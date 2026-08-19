ИСИДОР

Исидор (1380, по другим данным 1390, Монемвазия — 27.04.1463, Рим) — митрополит Киевский и всея Руси (ок. 1436 — 1441 (фактически) 1458 (номинально)), кардинал Римско-католической церкви (1439), тутулярный (неправящий) патриарх Константинопольский (1458—1463).

Монашеский постриг принял около 1410. Входил в окружение византийского императора Иоанна VIII Палеолога. Участвовал в Базельском соборе (1433), выказав себя сторонником церковной унии (объединения Православных церквей с Римско-католической церковью). После казни великим князем Литовским Свидригайло митрополита Киевского и всея Руси Герасима (1435), И. был рукоположен в епископы и поставлен на русскую митрополию (ок. 1436). По прибытии в Москву сумел добиться от великого князя Василия II согласия на свою поездку на Ферраро-Флорентийский собор 1438—1439. Подписался под соборным определением, вводившим церковную унию, добавив: «Подписуюсь с любовью и одобрением». Был возведен в сан кардинала. По возвращении в Москву (март 1441) И. совершил литургию в Успенском соборе с преднесением перед собой католического Распятия, поминанием папы Римского Евгения IV, объявил себя легатом папы в провинциях Литвы, Ливонии, Руси и Польши (Галиции). Иерархи Русской церкви и Василий II не поддержали униональной позиции митрополита. Через 3 дня после богослужения И. был арестован, заключен в Чудове монастыре. В сентябре 1441 бежал из Москвы.

Жил в Константинополе, после захвата его османами (1453) — в Риме. Свое низложение собором русских епископов, равно как и избрание ими митрополитом всея Руси Ионы (1448) не признал; став титулярным патриархом Константинопольским (1458), передал сан митрополита Киевского и всея Руси своему доверенному помощнику Григорию II (Болгарину). Действия И. стали одной из основных причин фактического провозглашения автокефалии Московской митрополии.

Соч.: Scritti d’Isidoro il cardinale Ruteno. Roma, 1926.

Лит.: Акишин С. Ю. Митрополит Исидор Киевский и проблема церковной унии в поздней Византии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. Вып. 1; Зноско К. И. Исторический очерк церковной унии. М., 1993; Хождение на Флорентийский собор // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV вв. М., 1981.