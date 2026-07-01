ИСПАНИЯ (1700‒1902 ГГ. - ЧАСТЬ 2)

Ч. 8. Испания в 1700—1902 гг.: часть 2. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

И. в XIX в.

Начиная с 1814, во многих областях И. ежегодно происходили антиправительственные выступления военных — пронунсиамьенто, во главе которых стояли обычно герои освободительной войны. В ходе восстаний провозглашались политические цели — среди требований значилось и восстановление конституции 1812. В январе 1820 близ Кадиса была предпринята очередная попытка переворота, во главе которой стоял подполковник Р. де Риего-и-Нуньес . Мятеж стал сигналом к восстаниям в других городах и перерос в революцию. 9 марта 1820 Фердинанд VII признал Кадисскую конституцию. Период 1820—1823 вошел в историю как «конституционное трехлетие», во время которого были приняты протекционистские законы, упразднен майорат и сеньориальные права землевладельцев, изданы указы о продаже пустошей и части королевских владений, вновь отменены внутренние таможни, закрыты все военно-религиозные ордены, некоторые монастыри. Активизировалось общественное движение, появились сотни новых периодических изданий. В 1820 была создана народная милиция, задачей которой была защита конституции и общественного порядка. Однако либеральные силы не были едины, большинство населения И. не поддерживало проводимые реформы. Сложным было и внешнеполитическое положение И. Страны Священного союза рассматривали «революцию Риего» в контексте общего революционного движения, охватившего юг Европы в 1820-х. В ноябре 1822 на Веронском конгрессе великие державы приняли решение о военной интервенции Франции в И., что было передано в Мадрид через послов стран Союза. Протесты испанского правительства не смогли повлиять на ситуацию. В апреле 1823 в И. высадился 60-тысячный корпус герцога Ангулемского, к которому примкнули вооруженные отряды испанских роялистов. К концу сентября конституционалисты вынуждены были признать свое поражение. Была вновь восстановлена абсолютная власть Фердинанда VII, началось «черное» десятилетие. По декрету 1 октября 1823 все акты революционного правительства лишались силы. Вновь были восстановлены сеньориальные привилегии и майорат, церкви было возвращено конфискованное имущество. Страну захлестнула очередная волна репрессий, либеральные общественные деятели вынуждены были эмигрировать или подверглись гонениям.

В это же время И. потерпела решающее поражение в Войне за независимость в Латинской Америке. В 1824 испанцы были разбиты при Хунине и Аякучо в Перу, в 1826 капитулировал последний испанский гарнизон в Латинской Америке. В конце правления Фердинанда VII под властью испанской монархии оставались лишь Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины, Каролингские и Марианские острова.

В марте 1830 Фердинанд VII обнародовал Прагматическую санкцию, разрешавшую наследование короны по женской линии, которая была принята еще в 1789. Его брат, дон Карлос Старший, оспорил права на престол законной дочери Фердинанда Изабеллы II . Карлос ссылался на введенное Филиппом V в 1714 салическое право престолонаследия. После смерти Фердинанда VII королевой стала его трехлетняя дочь Изабелла, регентом назначена ее мать Мария Кристина (1806—1878). 1 октября 1833 Карлос объявил себя королем И. под именем Карла V и призвал своих сторонников (которых стали называть карлистами) к борьбе за восстановление своих прав на престол, началась Первая Карлистская война 1833—1839 (см. Карлистские войны ). Карлистов поддержали в основном сельские жители и население небольших городов Страны Басков, Наварры и Каталонии, земельная аристократия и католическое духовенство. Мария Кристина, пытаясь сохранить власть, вынуждена была обратиться за поддержкой к либеральным силам. Союз с либералами сделал возможным проведение ограниченных прогрессивных реформ, положивших начало, по мнению некоторых исследователей, третьей Испанской революции (1834—1843).

В апреле 1834 был обнародован Королевский статут о созыве генеральных кортесов, монархия признавала право подданных на политическое представительство в форме двухпалатных кортесов, обладавших лишь законосовещательными функциями. Всю полноту законодательной и исполнительной власти сохранял за собой монарх, вновь была отменена монополия цехов, воссоздана народная милиция. В то же время противостояние легитимистов с карлистами приобрело международный аспект, Великобритания и Франция поддержали Изабеллу II, дон Карлос получил заверения в «моральной поддержке» со стороны России, Австрии и Пруссии. В стране продолжал нарастать общественный, политический и военный кризис. Правительство Х. А. Мендисабаля (1835—1836) на время стабилизировало ситуацию, однако и его кабинет был вынужден уйти в отставку. 13 августа 1836 в королевской резиденции Ла-Гранха группа сержантов королевской гвардии вынудила Марию Кристину восстановить конституцию 1812. 18 июля 1837 была обнародована новая конституция, основанная на принципе народного суверенитета. Были признаны гражданские права, власть монарха ограничивалась двухпалатными кортесами, нижняя палата избиралась прямым голосованием. Однако сохранялся высокий имущественный ценз, католицизм вновь объявлялся государственной религией. Законодательная власть принадлежала королю совместно с кортесами, однако монарх обладал правом абсолютного вето. Конституция 1837 была более консервативной, чем Кадисская, однако именно она закрепила и законодательно оформила переход от абсолютной монархии к конституционной.

Первая карлистская война де-факто закончилась в августе 1839 — в г. Вергаро был обнародован договор о прекращении боевых действий. В 1844 дон Карлос отрекся от прав на престол в пользу своего старшего сына Карлоса Луиса, графа Монтемолина (1818—1861). После победы над карлистами консервативные тенденции во внутренней политике лишь усилились. В крупных городах росло недовольство, вылившееся в новые мятежи и пронунсиамьенто, Мария Кристина была вынуждена в октябре 1840 отказаться от регентства и покинуть страну. Власть перешла в руки генерала Б. Эспартеро , установившего собственную диктатуру (1841—1843). Однако власть ему удержать не удалось, в конце мая 1843 страну охватила очередная волна восстаний, теперь уже против нового регента. 30 июля 1843 генерал сложил с себя полномочия и эмигрировал в Великобританию. В результате военного переворота власть захватил генерал Р. Нарваэс , в 1844 в страну вернулась Мария Кристина, началось «мрачное десятилетие» (1844—1854). В ноябре 1843 королева Изабелла II была признана совершеннолетней, однако до конца своего правления она находилась под сильным влиянием генерала Нарваэса. В 1845 была принята новая конституция — самая консервативная в истории И. После начала революционных событий в Европе в 1848 усилились репрессивные и реакционные тенденции в испанской политике: были приостановлены заседания кортесов, принят закон о чрезвычайных полномочиях председателя кабинета министров, выступления демократических и либеральных сил жестоко подавлялись. Вопреки жестким мерам, предпринятым умеренными силами, обстановка в И. оставалась нестабильной.

В 1851 был заключен конкордат с Ватиканом, отношения между Римской курией и И. нормализовались. Папа Римский Пий IX признал итоги дезамортизации и подтвердил право королевского патроната над церковью. И. со своей стороны обязалась обеспечивать нужды церкви, духовенство получило контроль над образованием.

В 1846 Изабелла II вышла замуж за Франсиско де Асиса де Бурбона, лишив Карлоса Луиса шанса стать королем. Он опубликовал манифест, в котором объявлял себя испанским королем под именем Карлоса VI и призывал своих сторонников к борьбе. Восстание в Каталонии переросло во Вторую карлистскую войну (1846—1848), завершившуюся весной 1848 полным разгромом карлистов.

Министерская чехарда, злоупотребления властей и коррупция, финансовый кризис и дефицит бюджета, сложное экономическое положение, напряженная общественная обстановка стали причиной очередной волны восстаний. В июле 1854 Изабелла II назначила премьер-министром Б. Эспартеро, который в 1855 подготовил проект новой конституции, повторявший основные положения конституции 1837. Неспособность правительства решить насущные экономические проблемы привела к отставке Эспартеро. Сформировать новое правительство было поручено генералу Л. О’Доннелу , однако через три месяца на посту главы правительства по решению королевы генерала сменил Нарваэс, ликвидировавший практически все нововведения прогрессистов, полномочия центральной власти были расширены, ужесточена цензура. В июле 1858 правительство вновь возглавил О’Доннел, его кабинет продержался у власти рекордные четыре с половиной года. О’Доннел сделал ставку на союз правого крыла прогрессивных сил с левым крылом умеренных, новое объединение получило название Либерального союза, политика нового правительства также стала более либеральной. Однако участие И. во внешнеполитических авантюрах, расходование огромных средств на военные действия, содержание двора и камарильи привели к падению авторитета О’Доннела, генерал принял решение уйти в отставку. Непрекращающийся политический кризис осложнялся серьезными финансовыми, промышленными и сельскохозяйственными проблемами.

В 1830—1860-е происходит становление и оформление испанского либерального государства, его партийно-политической системы, завершается централизация государства, проводится административно-территориальная реформа — страна разделяется на 59 провинций, управляемых губернаторами, которых назначает правительство. Оформилась государственная администрация, основу которой составили 6 министерств. Однако к концу 1860-х испанская политическая система все еще не отличалась стабильностью, часто случались правительственные кризисы, военные мятежи и народные восстания.

18 сентября 1868 в Кадисе восстанием под руководством генерала Х. Б. Топере началась последняя Испанская революция в XIX в. Лидеры восстания — генералы Х. Прим, Ф. Серрано и Х. Б. Топере выработали программу «Честь Испании», основной своей задачей объявив захват власти и образование временного правительства, представляющего все силы, заинтересованные в реформировании И., и декларировав широкие демократические реформы. 28 сентября 1868 армия Серрано одержала решающую победу над правительственными войсками, 30 сентября королева Изабелла II покинула И., династия Бурбонов была низложена. Уже в изгнании, в 1870, королева отреклась от престола в пользу своего сына Альфонсо, будущего короля Альфонсо XII . 8 сентября было сформировано Временное правительство, власть разделена между Либеральным союзом во главе с Серрано и Топере и прогрессистами под руководством Прима.

9 ноября 1868 было введено всеобщее избирательное право, распространявшееся на всех испанцев мужского пола старше 25 лет. Стремительный рост числа избирателей, вовлечение широких масс в избирательный процесс предопределили становление парламентских партий нового образца. Вновь избранные кортесы, в которых доминировали представители Либерального союза и прогрессисты, приняли 1 июня 1869 новую конституцию. В документе провозглашался принцип национального суверенитета, И. объявлялась конституционной монархией, допускались выборы короля кортесами. Был введен ряд демократических прав и свобод, однако отделения церкви от государства не произошло, гарантировалась государственная поддержка церкви и клира, исповедание других религий разрешалось в частном порядке.

Конституция не смогла примирить многочисленные политические силы в стране, содержанием основного закона были недовольны почти все, а публикация документа породила многочисленные выступления.

Начавшееся в 1865 восстание на Кубе к 1868 достигло своего апогея, в 1869 восставшими была принята конституция. Колониальная война, как и внутренняя политика государства, требовали огромных финансовых вложений и людских ресурсов. Новому правительству в наследство досталась лишь пустая казна и огромный государственный долг. Не менее важной проблемой было и вакантное место монарха. 16 ноября 1870 на престол был избран принц Амадей Савойский (короновался под именем Амадей I ). Однако нового короля безоговорочно признали лишь прогрессисты. Его избрание не избавило страну от непрекращающихся правительственных кризисов.

Возросло влияние левых сил, в том числе радикалов, активизировалось рабочее движение, увеличилась численность рабочих союзов. В октябре 1868 в И. для организации местной секции Интернационала 1-го прибыл соратник М. А. Бакунина Д. Фанелли. В 1869 в стране действовало уже более 150 секций, объединявших около 25 тыс. членов, в 1870 у представителей рабочего класса появился свой печатный орган — газета «Солидарность». Рабочее движение не избежало раскола и в И., в 1872 произошло окончательное разделение между анархистами, сторонниками Бакунина, и марксистами.

В 1872 внук дона Карлоса Старшего — дон Карлос Младший (1848—1909) объявил себя королем И. под именем Карла VII, началась Третья карлистская война (1872—1876). Карлисты вновь использовали тактику партизанской борьбы. К началу 1875 в их рядах сражалось около 80 тыс. человек, они контролировали часть территории Арагона, Валенсии, Каталонии, Наварры и Страны Басков.

10 февраля 1873 Амадей I отрекся от престола от своего имени и от имени представителей своей династии. В тот же день кортесы, объявив себя Национальным собранием, провозгласили республику. Полномочия центральной власти не распространялись за пределы Мадрида, по всей стране бушевали восстания, отдельные области заявляли о независимости, развивалось кантональное движение. Рос государственный долг, в 1873 разразился очередной экономический кризис, в стране свирепствовала холера, продолжались карлистская война и противостояние с мятежниками на Кубе. Среди основных политических сил страны единства по-прежнему не было. Первую испанскую республику признали лишь США, Швейцария, Коста-Рика и Гватемала.

В конце 1874 политическая элита И. пришла к относительному единству на основе компромисса — необходимо восстановить монархию, но при условии, что новый король будет править согласно конституции. Основным кандидатом на престол стал Альфонсо, сын Изабеллы II, партию его сторонников возглавил один из виднейших политических деятелей эпохи А. Кановас дель Кастильо . 29 декабря 1874 генерал А. Мартинес Кампос поднял мятеж в поддержку Альфонсо, 31 декабря было образовано правительство регентства во главе с Кановасом. В январе 1875 юный король вступил в Мадрид, началась эпоха Реставрации, завершившаяся лишь в 1923. Завершение Испанской революции 1868—1874, поражение Первой Республики (1873—1874) и провозглашение королем Альфонсо XII предопределило поражение карлистов. Правительственные войска во главе с молодым королем в 1875 отвоевали у них значительную часть территорий, с восставшими было подписано соглашение о капитуляции в обмен на обязательство сохранения фуэрос Наварры, амнистии для чиновников и офицеров карлистской армии. В начале 1876 карлисты были окончательно разгромлены, в феврале 1876 дон Карлос Младший покинул И. и бежал во Францию. В 1878 был заключен мир и на Кубе.

В 1876 была принята новая конституция, И. объявлялась наследственной конституционной монархией, основанной на совместном суверенитете короля и кортесов. Монарх возглавлял исполнительную власть, обладал правами законодательной инициативы и вето, формировал правительство, ответственное перед ним, а не перед кортесами. Кортесы оставались двухпалатными, половина Сената избиралась, другая назначалась монархом. Гарантировались основные права и свободы. Католичество объявлялось государственной религией, исповедание других конфессий по-прежнему допускалось лишь в частном порядке. В 1876 были отменены фуэрос Страны Басков, где стали действовать общеиспанская налоговая система и всеобщая воинская повинность. В 1878 введен имущественный ценз для избирателей, но всеобщее избирательное право — только в 1890.

В начале режима Реставрации началось формирование двухпартийной системы — в 1876 была создана Либерально-консервативная партия во главе с Кановасом, а в начале 1880-х — Либерально-конституционная партия , лидером которой стал П. М. Сагаста.

25 ноября 1885 Альфонсо XII умер. Его супруга, королева Мария Кристина, ожидавшая в этот момент ребенка, стала регентом при еще не рожденном наследнике короны. Для сохранения стабильности и ради недопущения восстаний лидеры двух основных партий заключили так называемый Пакт дель Пардо — неофициальное соглашение, условиями которого был мирный переход власти от одной партии к другой и отказ от сотрудничества с третьими политическими силами.

Во 2-й половине XIX в. в И. продолжал доминировать аграрный сектор экономики, промышленный переворот начался только в 1840-х. В 1848 первая железнодорожная ветка соединила Барселону и Матаро, началось бурное железнодорожное строительство, что стимулировало развитие металлургии и машиностроения в восточных и северных районах страны. Происходил слом старой социальной структуры и формирование новой. Окончательная отмена цеховой системы и увеличение числа безземельных крестьян способствовали формированию рабочего класса и быстрому увеличению его численности. Однако механизация промышленности, создание строгой финансовой системы, интенсификация сельского хозяйства, индустриализация экономики и формирование внутреннего рынка происходило медленно, И. отставала от передовых европейских стран. Локомотивами испанской экономики стали металлургия, горнодобывающая и текстильная промышленность, средства транспорта. В 1870-х появились первые предприятия химической промышленности, строились тепловые электростанции, в 1890 была открыта первая ГЭС, но и к концу XIX в. промышленная революция в И. еще не завершилась.

В последней четверти XIX в. происходило активное образование новых партий, как правых — Католический союз (1881), организации «Католического действия» (1889), так и левых. В 1879 была учреждена Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), в 1888 — тесно связанный с ней Всеобщий союз трудящихся. Серьезным влиянием среди рабочих и крестьян пользовались анархисты, в 1881 они создали Федерацию трудящихся И., вскоре распавшуюся, а в 1911 была учреждена более жизнеспособная структура — Национальная конфедерация труда.

В XIX в. параллельно шли два процесса — оформление национальных движений в Каталонии, Галисии и Стране Басков и становление, развитие и распространение общенациональной испанской идеи. Центром формирования национальной культуры стал Мадрид. В 1819 был открыт музей Прадо, в 1836 Королевская библиотека стала государственной Национальной библиотекой. В 1850 началось издание «Всеобщей истории Испании» М. Лафуэнте в 29 томах. С 1856 проводились Национальные выставки изящных искусств. В 1857 была введена трехступенчатая система образования, учебные заведения разделялись на государственные и частные. Развивались периодическая печать и книгоиздание. Испанскую литературу XIX в. невозможно отделить от исторического контекста и философских изысканий. Крупнейшими представителями романтизма стали Х. Де Эспронседа, А. де Сааведра, М. Х. де Лара, один из основоположников костумбризма — течения, изображавшего современные социальные реалии. Во 2-й половине века господствует реализм, в этом жанре писали Х. М. де Переда, Х. Валера, Б. Перес Гальдос. В 1904 Х. Эчегарай стал первым испанским лауреатом Нобелевской премии по литературе за «воскрешение традиций испанской драматургии». В архитектуре середины века господствовала эклектика. Живопись И. за XIX в. прошла весь путь от классицизма до реализма. Среди видных живописцев эпохи можно назвать Ф. Мадрасо, М. Фортуни, Х. Вильегаса, др. Начинается активное изучение испанского фольклора, самым популярным музыкальным жанром стала сарсуэла.

Главной задачей внешней политики И. стало сохранение колониальных владений. Соперничество с Францией за колонии на севере Африки подтолкнуло И. к сближению с Германией, однако официального присоединения И. к Тройственному союзу 1882 не произошло.

В 1895 началось новое восстание на Кубе, в 1896 — на Филиппинах, в их ход вмешались США. В результате Испано-американской войны 1898 И. утратила Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и о. Гуам. В 1899 Германская империя фактически вынудила И. продать ей Каролингские и Марианские о-ва (без о. Гуам), о. Самоа и о-ва Палау. Быстрое и полное военное поражение, позорные условия мирного договора, потеря последних заокеанских владений некогда огромной колониальной империи — все это было воспринято обществом как национальная катастрофа, что стало причиной нового длительного внутриполитического кризиса. События конца XIX в. породили «поколение 1898 года» — плеяду блестящих ученых, писателей и мыслителей, искавших причины упадка и слабости И. Идеи возрождения и обновления страны связывались с фигурой молодого Альфонсо XIII (1886—1931), который должен был стать полноправным монархом по достижении им совершеннолетия в 1902.

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