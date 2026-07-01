ИСПАНИЯ (1700‒1902 ГГ. - ЧАСТЬ 1)

Ч. 7. Испания в 1700—1902 гг.: часть 1. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Испания (1700‒1902 гг. - часть 2) .

И. в 1700—1902

Война за Испанское наследство и гражданское противостояние в пиренейских землях монархии завершились признанием прав Филиппа V (1701—1746) на испанскую корону и подписанием серии мирных договоров. 11 апреля Франция заключила Утрехтский мир 1713 со всеми своими противниками, кроме Священной Римской империи, по условиям которого Великобритания оставляла за собой захваченные во время войны Гибралтар и Менорку и на 30 лет получала право асьенто — монопольное право, которое королевская власть предоставляла частным лицам или их объединениям на какой-либо вид предпринимательской деятельности (работорговля, горные разработки и т. п.). Савойя получила Сицилию и часть герцогства Миланского, Португалия — колонию Сакраменто.

Каталонцы не признали Утрехтский договор и 9 июля 1713 объявили Филиппу V войну. К этому времени почти вся И. находилась под его контролем. Последним оплотом сопротивления новому королю стала Барселона, которая сдалась только после разрушительного штурма 11 сентября 1714.

Противостояние между И. и Республикой Соединенных провинций (см. Нидерланды ) завершилось подписанием Раштаттского мира 1714 . По нему император Карл VI отказывался от прав на испанскую корону, получая взамен Испанские Нидерланды , Неаполь, Сардинию и оставшуюся часть герцогства Миланского.

В конечном счете, главной проигравшей стороной оказалась И. Страна лишилась владений в Европе за пределами Пиренейского п-ова, стратегически важных портов на Средиземном море, а также суверенитета в колониях. Только в 1725 был подписан Венский мирный договор между Карлом VI и Филиппом V, по которому были признаны решения Утрехтского конгресса, король И. объявил амнистию эмигрантам и восстановил их имущественные права на условиях признания власти Филиппа и положений декретов «Нового установления», согласно которым в 1707—1716 были ликвидированы политические структуры и привилегии королевств Валенсии, Арагона, Мальорки и принципата Каталонии.

Уже во время войны Филипп V вместе со своими французскими советниками начал реформировать государственное устройство монархии по французскому образцу. Первые правители из династии Бурбонов — Филипп V и Фердинанд VI (1746—1759) стремились превратить И. в экономически развитое и хорошо управляемое централизованное государство, способное защищать свои интересы в Европе и в колониях.

Высшим органом власти де-факто стал Совет Кастилии. Была проведена административно-территориальная реформа, получил развитие институт интендантов по французскому образцу, в восточных областях полуострова был введен единый всесословный налог, упорядочена налоговая система. В 1717 были отменены внутренние таможни между Кастильским и Арагонским королевствами, введена единая система мер и весов. К концу 1780-х процесс централизации административной системы завершился, в 1787 была создана Государственная хунта, включавшая в себя главы пяти секретариатов и обладавшая высшими законосовещательными функциями.

В годы правления Карла III (1759—1788), который взошел на престол уже в зрелом возрасте и имел опыт правления, были проведены реформы в духе просвещенного абсолютизма. Большую роль в этом сыграли так называемые просвещенные министры — профессиональные юристы-эрудиты П. Аранда, П. Кампоманес, Х. Флоридабланка, П. Олавиде и др. Были введены протекционистские пошлины, в результате реформ 1765—1778 отменено монопольное право Кадиса на торговлю с колониями, теперь с 24 американскими портами могли торговать 12 портов метрополии. Также были ограничены привилегии Месты — объединения дворян-овцеводов, обладавших значительными привилегиями, в том числе правом перегона своих стад по всей территории И. Проблему малоземелья правительство попыталось решить путем внутренней колонизации — на коронных землях Сьерра-Морены были созданы «Новые поселения» (1767) и регламентированы условия аренды земли (1770). Карл III завершил начатую еще Филиппом V военную реформу, армия была реорганизована по прусскому образцу, составлен единый армейский устав (1768), установлены правила рекрутского набора (1770), однако из-за сопротивления населения властям приходилось прибегать и к использованию наемников. Еще во время войны за Испанское наследство Бурбонам пришлось восстанавливать военно-морской флот И. практически с нуля, к концу 1780-х монархия обладала боеспособными флотом и армией, которые, однако, уступали по численности и технической оснащенности вооруженным силам ведущих европейских держав.

Карл III стремился ослабить влияние Римской курии на общественно-политическую жизнь И. В 1767 из И. и ее колоний были изгнаны иезуиты, имущество ордена конфисковали. В 1768 была проведена реформа инквизиции , деятельность которой теперь подчинялась королю. Власть пыталась ограничить влияние церкви на систему образования, подчинить ее своему контролю.

Экономические общества друзей Отечества, возникшие в Стране Басков, Галисии и Арагоне, занимались научными исследованиями и благотворительностью, их деятельность была направлена на возрождение экономического могущества И. В 1774 вышел указ, предписавший создать такие общества по всей стране. Власть стремилась контролировать развитие и распространение в И. идей Просвещения .

В 1714 была учреждена Королевская испанская академия, в 1739 издан шеститомный «Словарь, утвержденный авторитетами», систематизированы грамматика и орфография кастильского языка, который приобрел статус государственного. В 1738 была основана Королевская академия истории, создавались также учреждения, занимавшиеся естественными и точными науками. Большинство испанских просветителей видело просвещенную монархию идеалом государственного устройства, их политические идеи были тесно связаны с экономическими воззрениями.

Особенностью испанского искусства XVIII в. стало смешение испанских традиций и иностранного, в первую очередь итальянского и французского влияния. В 1752 под покровительством короля была создана Академия изящных искусств Сан-Фернандо. Монархия стремилась регламентировать также и народную культуру, например были упорядочены правила корриды.

Правители династии Бурбонов перестраивали старые резиденции и возводили новые, ориентируясь на французские и итальянские традиции садово-парковых ансамблей. В архитектуре к середине века утвердился классицизм, Мадрид был перестроен в соответствии с его канонами. Величайшим испанским художником XVIII в. стал Ф. Гойя (1746—1828).

Во внешней политике первые правители из династии Бурбонов ориентировались на Францию. Однако испанские монархи были недовольны результатом войны за Испанское наследство и стремились к ревизии Утрехтского договора 1713. В 1-й половине XVIII в. правители И. боролись за возвращение утраченных итальянских владений. В результате беспрерывных войн династия Бурбонов утвердилась на тронах Неаполя и Пармы. В 1733, 1743 и 1761 были заключены Фамильные пакты между И. и Францией. В правление Фердинанда VI и Карла III во внешней политике династический интерес стал уступать место интересу государственному. Монархия отказалась от претензий на мировое господство и от завоевательной политики и перешла к защите уже имеющихся владений. В 1762 И. вступила в Семилетнюю войну 1756—1763 на стороне Франции. По Парижскому мирному договору 1763 она уступила Великобритании восточную часть Флориды, Франция же, боясь потерять И. как союзника, передала ей Луизиану. И. участвовала в Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783 на стороне восставших колоний и поддерживавшей их Франции, получила по ее итогам Флориду, Сакраменто и Менорку. Во 2-й половине XVIII в. И. пыталась отстаивать собственные национальные интересы во внешней политике, отойдя от защиты интересов французской короны.

Развивались дипломатические отношения между И. и Российской империей. В 1722 Петр I назначил князя С. Д. Голицына постоянным дипломатическим представителем России в И., послом И. в России стал герцог де Лирия. На протяжении XVIII в. дипломатические отношения между И. и Россией были не постоянными, страны периодически находились в различных противоборствующих блоках, в результате чего отношения прерывались.

Карл IV (1788—1808) продолжил политику своего отца, в годы его правления были проведены реформы, направленные на дальнейшую централизацию государства, усиление регализма — примата государства над церковью, осторожные попытки ограничения сословных привилегий. Де-факто в годы правления Карла IV власть была сосредоточена в руках придворной камарильи во главе с королевским фаворитом М. Годоем .

В начале Французской революции XVIII в. И. пыталась сохранить Фамильный пакт и соблюдала нейтралитет. После казни Людовика XVI и установления республики И. в марте 1793 объявила Франции войну, приняв участие в 1-й антифранцузской коалиции. Война завершилась подписанием Базельского мира 1795 , по условиям которого И. были возвращены завоеванные Францией территории: Гипускоа и часть Страны Басков, взамен Франция получила испанскую часть о. Санто-Доминго. В августе 1796 в Сан-Ильдефонсо между испанской монархией и Директорией был подписан союзный договор, направленный прежде всего против Великобритании и ее союзников. Следуя условиям договора, И. на стороне Франции участвовала в войне с Великобританией (1796—1802, 1804—1808) и Португалией (Испано-португальская война 1801). В 1807 присоединилась к континентальной блокаде Великобритании, что осложнило и без того не простое экономическое положение страны. В октябре 1807 был заключен франко-испанский договор в Фонтенбло о совместных военных действиях против Португалии, в дальнейшем предполагался и раздел страны между И. и Францией.

Испанская монархия вновь оказалась в орбите французской агрессивной политики. Активные военные действия усугубили и без того тяжелое финансовое и экономическое положение монархии. В стране участились продовольственные волнения и мятежи, нередки были и эпидемии. С началом революции во Франции в И. произошло усиление репрессивных институтов монархии, консерватизм превалировал во всех сферах общественно-политической жизни. Многочисленные проблемы монархии осложнял запутанный династический кризис — противостояние сторонников Годоя и наследника престола Фердинанда.

В ноябре 1807 французские войска оккупировали Португалию, в начале 1808 вернулись на территорию И. и заняли северные области страны. Наполеон I хотел присоединить к Франции области к северу от р. Эбро, предлагая И. взамен часть Португалии.

19 марта 1808 в результате народного восстания в Аранхуэсе Карл IV отрекся от престола в пользу своего сына Фердинанда VII, Годой был лишен титулов, его имущество было конфисковано. Однако уже 21 марта Карл обратился к Наполеону с просьбой о помощи, заявив, что отречение было дано им под принуждением. Французский император решил сыграть роль арбитра в семейном споре испанских правителей. 23 марта 1808 французские войска, уже находившиеся в И., во главе с маршалом И. Мюратом вошли в Мадрид. Фердинанд VII прибыл в столицу лишь после французов. Новый король чувствовал себя на троне неуверенно и нуждался в поддержке Наполеона. В апреле 1808, передав бразды правления Верховной Правительственной хунте, Фердинанд отбыл на север страны, ища встречи с французским императором. 19 апреля 1808 испанский король пересек границу с Францией, а 20 апреля ему было объявлено, что его права на престол не будут признаны Наполеоном. После прибытия в Байонну Карла IV были составлены акты отречения обоих правителей И. В начале мая 1808 Фердинанд отрекся в пользу своего отца, который в свою очередь передавал испанскую корону Наполеону. Фердинанд, уже как принц Астурийский и наследник престола, отрекся от прав на корону И., так же поступили и другие представители династии — претенденты на престол. 6 июня 1808 Наполеон I Бонапарт передал корону испанской монархии своему брату Жозефу, который стал королем страны под именем Хосе I (Иосифа I) (1808—1813).

2 мая 1808 в предместье Мадрида вспыхнуло антифранцузское восстание, ставшее началом первой Испанской революции 1808—1814 (см. в ст. Испанские революции XIX в. ). Мятеж в Мадриде был подавлен в тот же день, однако сопротивление французским властям, усилившееся после распространения слухов о событиях в Байонне, продолжилось в других городах.

8 июня 1808 в Байонне была провозглашена конституция И. — Байоннский статут. Формой государственного устройства объявлялась конституционная монархия, вся полнота власти в которой принадлежала королю и девяти его министрам, католицизм объявлялся государственной религией. Впервые в истории страны ее гражданам были гарантированы неприкосновенность жилища, свобода занятий, в судопроизводстве были запрещены пытки, упразднялась инквизиция. В тексте конституции было прописано ограничение прав майората, секуляризация части церковных земель и сокращение числа монастырей. Также впервые на территории страны должна была быть введена единая налоговая и судебная системы. Однако документ, созданный представителями испанской аристократии и духовенства, никогда не был претворен в жизнь.

Одновременно с первой Испанской революцией в стране развернулась освободительная война, в ходе которой французским силам противостояли остатки регулярной испанской армии и набиравшее силу партизанское движение (герилья). Целью войны стали изгнание захватчиков и восстановление традиционной государственности во главе с «желанным» королем Фердинандом. В июле 1808 после поражения французов при Байлене большая часть территории И. вместе с Мадридом была освобождена. В сентябре 1808 была сформирована Центральная хунта, которая взяла на себя функции правительства и руководства освободительной борьбой. После прибытия в ноябре 1808 в И. 150-тысячной армии во главе с самим Наполеоном французы вновь взяли Мадрид, остатки испанской армии были разгромлены. Сопротивление продолжали партизанские отряды, активную поддержку которым оказывала Великобритания. 22 апреля 1809 в Португалии высадился британский экспедиционный корпус А. Веллингтона , который в июле того же года вступил на территорию И.

На о. Леон близ Кадиса (с 20 февраля 1811 в самом Кадисе) 24 сентября 1810 были созваны Учредительные кортесы (см. Кадисские кортесы ), которые приняли ряд важных декретов. Жители И. и ее колоний были уравнены в правах, отменена сеньориальная юрисдикция и право сеньоров назначать судей, законодательно закреплены процессуальные гарантии личности и принципы уголовного судопроизводства, однако, например, свобода печати не распространялась на рукописи, касающиеся религиозных вопросов, — они подлежали предварительной церковной цензуре. Необходимость изыскания средств для ведения войны вызвала финансовые реформы, например был введен первый в И. всеобщий прогрессивный налог на доходы от недвижимости, торговли и промышленности. Некоторые акты кортесов не носили нормативно-правового характера, а были направлены на решение насущных проблем военного времени.

19 марта 1812 была приняла Кадисская конституция , в основе которой лежал принцип народного суверенитета. Испанская монархия провозглашалась ограниченной наследственной монархией. Права короля были урезаны в пользу кортесов, хотя его личность была объявлена «священной и неприкосновенной». По конституции однопалатные кортесы обладали и законодательной, и исполнительной властями и ни с кем не делились ими, не завися от воли монарха.

К 1811 война в И. приняла затяжной характер. Подготовка к «русскому походу» и само вторжение в Россию перетянули значительные французские силы на восток.

Британские войска под командованием А. Веллингтона и испанские партизаны во главе с Х. М. Эмпесинадо (Хуан М. Диас) 22 июля 1812 разбили французов в битве у Арапилеса (близ Саламанки). 12 августа Веллингтон и Эмпесинадо вступили в Мадрид, однако в ноябре столицу вновь захватили французы. Разгром армий Наполеона I в России способствовал успехам объединенных англо-испанских сил. 21 июня 1813 они нанесли тяжелое поражение французам близ Витории. 11 декабря 1813 был подписан Валенсийский мир, по которому Наполеон I признал королем И. Фердинанда VII. В марте 1814 Фердинанд VII вернулся в страну. Декретом от 4 мая 1814 он объявил конституцию 1812 недействительной и аннулировал законы, принятые Кадисскими кортесами. Произошла реставрация сословного строя, цеховой системы, сеньориальных прав, имущественных и социальных привилегий церкви, были восстановлены инквизиция и религиозные ордена, возвращен орден иезуитов, введена цензура.

Несмотря на значительный вклад испанского народа в общую победу над Наполеоном, И. не сыграла существенной роли в установлении нового порядка в Европе. Единственным приобретением И. стала часть о. Санто-Доминго, уступленная Франции по договору 1795.

Война осложнила и без того непростое экономическое и финансовое положение И. Страна лишилась финансовых поступлений из колоний, росли расходы на колониальную войну. Правительство пыталось вновь использовать традиционную налоговую систему. Однако сельское хозяйство было разорено, мануфактуры в промышленно развитых районах пришли в упадок. Хозяйственные проблемы усугубляла засуха, следствием которой стал неурожай и продовольственный кризис. Многие члены герильи не желали возвращаться к мирной жизни и продолжали разбойничать. Более того, Фердинанд VII отказался признать заслуги герильерос, были сокращены новые добровольческие армейские соединения, их офицеров понизили в должности или сократили. Во время французского правления, благодаря реформам как короля Хосе I, так и кадисских законодателей произошли существенные социальные изменения, результаты которых трудно было игнорировать. Реставрация абсолютной монархии со всемогущей придворной камарильей казалась пережитком прошлого уже не только либеральным силам.