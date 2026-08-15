ИСМЕНА

ИСМЕНА (др.-греч. Ἰσμήνη, лат. Ismene) - в древнегреческой мифологии дочь фиванского царя Эдипа .

Исмена – одна из героинь фиванского цикла; однако некоторые современные исследователи усматривают истоки мифологического образа Исмены в древних фиванских сказаниях (ее имя носит местечко около Фив).

В фиванском цикле она – сестра Антигоны (Apollod., III, 5, 8), хотя ее роль не столь значительна. Исмена не смогла разделить вместе с сестрой ее героическое решение похоронить тело брата Полиника вопреки запрету царя Креонта. Когда Антигону приводят к царю, Исмена хочет взять часть ответственности сестры на себя, но Антигона отвергает ее запоздалую помощь (Soph. Antig., 37-99; 526-560).

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова