ИСЛАНДИЯ (Island), Республика Исландия (Lyðveldið Island)
Государство в Европе.
Общие сведения
И. – государство в Европе. Расположено на о. Исландия, в сев. части Атлантического ок. На севере омывается Гренландским м., на востоке – Норвежским м., на западе Датский прол. отделяет И. от Гренландии. Пл. 103 тыс. км2. Нас. 312,9 тыс. чел. (2007). Столица – Рейкьявик. Официальный язык – исландский. Денежная единица – исландская крона. В административном отношении территория И. разделена на 23 области (сислы), объединяемые исл. статистикой в 8 регионов.
И. – член ООН (1946), НАТО (1949), СЕ (1950), Сев. совета (1952), ОБСЕ (1973), Орг-ции экономич. сотрудничества и развития (1961), Европ. ассоциации свободной торговли (1970), МВФ (1945), МБРР (1945), ВТО (1995).
Автор раздела: А. В. Шадский.
Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Конституция принята 17.6.1944. Форма правления – парламентская республика.
Глава гос-ва – президент. Законодат. власть принадлежит парламенту и президенту, исполнит. власть – президенту и правительству.
Президент избирается на 4 года прямым тайным голосованием. Кандидат в президенты должен быть исландцем по национальности, старше 35 лет, иметь безупречную репутацию.
Высший законодат. орган – однопалатный парламент (альтинг). 63 депутата избираются на 4 года всеобщим равным прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства. Законопроекты, принятые альтингом, направляются на подпись президенту и после его утверждения становятся законами. Если президент отказывается утвердить законопроект, то он может вступить в силу только в случае одобрения его на референдуме.
Правительство – Кабинет министров – возглавляет премьер-министр, назначаемый президентом. Кабинет несёт ответственность перед альтингом и в случае вынесения ему вотума недоверия должен уйти в отставку.
В И. существует многопартийная система. Крупнейшие партии: Партия независимости, Социал-демократич. альянс, Альянс зелёных и левых, Прогрессивная партия, Либеральная партия.
Природа
Рельеф. Береговая линия имеет протяжённость ок. 5000 км. На северо-западе, севере и востоке скалистые берега расчленены многочисл. заливами (Фахсафлоуи, Хунафлоуи) и фьордами (Брейда-фьорд, Иса-фьорд, Эйя-фьорд и др.). Юго-зап. и юж. берега – песчаные, выровненные. На п-ове Снайфедльснес находится уникальный для И. пляж с жёлтым песком (на остальных побережьях песок чёрный, вулканический). Поверхность И. преим. возвышенная. Б. ч. острова представляет собой вулканич. плато выс. 500–900 м с крупными горными массивами, в т. ч. Ватнайёкюдль, Эрайвайёкюдль (высшая точка И. – вулкан Хваннадальсхнукюр, 2119 м), Мирдальсйёкюдль (1480 м), Хофсйёкюдль (1765 м) и др. Низменности занимают менее 10% территории, в осн. на западе и юго-западе. Широко распространены лавовые поля (пл. до 570 км2), моренные и зандровые равнины.
С севера на юго-запад страны простирается обширная зона, в которой находится б. ч. вулканов. Всего в И. ок. 200 вулканов, в т. ч. 26 действующих. За 1100 лет зафиксировано св. 150 вулканич. извержений. Наиболее характерны вулканы трещинного типа (Лаки, Аскья и др.). Самый активный вулкан – Гекла (1491 м, последнее извержение в 2000). В 1963 в результате подводного извержения у юго-зап. побережья И. возник о. Сюртсей. Сочетание активного вулканизма и совр. оледенения приводит к подлёдным извержениям, при которых происходит быстрое таяние льда и формирование мощных грязевых потоков.
Геологическое строение и полезные ископаемые. И. расположена на острове вулканич. происхождения, представляющем собой выход над поверхностью океана Срединно-Атлантического хребта, вдоль оси которого происходит раздвиг и новообразование океанич. коры (спрединг). Остров возник над восходящим потоком разогретого мантийного вещества (плюмом). Территория сложена гл. обр. неоген-четвертичными базальтами (самые древние имеют среднемиоценовый возраст). Кроме базальтов, присутствуют лавы среднего и кислого состава (андезиты, риолиты; ок. 10%). Мощность земной коры под И. от 19 до 35 км, граница между верхней и нижней мантией Земли приподнята на 20 км, тепловой поток повышен. На острове – две рифтовые долины. Вост. долина протягивается через всю территорию И. в меридиональном направлении, западная ответвляется от неё на юго-запад в центр. части острова. Смыкание рифтов со смежными спрединговыми хребтами в Атлантическом ок. происходит через трансформные разломы, по которым остров смещён на восток относительно хребтов на расстояние ок. 100 км. Рифтовые зоны И. тектонически, магматически и сейсмически активны; в их пределах проявляется интенсивная гидротермальная деятельность. Скорость спрединга в рифтах ок. 1,5 см/год. Растяжение земной коры приводит к возникновению продольных по отношению к рифтовым долинам зияющих трещин, которые впоследствии заполняются магмой, поднимающейся из магматич. камер, расположенных на глубине ок. 3 км. После каждого трещинного излияния на поверхности формируются субгоризонтально залегающий пласт базальтов и субвертикальная долеритовая дайка. Совокупность даек нескольких извержений образует рои даек. Трещинные излияния практически ежегодны. Ср. мощность вулканитов по периферии рифтовых зон до 8 км.
Недра И. богаты природными строит. материалами и сырьём для произ-ва строит. материалов: базальтами, риолитами, пемзой, вулканич. шлаком, песками (вулканич., карбонатными), гравием, диатомитом. Значительны запасы гидрогеотермальных ресурсов.
Климат. Для И. характерен субарктич. морской климат, формирующийся под влиянием тёплого Ирмингера течения и холодного Восточно-Гренландского течения. В зависимости от прохождения атлантич. циклонов погода резко меняется; в течение всего года часты туманы и штормовые ветры. Зима мягкая, ветреная (ср. темп-ры января на юге и юго-западе от 2 до –3 °C; во внутр. районах и в горах от –5 до –15 °C); лето прохладное и влажное (ср. темп-ры июля 7–12 °C). Осадки особенно обильны на юге и юго-западе (до 1000 мм в год, на склонах горных массивов – до 3000 мм). Во внутренних районах выпадает 300–500 мм осадков в год, преимущественно осенью.
Высота снеговой линии от 1200 м над уровнем моря в центр. части И. до 600 м на севере. Общая пл. ледников 11800 км2 (2000), крупнейший покровный ледник Европы – Ватнайёкюдль (8538 км2).
Внутренние воды. Многочисл. реки И. в осн. короткие (Тьоурсау – 287 км, Хвитау – 183 км), бурные и порожистые. При пересечении уступов базальтовых плато образуется множество водопадов выс. до 100 м. Питание рек преим. снеговое и ледниковое, паводки весной и летом. При подлёдных извержениях вулканов расходы рек резко возрастают, нередки наводнения. Реки И. несудоходны, но обладают большими запасами гидроэнергии (по оценкам, 80 млрд. кВт· ч в год; используется всего 6% гидроэнергетич. ресурсов). Много озёр тектонич., вулканич. и ледникового происхождения, занимающих до 3% территории. Наиболее крупные – Тингвадлаватн (пл. 82,7 км2, глубина 114 м), Тоурисватн, Миватн. С вулканич. деятельностью связаны горячие источники (св. 1000), наиболее известен Большой Гейзер, назв. которого стало нарицательным для всех подобных образований. Энергия термальных источников широко используется в коммунально-бытовом и парниковом хозяйстве; многочисл. курорты.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 170 км3. По уровню водообеспеченности (ок. 600 тыс. м3 воды на чел. в год) И. занимает ведущее место в Европе. Для хозяйств. целей используется менее 0,1% имеющихся водных ресурсов, из них 63% потребляют пром. предприятия, 31% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 6% идёт на нужды сельского хозяйства.
Почвы, растительный и животный мир. В почвенном покрове широко представлены вулканические почвы. На прибрежных равнинах под разнотравно-злаковыми лугами и тундрами развиты торфянисто-дерновые субарктич. почвы; на вулканич. плато – каменистые сухоторфянистые горно-тундровые почвы. В юж. части И. распространены торфяники и торфяно-болотные почвы. Значит. территории покрыты каменистыми россыпями с разреженным мохово-лишайниковым покровом или вовсе лишённые растит. покрова.
Флора И. насчитывает всего 483 вида сосудистых растений, среди которых наиболее многочисленны осоки и злаки. Произрастает ок. 560 видов мхов и не менее 550 видов лишайников. Св. 50 видов высших растений отнесены к категории редких, 31 вид находится в И. под охраной. За время освоения в результате вырубки и перевыпаса площади под естеств. древесной растительностью (берёзовые редколесья, заросли ивы, рябины и можжевельника) резко сократились и сейчас составляют ок. 1% территории И. Значит. площадь занимают искусств. насаждения хвойных пород (12 тыс. га). Субарктич. разнотравно-злаковые луга широко используются как высокопродуктивные пастбища. Равнины И. подвержены значит. эрозии и дефляции несмотря на то, что принимаются меры к их защите; Закон о борьбе с дефляцией на пастбищных землях был принят в 1895 и стал одним из первых природоохранных законодат. актов в Европе.
Специфич. черта фауны И. – полное отсутствие земноводных и пресмыкающихся. Из 11 видов млекопитающих только песец является коренным обитателем И., остальные виды, в т. ч. северный олень, завезены на остров человеком. В составе орнитофауны 93 вида птиц, 76 из них регулярно гнездятся на острове. Крупная колония водоплавающих птиц (каменушка, исландский гоголь, полярная гагара и др.) известна на оз. Миватн. В озёрах водится форель, в реках – лосось. В прибрежных водах И. встречаются 2 вида тюленей и неск. видов китов. Из св. 50 видов рыб важнейшее промысловое значение имеют треска, морской окунь, пикша, палтус и др. Серьёзную проблему для сохранения естеств. биоразнообразия И. представляет интродукция чужеродных видов растений и животных.
В И. создано 85 охраняемых природных территорий, занимающих ок. 12% территории страны, в т. ч. нац. парк Тингведлир, включённый в список Всемирного наследия.
Автор статьи: А. Ф. Лимонов (геологическое строениеи полезные ископаемые).
Автор раздела: М. А. Аршинова.
Население
Св. 93% нас. составляют исландцы, остальные – иммигранты, подавляющее большинство которых прибыло в И. в 1990–2006 из стран Центр. и Вост. Европы (поляки – ок. 3% нас., литовцы – 0,4%, латыши и эстонцы – 0,2%, выходцы из стран быв. Югославии – 0,2%), а также Вост. и Юго-Вост. Азии (филиппинцы – 0,2%, китайцы, в осн. жители Тайваня, 0,2%). Среди др. – выходцы из Германии (0,3%), Дании (0,3%), Португалии (0,3%).
Население И. с сер. 20 в. увеличилось более чем вдвое (144,3 тыс. чел. в 1950; 219,0 тыс. чел. в 1975; 282,8 тыс. чел. в 2000); за 1990–2006 его прирост составил 17,3% (макс. показатель для стран Сев. Европы).
Демографич. ситуация благоприятная. Характерна высокая рождаемость (14,3 на 1000 жит.; 2-е место в Европе после Ирландии). Показатель фертильности снижается с сер. 20 в. (4,2 ребёнка на 1 женщину в 1955–60; 2,4 в 1976–80), однако остаётся одним из самых высоких в европ. странах (1,99 в 2005). Смертность низкая (6,2 на 1000 жит. в 2005); младенческая смертность 2,3 на 1000 живорождённых (миним. показатель для стран Европы). Высокие темпы общего прироста населения (1,9% в 2007) обеспечиваются за счёт высокого естеств. прироста населения (0,8%) и притока иммигрантов (1,8%). Сальдо миграции 0,96 на 1000 жителей (2007).
Население И. – одно из самых молодых в Европе. Ср. возраст жителей 35,9 года (2005). Доля детей до 15 лет 21,8%, лиц 65 лет и старше – 11,7% (значительно ниже ср.-европ. показателя), людей трудоспособного возраста (15–64 года) – 66,5%. По ср. ожидаемой продолжительности жизни 80,7 года (мужчины – 79,2, самая высокая в европ. странах, женщины – 83,1 года; 2005) страна занимает одно из первых мест в Европе. В И., в отличие от большинства европ. стран, мужчин больше, чем женщин (на 100 женщин в ср. приходится 101 мужчина).
Ср. плотность населения 3,1 чел./км2 (2007). Наиболее плотно населена юго-зап. часть страны, особенно район столичной агломерации, включающей Рейкьявик (117 тыс. чел., 2008) и города-спутники Коупавогюр (28,5 тыс. чел.), Хабнарфьордюр (25 тыс. чел.), Гардабайр (9,7 тыс. чел.), Сельтьяднарнес (4,4 тыс. чел.) и др., где сконцентрировано св. 60% всего населения страны. Др. крупные населённые пункты – Акюрейри (16,7 тыс. чел.), Кеблавик (8,3 тыс. чел.), Сельфосс (6,4 тыс. чел.), Акранес (6,2 тыс. чел.), Вестманнаэйяр (4,0 тыс. чел.).
Всего в экономике И. занято 161,3 тыс. чел. (2005), из них в сфере услуг – 71,8%, пром-сти, строительстве, электро- и теплоснабжении – 18,7%, рыболовстве и рыбопереработке – 6,1%, с. х-ве – 3,4%. Уровень безработицы 2,1% экономически активного населения (2007; с сер. 1990-х гг. – один из самых низких в Европе).
Автор раздела: А. В. Шадский.
Религия
По данным на 2004, 85,5% нас. И. – приверженцы Нац. церкви И. (Евангелическо-лютеранской церкви И.); 2,1% – лютеранской Свободной церкви Рейкьявика; ок. 2% – католики (диоцез Рейкьявик); ок. 1,5% – приверженцы лютеранской Свободной церкви Хабнарфьордюра; ок. 2,7% – представители др. христианских конфессий (преим. протестантских деноминаций); ок. 6,2% – представители др. конфессий, а также считающие себя в целом верующими, не разделяющие никаких религ. взглядов или уклоняющиеся от определения таковых. Характерной чертой религ. жизни И. рубежа 20–21 вв. является быстрое возрождение языческих сканд. верований. Наиболее значимым из подобных неоязыческих течений является «Братство веры в асов» («Братство веры Асатру», исл. А́satrúarfе́lagið; первые общины основаны в 1972). С 2001 в Рейкьявике действует приход Рус. православной церкви.
Исторический очерк
Исландия до 1260-х гг. Точных данных об открытии о. Исландия нет. Есть предположения, что ок. 300 н. э. на острове побывали римляне, а во 2-й пол. 8 в. в И., которая была известна как о. Туле, появились ирл. отшельники-христиане. Заселение острова скандинавами началось во 2-й пол. 9 в. в викингов эпоху, после того как его побережья достигли норвежцы и шведы. Норв. викинг Флоки Вильгердарсон дал острову назв. «Ísland» – «Страна льдов». Первым поселенцем, обосновавшимся в И. ок. 870 с семьёй и рабами, был Ингольв Арнарсон. К 930 побережье И. было в осн. заселено (в кон. 11 в. насчитывалось св. 4,5 тыс. с.-х. дворов). Большинство колонистов составляли норвежцы, но переселялись на остров и выходцы из сканд. колоний в Ирландии, Шотландии и на островах Сев. Атлантики, а также из Швеции. Гл. занятиями поселенцев были пастбищное скотоводство и мор. промысел; земледелие имело второстепенное значение, зерно на остров ввозилось. Значит. роль играло мореходство. В 875 исландцами был открыт о. Гренландия, однако впервые они высадились там лишь в 982, ок. 1000 достигли Сев. Америки.
Характер заселения И. во многом определил особенности её социального и политич. строя. Исл. общество состояло из свободных землевладельцев-бондов, объединявшихся в общины (хреппы). Осн. экономич. единицей был обособленный с.-х. двор бонда. В усадьбах зажиточных бондов наряду с членами семей жили рабы (в первый период после заселения острова), слуги и др. зависимые люди; у крупных бондов арендовали землю мелкие хозяева и вольноотпущенники. Из числа знатных бондов (хёвдинг) избирались годи (первоначально – жрецы языческих храмов, на что указывает в т. ч. этимология слова). Ок. 930 И. стала делиться на годорды (округа), во главе которых стояли годи. Знать пользовалась большим обществ. влиянием, её представители руководили судебными собраниями (тингами) и общенародным собранием – альтингом (впервые был созван в 930 на Полях Тинга – «Тингведлир», близ оз. Тингвадлаватн). В 965 страна была поделена на «четверти». Руководителем альтинга стал «законоговоритель», знавший все законы наизусть и оглашавший их на альтингах со Скалы Законов. Исл. законы впервые записаны в 1117. Введённое альтингом под давлением норв. короля Олафа Трюггвасона в 1000 христианство долгое время не могло окончательно вытеснить язычество.
В 12 в. началось объединение годордов в руках наиболее могущественных представителей родовой знати. Изолированность И. от внешнего мира и особенности хозяйств. жизни обусловили длительное сохранение родовых традиций. В 13 в. осн. масса мелких крестьян попала в поземельную зависимость от средних и крупных землевладельцев. В это время знать (в особенности могущественный род Стурлунгов), имевшая собств. воен. дружины, оттеснила мелких бондов от участия в управлении.
Исландия под властью Норвегии (1260-е гг. – сер. 16 в.) и Дании (сер. 16 – нач. 19 вв.). В 1262–64, воспользовавшись раздорами среди местной знати, Норвегия подчинила И. Под властью норв. короны альтинг продолжал собираться, но лишился большинства законодат. функций, власть фактически перешла в руки королевского наместника и чиновников. В И. были введены норв. законы, население обложено налогами. Владения опальной исл. знати стали собственностью норв. короны. Ускорился процесс превращения бондов в арендаторов. Политика норв. властей привела к постепенному упадку экономич. жизни И. и поставила её в зависимость от норв. экспорта. В 1380 И. (вместе с Норвегией) оказалась в унии с Данией, а затем в составе дат.-швед.-норв. Кальмарской унии 1397–1523. Эпидемия чумы 1402–04 привела к резкому сокращению численности населения острова. В 15 в. экономич. кризис продолжал углубляться, практически вся исл. торговля и мор. промысел оказались в руках ганзейских и англ. купцов; в 16 в. ганзейцев потеснило дат. купечество.
С утратой Норвегией статуса королевства (1537) управление И. перешло к дат. правительству. В 1540 в И. проведена Реформация. Сопротивление церковной реформе, которое возглавил еп. Йоун Арасон (казнён в 1550), приняло характер нац.-освободит. борьбы; с её поражением дат. гнёт усилился. В 1602 в И. установлена торговая монополия датчан (ограничена лишь в кон. 18 в.). С нач. 19 в. И. утратила остатки автономии: в 1800 указом дат. короля был упразднён альтинг, в 1808 ликвидировано самоуправление в хреппах (низших адм. единицах). В июне 1809 дат. авантюрист Йорген Йоргенсен при поддержке англичан осуществил в И. переворот, арестовал губернатора, провозгласил независимость И., а себя объявил её правителем. Через два месяца Йоргенсен был арестован и вывезен в Великобританию.
Исландия в 19 – нач. 20 вв. По условиям Кильских мирных договоров 1814 дат. король уступил королю Швеции Норвегию, однако И., как и др. заморские атлантич. владения, осталась в составе Дании. Общеевропейский пром. подъём 1-й четв. 19 в. способствовал оживлению экономич. и политич. жизни И. В кон. 1820-х – нач. 1830-х гг. в И. возникли первые мелкие пром. предприятия по обработке шерсти, рыбы, пера и т. п. В этот период среди исл. студенчества в Копенгагене распространились идеи нац. возрождения. В 1829 юрист Бальдвин Эйнарсен начал издавать журнал, в котором пропагандировал идеи созыва представит. собрания, нац., культурного и экономич. возрождения страны. В стране развернулось нац.-освободит. движение, которое возглавили представители интеллигенции (Йоун Сигурдссон и др.). Указом Кристиана VIII от 8.3.1843 был восстановлен альтинг, но лишь как совещат. орган. Под влиянием революций 1848–49 в европ. странах и исл. нац.-освободит. движения дат. король в 1849 гарантировал, что новые законы в И. будут вводиться только с согласия исландцев. Созванное в 1851 Нац. учредит. собрание И. (тьодфундур) потребовало признать автономию И. Дат. власти пошли на ряд уступок: в 1854 в И. была отменена дат. торговая монополия, в 1855 вступил в силу закон о свободе печати, в 1859 установлено равенство исл. и дат. языков в гос. делопроизводстве. В 1871 дат. риксдаг принял закон о предоставлении И. автономии во внутр. делах. В 1874 дат. король, прибывший в И. на празднование 1000-летия заселения острова, без консультаций с альтингом издал конституцию И., по которой наместник короля становился высшей адм. инстанцией в И., а за самим королём сохранялось право абсолютного вето. В нач. 20 в. автономия И. значительно расширилась: с 1904 местное управление было сосредоточено в руках ответственного перед альтингом исл. гос. министра (его резиденция находилась в Рейкьявике), должность наместника короля была упразднена.
К кон. 19 – нач. 20 вв. относится утверждение в И. капиталистич. отношений. Началась быстрая социальная дифференциация в с. х-ве, появились крупные овцеводческие фермы, стали развиваться экспортное рыболовство, промысловая и сбытовая кооперация (первый кооператив основан в 1882). В 1885 учреждён Нац. банк И. В кон. 19 в. начала складываться Партия независимости (ПН), объединявшая гл. обр. рыбопромышленников и торговую буржуазию (окончательно оформилась в 1929). В 1907, в условиях отделения Норвегии от Швеции, исл. буржуазия выдвинула требование предоставления И. полной независимости. Во время 1-й мировой войны отношения И. с Данией почти полностью оборвались, но усилились торгово-экономич. связи с Великобританией и США. В годы войны в И. возникли политич. и обществ. организации: в 1916 окончательно оформились Социал-демократич. партия Исландии (СДПИ) и Прогрессивная (фермерская) партия (ПП), а также Федерация профсоюзов. В 1916 И. добилась согласия Дании на создание исл. правительства, состоящего из трёх министров; был поставлен вопрос о пересмотре характера исл.-дат. гос. отношений.
Исландия в унии с Данией (1918–44). 30.11.1918 между И. и Данией был заключён договор о личной унии. И. была провозглашена королевством, возглавляемым дат. королём. В компетенцию дат. правительства передавались вопросы обороны и внешней политики, в решении остальных вопросов И. предоставлялся полный суверенитет. Было объявлено о постоянном нейтралитете И. 18.5.1920 принята конституция И. (оставалась в силе до 1944), по которой правительство И., формально назначаемое королём, стало ответственным перед альтингом. В 1920-е гг. экономика И. испытывала значит. трудности, усилилась её зависимость от брит. капитала, обострилась внутриполитич. борьба. Мировой экономич. кризис 1929–33 способствовал обострению экономич. проблем. Исл. экспорт, составлявший в 1926–30 66,1 млн. крон, в 1931–35 сократился до 48,6 млн. крон. Резко увеличилось число безработных.
В 1930 из СДПИ выделилась Коммунистич. партия Исландии (КПИ), объединившаяся в 1938 с левым крылом социал-демократов в Единую социалистическую партию Исландии (ЕСПИ; существовала до кон. 1968).
После оккупации Дании войсками гитлеровской Германии (апр. 1940) в И. высадились англичане (10.5.1940). В июле 1941 правительство США заключило с И. соглашение «об обороне И. в течение войны», по которому брит. части в И. были заменены американскими. В годы 2-й мировой войны И. играла значит. роль в обеспечении мор. коммуникаций между СССР и его зап. союзниками. В И. были направлены большие инвестиции для строительства и модернизации портов, дорог, аэродромов, казарм и др., созданы новые рабочие места, ликвидирована безработица; жизненный уровень исландцев значительно вырос.
В дек. 1943 истёк срок действия дат.-исл. договора об унии. На прошедшем 20–23.5.1944 референдуме подавляющее большинство исландцев проголосовало за расторжение унии и провозглашение республики. 17.6.1944 альтинг принял республиканскую Конституцию и И. была провозглашена республикой. СССР одним из первых признал независимое исл. гос-во (непосредственные дипломатич. отношения между двумя странами были установлены ещё 4.10.1943; с 1926 они поддерживались через Данию; в дек. 1955 миссии в Москве и Рейкьявике были преобразованы в посольства).
Исландская республика. В сент. 1946 альтинг по требованию США принял решение о передаче амер. властям аэродрома в Кеблавике (в 50 км от Рейкьявика) на срок до 5 лет. В 1948 на И. было распространено действие Маршалла плана, в 1949 И. стала чл. Организации Североатлантического договора (НАТО). 5.5.1951 было заключено исл.-амер. соглашение об обороне, по существу превратившее И. в один из воен. форпостов США. Подписание этого соглашения стало причиной крупнейшей в истории И. всеобщей забастовки. Под давлением общественности альтинг 28.3.1956 принял резолюцию о пересмотре соглашения с США, запрещении воен. строительства на базе Кеблавик и выводе амер. войск из страны. Находившееся в 1956–1958 у власти левоцентристское правительство, в которое входили ПП, СДПИ и ЕСПИ, начало переговоры с США о выполнении резолюции альтинга. Однако США, используя механизм НАТО, удалось отложить решение этого вопроса на неопределённое время. Пришедшее в 1959 к власти коалиц. правительство ПН и социал-демократов в 1964 дало согласие на строительство на берегу зал. Хваль-фьорд воен.-мор. базы США.
В 1970–90-е гг. в стране сменяли друг друга правоцентристские и левоцентристские кабинеты. В 1971–74 у власти находилось левоцентристское правительство [ПП, Нар. союз (образован в 1968 быв. членами ЕСПИ), Орг-ция свободомыслящих и левых] во главе с пред. ПП Оулавом Йоуханнессоном. Оно заявило о намерении пересмотреть договор об обороне с США 1951 и добиться вывода амер. войск. Соответствующее требование было выдвинуто И. на переговорах с США в 1973. Остро встал вопрос о границах рыболовной зоны И. В 1972 альтинг постановил расширить зону юрисдикции И. над мор. территориями с 12 до 50 миль (93 км; в 1958 она была расширена с 4 до 12 миль), что привело к ухудшению отношений И. с Великобританией и ФРГ, обратившимися в Междунар. суд, который вынес решение, что прибрежные гос-ва не могут проводить океанские границы исходя лишь из своего нац. законодательства. И. не признала этот вердикт. Вспыхнула «тресковая война»: корабли исл. сторожевой охраны препятствовали ведению лова рыбы траулерами из Великобритании и ФРГ в 50-мильной зоне. Противостояние не позволило ввести в действие Соглашение о торговле и таможенных льготах между И. и ЕЭС, заключённое в 1972. Переговоры с Великобританией не дали результатов, и в мае 1973 брит. воен. суда были направлены в район конфликта. И. в ответ запретила брит. ВВС пользоваться исл. аэродромами, отозвала из Лондона своего посла и обратилась в Совет Безопасности ООН с жалобой на «брит. агрессию». В авг. 1973 исл.-брит. конфликт обострился: брит. фрегат пытался потопить судно исл. береговой охраны, один моряк погиб. Правительство И. заявило о намерении разорвать дипломатич. отношения с Великобританией. Стремясь избежать этого, Великобритания в окт. 1973 вывела свои суда из 50-мильной зоны. Результатом переговоров между премьер-министрами двух стран стало подписание соглашения, устанавливавшего квоты на лов рыбы брит. стороной в зоне, которую И. объявила находящейся под её юрисдикцией.
Левоцентристский кабинет унаследовал от предшествующего правительства сложные экономич. проблемы (высокая инфляция, снижение уровня жизни населения, усиление зависимости исл. экономики от иностр. капитала и др.). Попытки правительства решить эти проблемы путём активизации тарифной, социальной политики и регулирования цен, в т. ч. закупочных цен на рыбу и с.-х. продукты, установления контроля над иностр. инвестициями не дали положительных результатов. Экономич. трудности усугубило извержение вулкана Хеймаэй в 1973, в результате которого был разрушен второй по величине порт и центр переработки рыбы Вестманнаэйяр. Сканд. страны оказали И. безвозмездную помощь по ликвидации последствий извержения.
Экономич. проблемы привели в 1974 к распаду левоцентристской коалиции. На досрочных выборах быв. правящие партии и оппозиция получили равное число мест в альтинге. Было сформировано правоцентристское правительство ПН и ПП, которое возглавил лидер ПН Гейр Халльгримссон. Новый кабинет достиг с США договорённости о сохранении амер. воен. базы в Кеблавике. По условиям нового соглашения об обороне (1974) численность амер. войск в И. была сокращена. Вступило в действие соглашение И. с ЕЭС.
В 1975 отношения И. с Великобританией и ФРГ вновь ухудшились в результате введения исл. правительством 200- мильной рыболовной зоны (370 км). Переговоры с ФРГ закончились подписанием соглашения об участках лова, однако переговоры с Великобританией потерпели неудачу. Брит. правительство вновь направило воен. суда в район конфликта, на что И. ответила запретом на пользование своими аэродромами и портами. В февр. 1976 И. разорвала дипломатич. отношения с Великобританией. В результате посредничества США и НАТО стороны договорились о сокращении брит. квоты на вылов рыбы. В июне 1976 дипломатич. отношения между двумя странами были восстановлены.
Правительство ПН и ПП заморозило зарплату, повысило цены, начало интенсивно привлекать иностр. капитал в исл. экономику. В знак протеста против роста инфляции исл. профсоюзы в 1975 провели всеобщую забастовку. Предприниматели согласились повысить зарплату, однако введённый правительством налог на товары первой необходимости практически обесценил это повышение. В результате всеобщей забастовки 1976 и стачки гос. и муниципальных служащих 1977 зарплата была вновь повышена. В февр. 1978 правительство провело закон об ограничении роста заработной платы, что вызвало новые забастовки и протесты.
На выборах 1978 правая ПН потерпела поражение, к власти пришла левоцентристская коалиция в составе ПП, Нар. союза и СДПИ. В 1978–79 правительство возглавлял лидер прогрессистов Оулав Йоуханнессон. Новый кабинет отменил ряд ранее принятых экономич. и социальных законов, возродил практику заключения коллективных соглашений между работодателями и работниками, заморозил цены, повысил зарплату низкооплачиваемым категориям лиц наёмного труда и др.; была практически полностью ликвидирована безработица. Альтинг принял закон о постепенном переходе на 40-часовую рабочую неделю.
Между партиями правящей коалиции сохранялись разногласия по социально-экономич. вопросам, что привело в 1979 к её распаду и отставке кабинета. С 1980 у власти находилось правительство Гуннара Тороддсена, в которое вошли члены ПН, ПП и Нар. союза. Оно инициировало принятие законов об увеличении ассигнований на жилищное строительство, на увеличение пособий и расширение льгот матерям; в 1981 правительство приступило к осуществлению программы стабилизации исландской кроны. Были временно заморожены цены, снижены налоги для низкооплачиваемых категорий трудящихся при сокращении надбавок к зарплате. Кабинет ввёл гос. страхование пенсий от инфляции, снизил пенсионный возраст моряков и рыбаков до 60 лет, улучшил систему страхования по безработице. В 1981–82 была неск. раз девальвирована исландская крона. В 1982 правительство приняло экономич. программу, которая предусматривала изменение системы ценообразования в рыболовстве и с. х-ве, защиту покупательной способности и выравнивание жизненного уровня разл. слоёв населения. Однако экономич. трудности 1982 побудили власти вновь повысить налоги и снизить надбавки к зарплате. Одновременно увеличились расходы на социальные нужды, отпуска, материальная помощь престарелым, компенсации низкооплачиваемым категориям населения, займы и стипендии учащимся и т. д.
Неспособность кабинета Гуннара Тороддсена справиться с экономич. проблемами стала причиной проведения в 1983 досрочных парламентских выборов. По их результатам была образована новая правоцентристская правящая коалиция в составе ПН и ПП во главе с прогрессистом Стейнгримом Херманнссоном. Новым правительством были сокращены расходы на социальное обеспечение и здравоохранение, дотации с. х-ву, фактически заморожена заработная плата, приостановлено заключение коллективных договоров. Альтинг одобрил приватизацию ряда гос. предприятий, предоставил налоговые льготы имущим слоям населения. Осенью 1984, после очередной девальвации исландской кроны, профсоюзы провели 4-недельную забастовку работников гос. и муниципальных предприятий, но добиться реального увеличения заработной платы им не удалось.
Правительство Стейнгрима Херманнссона проводило курс на укрепление связей И. с НАТО. Оно согласилось на сооружение дополнит. объектов, обслуживающих базу в Кеблавике, и новых радарных станций. Было начато строительство междунар. аэропорта, который мог использоваться ВВС НАТО. В то же время в 1985 был запрещён заход в исл. порты и воды кораблей с ядерным оружием на борту. Альтинг единодушно объявил И. безъядерной зоной. В окт. 1986 в Рейкьявике прошла встреча между Р. Рейганом и М. С. Горбачёвым.
Жёсткая экономич. политика позволила правительству добиться улучшения конъюнктуры и сокращения инфляции. После выборов 1987 правящая коалиция была расширена за счёт вхождения в неё социал-демократов. Премьер-министром стал чл. ПН Торстейн Паульссон. Правительство сделало упор на борьбу с инфляцией и оздоровление гос. финансов, с тем чтобы добиться ликвидации дефицита платёжного и внешнеторгового баланса. В 1988 создано новое левоцентристское правительство с участием ПП, СДПИ и Нар. союза (1988–91) во главе с прогрессистом Стейнгримом Херманнссоном. Оно заявило о намерении повысить налоги на крупные доходы, увеличить пенсии, пособия и дотации, а также помощь рыбоперерабатывающим предприятиям. Принятые правительством меры позволили сократить уровень инфляции с 27 до 15%.
На выборах 1991 успеха добилась ПН. Её лидер Давид Оддссон сформировал правительство из представителей своей партии и социал-демократов, а после выборов 1995 – из ПН и ПП. Оно удержалось у власти и после выборов в альтинг в 1999.
В 1994 И. вошла в Европ. экономич. пространство (ЕЭП). В ходе переговоров между Европ. ассоциацией свободной торговли и ЕС была признана установленная И. рыболовная зона. И. отменила пошлины на импорт рыбопродуктов из стран ЕС и разрешила судам этих стран вылавливать до 3 тыс. т рыбы в год в своей рыболовной зоне. В то же время И. продолжала оспаривать право судов Норвегии, Дании и Канады вести рыбный промысел на исл. шельфе. Чтобы не допустить перелова рыбы и сокращения рыбных ресурсов страны, И. уменьшила собств. рыболовный флот.
С нач. 1990-х гг. ВВП И. непрерывно возрастал (в среднем на 4,5% в год). Правительство сократило налоги, в т. ч. подоходный (на 4%) и налог с корпораций (с 24,5 до 14%). Власти ослабили регулирование экономич. деятельности с помощью средств правительств. фондов и сделали упор на развитие механизмов свободного рынка. При этом продолжилась приватизация гос. компаний. В 2000 появились признаки некоторого спада исл. экономики: замедлились темпы роста ВВП, безработица достигла 2%, инфляция – 5%. В 2003 экономич. ситуация стабилизировалась, инфляция сократилась до 2%. По результатам выборов в парламент 2003 было создано коалиц. правительство ПН и партии Социал-демократич. альянс (образована в 2001 в результате объединения СДПИ, Нар. союза и др.) под рук. Гейра Хаарде (ПН), поддерживаемое 43 депутатами (из 63). В 2001 И. присоединилась к Шенгенскому соглашению. 30.9.2006 США и И. достигли соглашения о передаче амер. воен. базы в Кеблавике исл. правительству.
С нач. 1990-х гг. активно развивались рос.-исл. отношения. В дек. 1994 подписана Декларация об основах отношений между двумя странами. С апр. 1999 на регулярной основе проводятся двусторонние политич. консультации по линии министерств иностр. дел, с 2001 действует механизм ежегодных консультаций по торгово-экономич. вопросам.
Важной вехой в рос.-исл. отношениях стал первый в истории визит президента И. Оулава Рагнара Гримссона в Россию 18–24.4.2002. В сент. 2002 он принял участие во 2-м заседании Сев. исследовательского форума в Великом Новгороде, в апр. 2003 присутствовал на торжественных мероприятиях, посвящённых 300-летию С.-Петербурга, а в августе того же года посетил Чукотский АО.
Развивается рос.-исл. сотрудничество на региональном уровне. Внимание исландцев сосредоточено на расширении связей с Северо-Западом России, Москвой, С.-Петербургом, Мурманском, Владивостоком, Камчаткой, Чукоткой. Поддерживаются связи между парламентами обеих стран, а также сотрудничество в рамках региональных организаций (Арктич. совет и др.).
В 2003 товарооборот между Россией и И. достиг 89,7 млн. долл. Исл. экспорт в Россию составляет 13,8 млн. долл., рос. экспорт в И. – 75,9 млн. долл. Структура рос. экспорта в Исландию носит преим. сырьевой характер: 62,3% составляют нефтепродукты, 27% – алюминий. Исландцы экспортируют в Россию суда и транспортные средства (25,1% экспорта), морепродукты (23,3%), ткани и одежду (14,9%), химич. удобрения (10,8%), пром. оборудование (9,5%).
Одним из гл. направлений рос.-исл. отношений является сотрудничество в области рыболовства. Подписание в мае 1999 рос.-норв.-исл. Соглашения о некоторых аспектах рыбного промысла сняло проблему неконтролируемого лова исландцами трески в открытой части Баренцева моря. В апр. 2000 было подписано рос.-исл. межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.
Расширяется сотрудничество между странами в сфере культуры. В 1996 вышел в свет первый Русско-исландский словарь, подготовленный исл. и рос. филологами.
Летом 2002 И. посетили рос. воен. корабли. В Рейкьявике сформирована община русскоговорящего населения, усилиями которой в 2001 создан православный приход Свт. Николая.
Издания:
Исландские саги / Ред., вступ. ст. и прим. М. И. Стеблин-Каменского. М., 1956;
Исландские саги / Под ред. О. А. Смирницкой. Вступ. ст. М. И. Стеблин-Каменского. СПб., 1999. Т. 1–2.
Дополнительная литература:
Sveinsson E. O. The age of the Sturlungs. Ithaca, 1953;
Thorsteinsson B. Íslenzka þjóđveldiđ. Reykjavík, 1953;
Ольгейрссон Э. Из прошлого исландского народа. М., 1957;
Гуревич А. Я. Колонизация Исландии // Уч. зап. Калининского государственного педагогического института. 1963. Т. 35;
он же. История и сага. М., 1972;
Stefansson V. Iceland, the first American republic. Westport, 1971;
Nuechterlein D. E. Iceland, reluctant ally. Westport, 1975;
Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. М., 1984;
Васильев Я. А. Исландия вчера и сегодня. М., 1986.
Автор раздела: В. В. Рогинский.
Хозяйство
И. относится к числу высокоразвитых государств мира. Объём ВВП 11,89 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2007), в расчёте на душу населения 39,4 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,968 (2005; 1-е место среди 177 стран мира).
Междунар. специализацию страны со 2-й пол. 20 в. определяют рыболовство и рыбопереработка. С 1980-х гг. значимыми секторами хозяйства стали электроэнергетика и выросшее на её базе энергоёмкое произ-во алюминия. С 1990-х гг. в результате дальнейшей диверсификации и либерализации экономики получила развитие сфера услуг, в осн. иностр. туризм, финансовый сектор, разработки в области высоких технологий. Иностр. капитал активно привлекается в строительство новых объектов тяжёлой пром-сти, развитие систем связи и др. (доступ для иностр. вложений в рыболовство и рыбопереработку, а также в банковский сектор запрещён законодательно). С 2003 наблюдается экономич. подъём; темпы роста ВВП в 2004 и 2005 были одними из самых высоких в странах Сев. Европы (соответственно 7,7% и 7,5%); прирост ВВП в 2006 – 3,2%. В структуре ВВП на сферу услуг приходится 69%, на пром-сть и строительство – 24,7%, на с. х-во и рыболовство – 6,2% (2005).
Промышленность. Одна из ключевых отраслей – энергетика и теплоснабжение (3,6% ВВП, 0,9% занятых в 2005). «Страна водопадов и гейзеров», И. располагает значит. гидро- и геотермальными энергоресурсами. После нефтяного кризиса 1970-х гг. гос. политика в сфере энергетики ориентировалась на активное освоение и использование местных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В результате была создана уникальная энергетич. система: в структуре топливно-энергетич. баланса на ВИЭ приходится ок. 72% (17% – гидроэнергия, 55% – геотермальная энергия, 2005), 28% потребностей в энергоресурсах покрывается за счёт импорта. И. ввозит необходимый минимум нефти и нефтепродуктов (для заправки рыболовных судов, автомобилей и авиалайнеров), угля (для нужд цементной промышленности).
Установленная мощность электростанций 1507 МВт (2006). Произ-во электроэнергии 8,68 млрд. кВт6 ч (29,3 тыс. кВт6ч на душу населения, по потреблению электроэнергии на душу населения И. занимает 1-е место в мире), в т. ч. 80,8% на ГЭС, 19,1% на геотермальных электростанциях (ГеоТЭС). Действует 5 ГеоТЭС (установленной мощностью 210 МВт; планируется довести её до 410 МВт): «Nesjavellir», «Krafla», «Svartsengi», «Reykjanes» и «Hellisheiði» (две последние, мощностью 100 МВт и 90 МВт, пущены в 2006). Области применения геотермальных вод в И. более разнообразны, чем в др. странах мира. Б. ч. их используется в теплоснабжении городов, в т. ч. для обогрева помещений и подогрева тротуаров (лёд и снег растапливаются остаточным теплом систем отопления), наполнения плавательных бассейнов (действует ок. 130), в тепличном хозяйстве и др.
В рамках программы крупного пром. строительства в И. возводятся новые энергетич. объекты: крупнейшая в стране ГЭС «Kárahnjúkar» (проектная мощность 690 МВт; вступит в строй в 2008) и неск. новых ГеоТЭС близ Рейкьявика. Гос. стратегия создания «водородного общества» предусматривает полный переход экономики на использование ВИЭ и отказ от импорта энергоносителей; активно ведутся НИОКР по произ-ву водородного топлива путём электролиза воды (в Рейкьявике в 2003–06 проводился эксперимент по установке водородных топливных элементов на гор. автобусах; следующие этапы – перевод на водородное топливо частных автомобилей, затем – рыболовных судов).
В обрабатывающих произ-вах создаётся ок. 12% ВВП (без рыбопереработки) и занято 10,1% работающих. Ведущее место принадлежит алюминиевой пром-сти (отрасль потребляет ок. 51% вырабатываемой в И. электроэнергии). Из импортных бокситов в 2006 было произведено ок. 400 тыс. т алюминия; практически вся продукция экспортируется. В рамках программы крупного пром. строительства к 2006 были значительно расширены мощности алюминиевого комбината в Грюндартаунги (с 90 до 220 тыс. т; принадлежит амер. компании «Сentury Аluminium»), в 2007 пущен комбинат в Рейдарфьордюре на востоке страны (мощность 346 тыс. т; амер. компания «Alcoa Inc.»), к 2010 планируется расширение предприятия в Стрёймсвике (со 180 до 460 тыс. т; канад. компания «Alcan Inc.»); в перспективе – строительство к 2010–15 ещё двух алюминиевых заводов на севере и юго-западе страны (мощностью 250 тыс. т алюминия каждый). Осуществление программы позволит И. увеличить выплавку алюминия до 1,5 млн. т в год и войти в число его крупнейших мировых производителей и экспортёров. Чёрная металлургия представлена произ-вом ферросилиция (114,8 тыс. т в 2005).
Важнейший сектор экономики – рыболовство и рыбопереработка (в рыболовстве создаётся 4,8% ВВП, в рыбопереработке – 2% ВВП; занято соответственно 3,1% и 3% работающих; 2005). И. входит в число ведущих стран мира по улову рыбы и экспорту рыбной продукции. В 2006 выловлено 1323 тыс. т рыбы и морепродуктов (в т. ч. путассу 315 тыс. т, сельдь 291 тыс. т, треска 199 тыс. т, мойва 178 тыс. т, пикша 97 тыс. т, морской окунь 83 тыс. т, сайда 75 тыс. т). Рыболовный флот включает 1692 судна (2006), в т. ч. 63 крупных траулера, ведущих океанич. промысел, 852 маломерных палубных судна (катера и др.), которые ведут промысел в территориальных водах и исключительной экономич. зоне И. (ИЭЗ; 200 морских миль); остальное – рыбацкие лодки. Рост количества судов сдерживается действующей системой распределения квот на добычу мор. биоресурсов в территориальных водах и ИЭЗ (квоты закреплены за каждым конкретным судном; новое судно может получить квоту и приступить к промыслу, если владелец приобретёт и затем утилизирует старое). Увеличивается число крупных траулеров океанского класса, ведущих лов за пределами ИЭЗ страны (Норвежское, Баренцево и Берингово моря, Юж. Атлантика, атлантич. побережье Канады и Марокко, тихоокеанское побережье Чили), разрабатываются и внедряются передовые технологии добычи и глубокой переработки морепродуктов. С сер. 1980-х гг. И. вышла на 1-е место в мире по таким показателям работы отрасли, как улов на одного занятого (в ср. ок. 300 т в год; 265 т в 2006) и стоимость произведённой продукции на одного занятого (374 тыс. долл. в 2006).
Крупнейшие рыболовные порты (улов, тыс. т, 2003): Нескёйпстадюр 238, Вестманнаэйяр 202, Эскифьордюр 164, Гриндавик 148, Сейдисфьордюр 140, Акранес 117, Рейкьявик 104. Перерабатывающие предприятия – рыбокомбинаты, холодильники, консервные заводы и др. – размещаются вдоль побережья. Б. ч. продукции (замороженное филе рыбы, солёная и сушёная рыба, рыбная мука и рыбий жир) идёт на экспорт. Практикуется искусств. разведение рыбы, ориентированное в осн. на авиапоставки охлаждённой продукции для ресторанного бизнеса стран Юж. Европы. В 2006 И. экспортировала морепродуктов на 1,87 млрд. долл.; осн. покупатели – страны ЕС (76% стоимости).
На обеспечение потребностей рыболовства ориентированы судостроит. и судоремонтные предприятия, а также заводы, выпускающие высокотехнологичное оборудование для промысла (в т. ч. разноглубинные тралы) и глубокой переработки морепродуктов (компания «Marel Ltd.» – высокоточные весы, работающие в условиях штормового моря, линии по разделке рыбы и креветки для плавучих рыбозаводов и прибрежных предприятий). Осн. центры – Рейкьявик, Акюрейри, Исафьордюр.
Действуют заводы по произ-ву цемента (132,5 тыс. т; Акранес) и азотных удобрений (св. 3 тыс. т; Гювюнес), мелкие предприятия лакокрасочной, текстильной, кожевенно-обувной, трикотажной, деревообрабатывающей, мебельной пром-сти (в осн. в районе Рейкьявика). Развивается произ-во мед. техники, фармацевтич. препаратов. Ведётся добыча диатомита (ок. 20 тыс. т в год), пемзы, природных строит. материалов (пески, базальты, риолиты и др.).
Сельское хозяйство. В аграрном секторе производится 1,4% ВВП и занято 3,4% работающих (2005). И. обеспечивает внутр. потребности в мясе, молочных продуктах, яйцах, в значит. степени в свежих овощах; часть продукции экспортируется в Гренландию и на Фарерские о-ва. Недостающие виды продовольствия (зерно и др.) импортируются.
С. х-во мелкотоварное. Земельные участки раздроблены, находятся в частном владении. Гос-во оказывает поддержку фермерам (всего св. 4 тыс. ферм, сер. 2000-х гг.), выделяя субсидии, и ограничивает импорт с.-х. продукции. Растёт число хозяйств, специализирующихся на произ-ве парниковых овощей, в т. ч. по экологически чистым технологиям.
С.-х. угодья составляют ок. 22% территории страны (2,2 млн. га) и используются в осн. под луга и пастбища. Ведущая отрасль – животноводство, основа которого – мясо-шёрстное овцеводство и молочное скотоводство. Поголовье (тыс., 2006): овец 455,7, крупного рогатого скота 68,7 (в т. ч. молочного 25,5), лошадей (исландские пони) 75,6, домашней птицы 166,2. Произ-во мяса (тыс. т, 2005): баранина 8,74, свинина 5,3, говядина 3,54, конина 0,8, мясо птицы 5,77. Растениеводство подчинено нуждам животноводства. На обрабатываемых землях выращивают кормовые травы (сено – осн. продукция растениеводч. ферм), картофель, турнепс, ячмень. Развито парниковое хозяйство на базе использования термальных источников. В теплицах (в осн. на юге И.) выращивают овощи, цветы и др. Сбор (тыс. т, 2005): зерно 9,73, картофель 7,25, томаты 1,51, огурцы 1,15, морковь 0,42, капуста 0,39.
Сфера услуг. Один из наиболее динамично развивающихся секторов– иностр. туризм (в осн. экологический). Туристов привлекают необычные ландшафты (застывшая вулканич. лава создаёт т. н. лунные пейзажи), горы и фьорды, вулканы и гейзеры, водопады, бассейны с термальными водами под открытым небом и др. В 2006 И. посетили 422 тыс. чел. (в т. ч. ок. 25% из Сканд. стран, ок. 16% из Великобритании, св. 13% из США, св. 9% из Германии). Активно ведутся НИОКР, в т. ч. в области энергосбережения, строительства ГеоТЭС, а также биотехнологий (генетич. медицина, генная инженерия); налажено произ-во компьютерных программ (в т. ч. по заказу компаний «Apple» и «Microsoft»). Быстро развивается финансовый сектор. И. занимает передовые позиции в мире в сфере услуг связи. Наряду с почтовой связью (действует 93 отделения по всей стране), существует развитая телефонная сеть: в нач. 2006 зарегистрировано 193,9 тыс. стационарных телефонных номеров и 304 тыс. мобильных (св. 1 мобильного телефона на каждого жителя). Интернетом пользуется 88% нас. И. (в сельской местности – 84%).
Транспорт. Основу внутр. транспортной системы И. составляет автомобильный и авиац. транспорт; часть перевозок осуществляется каботажными судами. Внешние перевозки пассажиров осуществляются в осн. авиатранспортом, грузов – мор. транспортом. Железных дорог нет. Длина автодорог с твёрдым покрытием 13038 км (2006). В прибрежных районах большинство населённых пунктов связаны автодорогами с твёрдым покрытием; во внутр. районах И. имеются лишь грунтовые дороги (открыты для проезда только в летние месяцы). Осн. магистраль – кольцевая автодорога, связывающая города Рейкьявик – Боргарнес – Блёндюоус – Акюрейри – Эйильсстадир – Хёбн – Сельфосс (длина ок. 1,4 тыс. км). В стране насчитывается 197,3 тыс. легковых автомобилей, 1,9 тыс. автобусов, 25,5 тыс. грузовых автомобилей, 4,2 тыс. мотоциклов (сер. 2006). Обеспеченность населения легковыми автомобилями 642 на 1000 чел. (2006); плотность движения 15 автомобилей на 1 км дороги (2004). В 1990-е – нач. 2000-х гг. значит. часть судов ведущих судоходных компаний «Eimskip» (специализировалась на трансатлантич. перевозках) и «Samskip» (осуществляла грузо- и пассажироперевозки в Европу) была переведена под «удобные флаги» др. стран (Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Норвегия, Мальта, Фарерские о-ва; всего 34 судна). Под флагом И. зарегистрировано 48 мелких судов общим водоизмещением 7767 т дедвейта (в т. ч. 1 судно водоизмещением 480 т дедвейта). В 2005 исл. судами перевезено 5,8 млн. т грузов. Имеется 11 пассажирских аэропортов, из них 4 – международные. Гл. «воздушные ворота» страны – аэропорт им. Лейфа Эйриксона в Кеблавике (в 52 км от Рейкьявика; св. 1,8 млн. пассажиров в 2005); запасной междунар. аэропорт расположен в Эйильсстадире на востоке И. Междунар. рейсы (в Гренландию и на Фарерские о-ва) выполняются также из внутр. аэропортов Рейкьявика и Акюрейри. В 2005 через аэропорты И. перевезено всего 2,66 млн. пассажиров (в т. ч. 0,77 тыс. – на внутр. авиалиниях). Ведущие нац. авиакомпании: гос. «Flugleiðir Íslands» (её подразделения: «Icelandair», осуществляет пассажирские перевозки; «Iceland Cargo», специализируется на грузовых перевозках; «Flugfélag slands»), частные «Air Atlanta» (пассажирские чартерные и грузовые перевозки за пределами И.) и «Iceland Express» (чартерные пассажирские перевозки). Внутр. авиасообщение осуществляют в осн. компании «Flugfélag slands» и «Loftleiðir».
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 10,07 млрд. долл. (2006), в т. ч. экспорт 3,62 млрд. долл., импорт 6,45 млрд. долл. Осн. статьи товарного экспорта: морепродукты – 51,2% стоимости (в т. ч. замороженное филе рыбы – ок. 15%, свежая рыба – ок. 10%, солёная и сушёная рыба – ок. 10%, мороженая рыба – ок. 6%, рыбная мука – ок. 6%, мороженые креветки – ок. 4%, рыбий жир и др.), пром. товары – 38,3% (в осн. алюминий – ок. 19%, ферросилиций – св. 3% и др.), суда, продукция с. х-ва и др. В структуре импорта 25,1% приходится на продукцию производств. назначения (23,9%) и сырьё (1,2%), 23,8% – на продукцию для пром. строительства, 22,4% – на транспортные средства (автомобили, суда), 8,4% – на горючее и др. нефтепродукты. Ок. 75% исл. экспорта и ок. 65% импорта приходится на страны ЕС (2006). Из отд. стран крупнейшие торговые партнёры И.: Германия (15,0% экспорта и 12,3% импорта), США (соответственно 10,8% и 12,9%), Нидерланды (16,6% и 4,8%), Великобритания (15,6% и 5,3%), Норвегия (4,0% и 7,0%), Дания (3,5% и 6,1%), Швеция (0,9% и 7,0%), Япония (2,1% и 4,1%), Испания (6,4% и 1,3%). На долю РФ приходится ок. 1,9% исл. экспорта.
Автор раздела: А. В. Шадский.
Вооружённые силы
Вооруж. силы И. как регулярные формирования отсутствуют (2006). В интересах обеспечения нац. безопасности создана служба береговой охраны (БОХР) численностью 130 чел. В её составе 3 патрульных корабля, патрульный самолёт, 2 поисково-спасательных вертолёта, сапёрное подразделение, служба материально-технич. обеспечения. Осн. задачами службы БОХР являются: осуществление надзора за рыболовным промыслом; проведение поисково-спасательных операций; выполнение таможенных функций и мероприятий по ГО. Задачи поддержания внутр. правопорядка возложены на полицию (450 чел.) и аварийно-спасательную службу (ок. 70 чел.; 2 вертолёта). Воен. годовой бюджет 41,5 млн. долл. (2005). Мобилизац. ресурсы составляют 75,6 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе – 66,5 тыс. чел.
Руководство страны считает целесообразным обеспечивать нац. безопасность путём тесного сотрудничества с США в области обороны. В связи с этим на территории страны находятся ок. 1,8 тыс. чел. личного состава и эскадрилья базовой патрульной авиации ВМС США, 1,3 тыс. чел. личного состава и эскадрилья истребителей ВВС США.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится 362 врача, 1363 лица ср. мед. персонала, 100 стоматологов, 130 фармацевтов, 69 акушерок (2004); больничных коек – 750,8 на 10 тыс. жит. (2005). Общие расходы на здравоохранение составляют 9,9% ВВП (бюджетное финансирование – 83,4%, частный сектор – 16,6%) (2004). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1944, поправки 1999), законами: о местных социальных службах (1991), мед. страховании пациентов (2000), инфекц. заболеваниях (1997), защите ребёнка (2002), инвалидах (1992), контроле над курением табака (2002), биобанках (2000), науч. исследованиях в секторе здравоохранения (1999), правах пациента (1997), фармацевтике (1994), рекламе продукции мед. назначения (1995). Заболеваемость на 100 тыс. жит. составляет: болезни системы кровообращения – 207 случаев, злокачественные новообразования – 160,5, травмы и отравления – 34,8, туберкулёз лёгких – 3,8 случая (2005). Осн. причины смертности взрослого населения: болезни системы кровообращения (38%), ишемич. болезнь сердца (20%), рак (30%) (2004).
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
В исл. сагах 12–13 вв. упоминается игра в шахматы, а также описана нац. борьба глима, правила которой сообщаются в «Йонсбуке» – своде законов, принятом в 1281 альтингом. Она напоминает греко-римскую борьбу, но поединок проводится не на матах, а на жёстком полу.
Руководство физич. культурой и спортом в стране с сер. 20 в. осуществляется тремя организациями: Управлением физич. воспитания Мин-ва нар. образования, Исл. спортивным союзом (ИСА), Исл. союзом молодёжных организаций. ИСА объединяет св. 250 спортивных клубов, представляющих ок. 30 спортивных союзов. Крупнейшие клубы страны: «КР», «Кеблавик», «Акранес», «Акюрейри», «Волюр», «Фрам», «Викингур» и др.
Наибольшей популярностью в стране пользуются футбол, лёгкая атлетика, шахматы, гандбол, пулевая стрельба (старейшая спортивная орг-ция И. – Ассоциация стрельбы Рейкьявика; основана в 1867), лыжный спорт, плавание, гольф, баскетбол, волейбол, поднятие тяжестей, бридж.
Нац. олимпийская и спортивная ассоциация И. основана в 1921, признана МОК в 1934. Спортсмены И. принимали участие в Олимпийских играх в 1908 (Лондон) и 1912 (Стокгольм), с 1936 (Берлин) – во всех последующих; всего (в 1936–2008) они завоевали 4 олимпийские медали: в 1956 (Мельбурн) Вильхьяульм Эйнарссон стал серебряным призёром в тройном прыжке; в 1984 (Лос-Анджелес) Бьярни Фридрикссон выиграл бронзовую медаль в состязаниях дзюдоистов; в 2000 (Сидней) бронзовой награды в метании копья удостоена Вала Флосадоттир; в 2008 (Пекин) серебряные медали завоевала мужская сборная И. по гандболу.
Постоянному росту интереса к шахматам способствовали: открытие шахматных клубов (первый в 1900); выступление с гастролями чемпиона мира А. А. Алехина (1931); спортивные успехи первого исл. гроссмейстера Фридрика Олафссона – участника турнира претендентов (1959) и «Матча века» (1970) в составе сборной мира, 4-го президента ФИДЕ (1978–82); проведение в Рейкьявике (1972) матча на первенство мира между Б. В. Спасским и Р. Фишером; проведение традиц. междунар. турниров в Рейкьявике (с 1960), в т. ч. в 1988 – этапа Кубка мира; успешные выступления сборной команды И. на Всемирных шахматных олимпиадах (лучший результат в 1986 – 5-е место).
В марте 2005 благодаря активной деятельности исл. шахматной федерации 11-й чемпион мира по шахматам Р. Фишер стал гражданином Исландии (умер в Рейкьявике 17.1.2008).
Первый проф. футболист И. – нападающий Альберт Гудмундссон, выступал в составах «Глазго Рейнджерс», «Арсенала», «Милана», президент Футбольной ассоциации И. (1968–73); впоследствии стал политиком (в 1983–87 занимал посты министров финансов и пром. развития, в 1980 баллотировался на пост президента страны). Др. известные футболисты: нападающий Аусгейр Сигурвинссон, игравший за «Баварию» (Мюнхен, 1981–82) и «Штутгарт» (1982–90), в составе которого стал чемпионом ФРГ (1984), провёл за сборную И. 45 матчей, забил 5 голов; Эйд Смари Гудйоунсен, выступавший за лондонский «Челси» (2000–06), а с 2006 играющий за «Барселону». В нач. 1990-х гг. сборная И. выиграла чемпионат мира по бриджу.
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Шахматы. Энциклопедический словарь. М., 1990;
Линдер В. И., Линдер И. М. Р. Фишер: жизнь и игра. М., 2005.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения наукии культуры
Система образования находится под юрисдикцией Мин-ва образования, науки и культуры. Осн. регламентирующими документами являются законы: о дошкольном воспитании (1994), обязат. обучении (1995), полном среднем образовании (1996), об университетах (1997). Дошкольное образование платное, необязательное. Большинство детских дошкольных учреждений находится в ведении муниципалитетов. Детские сады посещают ок. 75% детей в возрасте от 3 до 6 лет и ок. 15% детей более раннего возраста. Обучение в учебных заведениях всех уровней бесплатное. Обязат. образование детей от 6 до 16 лет дают начальная и неполная средняя школа; полное среднее образование – грамматич. школы, индустриально-проф. школы, спец. проф. школы и т. н. всесторонние школы. Преобладают гос. учебные заведения. В редконаселённых районах И. распространены т. н. передвижные школы и школы-интернаты. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 99% (2005). Проф.-технич. образование осуществляется на базе 10-летней школы в проф. училищах (срок обучения от 1 года до 3 лет), 4-летних колледжах (морской, инж.-навигационный и др.), проф. школах (искусств и ремёсел, драматич., балетная). В систему высшего образования входят гос. вузы: университетский колледж в Хоуларе (1882), С.-х. ун-т в Боргарнесе (1889; статус ун-та с 2005), Исл. педагогич. ун-т (1908; совр. назв. и статус с 1997) в Рейкьявике, Исл. ун-т (1911) в Рейкьявике – крупный центр образования и науки, включает св. 20 НИИ, в т. ч. Ин-т Арни Магнуссона (1972; исследование древней исл. лит-ры; в его составе Музей манускриптов), ун-т в Акюрейри (1987); частные вузы: ун-т в Боргарнесе (1918; статус ун-та с 1988, совр. назв. с 2006), ун-т Рейкьявика (1998), Исл. академия искусств (1999), Школа использования возобновляемой энергии в Акюрейри (RES; основана в 2006, открыта в 2007).
Среди науч. учреждений: Ин-т естеств. истории (1889; совр. статус с 1947), Исл. академия наук и литератур (1918), Исл. совет по исследованиям (1994; объединяет н.-и. институты – морской, технологич., с. х-ва, рыбной индустрии, строительства) – все в Рейкьявике.
Библиотеки: Национальная и университетская (1994), городская (1923), Нац. архив (1882) – все в Рейкьявике. Нац. музей (1863), Нац. галерея (1884), музей Аурбайр под открытым небом, музей скульптора Аусмунда Свейнссона, худож. галерея скульптора Эйнара Йоунссона – все в Рейкьявике; Музей естеств. истории (1889) в Вестманнаэйяре; фольклорные музеи – в Боргарнесе, Рейкире, Глембаере и др. городах; Музей китов в г. Хусавик и др.
Средства массовой информации
В 1773 вышло в свет первое исл. периодич. издание – ежемесячный ж. «Islandske Maaneds-Tidender» на дат. яз. В 1848 начала издаваться еженедельная газ. «Thjooolfur». Старейшей из ныне выходящих является газ. «Ví sir» (с 1910). В 2007 в И. издавалось 5 ежедневных газет, связанных с разл. политич. партиями, и 5 еженедельных. Крупнейшие газеты: «Morgunblaéié» (с 1913; тираж 50–55 тыс. экз.), «Frе́ttablaðið , The Reykjavik Grapevine» (с 2003, ок. 30 тыс. экз.) и «DV» («Dagblaðið Vísir»; св. 38 тыс. экз.). Радиовещание с 1930, ведётся гос. радиокомпанией «Ríkisútvarpið» (R ́UV) через две радиостанции – «R ́as1» и «Rás 2». Нац. телевидение с 1966 (до этого телевещание осуществляла амер. телевизионная станция в Кеблавике). Долгое время единственным телеканалом в И. был «Sjónvarpið». В 1986 создан частный телеканал «Stöð 2». СМИ используют информацию иностр. агентств, гл. обр. Норв. телеграфного бюро, Рейтер и Ассошиэйтед пресс.
Литература
Лит-ра И. развивается на исл. яз., который имеет непрерывную лит. традицию, восходящую к раннему Средневековью. Особенно значима по разнообразию жанров и количеству выдающихся произведений лит-ра др.-исл. периода (9–14 вв.), события которого описаны в «Книге о заселении страны» (13 в.), а также в исл. сагах – прозаич. рассказах о прошлом. Шедеврами др.-исл. словесности являются «Сага об Эгиле», «Сага о Ньяле», «Сага о Людях из Лососьей Долины», «Сага о Гисли», «Сага о Людях с Песчаного Берега»; к числу наиболее значительных относят также «Сагу о Названых Братьях», «Сагу о Греттире», «Сагу о Гуннлауге Змеином Языке». Традиции др.-герм. эпич. культуры сохранились в героич. и мифологич. песнях (большинство их вошло в состав «Старшей Эдды», записанной в 13 в.).
В ср.-век. период существовала также скальдическая поэзия, которая была авторской, воспроизводилась невариативно и отличалась усложнённой формой: обилие поэтич. фигур (кеннингов и хейти), строгие правила аллитерации и внутр. рифмы, нарушение общеязыкового порядка слов затрудняли неподготовленным слушателям восприятие текста и в то же время препятствовали его искажению. Два осн. жанра скальдич. поэзии – хвалебная песнь и виса на случай. В отличие от эддических песен, посвящённых далёкому прошлому, скальдич. стихи запечатлевали события современности. Крупнейшие скальды – Эгиль Скаллагримссон (10 в.), Кормак Эгмундарсон (сер. 10 в.), Халльфред Трудный Скальд (кон. 10 – нач. 11 вв.), Сигхват Тордарсон (1-я пол. 11 в.), Тормод Скальд Чернобровый (1-я пол. 11 в.). В 9–12 вв. саги, эпич. и скальдич. поэзия передавались изустно.
Исл. церковь боролась с отправлениями языческого культа, но не с лит. традициями, восходившими к язычеству: в 11–13 вв. историч. и легендарное прошлое стало предметом изучения образованных исландцев, которые реконструировали внутр. хронологию и синхронизировали события общеевропейской и исл. истории. К 1200 в И. распространился лат. алфавит. Крупнейшие писатели 13 в. – Снорри Стурлусон, составивший «Младшую Эдду», «Круг Земной» (цикл саг об истории Норвегии) и «Сагу об Олаве Святом», и его племянник Стурла Тордарсон, автор «Саги о Хаконе Старом», «Саги о Магнусе Исправителе Законов», «Саги об Исландцах», а также одной из редакций «Книги о заселении страны». 14–15 вв. – время массовой записи и переписывания саг. Ок. 1300 была записана обширная компиляция саг об истории И. – «Сага о Стурлунгах» (её вероятный автор – ученик Стурлы Тордарсона Торд Нарвасон). Из новых жанров, получивших распространение в 14–17 вв., следует отметить римы – оригинальную форму лит. баллады, нередко представляющую собой пересказ героич. песен и саг. Считается, что стих рим, как и некоторые скальдич. размеры, отражает воздействие лат. стихосложения, но прямое заимствование маловероятно. Крупнейшим поэтом 17 в., продолжавшим традицию рим, был Хальгрим Пьетурссон, автор популярных в И. псалмов. В 18 в. исл. словесность испытывала значит. влияние европ. литератур.
Нач. 19 в. – период языкового возрождения и романтизма в исл. лит-ре; виднейшие поэты – Йоунас Хальгримссон и Бьярне Тораренсен. Пуристич. программа, сформулированная дат. лингвистом Р. К. Раском и предполагающая ориентацию исл. лит-ры на собств. традиции и противодействие внешним влияниям, во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. отразилась в творчестве поэтов Маттиаса Йохумссона и Эйнара Бенедихтссона, которых причисляют к поздним романтикам. Сер. 19 в. – время освоения романа и драмы: первый исл. роман – «Юноша и девушка» Йоуна Тородсена (1850), первая исл. пьеса – «Скуга Свейдн» Mаттиаса Йохумссона (1864). Однако синтез жанров европ. лит-ры и многовековых традиций исл. эпич. прозы в полной мере осуществился лишь в 20 в. в творчестве прозаиков Хальдора Кильяна Лакснесса (Нобелевская пр., 1955) и Гуннара Гуннарсона. В сер. 20 в. разгорелась полемика между поэтами-традиционалистами (Йоуаннес ур Кётлум, Йоухан Хьяльмарссон) и модернистами, называвшими себя «атомными скальдами». Особняком стоит писатель, поэт и эссеист Сигурд А. Магнуссон, часть произведений которого написана на англ. яз. Из авторов новой волны выделяются модернист Тоур Вильхьяульмссон (роман «Пылающий Мох», 1986), Эйнар Каурасон (романы «Дьявольский остров», 1983, и «Золотой Остров», 1985), поэт и прозаик Эйнар Маур Гвюдмундссон (роман «Ангелы Вселенной», 1993).
Издания:
Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях. М.; Л., 1963;
Младшая Эдда. Л., 1970; Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973.
Дополнительная литература:
Heusler A. Die Altgermanische Dichtung. 2. Aufl. Darmstadt, 1967;
Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979;
он же. Мир Саги. Становление литературы. Л., 1984;
Гуревич Е. А., Матюшина И. Г. Поэзия скальдов. М., 2000.
Автор раздела: А. В. Циммерлинг.
Архитектура и изобразительное искусств
В И. с первых веков заселения строили длинные дома из блоков торфа и дёрна. С 11–12 вв. в И. известны украшения в cканд. зверином стиле, резьба по дереву с чертами романского иск-ва (рельефы с плетёным орнаментом, фигурами людей и животных, Распятия; сохранился фрагмент церковной двери из Вальтьоуфсстадюра с изображением рыцаря, льва и драконов, ок. 1200, Нац. музей в Рейкьявике). Традиц. плетёным узором украшались металлич. пряжки и др. детали одежды, церковная утварь (серебряные чаши 12–13 вв., Музей Виктории и Альберта, Лондон), шитые алтарные покрывала. Высокого мастерства достигало иллюминирование рукописей в романском и готич. стилях (с 15 в. рукописи выполнялись на экспорт, гл. обр. в Норвегию). В 17 в. в рамках церковного иск-ва стали появляться живописные портреты, исполненные наивной выразительности (в композициях алтарных образов и др.). С сер. 18 в. века, гл. обр. по проектам дат. архитекторов, строились каменные здания в простых утилитарных формах; к кон. 19 в. сложился тип исл. дома из привозного леса, туфа, базальта, часто с обшивкой гофрированным железом, окрашенного в яркие цвета.
Совр. иск-во И. складывалось со 2-й пол. 19 в. под влиянием худож. центров Сканд. стран, Германии и др. (первые проф. художники, в т. ч. Сигурд Гудмундссон, получали образование в Копенгагене). Традиции сев. пейзажа нашли продолжение в живописи Тоураринна Торлаухссона, Аусгрима Йоунссона, Йоуна Стефаунссона, созданные ими образы величественной первозданной природы проникнуты глубокой созерцательностью. Произведения на темы исл. истории, древних легенд и нар. поверий создавались в русле поэтики символизма и близких ему худож. течений (скульптура Эйнара Йоунссона, творчество Кьярваля). Со 2-й пол. 20 в. исл. иск-во всё больше вовлекается в мировой худож. процесс: в 1957–64 в Рейкьявике работал швейц. художник Д. Рот, участник движения флюксус, вокруг которого образовалась группа представителей концептуального искусства; с 1958 в Париже создавал свои произведения исл. мастер Эрро (Гудмунд Гудмундссон), один из корифеев поп-арта и постмодернизма. Увлечение абстракционизмом достигло пика в 1950–60-е гг.: композиции в духе экспрессионистич. абстракции Фина Йоунссона (обучаясь в Германии, поддерживал отношения с группой «Штурм», В. В. Кандинским и др.), абстрактные импровизации на темы пейзажа Нины Триггвадоттир; к беспредметным формам перешёл мастер монументальной скульптуры Аусмунд Свейнссон (классицистич. основа его ранних гор. памятников сочетается с трактовкой формы в духе кубизма). Исл. фигуративная живопись развивалась в рамках посткубистской тенденции и сканд. экспрессионизма (Гуннлёйг Шкевинг, Сигурд Аринбьярнар, Торвальд Скуласон изображали суровый быт рыбаков и фермеров), а с 1980-х гг. – в стилистике трансавангарда и неоэкспрессионизма. В архитектуре использовались совр. методы планировки и благоустройства (новая застройка Рейкьявика и Акюрейри), возводились 4–5-этажные дома и пром. сооружения (архитекторы Сигурд Гудмундссон, Сигвальди Тордарсон и др.). Крупные обществ. здания строились по проектам архитекторов Гудйоуна Самуэльссона, Ингимунда Свейнссона, А. Аалто.
Музыка
Сведения о ранних формах музицирования, жанрах муз.-поэтич. творчества содержатся в памятниках др.-исл. лит-ры. У исландцев сохраняются элементы общескандинавского муз.-поэтич. наследия, в т. ч. ряд жанров. С принятием христианства распространялось григорианское пение, со 2-й пол. 16 в. – музыка протестантской церкви. Нац. муз. школа И. – самая молодая из скандинавских, начала формироваться в сер. 19 в. под влиянием датской. В Дании учились первые проф. музыканты И. – органисты Пьетур Гудйоунсен и Йоунас Хельгасон. Первые сборники хоралов вышли в 1861 и 1874, первая светская мелодия исл. автора (Йоунас Хельгасон) опубликована в 1873. Среди музыкантов кон. 19 – нач. 20 вв. – первый значит. исл. композитор Свейнбьёрн Свейнбьёрнссон (автор нац. гимна И., 1874); дирижёр и композитор-самоучка, основатель первого симфонич. оркестра И. и автор песен Хельги Хельгасон; разносторонний музыкант, политик и коммерсант, создатель первого учебника элементарной теории музыки на исл. яз. Бьёрн Кристьяунссон. Большое значение для развития муз. культуры И. имела деятельность пастора Бьярни Торстейнссона, в 1909 опубликовавшего сб. «Исландская национальная музыка» (содержит образцы муз.-поэтич. фольклора и старинной духовной музыки). Представитель муз. романтизма в И. – ученик М. Регера Пал Исоульфссон («Фестивальная кантата», 1930; был также знаменитым органистом). Среди др. композиторов 20 в. – Йоун Лейфс, Йоун Нордаль (активно использовал техники композиции 20 в., в т. ч. прилагая их к исл. муз. фольклору, напр. в оркестровом сочинении «Choralis», 1982). Йоун Аусгейрссон создал первую исл. оперу «Дева из Трима» (1974, Рейкьявик).
В Рейкьявике работают Нац. театр и Нац. симфонич. оркестр (оба 1950), Исландская опера (1982), консерватория (1930), проводится Междунар. фестиваль искусств (с 1970, с 2004 ежегодно). Среди хоровых коллективов наиболее известны мужские хоры «Фоустбрайдур» (1911) и «Рейкьявикюр» (1926). Мировое признание завоевала популярная певица Бьёрк (Бьёрк Гудмундсдоттир).
Автор раздела: Н. Н. Мохов.
Балет
Проф. балет начал развиваться в И. с 1930-х гг., когда А. Нордман открыла в Рейкьявике школу бального и балетного танца. В Нац. театре были поставлены балеты исл. композиторов («Из альбома Йонаса Хальгримсона» Пала Исоульфссона, балетм. Ингибьёрг Бьёрнсдоттир, 1971, и др.). Среди учеников действовавшей при Нац. театре балетной школы – Хельги Томассон, впоследствии получивший мировую известность как солист разл. трупп США. В 1973 при Нац. театре создана Исл. танцевальная компания, которую в разное время возглавляли А. Картер, К. Беннет, Ю. Четаль, К. Морелл, Нанна Олафсдоттир. С 1975 здесь ставила спектакли рос. хореограф Н. Г. Конюс («Много шума из ничего» Т. Н. Хренникова, 1977, и др.). С 1996 труппа целиком сосредоточилась на поисках в области совр. танца. В репертуаре – спектакли как исландских (Ингибьёрг Бьёрнсдоттир, Олаф Ингольфсдоттир, Лара Стефансдоттир, Йоханн Фрейр Бьёргвинссон и др.), так и зарубежных (Й. Ульрих, И. Килиан, Р. Орта, И. Галили, Й. Стромгрен, Й. Уотинен и др.) хореографов. Среди ведущих солистов труппы: Катрин Агуста Йоунссон, Гудмунд Элиас Кнудсен, Катрин Ингвадоттир, Петер Андерссон, Стеве Лоренц, Камерон Корбетт.
Автор раздела: Е. Я. Суриц.
Театр
Первые театральные постановки (с 1720) были осуществлены в лат. школе в Скаульхольте. Переехав в 1799 в Рейкьявик, эта школа до 2-й пол. 19 в. оставалась единственным центром театральной жизни И. Студенты ставили комедии первого исл. драматурга Сигурда Пьетурссона («Нарфи» и др.). С 1860-х гг. в столице получили распространение любительские кружки, самым заметным среди которых была труппа Сигурда Гудмундссона – постановщика «живых картин», изображавших события из др.-исл. саг и сохраняющихся в репертуаре исл. театров вплоть до нач. 21 в. Под влиянием Гудмундссона первые оригинальные исл. пьесы написали Маттиас Йохумссон («Отверженные») и Индриди Эйнарссон («Новогодняя ночь»). Первым проф. театром И. стало образованное в 1897 Рейкьявикское театральное об-во (РТО). В труппу входили режиссёр и драматург Эйнар Кваран, ведущая актриса Стефания Гудмундсдоттир и др. Расцвет театрального иск-ва И. пришёлся на 1940-е гг., когда ведущими режиссёрами и педагогами РТО были Индриди Воге и Лаурус Паульссон. Значит. вклад в развитие актёрского иск-ва внёс Оорстейнн Стефенсен. С 1989 РТО располагается в здании Гор. театра Рейкьявика.
В 1950 в Рейкьявике на основе РТО возник Нац. театр, где ставили совр. и классич. пьесы исл. и зарубежных авторов. В 1952 при театре были открыты театральная и балетная школы. С 1960-х гг. в И. получили развитие и альтернативные театральные направления. Авангардистская драматургия легла в основу репертуара театра «Грима» (Рейкьявик), к фольклорным мотивам обращалась труппа «Театральная мастерская» (Рейкьявик). В г. Акюрейри в 1973 возникла Театральная компания, в 1975 – Нар. театр, сочетающий в своих постановках приёмы итал. комедии дель арте с совр. хореографией и музыкой. Театры существуют также в городах Эскифьордюр и Сиглюфьордюр. В 1975 в Рейкьявике создана Исл. театральная школа. Первый детский театр в И. – «Moguleikhusid» (1990, Рейкьявик). Один из крупнейших театральных коллективов рубежа 20–21 вв. – театр г. Хабнарфьордюр (1995), основу его репертуара составляет новая исл. драма.
Кино
Первый в И. полнометражный игровой фильм в 1919 снял дат. реж. Гуннар Соммерфельт по роману «История рода из Борга» Гуннара Гуннарссона. Сотрудничество исл. кинематографистов с коллегами из др. стран (Дания, Швеция, Германия) продолжалось до 1930-х гг., когда в стране было налажено произ-во хроникально-документальных и рекламных короткометражных фильмов. Первый исл. игровой ф. «Приключения Йоона и Гвендура» в 1923 снял Лофт Гудмундссон, вплоть до 1940-х гг. остававшийся единственным в И. крупным режиссёром. Бытовые комедии и мелодрамы ставил Оскар Гислассон. В 1948 Лофт Гудмундссон поставил первый исл. цветной ф. «Между горой и пляжем». Швед. реж. Арне Матссон в 1954 создал (совм. с исл. коллегами) ф. «Салка Валка» по роману Хальдора Кильяна Лакснесса. Получил широкое признание ф. «Сертсей» Освальда Кнудсена (1965) о рождении в 1963 нового острова в результате подводного извержения вулкана; среди фильмов, выпущенных совм. со сканд. студиями, выделяется «Красная мантия» Габриеля Акселя (1967). Значит. подъём в исл. кинематографии произошёл в 1970-х гг., когда гос-во стало оказывать помощь в развитии нац. кино. В 1974 был подготовлен, а в 1979 вступил в силу Закон о создании спец. кинофонда для субсидирования исл. кинопромышленников и кинодеятелей (финансовой поддержкой гос-ва пользовались 1–2 фильма в год). На рубеже 1980–90-х гг. кино И. было признано одним из самых оригинальных явлений в мировом кинематографе. В 1980-х гг. появилась группа режиссёров, получивших кинематографич. образование за границей (Германия, Франция и др.). Большинство их произведений оставались неизвестными за пределами И., но отд. работы получали междунар. резонанс благодаря участию в кинофестивалях. Напр., ф. «Атомная станция» Торстейна Йоунссона (1983) стал первым исл. фильмом, показанным на Междунар. кинофестивале в Канне. Признание получили и фильмы Аугуста Гудмундссона «Земля и её сыновья», «Сага о Гисли» (оба 1980) и «На вершине» (1982). Один из крупнейших исл. режиссёров кон. 20 – нач. 21 вв. Фридрик Тор Фридрикссон поставил ряд значит. документальных фильмов («Кузнец», 1981; «Рок в Рейкьявике», 1982; «Ковбои с Севера», 1984), впоследствии успешно работал в игровом кино («Белые киты», 1987, пр. Мкф в Локарно; «Соколы», 2002; «Найсландия», 2004, и др.). Среди др. режиссёров: Бальтасар Кормакур («101 Рейкьявик», 2000, пр. Мкф в Локарно; «Море», 2002, пр. Мкф в Сан-Себастьяне; «Маленькое путешествие на небо», 2005), Дагур Кури («Ной, белая ворона», 2002, пр. Мкф в Берлине; «Тёмная лошадка», 2005). В 1978 в Рейкьявике основаны Кинофонд и Киноархив. С 1978 в Рейкьявике проходит Междунар. кинофестиваль.
Автор раздела: В. В. Миняев.
Иллюстрации:
Субарктические луга Исландии. Архив БРЭ;
Акюрейри. Вид города. Архив БРЭ;
Памятник Ингольву Арнарсону,первому поселенцу. Рейкьявик. 1907. Скульптор Эйнар Йоунссон. Архив БРЭ:
«Хальдор Кильян Лакснесс».Художник Эрро. 1984–85.Городской художественный музей (Рейкьявик). Архив БРЭ:
Серебряная фибула в зверином стиле Урнес из Трёдласкоугюр. Серебро. 11 в. Национальный музей (Рейкьявик). Архив БРЭ:
Сцена из балета «Screensaver». Хореограф Р. Беер. Исландская танцевальная компания. Архив БРЭ;
Сцена из спектакля «Превращение» (по Ф. Кафке). Национальный театр (Рейкьявик). Архив БРЭ;
Поля Тинга – «Тингведлир». Место сбора альтинга в 10–18 вв. Архив БРЭ;
Памятник одному из руководителей национально-освободительного движения исландского народа Йоуну Сигурдссону (1811–79). Рейкьявик. 1911. Скульптор Эйнар Йоунссон. Архив БРЭ;
Скаульхольт. Древнейший центр христианствав стране. Современный собор. 1956–63. АрхитекторХёрд Бьярнасон. Архив БРЭ.