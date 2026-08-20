ИСИН

Исин (Иссин; совр. араб. Ишан аль-Бахрият) — древнее поселение, позднее город в Месопотамии , южнее Ниппура .

Максимальная площадь 100 га; заселен с начала IV тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия до н. э., переживал расцвет в III—II тысячелетиях до н. э. В период кризиса III династии Ура в правление Ибби-Суэна (ок. 2026—2003 до н. э.) наместник последнего, Ишби Эрра , отложился от него (ок. 2018/2017 до н. э.), провозгласив себя в И. царем «Шумера и Аккада», а после краха III династии Ура объединил под своей властью Нижнюю Месопотамию. И. оставался столицей Ишби Эрры и его преемников (так называемая I династия Исина, 2017—1794 до н. э.). В 1-й половине — середине XX в. до н. э. цари И., в том числе Иддин-Даган (1975—1954 до н. э.), Ишме-Даган (1953—1935 до н. э.) и, в начале своего правления, Липит-Иштар (1934—1924 до н. э.), по-прежнему контролировали Нижнюю Месопотамию; в последней трети XX — начале XIX в. до н. э. большая часть последней отложилась, образовав ряд независимых государств. В 1794 до н. э. одно из них, Ларса , уничтожило и аннексировало царство И. В середине XII в. до н. э., в пору падения касситской (см. Касситы ) династии Вавилонии под ударами Элама, в И. воцарилась и укрепилась новая вавилонская династия (так называемая II династия Исина, 1154—1026 до н. э.), оттеснившая эламитов и вскоре перенесшая столицу обратно в Вавилон (ок. середины XII в.).

Последние крупные строительные работы в И. имели место при Навуходоносоре II (1-я половина VI в. до н. э.). Археологические раскопки в 1924, 1973 и 1989 выявили ряд памятников: храм (размером 70х50 м), в честь Гулы — богини-врачевательницы, покровительницы И. и ее супруга Нинурты (основан во 2-й четверти III тысячелетия до н. э., многократно перестраивался) с захоронением собак, священных животных Гулы; некрополь III тысячелетия до н. э.; жилые дома; а также небольшой архив старовавилонского периода; дворец администрации касситского времени.

Лит.: Edzard D., Brinkman J., Hrouda B. Isin // Reallexikon der Assyriologie. Bd. 5. 1976—1980. S. 181—192.