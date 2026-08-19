ИСМАИЛ-ПАША

Исмаил-паша (31.12.1830, Каир — 02.03.1895, Стамбул) — вице-король (вали) Египта (с 1863), с 1866 — хедив.

Сын Ибрахим-паши , внук Мухаммада Али . Образование, полученное в заведенной дедом дворцовой школе Каср аль-Айни, продолжил во французской военной академии Сен-Сир. После непродолжительного периода службы в совете при султане в Стамбуле и председательства в соответствующем учреждении при своем дяде Саид-паше, в 1858—1863 — главнокомандующий вооруженными силами Египетского вилайета.

Придя к власти, созвал 1-ю в истории страны консультативную ассамблею — Палату депутатов (маджлис ан-нувваб). Правление И.-п., несмотря на полученные им от Порты широкие прерогативы и расширение внутренней автономии вилайета, ознаменовалось усилением финансовой зависимости Египта от западных банков. Ее усугубляли щедрые траты на промышленное развитие, ирригационное строительство, культурные инновации (модернизация транспорта и коммуникаций, система образования на всех уровнях, городское благоустройство, включая театральную жизнь, музейное и библиотечное дело и т. д.). Они, как и возведение новых дворцов и прочих престижных построек, расходы на содержание гарема и фавориток и расточительные дары почетным гостям, осуществлялись за счет кабальных кредитов. Выплата 84 млн франков неустойки компании Ф. де Лессепса, заключившей в 1854 соглашение о постройке Суэцкого канала с Саид-пашой, после дорогостоящих торжеств по случаю открытия канала в 1869 толкнула И.-п. на путь новых внешних и внутренних (закон о мукабала 1871) займов. Их оплата ложилась тяжелым бременем на податное население, приблизившееся к полному разорению, особенно после увеличения налогового пресса в 4 раза, и страдавшее от ужесточившихся рекрутских наборов, обусловленных попытками хедива вести в начале 1870-х широкомасштабную внешнюю экспансию в Вост. Африке (разведывательно-завоевательные экспедиции в Судан до границ Уганды, война с Эфиопией).

Тяжелое экономическое положение страны использовали Великобритания и Франция. В 1875 первая по заниженной цене скупила у И.-п. принадлежавшие ему 41 % акций канала, а в 1876, совместно со второй, установила над египетскими финансами «двойной контроль». Попытка избавиться от него в 1879 (отставка «европейского кабинета», созданного под давлением Лондона и Парижа, под предлогом протестов со стороны офицерства против проводимой им политики экономии) привела к низложению И.-п. Абдул-Хамидом II по настоянию обеих держав и передаче хедивского титула сыну И.-п. Тевфик-паше (июнь), что послужило фоном для восстания Ораби-паши . Остаток жизни И.-п. провел в эмиграции (сначала в Италии, затем в Османской империи).

Лит.: Crabites P. Ismail, the Maligned Khedive. London, 1933. Douin G. Histoire du règne du Khédive Ismail. Vol. I—III. Caire, 1935—1936. Landes D. Bankers and Pashas: International Finance and Economic Imperialism in Egypt. London—Cambridge (Mass.), 1958. Leon E. de. Egypt under Its Khedives. London, 1882. McCoan J. Egypt under Ismail. London, 1889. Schoelch A. Egypt for the Egyptians! The Socio-Political Crisis in Egypt, 1878—1882. Londоn, 1981. ар-Рафии . А.-Р. ’АсрИсма’ил. Дж. I—II. Каир, 1948.