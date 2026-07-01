ИСКАНДАРОВ, АКБАРШО ИСКАНДАРОВИЧ

Искандаров, Акбаршо Искандарович (род. 01.08.1951, кишлак Кеврон Калаихумский р-н) — таджикский государственный и политический деятель.

Окончил Таджикский государственный университет им. В. И. Ленина (1979), Ташкентскую высшую партийную школу (1989). В 1970—1980 — старший инженер-землеустроитель и экономист Калаихумского райсельхозуправления. В 1980—1981 — исполняющий обязанности инспектора Калаихумского районного комитета народного контроля, инспектор центрального статистического управления. С 1982 — инструктор орготдела Калаихумского райкома Коммунистической партии Таджикистана. С 1984 — инструктор Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана.

С 1986 — заместитель председателя Ишкашимского райисполкома и председателя районного агропромышленного объединения. В 1987—1990 — 1-й секретарь Ванчского райкома КП Таджикистана. С 29 марта 1990 — депутат Верховного Совета Таджикистана. В 1990—1993 — председатель Горно-Бадахшанского областного совета, заместитель председателя Верховного Совета Таджикистана, исполняющий обязанности президента Таджикистана (6 октября — 2 декабря 1991, 7 сентября — 19 ноября 1992), председатель Верховного Совета Таджикистана (11 августа — 19 ноября 1992) (см. Гражданская война в Таджикистане ). Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Туркменистане (1993), Казахстане (2001) и Монголии (2004). С 2008 — посол по особым поручениям МИД Республики Таджикистан.

Соч.: Родники дружбы. М., 2000.

Лит.: Жирохов М. А. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. СПб., 2012.