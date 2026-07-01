ИШТВАН I СВЯТОЙ

ИШТВАН I СВЯТОЙ - венгерский князь (с 997 года), ко­роль Венг­рии (с 1000/1001 года), ос­но­ва­тель венгерского го­су­дар­ст­ва.

Ро­дил­ся в се­мье князя Ге­зы (972?-997 годы) из ди­на­стии Ар­па­дов.

По ле­ген­де, в 985 году был кре­щён епископом Адаль­бер­том Праж­ским. В 997 году из­бран «пред­во­ди­те­лем на­ро­да», соз­дал сис­те­му управ­ле­ния по западному об­раз­цу, спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию хри­сти­ан­ст­ва и ис­ко­ре­не­нию язы­че­ст­ва.

В 1000/1001 году ко­ро­но­ван па­пой Силь­ве­ст­ром II в Эс­тер­го­ме с со­гла­сия императора От­то­на III, по­лу­чил ши­ро­кую ав­то­но­мию в цер­ков­ных де­лах. Сто­ли­цей венгерского ко­ро­лев­ст­ва сде­лал Се­кеш­фехер­вар. Опи­ра­ясь на Цер­ковь и германских ры­ца­рей, к 1003 году по­да­вил со­про­тив­ле­ние объ­е­ди­нительной по­ли­ти­ке со сто­ро­ны пле­мен­ных во­ж­дей на юге и вос­то­ке стра­ны.

Иштван I про­вёл ряд ра­ди­каль­ных ре­форм, соз­дал цен­тра­ли­зованное го­су­дар­ст­во, сде­лал ко­ро­лев­скую власть на­след­ст­вен­ной. Ли­к­ви­ди­ро­вав де­ле­ние стра­ны по кров­но-пле­мен­но­му прин­ци­пу, Иштван I ввёл ко­ми­тат­скую сис­те­му управ­ле­ния тер­ри­то­риями (vármegye), цен­тра­ми ко­ми­та­тов ста­ли ко­ро­лев­ские кре­по­сти. Во гла­ве 45 ко­ми­та­тов бы­ли по­став­ле­ны иш­па­ны. Пер­вые ко­ми­та­ты но­си­ли име­на иш­па­нов (Сол­нок, Ча­над, Са­болч и другие), власть ко­то­рых рас­про­стра­ня­лась на ко­ро­лев­ские, цер­ков­ные и свет­ские зем­ли.

Вла­де­ния ко­ро­ля (свыше 50% тер­ри­то­рии стра­ны) обес­пе­чи­ва­ли со­дер­жа­ние дво­ра и вой­ска. Иштван I был тер­пим к ино­стран­цам, при­вле­кал в стра­ну мас­те­ро­вых и учё­ных. В 1009 году вы­дал свою се­ст­ру Ма­рию за­муж за ве­не­ци­ан­ско­го до­жа О. Ор­сео­ло (1009-1026 годы). От­да­вая пред­поч­те­ние западной вет­ви хри­сти­ан­ст­ва, Иштван I не пре­пят­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию пра­во­сла­вия , что по­зво­ля­ло ему иметь тес­ные от­но­ше­ния с Ви­зан­ти­ей. В 1010-е годы вме­сте с ви­зантийским императором Ва­си­ли­ем II Бол­га­ро­бой­цей вы­сту­пил про­тив Бол­га­рии. Ос­но­вал 10 епи­скопств, объ­е­ди­нён­ных в Эс­тер­гом­ское ар­хи­епи­скоп­ст­во.

Иштван I уре­гу­ли­ро­вал так­же от­но­ше­ния зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти в го­су­дар­ст­ве, ук­ре­пил ар­мию. В 1030 году от­сто­ял су­ве­ре­ни­тет Венг­рии в борь­бе с германским императором Кон­ра­дом II (1024-1039 годы).

Со­хра­ни­лись «По­уче­ния» («Ins­ti­tutio morum») Иштвана I, об­ра­щён­ные к на­след­ни­кам, и «Кон­сти­ту­ция» - свое­об­раз­ный свод со­ве­тов и за­ко­но­дательных идей, ко­то­рые ве­ка­ми слу­жи­ли ру­ко­во­дством для венгерских ко­ро­лей.

По­сле ги­бе­ли на охо­те в 1031 году един­ст­вен­но­го сы­на Им­ре на­зна­чил на­след­ни­ком пле­мян­ни­ка П. Ор­се­о­ло (1038-1041, 1044-1046 годы). При­чис­лен к ли­ку ка­то­лических свя­тых (1083 год).