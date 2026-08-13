ИШВАРАВАДА

ИШВАРАВАДА - в индуистской религиозно-философской мысли общее обозначение теистических доктрин веданты, а также ряда вишнуитских и шиваитских систем.

Ес­ли в ад­вай­та-ве­дан­те ве­ра во все­мо­гу­ще­го лич­но­го Бо­га - Иш­ва­ру, на­зван­но­го Са­гу­на-Брах­ма­ном (Брах­ма­ном, «на­де­лён­ным ка­че­ст­ва­ми»), вы­ра­жа­ет лишь эм­пи­рический взгляд на мир, счи­таю­щий­ся в ко­неч­ном счё­те ил­лю­зи­ей (майя) и пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти к ос­во­бо­ж­де­нию (мок­ша), то в ос­таль­ных шко­лах ве­дан­ты имен­но с по­кло­не­ни­ем Иш­ва­ре свя­зы­ва­ет­ся са­мый дей­ст­вен­ный путь спа­се­ния - лю­бов­ное бо­го­по­чи­та­ние (бхак­ти).

В от­ли­чие от за­пад­ных теи­стических сис­тем, ин­дий­ские не при­дер­жи­ва­лись док­три­ны креа­цио­низ­ма (тво­ре­ния из ни­что). В ви­шиш­та-ад­вай­те Иш­ва­ра тво­рит мир и ин­ди­ви­ду­аль­ные ду­ши из се­бя са­мо­го, как па­ук пау­ти­ну; в двай­те он яв­ля­ет­ся ин­ст­ру­мен­таль­ной, но не ма­те­ри­аль­ной при­чи­ной ми­ра и ин­ди­ви­ду­аль­ных душ; в ньяе-вай­ше­ши­ке он не соз­да­ёт ни ин­ди­ви­ду­аль­ных душ (ат­ма­нов), ни ато­мов, ни уни­вер­са­лий, вы­сту­пая лишь в ро­ли бо­же­ст­вен­но­го зод­че­го, вер­хов­но­го пра­ви­те­ля и мо­раль­ного «над­зи­ра­те­ля» Все­лен­ной. Ес­ли в теи­стических шко­лах ве­дан­ты един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком по­зна­ния Иш­ва­ры про­воз­гла­ша­ют­ся тек­сты Вед, то в ньяе раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся до­ка­за­тель­ст­ва в поль­зу су­ще­ст­во­ва­ния Иш­ва­ры, важ­ней­ши­ми из ко­то­рых яв­ля­ют­ся кос­мо­те­лео­ло­ги­че­ское (мир дол­жен иметь це­ле­по­ла­гаю­ще­го соз­на­тель­но­го аген­та) и лин­гвис­ти­че­ское (ес­ли су­ще­ст­ву­ет язык и вы­ра­жае­мые на нём мыс­ли, кто-то дол­жен был его соз­дать, кто-то дол­жен быть ис­точ­ни­ком выс­ше­го ав­то­ри­те­та Вед). По­след­нее бы­ло на­прав­ле­но про­тив по­ло­же­ния ми­ман­сы об от­сут­ст­вии у Вед ав­то­ра (апау­ру­шея). Удая­на под­чёр­ки­ва­ет, что не­су­ще­ст­во­ва­ние Бо­га не мо­жет быть до­ка­за­но с по­мо­щью средств дос­то­вер­но­го по­зна­ния (пра­ман).

Теи­стические тра­ди­ции в Ин­дии про­ти­во­стоя­ла не ме­нее мощ­ная атеи­сти­че­ская тра­ди­ция - ни­риш­ва­ра­ва­да (санскр. - уче­ние об от­сут­ст­вии Иш­ва­ры) как об­щее обо­зна­че­ние атеи­сти­че­ских , или не­теи­сти­че­ских, док­трин, вы­дви­гав­ших ар­гу­мен­ты про­тив су­ще­ст­во­ва­ния Иш­ва­ры как соз­да­те­ля, упра­ви­те­ля ми­ра и ис­точ­ни­ка мо­ра­ли. Со­глас­но Ти­пи­та­ке, Буд­да Шакь­я­му­ни, под­чёр­ки­вая своё не­при­я­тие ве­ры в Иш­ва­ру, ссы­лал­ся на обес­це­ни­ва­ние мо­раль­но­го смыс­ла за­ко­на кар­мы: ес­ли доб­ро и зло тво­рят­ся во­лей Иш­ва­ры, то в чём смысл че­ло­ве­че­ских дея­ний? Позд­нее в буд­диз­ме по­яв­ля­ет­ся и це­лый ряд других ан­ти­теи­стических ар­гу­мен­тов: например, ес­ли Иш­ва­ра име­ет же­ла­ния (со­тво­рить мир), зна­чит, он не со­вер­шен­ное су­ще­ст­во (Ва­су­банд­ху, Шан­та­рак­ши­та и других).

Вы­сту­пая про­тив транс­цен­дент­но­го лич­но­го Бо­га, буд­ди­сты не от­ри­ца­ли су­ще­ст­во­ва­ния бо­гов, счи­тая, од­на­ко, что их власть ог­ра­ни­че­на лишь той сфе­рой, где они мо­гут по­мо­гать людям по­лу­чить ка­кие-то ма­те­ри­аль­ные бла­га или ох­ра­нить их от опас­но­сти. При­мер­но та­кое же от­но­ше­ние к бо­гам пред­став­ле­но не толь­ко в «не­ор­то­док­саль­ном» (на­сти­ка) джай­низ­ме, но и в оп­ло­те брах­ма­ни­ст­ско­го тра­ди­цио­на­лиз­ма - ми­ман­се, ко­то­рая при­зна­ва­ла важ­ность их су­ще­ст­во­ва­ния толь­ко в ка­че­ст­ве объ­ек­тов ве­дий­ских ри­туа­лов. Прав­да, в от­ли­чие от буд­диз­ма, она об­хо­ди­ла мол­ча­ни­ем во­прос об Иш­ва­ре. Атеи­сти­че­ской бы­ла и ран­няя санкхья, а так­же вай­ше­ши­ка эпо­хи соз­да­ния вай­ше­ши­ка-сутр (Бог там не упо­ми­на­ет­ся). Оп­ре­де­лён­ным обес­це­ни­ва­ни­ем Ишваравада как ре­лигиозной док­три­ны мож­но счи­тать и кон­цеп­цию ад­вай­та-ве­дан­ты Шан­ка­ры, со­глас­но ко­то­рой дан­ная док­три­на от­но­сит­ся лишь к уров­ню про­фа­ни­че­ско­го зна­ния (ави­дья).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)