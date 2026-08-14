ИШТВАНФФИ МИКЛОШ

ИШТВАНФФИ МИКЛОШ - венгерский ис­то­рик-гу­ма­нист, государственный дея­тель.

Учил­ся в уни­вер­си­те­тах Па­дуи, Бо­ло­ньи и Гра­ца.

Уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив ту­рок в ар­мии М. Зри­ньи . В 1562-1568 годах сек­ре­тарь эс­тер­гом­ско­го ар­хи­епископа М. Ола­ха, с 1572 года слу­жил в кан­це­ля­рии венгерского ко­ро­ля в Ве­не, с 1576 года ко­ро­лев­ский со­вет­ник при Ру­доль­фе II Габс­бур­ге. В 1581-1608 годах за­ни­мал пост заместителя на­ме­ст­ни­ка ко­ро­ля (па­ла­ти­на) по административным де­лам, уча­ст­во­вал в ди­п­ло­ма­тических мис­си­ях .

Иштванффи был сто­рон­ни­ком Габс­бур­гов и при­вер­жен­цем ка­то­лической церк­ви, что по­лу­чи­ло от­ра­же­ние в его со­чи­не­ни­ях по во­енной, ди­пло­ма­тической и цер­ков­ной ис­то­рии, вклю­чая фун­даментальный труд «Pannonii historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV ab anno 1490 ad annum 1605». Ра­бо­та из­да­на в 1622 году в Кёль­не эс­тер­гом­ским ар­хи­епископом П. Паз­ма­нем, на венгерском языке опуб­ли­ко­ва­на в 1870 году.