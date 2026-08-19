ИСИИ КИКУДЗИРО

Исии Кикудзиро (24.04.1866, Мобара, преф. Тиба — 25.05.1945, Токио) — японский дипломат.

Виконт (1916). Из семьи чиновника, дядя Т. Сиратори . По окончании Токийского университета (1890) поступил на дипломатическую службу. Вице-министр иностранных дел (1908—1911), посол во Франции (1912—1915), министр иностранных дел в кабинете С. Окума (13 октября 1915 — 9 октября 1916). Проводил политику сотрудничества со странами Антанты. В 1917 посетил США со специальной миссией, результатом которой стало Лансинг—Исии соглашение . Посол в США (1918—1919) и Франции (1920—1927; одновременно представитель в Лиге Наций ). Член Тайного совета (с 1929). Выступал против союза с Германией и Италией. Погиб при бомбардировке Токио.

Соч.: Дипломатические комментарии. М., 1942.