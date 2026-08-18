ИСКЮЛЬ Сергей Николаевич

Родился 12.10.1946, г. Ленинград. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1969 г.

Кандидатская диссертация .: Германский вопрос во внешней политике России 1807-1812 гг. (Ленинградское отделение Института истории АН СССР, 1982).

Докторская диссертация : Внешняя политика России и герм, государства (1801-1812) (Там же, 1996).

С 1965 года работал научно-техническим сотрудником архива, младшим научным сотрудником, научным, страшим научным сотрудником, в настоящее время ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (ранее Ленинградское отделение Института истории АН СССР).

Учителя : Г.С. Кучеренко, Р.Ш. Ганелин.

Область интересов : Российская история, история внешней политики. История общественной мысли, историческая биография.

Сочинения: Автор более 200 печатных работ.

Rußland und die Oldenburger Krise 1810-1812 // Оldenburg Jahrbuch. 1985. Вd. 85;

Мабли в России // Книга в России в эпоху Просвещения. Л., 1988;

Мабли Г.-Б. де. Об изучении истории. О том, как писать историю. М., 1993 (пер. с фр., комм.);

Deutsch-russische Beziehungen (1807-1808) // Jahrbuch fur Geschichte Osteuropas. 1992. Вd. 40;

Вильсон Р. Т. Дневник и письма 1812-1813 гг. СПб., 1995 (ст., пер. с англ., комм.);

Максимы и мысли узника Св. Елены. СПб., 1996 (ст., пер. с фр., комм.);

Россия и германские государства (1801-1808). СПб., 1996;

Юнг А. Путешествия по Франции 1787-1789. СПб., 1996 (пер. с англ., комм.).

Год 1762. Документальная хроника. СПб., 2001;

Внешняя политика России и германские государства (1801—1812). М., 2007.

Год 1812-й. Документальная хроника. СПб., 2008;