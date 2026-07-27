ИСЕЙ (др.-греч. Ἰσαῖος)

Афинский оратор.

В каноническом списке десяти аттических ораторов он называется пятым. Родился Исей в Халкиде на Эвбее , но был афинским гражданином. Первая из сохранившихся речей датируется 391 г. до н.э., последняя – 353 г. до н.э. По сообщению Плутарха (или Псевдо Плутарха) в «Жизнеописаниях десяти ораторов», когда Исей оказался в Афинах, он стал заниматься у Исократа и больше всего изучал речи Лисия , усвоил его манеру, и так хорошо стал ему подражать, что трудно было отличить, кто из этих двух ораторов является автором речи. Затем он стал логографом, т.е. писал речи на заказ для других, В основном это были процессы по частным искам. В политической жизни Исей, кажется, не принимал участия. Он открыл в Афинах ораторскую школу. Среди его учеников был Демосфен . Однако Плутарх говорит, что он занимался с ним не в школе, а частным образом. И Демосфен заплатил за обучение десять тысяч драхм. Это способствовало популярности и славе Исея. Плутарх пишет, что некоторые говорили, что Исей помогал Демосфену составлять его речи против опекунов. Во времена Плутарха было известно 64 речи под именем Исея, но 14 из них считались подложными. Сохранилось только 11 речей. Все они относятся к делам о наследстве, например, речи «Об имуществе Пирра», «Об имуществе Кирона», «Об имуществе Филоктемона». Сохранившиеся речи являются важнейшим источником по афинскому законодательству в области наследственного права, а также по социальным и имущественным отношениям в Афинах IV в. до н.э. В них содержится, в частности, важная информация об институте усыновления в Афинах.

Сочинения :

Wyse W. The Speeches of Isaeus. Cambridge, 1904;

Исей. Речи. Пер. с древнегр. Г.А. Тароняна // Вестник древней истории. 2013. № 1. С. 234-251.

Исторические источники :

Плутарх. Жизнеописание десяти ораторов.