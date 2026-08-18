ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ

Отец церкви , католический епископ, один из известнейших религиозных и политических деятелей в истории Вестготского королевства.

О ранних годах его жизни известно мало. Точная дата и место рождения Исидора не известны. Считается, что его родители - Севериан и Теодора - были представителями испано-римской знати и жили в городе Новом Карфагене (ныне Картахена).

После того как византийская армия заняла значительную часть восточного побережья Пиренейского полуострова, семья переехала в Севилью, где в 578 (или 579) году старший брат Исидора Леандр занял епископскую кафедру.

В перв. пол. 580-х Леандр был произведен в сан архиепископа и назначен духовником короля Реккареда (под его влиянием монарх перешел из арианства в никейское вероисповедание).

После смерти Леандра в 600 году Исидор стал архиепископом Севильским. В этом качестве он активно продолжал дело брата по обращению Вестготского королевства в никейское вероисповедание, что было непросто, так как среди вестготов оставалось много ариан.

При короле Сисебуре Исидор Севильский председательствовал на Церковном соборе в Севилье. В 633 году также участвовал в IV Толедском соборе , на котором при его участии были сформулированы важные решения, в т.ч. избираемость королей и предание анафеме всех нарушителей королевской присяги , а также подтверждено освобождение епископов от налогов. Были усилены гонения на иудеев.

Исидор Севильский известен главным образом благодаря своим сочинениям, самыми важными из которых являются "Этимологии" (или "Начала"), рассматриваемые как раннесредневековая энциклопедия.

Сочинения:

Этимологии (Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri viginti);

О природе вещей (De natura regnum);

Различия (Differentiarum);

О славных мужах (De viris illustribus);

Книга о числах в Священном Писании (Liber numenorum qui in sanctis scripturis occurunt);

О происхождении царей готов, вандалов и свевов (De origine Gothorum et regno Sueborum et Vandalorum);

Вопросы на Ветхий Завет (De Veteri et Novo Testamento quastiones);

Сентенции (Sententiarum libri tres).

Иллюстрация:

Книжная миниатюра с изображением исидора Севильского из манускрипта X в.