лаб­ла цен­зу­ра, на сце­ну при­шли пье­сы А. Са­ст­ре, А. Бу­эро Валь­ехо, поя­ви­лась дра­ма аб­сур­да (Ф. Ар­ра­баль), раз­ви­ва­лось дви­же­ние не­за­ви­си­мых те­ат­раль­ных групп, ис­по­ве­до­вав­ших аван­гар­ди­ст­скую эс­те­ти­ку. На сце­нах Бар­се­ло­ны и Мад­ри­да в тра­гич. об­раз­ах Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо и Каль­де­ро­на де ла Бар­ки, Ев­ри­пи­да, У. Шек­спи­ра, Ж. П. Сар­тра, Б. Брех­та, Ю. О’Нила про­сла­ви­лась ак­три­са Н. Эс­перт, ко­то­рая в 1959 соз­да­ла собств. пе­ре­движ­ную труп­пу, в 1960–70-х гг. иг­ра­ла в ост­ро­сов­ре­мен­ных по­ста­нов­ках ар­гент. реж. В. Гар­сии («Слу­жан­ки» Ж. Же­не, «Йер­ма» Ф. Гар­сии Лор­ки, и др.), Л. Пас­куа­ля («Дру­гая Фед­ра» С. Эс­приу), Х. Ла­вел­ли («До­нья Ро­си­та» Гар­сии Лор­ки).

Сме­на ре­жи­ма в 1975 по­зво­ли­ла дея­те­лям исп. сце­ны об­ра­тить­ся к ос­вое­нию ми­ро­во­го опы­та, ус­та­нов­ле­нию но­вых от­но­ше­ний с об­ще­ст­вом, ос­мыс­ле­нию нац. ис­то­рии. Ак­тив­но ста­ви­лась ев­роп. и амер. дра­ма 20 в., в ре­жис­су­ре на пер­вый план вы­шли совр. те­мы, мо­дер­ни­за­ция клас­си­ки. В 1986 в Мад­ри­де ос­но­ва­на Нац. труп­па клас­сич. те­ат­ра, где ра­бо­та­ли А. Мар­силь­як, Х. Л. Алон­со, мн. вид­ные ак­тё­ры. Сре­ди круп­ней­ших ре­жис­сё­ров кон. 20 – нач. 21 вв.: Х. Л. Го­мес («Кро­ва­вая свадь­ба», 1985, «Хи­мера и Лю­бовь до­на Пер­лим­пли­на…», 1990, обе – Гар­сии Лор­ки, «Вер­теп алч­но­сти» Р. М. дель Ва­лье-Инк­ла­на, 1995), Х. К. Пе­рес де ла Фу­эн­те («Клад­би­ще ма­шин» Ф. Ар­ра­ба­ля, 2000, «Ис­то­рия од­ной ле­ст­ни­цы» А. Бу­эро Валь­е­хо, 2003), Э. Эр­нан­дес («Ове­чий ис­точ­ник» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, 1998, «Ро­мео и Джуль­ет­та» А. Онет­ти по У. Шек­спиру, 2003), Х. К. Пла­са («Ди­ат­ри­ба люб­ви про­тив бла­го­ра­зум­но­го че­ло­ве­ка» Г. Гар­сии Мар­ке­са, 2005, «Фед­ра» Х. Май­ор­ги, 2007), Х. Ве­ра («Са­ло­мея» О. Уай­ль­да, 1997, «Бо­же­ст­вен­ные сло­ва» Ва­лье-Инк­ла­на, 2006).

В кон. 20 в. ак­тив­но раз­ви­вал­ся са­мобыт­ный ка­та­лон­ский те­атр, быв­ший при Ф. Фран­ко под за­пре­том (Бар­се­ло­на – один из круп­ней­ших те­ат­раль­ных цен­тров И.). Его от­ли­чит. осо­бен­но­сти – дву­язы­чие с пре­об­ла­да­ни­ем ка­та­лан­ско­го яз., ин­те­рес к экс­пе­ри­мен­таль­ным, ка­мер­ным фор­мам. Сце­нич. иск-во тя­го­те­ет к ми­ни­ма­лиз­му и нар­ра­тив­но­му те­ат­раль­но­му язы­ку (мн. дра­ма­тур­ги яв­ля­ют­ся од­но­вре­мен­но и по­ста­нов­щи­ка­ми). Ос­но­во­по­лож­ник но­во­го ка­та­лон­ско­го те­ат­ра – Х. Сан­чис Си­ни­стер­ра, дра­ма­тург и ре­жис­сёр, объ­е­ди­нив­ший в сво­ём «Те­ат­ро Фрон­те­ри­со» («По­гра­нич­ный те­атр», 1977) ав­то­ров, тео­ре­ти­ков и прак­ти­ков сце­ны. В 1989 Сан­чис Си­ни­стер­ра от­крыл в Бар­се­ло­не экс­пе­рим. те­атр «Зал Бек­ке­та». Сре­ди его по­сле­до­ва­те­лей: дра­ма­тур­ги Ж. Ка­зас, С. Бель­бель (ди­рек­тор Нац. те­ат­ра Ка­та­ло­нии, Бар­се­ло­на), ре­жис­сёр и ак­три­са К. Пор­та­се­ли. Один из яр­чай­ших ре­жис­сё­ров-аван­гар­ди­стов, ак­тив­но дей­ст­вую­щих на исп. и ев­роп. сце­не (вклю­чая Рос­сию), – Л. Пас­ку­аль, ос­но­ва­тель и гла­ва экс­пе­рим. бар­се­лон­ско­го те­ат­ра «Лью­ре» (1976–2001). Сре­ди его по­ста­но­вок на разл. сце­нах И.: «В ожи­да­нии Го­до» С. Бек­ке­та (2001), «Эдип ХХI» (2002), «Марь­я­на Пи­не­да» Ф. Гар­сии Лор­ки (2003).

В И. так­же ра­бо­та­ют: Нац. дра­ма­тич. центр, те­ат­ры «Аль­бе­нис», «Ла Аба­дия» и др. (Мад­рид); «Эльс Жог­ларс», «Три­сикль», «Ла Ку­ба­на» и др. (Бар­се­ло­на); «Те­ат­ро Эс­таб­ле», «Эль Ве­ла­дор», «Им­пер­дибль» (Се­ви­лья); Дра­ма­тич. центр пров. Ва­лен­сия, объ­еди­няю­щий бо­лее 30 те­ат­ров; ис­то­рич. «Кор­раль де Ко­ме­ди­ас» (1601) в г. Аль­ка­ла-де-Эна­рес и др. Про­во­дят­ся: Фес­ти­валь клас­сич. те­ат­ра в Ме­ри­де (с 1954), Фес­ти­валь те­ат­ра, му­зы­ки и тан­ца «Грек» в Бар­се­ло­не (с 1976), Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь клас­сич. те­ат­ра в Аль­маг­ро (с 1977), ме­ж­ду­нар. «Осен­ний фес­ти­валь» в Мад­ри­де (с 1984), Ибе­роа­ме­ри­кан­ский те­ат­раль­ный фес­ти­валь в Ка­ди­се (с 1985) и др.

Дополнительная литература:

Cotarelo y Mori E. Estudias sobre la historia del arte escenico en España. Mad­rid, 1896–1902. Vol. 1–3;

Rennert H. A. The Spanish stage at the time of Lope de Vega. N. Y., 1909;

Иг­на­тов С. Ис­пан­ский те­атр XVI–XVII. М.; Л., 1939;

Valbuena Prat A. Historia del teatro español. Barcelona, 1956;

Shergold N. D. A history of the Spanish stage from medieval times until the end of the seventeen century. Oxf., 1967;

Ruiz Ramon F. Histo­ria del teatro español. 3 ed. Madrid, 1975–1979. Vol. 1–2;

Oehrlein J. El actor en el teatro español del Siglo de Oro. Madrid, 1993;

Си­лю­нас В. Ис­пан­ский те­атр XVI–XVII вв.: От ис­то­ков до вер­шин. М., 1995;

он же. Стиль жиз­ни и сти­ли ис­кус­ст­ва: (ис­пан­ский те­атр мань­е­риз­ма и ба­рок­ко). СПб., 2000;

Ruano de la Haza J. M. La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Оro. Madrid, 2000;

Oliva C. Teatro español del siglo XXI. Madrid, 2002.

Автор раздела: И. А. Не­кра­со­ва.

Ки­но

Пер­вый ки­но­се­анс в И. со­сто­ял­ся 15.5.1896 в Мад­ри­де. В ок­тяб­ре то­го же го­да поя­ви­лись пер­вые нац. ко­рот­ко­мет­раж­ные филь­мы «Вы­ход с днев­ной мес­сы из церк­ви Пи­лар в Са­ра­го­се» Э. Хи­ме­но Пе­ро­ман­те и «Пор­то­вая пло­щадь в Бар­се­ло­не» А. Про­мио. В 1897 уро­же­нец Ка­та­ло­нии Ф. Хе­ла­берт на­чал сни­мать свет­скую хро­ни­ку, а так­же до­ку­мен­таль­ные ре­пор­та­жи и иг­ро­вые филь­мы («Ссо­ра в ка­фе», 1897; «До­ро­тея», 1898; «Пи­во да­ром», 1906). В 1900-х гг. С. де Чо­мон пред­при­нял пер­вые опы­ты в жан­ре экс­пе­рим. на­уч­но­го («Сол­неч­ное за­тме­ние», 1906) и фан­та­стич. («По­се­ще­ние Юпи­те­ра», 1907; «Но­вое пу­те­ше­ст­вие на Лу­ну», 1908) ки­но. Филь­мы «Дон Ху­ан Те­но­рио» (1907), «Дон Пед­ро Жес­то­кий» (1911), «Лю­бов­ни­ки из Те­ру­эля» (1912), «Кар­мен» (по П. Ме­ри­ме, 1914) при­нес­ли из­вест­ность реж. Р. де Бань­о­су, ко­то­рый ра­бо­тал в ос­но­ван­ной в 1906 в Бар­се­ло­не фир­ме «His­pa­no films», а в 1916 там же от­крыл собств. сту­дию «Royal Films». В 1920-х гг. ки­но­про­из­вод­ст­во раз­ви­ва­лось пре­им. в Мад­ри­де. Сре­ди ре­жис­сё­ров это­го пе­рио­да: Х. Бучс («Ис­ку­п­ле­ние», «Не­при­ступ­ная», оба 1920; «Жерт­ва не­на­вис­ти», 1921; «Дед», 1925), Б. Пе­рохо («На всю жизнь», 1924; «Чёр­ный с бе­лой ду­шой», 1926), Ф. Дель­га­до («Слав­ная до­ро­га», «Да здрав­ст­ву­ет Мад­рид – мой на­род», «Со­рок во­семь пе­сет за так­си», все 1929), Ф. Рей («Се­ст­ра Сан-Суль­пи­сио», 1927; «Про­кля­тая де­рев­ня», 1929). В 1928 Э. Хи­ме­нес Ка­баль­е­ро и Л. Бунь­юэль ос­но­ва­ли в Мад­ри­де пер­вый ки­ноклуб. В этом же го­ду Ф. Эли­ас Ри­кель­ме снял пер­вый исп. зву­ко­вой ф. «Тай­на Пу­эр­ты дель Соль». В 1932 М. Ка­са­нова ос­но­вал в Мад­ри­де нац. ком­па­нию по про­из­вод­ст­ву филь­мов, в 1933 в Мад­ри­де соз­дан Со­вет по ки­не­ма­то­гра­фии. В 1930-х гг. про­дол­жа­ли ра­бо­тать ве­ду­щие исп. ре­жис­сё­ры: Пе­ро­хо по­ста­вил ко­ме­дию «За­клю­чён­ный бе­жал» (1933) и муз. ко­ме­дию «Яр­мар­ка го­луб­ки» (1935), Рей по­ста­вил филь­мы «Бла­го­род­ст­во и гру­бость» (1935) и «Мо­ре­на Кла­ра» (1936). На­чал ра­бо­тать в ки­но Х. Л. Са­энс де Эре­дия (ме­ло­дра­мы «Дочь Хуа­на Си­мо­на», 1935, «Кто ме­ня лю­бит?», 1936). В ки­не­ма­то­гра­фе на­шло от­ра­же­ние про­ти­во­стоя­ние фран­ки­стов и рес­пуб­ли­кан­цев, ка­ж­дая сто­ро­на ис­поль­зо­ва­ла ки­но как сред­ст­во про­па­ган­ды.

С за­вер­ше­ни­ем гражд. вой­ны и ус­та­нов­ле­ни­ем в 1939 фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма уже­сто­чи­лась цен­зу­ра, про­из­вод­ст­во иг­ро­вых филь­мов со­кра­ти­лось, до­ку­мен­таль­ных – уве­ли­чи­лось. Зна­чи­тель­но воз­рос­ла до­ля им­порт­ной ки­но­про­дук­ции (в т. ч. из Ита­лии, Гер­ма­нии и США). Про­дол­жа­ли ра­бо­тать ве­ду­щие ре­жис­сё­ры – Б. Пе­ро­хо («Сы­но­вья но­чи», 1939; «Ма­риа­не­ла», 1941; «Гой­е­скас», 1942), Ф. Рей («По­ли­цей­ский на бор­ту», 1941; «Лу­на сто­ит мил­ли­он», 1945), Х. Бучс («Зна­ме­ни­тый джент­ль­мен», 1942; «Зна­ме­ни­тая Пе­реа», 1943), а так­же но­вые ли­де­ры т. н. фа­лан­ги­ст­ско­го ки­но – Р. Хиль («Све­то­вой след», 1941; «Свя­тая ко­ро­ле­ва», 1946), А. Ро­ман («Свадь­ба в аду», 1942; «По­след­ние из Фи­лип­пин», 1945), Са­энс де Эре­диа («Ра­са», 1942, по сце­на­рию Ф. Фран­ко), Х. де Ор­ду­нья («Бе­зу­мие люб­ви», 1948; «Ав­гу­сти­на Ара­гон­ская», 1950; «Льви­ца Кас­ти­лии» и «За­ря Аме­ри­ки», оба 1951). В нац. ки­но при­шло но­вое по­ко­ле­ние ки­не­ма­то­гра­фи­стов, обу­чав­шее­ся в Ин-те изу­че­ния и прак­ти­ки ки­не­ма­то­гра­фии (от­крыт в 1947 в Мад­ри­де) и вос­пи­ты­вав­шее­ся на тра­ди­ци­ях нео­реа­лиз­ма и сов. ки­но 1920–30-х гг. С нач. 1950-х гг. влия­ние нео­реа­лиз­ма ис­пы­ты­ва­ли Х. А. Бар­дем и Л. Г. Бер­лан­га; в 1951 они соз­да­ли ко­ме­дию «Эта сча­ст­ли­вая па­ра», став­шую зна­ме­нат. со­бы­ти­ем исп. ки­не­ма­то­гра­фа, в даль­ней­шем ра­бо­та­ли са­мо­стоя­тель­но. Ве­хой в ис­тории нац. ки­но стал фильм Бу­нью­эля «Ви­ри­диа­на», сня­тый в 1961, но из-за цен­зур­но­го за­пре­та вы­шед­ший на эк­ра­ны в 1976 (гл. пр. Мкф в Кан­не). Эко­но­мич. ре­фор­ма 1959 по­зво­ли­ла уве­ли­чить гос. под­держ­ку ки­не­ма­то­гра­фа, ста­ли ак­тив­но раз­ви­вать­ся сеть ки­но­клу­бов и Гос. шко­ла ки­но, из ко­то­рой вы­шла плея­да та­лант­ли­вых ре­жис­сё­ров т. н. мад­рид­ской шко­лы: Ф. Ре­гей­ро («Бла­гая лю­бовь», 1963), М. Сум­мерс («От ро­зо­во­го к жёл­то­му», 1963), М. Ка­мус («Юный Сан­чес», 1964; «Пусть го­во­рят», 1968), М. Пи­ка­со («Тё­тя Ту­ла», 1964). Все­мир­ную из­вест­ность за­вое­ва­ли филь­мы-прит­чи К. Сау­ры. Од­но­вре­мен­но с мад­рид­ской раз­ви­ва­лась и бар­се­лон­ская шко­ла, пред­став­лен­ная ре­жис­сё­ра­ми В. Аран­дой («Фа­та Мор­га­на», 1965; «Кро­ва­вая не­вес­та», 1972), Г. Суа­ре­сом («Стран­ный слу­чай с док­то­ром Фау­стом», 1969; «Ре­гент­ша», 1974; «Бе­ат­рис», 1976) и Х. Ка­ми­но («Дол­гие ка­ни­ку­лы 36 го­да», 1976; «Ста­рое вос­по­ми­на­ние», 1978).

На­чав­ший­ся в И. по­сле смер­ти Ф. Фран­ко (1975) про­цесс де­мо­кра­ти­за­ции за­тро­нул и ки­не­ма­то­гра­фию. В это вре­мя про­дол­жа­ли сни­мать клас­си­ки нац. ки­но М. Ка­мус («За­муж­няя де­вуш­ка», 1975; «Дни про­шло­го», 1977; «Улей», 1982, гл. пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не), Л. Г. Бер­лан­га («На­цио­наль­ное ру­жьё», 1978; «На­цио­наль­ное дос­тоя­ние», 1981) и Х. А. Бар­дем («Семь дней в ян­ва­ре», 1979, пр. Мкф в Мо­скве), а так­же ка­та­ло­нец Аран­да («Де­вуш­ка в зо­ло­тых пан­та­ло­нах», 1980; «Ту­рец­кая страсть», 1994; «Взгляд дру­го­го», 1998; «Бе­зу­мие люб­ви», 2001). Ко­нец дик­та­ту­ры па­ра­док­саль­но при­вёл к кри­зи­су твор­че­ст­во К. Сау­ры, филь­мы ко­то­ро­го бы­ли ос­но­ва­ны на язы­ке ино­сказа­ний. Унич­то­же­ние цен­зу­ры вы­зва­ло к жиз­ни но­вые жан­ры. Так, с кон. 1970-х гг. на­чал ра­бо­тать в ки­но мас­тер эро­тич. гро­те­ска Х. Х. Би­гас Лу­на («Биль­бао», 1978; «Вет­чи­на, вет­чи­на», 1992, пр. Мкф в Ве­не­ции; «Зо­ло­тые яй­ца», 1993, пр. Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не; «Тить­ка и лу­на», 1994, пр. Мкф в Ве­не­ции; «Шум мо­ря», 2001). За два по­след­них де­ся­ти­ле­тия 20 в. сфор­ми­ро­ва­лась боль­шая груп­па ре­жис­сё­ров, в той или иной сте­пе­ни оли­це­тво­ряв­ших но­вое исп. ки­но: М. Гуть­ер­рес Ара­гон («Де­мо­ны в са­ду», 1983; «Се­ре­ди­на не­ба», 1986), В. Эри­се («Юг», 1983; «Солн­це в ли­ст­ве ай­во­во­го де­ре­ва», 1992, пр. Мкф в Кан­не), Э. Алекс де ла Иг­ле­сия («Опе­ра­ция му­тан­ты», 1993; «Пер­ди­та Ду­ран­го», 1997; «Уме­реть от сме­ха», 1999). Яр­кий та­лант Х. Ме­де­ма про­явил­ся в пер­вую оче­редь в по­этич. прит­чах («Ры­жая бел­ка», 1993, пр. Мкф в Кан­не; «Лю­сия и секс», 2001; «Не­бо про­тив кам­ня», 2003; «Год хао­са», 2006). Ин­те­рес к осо­бен­но­стям жен­ской на­ту­ры и пси­хо­ло­гии ле­жит в ос­но­ве ин­тел­лек­ту­аль­ных драм П. Ми­ро («Бель­тен­брос», 1992, пр. Мкф в Бер­ли­не; «Со­ба­ка на се­не», 1995; «Труд­ное ре­ше­ние», 1996). Нац. ко­ло­рит от­ли­ча­ет тра­ги­ко­ме­дии Ф. Тру­эба («Пре­крас­ная эпо­ха», 1992, пр. «Ос­кар»; «Двое – это слиш­ком», 1995; «Бе­лое и чёр­ное», 2003). А. Аме­на­бар от­да­ёт пред­поч­те­ние слож­ным дра­ма­тич. си­туа­ци­ям («Дис­сер­та­ция», 1996; «Дру­гие», 2001; «В от­кры­том мо­ре», в отеч. про­ка­те – «Мо­ре внут­ри», 2005, пр. «Ос­кар»). При­чуд­ли­вое со­че­та­ние ис­то­рич. дос­то­вер­но­сти и ска­зоч­ной ус­лов­но­сти ха­рак­те­ри­зу­ет филь­мы Г. дель То­ро «Хре­бет дья­во­ла» (2001) и «Ла­би­ринт фав­на» (2006). Боль­шой ре­зо­нанс вы­зва­ла ки­но­дра­ма «Нет вес­тей от бо­га» А. Диа­са Янь­е­са (2001). С 1980-х гг. при­знан­ным в ми­ре ли­де­ром исп. ки­но стал П. Аль­мо­до­вар. Сре­ди ве­ду­щих ак­тё­ров И.: Ф. Рей, Ф. В. Ра­баль, А. Бан­де­рас, В. Аб­риль, П. Крус, К. Бар­дем, А. Мо­ли­на, А. Бе­лен, С. Мон­ть­ель, П. Ве­га. С 1953 в Мад­ри­де су­ще­ст­ву­ет Нац. филь­мо­те­ка. Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли: в Сан-Се­ба­сть­я­не (c 1953), Валь­я­до­лиде (с 1956); «Fest de Cine de Gra­na­da» в Бар­се­ло­не, до­ку­мен­таль­ных и ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов в Биль­бао, гор­ных филь­мов в Ви­лья-де-То­ре­льи; в Ка­та­ло­нии (Сид­жес), Мад­ри­де и др.

Дополнительная литература:

Mendez-Leite F. Historia del cine es­pañol. Madrid, 1965. Vol. 1–2;

Larraz E. El cine español. P., 1973;

Caparrós Lera J. M. El cine español bajo el régimen de Franco, 1936–1975. Barcelona, 1978;

Cine español, 1896–1988. Madrid, 1989;

Ту­ри­цын В. Н. Ки­но Ис­па­нии. М., 1990;

El cine español: histo­ria, actores y directores, géneros, principales películas. Barcelona, 2002.

Автор(ы) раздела: В. В. Ми­ня­ев, К. Э. Раз­ло­гов.

Цирк

Ро­до­на­чаль­ни­ка­ми цир­ка И. бы­ли стран­ст­вую­щие воль­ти­жё­ры и бе­рей­то­ры ка­ва­ле­рий­ских школ, ко­то­рые во 2-йпол. 18 в. объ­е­ди­ня­лись с яр­ма­роч­ны­ми ар­ти­ста­ми (хуг­ла­ра­ми) и да­ва­ли пред­став­ле­ния, со­дер­жав­шие осн. эле­мен­ты цир­ко­во­го зре­ли­ща. Пер­вы­ми та­кие труп­пы соз­да­ли бе­рей­тор ко­ро­лев­ско­го дво­ра П. Майе и на­езд­ник Х. Пор­те. Майе – ос­но­ва­тель мн. жан­ро­вых раз­но­вид­но­стей цир­ко­во­го на­езд­ни­че­ст­ва; сре­ди его уче­ни­ков – ро­до­на­чаль­ни­ки нем. и австр. цир­ков Х. Бах и Р. Брил­лоф. В 1855 в Мад­ри­де бы­ло по­строе­но ста­цио­нар­ное зда­ние, в ко­то­ром вы­сту­па­ла по­сто­ян­ная цир­ко­вая труп­па. В раз­ные го­ды ею ру­ко­во­ди­ли: Х. Пе­ре­цофф, М. Фей­хоо, А. Кас­ти­льи. В 1970 ста­цио­нар­ный цирк в Мад­ри­де был за­крыт. В 20 в. исп. цир­ко­вое иск-во пред­став­ле­но гл. обр. дея­тель­но­стью пе­ре­движ­ных цир­ков-ша­пито («Мо­ну­мен­таль», «Аме­ри­ка­но», «Ис­пань­оль», «Ат­лас», «Мад­рид» и др.). В кон. 20 – нач. 21 вв. боль­шой вклад в цир­ко­вое иск-во И. вне­сли: кло­уны Ж. Мед­ра­но и бр. Ри­вельс, ак­ро­бат Л. Ам­ба­тос, жонг­лё­ры Пе­ре­цофф, Г. и Ф. Пи­ка­со, М. Аль­ва­рес, ка­на­то­ход­цы Ки­рос, Т., Р. и К. Рай­ес.

Автор раздела: В. В. Кош­кин.

Иллюстрации:

Кан­таб­рий­ские го­ры. Архив БРЭ;

Се­ви­лья. То­рре-дель-Оро («Зо­ло­тая баш­ня»). 13 в. Архив БРЭ;

«Кар­ди­нал-инквизитор Ниньо де Гевара». Художник Эль Гре­ко. 1600–01. Мет­ро­по­ли­тен-му­зей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;

Ко­ро­лев­ский дво­рец в Мад­ри­де. 1738–64. Ар­хи­тек­то­ры Дж. Б. Са­кет­ти, В. Род­ри­гес, Ф. Саб­ба­ти­ни (по про­ек­ту Ф. Юва­ры). Архив БРЭ;

Ф. Гойя. «Порт­рет ко­ро­ля Кар­ла IV с се­мей­ст­вом». 1800. Пра­до (Мад­рид). Архив БРЭ;

Ф. Фран­ко (справа) и бу­ду­щий ко­роль Ис­па­нии Ху­ан Кар­лос I. Архив БРЭ;

Тер­ро­ри­сти­че­ский акт в Мад­ри­де 11.3.2004. Архив БРЭ;

За­мок Аль­ка­сар в Се­го­вии. Сер. 14 в. (пе­ре­стро­ен в 15 в.). Архив БРЭ;

Со­бор в Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ле. Ок. 1075–1211 (до­ст­раи­вал­сяв 16–18 вв.). Архив БРЭ;

Уни­вер­си­тет Бар­се­ло­ны. 1450. Архив БРЭ;

Пор­тал зда­ния Му­ни­ци­паль­но­го му­зея в Мад­ри­де (пер­во­на­чаль­но – зда­ние бо­гадель­ни). 1721–26. Ар­хи­тек­тор П. де Ри­бе­ра. Архив БРЭ;

Блю­до. Май­о­ли­ка, ко­баль­то­вая рос­пись, люстр. 1-я пол. 15 в. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

Цер­ковь Сан-Пед­ро в Ави­ле. 12–13 вв. Архив БРЭ;

Дво­рец Ка­са-де-лос-Пи­кос в Се­го­вии. 15–16 вв. Архив БРЭ;

А. Бер­ру­ге­те. «По­кло­не­ние вол­хвов» в це­рк­ви Сан­тья­го в Валь­ядо­ли­де. Де­ре­во, по­зо­ло­та. 1537. Архив БРЭ;

Б. Мар­то­рель. «Свя­той Ге­ор­гий, по­ра­жаю­щий дра­ко­на». Ок. 1425–30. Ху­до­же­ст­вен­ный ин­сти­тут (Чи­ка­го). Архив БРЭ;

С. Да­ли. «Пред­чув­ст­вие гра­ж­дан­ской вой­ны». 1936. Му­зей ис­кусств (Фи­ла­дель­фия). Архив БРЭ;

П. Пи­кас­со. «Па­мят­ник ис­пан­цам, пав­шим за Фран­цию». 1945–47. На­цио­наль­ный центр ис­кусств ко­ро­ле­вы Со­фии (Мад­рид). Архив БРЭ;

Кадр из филь­ма «Воз­вра­ще­ние». Ре­жис­сёр П. Аль­мо­до­вар. 2006. Архив БРЭ;

Ко­ро­лев­ский те­атр в Мад­ри­де (от­крыт в 1850; вновь вос­соз­дан в 1966 и в сер. 1990-х гг.). Архив БРЭ;

Та­нец в сти­ле фла­мен­ко. Архив БРЭ;

Х. Ми­ро. Скульп­ту­ра «Жен­щи­на и пти­ца» в Бар­се­ло­не. Ке­ра­ми­че­ская мо­заи­ка. 1982. Архив БРЭ;

Ин­терь­ер Двор­ца ка­та­лон­ской му­зы­ки в Бар­се­ло­не. 1905–08. Ар­хи­тек­тор Л. До­ме­нек-и-Мон­та­нер. Архив БРЭ;

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