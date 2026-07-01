ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Исилькульский районный историко-краеведческий музей.

В музее размещены: зал истории района, рассказывающий о его заселении и становлении с 1752 по 1970 год, зал, природы и экологии, мемориальная комната, посвященная жизни и творчеству заслуженного эколога РФ В.С. Гребенникова, три выставочных зала, в которых экспонируются работы художников района и области, мастеров прикладного искусства, тематические выставки, посвященные знаменательным датам, выдающимся людям района, экспонируются выставки омских музеев.

В 1993 году руководство Омского отдела Западной Сибирской железной дороги передало на баланс администрации района здания железнодорожного клуба, построенные в 1932 году. В течение 1994-1997 годов была проведена реконструкция здания, совместно с научными сотрудниками Омского ГИК музея разработана его концепция.

В музее размещены: зал историии района, рассказывающий о его заселении и становлении с 1752 по 1970 год, зал, пророды и экологии, мемориальная комната, посвященная жизни и творчеству заслуженного эколога РФ В.С. Гребенникова, три выставочных зала, в которых экспонируются работы художников района и области, мастеров прикладного искусства , тематические выставки, посвященные знаменательным датам, выдающимся людям района, экспонируются выставки омских музеев.

Иллюстрации:

Исилькульский районный историко-краеведческий музей.