ИСМАИЛИТОВ ГОСУДАРСТВО

Исмаилитов государство — политическое объединение, созданное частью исмаилитов на территории Сев. Ирана и Вост. Средиземноморья в конце XI в. и просуществовавшее до конца XIII в.

Предпосылки к его образованию сложились в начале — середине XI в. с окончательным размежеванием карматов и Фатимидов халифата и дроблением приверженцев Фатимидов после обособления друзов , а затем и споров о престолонаследии между сыновьями халифа аль-Мустансира (1036—1094). Старший, Низар, восстал в Александрии Египетской против младшего, взошедшего на трон под именем аль-Мустали (1094—1101), но был схвачен и казнен в 1095. «Фатимидские исмаилиты» раскололись на мусталитов и низаритов, из которых первые сохранили контроль над Каирским халифатом (Египет, Аравия, отчасти Ифрикия ), а вторые возобладали за его пределами (сиро-ливанские земли, Месопотамия, Иран).

Мусталиты, после захвата власти в Каире Салах ад-Дином, оказались вытеснены в Йемен, где получили название «тайибиты» — от имени Тайиба, сына халифа аль-Амира (1101—1130). Низариты во главе с Хасаном ибн ас-Саббахом направили свои усилия прежде всего против сельджуков, создав так называемый орден ассасинов (собственно «Новый призыв», или неоисмаилиты). В его рамках выходцы из землевладельцев- дехканов , ремесленников и городской бедноты боролись против верхушки горожан, поддерживавшей Сельджукидов. При преемнике Хасана, Кия Бузург-Умеде (1124—1138), «Новый призыв» распространялся уже не только на чересполосицу сельских округов и крепостей в Дейлеме, Табаристане, Хорасане, но и на ряд замков в сиро-палестинских областях. Верховному шайху и его представителю в Сирии («горному старцу») подчинялись боевики (фидаи), устранявшие по их поручению владетелей и сановников. Изначально проповедь социальной справедливости и обличение властей завоевали неоисмаилитам поддержку податного населения, недовольного усилением фискальной эксплуатации и административного контроля в Аббасидов халифате . Но имущественное расслоение постепенно порождало острые противоречия между различными их группировками, что в середине XII в. вызвало необходимость усиления религиозного авторитета шайха признанием его сверхъестественного происхождения. Внук Бузург-Умеда, Хасан ибн Мухаммад (1162—1166), провозгласил эсхатологическое учение о «Светопреставлении» (Кийама). Внутренние распри в И. г. продолжались до начала XIII в., когда одержавшая верх группа, опиравшаяся на низы общины, поддержала Джалаль-ад-Дина в его сопротивлении монгольским завоеваниям. В 1256—1257 главные центры И. г. в ущельях хребта Эльбурс и горной области Кухистан (в Хорасане) пали под ударами Хулагу.

Лит.: Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины. М., 2003; Его же. Легенды об ассасинах. Мифы об исмаилитах. М., 2009; Его же. Традиции исмаилизма в средние века. Сб. статей. М., 2006; Строева Л. В. Государство исмаилитов в Иране в XI—XIII вв. М., 1978; Ее же. Движение исмаилитов в Исфахане в 1100— 1107 // Вестник ЛГУ. 1962. № 14; Ее же. К вопросу о социальной природе исмаилитского движения // Вестник ЛГУ. 1963. № 20; Ее же. Уничтожение монголами государства исмаилитов в Иране // Ученые записки ЛГУ. 1954, № 179; Ходжсон М. Дж. С. Орден ассасинов. Борьба ранних низаритов исмаилитов с исламским миром / Пер. с англ. С. В. Иванова. СПб., 2004. Ivanow W. Brief Survey of the Evolution of Ismailism. Leiden—Bombay, 1952. Lewis B. The Assassins. New York, 2003.