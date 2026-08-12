«ИСЭ-МОНОГАТАРИ»

«ИСЭ-МОНОГАТАРИ» - японская ли­рическая по­весть X века.

Про­то­тип её главного пер­со­на­жа - по­эт Ари­ва­ра На­ри­хи­ра, ко­то­ро­му час­то при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во по­вес­ти . Центральные эпи­зо­ды «Исэ-моногатари» опи­сы­ва­ют лю­бовь ге­роя к жри­це хра­ма в Исе (Исэ) и к им­пе­рат­ри­це Нид­зё.

На­име­но­ва­ние по­вес­ти, тон­ко ри­сую­щей нра­вы при­двор­но­го об­ще­ст­ва, про­ис­хо­дит от на­зва­ния провинции Исе (Исэ), по ко­то­рой пу­те­ше­ст­ву­ет ге­рой. По­весть от­но­сит­ся к пе­сен­но-по­ве­ст­во­вательному жан­ру ута-мо­но­га­та­ри (смотри Моногатари ). Со­сто­ит из 125 от­рыв­ков в про­зе, не свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой об­щим сю­же­том. Ка­ж­дый от­ры­вок вклю­ча­ет од­но или не­сколь­ко сти­хо­тво­ре­ний в жан­ре тан­ка (все­го 209). На русском язык пе­ре­ве­де­на Н.И. Кон­ра­дом в 1923 году.

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