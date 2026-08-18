ИСМАИЛ МУЛАЙ

Исмаил, Мулай (ок. 1646, Сиджильмаса — 1727, Мекнес) — султан Марокко .

Второй представитель династии Алауитов. До своего прихода к власти в Марокканском султанате был наместником Феса. Взошел на престол в 1672 после гибели своего брата, Мулай Рашида (1664—1672), который первым из алауитских шарифов (потомков пророка Мухаммада ) был провозглашен султаном в 1664. Династия пришла к власти в период политической раздробленности, когда на территории Марокко существовало множество центров власти, представленных различными религиозными и племенными лидерами. И. М. продолжил дело своего брата, устранившего конкурентов и сплотившего под своим началом основные союзы племен. Сразу после прихода к власти И. М. подавил восстания своего племянника Ахмада бен Махреза на юге, а также влиятельного вождя джихада ал-Хидра Гайлана на севере страны.

В течение более чем 24 лет И. М. вел борьбу с непокорными племенами билад ас-сибаа. Для этой цели сформировал армию из союзных ему арабских и берберских племен. Первым в истории Марокко он также предпринял попытку создать регулярную армию из темнокожих невольников «абид ал-Бухари», для чего выкупил всех темнокожих рабов страны, а также рекрутировал харатин — свободное темнокожее население присахарских оазисов. К концу правления И. М. численность невольничьей армии достигала 150 тыс. человек. И. М. также построил в горах цепь крепостей, в которых разместил отряды темнокожих солдат для контроля над племенами Среднего и Высокого Атласа и заставил местное население, традиционно отстаивавшее свою независимость, платить налоги в казну. Пытаясь расширить границы Марокканского султаната на восток, И. М. встретил сопротивление османских властей Алжира и потерпел от них поражение в 1692, а на юге марокканское влияние распространилось вплоть до Тимбукту.

И. М. на протяжении своего правления вел джихад на побережье и освобождал портовые города Марокко, которые находились в руках англичан, португальцев и испанцев с начала XV в. Султан вернул под марокканский контроль Танжер, Лараш, Мехдию и Асилу. При жизни И. М. в стране оставалось три анклава европейского присутствия: Сеута и Мелилья на севере и Мазаган на юге. В то же время И. М. развивал и мирные отношения с европейскими державами, обменивался посольствами с Францией, стремясь найти в ней потенциального союзника в борьбе против Испании за марокканские порты, состоял в переписке с английским королем Яковом II.

По приказу И. М. в стране велось масштабное строительство. Он перенес столицу из Феса в Мекнес, где построил огромный дворец, заслужив сравнение с Людовиком XIV. До сих пор сохранился построенный при И. М. архитектурный комплекс Хери ас-Суани в Мекнесе, включающий огромное зернохранилище и конюшни, рассчитанные на 12 тыс. лошадей. И. М. приходилось постоянно бороться с политическими противниками, в том числе с собственными сыновьями. Одного из них, Мулай Мухаммада, поднявшего восстание против отца в 1703, султан приказал казнить.

Лит.: Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. Тунис, Алжир, Марокко / Пер. с фр. Р. М. Солодовник. Т. 1—2. М., 1961; Brignon J., Amin A., Boutaleb B. e. a. Histoire du Maroc. Casablanca, 1967. Abitbol M. Histoire du Maroc. Paris, 2009.