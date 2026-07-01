ИСЛАНДИЯ (Island), Республика Исландия (Lyðveldið Island)

Государство в Европе.

Об­щие све­де­ния

И. – го­су­дар­ст­во в Ев­ро­пе. Рас­по­ло­же­но на о. Ис­лан­дия, в сев. час­ти Ат­лан­ти­че­ско­го ок. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся Грен­ланд­ским м., на вос­то­ке – Нор­веж­ским м., на за­па­де Дат­ский прол. от­де­ля­ет И. от Грен­лан­дии. Пл. 103 тыс. км2. Нас. 312,9 тыс. чел. (2007). Сто­ли­ца – Рей­кья­вик. Официальный язык – ис­ланд­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – ис­ланд­ская кро­на. В административном от­но­ше­нии тер­ри­то­рия И. раз­деле­на на 23 об­лас­ти (сис­лы), объ­е­ди­няе­мые исл. ста­ти­сти­кой в 8 ре­гио­нов.

И. – член ООН (1946), НАТО (1949), СЕ (1950), Сев. со­ве­та (1952), ОБСЕ (1973), Орг-ции эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ва и раз­ви­тия (1961), Ев­роп. ас­со­циа­ции сво­бод­ной тор­гов­ли (1970), МВФ (1945), МБРР (1945), ВТО (1995).

Автор раздела: А. В. Шад­ский.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

И. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 17.6.1944. Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент. За­ко­но­дат. власть при­над­ле­жит пар­ла­мен­ту и пре­зи­ден­ту, ис­пол­нит. власть – пре­зи­ден­ту и пра­ви­тель­ст­ву.

Пре­зи­дент из­би­ра­ет­ся на 4 го­да пря­мым тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем. Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен быть ис­ланд­цем по на­цио­наль­но­сти, стар­ше 35 лет, иметь безу­преч­ную ре­пу­та­цию.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (аль­тинг). 63 де­пу­та­та из­би­ра­ют­ся на 4 го­да все­об­щим рав­ным пря­мым тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем по сис­те­ме про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. За­ко­но­про­ек­ты, при­ня­тые аль­тин­гом, на­прав­ля­ют­ся на под­пись пре­зи­ден­ту и по­сле его ут­вер­жде­ния ста­но­вят­ся за­ко­на­ми. Ес­ли пре­зи­дент от­ка­зы­ва­ет­ся ут­вер­дить за­ко­но­про­ект, то он мо­жет всту­пить в си­лу толь­ко в слу­чае одоб­ре­ния его на ре­фе­рен­ду­ме.

Пра­ви­тель­ст­во – Ка­би­нет ми­ни­ст­ров – воз­глав­ля­ет пре­мьер-ми­нистр, на­зна­чае­мый пре­зи­ден­том. Ка­би­нет не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред аль­тин­гом и в слу­чае вы­не­се­ния ему во­ту­ма не­до­ве­рия дол­жен уй­ти в от­став­ку.

В И. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Круп­ней­шие пар­тии: Пар­тия не­за­ви­си­мо­сти, Со­ци­ал-де­мо­кра­тич. аль­янс, Аль­янс зе­лё­ных и ле­вых, Про­грес­сив­ная пар­тия, Ли­бе­раль­ная пар­тия.

При­ро­да

Рель­еф. Бе­ре­го­вая ли­ния име­ет про­тя­жён­ность ок. 5000 км. На се­ве­ро-за­па­де, се­ве­ре и вос­то­ке ска­ли­стые бе­ре­га рас­чле­не­ны мно­го­числ. за­ли­ва­ми (Фах­са­ф­ло­уи, Ху­наф­ло­уи) и фьор­да­ми (Брей­да-фьорд, Иса-фьорд, Эйя-фьорд и др.). Юго-зап. и юж. бе­ре­га – пес­ча­ные, вы­ров­нен­ные. На п-ове Снай­федльс­нес на­хо­дит­ся уни­каль­ный для И. пляж с жёл­тым пес­ком (на ос­таль­ных по­бе­режь­ях пе­сок чёр­ный, вул­ка­ни­че­ский). По­верх­ность И. пре­им. воз­вы­шен­ная. Б. ч. ост­ро­ва пред­став­ля­ет со­бой вул­ка­нич. пла­то выс. 500–900 м с круп­ны­ми гор­ны­ми мас­си­ва­ми, в т. ч. Ват­най­ё­кюдль, Эрай­вай­ё­кюдль (выс­шая точ­ка И. – вул­кан Хван­на­дальс­хну­кюр, 2119 м), Мир­даль­сйё­кюдль (1480 м), Хофсйё­кюдль (1765 м) и др. Низ­мен­но­сти за­ни­ма­ют ме­нее 10% тер­ри­то­рии, в осн. на за­па­де и юго-за­па­де. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ла­во­вые по­ля (пл. до 570 км2), мо­рен­ные и зан­д­ро­вые рав­ни­ны.

С се­ве­ра на юго-за­пад стра­ны про­сти­ра­ет­ся об­шир­ная зо­на, в ко­то­рой на­хо­дит­ся б. ч. вул­ка­нов. Все­го в И. ок. 200 вул­ка­нов, в т. ч. 26 дей­ст­вую­щих. За 1100 лет за­фик­си­ро­ва­но св. 150 вул­ка­нич. из­вер­же­ний. Наи­бо­лее ха­рак­тер­ны вул­ка­ны тре­щин­но­го ти­па (Ла­ки, Ас­кья и др.). Са­мый ак­тив­ный вул­кан – Гек­ла (1491 м, по­след­нее из­вер­же­ние в 2000). В 1963 в ре­зуль­та­те под­вод­но­го из­вер­же­ния у юго-зап. по­бе­ре­жья И. воз­ник о. Сюр­тсей. Со­че­та­ние ак­тив­но­го вул­ка­низ­ма и совр. оле­де­не­ния при­во­дит к под­лёд­ным из­вер­же­ни­ям, при ко­то­рых про­ис­хо­дит бы­строе тая­ние льда и фор­ми­ро­ва­ние мощ­ных гря­зе­вых по­то­ков.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. И. рас­по­ло­же­на на ост­ро­ве вул­ка­нич. про­ис­хо­ж­де­ния, пред­став­ляю­щем со­бой вы­ход над по­верх­но­стью океа­на Сре­дин­но-Ат­лан­ти­че­ско­го хреб­та, вдоль оси ко­то­ро­го про­ис­хо­дит раз­двиг и но­во­об­ра­зо­ва­ние океа­нич. ко­ры (спре­динг). Ост­ров воз­ник над вос­хо­дя­щим по­то­ком ра­зо­гре­то­го ман­тий­но­го ве­ще­ст­ва (плю­мом). Тер­ри­то­рия сло­же­на гл. обр. нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми ба­заль­та­ми (са­мые древ­ние име­ют сред­не­мио­це­но­вый воз­раст). Кро­ме ба­заль­тов, при­сут­ст­ву­ют ла­вы сред­не­го и ки­сло­го со­ста­ва (ан­де­зи­ты, рио­ли­ты; ок. 10%). Мощ­ность зем­ной ко­ры под И. от 19 до 35 км, гра­ни­ца ме­ж­ду верх­ней и ниж­ней ман­ти­ей Зем­ли при­под­ня­та на 20 км, те­п­ло­вой по­ток по­вы­шен. На ост­ро­ве – две риф­то­вые до­ли­ны. Вост. до­ли­на про­тя­ги­ва­ет­ся че­рез всю тер­ри­то­рию И. в ме­ри­дио­наль­ном на­прав­ле­нии, за­пад­ная от­ветв­ля­ет­ся от неё на юго-за­пад в центр. час­ти ост­ро­ва. Смы­ка­ние риф­тов со смеж­ны­ми спре­дин­го­вы­ми хреб­та­ми в Ат­лан­ти­че­ском ок. про­ис­хо­дит че­рез транс­форм­ные раз­ло­мы, по ко­то­рым ост­ров сме­щён на вос­ток от­но­си­тель­но хреб­тов на рас­стоя­ние ок. 100 км. Риф­то­вые зо­ны И. тек­то­ни­че­ски, маг­ма­ти­че­ски и сейс­ми­че­ски ак­тив­ны; в их пре­де­лах про­яв­ля­ет­ся ин­тен­сив­ная гид­ро­тер­маль­ная дея­тель­ность. Ско­рость спре­дин­га в риф­тах ок. 1,5 см/год. Рас­тя­же­ние зем­ной ко­ры при­во­дит к воз­ник­но­ве­нию про­доль­ных по от­но­ше­нию к риф­то­вым до­ли­нам зияю­щих тре­щин, ко­то­рые впо­след­ст­вии за­пол­ня­ют­ся маг­мой, под­ни­маю­щей­ся из маг­ма­тич. ка­мер, рас­по­ложен­ных на глу­би­не ок. 3 км. По­сле ка­ж­до­го тре­щин­но­го из­лия­ния на по­верх­но­сти фор­ми­ру­ют­ся суб­го­ри­зон­таль­но за­ле­гаю­щий пласт ба­заль­тов и суб­вер­ти­каль­ная до­ле­ри­то­вая дай­ка. Со­во­куп­ность да­ек не­сколь­ких из­вер­же­ний об­ра­зу­ет рои да­ек. Тре­щин­ные из­лия­ния прак­ти­че­ски еже­год­ны. Ср. мощ­ность вул­ка­ни­тов по пе­ри­фе­рии риф­то­вых зон до 8 км.

Не­дра И. бо­га­ты при­род­ны­ми стро­ит. ма­те­риа­ла­ми и сырь­ём для про­из-ва стро­ит. ма­те­риа­лов: ба­заль­та­ми, рио­ли­та­ми, пем­зой, вул­ка­нич. шла­ком, пес­ка­ми (вул­ка­нич., кар­бо­нат­ны­ми), гра­ви­ем, диа­то­ми­том. Зна­чи­тель­ны за­па­сы гид­ро­гео­тер­маль­ных ре­сур­сов.

Кли­мат. Для И. ха­рак­те­рен суб­арк­тич. мор­ской кли­мат, фор­ми­рую­щий­ся под влия­ни­ем тё­п­ло­го Ир­мин­ге­ра те­че­ния и хо­лод­но­го Вос­точ­но-Грен­ланд­ско­го те­че­ния. В за­ви­си­мо­сти от про­хо­ж­де­ния ат­лан­тич. ци­кло­нов по­го­да рез­ко ме­ня­ет­ся; в те­че­ние все­го го­да час­ты ту­ма­ны и штор­мо­вые вет­ры. Зи­ма мяг­кая, вет­ре­ная (ср. темп-ры ян­ва­ря на юге и юго-за­па­де от 2 до –3 °C; во внутр. рай­онах и в го­рах от –5 до –15 °C); ле­то про­хлад­ное и влаж­ное (ср. темп-ры ию­ля 7–12 °C). Осад­ки осо­бен­но обиль­ны на юге и юго-за­па­де (до 1000 мм в год, на скло­нах гор­ных мас­си­вов – до 3000 мм). Во внутренних рай­онах вы­па­да­ет 300–500 мм осад­ков в год, пре­имущественно осе­нью.

Вы­со­та сне­го­вой ли­нии от 1200 м над уров­нем мо­ря в центр. час­ти И. до 600 м на се­ве­ре. Об­щая пл. лед­ни­ков 11800 км2 (2000), круп­ней­ший по­кров­ный лед­ник Ев­ро­пы – Ват­най­ё­кюдль (8538 км2).

Внут­рен­ние во­ды. Мно­го­числ. ре­ки И. в осн. ко­рот­кие (Тьоур­сау – 287 км, Хви­тау – 183 км), бур­ные и по­ро­жи­стые. При пе­ре­се­че­нии ус­ту­пов ба­заль­то­вых пла­то об­ра­зу­ет­ся мно­же­ст­во во­до­па­дов выс. до 100 м. Пи­та­ние рек пре­им. сне­го­вое и лед­ни­ко­вое, па­вод­ки вес­ной и ле­том. При под­лёд­ных из­вер­же­ни­ях вул­ка­нов рас­хо­ды рек рез­ко воз­рас­та­ют, не­ред­ки на­вод­не­ния. Ре­ки И. не­су­до­ход­ны, но об­ла­да­ют боль­ши­ми за­па­са­ми гид­ро­энер­гии (по оцен­кам, 80 млрд. кВт· ч в год; ис­поль­зу­ет­ся все­го 6% гид­ро­энер­гетич. ре­сур­сов). Мно­го озёр тек­то­нич., вул­ка­нич. и лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния, за­ни­маю­щих до 3% тер­ри­то­рии. Наи­бо­лее круп­ные – Тин­гвад­ла­ватн (пл. 82,7 км2, глу­би­на 114 м), То­урис­ватн, Ми­ватн. С вул­ка­нич. дея­тель­но­стью свя­за­ны го­ря­чие ис­точ­ни­ки (св. 1000), наи­бо­лее из­вес­тен Боль­шой Гей­зер, назв. ко­то­ро­го ста­ло на­ри­ца­тель­ным для всех по­доб­ных об­ра­зо­ва­ний. Энер­гия тер­маль­ных ис­точ­ни­ков ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в ком­му­наль­но-бы­то­вом и пар­ни­ко­вом хо­зяй­ст­ве; мно­го­числ. ку­рор­ты.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 170 км3. По уров­ню во­до­обес­пе­чен­но­сти (ок. 600 тыс. м3 во­ды на чел. в год) И. за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто в Ев­ро­пе. Для хо­зяйств. це­лей ис­поль­зу­ет­ся ме­нее 0,1% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов, из них 63% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 31% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 6% идёт на ну­ж­ды сель­ско­го хо­зяй­ст­ва.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В поч­вен­ном по­кро­ве ши­ро­ко пред­став­ле­ны вул­ка­ни­че­ские поч­вы. На при­бреж­ных рав­ни­нах под раз­но­трав­но-зла­ко­вы­ми лу­га­ми и тун­д­ра­ми раз­ви­ты тор­фя­ни­сто-дер­но­вые суб­арк­тич. поч­вы; на вул­ка­нич. пла­то – ка­мени­стые су­хо­тор­фя­ни­стые гор­но-тун­д­ро­вые поч­вы. В юж. час­ти И. рас­про­стра­не­ны тор­фя­ни­ки и тор­фя­но-бо­лот­ные поч­вы. Зна­чит. тер­ри­то­рии по­кры­ты ка­ме­ни­сты­ми рос­сы­пя­ми с раз­ре­жен­ным мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вым по­кро­вом или во­все ли­шён­ные рас­тит. по­кро­ва.

Фло­ра И. на­счи­ты­ва­ет все­го 483 ви­да со­су­ди­стых рас­те­ний, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны осо­ки и зла­ки. Про­из­ра­ста­ет ок. 560 ви­дов мхов и не ме­нее 550 ви­дов ли­шай­ни­ков. Св. 50 ви­дов выс­ших рас­те­ний от­не­се­ны к ка­те­го­рии ред­ких, 31 вид на­хо­дит­ся в И. под ох­ра­ной. За вре­мя ос­вое­ния в ре­зуль­та­те вы­руб­ки и пе­ре­вы­па­са пло­ща­ди под ес­теств. дре­вес­ной рас­ти­тель­но­стью (бе­рё­зо­вые ред­ко­ле­сья, за­рос­ли ивы, ря­би­ны и мож­же­вель­ни­ка) рез­ко со­кра­ти­лись и сей­час со­став­ля­ют ок. 1% тер­ри­то­рии И. Зна­чит. пло­щадь за­ни­ма­ют ис­кусств. на­са­ж­де­ния хвой­ных по­род (12 тыс. га). Суб­арк­тич. раз­но­трав­но-зла­ко­вые лу­га ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся как вы­со­ко­про­дук­тив­ные па­ст­би­ща. Рав­ни­ны И. под­вер­же­ны зна­чит. эро­зии и де­фля­ции не­смот­ря на то, что при­ни­ма­ют­ся ме­ры к их за­щи­те; За­кон о борь­бе с де­фля­ци­ей на па­ст­бищ­ных зем­лях был при­нят в 1895 и стал од­ним из пер­вых при­ро­до­охран­ных за­ко­но­дат. ак­тов в Ев­ро­пе.

Спе­ци­фич. чер­та фау­ны И. – пол­ное от­сут­ст­вие зем­но­вод­ных и пре­смы­каю­щих­ся. Из 11 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих толь­ко пе­сец яв­ля­ет­ся ко­рен­ным оби­та­те­лем И., ос­таль­ные ви­ды, в т. ч. се­вер­ный олень, за­ве­зе­ны на ост­ров че­ло­ве­ком. В со­ста­ве ор­ни­то­фау­ны 93 ви­да птиц, 76 из них ре­гу­ляр­но гнез­дят­ся на ост­ро­ве. Круп­ная ко­ло­ния во­до­пла­ваю­щих птиц (ка­ме­нуш­ка, ис­ланд­ский го­голь, по­ляр­ная га­га­ра и др.) из­вест­на на оз. Ми­ватн. В озё­рах во­дит­ся фо­рель, в ре­ках – ло­сось. В при­бреж­ных во­дах И. встре­ча­ют­ся 2 ви­да тю­ле­ней и неск. ви­дов ки­тов. Из св. 50 ви­дов рыб важ­ней­шее про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют трес­ка, мор­ской окунь, пик­ша, пал­тус и др. Серь­ёз­ную про­бле­му для со­хра­не­ния ес­теств. био­раз­но­об­ра­зия И. пред­став­ля­ет ин­тро­дук­ция чу­же­род­ных ви­дов рас­те­ний и жи­вот­ных.

В И. соз­да­но 85 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих ок. 12% тер­ри­то­рии стра­ны, в т. ч. нац. парк Тин­гвед­лир, вклю­чён­ный в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Автор статьи: А. Ф. Ли­мо­нов (гео­ло­ги­че­ское строе­ниеи по­лез­ные ис­ко­пае­мые).

Автор раздела: М. А. Ар­ши­но­ва.

На­се­ле­ние

Св. 93% нас. со­став­ля­ют ис­ланд­цы, ос­таль­ные – им­ми­гран­ты, по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ко­то­рых при­бы­ло в И. в 1990–2006 из стран Центр. и Вост. Ев­ро­пы (по­ля­ки – ок. 3% нас., ли­тов­цы – 0,4%, ла­ты­ши и эс­тон­цы – 0,2%, вы­ход­цы из стран быв. Юго­сла­вии – 0,2%), а так­же Вост. и Юго-Вост. Азии (фи­лип­пин­цы – 0,2%, ки­тай­цы, в осн. жи­те­ли Тай­ва­ня, 0,2%). Сре­ди др. – вы­ход­цы из Гер­ма­нии (0,3%), Да­нии (0,3%), Пор­ту­га­лии (0,3%).

На­се­ле­ние И. с сер. 20 в. уве­ли­чи­лось бо­лее чем вдвое (144,3 тыс. чел. в 1950; 219,0 тыс. чел. в 1975; 282,8 тыс. чел. в 2000); за 1990–2006 его при­рост со­ста­вил 17,3% (макс. по­ка­за­тель для стран Сев. Ев­ропы).

Де­мо­гра­фич. си­туа­ция бла­го­при­ят­ная. Ха­рак­тер­на вы­со­кая ро­ж­дае­мость (14,3 на 1000 жит.; 2-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Ир­лан­дии). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти сни­жа­ет­ся с сер. 20 в. (4,2 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну в 1955–60; 2,4 в 1976–80), од­на­ко ос­та­ёт­ся одним из са­мых вы­со­ких в ев­роп. стра­нах (1,99 в 2005). Смерт­ность низ­кая (6,2 на 1000 жит. в 2005); мла­ден­че­ская смерт­ность 2,3 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (ми­ним. по­ка­за­тель для стран Ев­ро­пы). Вы­со­кие тем­пы об­ще­го при­рос­та на­се­ле­ния (1,9% в 2007) обес­пе­чи­ва­ют­ся за счёт вы­со­ко­го ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния (0,8%) и при­то­ка им­ми­гран­тов (1,8%). Саль­до ми­гра­ции 0,96 на 1000 жи­те­лей (2007).

На­се­ле­ние И. – од­но из са­мых мо­лодых в Ев­ро­пе. Ср. воз­раст жи­те­лей 35,9 го­да (2005). До­ля де­тей до 15 лет 21,8%, лиц 65 лет и стар­ше – 11,7% (зна­чи­тель­но ни­же ср.-ев­роп. по­ка­за­те­ля), лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) – 66,5%. По ср. ожи­дае­мой про­дол­жи­тель­но­сти жиз­ни 80,7 го­да (муж­чи­ны – 79,2, са­мая вы­со­кая в ев­роп. стра­нах, жен­щи­ны – 83,1 го­да; 2005) стра­на за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в Ев­ро­пе. В И., в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва ев­роп. стран, муж­чин боль­ше, чем жен­щин (на 100 жен­щин в ср. при­хо­дит­ся 101 муж­чи­на).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния 3,1 чел./км2 (2007). Наи­бо­лее плот­но на­се­ле­на юго-зап. часть стра­ны, осо­бен­но рай­он сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции, вклю­чаю­щей Рей­кья­вик (117 тыс. чел., 2008) и го­ро­да-спут­ни­ки Ко­упа­во­гюр (28,5 тыс. чел.), Хаб­нар­фь­ор­дюр (25 тыс. чел.), Гар­да­байр (9,7 тыс. чел.), Сель­тьяд­нар­нес (4,4 тыс. чел.) и др., где скон­цен­три­ро­ва­но св. 60% все­го на­се­ле­ния стра­ны. Др. круп­ные на­се­лён­ные пунк­ты – Акю­рей­ри (16,7 тыс. чел.), Кеб­ла­вик (8,3 тыс. чел.), Сель­фосс (6,4 тыс. чел.), Ак­ра­нес (6,2 тыс. чел.), Вест­ман­на­эй­яр (4,0 тыс. чел.).

Все­го в эко­но­ми­ке И. за­ня­то 161,3 тыс. чел. (2005), из них в сфе­ре ус­луг – 71,8%, пром-сти, строи­тель­ст­ве, элек­тро- и те­п­ло­снаб­же­нии – 18,7%, ры­бо­лов­ст­ве и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ке – 6,1%, с. х-ве – 3,4%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 2,1% эко­номи­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния (2007; с сер. 1990-х гг. – один из са­мых низ­ких в Ев­ро­пе).

Автор раздела: А. В. Шад­ский.

Ре­ли­гия

По дан­ным на 2004, 85,5% нас. И. – при­вер­жен­цы Нац. церк­ви И. (Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской церк­ви И.); 2,1% – лю­те­ран­ской Сво­бод­ной церк­ви Рей­кья­ви­ка; ок. 2% – ка­то­ли­ки (дио­цез Рей­кья­вик); ок. 1,5% – при­вер­жен­цы лю­те­ран­ской Сво­бод­ной церк­ви Хаб­нар­фь­ор­дю­ра; ок. 2,7% – пред­ста­ви­те­ли др. хри­сти­ан­ских кон­фес­сий (пре­им. про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций); ок. 6,2% – пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сий, а так­же счи­таю­щие се­бя в це­лом ве­рую­щи­ми, не раз­де­ляю­щие ни­ка­ких ре­лиг. взгля­дов или ук­ло­няю­щие­ся от оп­ре­де­ле­ния та­ко­вых. Ха­рак­тер­ной чер­той ре­лиг. жиз­ни И. ру­бе­жа 20–21 вв. яв­ля­ет­ся бы­строе воз­ро­ж­де­ние язы­че­ских сканд. ве­ро­ва­ний. Наи­бо­лее зна­чи­мым из по­доб­ных не­оя­зы­че­ских те­че­ний яв­ля­ет­ся «Брат­ст­во ве­ры в асов» («Брат­ст­во ве­ры Асат­ру», исл. А́satrúarfе́lagið; пер­вые об­щи­ны ос­но­ва­ны в 1972). С 2001 в Рей­кья­ви­ке дей­ст­ву­ет при­ход Рус. православной церкви.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ис­лан­дия до 1260-х гг. Точ­ных дан­ных об от­кры­тии о. Ис­лан­дия нет. Есть пред­по­ло­же­ния, что ок. 300 н. э. на ост­ро­ве по­бы­ва­ли рим­ля­не, а во 2-й пол. 8 в. в И., ко­то­рая бы­ла из­вест­на как о. Ту­ле, поя­ви­лись ирл. от­шель­ни­ки-хри­стиа­не. За­се­ле­ние остро­ва скан­ди­на­ва­ми на­ча­лось во 2-й пол. 9 в. в ви­кин­гов эпо­ху, по­сле то­го как его по­бе­ре­жья дос­тиг­ли нор­веж­цы и шве­ды. Норв. ви­кинг Фло­ки Виль­гер­дар­сон дал ост­ро­ву назв. «Ísland» – «Стра­на льдов». Пер­вым по­се­лен­цем, обос­но­вав­шим­ся в И. ок. 870 с семь­ёй и ра­ба­ми, был Ин­гольв Ар­нар­сон. К 930 по­бе­ре­жье И. бы­ло в осн. за­се­ле­но (в кон. 11 в. на­счи­ты­ва­лось св. 4,5 тыс. с.-х. дво­ров). Боль­шин­ст­во ко­ло­ни­стов со­став­ля­ли нор­веж­цы, но пе­ре­се­ля­лись на ост­ров и вы­ход­цы из сканд. ко­ло­ний в Ир­лан­дии, Шот­лан­дии и на ост­ро­вах Сев. Ат­лан­ти­ки, а так­же из Шве­ции. Гл. за­ня­тия­ми по­се­лен­цев бы­ли па­ст­бищ­ное ско­то­вод­ст­во и мор. про­мы­сел; зем­ле­де­лие име­ло вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, зер­но на ост­ров вво­зи­лось. Зна­чит. роль иг­ра­ло мо­ре­ход­ст­во. В 875 ис­ланд­ца­ми был от­крыт о. Грен­лан­дия, од­на­ко впер­вые они вы­са­ди­лись там лишь в 982, ок. 1000 дос­тиг­ли Сев. Аме­ри­ки.

Ха­рак­тер за­се­ле­ния И. во мно­гом оп­ре­де­лил осо­бен­но­сти её со­ци­аль­но­го и по­ли­тич. строя. Исл. об­ще­ст­во со­стоя­ло из сво­бод­ных зем­ле­вла­дель­цев-бон­дов, объ­е­ди­няв­ших­ся в об­щи­ны (хреп­пы). Осн. эко­но­мич. еди­ни­цей был обо­соб­лен­ный с.-х. двор бон­да. В усадь­бах за­жи­точ­ных бон­дов на­ря­ду с чле­на­ми се­мей жи­ли ра­бы (в пер­вый пе­ри­од по­сле за­се­ле­ния ост­ро­ва), слу­ги и др. за­ви­си­мые лю­ди; у круп­ных бон­дов арен­до­ва­ли зем­лю мел­кие хо­зяе­ва и воль­но­от­пу­щен­ни­ки. Из чис­ла знат­ных бон­дов (хёв­динг) из­би­ра­лись го­ди (пер­во­на­чаль­но – жре­цы язы­че­ских хра­мов, на что ука­зы­ва­ет в т. ч. эти­мо­ло­гия сло­ва). Ок. 930 И. ста­ла де­лить­ся на го­дор­ды (ок­ру­га), во гла­ве ко­то­рых стоя­ли го­ди. Знать поль­зо­ва­лась боль­шим об­ществ. влия­ни­ем, её пред­ста­ви­те­ли ру­ко­во­ди­ли су­деб­ны­ми со­б­ра­ния­ми (тин­га­ми) и об­ще­на­род­ным со­б­ра­ни­ем – аль­тин­гом (впер­вые был со­зван в 930 на По­лях Тин­га – «Тин­гвед­лир», близ оз. Тин­гвад­ла­ватн). В 965 стра­на бы­ла по­де­ле­на на «чет­вер­ти». Ру­ко­во­ди­те­лем аль­тин­га стал «за­ко­но­го­во­ри­тель», знав­ший все за­ко­ны на­изусть и ог­ла­шав­ший их на аль­тин­гах со Ска­лы За­ко­нов. Исл. за­ко­ны впер­вые за­пи­са­ны в 1117. Вве­дён­ное аль­тин­гом под дав­ле­ни­ем норв. ко­ро­ля Ола­фа Трюг­гва­со­на в 1000 хри­сти­ан­ст­во дол­гое вре­мя не мог­ло окон­ча­тель­но вы­тес­нить язы­че­ст­во.

В 12 в. на­ча­лось объ­е­ди­не­ние го­дор­дов в ру­ках наи­бо­лее мо­гу­ще­ст­вен­ных пред­ста­ви­те­лей ро­до­вой зна­ти. Изо­ли­ро­ван­ность И. от внеш­не­го ми­ра и осо­бен­но­сти хо­зяйств. жиз­ни обу­сло­ви­ли дли­тель­ное со­хра­не­ние ро­до­вых тра­ди­ций. В 13 в. осн. мас­са мел­ких кре­сть­ян по­па­ла в по­зе­мель­ную за­ви­си­мость от сред­них и круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. В это вре­мя знать (в осо­бен­но­сти мо­гу­ще­ст­вен­ный род Стур­лун­гов), имев­шая собств. во­ен. дру­жи­ны, от­тес­ни­ла мел­ких бон­дов от уча­стия в управ­ле­нии.

Ис­лан­дия под вла­стью Нор­ве­гии (1260-е гг. – сер. 16 в.) и Да­нии (сер. 16 – нач. 19 вв.). В 1262–64, вос­поль­зо­вав­шись раз­до­ра­ми сре­ди ме­ст­ной зна­ти, Нор­ве­гия под­чи­ни­ла И. Под вла­стью норв. ко­ро­ны аль­тинг про­дол­жал со­би­рать­ся, но ли­шил­ся боль­шин­ст­ва за­ко­но­дат. функ­ций, власть фак­ти­че­ски пе­ре­шла в ру­ки ко­ро­лев­ско­го на­ме­ст­ни­ка и чи­нов­ни­ков. В И. бы­ли вве­де­ны норв. за­ко­ны, на­се­ле­ние об­ло­же­но на­ло­га­ми. Вла­де­ния опаль­ной исл. зна­ти ста­ли соб­ст­вен­но­стью норв. ко­ро­ны. Ус­ко­рил­ся про­цесс пре­вра­ще­ния бон­дов в арен­да­то­ров. По­ли­ти­ка норв. вла­стей при­ве­ла к по­сте­пен­но­му упад­ку эко­но­мич. жиз­ни И. и по­ста­ви­ла её в за­ви­си­мость от норв. экс­пор­та. В 1380 И. (вме­сте с Нор­ве­ги­ей) ока­за­лась в унии с Да­ни­ей, а за­тем в со­ста­ве дат.-швед.-норв. Каль­мар­ской унии 1397–1523. Эпи­де­мия чу­мы 1402–04 при­ве­ла к рез­ко­му со­кра­ще­нию чис­лен­но­сти на­се­ле­ния ост­ро­ва. В 15 в. эко­номич. кри­зис про­дол­жал уг­луб­лять­ся, прак­ти­че­ски вся исл. тор­гов­ля и мор. про­мы­сел ока­за­лись в ру­ках ган­зей­ских и англ. куп­цов; в 16 в. ган­зей­цев по­тес­ни­ло дат. ку­пе­че­ст­во.

С ут­ра­той Нор­ве­ги­ей ста­ту­са ко­ро­лев­ст­ва (1537) управ­ле­ние И. пе­ре­шло к дат. пра­ви­тель­ст­ву. В 1540 в И. про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция . Со­про­тив­ле­ние цер­ков­ной ре­фор­ме, ко­то­рое воз­гла­вил еп. Йоун Ара­сон (каз­нён в 1550), при­ня­ло ха­рак­тер нац.-ос­во­бо­дит. борь­бы; с её по­ра­же­ни­ем дат. гнёт уси­лил­ся. В 1602 в И. ус­та­нов­ле­на тор­го­вая мо­но­по­лия дат­чан (ог­ра­ниче­на лишь в кон. 18 в.). С нач. 19 в. И. ут­ра­ти­ла ос­тат­ки ав­то­но­мии: в 1800 ука­зом дат. ко­ро­ля был уп­разд­нён аль­тинг, в 1808 ли­к­ви­ди­ро­ва­но са­мо­управ­ле­ние в хреп­пах (низ­ших адм. еди­ни­цах). В ию­не 1809 дат. аван­тю­рист Йор­ген Йор­ген­сен при под­держ­ке анг­ли­чан осу­ще­ст­вил в И. пе­ре­во­рот, аре­сто­вал гу­бер­на­то­ра, про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость И., а се­бя объ­я­вил её пра­ви­те­лем. Че­рез два ме­ся­ца Йор­ген­сен был аре­сто­ван и вы­ве­зен в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Ис­лан­дия в 19 – нач. 20 вв. По ус­ло­ви­ям Киль­ских мир­ных до­го­во­ров 1814 дат. ко­роль ус­ту­пил ко­ро­лю Шве­ции Нор­ве­гию, од­на­ко И., как и др. за­мор­ские ат­лан­тич. вла­де­ния, ос­та­лась в со­ста­ве Да­нии. Об­ще­ев­ро­пей­ский пром. подъ­ём 1-й четв. 19 в. спо­соб­ст­во­вал ожив­ле­нию эко­но­мич. и по­ли­тич. жиз­ни И. В кон. 1820-х – нач. 1830-х гг. в И. воз­ник­ли пер­вые мел­кие пром. пред­при­ятия по об­ра­бот­ке шер­сти, ры­бы, пе­ра и т. п. В этот пе­ри­од сре­ди исл. сту­ден­че­ст­ва в Ко­пен­га­ге­не рас­про­стра­ни­лись идеи нац. воз­ро­ж­де­ния. В 1829 юрист Бальд­вин Эй­нар­сен на­чал из­да­вать жур­нал, в ко­то­ром про­па­ган­ди­ро­вал идеи со­зы­ва пред­ста­вит. со­б­ра­ния, нац., куль­тур­но­го и эко­но­мич. воз­ро­ж­де­ния стра­ны. В стра­не раз­вер­ну­лось нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ние, ко­то­рое воз­гла­ви­ли пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции (Йоун Си­гур­дс­сон и др.). Ука­зом Кри­стиа­на VIII от 8.3.1843 был вос­ста­нов­лен аль­тинг, но лишь как со­ве­щат. ор­ган. Под влия­ни­ем ре­во­лю­ций 1848–49 в ев­роп. стра­нах и исл. нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния дат. ко­роль в 1849 га­ран­ти­ро­вал, что но­вые за­ко­ны в И. бу­дут вво­дить­ся толь­ко с со­гла­сия ис­ланд­цев. Со­зван­ное в 1851 Нац. уч­ре­дит. со­б­ра­ние И. (тьод­фун­дур) по­тре­бо­ва­ло при­знать ав­то­но­мию И. Дат. вла­сти по­шли на ряд ус­ту­пок: в 1854 в И. бы­ла от­мене­на дат. тор­го­вая мо­но­по­лия, в 1855 всту­пил в си­лу за­кон о сво­бо­де пе­ча­ти, в 1859 ус­та­нов­ле­но ра­вен­ст­во исл. и дат. язы­ков в гос. де­ло­про­из­вод­ст­ве. В 1871 дат. рик­сдаг при­нял за­кон о пре­дос­тав­ле­нии И. ав­то­номии во внутр. де­лах. В 1874 дат. король, при­быв­ший в И. на празд­но­ва­ние 1000-ле­тия за­се­ле­ния ост­ро­ва, без кон­суль­та­ций с аль­тин­гом из­дал кон­сти­ту­цию И., по ко­то­рой на­ме­ст­ник ко­ро­ля ста­но­вил­ся выс­шей адм. ин­стан­ци­ей в И., а за са­мим ко­ро­лём со­хра­ня­лось пра­во аб­со­лют­но­го ве­то. В нач. 20 в. ав­то­но­мия И. зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась: с 1904 ме­ст­ное управ­ле­ние бы­ло со­сре­до­то­че­но в ру­ках от­вет­ст­вен­но­го пе­ред аль­тин­гом исл. гос. ми­ни­ст­ра (его ре­зиден­ция на­хо­ди­лась в Рей­кья­ви­ке), долж­ность на­ме­ст­ни­ка ко­ро­ля бы­ла уп­разд­не­на.

К кон. 19 – нач. 20 вв. от­но­сит­ся утвер­жде­ние в И. ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний. На­ча­лась бы­ст­рая со­ци­аль­ная диф­фе­рен­циа­ция в с. х-ве, поя­ви­лись круп­ные ов­це­вод­че­ские фер­мы, ста­ли раз­ви­вать­ся экс­порт­ное ры­бо­лов­ст­во, про­мы­сло­вая и сбы­то­вая коо­пе­ра­ция (пер­вый коо­пе­ра­тив ос­но­ван в 1882). В 1885 уч­ре­ж­дён Нац. банк И. В кон. 19 в. на­ча­ла скла­ды­вать­ся Пар­тия не­за­ви­си­мо­сти (ПН), объ­е­ди­няв­шая гл. обр. ры­бо­про­мыш­лен­ни­ков и тор­го­вую бур­жуа­зию (окон­ча­тель­но офор­ми­лась в 1929). В 1907, в ус­ло­ви­ях от­де­ле­ния Нор­ве­гии от Шве­ции, исл. бур­жуа­зия вы­дви­ну­ла тре­бо­ва­ние пре­дос­тав­ле­ния И. пол­ной не­за­ви­си­мо­сти. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны от­но­ше­ния И. с Да­ни­ей поч­ти пол­но­стью обор­ва­лись, но уси­ли­лись тор­го­во-эко­но­мич. свя­зи с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США. В го­ды вой­ны в И. воз­ник­ли по­ли­тич. и об­ществ. ор­га­ни­за­ции: в 1916 окон­ча­тель­но офор­ми­лись Со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия Ис­лан­дии (СДПИ) и Про­грес­сив­ная (фер­мер­ская) пар­тия (ПП), а так­же Фе­де­ра­ция проф­сою­зов. В 1916 И. до­би­лась со­гла­сия Да­нии на соз­да­ние исл. пра­ви­тель­ст­ва, со­стоя­ще­го из трёх ми­ни­ст­ров; был по­став­лен во­прос о пе­ре­смот­ре ха­рак­те­ра исл.-дат. гос. от­но­ше­ний.

Ис­лан­дия в унии с Да­ни­ей (1918–44). 30.11.1918 ме­ж­ду И. и Да­ни­ей был за­клю­чён до­го­вор о лич­ной унии. И. бы­ла про­воз­гла­ше­на ко­ро­лев­ст­вом, воз­глав­ляе­мым дат. ко­ро­лём. В ком­пе­тен­цию дат. пра­ви­тель­ст­ва пе­ре­да­ва­лись во­про­сы обо­ро­ны и внеш­ней по­ли­ти­ки, в ре­ше­нии ос­таль­ных во­про­сов И. пре­до­став­лял­ся пол­ный су­ве­ре­ни­тет. Бы­ло объ­яв­ле­но о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те И. 18.5.1920 при­ня­та кон­сти­ту­ция И. (ос­та­ва­лась в си­ле до 1944), по ко­то­рой пра­ви­тель­ст­во И., фор­маль­но на­зна­чае­мое ко­ро­лём, ста­ло от­вет­ст­вен­ным пе­ред аль­тин­гом. В 1920-е гг. эко­но­ми­ка И. ис­пы­ты­ва­ла зна­чит. труд­но­сти, уси­ли­лась её за­ви­си­мость от брит. ка­пи­та­ла, обо­ст­ри­лась внут­ри­по­ли­тич. борь­ба. Ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис 1929–33 спо­соб­ст­во­вал обо­ст­ре­нию эко­но­мич. про­блем. Исл. экс­порт, со­став­ляв­ший в 1926–30 66,1 млн. крон, в 1931–35 со­кра­тил­ся до 48,6 млн. крон. Рез­ко уве­ли­чи­лось чис­ло без­ра­бот­ных.

В 1930 из СДПИ вы­де­ли­лась Ком­му­ни­стич. пар­тия Ис­лан­дии (КПИ), объ­еди­нив­шая­ся в 1938 с ле­вым кры­лом со­ци­ал-де­мо­кра­тов в Еди­ную со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию Ис­лан­дии (ЕСПИ; су­ще­ст­во­ва­ла до кон. 1968).

По­сле ок­ку­па­ции Да­нии вой­ска­ми гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии (апр. 1940) в И. вы­са­ди­лись анг­ли­ча­не (10.5.1940). В ию­ле 1941 пра­ви­тель­ст­во США за­клю­чи­ло с И. со­гла­ше­ние «об обо­ро­не И. в те­че­ние вой­ны», по ко­то­ро­му брит. час­ти в И. бы­ли за­ме­не­ны аме­ри­кан­ски­ми. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны И. иг­ра­ла зна­чит. роль в обес­пе­че­нии мор. ком­му­ни­ка­ций ме­ж­ду СССР и его зап. со­юз­ни­ка­ми. В И. бы­ли на­прав­ле­ны боль­шие ин­ве­сти­ции для строи­тель­ст­ва и мо­дер­ни­за­ции пор­тов, до­рог, аэ­ро­дро­мов, ка­зарм и др., соз­да­ны но­вые ра­бо­чие мес­та, ли­к­ви­ди­ро­ва­на без­ра­бо­ти­ца; жиз­нен­ный уро­вень ис­ланд­цев зна­чи­тель­но вы­рос.

В дек. 1943 ис­тёк срок дей­ст­вия дат.-исл. до­го­во­ра об унии. На про­шед­шем 20–23.5.1944 ре­фе­рен­ду­ме по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ис­ланд­цев про­го­ло­со­ва­ло за рас­тор­же­ние унии и про­воз­гла­ше­ние рес­пуб­ли­ки. 17.6.1944 аль­тинг при­нял рес­пуб­ли­кан­скую Кон­сти­ту­цию и И. бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­кой. СССР од­ним из пер­вых при­знал не­за­ви­си­мое исл. гос-во (не­по­сред­ст­вен­ные ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми бы­ли ус­та­нов­ле­ны ещё 4.10.1943; с 1926 они под­дер­жи­ва­лись че­рез Да­нию; в дек. 1955 мис­сии в Мо­ск­ве и Рей­кья­ви­ке бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в по­соль­ст­ва).

Ис­ланд­ская рес­пуб­ли­ка. В сент. 1946 аль­тинг по тре­бо­ва­нию США при­нял ре­ше­ние о пе­ре­да­че амер. вла­стям аэ­ро­дро­ма в Кеб­ла­ви­ке (в 50 км от Рей­кья­ви­ка) на срок до 5 лет. В 1948 на И. бы­ло рас­про­стра­не­но дей­ст­вие Мар­шал­ла пла­на, в 1949 И. ста­ла чл. Ор­га­ни­за­ции Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра (НАТО). 5.5.1951 бы­ло за­клю­че­но исл.-амер. со­гла­ше­ние об обо­ро­не, по су­ще­ст­ву пре­вра­тив­шее И. в один из во­ен. фор­по­стов США. Под­пи­са­ние это­го со­гла­ше­ния ста­ло при­чи­ной круп­ней­шей в ис­то­рии И. все­об­щей за­бас­тов­ки. Под дав­ле­ни­ем об­ще­ст­вен­но­сти аль­тинг 28.3.1956 при­нял ре­зо­лю­цию о пе­ре­смот­ре со­гла­ше­ния с США, за­пре­ще­нии во­ен. строи­тель­ст­ва на ба­зе Кеб­ла­вик и вы­во­де амер. войск из стра­ны. На­хо­див­шее­ся в 1956–1958 у вла­сти ле­во­цен­три­ст­ское пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­рое вхо­ди­ли ПП, СДПИ и ЕСПИ, на­ча­ло пе­ре­го­во­ры с США о вы­пол­не­нии ре­зо­лю­ции аль­тин­га. Од­на­ко США, ис­поль­зуя ме­ха­низм НАТО, уда­лось от­ло­жить ре­ше­ние это­го во­про­са на не­оп­ре­де­лён­ное вре­мя. При­шед­шее в 1959 к вла­сти коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во ПН и со­ци­ал-де­мо­кра­тов в 1964 да­ло со­гла­сие на строи­тель­ст­во на бе­ре­гу зал. Хваль-фьорд во­ен.-мор. ба­зы США.

В 1970–90-е гг. в стра­не сме­ня­ли друг дру­га пра­во­цен­три­ст­ские и ле­во­цен­три­ст­ские ка­би­не­ты. В 1971–74 у вла­сти на­хо­ди­лось ле­во­цен­три­ст­ское пра­ви­тель­ст­во [ПП, Нар. со­юз (об­ра­зо­ван в 1968 быв. чле­на­ми ЕСПИ), Орг-ция сво­бо­до­мыс­ля­щих и ле­вых] во гла­ве с пред. ПП Оулавом Йо­ухан­нес­со­ном. Оно зая­ви­ло о на­ме­ре­нии пе­ре­смот­реть до­го­вор об обо­ро­не с США 1951 и до­бить­ся вы­во­да амер. войск. Со­от­вет­ст­вую­щее тре­бо­ва­ние бы­ло вы­дви­ну­то И. на пе­ре­го­во­рах с США в 1973. Ост­ро встал во­прос о гра­ни­цах ры­бо­лов­ной зо­ны И. В 1972 аль­тинг по­ста­но­вил рас­ши­рить зо­ну юрис­дик­ции И. над мор. тер­ри­то­рия­ми с 12 до 50 миль (93 км; в 1958 она бы­ла рас­ши­ре­на с 4 до 12 миль), что при­ве­ло к ухуд­ше­нию от­но­ше­ний И. с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и ФРГ, об­ра­тив­ши­ми­ся в Меж­ду­нар. суд, ко­то­рый вы­нес ре­ше­ние, что при­бреж­ные гос-ва не мо­гут про­во­дить оке­ан­ские гра­ни­цы ис­хо­дя лишь из сво­его нац. за­ко­но­да­тель­ст­ва. И. не при­зна­ла этот вер­дикт. Вспых­ну­ла «трес­ко­вая вой­на»: ко­раб­ли исл. сто­ро­же­вой ох­ра­ны пре­пят­ст­во­ва­ли ве­де­нию ло­ва ры­бы трау­ле­ра­ми из Ве­ли­ко­бри­та­нии и ФРГ в 50-миль­ной зо­не. Про­ти­во­стоя­ние не по­зво­ли­ло вве­сти в дей­ст­вие Со­гла­ше­ние о тор­гов­ле и та­мо­жен­ных льго­тах ме­ж­ду И. и ЕЭС, за­клю­чён­ное в 1972. Пе­ре­го­во­ры с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей не да­ли ре­зуль­та­тов, и в мае 1973 брит. во­ен. су­да бы­ли на­прав­ле­ны в рай­он кон­флик­та. И. в от­вет за­пре­ти­ла брит. ВВС поль­зо­вать­ся исл. аэ­ро­дро­ма­ми, ото­зва­ла из Лон­до­на сво­его по­сла и об­ра­ти­лась в Со­вет Безо­пас­но­сти ООН с жа­ло­бой на «брит. аг­рес­сию». В авг. 1973 исл.-брит. кон­фликт обо­ст­рил­ся: брит. фре­гат пы­тал­ся по­то­пить суд­но исл. бе­ре­го­вой ох­ра­ны, один мо­ряк по­гиб. Пра­ви­тель­ст­во И. зая­ви­ло о на­ме­ре­нии ра­зо­рвать ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. Стре­мясь из­бе­жать это­го, Ве­ли­ко­бри­та­ния в окт. 1973 вы­ве­ла свои су­да из 50-миль­ной зо­ны. Ре­зуль­та­том пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду пре­мьер-ми­ни­ст­ра­ми двух стран ста­ло под­пи­са­ние со­гла­ше­ния, ус­та­нав­ли­вав­ше­го кво­ты на лов ры­бы брит. сто­ро­ной в зо­не, ко­то­рую И. объ­я­ви­ла на­хо­дя­щей­ся под её юрис­дик­ци­ей.

Ле­во­цен­три­ст­ский ка­би­нет унас­ле­до­вал от пред­ше­ст­вую­ще­го пра­ви­тель­ст­ва слож­ные эко­но­мич. про­бле­мы (вы­со­кая ин­фля­ция, сни­же­ние уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния, уси­ле­ние за­ви­си­мо­сти исл. эко­но­ми­ки от иностр. ка­пи­та­ла и др.). По­пыт­ки пра­ви­тель­ст­ва ре­шить эти про­бле­мы пу­тём ак­ти­ви­за­ции та­риф­ной, со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки и ре­гу­ли­ро­ва­ния цен, в т. ч. за­ку­поч­ных цен на ры­бу и с.-х. про­дук­ты, ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над иностр. ин­ве­сти­ция­ми не да­ли по­ло­жи­тель­ных ре­зуль­та­тов. Эко­но­мич. труд­но­сти усу­гу­би­ло из­вер­же­ние вул­ка­на Хей­ма­эй в 1973, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го был раз­ру­шен вто­рой по ве­ли­чи­не порт и центр пе­ре­ра­бот­ки ры­бы Вест­ман­на­эй­яр. Сканд. стра­ны ока­за­ли И. без­воз­мезд­ную по­мощь по ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий из­вер­же­ния.

Эко­но­мич. про­бле­мы при­ве­ли в 1974 к рас­па­ду ле­во­цен­три­ст­ской коа­ли­ции. На дос­роч­ных вы­бо­рах быв. пра­вя­щие пар­тии и оп­по­зи­ция по­лу­чи­ли рав­ное чис­ло мест в аль­тин­ге. Бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­во­цен­три­ст­ское пра­ви­тель­ст­во ПН и ПП, ко­то­рое воз­гла­вил ли­дер ПН Гейр Халльг­римс­сон. Но­вый ка­би­нет дос­тиг с США до­го­во­рён­но­сти о со­хра­не­нии амер. во­ен. ба­зы в Кеб­ла­ви­ке. По ус­ло­ви­ям но­во­го со­гла­ше­ния об обо­ро­не (1974) чис­лен­ность амер. войск в И. бы­ла со­кра­ще­на. Всту­пи­ло в дей­ст­вие со­гла­ше­ние И. с ЕЭС.

В 1975 от­но­ше­ния И. с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и ФРГ вновь ухуд­ши­лись в ре­зуль­та­те вве­де­ния исл. пра­ви­тель­ст­вом 200- миль­ной ры­бо­лов­ной зо­ны (370 км). Пе­ре­го­во­ры с ФРГ за­кон­чи­лись под­пи­са­ни­ем со­гла­ше­ния об уча­ст­ках ло­ва, од­на­ко пе­ре­го­во­ры с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей по­тер­пе­ли не­уда­чу. Брит. пра­ви­тель­ст­во вновь на­пра­ви­ло во­ен. су­да в рай­он кон­флик­та, на что И. от­ве­ти­ла за­пре­том на поль­зо­ва­ние свои­ми аэ­ро­дро­ма­ми и пор­та­ми. В февр. 1976 И. ра­зо­рва­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. В ре­зуль­та­те по­сред­ни­че­ст­ва США и НАТО сто­ро­ны до­го­во­ри­лись о со­кра­ще­нии брит. кво­ты на вы­лов ры­бы. В ию­не 1976 ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми бы­ли вос­ста­нов­ле­ны.

Пра­ви­тель­ст­во ПН и ПП за­мо­ро­зи­ло зар­пла­ту, по­вы­си­ло це­ны, на­ча­ло ин­тен­сив­но при­вле­кать иностр. ка­пи­тал в исл. эко­но­ми­ку. В знак про­тес­та про­тив рос­та ин­фля­ции исл. проф­сою­зы в 1975 про­ве­ли все­об­щую за­бас­тов­ку. Пред­при­ни­ма­те­ли со­гла­си­лись по­вы­сить зар­пла­ту, од­на­ко вве­дён­ный пра­ви­тель­ст­вом на­лог на то­ва­ры пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти прак­ти­че­ски обес­це­нил это по­вы­ше­ние. В ре­зуль­та­те все­об­щей за­бас­тов­ки 1976 и стач­ки гос. и му­ни­ци­паль­ных слу­жа­щих 1977 зар­пла­та бы­ла вновь по­вы­ше­на. В февр. 1978 пра­ви­тель­ст­во про­ве­ло за­кон об ог­ра­ни­че­нии рос­та за­ра­бот­ной пла­ты, что вы­зва­ло но­вые за­бас­тов­ки и про­тес­ты.

На вы­бо­рах 1978 пра­вая ПН по­тер­пела по­ра­же­ние, к вла­сти при­шла ле­во­цен­три­ст­ская коа­ли­ция в со­ста­ве ПП, Нар. сою­за и СДПИ. В 1978–79 пра­ви­тель­ст­во воз­глав­лял ли­дер про­грес­си­стов Оулав Йо­ухан­нес­сон. Но­вый ка­би­нет от­ме­нил ряд ра­нее при­ня­тых эко­но­мич. и со­ци­аль­ных за­ко­нов, воз­ро­дил прак­ти­ку за­клю­че­ния кол­лек­тив­ных со­гла­ше­ний ме­ж­ду ра­бо­то­да­те­ля­ми и ра­бот­ни­ка­ми, за­мо­ро­зил це­ны, по­вы­сил зар­пла­ту низ­ко­оп­ла­чи­вае­мым ка­те­го­ри­ям лиц на­ём­но­го тру­да и др.; бы­ла прак­ти­че­ски пол­но­стью ли­к­ви­ди­ро­ва­на без­ра­бо­ти­ца. Аль­тинг при­нял за­кон о по­сте­пен­ном пе­ре­хо­де на 40-ча­со­вую ра­бо­чую не­де­лю.

Ме­ж­ду пар­тия­ми пра­вя­щей коа­ли­ции со­хра­ня­лись раз­но­гла­сия по со­ци­аль­но-эко­но­мич. во­про­сам, что при­ве­ло в 1979 к её рас­па­ду и от­став­ке ка­би­не­та. С 1980 у вла­сти на­хо­ди­лось пра­ви­тель­ст­во Гун­на­ра То­родд­се­на, в ко­то­рое во­шли чле­ны ПН, ПП и Нар. сою­за. Оно ини­ции­ро­ва­ло при­ня­тие за­ко­нов об уве­ли­че­нии ас­сиг­но­ва­ний на жи­лищ­ное строи­тель­ст­во, на уве­ли­че­ние по­со­бий и рас­ши­ре­ние льгот ма­те­рям; в 1981 пра­ви­тель­ст­во при­сту­пи­ло к осу­ще­ст­в­ле­нию про­грам­мы ста­би­ли­за­ции ис­ланд­ской кро­ны. Бы­ли вре­мен­но за­мо­ро­же­ны це­ны, сни­же­ны на­ло­ги для низ­ко­оп­ла­чи­вае­мых ка­те­го­рий тру­дя­щих­ся при со­кра­ще­нии над­ба­вок к зар­пла­те. Ка­би­нет ввёл гос. стра­хо­ва­ние пен­сий от ин­фля­ции, сни­зил пен­си­он­ный воз­раст мо­ря­ков и ры­ба­ков до 60 лет, улуч­шил сис­те­му стра­хо­ва­ния по без­ра­бо­ти­це. В 1981–82 бы­ла неск. раз де­валь­ви­ро­ва­на ис­ланд­ская кро­на. В 1982 пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло эко­но­мич. про­грам­му, ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла из­ме­не­ние сис­те­мы це­но­об­ра­зо­ва­ния в ры­бо­лов­ст­ве и с. х-ве, за­щи­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти и вы­рав­ни­ва­ние жиз­нен­но­го уров­ня разл. сло­ёв на­се­ле­ния. Од­на­ко эко­но­мич. труд­но­сти 1982 по­бу­ди­ли вла­сти вновь по­вы­сить на­ло­ги и сни­зить над­бав­ки к зар­пла­те. Од­но­вре­мен­но уве­ли­чи­лись рас­хо­ды на со­ци­аль­ные ну­ж­ды, от­пус­ка, ма­те­ри­аль­ная по­мощь пре­ста­ре­лым, ком­пен­са­ции низ­ко­оп­ла­чи­вае­мым ка­те­го­ри­ям на­се­ле­ния, зай­мы и сти­пен­дии уча­щим­ся и т. д.

Не­спо­соб­ность ка­би­не­та Гун­на­ра То­родд­се­на спра­вить­ся с эко­но­мич. про­бле­ма­ми ста­ла при­чи­ной про­ве­де­ния в 1983 дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. По их ре­зуль­та­там бы­ла об­ра­зо­ва­на но­вая пра­во­цен­три­ст­ская пра­вя­щая коа­ли­ция в со­ста­ве ПН и ПП во гла­ве с про­грес­си­стом Стейн­гри­мом Хер­ман­н­с­со­ном. Но­вым пра­ви­тель­ст­вом бы­ли со­кра­ще­ны рас­хо­ды на со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние и здра­во­охра­не­ние, до­та­ции с. х-ву, фак­ти­че­ски за­мо­ро­же­на за­ра­бот­ная пла­та, при­ос­та­нов­ле­но за­клю­че­ние кол­лек­тив­ных до­го­во­ров. Аль­тинг одоб­рил при­ва­ти­за­цию ря­да гос. пред­при­ятий, пре­до­ста­вил на­ло­го­вые льго­ты иму­щим сло­ям на­се­ле­ния. Осе­нью 1984, по­сле оче­ред­ной де­валь­ва­ции ис­ланд­ской кро­ны, проф­сою­зы про­ве­ли 4-не­дель­ную за­бас­тов­ку ра­бот­ни­ков гос. и му­ни­ци­паль­ных пред­при­ятий, но до­бить­ся ре­аль­но­го уве­ли­че­ния за­ра­бот­ной пла­ты им не уда­лось.

Пра­ви­тель­ст­во Стейн­гри­ма Хер­манн­с­со­на про­во­ди­ло курс на ук­ре­п­ле­ние свя­зей И. с НАТО. Оно со­гла­си­лось на со­ору­же­ние до­пол­нит. объ­ек­тов, об­слу­жи­ваю­щих ба­зу в Кеб­ла­ви­ке, и но­вых ра­дар­ных стан­ций. Бы­ло на­ча­то строи­тель­ст­во ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­та, ко­то­рый мог ис­поль­зо­вать­ся ВВС НАТО. В то же вре­мя в 1985 был за­пре­щён за­ход в исл. пор­ты и во­ды ко­раб­лей с ядер­ным ору­жи­ем на бор­ту. Аль­тинг еди­но­душ­но объ­я­вил И. безъ­я­дер­ной зо­ной. В окт. 1986 в Рей­кья­ви­ке про­шла встре­ча ме­ж­ду Р. Рей­га­ном и М. С. Гор­ба­чё­вым.

Жё­ст­кая эко­но­мич. по­ли­ти­ка по­зво­ли­ла пра­ви­тель­ст­ву до­бить­ся улуч­ше­ния конъ­юнк­ту­ры и со­кра­ще­ния ин­фля­ции. По­сле вы­бо­ров 1987 пра­вя­щая коа­ли­ция бы­ла рас­ши­ре­на за счёт вхо­ж­де­ния в неё со­ци­ал-де­мо­кра­тов. Пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал чл. ПН Тор­стейн Па­ульс­сон. Пра­ви­тель­ст­во сде­ла­ло упор на борь­бу с ин­фля­ци­ей и оз­до­ров­ле­ние гос. фи­нан­сов, с тем что­бы до­бить­ся ли­к­ви­да­ции де­фи­ци­та пла­тёж­но­го и внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са. В 1988 соз­да­но но­вое ле­во­цен­три­ст­ское пра­ви­тель­ст­во с уча­сти­ем ПП, СДПИ и Нар. сою­за (1988–91) во гла­ве с про­грес­си­стом Стейн­гри­мом Хер­ман­нс­со­ном. Оно зая­ви­ло о на­ме­ре­нии по­вы­сить на­ло­ги на круп­ные до­хо­ды, уве­ли­чить пен­сии, по­со­бия и до­та­ции, а так­же по­мощь ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щим пред­при­яти­ям. При­ня­тые пра­ви­тель­ст­вом ме­ры по­зво­ли­ли со­кра­тить уро­вень ин­фля­ции с 27 до 15%.

На вы­бо­рах 1991 ус­пе­ха до­би­лась ПН. Её ли­дер Да­вид Од­дс­сон сфор­ми­ро­вал пра­ви­тель­ст­во из пред­ста­ви­те­лей сво­ей пар­тии и со­ци­ал-де­мо­кра­тов, а по­сле вы­бо­ров 1995 – из ПН и ПП. Оно удер­жа­лось у вла­сти и по­сле вы­бо­ров в аль­тинг в 1999.

В 1994 И. во­шла в Ев­роп. эко­но­мич. про­стран­ст­во (ЕЭП). В хо­де пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду Ев­роп. ас­со­циа­ци­ей сво­бод­ной тор­гов­ли и ЕС бы­ла при­зна­на ус­та­нов­лен­ная И. ры­бо­лов­ная зо­на. И. от­ме­ни­ла по­шли­ны на им­порт ры­бо­про­дук­тов из стран ЕС и раз­ре­ши­ла су­дам этих стран вы­лав­ли­вать до 3 тыс. т ры­бы в год в сво­ей ры­бо­лов­ной зо­не. В то же вре­мя И. про­дол­жа­ла ос­па­ри­вать пра­во су­дов Нор­ве­гии, Да­нии и Ка­на­ды вес­ти рыб­ный про­мы­сел на исл. шель­фе. Что­бы не до­пус­тить пе­ре­ло­ва ры­бы и со­кра­ще­ния рыб­ных ре­сур­сов стра­ны, И. умень­ши­ла собств. ры­бо­лов­ный флот.

С нач. 1990-х гг. ВВП И. не­пре­рыв­но воз­рас­тал (в сред­нем на 4,5% в год). Пра­ви­тель­ст­во со­кра­ти­ло на­ло­ги, в т. ч. по­до­ход­ный (на 4%) и на­лог с кор­по­ра­ций (с 24,5 до 14%). Вла­сти ос­ла­би­ли ре­гу­ли­ро­ва­ние эко­но­мич. дея­тель­но­сти с по­мо­щью средств пра­ви­тельств. фон­дов и сде­ла­ли упор на раз­ви­тие ме­ха­низ­мов сво­бод­но­го рын­ка. При этом про­дол­жи­лась при­ва­ти­за­ция гос. ком­па­ний. В 2000 поя­ви­лись при­зна­ки не­ко­то­ро­го спа­да исл. эко­но­ми­ки: за­мед­ли­лись тем­пы рос­та ВВП, без­ра­бо­ти­ца дос­тиг­ла 2%, ин­фля­ция – 5%. В 2003 эко­но­мич. си­туа­ция ста­би­ли­зи­ро­ва­лась, ин­фля­ция со­кра­ти­лась до 2%. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров в пар­ла­мент 2003 бы­ло соз­да­но коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во ПН и пар­тии Со­ци­ал-де­мо­кра­тич. аль­янс (об­ра­зо­ва­на в 2001 в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния СДПИ, Нар. со­ю­за и др.) под рук. Гей­ра Ха­ар­де (ПН), под­дер­жи­вае­мое 43 де­пу­та­та­ми (из 63). В 2001 И. при­сое­ди­ни­лась к Шен­ген­ско­му со­гла­ше­нию. 30.9.2006 США и И. до­стиг­ли со­гла­ше­ния о пе­ре­да­че амер. во­ен. ба­зы в Кеб­ла­ви­ке исл. пра­ви­тель­ст­ву.

С нач. 1990-х гг. ак­тив­но раз­ви­ва­лись рос.-исл. от­но­ше­ния. В дек. 1994 под­пи­са­на Дек­ла­ра­ция об ос­но­вах от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми. С апр. 1999 на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве про­во­дят­ся дву­сто­рон­ние по­ли­тич. кон­суль­та­ции по ли­нии ми­ни­стерств иностр. дел, с 2001 дей­ст­ву­ет ме­ха­низм еже­год­ных кон­суль­та­ций по тор­го­во-эко­но­мич. во­про­сам.

Важ­ной ве­хой в рос.-исл. от­но­ше­ни­ях стал пер­вый в ис­то­рии ви­зит пре­зи­ден­та И. Оула­ва Раг­на­ра Гримс­со­на в Рос­сию 18–24.4.2002. В сент. 2002 он при­нял уча­стие во 2-м за­се­да­нии Сев. ис­сле­до­ва­тель­ско­го фо­ру­ма в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де, в апр. 2003 при­сут­ст­во­вал на тор­же­ст­вен­ных ме­ро­прия­ти­ях, по­свя­щён­ных 300-ле­тию С.-Пе­тер­бур­га, а в ав­гу­сте то­го же го­да по­се­тил Чу­кот­ский АО.

Раз­ви­ва­ет­ся рос.-исл. со­труд­ни­че­ст­во на ре­гио­наль­ном уров­не. Вни­ма­ние ис­ланд­цев со­сре­до­то­че­но на рас­ши­ре­нии свя­зей с Се­ве­ро-За­па­дом Рос­сии, Мо­ск­вой, С.-Пе­тер­бур­гом, Мур­ман­ском, Вла­ди­во­сто­ком, Кам­чат­кой, Чу­кот­кой. Под­дер­жи­ва­ют­ся свя­зи ме­ж­ду пар­ла­мен­та­ми обе­их стран, а так­же со­труд­ни­че­ст­во в рам­ках ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ций (Арк­тич. со­вет и др.).

В 2003 то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду Рос­си­ей и И. дос­тиг 89,7 млн. долл. Исл. экс­порт в Рос­сию со­став­ля­ет 13,8 млн. долл., рос. экс­порт в И. – 75,9 млн. долл. Струк­тура рос. экс­пор­та в Ис­лан­дию но­сит пре­им. сырь­е­вой ха­рак­тер: 62,3% со­став­ля­ют неф­те­про­дук­ты, 27% – алю­ми­ний. Ис­ланд­цы экс­пор­ти­ру­ют в Рос­сию су­да и транс­порт­ные сред­ст­ва (25,1% экс­пор­та), мо­ре­про­дук­ты (23,3%), тка­ни и оде­ж­ду (14,9%), хи­мич. удоб­ре­ния (10,8%), пром. обо­ру­до­ва­ние (9,5%).

Од­ним из гл. на­прав­ле­ний рос.-исл. от­но­ше­ний яв­ля­ет­ся со­труд­ни­че­ст­во в об­лас­ти ры­бо­лов­ст­ва. Под­пи­са­ние в мае 1999 рос.-норв.-исл. Со­гла­ше­ния о не­ко­то­рых ас­пек­тах рыб­но­го про­мыс­ла сня­ло про­бле­му не­кон­тро­ли­руе­мо­го ло­ва ис­ланд­ца­ми трес­ки в от­кры­той час­ти Ба­рен­це­ва мо­ря. В апр. 2000 бы­ло под­писа­но рос.-исл. меж­пра­ви­тель­ст­вен­ное со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти рыб­но­го хо­зяй­ст­ва.

Рас­ши­ря­ет­ся со­труд­ни­че­ст­во ме­ж­ду стра­на­ми в сфе­ре куль­ту­ры. В 1996 вы­шел в свет пер­вый Рус­ско-ис­ланд­ский сло­варь, под­го­тов­лен­ный исл. и рос. фи­ло­ло­га­ми.

Ле­том 2002 И. по­се­ти­ли рос. во­ен. ко­раб­ли. В Рей­кья­ви­ке сфор­ми­ро­ва­на об­щи­на рус­ско­го­во­ря­ще­го на­се­ле­ния, уси­лия­ми ко­то­рой в 2001 соз­дан пра­во­слав­ный при­ход Свт. Ни­ко­лая.

Издания:

Ис­ланд­ские са­ги / Ред., вступ. ст. и прим. М. И. Стеб­лин-Ка­мен­ско­го. М., 1956;

Ис­ланд­ские са­ги / Под ред. О. А. Смир­ниц­кой. Вступ. ст. М. И. Стеб­лин-Ка­мен­ско­го. СПб., 1999. Т. 1–2.

Дополнительная литература:

Sveinsson E. O. The age of the Sturlungs. Itha­ca, 1953;

Thorsteinsson B. Íslenzka þjóđveldiđ. Reykjavík, 1953;

Оль­гейр­ссон Э. Из про­шло­го ис­ланд­ско­го на­ро­да. М., 1957;

Гу­ре­вич А. Я. Ко­ло­ни­за­ция Ис­лан­дии // Уч. зап. Ка­ли­нин­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го пе­да­го­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та. 1963. Т. 35;

он же. Ис­то­рия и са­га. М., 1972;

Stefansson V. Iceland, the first American repub­lic. Westport, 1971;

Nuechterlein D. E. Ice­land, reluctant ally. Westport, 1975;

Стеб­лин-Ка­мен­ский М. И. Куль­ту­ра Ис­лан­дии. М., 1984;

Ва­силь­ев Я. А. Ис­лан­дия вче­ра и се­го­дня. М., 1986.

Автор раздела: В. В. Ро­гин­ский.

Хо­зяй­ст­во

И. от­но­сит­ся к чис­лу вы­со­ко­раз­ви­тых го­су­дарств ми­ра. Объ­ём ВВП 11,89 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2007), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 39,4 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,968 (2005; 1-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

Ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­цию стра­ны со 2-й пол. 20 в. оп­ре­де­ля­ют ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ка. С 1980-х гг. зна­чи­мы­ми сек­то­ра­ми хо­зяй­ст­ва ста­ли элек­тро­энер­ге­ти­ка и вы­рос­шее на её ба­зе энер­го­ём­кое про­из-во алю­ми­ния. С 1990-х гг. в ре­зуль­та­те даль­ней­шей ди­вер­си­фи­кации и ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки по­лу­чи­ла раз­ви­тие сфе­ра ус­луг, в осн. иностр. ту­ризм, фи­нан­со­вый сек­тор, раз­ра­бот­ки в об­лас­ти вы­со­ких тех­но­ло­гий. Иностр. ка­пи­тал ак­тив­но при­вле­ка­ет­ся в строи­тель­ст­во но­вых объ­ек­тов тя­жё­лой пром-сти, раз­ви­тие сис­тем свя­зи и др. (дос­туп для иностр. вло­же­ний в ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ку, а так­же в бан­ков­ский сек­тор за­пре­щён за­ко­но­да­тель­но). С 2003 на­блю­да­ет­ся эко­но­мич. подъ­ём; тем­пы рос­та ВВП в 2004 и 2005 бы­ли од­ни­ми из са­мых вы­со­ких в стра­нах Сев. Ев­ро­пы (со­от­вет­ст­вен­но 7,7% и 7,5%); при­рост ВВП в 2006 – 3,2%. В струк­ту­ре ВВП на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 69%, на пром-сть и строи­тель­ст­во – 24,7%, на с. х-во и ры­бо­лов­ст­во – 6,2% (2005).

Про­мыш­лен­ность. Од­на из клю­че­вых от­рас­лей – энер­ге­ти­ка и те­п­ло­снаб­же­ние (3,6% ВВП, 0,9% за­ня­тых в 2005). «Стра­на во­до­па­дов и гей­зе­ров», И. рас­по­ла­га­ет зна­чит. гид­ро- и гео­тер­маль­ны­ми энер­го­ре­сур­са­ми. По­сле неф­тя­но­го кри­зи­са 1970-х гг. гос. по­ли­ти­ка в сфе­ре энер­ге­ти­ки ори­ен­ти­ро­ва­лась на ак­тив­ное ос­вое­ние и ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­ных во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков энер­гии (ВИЭ). В ре­зуль­та­те бы­ла соз­да­на уни­каль­ная энер­ге­тич. сис­те­ма: в струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са на ВИЭ при­хо­дит­ся ок. 72% (17% – гид­ро­энер­гия, 55% – гео­тер­маль­ная энер­гия, 2005), 28% по­треб­но­стей в энер­го­ре­сур­сах по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та. И. вво­зит не­об­хо­ди­мый ми­ни­мум неф­ти и неф­те­про­дук­тов (для за­прав­ки ры­бо­лов­ных су­дов, ав­то­мо­би­лей и авиа­лай­не­ров), уг­ля (для нужд це­мент­ной про­мыш­лен­но­сти).

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 1507 МВт (2006). Про­из-во элек­т­ро­энер­гии 8,68 млрд. кВт6 ч (29,3 тыс. кВт6ч на ду­шу на­се­ле­ния, по по­треб­ле­нию элек­тро­энер­гии на ду­шу на­се­ле­ния И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре), в т. ч. 80,8% на ГЭС, 19,1% на гео­тер­маль­ных элек­тро­стан­ци­ях (Гео­ТЭС). Дей­ст­ву­ет 5 Гео­ТЭС (ус­та­нов­лен­ной мощ­но­стью 210 МВт; пла­ни­ру­ет­ся до­ве­сти её до 410 МВт): «Nesjavellir», «Krafla», «Svart­sengi», «Reykjanes» и «Hel­li­sheiði» (две пос­лед­ние, мощ­но­стью 100 МВт и 90 МВт, пу­ще­ны в 2006). Об­лас­ти при­ме­не­ния гео­тер­маль­ных вод в И. бо­лее раз­но­об­раз­ны, чем в др. стра­нах ми­ра. Б. ч. их ис­поль­зу­ет­ся в те­п­ло­снаб­же­нии го­ро­дов, в т. ч. для обог­ре­ва по­ме­ще­ний и по­дог­ре­ва тро­туа­ров (лёд и снег рас­та­п­ли­ва­ют­ся ос­та­точ­ным те­п­лом сис­тем ото­пле­ния), на­пол­не­ния пла­ва­тель­ных бас­сей­нов (дей­ст­ву­ет ок. 130), в те­п­лич­ном хо­зяй­ст­ве и др.

В рам­ках про­грам­мы круп­но­го пром. строи­тель­ст­ва в И. воз­во­дят­ся но­вые энер­ге­тич. объ­ек­ты: круп­ней­шая в стра­не ГЭС «Kárahnjúkar» (про­ект­ная мощ­ность 690 МВт; всту­пит в строй в 2008) и неск. но­вых Гео­ТЭС близ Рей­кья­ви­ка. Гос. стра­те­гия соз­да­ния «во­до­род­но­го об­ще­ст­ва» пре­ду­смат­ри­ва­ет пол­ный пе­ре­ход эко­но­ми­ки на ис­поль­зо­ва­ние ВИЭ и от­каз от им­пор­та энер­го­но­си­те­лей; ак­тив­но ве­дут­ся НИОКР по про­из-ву во­до­род­но­го то­п­ли­ва пу­тём элек­тро­ли­за во­ды (в Рей­кья­ви­ке в 2003–06 про­во­дил­ся экс­пе­ри­мент по ус­та­нов­ке во­до­род­ных то­п­лив­ных эле­мен­тов на гор. ав­то­бу­сах; сле­дую­щие эта­пы – пе­ре­вод на во­до­род­ное то­п­ли­во ча­ст­ных ав­то­мо­би­лей, за­тем – ры­бо­лов­ных су­дов).

В об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из-вах соз­да­ёт­ся ок. 12% ВВП (без ры­бо­пе­ре­ра­бот­ки) и за­ня­то 10,1% ра­бо­таю­щих. Ве­ду­щее ме­сто при­над­ле­жит алю­ми­ние­вой пром-сти (от­расль по­треб­ля­ет ок. 51% вы­ра­ба­ты­вае­мой в И. элек­тро­энер­гии). Из им­порт­ных бок­си­тов в 2006 бы­ло про­из­ве­де­но ок. 400 тыс. т алю­ми­ния; прак­ти­че­ски вся про­дук­ция экс­пор­ти­ру­ет­ся. В рам­ках про­грам­мы круп­но­го пром. строи­тель­ст­ва к 2006 бы­ли зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны мощ­но­сти алю­ми­ние­во­го ком­би­на­та в Грюн­дар­та­ун­ги (с 90 до 220 тыс. т; при­над­ле­жит амер. ком­па­нии «Сentury Аlu­minium»), в 2007 пу­щен ком­би­нат в Рей­дар­фь­ор­дю­ре на вос­то­ке стра­ны (мощ­ность 346 тыс. т; амер. ком­па­ния «Alcoa Inc.»), к 2010 пла­ни­ру­ет­ся рас­ши­ре­ние пред­при­ятия в Стрёйм­сви­ке (со 180 до 460 тыс. т; ка­над. ком­па­ния «Alcan Inc.»); в пер­спек­ти­ве – строи­тель­ст­во к 2010–15 ещё двух алю­ми­ние­вых за­во­дов на се­ве­ре и юго-за­па­де стра­ны (мощ­но­стью 250 тыс. т алю­ми­ния ка­ж­дый). Осу­ще­ст­в­ле­ние про­грам­мы по­зво­лит И. уве­ли­чить вы­плав­ку алю­ми­ния до 1,5 млн. т в год и вой­ти в чис­ло его круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей и экс­пор­тё­ров. Чёр­ная ме­тал­лур­гия пред­став­ле­на про­из-вом фер­ро­си­ли­ция (114,8 тыс. т в 2005).

Важ­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки – ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ка (в ры­бо­лов­ст­ве соз­да­ёт­ся 4,8% ВВП, в ры­бо­пе­ре­ра­бот­ке – 2% ВВП; за­ня­то со­от­вет­ст­вен­но 3,1% и 3% ра­бо­таю­щих; 2005). И. вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих стран ми­ра по уло­ву ры­бы и экс­пор­ту рыб­ной про­дук­ции. В 2006 вы­лов­ле­но 1323 тыс. т ры­бы и мо­ре­про­дук­тов (в т. ч. пу­тас­су 315 тыс. т, сельдь 291 тыс. т, трес­ка 199 тыс. т, мой­ва 178 тыс. т, пик­ша 97 тыс. т, мор­ской окунь 83 тыс. т, сай­да 75 тыс. т). Ры­бо­лов­ный флот вклю­ча­ет 1692 суд­на (2006), в т. ч. 63 круп­ных трау­ле­ра, ве­ду­щих океа­нич. про­мы­сел, 852 ма­ло­мер­ных па­луб­ных суд­на (ка­те­ра и др.), ко­то­рые ве­дут про­мы­сел в тер­ри­то­ри­аль­ных во­дах и ис­клю­чи­тель­ной эко­но­мич. зо­не И. (ИЭЗ; 200 мор­ских миль); ос­таль­ное – ры­бац­кие лод­ки. Рост ко­ли­че­ст­ва су­дов сдер­жи­ва­ет­ся дей­ст­вую­щей сис­те­мой рас­пре­де­ле­ния квот на до­бы­чу мор. био­ре­сур­сов в тер­ри­то­ри­аль­ных во­дах и ИЭЗ (кво­ты за­кре­п­ле­ны за ка­ж­дым кон­крет­ным суд­ном; но­вое суд­но мо­жет по­лу­чить кво­ту и при­сту­пить к про­мыс­лу, ес­ли вла­де­лец при­об­ре­тёт и за­тем ути­ли­зи­ру­ет ста­рое). Уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло круп­ных трау­ле­ров оке­ан­ско­го клас­са, ве­ду­щих лов за пре­де­ла­ми ИЭЗ стра­ны (Нор­веж­ское, Ба­рен­це­во и Бе­рин­го­во мо­ря, Юж. Ат­лан­ти­ка, ат­лан­тич. по­бе­ре­жье Ка­на­ды и Ма­рок­ко, ти­хо­оке­ан­ское по­бе­ре­жье Чи­ли), раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся и вне­дря­ют­ся пе­ре­до­вые тех­но­ло­гии до­бы­чи и глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ки мо­ре­про­дук­тов. С сер. 1980-х гг. И. вы­шла на 1-е ме­сто в ми­ре по та­ким по­ка­за­те­лям ра­бо­ты от­рас­ли, как улов на од­но­го за­ня­то­го (в ср. ок. 300 т в год; 265 т в 2006) и стои­мость про­из­ве­дён­ной про­дук­ции на од­но­го за­ня­то­го (374 тыс. долл. в 2006).

Круп­ней­шие ры­бо­лов­ные пор­ты (улов, тыс. т, 2003): Не­скёйп­ста­дюр 238, Вест­ман­на­эй­яр 202, Эс­кифь­ор­дюр 164, Грин­да­вик 148, Сей­дис­фь­ор­дюр 140, Ак­ра­нес 117, Рей­кья­вик 104. Пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия – ры­бо­ком­би­на­ты, хо­ло­диль­ни­ки, кон­серв­ные за­во­ды и др. – раз­ме­ща­ют­ся вдоль по­бе­ре­жья. Б. ч. про­дук­ции (за­мо­ро­жен­ное фи­ле ры­бы, со­лё­ная и су­шё­ная ры­ба, рыб­ная му­ка и ры­бий жир) идёт на экс­порт. Прак­ти­ку­ет­ся ис­кусств. раз­ве­де­ние ры­бы, ори­ен­ти­ро­ван­ное в осн. на авиа­по­став­ки ох­ла­ж­дён­ной про­дук­ции для рес­то­ран­но­го биз­не­са стран Юж. Ев­ро­пы. В 2006 И. экс­пор­ти­ро­ва­ла мо­ре­про­дук­тов на 1,87 млрд. долл.; осн. по­ку­па­те­ли – стра­ны ЕС (76% стои­мо­сти).

На обес­пе­че­ние по­треб­но­стей ры­бо­лов­ст­ва ори­ен­ти­ро­ва­ны су­до­строит. и су­доре­монт­ные пред­при­ятия, а так­же за­во­ды, вы­пус­каю­щие вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ное обо­ру­до­ва­ние для про­мыс­ла (в т. ч. раз­но­глу­бин­ные тра­лы) и глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ки мо­ре­про­дук­тов (ком­па­ния «Ma­rel Ltd.» – вы­со­ко­точ­ные ве­сы, ра­бо­таю­щие в ус­ло­ви­ях штор­мо­во­го мо­ря, ли­нии по раз­дел­ке ры­бы и кре­вет­ки для пла­ву­чих рыбо­за­во­дов и при­бреж­ных пред­при­ятий). Осн. цен­тры – Рей­кья­вик, Акю­рей­ри, Исафь­ор­дюр.

Дей­ст­ву­ют за­во­ды по про­из-ву це­мен­та (132,5 тыс. т; Ак­ра­нес) и азот­ных удоб­ре­ний (св. 3 тыс. т; Гю­вю­нес), мел­кие пред­при­ятия ла­ко­кра­соч­ной, тек­стиль­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, три­ко­таж­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной пром-сти (в осн. в рай­оне Рей­кья­ви­ка). Раз­ви­ва­ет­ся про­из-во мед. тех­ни­ки, фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­тов. Ве­дёт­ся до­бы­ча диа­то­ми­та (ок. 20 тыс. т в год), пем­зы, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов (пес­ки, ба­заль­ты, рио­ли­ты и др.).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. В аг­рар­ном сек­то­ре про­из­во­дит­ся 1,4% ВВП и за­ня­то 3,4% ра­бо­таю­щих (2005). И. обес­пе­чи­ва­ет внутр. по­треб­но­сти в мя­се, мо­лоч­ных про­дук­тах, яй­цах, в зна­чит. сте­пе­ни в све­жих ово­щах; часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся в Грен­лан­дию и на Фа­рер­ские о-ва. Не­дос­таю­щие ви­ды про­до­воль­ст­вия (зер­но и др.) им­пор­ти­ру­ют­ся.

С. х-во мел­ко­то­вар­ное. Зе­мель­ные уча­ст­ки раз­дроб­ле­ны, на­хо­дят­ся в ча­ст­ном вла­де­нии. Гос-во ока­зы­ва­ет под­держ­ку фер­ме­рам (все­го св. 4 тыс. ферм, сер. 2000-х гг.), вы­де­ляя суб­си­дии, и ог­ра­ни­чи­ва­ет им­порт с.-х. про­дук­ции. Рас­тёт чис­ло хо­зяйств, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на про­из-ве пар­ни­ко­вых ово­щей, в т. ч. по эко­ло­ги­че­ски чис­тым тех­но­ло­ги­ям.

С.-х. уго­дья со­став­ля­ют ок. 22% тер­ри­то­рии стра­ны (2,2 млн. га) и ис­поль­зу­ют­ся в осн. под лу­га и па­ст­би­ща. Ве­ду­щая от­расль – жи­вот­но­вод­ст­во, ос­но­ва ко­то­ро­го – мя­со-шёр­ст­ное ов­це­вод­ст­во и мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во. По­го­ло­вье (тыс., 2006): овец 455,7, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 68,7 (в т. ч. мо­лоч­но­го 25,5), ло­ша­дей (ис­ланд­ские по­ни) 75,6, до­маш­ней пти­цы 166,2. Про­из-во мя­са (тыс. т, 2005): ба­ра­ни­на 8,74, сви­ни­на 5,3, го­вя­ди­на 3,54, ко­ни­на 0,8, мя­со пти­цы 5,77. Рас­те­ние­вод­ст­во под­чи­не­но ну­ж­дам жи­вот­но­вод­ст­ва. На об­ра­ба­ты­вае­мых зем­лях вы­ра­щи­ва­ют кор­мо­вые тра­вы (се­но – осн. про­дук­ция рас­те­ние­водч. ферм), кар­то­фель, тур­непс, яч­мень. Раз­ви­то пар­ни­ко­вое хо­зяй­ст­во на ба­зе ис­поль­зо­ва­ния тер­маль­ных ис­точ­ни­ков. В те­п­ли­цах (в осн. на юге И.) вы­ра­щи­ва­ют ово­щи, цве­ты и др. Сбор (тыс. т, 2005): зер­но 9,73, кар­то­фель 7,25, то­ма­ты 1,51, огур­цы 1,15, мор­ковь 0,42, ка­пус­та 0,39.

Сфе­ра ус­луг. Один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров– иностр. ту­ризм (в осн. эко­ло­ги­че­ский). Ту­ри­стов при­вле­ка­ют не­обыч­ные ланд­шаф­ты (за­стыв­шая вул­ка­нич. ла­ва соз­да­ёт т. н. лун­ные пей­за­жи), го­ры и фьор­ды, вул­ка­ны и гей­зе­ры, во­до­па­ды, бас­сей­ны с тер­маль­ны­ми во­да­ми под от­кры­тым не­бом и др. В 2006 И. по­се­ти­ли 422 тыс. чел. (в т. ч. ок. 25% из Сканд. стран, ок. 16% из Ве­ли­ко­бри­та­нии, св. 13% из США, св. 9% из Гер­ма­нии). Актив­но ве­дут­ся НИОКР, в т. ч. в об­лас­ти энер­го­сбе­ре­же­ния, строи­тель­ст­ва Гео­ТЭС, а так­же био­тех­но­ло­гий (ге­не­тич. ме­ди­ци­на, ген­ная ин­же­не­рия); на­ла­же­но про­из-во ком­пь­ю­тер­ных про­грамм (в т. ч. по за­ка­зу ком­па­ний «Apple» и «Mi­crosoft»). Бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся фи­нан­со­вый сек­тор. И. за­ни­ма­ет пе­ре­до­вые по­зи­ции в ми­ре в сфе­ре ус­луг свя­зи. На­ря­ду с поч­то­вой свя­зью (дей­ст­ву­ет 93 от­де­ле­ния по всей стра­не), су­ще­ст­ву­ет раз­ви­тая те­ле­фон­ная сеть: в нач. 2006 за­ре­гист­ри­ро­ва­но 193,9 тыс. ста­цио­нар­ных те­ле­фон­ных но­ме­ров и 304 тыс. мо­биль­ных (св. 1 мо­биль­но­го те­ле­фо­на на ка­ж­до­го жи­те­ля). Ин­тер­не­том поль­зу­ет­ся 88% нас. И. (в сель­ской ме­ст­но­сти – 84%).

Транс­порт. Ос­но­ву внутр. транс­порт­ной сис­те­мы И. со­став­ля­ет ав­то­мо­биль­ный и авиац. транс­порт; часть пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ка­бо­таж­ны­ми су­да­ми. Внеш­ние пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в осн. авиа­транс­пор­том, гру­зов – мор. транс­пор­том. Же­лез­ных до­рог нет. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 13038 км (2006). В при­бреж­ных рай­онах боль­шин­ст­во на­се­лён­ных пунк­тов свя­за­ны ав­то­до­ро­га­ми с твёр­дым по­кры­ти­ем; во внутр. рай­онах И. име­ют­ся лишь грун­то­вые до­ро­ги (от­кры­ты для про­ез­да толь­ко в лет­ние ме­ся­цы). Осн. ма­ги­ст­раль – коль­це­вая ав­то­до­ро­га, свя­зы­ваю­щая го­ро­да Рей­кья­вик – Бор­гар­нес – Блён­дюо­ус – Акю­рей­ри – Эй­ильс­ста­дир – Хёбн – Сель­фосс (дли­на ок. 1,4 тыс. км). В стра­не на­счи­ты­ва­ет­ся 197,3 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, 1,9 тыс. ав­то­бу­сов, 25,5 тыс. гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, 4,2 тыс. мо­то­цик­лов (сер. 2006). Обес­пе­чен­ность на­се­ле­ния лег­ко­вы­ми ав­то­мо­би­ля­ми 642 на 1000 чел. (2006); плот­ность дви­же­ния 15 ав­то­мо­би­лей на 1 км до­ро­ги (2004). В 1990-е – нач. 2000-х гг. зна­чит. часть су­дов ве­ду­щих су­до­ход­ных ком­па­ний «Eimskip» (спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась на транс­ат­лан­тич. пе­ре­воз­ках) и «Samskip» (осу­ще­ст­в­ля­ла гру­зо- и пас­са­жи­ро­пе­ре­воз­ки в Ев­ро­пу) бы­ла пе­ре­ве­де­на под «удоб­ные фла­ги» др. стран (Сент-Вин­сент и Гре­на­ди­ны, Ан­ти­гуа и Бар­бу­да, Нор­ве­гия, Маль­та, Фа­рер­ские о-ва; все­го 34 суд­на). Под фла­гом И. за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 48 мел­ких су­дов об­щим во­до­из­ме­ще­ни­ем 7767 т дед­вей­та (в т. ч. 1 суд­но во­до­из­ме­ще­ни­ем 480 т дед­вей­та). В 2005 исл. су­да­ми пе­ре­ве­зе­но 5,8 млн. т гру­зов. Име­ет­ся 11 пас­са­жир­ских аэ­ро­пор­тов, из них 4 – ме­ж­ду­на­род­ные. Гл. «воз­душ­ные во­ро­та» стра­ны – аэ­ро­порт им. Лей­фа Эй­рик­со­на в Кеб­ла­ви­ке (в 52 км от Рей­кья­ви­ка; св. 1,8 млн. пас­са­жи­ров в 2005); за­пас­ной ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт рас­по­ло­жен в Эй­ильс­ста­ди­ре на вос­то­ке И. Ме­ж­ду­нар. рей­сы (в Грен­лан­дию и на Фа­рер­ские о-ва) вы­пол­ня­ют­ся так­же из внутр. аэ­ро­пор­тов Рей­кья­ви­ка и Акю­рей­ри. В 2005 че­рез аэ­ро­пор­ты И. пе­ре­ве­зе­но все­го 2,66 млн. пас­са­жи­ров (в т. ч. 0,77 тыс. – на внутр. авиа­ли­ни­ях). Ве­ду­щие нац. авиа­ком­па­нии: гос. «Flug­lei­ðir Íslands» (её под­раз­де­ле­ния: «Icelan­dair», осу­ще­ст­в­ля­ет пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки; «Iceland Cargo», спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на гру­зо­вых пе­ре­воз­ках; «Flug­félag slands»), ча­ст­ные «Air Atlanta» (пас­са­жир­ские чар­тер­ные и гру­зо­вые пе­ре­воз­ки за пре­де­ла­ми И.) и «Iceland Express» (чар­тер­ные пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки). Внутр. авиа­со­об­ще­ние осу­ще­ст­в­ля­ют в осн. ком­па­нии «Flugfélag slands» и «Loft­leiðir».

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 10,07 млрд. долл. (2006), в т. ч. экс­порт 3,62 млрд. долл., им­порт 6,45 млрд. долл. Осн. ста­тьи то­вар­но­го экс­пор­та: мо­ре­про­дук­ты – 51,2% стои­мо­сти (в т. ч. за­мо­ро­жен­ное фи­ле ры­бы – ок. 15%, све­жая ры­ба – ок. 10%, со­лё­ная и су­шёная ры­ба – ок. 10%, мо­ро­же­ная ры­ба – ок. 6%, рыб­ная му­ка – ок. 6%, мо­ро­же­ные кре­вет­ки – ок. 4%, ры­бий жир и др.), пром. то­ва­ры – 38,3% (в осн. алю­ми­ний – ок. 19%, фер­ро­си­ли­ций – св. 3% и др.), су­да, про­дук­ция с. х-ва и др. В струк­ту­ре им­пор­та 25,1% при­хо­дит­ся на про­дук­цию про­из­водств. на­зна­че­ния (23,9%) и сы­рьё (1,2%), 23,8% – на про­дук­цию для пром. строи­тель­ст­ва, 22,4% – на транс­порт­ные сред­ст­ва (ав­то­мо­би­ли, су­да), 8,4% – на го­рю­чее и др. неф­те­про­дук­ты. Ок. 75% исл. экс­пор­та и ок. 65% им­пор­та при­ходит­ся на стра­ны ЕС (2006). Из отд. стран круп­ней­шие тор­го­вые парт­нё­ры И.: Гер­ма­ния (15,0% экс­пор­та и 12,3% им­пор­та), США (со­от­вет­ст­вен­но 10,8% и 12,9%), Ни­дер­лан­ды (16,6% и 4,8%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (15,6% и 5,3%), Нор­ве­гия (4,0% и 7,0%), Да­ния (3,5% и 6,1%), Шве­ция (0,9% и 7,0%), Япо­ния (2,1% и 4,1%), Ис­па­ния (6,4% и 1,3%). На до­лю РФ при­хо­дит­ся ок. 1,9% исл. экс­пор­та.

Автор раздела: А. В. Шад­ский.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы И. как ре­гу­ляр­ные фор­ми­ро­ва­ния от­сут­ст­ву­ют (2006). В ин­те­ре­сах обес­пе­че­ния нац. безо­пас­но­сти со­з­да­на служ­ба бе­ре­го­вой ох­ра­ны (БОХР) чис­лен­но­стью 130 чел. В её со­ста­ве 3 пат­руль­ных ко­раб­ля, пат­руль­ный са­мо­лёт, 2 по­ис­ко­во-спа­са­тель­ных вер­то­лё­та, са­пёр­ное под­раз­де­ле­ние, служ­ба ма­те­ри­аль­но-тех­нич. обес­пе­че­ния. Осн. за­да­ча­ми служ­бы БОХР яв­ля­ют­ся: осу­ще­ст­в­ле­ние над­зо­ра за ры­бо­лов­ным про­мыс­лом; про­ве­де­ние по­ис­ко­во-спа­са­тель­ных опе­ра­ций; вы­пол­не­ние та­мо­жен­ных функ­ций и ме­ро­прия­тий по ГО. За­да­чи под­дер­жа­ния внутр. пра­во­по­ряд­ка воз­ло­же­ны на по­ли­цию (450 чел.) и ава­рий­но-спа­са­тель­ную служ­бу (ок. 70 чел.; 2 вер­то­лё­та). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 41,5 млн. долл. (2005). Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы со­став­ля­ют 75,6 тыс. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе – 66,5 тыс. чел.

Ру­ко­во­дство стра­ны счи­та­ет це­ле­со­об­раз­ным обес­пе­чи­вать нац. безо­пас­ность пу­тём тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с США в об­лас­ти обо­ро­ны. В свя­зи с этим на тер­ри­то­рии стра­ны на­хо­дят­ся ок. 1,8 тыс. чел. лич­но­го со­ста­ва и эс­кад­ри­лья ба­зо­вой пат­руль­ной авиа­ции ВМС США, 1,3 тыс. чел. лич­но­го со­ста­ва и эс­кад­ри­лья ис­тре­би­те­лей ВВС США.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здра­во­охра­не­ние

В И. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 362 вра­ча, 1363 ли­ца ср. мед. пер­со­на­ла, 100 сто­ма­то­ло­гов, 130 фар­ма­цев­тов, 69 аку­ше­рок (2004); боль­нич­ных ко­ек – 750,8 на 10 тыс. жит. (2005). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 9,9% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 83,4%, ча­ст­ный сек­тор – 16,6%) (2004). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1944, по­прав­ки 1999), за­ко­на­ми: о ме­ст­ных со­ци­аль­ных служ­бах (1991), мед. стра­хо­ва­нии па­ци­ен­тов (2000), ин­фекц. за­бо­ле­ва­ни­ях (1997), за­щи­те ре­бён­ка (2002), ин­ва­ли­дах (1992), кон­тро­ле над ку­ре­ни­ем та­ба­ка (2002), био­бан­ках (2000), на­уч. ис­сле­до­ва­ни­ях в сек­то­ре здра­во­охра­не­ния (1999), пра­вах па­ци­ен­та (1997), фар­ма­цев­ти­ке (1994), рек­ла­ме про­дук­ции мед. на­зна­че­ния (1995). За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жит. со­став­ля­ет: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния – 207 слу­ча­ев, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния – 160,5, трав­мы и от­рав­ле­ния – 34,8, ту­бер­ку­лёз лёг­ких – 3,8 слу­чая (2005). Осн. при­чи­ны смерт­но­сти взрос­ло­го на­се­ле­ния: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (38%), ише­мич. бо­лезнь серд­ца (20%), рак (30%) (2004).

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

В исл. са­гах 12–13 вв. упо­ми­на­ет­ся иг­ра в шах­ма­ты, а так­же опи­са­на нац. борь­ба гли­ма, пра­ви­ла ко­то­рой со­об­ща­ют­ся в «Йон­сбу­ке» – сво­де за­ко­нов, при­ня­том в 1281 аль­тин­гом. Она на­по­ми­на­ет гре­ко-рим­скую борь­бу, но по­еди­нок про­во­дит­ся не на ма­тах, а на жё­ст­ком по­лу.

Ру­ко­во­дство фи­зич. куль­ту­рой и спор­том в стра­не с сер. 20 в. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся тре­мя ор­га­ни­за­ция­ми: Управ­ле­ни­ем фи­зич. вос­пи­та­ния Мин-ва нар. об­ра­зо­ва­ния, Исл. спор­тив­ным сою­зом (ИСА), Исл. сою­зом мо­ло­дёж­ных ор­га­ни­за­ций. ИСА объ­е­ди­ня­ет св. 250 спор­тив­ных клу­бов, пред­став­ляю­щих ок. 30 спор­тив­ных сою­зов. Круп­ней­шие клу­бы стра­ны: «КР», «Кеб­ла­вик», «Ак­ра­нес», «Акю­рей­ри», «Во­люр», «Фрам», «Ви­кин­гур» и др.

Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью в стра­не поль­зу­ют­ся фут­бол, лёг­кая ат­ле­ти­ка, шах­ма­ты, ганд­бол, пу­ле­вая стрель­ба (ста­рей­шая спор­тив­ная орг-ция И. – Ас­со­циа­ция стрель­бы Рей­кья­ви­ка; ос­но­ва­на в 1867), лыж­ный спорт, пла­ва­ние, гольф, бас­кет­бол, во­лей­бол, под­ня­тие тя­же­стей, бридж.

Нац. олим­пий­ская и спортивная ассо­циация И. ос­но­вана в 1921, при­знана МОК в 1934. Спорт­сме­ны И. при­ни­ма­ли уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах в 1908 (Лон­дон) и 1912 (Сток­гольм), с 1936 (Бер­лин) – во всех по­сле­дую­щих; все­го (в 1936–2008) они за­вое­ва­ли 4 олим­пий­ские ме­да­ли: в 1956 (Мель­бурн) Виль­хьяульм Эй­нарс­сон стал се­реб­ря­ным при­зё­ром в трой­ном прыж­ке; в 1984 (Лос-Анд­же­лес) Бьяр­ни Фрид­рикс­сон вы­иг­рал брон­зо­вую ме­даль в со­стя­за­ни­ях дзю­дои­стов; в 2000 (Сид­ней) брон­зо­вой на­гра­ды в ме­та­нии ко­пья удо­стое­на Ва­ла Фло­са­до­т­тир; в 2008 (Пекин) серебряные медали завоевала муж­ская сбор­ная И. по ганд­бо­лу.

По­сто­ян­но­му рос­ту ин­те­ре­са к шах­ма­там спо­соб­ст­во­ва­ли: от­кры­тие шах­мат­ных клу­бов (пер­вый в 1900); вы­сту­п­ле­ние с га­ст­ро­ля­ми чем­пио­на ми­ра А. А. Алехи­на (1931); спор­тив­ные ус­пе­хи пер­во­го исл. гросс­мей­сте­ра Фрид­ри­ка Олафс­со­на – уча­ст­ни­ка тур­ни­ра пре­тен­ден­тов (1959) и «Мат­ча ве­ка» (1970) в со­ста­ве сбор­ной ми­ра, 4-го пре­зи­ден­та ФИДЕ (1978–82); про­ве­де­ние в Рей­кья­ви­ке (1972) мат­ча на пер­вен­ст­во ми­ра ме­ж­ду Б. В. Спас­ским и Р. Фи­ше­ром; про­ве­де­ние тра­диц. ме­ж­ду­нар. тур­ни­ров в Рей­кья­ви­ке (с 1960), в т. ч. в 1988 – эта­па Куб­ка ми­ра; ус­пеш­ные вы­сту­п­ления сбор­ной ко­ман­ды И. на Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (луч­ший ре­зуль­тат в 1986 – 5-е ме­сто).

В мар­те 2005 бла­го­да­ря ак­тив­ной дея­тель­но­сти исл. шах­мат­ной фе­де­ра­ции 11-й чем­пи­он ми­ра по шах­ма­там Р. Фи­шер стал гра­ж­да­ни­ном Ис­лан­дии (умер в Рей­кья­ви­ке 17.1.2008).

Пер­вый проф. фут­бо­лист И. – на­па­даю­щий Аль­берт Гуд­мун­дс­сон, вы­сту­пал в со­ста­вах «Глаз­го Рейнд­жерс», «Ар­се­на­ла», «Ми­ла­на», пре­зи­дент Фут­боль­ной ас­со­циа­ции И. (1968–73); впо­след­ст­вии стал по­ли­ти­ком (в 1983–87 за­ни­мал по­сты ми­ни­стров фи­нан­сов и пром. раз­ви­тия, в 1980 бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та стра­ны). Др. из­вест­ные фут­бо­ли­сты: на­па­даю­щий Аус­гейр Си­гур­винс­сон, иг­рав­ший за «Ба­ва­рию» (Мюн­хен, 1981–82) и «Штут­гарт» (1982–90), в со­ста­ве ко­то­ро­го стал чем­пио­ном ФРГ (1984), про­вёл за сбор­ную И. 45 мат­чей, забил 5 го­лов; Эйд Сма­ри Гудйоун­сен, вы­сту­пав­ший за лон­дон­ский «Чел­си» (2000–06), а с 2006 иг­раю­щий за «Бар­се­ло­ну». В нач. 1990-х гг. сбор­ная И. вы­иг­ра­ла чем­пио­нат ми­ра по брид­жу.

Дополнительная литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Шах­ма­ты. Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Лин­дер В. И., Лин­дер И. М. Р. Фи­шер: жизнь и иг­ра. М., 2005.

Автор раздела: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния на­хо­дит­ся под юрис­дик­ци­ей Мин-ва об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щи­ми до­ку­мен­та­ми яв­ля­ют­ся за­ко­ны: о до­шко­ль­ном вос­пи­та­нии (1994), обя­зат. обу­че­нии (1995), пол­ном сред­нем об­ра­зо­ва­нии (1996), об уни­вер­си­те­тах (1997). До­шко­ль­ное об­ра­зо­ва­ние плат­ное, не­обя­за­тель­ное. Боль­шин­ст­во дет­ских до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний на­хо­дит­ся в ве­де­нии му­ни­ци­па­ли­те­тов. Дет­ские са­ды по­се­ща­ют ок. 75% де­тей в воз­рас­те от 3 до 6 лет и ок. 15% де­тей бо­лее ран­не­го воз­рас­та. Обу­че­ние в учеб­ных за­ве­де­ни­ях всех уров­ней бес­плат­ное. Обя­зат. об­ра­зо­ва­ние де­тей от 6 до 16 лет да­ют на­чаль­ная и не­пол­ная сред­няя шко­ла; пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние – грам­ма­тич. шко­лы, ин­ду­ст­ри­аль­но-проф. шко­лы, спец. проф. шко­лы и т. н. все­сто­рон­ние шко­лы. Пре­об­ла­да­ют гос. учеб­ные за­ве­де­ния. В ред­ко­на­се­лён­ных рай­онах И. рас­про­стра­не­ны т. н. пе­ре­движ­ные шко­лы и шко­лы-ин­тер­на­ты. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 99% (2005). Проф.-тех­нич. об­ра­зо­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ба­зе 10-лет­ней шко­лы в проф. учи­ли­щах (срок обу­че­ния от 1 го­да до 3 лет), 4-лет­них кол­лед­жах (мор­ской, инж.-на­ви­га­ци­он­ный и др.), проф. шко­лах (ис­кусств и ре­мё­сел, дра­ма­тич., ба­лет­ная). В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят гос. ву­зы: уни­вер­си­тет­ский кол­ледж в Хо­ула­ре (1882), С.-х. ун-т в Бор­гар­не­се (1889; ста­тус ун-та с 2005), Исл. пе­да­го­гич. ун-т (1908; совр. назв. и ста­тус с 1997) в Рей­кья­ви­ке, Исл. ун-т (1911) в Рей­кья­ви­ке – круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния и нау­ки, вклю­ча­ет св. 20 НИИ, в т. ч. Ин-т Ар­ни Маг­нус­со­на (1972; ис­сле­до­ва­ние древ­ней исл. лит-ры; в его со­ста­ве Му­зей ма­ну­ск­рип­тов), ун-т в Акю­рей­ри (1987); ча­ст­ные ву­зы: ун-т в Бор­гар­не­се (1918; ста­тус ун-та с 1988, совр. назв. с 2006), ун-т Рей­кья­ви­ка (1998), Исл. ака­де­мия ис­кусств (1999), Шко­ла ис­поль­зо­ва­ния во­зоб­нов­ляе­мой энер­гии в Акю­рей­ри (RES; ос­но­ва­на в 2006, от­кры­та в 2007).

Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний: Ин-т ес­теств. ис­то­рии (1889; совр. ста­тус с 1947), Исл. ака­де­мия на­ук и ли­те­ра­тур (1918), Исл. со­вет по ис­сле­до­ва­ни­ям (1994; объ­е­ди­ня­ет н.-и. ин­сти­ту­ты – мор­ской, тех­но­ло­гич., с. х-ва, рыб­ной ин­ду­ст­рии, строи­тель­ст­ва) – все в Рей­кья­ви­ке.

Биб­лио­те­ки : На­цио­наль­ная и уни­вер­си­тет­ская (1994), го­род­ская (1923), Нац. ар­хив (1882) – все в Рей­кья­ви­ке. Нац. му­зей (1863), Нац. га­ле­рея (1884), му­зей Аур­байр под от­кры­тым не­бом, му­зей скульп­то­ра Аус­мун­да Свейн­ссо­на, ху­дож. га­ле­рея скульп­то­ра Эй­на­ра Йоунс­со­на – все в Рей­кья­ви­ке; Му­зей ес­теств. ис­то­рии (1889) в Вест­ман­на­эйя­ре; фольк­лор­ные му­зеи – в Бор­гар­не­се, Рей­ки­ре, Глем­бае­ре и др. го­ро­дах; Му­зей ки­тов в г. Ху­са­вик и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В 1773 вы­шло в свет пер­вое исл. пе­рио­дич. из­да­ние – еже­ме­сяч­ный ж. «Is­landske Maaneds-Tidender» на дат. яз. В 1848 на­ча­ла из­да­вать­ся еже­не­дель­ная газ. «Thjooolfur». Ста­рей­шей из ны­не вы­хо­дя­щих яв­ля­ет­ся газ. «Ví sir» (с 1910). В 2007 в И. из­да­ва­лось 5 еже­днев­ных га­зет, свя­зан­ных с разл. по­ли­тич. пар­тия­ми, и 5 еже­не­дель­ных. Круп­ней­шие га­зе­ты: «Morgunblaéié» (с 1913; ти­раж 50–55 тыс. экз.), «Frе́ttablaðið , The Rey­kjavik Grapevine» (с 2003, ок. 30 тыс. экз.) и «DV» («Dagblaðið Vísir»; св. 38 тыс. экз.). Ра­дио­ве­ща­ние с 1930, ве­дёт­ся гос. ра­дио­ком­па­ни­ей «Ríkisútvarpið» (R ́UV) че­рез две ра­дио­стан­ции – «R ́as1» и «Rás 2». Нац. те­ле­ви­де­ние с 1966 (до это­го те­ле­ве­ща­ние осу­ще­ст­в­ля­ла амер. те­ле­ви­зи­он­ная стан­ция в Кеб­ла­ви­ке). Дол­гое вре­мя един­ст­вен­ным те­ле­ка­на­лом в И. был «Sjónvarpið». В 1986 соз­дан ча­ст­ный те­ле­ка­нал «Stöð 2». СМИ ис­поль­зу­ют ин­фор­ма­цию иностр. агентств, гл. обр. Норв. те­ле­граф­но­го бю­ро, Рей­тер и Ас­со­ши­эй­тед пресс.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра И. раз­ви­ва­ет­ся на исл. яз., ко­то­рый име­ет не­пре­рыв­ную лит. тра­ди­цию, вос­хо­дя­щую к ран­не­му Сред­не­ве­ко­вью. Осо­бен­но зна­чи­ма по раз­но­об­ра­зию жан­ров и ко­ли­че­ст­ву вы­даю­щих­ся про­из­ве­де­ний лит-ра др.-исл. пе­рио­да (9–14 вв.), со­бы­тия ко­то­ро­го опи­са­ны в «Кни­ге о за­се­ле­нии стра­ны» (13 в.), а так­же в исл. са­гах – про­за­ич. рас­ска­зах о прош­лом. Ше­дев­ра­ми др.-исл. сло­вес­но­сти яв­ля­ют­ся «Са­га об Эги­ле», «Са­га о Нья­ле», «Са­га о Лю­дях из Ло­сось­ей До­ли­ны», «Са­га о Гис­ли», «Са­га о Лю­дях с Пес­ча­но­го Бе­ре­га»; к чис­лу наи­бо­лее зна­чи­тель­ных от­но­сят так­же «Са­гу о На­зва­ных Брать­ях», «Са­гу о Грет­ти­ре», «Са­гу о Гунн­лау­ге Змеи­ном Язы­ке». Тра­ди­ции др.-герм. эпич. куль­ту­ры со­хра­ни­лись в ге­ро­ич. и ми­фо­ло­гич. пес­нях (боль­шин­ст­во их во­шло в со­став «Стар­шей Эд­ды», за­пи­сан­ной в 13 в.).

В ср.-век. пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ла так­же скаль­ди­че­ская по­эзия, ко­то­рая бы­ла ав­тор­ской, вос­про­из­во­ди­лась не­ва­риа­тив­но и от­ли­ча­лась ус­лож­нён­ной фор­мой: оби­лие по­этич. фи­гур (кен­нин­гов и хей­ти), стро­гие пра­ви­ла ал­ли­те­ра­ции и внутр. риф­мы, на­ру­ше­ние об­ще­язы­ко­во­го по­ряд­ка слов за­труд­ня­ли не­под­го­тов­лен­ным слу­ша­те­лям вос­при­ятие тек­ста и в то же вре­мя препят­ст­во­ва­ли его ис­ка­же­нию. Два осн. жан­ра скаль­дич. по­эзии – хва­леб­ная песнь и ви­са на слу­чай. В от­ли­чие от эд­ди­че­ских пе­сен, по­свя­щён­ных да­лё­ко­му про­шло­му, скаль­дич. сти­хи за­пе­чат­ле­ва­ли со­бы­тия со­вре­мен­но­сти. Круп­ней­шие скаль­ды – Эгиль Скал­лаг­римс­сон (10 в.), Кор­мак Эг­мун­дар­сон (сер. 10 в.), Халльф­ред Труд­ный Скальд (кон. 10 – нач. 11 вв.), Сиг­хват Тор­дар­сон (1-я пол. 11 в.), Тор­мод Скальд Чер­но­бро­вый (1-я пол. 11 в.). В 9–12 вв. са­ги, эпич. и скаль­дич. по­эзия пе­ре­да­ва­лись изу­ст­но.

Исл. цер­ковь бо­ро­лась с от­прав­ле­ния­ми язы­че­ско­го куль­та, но не с лит. тра­ди­ция­ми, вос­хо­див­ши­ми к язы­че­ст­ву: в 11–13 вв. ис­то­рич. и ле­ген­дар­ное про­шлое ста­ло пред­ме­том изу­че­ния об­ра­зо­ван­ных ис­ланд­цев, ко­то­рые ре­кон­ст­руи­ро­ва­ли внутр. хро­но­ло­гию и син­хро­низи­ро­ва­ли со­бы­тия об­ще­ев­ро­пей­ской и исл. ис­то­рии. К 1200 в И. рас­про­стра­нил­ся лат. ал­фа­вит. Круп­ней­шие пи­са­те­ли 13 в. – Снор­ри Стур­лу­сон, со­ста­вив­ший «Млад­шую Эд­ду», «Круг Зем­ной» (цикл саг об ис­то­рии Нор­ве­гии) и «Са­гу об Ола­ве Свя­том», и его пле­мян­ник Стур­ла Тор­дар­сон, ав­тор «Са­ги о Ха­ко­не Ста­ром», «Са­ги о Маг­ну­се Ис­пра­ви­те­ле За­ко­нов», «Са­ги об Ис­ланд­цах», а так­же од­ной из ре­дак­ций «Кни­ги о за­се­ле­нии стра­ны». 14–15 вв. – вре­мя мас­со­вой за­пи­си и пе­ре­пи­сы­ва­ния саг. Ок. 1300 бы­ла за­пи­са­на об­шир­ная ком­пи­ля­ция саг об ис­то­рии И. – «Са­га о Стур­лун­гах» (её ве­ро­ят­ный ав­тор – уче­ник Стур­лы Тор­дар­со­на Торд Нар­ва­сон). Из но­вых жан­ров, по­лу­чив­ших рас­про­стра­не­ние в 14–17 вв., сле­ду­ет от­ме­тить ри­мы – ори­ги­наль­ную фор­му лит. бал­ла­ды, не­ред­ко пред­став­ляю­щую со­бой пе­ре­сказ ге­ро­ич. пе­сен и саг. Счи­та­ет­ся, что стих рим, как и не­ко­то­рые скаль­дич. раз­ме­ры, от­ра­жа­ет воз­дей­ст­вие лат. сти­хо­сло­же­ния, но пря­мое за­им­ст­во­ва­ние ма­ло­ве­ро­ят­но. Круп­ней­шим по­этом 17 в., про­дол­жав­шим тра­ди­цию рим, был Хальг­рим Пье­турс­сон, ав­тор по­пу­ляр­ных в И. псал­мов. В 18 в. исл. сло­вес­ность ис­пы­ты­ва­ла зна­чит. влия­ние ев­роп. ли­те­ра­тур.

Нач. 19 в. – пе­ри­од язы­ко­во­го воз­ро­ж­де­ния и ро­ман­тиз­ма в исл. лит-ре; вид­ней­шие по­эты – Йо­унас Хальг­римс­сон и Бьяр­не То­ра­рен­сен. Пу­ри­стич. про­грам­ма, сфор­му­ли­ро­ван­ная дат. лин­гвис­том Р. К. Рас­ком и пред­по­ла­гаю­щая ори­ента­цию исл. лит-ры на собств. тра­ди­ции и про­ти­во­дей­ст­вие внеш­ним влия­ни­ям, во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. от­ра­зи­лась в твор­че­ст­ве по­этов Мат­тиа­са Йо­хумс­со­на и Эй­на­ра Бе­не­дих­тс­со­на, ко­то­рых при­чис­ля­ют к позд­ним ро­ман­ти­кам. Сер. 19 в. – вре­мя ос­вое­ния ро­ма­на и дра­мы: пер­вый исл. ро­ман – «Юно­ша и де­вуш­ка» Йо­уна То­род­се­на (1850), пер­вая исл. пье­са – «Ску­га Свейдн» Mаттиаса Йо­хумс­со­на (1864). Од­на­ко син­тез жан­ров ев­роп. лит-ры и мно­го­ве­ко­вых тра­ди­ций исл. эпич. про­зы в пол­ной ме­ре осу­ще­ст­вил­ся лишь в 20 в. в твор­че­ст­ве про­заи­ков Халь­до­ра Киль­я­на Лакс­нес­са (Но­бе­лев­ская пр., 1955) и Гун­на­ра Гун­нар­со­на. В сер. 20 в. раз­го­ре­лась по­ле­ми­ка ме­ж­ду по­эта­ми-тра­ди­цио­на­ли­ста­ми (Йоу­ан­нес ур Кёт­лум, Йо­ухан Хьяль­марс­сон) и мо­дер­ни­ста­ми, на­зы­вав­ши­ми се­бя «атом­ны­ми скаль­да­ми». Особ­ня­ком сто­ит пи­са­тель, по­эт и эс­се­ист Си­гур­д А. Маг­нус­сон, часть про­из­ве­де­ний ко­то­ро­го на­пи­са­на на англ. яз. Из ав­то­ров но­вой вол­ны вы­де­ля­ют­ся мо­дер­нист То­ур Виль­хьяульм­ссон (ро­ман «Пы­лаю­щий Мох», 1986), Эй­нар Кау­ра­сон (ро­ма­ны «Дья­воль­ский ост­ров», 1983, и «Зо­ло­той Ост­ров», 1985), по­эт и про­за­ик Эй­нар Ма­ур Гвюд­мун­дс­сон (ро­ман «Ан­ге­лы Все­лен­ной», 1993).

Издания:

Стар­шая Эд­да. Древ­не­ис­ланд­ские пес­ни о бо­гах и ге­ро­ях. М.; Л., 1963;

Млад­шая Эд­да. Л., 1970; Ис­ланд­ские са­ги. Ир­ланд­ский эпос. М., 1973.

Дополнительная литература:

Heusler A. Die Altgermanische Dichtung. 2. Aufl. Darmstadt, 1967;

Стеб­лин-Ка­мен­ский М. И. Древ­не­скан­ди­нав­ская ли­те­ра­ту­ра. М., 1979;

он же. Мир Са­ги. Ста­нов­ле­ние ли­те­ра­ту­ры. Л., 1984;

Гу­ре­вич Е. А., Ма­тю­ши­на И. Г. По­эзия скаль­дов. М., 2000.

Автор раздела: А. В. Цим­мер­линг.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­в

В И. с пер­вых ве­ков за­се­ле­ния строи­ли длин­ные до­ма из бло­ков тор­фа и дёр­на. С 11–12 вв. в И. из­вест­ны ук­ра­ше­ния в cканд. зве­ри­ном сти­ле, резь­ба по де­ре­ву с чер­та­ми ро­ман­ско­го иск-ва (рель­е­фы с пле­тё­ным ор­на­мен­том, фи­гу­ра­ми лю­дей и жи­вот­ных, Рас­пя­тия; со­хра­нил­ся фраг­мент цер­ков­ной две­ри из Валь­тьоуф­с­ста­дю­ра с изо­бра­же­ни­ем ры­ца­ря, льва и дра­ко­нов, ок. 1200, Нац. му­зей в Рей­кья­ви­ке). Тра­диц. пле­тё­ным узо­ром ук­ра­ша­лись ме­тал­лич. пряж­ки и др. де­та­ли оде­ж­ды, цер­ков­ная ут­варь (се­реб­ря­ные ча­ши 12–13 вв., Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон), ши­тые ал­тар­ные по­кры­ва­ла. Вы­со­ко­го мас­тер­ст­ва дос­ти­га­ло ил­лю­ми­ни­ро­ва­ние ру­копи­сей в ро­ман­ском и го­тич. сти­лях (с 15 в. ру­ко­пи­си вы­пол­ня­лись на экс­порт, гл. обр. в Нор­ве­гию). В 17 в. в рам­ках цер­ков­но­го иск-ва ста­ли по­яв­лять­ся жи­во­пис­ные порт­ре­ты, ис­пол­нен­ные на­ив­ной вы­ра­зи­тель­но­сти (в ком­по­зи­ци­ях ал­тар­ных об­ра­зов и др.). С сер. 18 в. ве­ка, гл. обр. по про­ек­там дат. ар­хи­тек­то­ров, строи­лись ка­мен­ные зда­ния в про­стых ути­ли­тар­ных фор­мах; к кон. 19 в. сло­жил­ся тип исл. до­ма из при­воз­но­го ле­са, ту­фа, ба­заль­та, час­то с об­шив­кой гоф­ри­ро­ван­ным же­ле­зом, ок­ра­шен­но­го в яр­кие цве­та.

Совр. иск-во И. скла­ды­ва­лось со 2-й пол. 19 в. под влия­ни­ем ху­дож. цен­тров Сканд. стран, Гер­ма­нии и др. (пер­вые проф. ху­дож­ни­ки, в т. ч. Си­гурд Гуд­мун­дс­сон, по­лу­ча­ли об­ра­зо­ва­ние в Ко­пен­га­ге­не). Тра­ди­ции сев. пей­за­жа на­ш­ли про­дол­же­ние в жи­во­пи­си То­ура­рин­на Тор­ла­ухс­со­на, Аус­гри­ма Йоунс­со­на, Йо­уна Сте­фа­унс­со­на, соз­дан­ные ими об­ра­зы ве­ли­че­ст­вен­ной пер­во­здан­ной при­ро­ды про­ник­ну­ты глу­бо­кой со­зер­ца­тель­но­стью. Про­из­ве­де­ния на те­мы исл. ис­то­рии, древ­них ле­генд и нар. по­ве­рий соз­да­ва­лись в рус­ле по­эти­ки сим­во­лиз­ма и близ­ких ему ху­дож. те­че­ний (скульп­ту­ра Эй­на­ра Йоунс­со­на, твор­че­ст­во Кьяр­ва­ля). Со 2-й пол. 20 в. исл. иск-во всё боль­ше во­влека­ет­ся в ми­ро­вой ху­дож. про­цесс: в 1957–64 в Рей­кья­ви­ке ра­бо­тал швейц. ху­дож­ник Д. Рот, уча­ст­ник дви­же­ния флюк­сус, во­круг ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­лась груп­па пред­ста­ви­те­лей кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва; с 1958 в Па­ри­же соз­да­вал свои про­из­ве­де­ния исл. мас­тер Эр­ро (Гуд­мун­д Гуд­мун­дс­сон), один из ко­ри­фе­ев поп-ар­та и по­ст­модер­низ­ма. Ув­ле­че­ние аб­ст­рак­цио­низ­мом дос­тиг­ло пи­ка в 1950–60-е гг.: ком­по­зи­ции в ду­хе эк­спрес­сио­ни­стич. аб­страк­ции Фина Йоун­с­со­на (обу­ча­ясь в Гер­ма­нии, под­дер­жи­вал от­но­ше­ния с груп­пой «Штурм», В. В. Кан­дин­ским и др.), аб­ст­ракт­ные им­про­ви­за­ции на те­мы пей­за­жа Ни­ны Триг­гва­до­т­тир; к бес­пред­мет­ным фор­мам пе­ре­шёл мас­тер мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры Аус­мунд Свейн­ссон (клас­си­ци­стич. ос­но­ва его ран­них гор. па­мят­ни­ков со­че­та­ет­ся с трак­тов­кой фор­мы в ду­хе кубиз­ма). Исл. фи­гу­ра­тив­ная жи­во­пись раз­ви­ва­лась в рам­ках по­стку­би­ст­ской тен­ден­ции и сканд. экс­прес­сио­низ­ма (Гунн­лёй­г Шке­винг, Си­гур­д Арин­бь­яр­нар, Тор­валь­д Ску­ла­сон изо­бра­жа­ли су­ро­вый быт ры­ба­ков и фер­ме­ров), а с 1980-х гг. – в сти­ли­сти­ке тран­с­а­вангар­да и не­оэкс­прес­сио­низ­ма. В ар­хи­тек­ту­ре ис­поль­зо­ва­лись совр. ме­то­ды пла­ни­ров­ки и бла­го­ус­т­рой­ст­ва (но­вая за­строй­ка Рей­кья­ви­ка и Акю­рей­ри), воз­во­ди­лись 4–5-этаж­ные до­ма и пром. со­ору­же­ния (ар­хи­тек­то­ры Си­гурд Гуд­мун­дс­сон, Сиг­валь­ди Тор­дар­сон и др.). Круп­ные об­ществ. зда­ния строи­лись по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров Гудйо­уна Са­муэльс­со­на, Ин­ги­мун­да Свейн­ссо­на, А. Аал­то.

Му­зы­ка

Све­де­ния о ран­них фор­мах му­зи­ци­ро­ва­ния, жан­рах муз.-по­этич. твор­че­ст­ва со­дер­жат­ся в па­мят­ни­ках др.-исл. лит-ры. У ис­ланд­цев со­хра­ня­ют­ся эле­мен­ты об­ще­скан­ди­нав­ско­го муз.-по­этич. на­сле­дия, в т. ч. ряд жан­ров. С при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва рас­про­стра­ня­лось гри­го­ри­ан­ское пе­ние, со 2-й пол. 16 в. – му­зы­ка про­тес­тант­ской церк­ви. Нац. муз. шко­ла И. – са­мая мо­ло­дая из скан­ди­нав­ских, на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в сер. 19 в. под влия­ни­ем дат­ской. В Да­нии учи­лись пер­вые проф. му­зы­кан­ты И. – ор­га­ни­сты Пье­тур Гуд­йоун­сен и Йо­унас Хель­га­сон. Пер­вые сбор­ни­ки хо­ра­лов вы­шли в 1861 и 1874, пер­вая свет­ская ме­ло­дия исл. ав­то­ра (Йо­унас Хель­га­сон) опуб­ли­ко­ва­на в 1873. Сре­ди му­зы­кан­тов кон. 19 – нач. 20 вв. – пер­вый зна­чит. исл. ком­по­зи­тор Свейн­бьёрн Свейн­бьёрн­с­сон (ав­тор нац. гим­на И., 1874); ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор-са­мо­уч­ка, ос­но­ва­тель пер­во­го сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра И. и ав­тор пе­сен Хель­ги Хель­га­сон; раз­но­сто­рон­ний му­зы­кант, по­ли­тик и ком­мер­сант, со­зда­тель пер­во­го учеб­ни­ка эле­мен­тар­ной тео­рии му­зы­ки на исл. яз. Бьёрн Кри­сть­яунс­сон. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия муз. куль­ту­ры И. име­ла дея­тель­ность пас­то­ра Бьяр­ни Тор­стейн­ссо­на, в 1909 опуб­ли­ко­вав­ше­го сб. «Ис­ланд­ская на­цио­наль­ная му­зы­ка» (со­дер­жит об­раз­цы муз.-по­этич. фольк­ло­ра и ста­рин­ной ду­хов­ной му­зы­ки). Пред­ста­ви­тель муз. ро­ман­тиз­ма в И. – уче­ник М. Ре­ге­ра Пал Исо­ульф­ссон («Фес­ти­валь­ная кан­та­та», 1930; был так­же зна­ме­ни­тым ор­га­ни­стом). Сре­ди др. ком­по­зи­то­ров 20 в. – Йоун Лейфс, Йоун Нор­даль (ак­тив­но ис­поль­зо­вал тех­ни­ки ком­по­зи­ции 20 в., в т. ч. при­ла­гая их к исл. муз. фольк­ло­ру, напр. в ор­ке­ст­ро­вом со­чи­не­нии «Cho­ralis», 1982). Йоун Аус­гейр­ссон соз­дал пер­вую исл. опе­ру «Де­ва из Три­ма» (1974, Рей­кья­вик).

В Рей­кья­ви­ке ра­бо­та­ют Нац. те­атр и Нац. сим­фо­нич. ор­кестр (оба 1950), Ис­ланд­ская опе­ра (1982), кон­сер­ва­то­рия (1930), про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь ис­кусств (с 1970, с 2004 еже­год­но). Сре­ди хо­ро­вых кол­лек­ти­вов наи­бо­лее из­вест­ны муж­ские хо­ры «Фоу­ст­б­рай­дур» (1911) и «Рей­кья­ви­кюр» (1926). Ми­ро­вое приз­на­ние за­вое­ва­ла по­пу­ляр­ная пе­ви­ца Бьёрк (Бьёрк Гуд­мун­дс­доттир).

Автор раздела: Н. Н. Мо­хов.

Ба­лет

Проф. ба­лет на­чал раз­ви­вать­ся в И. с 1930-х гг., ко­гда А. Норд­ман от­кры­ла в Рей­кья­ви­ке шко­лу баль­но­го и ба­лет­но­го тан­ца. В Нац. те­ат­ре бы­ли по­став­ле­ны ба­ле­ты исл. ком­по­зи­то­ров («Из аль­бо­ма Йо­на­са Хальг­рим­со­на» Па­ла Исо­ульф­ссо­на, ба­летм. Ин­гибь­ёрг Бьёрнс­дот­тир, 1971, и др.). Сре­ди уче­ни­ков дей­ст­во­вав­шей при Нац. те­ат­ре ба­лет­ной шко­лы – Хель­ги То­мас­сон, впо­след­ст­вии по­лу­чив­ший ми­ро­вую из­вест­ность как со­лист разл. трупп США. В 1973 при Нац. те­ат­ре соз­да­на Исл. тан­це­валь­ная ком­па­ния, ко­то­рую в раз­ное вре­мя воз­глав­ля­ли А. Кар­тер, К. Бен­нет, Ю. Че­таль, К. Мо­релл, Нан­на Олаф­сдот­тир. С 1975 здесь ста­ви­ла спек­так­ли рос. хо­рео­граф Н. Г. Ко­нюс («Мно­го шу­ма из ни­че­го» Т. Н. Хрен­ни­ко­ва, 1977, и др.). С 1996 труп­па це­ли­ком со­сре­до­то­чи­лась на по­ис­ках в об­лас­ти совр. тан­ца. В ре­пер­туа­ре – спек­так­ли как ис­ланд­ских (Ин­гибь­ёрг Бьёрн­с­дот­тир, Олаф Ин­гольф­сдот­тир, Ла­ра Сте­фан­сдот­тир, Йо­ханн Фрейр Бьёр­гвинс­сон и др.), так и за­ру­беж­ных (Й. Уль­рих, И. Ки­ли­ан, Р. Ор­та, И. Га­ли­ли, Й. Стром­грен, Й. Уо­ти­нен и др.) хо­рео­гра­фов. Сре­ди ве­ду­щих со­лис­тов труп­пы: Кат­рин Агу­ста Йоунс­сон, Гуд­мунд Эли­ас Кнуд­сен, Кат­рин Ин­гва­дот­тир, Пе­тер Ан­дерс­сон, Сте­ве Ло­ренц, Ка­ме­рон Кор­бетт.

Автор раздела: Е. Я. Су­риц.

Те­атр

Пер­вые те­ат­раль­ные по­ста­нов­ки (с 1720) бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны в лат. шко­ле в Ска­уль­холь­те. Пе­ре­ехав в 1799 в Рей­кья­вик, эта шко­ла до 2-й пол. 19 в. ос­та­ва­лась един­ст­вен­ным цен­тром те­ат­раль­ной жиз­ни И. Сту­ден­ты ста­ви­ли ко­ме­дии пер­во­го исл. дра­ма­тур­га Си­гур­да Пье­турс­со­на («Нар­фи» и др.). С 1860-х гг. в сто­ли­це по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние лю­би­тель­ские круж­ки, са­мым за­мет­ным сре­ди ко­то­рых бы­ла труп­па Си­гур­да Гуд­мун­дс­со­на – по­ста­нов­щи­ка «жи­вых кар­тин», изо­бра­жав­ших со­бы­тия из др.-исл. саг и со­хра­няю­щих­ся в ре­пер­туа­ре исл. те­ат­ров вплоть до нач. 21 в. Под влия­ни­ем Гуд­мун­дс­со­на пер­вые ори­ги­наль­ные исл. пье­сы на­пи­са­ли Мат­ти­ас Йо­хумс­сон («От­вер­жен­ные») и Ин­д­ри­ди Эй­нарс­сон («Но­во­год­няя ночь»). Пер­вым проф. те­ат­ром И. ста­ло об­ра­зо­ван­ное в 1897 Рей­кья­вик­ское те­ат­раль­ное об-во (РТО). В труп­пу вхо­ди­ли ре­жис­сёр и дра­ма­тург Эй­нар Ква­ран, ве­ду­щая ак­три­са Сте­фа­ния Гуд­мун­дс­дот­тир и др. Рас­цвет те­ат­раль­но­го иск-ва И. при­шёл­ся на 1940-е гг., ко­гда ве­ду­щи­ми ре­жис­сё­ра­ми и пе­да­го­га­ми РТО бы­ли Ин­д­ри­ди Во­ге и Лау­рус Па­ульс­сон. Зна­чит. вклад в раз­ви­тие ак­тёр­ско­го иск-ва внёс Оор­стейнн Сте­фен­сен. С 1989 РТО рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии Гор. те­ат­ра Рей­кья­ви­ка.

В 1950 в Рей­кья­ви­ке на ос­но­ве РТО воз­ник Нац. те­атр, где ста­ви­ли совр. и клас­сич. пье­сы исл. и за­ру­беж­ных ав­то­ров. В 1952 при те­ат­ре бы­ли от­кры­ты те­ат­раль­ная и ба­лет­ная шко­лы. С 1960-х гг. в И. по­лу­чи­ли раз­ви­тие и аль­тер­на­тив­ные те­ат­раль­ные на­прав­ле­ния. Аван­гар­ди­ст­ская дра­ма­тур­гия лег­ла в ос­но­ву ре­пер­туа­ра те­ат­ра «Гри­ма» (Рей­кья­вик), к фольк­лор­ным мо­ти­вам об­раща­лась труп­па «Те­ат­раль­ная мас­тер­ская» (Рей­кья­вик). В г. Акю­рей­ри в 1973 воз­ник­ла Те­ат­раль­ная ком­па­ния, в 1975 – Нар. те­атр, со­че­таю­щий в сво­их по­ста­нов­ках приё­мы итал. ко­ме­дии дель ар­те с совр. хо­рео­гра­фи­ей и му­зы­кой. Те­ат­ры су­ще­ст­ву­ют так­же в го­ро­дах Эс­кифь­ор­дюр и Сиг­люфь­ор­дюр. В 1975 в Рей­кья­ви­ке соз­да­на Исл. те­ат­раль­ная шко­ла. Пер­вый дет­ский те­атр в И. – «Moguleik­hu­sid» (1990, Рей­кья­вик). Один из круп­ней­ших те­ат­раль­ных кол­лек­ти­вов ру­бе­жа 20–21 вв. – те­атр г. Хаб­нар­фь­ор­дюр (1995), ос­но­ву его ре­пер­туа­ра со­став­ля­ет но­вая исл. дра­ма.

Ки­но

Пер­вый в И. пол­но­мет­раж­ный иг­ро­вой фильм в 1919 снял дат. реж. Гун­нар Сом­мер­фельт по ро­ма­ну «Ис­то­рия ро­да из Бор­га» Гун­на­ра Гун­нарс­со­на. Со­труд­ни­че­ст­во исл. ки­не­ма­то­гра­фи­стов с кол­ле­га­ми из др. стран (Да­ния, Шве­ция, Гер­ма­ния) про­дол­жа­лось до 1930-х гг., ко­гда в стра­не бы­ло на­ла­же­но про­из-во хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ных и рек­лам­ных ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов. Пер­вый исл. иг­ро­вой ф. «При­клю­че­ния Йо­она и Гвен­ду­ра» в 1923 снял Лофт Гуд­мун­дс­сон, вплоть до 1940-х гг. ос­та­вав­ший­ся един­ст­вен­ным в И. круп­ным ре­жис­сё­ром. Бы­то­вые ко­ме­дии и ме­ло­дра­мы ста­вил Ос­кар Гис­лас­сон. В 1948 Лофт Гуд­мун­дс­сон по­ста­вил пер­вый исл. цвет­ной ф. «Ме­ж­ду го­рой и пля­жем». Швед. реж. Ар­не Матс­сон в 1954 соз­дал (совм. с исл. кол­ле­га­ми) ф. «Сал­ка Вал­ка» по ро­ма­ну Халь­до­ра Киль­я­на Лакс­нес­са. По­лу­чил ши­ро­кое при­зна­ние ф. «Сер­тсей» Ос­валь­да Кнуд­се­на (1965) о ро­ж­де­нии в 1963 но­во­го ост­ро­ва в ре­зуль­та­те под­вод­но­го из­вер­же­ния вул­ка­на; сре­ди филь­мов, вы­пу­щен­ных совм. со сканд. сту­дия­ми, вы­деля­ет­ся «Крас­ная ман­тия» Габ­рие­ля Ак­се­ля (1967). Зна­чит. подъ­ём в исл. ки­не­ма­то­гра­фии про­изо­шёл в 1970-х гг., ко­гда гос-во ста­ло ока­зы­вать по­мощь в раз­ви­тии нац. ки­но. В 1974 был под­го­тов­лен, а в 1979 всту­пил в си­лу За­кон о соз­да­нии спец. ки­но­фон­да для суб­си­ди­ро­ва­ния исл. ки­но­про­мыш­лен­ни­ков и ки­но­дея­те­лей (фи­нан­со­вой под­держ­кой гос-ва поль­зо­ва­лись 1–2 филь­ма в год). На ру­бе­же 1980–90-х гг. ки­но И. бы­ло при­зна­но од­ним из са­мых ори­ги­наль­ных яв­ле­ний в ми­ро­вом ки­не­ма­то­гра­фе. В 1980-х гг. поя­ви­лась груп­па ре­жис­сё­ров, по­лу­чив­ших ки­не­ма­то­гра­фич. об­ра­зо­ва­ние за гра­ни­цей (Гер­ма­ния, Фран­ция и др.). Боль­шин­ст­во их про­из­ве­де­ний ос­та­ва­лись не­из­вест­ны­ми за пре­де­ла­ми И., но отд. ра­бо­ты по­лу­ча­ли ме­ж­ду­нар. ре­зо­нанс бла­го­да­ря уча­стию в ки­но­фес­ти­ва­лях. Напр., ф. «Атом­ная стан­ция» Тор­стей­на Йоунс­со­на (1983) стал пер­вым исл. филь­мом, по­ка­зан­ным на Меж­ду­нар. ки­но­фе­сти­ва­ле в Кан­не. При­зна­ние по­лу­чи­ли и филь­мы Ау­гу­ста Гуд­мун­дс­со­на «Зем­ля и её сы­но­вья», «Са­га о Гис­ли» (оба 1980) и «На вер­ши­не» (1982). Один из круп­ней­ших исл. ре­жис­сё­ров кон. 20 – нач. 21 вв. Фрид­рик Тор Фрид­рикс­сон по­ста­вил ряд зна­чит. до­ку­мен­таль­ных филь­мов («Куз­нец», 1981; «Рок в Рей­кья­ви­ке», 1982; «Ков­бои с Се­ве­ра», 1984), впо­след­ст­вии ус­пеш­но ра­бо­тал в иг­ро­вом ки­но («Бе­лые ки­ты», 1987, пр. Мкф в Ло­кар­но; «Со­ко­лы», 2002; «Найс­лан­дия», 2004, и др.). Сре­ди др. ре­жис­сё­ров: Баль­та­сар Кор­ма­кур («101 Рей­кья­вик», 2000, пр. Мкф в Ло­кар­но; «Мо­ре», 2002, пр. Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не; «Ма­лень­кое пу­те­ше­ст­вие на не­бо», 2005), Да­гур Ку­ри («Ной, бе­лая во­ро­на», 2002, пр. Мкф в Бер­лине; «Тём­ная ло­шад­ка», 2005). В 1978 в Рей­кья­ви­ке ос­но­ва­ны Ки­но­фонд и Ки­но­ар­хив. С 1978 в Рей­кья­ви­ке про­хо­дит Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь.

Автор раздела: В. В. Ми­ня­ев.

Иллюстрации:

Суб­арк­ти­чес­кие лу­га Ис­лан­дии. Архив БРЭ;

Акю­рей­ри. Вид го­ро­да. Архив БРЭ;

Па­мят­ник Ин­голь­ву Ар­нар­со­ну,пер­во­му по­се­лен­цу. Рей­кья­вик. 1907. Скульп­тор Эй­нар Йоунс­сон. Архив БРЭ:

«Хальдор Киль­ян Лакс­несс».Художник Эрро. 1984–85.Го­род­ской ху­до­жест­вен­ный му­зей (Рей­кья­вик). Архив БРЭ:

Се­реб­ря­ная фи­бу­ла в зве­ри­ном сти­ле Урнес из Трё­длас­коу­гюр. Се­реб­ро. 11 в. На­цио­наль­ный му­зей (Рей­кья­вик). Архив БРЭ:

Сце­на из ба­ле­та «Screensaver». Хо­рео­граф Р. Бе­ер. Ис­ланд­ская тан­це­валь­ная ком­па­ния. Архив БРЭ;

Сце­на из спек­так­ля «Пре­вра­ще­ние» (по Ф. Каф­ке). На­цио­наль­ный те­атр (Рей­кья­вик). Архив БРЭ;

По­ля Тин­га – «Тинг­вед­лир». Ме­сто сбо­ра аль­тин­га в 10–18 вв. Архив БРЭ;

Па­мят­ник од­но­му из ру­ко­во­ди­те­лей на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния ис­ланд­ско­го на­ро­да Йоу­ну Си­гурдс­со­ну (1811–79). Рей­кья­вик. 1911. Скульп­тор Эй­нар Йоунссон. Архив БРЭ;

Ска­уль­хольт. Древ­ней­ший центр хри­сти­ан­ст­вав стра­не. Сов­ре­мен­ный со­бор. 1956–63. Ар­хи­тек­торХёр­д Бьяр­на­сон. Архив БРЭ.

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