ИСФАНДИАР

Исфандиар (Асфендияр) — правитель Хивинского ханства (1623—1643), сын Араб-Мухаммад-хана из династии Арабшахидов.

После того как его отца свергли и убили старшие братья Хабаш и Ильбарс, выступил против них, опираясь на младшего брата Абулгази Багадура и племенных вождей туркмен, и занял престол в Ургенче, сделав Абулгази соправителем. После ссоры с последним и его бегства в Ташкент (1626) царствовал единолично и укрепил свои позиции, предотвратив переворот, который тот пытался осуществить в 1629. Стремился объединить под своей властью все Приаралье, подавляя центробежные устремления местной знати, но его попытка присоединить к ханству Сев. Хорасан потерпела неудачу из-за сопротивления Сефевидов (1628). И. искал пути сближения с Россией, неоднократно отправляя посольства и купцов в Москву, куда в 1641 обращался за помощью в напряженной борьбе против ойратов , чьи набеги угрожали караванной торговле Хорезма с Бухарским ханством и Московской Русью; противостояние с ними заняло всю вторую половину его царствования. Смерть И. ознаменовала начало нового периода междоусобиц в Хиве, которому положило конец только возвращение Абулгази Багадур-хана из изгнания в Ойратском ханстве.