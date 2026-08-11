ИСКИТИМСКИЙ МУЗЕЙ

Искитимский городской историко-художественный музей был открыт для посетителей 4 ноября 1977 года.

Изначально музей формировался в двух направлениях и является комплексным, состоит из двух отделов: исторического (1 этаж) и художественного (2 этаж). Музей хранит 26 коллекций, более 20 тысяч экспонатов.

Фонды музея - экспонаты палеонтологической и археологической коллекций, фото и письменные источники, сибирской иконопись, живописные полотна, графические работы, а также скульптуры известных новосибирских художников советского периода: Н. Грицюка, Г. Якубовской, Т. Владовой, И. Титкова, В. Титкова, В. Кречетова, С. Кречетовой, В. Гранкина, А. Кузьмина, Н. Толпекиной, В. Бухарова, И. Попова и других; изделия сибирских мастеров декоративно-прикладного творчества . В музее можно познакомиться с материальной культурой сибирского крестьянства, местного населения в ХХ веке, с флорой и фауной Сибири. В музее есть литературно-художественный зал, посвящённый В.М. Шукшину.

Выставочная деятельность - одно из приоритетных направлений в работе музея: ежегодно музей организует и принимает более пятидесяти различных выставок. На первом этаже музея размещается художественный салон, в котором можно приобрести произведения живописи, графики, изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Искитимский городской историко-художественный музей.