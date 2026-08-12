«ИСЭ-МОНОГАТАРИ»
«ИСЭ-МОНОГАТАРИ» - японская лирическая повесть X века.
Прототип её главного персонажа - поэт Аривара Нарихира, которому часто приписывается авторство повести. Центральные эпизоды «Исэ-моногатари» описывают любовь героя к жрице храма в Исе (Исэ) и к императрице Нидзё.
Наименование повести, тонко рисующей нравы придворного общества, происходит от названия провинции Исе (Исэ), по которой путешествует герой. Повесть относится к песенно-повествовательному жанру ута-моногатари (смотри Моногатари). Состоит из 125 отрывков в прозе, не связанных между собой общим сюжетом. Каждый отрывок включает одно или несколько стихотворений в жанре танка (всего 209). На русском язык переведена Н.И. Конрадом в 1923 году.