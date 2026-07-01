ИСЛАМАБАД

Исламабад — столица Исламской республики Пакистан, вместе с пригородами составляет столичную территорию И., которая находится под прямым федеральным управлением.

Население — 1,433 млн человек (2016), общая площадь — 906 кв. км. Расположен в северо-восточной части Пакистана на Потхварском плато, у подножия гор Маргалла. Протекающие через И. реки Коранг и Сван обеспечивают город питьевой водой.

Потхварское плато, на котором в дальнейшем был построен И., содержит следы одних из наиболее ранних в Азии стоянок первобытного человека. Найденные там орудия каменного века датируются периодом 1 млн — 500 тыс. лет до н. э. Непосредственно на месте современного И. были обнаружены человеческие останки, относящиеся к периоду неолита (V—III тысячелетия лет до н. э).

В XXIII—XVIII вв. до н. э. район И. входил в зону распространения Хараппской цивилизации, в Ведический период (XV—V вв. до н. э.) являлся ареалом расселения индо-арийских племен. В раннем Средневековье на данной территории не существовало стабильной государственности, впоследствии же регион вошел в состав сначала Делийского султаната (начало XIII в.), затем Могольской империи (1-я половина XVI в.) и наконец Сикхского государства (середина XVIII в.). В 1849 контроль над Потхварским плато перешел к англичанам, которые обеспечили приток населения в регион благодаря развитию ирригации и инфраструктуры вокруг г. Равалпинди, превращенного в крупное военное укрепление.

До строительства И. его район представлял собой предместье Равалпинди с населением около 45 тыс. человек. И. начали возводить в начале 1960-х по проекту греческого архитектора Константиноса Доксиадиса. Город изначально задумывался как новая столица. Армейское руководство, возглавившее Пакистан после военного переворота 1958, стремилось, во-первых, ослабить влияние мухаджиров , концентрировавшихся в Карачи ; во-вторых, приблизить столицу к штаб-квартире пакистанкой армии, которая располагалась в Равалпинди; в-третьих, подчеркнуть важность религии для пакистанцев (название «И.» переводится с языка урду как «город ислама»); в-четвертых, предотвратить дальнейший отток населения на юг страны и разгрузить инфраструктуру. В соответствии с этими намерениями, в 1959 столица была перенесена непосредственно в Равалпинди, который получил этот статус на время строительства И. Основные работы по строительству И. были завершены в 1966; в следующем году И. получил статус столицы.

Прирост населения в И. стабилен — в среднем 6 % в год. 59 % населения И. составляют люди 15—64 лет; еще 37 % — моложе 15 лет. Такой возрастной состав объясняется в первую очередь возможностями, которые существуют в И. в сферах госслужбы и образования. Уровень грамотности в И. — 88 %, что гораздо выше среднего показателя по стране (60 %).

Большинство населения И. составляют панджабцы (65 %), мухаджиры (14 %) и пуштуны (10,51 %); также там проживают синдхи, белуджи и кашмирцы.

Столичная территория И. разделена на 8 зон (административную, дипломатическую, жилую, образовательную, промышленную, торговую, сельскохозяйственную и рекреационную), а сам город — на 5 районов. И. является административным и политическим центром Пакистана; в нем расположены основные государственные и правительственные учреждения (парламент, президентский дворец, правительственный секретариат, министерства, Верховный суд). Среди основных достопримечательностей И. — мечеть Фейсала, построенная в модернистском стиле и являющаяся крупнейшей в Южн. Азии; Национальный монумент Пакистана, символизирующий единство страны; национальный парк Шакарпариан, у входа в который расположен Монумент звезды и полумесяца; искусственное озеро Равал, служащее источником питьевой воды и важной рекреационной зоной. В черте города находится деревня Сайидпур — основанная в XVI в., она была реконструирована таким образом, чтобы подчеркнуть эклектичность и историческую преемственность пакистанской культуры. И. является крупным центром науки и образования: в нем находится 16 университетов (основные — Университет Каид-и Азама, Национальный университет науки и технологий), а также многочисленные исследовательские центры.

Лит.: Энциклопедия Пакистана / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. М., 1998. Daechsel M. Islamabad and the Politics of International Development in Pakistan. Cambridge, 2015.