ИШУТИНЦЫ
ИШУТИНЦЫ - члены революционной организации, созданной в Москве в 1863 году с целью подготовки крестьянской революции.
Организация основана вольнослушателем Московского университета Н.А. Ишутиным (3(15) апреля 1840 года - 5(17) января 1879 года). Состояла преимущественно из студентов Московского университета и Петровской сельскохозяйственной и лесной академии, в 1865 году к ней присоединился кружок И.А. Худякова в Санкт-Петербурге.
Ишутинцы считали, что крестьянская революция должна была создать перспективу социалистического переустройства России. В 1864-1865 годах ишутинцы основали в Москве воскресную школу, небольшие переплётную и швейную мастерские на артельных началах, арендовали ватную фабрику в Можайском уезде Московской губернии, намереваясь организовать там производство также на кооперативных началах (с целью пропаганды производственных отношений, характерных для социализма). В 1864 году ишутинцы участвовали в организации побега Я. Домбровского из Московской пересыльной тюрьмы, в 1865-1866 годах готовили побег с каторги Н.Г. Чернышевского (ишутинцы считали себя его учениками).
Ишутинцы первыми среди российских революционеров выдвинули тезис о том, что убийство императора должно спровоцировать массовые революционные выступления. К началу 1866 года Ишутин создал руководящий орган кружка - «Организацию», а внутри неё - группу «Ад», которая должна была осуществить цареубийство, вести тайный надзор за деятельностью самих ишутинцев, а в ходе ожидавшейся ими революции - убивать отдельных ненавистных крестьянам лиц, контролировать революционное правительство.
Д.В. Каракозов (23 октября (4 ноября) 1840 года - 3(15) сентября 1866 года), член организации ишутинцев и двоюродный брат Ишутина, по собственной инициативе и без ведома группы «Ад» 4(16) апреля 1866 года совершил неудавшееся покушение на императора Александра II в Санкт-Петербурге.
В ходе следствия по делу о покушении организация ишутинцев была частично раскрыта. По приговору Верховного уголовного суда Каракозов казнён. Ишутин также приговорён к смертной казни, однако помилован и сослан на каторжные работы. Некоторые члены организации были отправлены на каторгу или в ссылку, а оставшиеся на свободе продолжили революционную деятельность, впоследствии стали членами «Народной расправы» и других революционных обществ.
Источники:
Покушение Каракозова. Стенографический отчет: В 2 т. М., 1928;
Худяков И.А. Записки каракозовца. М.; Л., 1930.