ИСМАИЛИТЫ

Исмаилиты — последователи преобладающего направления в крайнем шиизме.

Разбросаны отдельными сообществами в бассейне Индийского океана (Индия, Пакистан, Йемен) и горных районах Центральной и Южной Азии (Таджикистан, Афганистан, Китай). Составляют значительную диаспору в странах Запада (Великобритания, Германия, США).

Изначально И. называлась та часть шиитов, которая, после кончины 6-го шиитского имама Джафара ас-Садика (765), противопоставила себя сторонникам его младшего сына, Мусы аль-Казима (будущим имамитам ), и провозгласила 7-м имамом его внука от старшего сына, Исмаила (ум. в 762), Мухаммада. Со смертью последнего (ок. 795) из его приверженцев выделились «семеричники» (с конца IX в. — карматы ), ожидавшие его возвращения как «Свершителя» (Каим). Остальные И. искали махди среди потомков Мухаммада ибн Исмаила, бежавших от преследований Аббасидов в Сирию и Хорасан. Один из этих Алидов, Убайдаллах, воспользовавшись восстанием берберов в Сев. Африке, в начале X в. основал династию Фатимидов и Фатимидов халифат.

Учение И. сформировалось под влиянием неоплатонизма, гностицизма и восточного перипатетизма (возможно, также буддизма ). Согласно ему, во Всеобщем разуме проявляется божественная Истина, воплотившаяся в пророках (Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус Христос, Мухаммад, Исмаил), каждый из которых открывает особую эпоху. Всеобщая же душа творит первоматерию. Так образуется «тварная обитель» из 7 движущихся сфер — отражение «горнего мира», который слагается из Истины и Разума, Души и Материи, Пространства, Времени и Совершенного Человека. Параллельно разворачивается малый цикл, который определяется 7 имамами, разъясняющими скрытый смысл откровений пророков (например, Аарон при Моисее и Али ибн Аби Талиб при Мухаммаде).

В догматике И. выделяются два уровня: «явный» (захир) — экзотерический и доступный верующим низших степеней посвящения — и «сокрытый» (батин) — эзотерический и доступный высшим степеням. Из общего числа в 7 степеней рядовые верующие принадлежали к двум низшим, обязанным беспрекословно повиноваться более узким кругам посвященных. «Явный» уровень требовал строгого исполнения предписаний шариата и был близок юридической практике имамитов, «сокрытый» предполагал иносказательное толкование Корана и шариатской этики и знание сокровенных «истин», основанных на мистической интерпретации чисел и букв арабского алфавита.

Историю И. в XI—XIII вв. см. Исмаилитов государство .

В Новое время судьбы двух направлений И. — мусталитов и низаритов — сложились по-разному. Мусталиты в конце XVI в. частично переселились в Южн. Азию, где с начала XVII в. обосновались преимущественно в Гуджарате и стали известны как «даудиты» (каста бохра), в то время как за йеменскими И. закрепилось наименование «сулайманитов». Догматических или ритуальных расхождений между ними нет. Назариты влились в высшие слои индо-пакистанской буржуазии, заняв, по преимуществу, пробританские позиции. Их возглавило семейство Ага-ханов — потомков Абуль-Хасана, правителя Кермана в конце XVIII в., чей внук, Ага-хан Махаллати, в 1838 бежал в Синд, где местные низариты (каста ходжа) признали его как Алида своим 47-м имамом. Ему наследовал, с резиденцией в Бомбее (совр. Мумбаи), его сын, «принц» и «сэр» Ага-хан III , который, сочетая западное образование и опору на традиционные связи, сложившиеся в исмаилитской среде, стал одним из влиятельнейших лидеров индийских мусульман.

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