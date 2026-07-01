ИСКЕ-КАЗАНСКИЙ МУЗЕЙ

Иске-Казанский государственный и природный музей-заповедник.

В 45 км к северо-востоку от современной Казани , у деревень Татарская Айша, Камаево, Русский Урмат Высокогорского района Республики Татарстан, на священном во всем Заказанье месте, располагается целый комплекс уникальных историко-культурных, археологических и природных объектов, ныне входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея - заповедника (ИКГМЗ).

«Иске Казан» в переводе на русский язык означает «Старая Казань» (пойма реки Казанка).

В состав музея-заповедника входят археологические и эпиграфические памятники периода Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства : Иске-Казанское (Камаевское) городище (XIII век - 1552 год) - культурный слой укрепленного мысового болгаро-татарского поселения, в XIII-XIV веках крупного политического и экономического центра Заказанья. Город разрушен в 1552 году русскими войсками.

Выявлены остатки белокаменного дома, жилых и хозяйственных построек (в том числе кузнечной мастерской), орудия труда и быта, керамики, металлическое оружие, клады серебряных джучидских монет конца XIV-XV веков. Некоторые исследователи увязывают Иске-Казанское (Камаевское) городище с городом Иски-Казань.

- Русско-Урматское селище (XII-XIV веков) - культурный слой болгарско-татарского торгового поселения. Выявлены остатки жилых и хозяйственных построек (металлургические и гончарные горны, ремесленные мастерские и т.п.). Найдены орудия труда, оружие, украшения; - Иске-Казанское (Камаевское) кладбище (XIV век) с каменными надгробиями; - Русско-Урматское кладбище (XIII-XVI веков) с каменными надгробиями на арабско-древнеболгарском языке; - историко-этнографтескип музей в селе Камаево; - природный ландшафт - склоны подпойменной террасы реки Казанки, луговина поймы с пойменными озерами, русло самой реки; - святые места: могила Гайши-бике, источник «Изге Мулла-Хаджи чишмэсе» («Родник святого Муллы-Хаджи»), источник «Хан чишмэсе» («Ханский родник»). Ежегодно ведутся археологические исследования памятников, сбор этнографического материала, завершается строительство нового здания музея с фондохранилищем.

Иллюстрации:

Иске-Казанский государственный и природный музей-заповедник.