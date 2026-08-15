ИСЕТСКИЕ КАЗАКИ

История возникновения

Об исетских казаках известно как о потомках донских казаков, которые вместе с Ермаком покоряли Сибирь, сооружали городки. Помимо них, к исетским относились местные сибирские казаки, осевшие у реки Исети, которые в 1649 г., выполняя приказ из Тобольска, заложили здесь первый острожек – Красный Бор. С делами этих казаков связано строительство острожков Усть-Миасского, Исетского, Колчеданского (1650). К 1688 г. появилось еще 15 новых городков. Проживавшие на этой территории казаки до 1738 г. жили своим казацким самоуправлением и общинным бытом.

На службе государству

Освоение с 30-х гг. XVIII в. Южного Урала окружило земли кольцом укрепленных городков. Это потребовало увеличения численности служилого населения. Согласно Высочайшему указу от 11 февраля 1736 г. В.Н.Татищев организовал из исетского казачества Особое Войско с временным штатом в Теченской слободе. Позднее администрация войска, включавшая войскового атамана, есаула, писаря, 8 войсковых старшин, войсковую избу, разместилась в крепости Челябинская.

В 1738 г. край разделился на 2 провинции: Исетскую и Уфимскую. С 1738 г. Исетское казачье войско находилось в ведении Исетской провинциальной канцелярии.

В составе Оренбургского казачьего войска

В результате создания Оренбургского казачьего войска в 1748 г. исетское казачество вошло в его состав как автономная единица, возглавляемая своим войсковым атаманом. Они заселили Челябинскую, Миасскую, Чебаркульскую и другие крепости.

Согласно указу Военной коллегии с 1754 г. исетские казаки должны быть иметь свою войсковую избу в составе атамана, хорунжего и писаря. Первым атаманом исетских казаков стал сотник П.М. Ивлев, находившийся на этой должности с 1754 по 1768 г. Войсковой старшина назначался из казаков Оренбургского нерегулярного корпуса, поскольку исетские казаки были неграмотными.

Обязанности исетских казаков заключались в несении вместе с солдатами крепостных гарнизонов караульной службы, выполнении фортификационных работ, сопровождении транспорта с хлебом, направлявшегося из Сибири в крепости Оренбургской пограничной линии, участии в отражении набегов кочевников на приграничные поселения.

Исетские казаки относились к безжалованным, должны были содержать себя за счет земельных угодий, отводившихся им одновременно с устройством крепостей, в которых они размещались. Они не получали денежное и огневое довольствие, обеспечивали себя сами. Однако, в отличие от гарнизонного казачества, имели право заниматься скотоводством. Снаряжение линейных казаков осуществлялось за счет средств станичных и юртовых обществ, их члены платили особый денежный сбор.

В боях

В ходе крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева большая часть исетских казаков ввиду нищенского существования поддержала «императора Петра III». Другая часть казаков сражалась против повстанцев.

В 1790 г. исетских и оренбургских казаков впервые привлекли для участия в Русско-шведской войне 1788 – 1790 гг.

Ликвидация войска

После реформы Оренбургского казачьего войска, прошедшей в 1798 – 1803 гг., Исетское казачье войско лишилось своей автономии, а казаки в 1805 г. были переселены на Оренбургскую линию. Оставшиеся на местах казаки продолжили службу на общих основаниях.