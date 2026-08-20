ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ 1978-1981 ГГ.
Революция в Иране, которая привела к установлению государственного режима политического господства исламского духовенства.
Революция была вызвана результатами «Белой революции», модернизации сверху, которую с 1962 г. проводил шах Мухаммед Реза Пехлеви. Реформа разрушила традиционный уклад в деревне и вызвали социальную напряженность в городах. Внедрение западной культуры вызывало протесты населения, которое было привержено исламу. Возросло влияние духовенства. Реформы не сопровождались демократизацией, режим был репрессивным, что вызывало протесты интеллигенции и студенчества.
В 1978 г. начались массовые демонстрации духовенства, студенчества и городских низов против политики шаха. Участники демонстраций требовали демократии и уважения норм ислама. 8 января 1978 г. войска стреляли в народ в Куме, это вызвало всеобщее возмущение. Верующие не отступали, на новые митинги их собиралось все больше и больше. Многие считали честью умереть за веру. В ответ на расстрелы демонстрантов исламские радикалы поджигали здания в столице г. Тегеран. Армия колебалась, и многие генералы выступали за прекращение борьбы с народом. 16 января 1979 г. шах выехал из страны. Шахское правительство возглавлял либерал Ш. Бахтияр.
По всей стране возникали исламские революционные комитеты. 1 февраля в Иран из эмиграции триумфально вернулся лидер религиозной оппозиции шиитский аятолла Р. Хомейни. Хомейни был провозглашен имамом и 5 февраля назначил свое правительство во главе с М. Базарганом, экономистом и глубоко верующим человеком.
Двоевластие привело в феврале 1979 г. к вооруженным столкновениям. В ходе восстания 9-10 февраля шахская гвардия была разгромлена отрядами левых революционеров (моджахеддинами и федаинами), курсантами и солдатами ВВС и присоединившимися к ним массами демонстрантов, преимущественно исламистов. Во время этого восстания в Тегеране армия осталась нейтральной, потому что офицеры надеялись, что победа духовенства и моджахеддинов приведет к демократии.
Власть перешла к правительству Базаргана, который стал проводить умеренные реформы, направленные на создание рыночной социально-ориентированной экономики. Была проведена национализация крупных банков и ряда предприятий. Многие считали, что революция успешно завершилась. Но завершился только ее первый этап.
В революции выделилось два потока – леводемократический, представленный прежде всего моджахеддинами, и исламский, руководимый ортодоксальным духовенством во главе с Хомейни. Их политические интересы представляла Исламская республиканская партия (ИРП) и вооруженный Корпус стражей исламской революции (КСИР).
1 апреля 1979 г. была провозглашена Исламская республика Иран. Политизированное духовенство, ссылаясь на нормы Корана, требовало полного переустройства иранского общества в соответствии с мусульманскими средневековыми нормами. Священников поддержала часть молодежи, которая захватила в ноябре 1979 г. посольство США. Исламисты видели в Америке корень всех бед. В знак протеста против произвола религиозных экстремистов Базарган 6 ноября ушел в отставку, и политическая власть перешла от гражданских властей к духовенству.
2-3 декабря 1979 г. на референдуме была утверждена конституция ИРИ, разработанная известными исламскими правоведами. Конституция вводила исламский образ правления и провозглашала, что абсолютная власть над миром принадлежит Аллаху. Во главе государства находится рахбар (руководитель), который стоит над тремя ветвями власти и обладает единоличным правом смещения всенародно избранного президента. Для контроля над парламентом был создан Наблюдательный совет из 12 богословов, половину из которых должен был назначать рахбар. Кроме того, рахбар получил право объявлять войну, заключать мир, проводить мобилизацию; он стал верховным главнокомандующим вооруженными силами.
В республике наряду с теократическими были созданы и республиканские органы власти – президент, правительство, меджлис. Первым рахбаром стал имам Хомейни.
25 января 1980 г. президентом страны был избран советник Хомейни по экономике А. Банисадр, который был светским человеком. Хомейни рассчитывал, что Банисадр сможет наладить расшатавшуюся иранскую экономику. Но вскоре выяснилось, что каждый шаг президента расценивается духовенством с точки зрения религиозных формальностей, мало совместимых с современной экономикой. Банисадра поддержали студенты и моджахеддины, которые выступали за уважение норм ислама, но против религиозной диктатуры и перестройки общества на основе исламского фундаментализма.
Первоначально Иранское общество было сплочено внешней угрозой. 22 сентября 1980 г. в Иран вторглись войска иракского диктатора С. Хусейна, началась Ирано-Иракская война 1980-1988 гг. 24 апреля президент США Д. Картер направил вертолеты, чтобы выкрасть захваченных иранцами дипломатов США. Этот рейд в Иран 1980 г. кончился полной неудачей из-за плохой организации операции. В январе 1981 г. Иран освободил дипломатов, хотя отношения с США не улучшились. Как только внешняя угроза ослабла, разгорелся острый конфликт между религиозными фундаменталистами и сторонниками Банисадра. Президента поддержали моджахеддины. Начались столкновения сторонников президента и фундаменталистов.
Банисадр призвал иранцев к борьбе, «если они не хотят, чтобы ими управляли те, кто желает вернуть мрачные дни прошлого с помощью лжи, обмана, клеветы, тюрем и пыток». Газеты, поддерживающие ИРП, обвинили президента в поддержке контрреволюции и создании напряженной обстановки в стране. После некоторых колебаний Хомейни поддержал духовенство, начались массовые аресты сторонников Банисадра, а ему пришлось 28 июля 1981 г. бежать из страны. Моджахеддины еще долго не сдавались. Они перешли к террору, убивали лидеров исламистов, взрывали правительственные здания. Силы охраны порядка расстреливали тысячи молодых людей, причастных к подполью.
Широкие массы не поддержали моджахеддинов, так как террористические методы борьбы ужаснули иранское общество и оправдали жестокий террор со стороны властей против любой оппозиции. Хомейни удалось создать общество, где вся жизнь, включая правила хозяйствования, культурные вкусы и отношения между мужчинами и женщинами, подчинялись строгому контролю мусульманских священников-шиитов и КСИР.
Иран стал первым государством, где власть в результате революции получили радикальные исламские фундаменталисты.
Исторические источники:
Имам Хомейни. Путь к свободе (речи и завещание). М., 1999.
Автор статьи: Шубин А.В.