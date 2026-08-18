ИСКАНДАР-БЕК МУНШИ

Искандар-бек Мунши (1560/1561 — ок. 1633/1634) — персидский хронист эпохи Сефевидов.

Выходец из кызылбашского племени туркман, предположительно, сын шахского гвардейца, начал службу как писарь (маджлиснувис) счетной палаты (дафтархана) и закончил ее в числе старших делопроизводителей двора (муншиан-и изам).

С 1592, принимая участие в походах и поездках Аббаса I и находясь под покровительством вазиров из рода Ордубади, был очевидцем многих важнейших событий придворной и военной жизни, что, как и близкое знакомство с материалами архивов, придает особую значимость его труду «Вселенной украшение — Аббасова летопись» (Тарих-и аламара-йи Аббаси), одному из важнейших памятников новоперсидского историописания. Он состоит из введения (мукаддима), посвященного происхождению сефевидской династии и царствованиям Исмаила I и Тахмаспа I до 1571 (главным образом, на основании хроники Хасана Румлу) и двух разделов (сахифа), из которых 1-й подробно рассказывает о происшествиях от рождения до воцарения Аббаса (1571—1587), а 2-й — о его правлении и подразделяется на две части (максад), покрывающие соответственно 1587—1616 и 1616—1629.

Уделяя видное место своей родине — Иранскому Азербайджану, И.-б. М. освещает вопросы администрации, финансов и налогового управления, категорий земельной собственности, положение илятов и роль их эмиров и местных владетелей, ситуацию в вилайетах, дипломатические сношения с Османской и Могольской империями, дворцовую культурную среду (вставные краткие жизнеописания художников, поэтов, каллиграфов и других) и т. д. Особый интерес представляют сведения о преобразованиях Аббаса, а также о восстаниях джеляли и массовых движениях в Грузии, Ширване и Курдистане, которые И.-Б., как официальный летописец, оценивает враждебно. «Вселенной украшение — Аббасова летопись» завоевала общее признание еще при жизни автора, который, получив заказ на ее продолжение от шаханшаха Сафи I, довел до 1633 «Приложение» (Зайл), законченное уже после его смерти Мухаммадом Масумом Исфахани. В 1729 «Вселенной украшение» переводилось на османский язык.

Соч.: Тарих-и аламара-йи Аббаси. Дж. 1—2. Тегеран, 1955—1956; Зайл-и Тарих-и аламара-йи Аббаси. Дж. 1—2. Тегеран, 1938—1939; History of Shah Abbas the Great / Transl. by R. M. Savory. Vol. I—II. Boulder, 1979.

Лит.: Рахмани А. А. «Тарих-и алам арай-и Аббаси» как источник по истории Азербайджана. Баку, 1960. Erdmann F. von. Iskender Munschi und sein Werk // Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. XV (1861). S. 457—501.