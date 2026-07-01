ИСФАРА

ИСФАРА - го­род в северной ча­сти Тад­жи­ки­ста­на, в Сог­дий­ской области.

Население 39,8 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Тур­ке­стан­ско­го хреб­та, на реке Ис­фа­ра. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Воз­ник в сред­ние ве­ка на мес­те древ­не­го киш­ла­ка под названием Ас­ба­ра. Ме­ст­ность Ис­фа­ра (до­ли­на, че­рез ко­то­рую про­хо­ди­ла северная ветвь шёл­ко­во­го пу­ти) упо­ми­на­ет­ся ис­то­ри­ком Та­ба­ри (X век) в опи­са­ни­ях со­бы­тий VIII века, кре­пость и го­род - в «Ба­бур-на­ме» Ба­бу­ра (первая треть XVI века). Ос­тат­ки средневековых шахт (X-XII века) (смотри Средневековье ).

Современная Исфара за­страи­вал­ся 3-4-этаж­ны­ми до­ма­ми по ге­не­раль­но­му пла­ну 1960-х годов (архитектор В.А. Бу­га­ев).

Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей. Гид­ро­ме­тал­лур­гический за­вод; пред­прия­тия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической, пи­ще­вой (кон­серв­ной, мя­со-мо­лоч­ной) промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Ста­рин­ный центр ху­дожествен­ных ре­мё­сел (ков­ро­тка­чест­во; из­де­лия из ке­ра­ми­ки и другое).

Близ Исфары - ос­тат­ки кре­по­сти пра­ви­те­лей Исфары. Ка­ла-и-Бо­ло на бе­ре­гу река Ис­фа­ра, по­се­ле­ния Кур­га­ли-Тау, зам­ка Мугд (все VI-VIII веков); па­мят­ник де­ревянного зод­че­ст­ва ма­зар (па­лом­ническая ме­мо­ри­аль­но-куль­то­вая по­строй­ка над мо­ги­лой) Хаз­ра­ти-Ба­ба (или Амир-Хамза-Подшо) в гор­ном селе Чор­ку (X-XII века, де­ревянная ко­лон­на­да с рез­ным ор­на­мен­том и арабской над­пи­сью; вклю­чён в ком­плекс ме­че­ти XVII - начала XX веков) (смотри Мечеть ); ме­четь Аб­дул­лы-ха­на ти­па на­маз­га (от­кры­тая за­го­род­ная ме­четь) в селе Нау­ги­лем (1585/86 год, вклю­че­на в мед­ре­се начала XX века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)