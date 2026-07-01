ИСФАРА
ИСФАРА - город в северной части Таджикистана, в Согдийской области.
Население 39,8 тысяч человек (2008 год). Расположен в предгорьях Туркестанского хребта, на реке Исфара. Узел автомобильных дорог.
Возник в средние века на месте древнего кишлака под названием Асбара. Местность Исфара (долина, через которую проходила северная ветвь шёлкового пути) упоминается историком Табари (X век) в описаниях событий VIII века, крепость и город - в «Бабур-наме» Бабура (первая треть XVI века). Остатки средневековых шахт (X-XII века) (смотри Средневековье).
Современная Исфара застраивался 3-4-этажными домами по генеральному плану 1960-х годов (архитектор В.А. Бугаев).
Историко-краеведческий музей. Гидрометаллургический завод; предприятия металлообрабатывающей, химической, пищевой (консервной, мясо-молочной) промышленности; производство стройматериалов. Старинный центр художественных ремёсел (ковроткачество; изделия из керамики и другое).
Близ Исфары - остатки крепости правителей Исфары. Кала-и-Боло на берегу река Исфара, поселения Кургали-Тау, замка Мугд (все VI-VIII веков); памятник деревянного зодчества мазар (паломническая мемориально-культовая постройка над могилой) Хазрати-Баба (или Амир-Хамза-Подшо) в горном селе Чорку (X-XII века, деревянная колоннада с резным орнаментом и арабской надписью; включён в комплекс мечети XVII - начала XX веков) (смотри Мечеть); мечеть Абдуллы-хана типа намазга (открытая загородная мечеть) в селе Наугилем (1585/86 год, включена в медресе начала XX века).