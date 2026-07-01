ИШУТИНЦЫ

ИШУТИНЦЫ - чле­ны ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, соз­дан­ной в Мо­с­к­ве в 1863 году с це­лью подготовки кре­сть­ян­ской ре­во­лю­ции.

Ор­гани­за­ция ос­но­ва­на воль­но­слу­ша­те­лем Московского университета Н.А. Ишу­ти­ным (3(15) апреля 1840 года - 5(17) января 1879 года). Со­стоя­ла пре­имущественно из сту­ден­тов Московского университета и Пет­ров­ской сельскохозяйственной и лес­ной ака­де­мии, в 1865 году к ней при­со­еди­нил­ся кру­жок И.А. Ху­дя­ко­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Ишутинцы счи­та­ли, что кре­сть­ян­ская ре­во­лю­ция долж­на бы­ла соз­дать пер­спек­ти­ву со­циа­ли­стического пе­ре­уст­рой­ст­ва Рос­сии. В 1864-1865 годах ишутинцы ос­но­ва­ли в Мо­ск­ве вос­крес­ную шко­лу, не­боль­шие пе­ре­плёт­ную и швей­ную мас­тер­ские на ар­тель­ных на­ча­лах, арен­до­ва­ли ват­ную фаб­ри­ку в Мо­жай­ском уезде Московской губернии, на­ме­ре­ва­ясь ор­га­ни­зо­вать там про­из­вод­ство так­же на коо­пе­ра­тив­ных на­ча­лах (с це­лью про­па­ган­ды про­из­водственных от­но­ше­ний, ха­рак­тер­ных для со­циа­лиз­ма). В 1864 году ишутинцы уча­ст­во­ва­ли в ор­га­ни­за­ции по­бе­га Я. Дом­бров­ско­го из Московской пе­ре­сыль­ной тюрь­мы, в 1865-1866 годах го­то­ви­ли по­бег с ка­тор­ги Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го (ишутинцы счи­та­ли се­бя его уче­ни­ка­ми).

Ишутинцы пер­вы­ми сре­ди российских ре­во­лю­цио­не­ров вы­дви­ну­ли те­зис о том, что убий­ст­во им­пе­ра­то­ра долж­но спро­во­ци­ро­вать мас­со­вые ре­во­люционные вы­сту­п­ле­ния. К началу 1866 года Ишу­тин соз­дал ру­ко­во­дя­щий ор­ган круж­ка - «Ор­га­ни­за­цию», а внут­ри неё - груп­пу «Ад», ко­то­рая долж­на бы­ла осу­ще­ст­вить ца­ре­убий­ст­во, вес­ти тай­ный над­зор за де­я­тель­но­стью са­мих ишутинцев, а в хо­де ожи­дав­шей­ся ими ре­во­лю­ции - уби­вать отдельных не­на­ви­ст­ных кре­сть­я­нам лиц, кон­тро­ли­ро­вать ре­во­люционное пра­ви­тель­ст­во.

Д.В. Ка­ра­ко­зов (23 октября (4 ноября) 1840 года - 3(15) сентября 1866 года), член ор­га­ни­за­ции ишутинцев и двою­род­ный брат Ишу­ти­на, по собственной ини­циа­ти­ве и без ве­до­ма груп­пы «Ад» 4(16) апреля 1866 года со­вер­шил не­удав­шее­ся по­ку­ше­ние на императора Алек­санд­ра II в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В хо­де след­ст­вия по де­лу о по­ку­ше­нии ор­га­ни­за­ция ишутинцев бы­ла час­тич­но рас­кры­та. По при­го­во­ру Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да Ка­ра­ко­зов каз­нён. Ишу­тин так­же при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, од­на­ко по­ми­ло­ван и со­слан на ка­торж­ные ра­бо­ты. Не­ко­то­рые чле­ны ор­га­ни­за­ции бы­ли от­прав­ле­ны на ка­тор­гу или в ссыл­ку, а ос­тав­шие­ся на сво­бо­де про­дол­жи­ли ре­во­люционную дея­тель­ность, впо­след­ст­вии ста­ли чле­на­ми «На­род­ной рас­пра­вы» и других ре­во­люционных об­ществ.

Ис­точники:

По­ку­ше­ние Ка­ра­ко­зо­ва. Сте­но­гра­фи­че­ский от­чет: В 2 т. М., 1928;

Ху­дя­ков И.А. За­пис­ки ка­ра­ко­зов­ца. М.; Л., 1930.

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