ИШТВАН I СВЯТОЙ
ИШТВАН I СВЯТОЙ - венгерский князь (с 997 года), король Венгрии (с 1000/1001 года), основатель венгерского государства.
Родился в семье князя Гезы (972?-997 годы) из династии Арпадов.
По легенде, в 985 году был крещён епископом Адальбертом Пражским. В 997 году избран «предводителем народа», создал систему управления по западному образцу, способствовал утверждению христианства и искоренению язычества.
В 1000/1001 году коронован папой Сильвестром II в Эстергоме с согласия императора Оттона III, получил широкую автономию в церковных делах. Столицей венгерского королевства сделал Секешфехервар. Опираясь на Церковь и германских рыцарей, к 1003 году подавил сопротивление объединительной политике со стороны племенных вождей на юге и востоке страны.
Иштван I провёл ряд радикальных реформ, создал централизованное государство, сделал королевскую власть наследственной. Ликвидировав деление страны по кровно-племенному принципу, Иштван I ввёл комитатскую систему управления территориями (vármegye), центрами комитатов стали королевские крепости. Во главе 45 комитатов были поставлены ишпаны. Первые комитаты носили имена ишпанов (Солнок, Чанад, Саболч и другие), власть которых распространялась на королевские, церковные и светские земли.
Владения короля (свыше 50% территории страны) обеспечивали содержание двора и войска. Иштван I был терпим к иностранцам, привлекал в страну мастеровых и учёных. В 1009 году выдал свою сестру Марию замуж за венецианского дожа О. Орсеоло (1009-1026 годы). Отдавая предпочтение западной ветви христианства, Иштван I не препятствовал распространению православия, что позволяло ему иметь тесные отношения с Византией. В 1010-е годы вместе с византийским императором Василием II Болгаробойцей выступил против Болгарии. Основал 10 епископств, объединённых в Эстергомское архиепископство.
Иштван I урегулировал также отношения земельной собственности в государстве, укрепил армию. В 1030 году отстоял суверенитет Венгрии в борьбе с германским императором Конрадом II (1024-1039 годы).
Сохранились «Поучения» («Institutio morum») Иштвана I, обращённые к наследникам, и «Конституция» - своеобразный свод советов и законодательных идей, которые веками служили руководством для венгерских королей.
После гибели на охоте в 1031 году единственного сына Имре назначил наследником племянника П. Орсеоло (1038-1041, 1044-1046 годы). Причислен к лику католических святых (1083 год).