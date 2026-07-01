ИШБИ-ЭРРА

Ишби-Эрра — в 2017—1985 до н. э. царь в Нижней Месопотамии.

По происхождению не шумер, но выходец «с гор»; возможно, уроженец (и градоправитель?) Мари. В правление Ибби-Суэна (последнего царя державы «Шумера и Аккада» периода III династии Ура; ок. 2026 — 2003 до н. э.) И.-Э. был его наместником в Исине . Ок. 2018/2017 до н. э., в период противоборства Ибби-Суэна с нашествием амореев и эламитов, И.-Э. отложился от него, объявив себя новым царем «Шумера и Аккада»; вел борьбу одновременно с Ибби-Суэном и нашествиями амореев и эламитов. После падения Ура (захваченного эламским царем Киндатту) и угона Ибби-Суэна в Элам (ок. 2003 до н. э.) И.-Э. сумел поставить под контроль всю Нижнюю Месопотамию (включая аморейские племена, занявшие значительную ее часть); в середине 1990-х до н. э. изгнал эламитов из Ура, покончив с эламским нашествием. Столицей И.-Э. и его преемников оставался Исин, где они основали новую царскую династию (так называемая I династия Исина). Династы претендовали на продолжение великой политической традиции III династии Ура (называя свое государство «царством Шумера и Аккада», используя по преимуществу шумерскую письменность и копируя шумерскую литературу, обожествляя себя и т. д.). Однако социально-экономическая структура изменилась: крупные централизованные царские хозяйства III династии Ура остались в прошлом, государство существовало прежде всего за счет податей и повинностей мелких землепользователей (как общинных, так и сидящих на царской земле).

Лит.: Edzard D. Išbi-Erra // Reallexikon der Assyriologie. Bd. 5. 1976—1980. S. 174—175. Sigrist M. Isin Year Names. Berrien Springs, 1988.